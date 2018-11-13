THY - TR Çıkışlı Güney Avrupa Kasım
0553 313 94 23

Öğrenci andına razı mı olsak, acaba?

13 Kasım 2018 Salı

“Öğrenci Andı” ile başlayan tartışma..

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve hemen ardından 10 Kasım ile birlikte, zirve yaptı..

Biz, “Öğrenci Andı”nı okuma ile ilgili Danıştay’ın verdiği karara yönelik itirazlarımızı dillendirmeye çalışırken..

Öğrenci Andı’nı bize okutturmaya çalışanlar, öyle bir liste ile karşımıza çıktılar ki..

Hani düşünmüyor değilim, “Biz Öğrenci Andı’nı okumayı kabul etsek de, şu listedekilerden kurtulsak, daha mantıklı değil mi?”

Nedir beni bu düşünceye mecbur bırakan, önümüze konulmuş listedeki talimatlar?..

Emekli orgenerallerden Tuncer Kılınç dillendirdi: “Ezan Türkçe okunmalı!”

Sonrasında CHP milletvekili Öztürk Yılmaz devam ettirdi: “Türkiye’de, ezan Türkçe okunur!”

Demek ki, olay “Öğrenci Andı”nı okumakla bitmeyecekmiş..

Bir de listede, “ezanın Türkçe okunması var”mış..

Bitti mi listedeki talimatlar?

Bitmez..

Aile Bakanı’nın, gayrı ahlaki yaşantı içindeki bir oyuncu ile şarkıcı arasındaki tartışma sonrasında, şarkıcı bayana geçmiş olsun telefonu açmasına itiraz etmiştik..

“Aile Bakanı’na yakışmadı” deyince.

Öğrendik ki..

Hazırlanan listede, bakanların, eşcinsellikleri sebebi ile geceyarısı kavgalarına meze olanları arayıp, onlara destek telefonu etmeleri mecburiyeti de varmış..

“Tabii bakan arayacak. Tabii yanında olduğunu söyleyecek” diyerek, eleştirilerimizi boşa çıkardılar..

Aile Bakanı’ndan ses çıkmayınca..

Biz de anlamış olduk ki..

Bundan sonra böyle..

Bakanlar hele bir, gay’leri, eşcinselleri, homoları başlarına gelen olaylar sonrasında ziyaret etmesin, telefonla da olsa aramasın!..

Dünyayı kendisine zindan ederler.. Kurtuluşu yok, bu işin..

Sonrasında, Edirne’de bir olay yaşandı..

10 Kasım günü, saat 9’u 5 geçe, yolun kapatılıp, geçişlere engel olunması sebebi ile duruma itiraz eden Edirne’deki üniversiteli kızın başına gelenlerden anlıyoruz ki..

Bundan sonra, Atatürk’ü anmak isteyenler, yolları kapattıklarında, “ne oldu, ne var burada” diye sormak da suç..

Oradan birisinin, “Atatürk’ün ölümünü anıyoruz” dediğinde de, aman ha, “Atatürk ilah değil” deme gafletinde, kimse bulunmasın..

Listede; “Atatürk ilah değildir diyenler, kodese tıkılır” talimatı da var, çünkü..

Yaşadığımız olaylardan, yapılan konuşmalardan çıkarımla, listedeki talimatları sıralamaya devam edelim..

CHP’li bir milletvekili buyurmuş..

Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer imiş adı, soyadı..

Der ki: “Diyanet’in, 10 Kasım hutbesinde Büyük Önder Atatürk’ün adını anmaması, yaptığı hizmetleri hayırla yad etmemesi ve bir Fatiha’yı çok görmesi büyük kadirbilmezliktir!”

Demek ki neymiş?

Bundan böyle..

İmamlar hutbeleri, CHP’li Utku Çakırözer’den alacaklar..

Utku bey, hangi hutbede, Atatürk’e Fatiha okunacağını hatırlatacak..

İmamlar da, emir komuta zinciri içinde, bundan böyle, Atatürk’e Fatiha okuyacaklar..

Cemaate de okutacaklar..

Varsın, bir sene önce, Binali Yıldırım, Anıtkabir’de Fatiha okumak istediğinde..

Aynı CHP’liler, “Hoop ne oluyorsunuz.. Burası cami mi?” diye çıkışmış olsunlar..

Şimdi kararlarından vazgeçmişler..

Anıtkabir’de okutturmak istemedikleri Fatiha’yı, camilerde okutma kararı almışlar..

Bundan sonra böyle..

Cami cemaatinin işine gelirse..

Devam edelim, talimat listesinde sıralanlara..

Bu sefer listeye not düşülenin mimarı, laikçilerden biri değil..

“Keserin sapı bizden” cinsinden..

İlahiyatçı Mustafa Öztürk’ten alıntılanmış, bundan sonra yapmamız gerekenler..

Ne imiş, onlar?

Şu imiş:

“Yatıp, kalkıp, Cumhuriyet’e ve Atatürk’e dua edecekmişiz!”

Hayret bir şey..

Nerden geldik biz buraya?.

Bir Öğrenci Andı’nın okunup okunmayacağı tartışılırken..

Adamlar hedefi öyle büyüttüler ki..

Yatıp, kalkıp, Atatürk’e dua etmeye kadar geldiler..

Hani sorsak, “10 Kasım’da, şu kadar milyon Atatürk hayranı, kaç camiye gidip, kaç hatim indirdi? Hangi duaları etti?” diye..

Gösterecekleri bir şey yok ama..

Cami cemaatini bulmuşlar, vuruyorlar sırtlarına yükü..

Yat.. Kalk.. Cumhuriyet’e dua et.. 

Yetmez..

Bir de Atatürk’e dua et..

Olur paşam..

Sen emret yeter ki..

İlahiyatçısı bile, Atatürk’e dua ister de..

MHP danışmanı diye ortalıkta gezen zat geri durur mu?

O da sazı almış eline..

Talimat listesine ekleme yapmış:

“Atatürk’e saygı göstermeyen Diyanet İşleri başkanlarına biz de saygı göstermeyiz” ile arz-ı endam etmiş..

Vay canına..

Bundan sonraki Diyanet İşleri başkanlarının tespitinde..

Adaylarda aranacak şartlarda..

Bir de, “Atatürk’e saygı gösterme” olacakmış..

Atatürk’e saygı göstermeyen birisi söz konusu ise..

MHP’li danışman öncülüğünde, milliyetçi çizgidekiler de, Diyanet İşleri başkanına saygı göstermeyeceklermiş..

Yanlış anlaşılmasın..

“Saygı gösterme” ile..

“Hakaret etme”yi yan yana getirmek isteyenlere hatırlatalım..

Atatürk’e hakaret etmeyen, ama saygı gösteriminde de bulunmayan kişiyi de kapsıyor, bu tehdit..

Yoksa..

Tabii ki.. Diyanet İşleri başkanının da. Diğer devlet adamlarının da, kimseye hakaret etme diye bir lüksleri yok, olamaz..

Ama.. 

Şu veya bu sebeple..

Karşısına geçip..

Heykelini önüne alıp..

Anıtkabir’ine giderek..

Saygı duruşunda durmadı diye, üst düzey görevleri de..

Özellikle de din konusundaki makamları da, boşaltmaya kalkarsak.. O makamlara atama sırasında, bu “saygı gösterimi”ni de, “adaylık şartları” arasına koyarsak..

Vay halimize..

¥

Tam bu noktada..

Artık pes etme noktasına gelmiş oluyoruz..

2013’te kaldırılan “Öğrenci Andı”nı tekrar okullarda okutmak isteyen Danıştay kararı ile başlayan tartışmada..

Bakın dayatmacılar, nasıl bir liste ile karşımıza çıktılar..

Biz “Çocuklar Öğrenci Andı’nı okumasalar” derken..

Onlar, yetişkinlere bile, zorla Fatiha okutmalardan başladılar..

“Dua etmeye mecbursunuz” ile devam ettiler..

Diyanet’te hutbe irad edilmesi mecburiyeti ile zirve yapıp..

“Kim ki, ‘Atatürk ilah değildir’ derse, cezaevini boylar” ile bitirdiler..

Eeee. Ne yapsak?!..

“Listedekiler kabarık geldi, siz bunlardan vazgeçin, biz çocuklara sabah akşam iki defa, otuz kırbaç eşliğinde, ‘Türküm, doğruyum, çalışkanım’ dedirtilmesine razıyız” ile konuyu kapatsak mı acaba?

 

YORUM YAZ

  • Nuran DevresNuran Devres16 dk önce
    Bu vatan da, Diyanet kurumu da Atatürk sayesinde var. O olmasa emperyalistlerin mandasıydık, sömürgeydik...
  • UbeydullahUbeydullah23 dk önce
    Yahudi etki unsuru dinci yapıların ne olduğunu millet 15 temmuz sonrasında daha iyi anladı ve Atatürk e sahip cıkıyor. Hükümetden yüz bulamadıkca, napacağını şaşıran, sarp bir yokuşa sürülen fetö benzeri diğer oluşumların şuan ki debelenmeye bırakılmışlıklarını gördükce gülüyorum. Allahın izni ile reis tüm dinsiz dincilerin sonu olacak : ) Akit bu yorumu mu bozmadan yayımlayamazsan, yada yayımlayamazsan seninde fetönün farklı bir yüzü olduğuna emin olacağım.
  • hjjdhqwdhjjdhqwd24 dk önce
    Byu ülkede yaşam tarzımıza müdahale ediliyır diye yaygara yapanlar ..Şeriat bizi zorla camiye tıkıp içki içirmeyecek diye inleyenler bunlar okadar aşşağılık tiplerki ..Bu meemlekette kimin kime hangi hayat tarzını icbar ettiğini kimin kime neyi dayattığını kimin hayat tarzına ve haatta kalbinden geçenlere dahi hükmetmek istediğini tıpkı Firavun gibi Nemrut gibi İlahlık ve rububiyet iddiasında bulunduğunu görmezler utanmadan birde hayat tarzımıza müdahale edilir derler. Siz 90 senedir bize medeniyet diye dayattığınız putperestliği yok saydığınız 1000 yıllık karakterimiz şahsiyetimiz kimliğimiz olmuş kaidelerimize arsızca saldırırsınız saygı duymazsınız nasıl vahşi ve barbar olduğunuz böylece aşikar olur...Firavunda böyleydi Nemrutta Öyleydi.. Bizde İbrahimiyiz namı diğer put kıran...Elhamdülillah..
  • tuğrultuğrul31 dk önce
    Taviz tavizi doğurur. Puşt puşluğundan tabiki vazgeçmeyecek. Zaman ve zemin pususuna her zaman yatacaklar...
  • TÜRKTÜRK33 dk önce
    TURK OLMAK DOĞRU OLMAK KİME BATIYORSA.İNSANLAR BU ÜLKEYESAHİP ÇIKMAK DURUMDADIR.
  • Aslan akbeyAslan akbey34 dk önce
    bunların hepsi neden? akpartinin korkaklığından.. yada akpartinin de ahlak aile kadın meselelerinde tamamen feministler gibi düşünmelerinden. ne yazık ki akparti döneminde manevi,ailevi ve ahlaki çok kötü işler oluyor. meydanda dik durabilen hiçbir kimse yok akparti de. üstelik din namına şeriat namına konuşan hocalarda diyanetten uzaklaştırılıyor akparti tarafından. ak parti istiyor ki din namına hiç kimse ak partiye laf etmesin/edemesin. dönüp dönüp chp'nin geçmişine mi bakıp durcaz ak partiye oy vermek için. şunu unutmayın. gerçek dindar birileri iktidar olursa bize ak partinin dine-şeriata ve ahlak aileye verdiği zararları anlatıp dururlar. o kadar çok malzeme ve kanun var ki. ah akparti. aileleri yıkıcı kanunlara ne kadar da sahip çıktın.
  • Alaattin SAATÇIAlaattin SAATÇI40 dk önce
    insanların doğru bildiklerinde yanlış,yanlış bildiklerinde doğru olabilir.Akıl etmeksizin itaat doğru değildir. Kuran akılve dil ile öğrenilir. Araplar kuran dilini bilir. Ancak bilimden uzak kaldıkları içinsalih amelden uzak kalmışlardır. Beşiktenmezara kadar ilim öğrenmekten alı konulmuşlardır. Hiç bir yaratık ilah değildir. Tanrı sadece Allah'dır. İnsanları ayrıştırıp bir kısmını kötülemek özellikle siyasi amaç için dini araç olarak kullanmak İlahi mesaj'azarar verebilir.
  • GolgeAdamGolgeAdam44 dk önce
    Seyhulislam DurrizadeAbdullah ve ondan onceki Mustafa Sabri kurtulus savasi ve sevr hakkindaki fetva lari bizim icin ne anlama geliyor Puskullu deliye Diyanet isleri baskani resmi ziyaret ederken bu isin neresinde.
  • kemal arslank kemal arslank 44 dk önce
    Ölüsü bile size yetiyor Atam'ın:)
  • m.am.a51 dk önce
    ali usta ......nın ve onu destekleyen ....... gökmenniniki müptezel zır cahilinsalyalarınıve diğercahil zırvalarnınyazılarını neden elemiyorsunuz.bu eleştirim önce akit e bu yazıları eleyin itikata ve temel islami akidelereuygun düşmeyen cahillerinzırvalarınısakın paylaşmayın. paylaşma gafletinedüşmeyin , böyle bir gaflete düşüp de yayınlarsanızcevaben düzeltin ve kapatın.
  • mizan mizan 57 dk önce
    ... Allah sadece akıl değil iman da versin herkese...
  • m.m.1 sa önce
    ....
  • cedayceday1 sa önce
    rabbim sizden razı olsun , sizlere yardım eylesin inşaallah Amin.
  • ayhanayhan1 sa önce
    ben kendini tebliğci yerine koyan kız için yazmadım...beni ilgilendirmiyor..çünkü her 10 kasımda ya da milli bayram günlerinde veya bir namaz ehli yönetici olduğunda ne olup olmadığını bilmediğim ailesinin bile ortada görünmediği bu türden tiplere şerbetliyim...Muhammedin askeri misin lan? gelsin kurtarsın denilerek işkenceyi filistin askısını bilenlerdenim. sevdiğim gazetenin bir yazarının her yazdığına sadece gıcıklık için yorum atan işsiz güçsüz serseri malum tayfanın numaralarını bildiğim için onlara laf anlatmak değil çakmak için yazıyorum tatlısu demokratları sizi...hangi davanızdan işkence gördünüz? gelip burada tıslayıp duruyorsunuz.
  • Biz Biz 1 sa önce
    S.s.aleykum. sayin ali bey HOLDINGZEDELER den haberiniz varmi.avrupada borc bataginda yikilan aileler intiharlar. Tek suclari memleketlerine yatirim ve issizlere care olmak.patronlar simdi yerken 1.5 milyon magdur aile ALLAH cc adini kullanarak kandirimanin ve hukumet e guvensizligi yasiyor.bir kanun la tmsf el koyarak maduriyet onlenebilir.s.aleykum. saygilarimla...
  • İkrar İkrar 1 sa önce
    Birde ben diyeyim sayin baskan candir, can olmadan yasanmaz.kokmus moruk foto kendini kurtarsinbu yorumcularin icinde yangina korukle gidende var bundan sonra avcunu yalar iyi sir sakladiklari kamufilaj olduklarini seziyoruz yorumlari ele veriyor 15 temmuzgece karanligini gunduzun aydinligi hainliklerini ortaya cikardi Rabbime sukurler olsun Turkiyem kebetlenip bir butun olsun Allahin selami tum inananlara olsun.
  • MUHAMMET YILDIZMUHAMMET YILDIZ1 sa önce
    RAHAT BIRAKIN ŞU ATATURKUMUZU YA.İSTEYEN TAPAR İSTEYEN ANAR.SİZENE KARDEŞİM.HERKES KENDİ İNANDIGINA TAPSIN.BEN MUSLUMANIM AMA YİNEDE BU ATATÜRKCÜLERE YAPTIGINIZ ELEŞTİRİLERİ ANLAMIYORUM.HERKES İSTEDİGİNE İNANIR.NİYE BU BAŞKASINA BATIYORKİ.HALLA HALLA.
  • mustafaturkendirci1453mustafaturkendirci14531 sa önce
    biri çıkıp erdoğan ilah değildir diyormu menderes ilah değildir diyormu neden mustafa kemal atatürkün cenazesinde bunlar yaşanıyor.bir provakatörlük yokmu .kırbaç lamı türküm doğruyum söyledik biz. sizi bilmem tabiki kürde gelince apoyu anmak şeyh saidi anmak sıkıntı yokermenilere gelince hrantı veya soykırımı anmalarınada birşey demiyorsunuzfilistin yürüyüşlerinide ses çıkarmıyorsunuzkonu atatürk ve türklük olunca zıplıyorsunuz ilah değilse değil ogün bunu dillendirmen zaten pravakatörlük.sen anan baban öldüğünde tanımadığın biri gelip anan baban ilah değildir dese cezane ortasında ne düşünürsün acaba
  • YavuzYavuz1 sa önce
    Ülke mezardan yönetilecekse, hep chp nin dediği olacaksa, sayın Tayyip, bizim başımızda neci? Bir Müslüman, Tayyibe neden oy versinki?
  • Bir asırdır olduğu gibiBir asırdır olduğu gibi1 sa önce
    Atatürkçü düşün düşün ....işin
  • AliAli1 sa önce
    Ali Bey super yazı. Yazdıklarınıza katılıyorum ama Allah askına carsaflı, pecelı, gerzek provakotorler cıkıp Ataturke laf ederek kuyuya tas atmıs olmuyor mu? Iste sız sımdı ugrasın durun o taşı cıkarmaya! Ne geregı var? Tamam karsı taraf hıcbır fırsatı kacırmıyor ama fırsatı veren de carsaflı pecelı salak kardeslerımız degıl mı?
  • ErcümentErcüment1 sa önce
    Bir iki ...ezzanimizi Türkçe okunmasını istiyor diye ezan Türkçe okunmaz bunlar boş laflar.
  • aliali1 sa önce
    fetösü ile uğraşırken bu millet şimdide kemalist geçinen din düşmanları saldırıya geçti. alayınız gelsin ülen cehenneme kadar yolunuz var. bu millet bir daha böyle zulüm odaklarına meydanı bırakmayacaktır inşaallah.
  • Kasım ceylanKasım ceylan1 sa önce
    Sağolasın ellerine yüreğine sağlık çatlak ve patlak sözlere aldırmayın yolunuz açık olsun Allah c.c rical-i devlete hidayet şuur basiret ve İslami hizmetlerde cesaret ihsan eylesin vesselam
  • İşte böyle kardeşİşte böyle kardeş1 sa önce
    Özgün ; And'ı yazan Türk değil.Mustafa Kemal'in İslam devleti Osmanlı'ya karşı kurduğu laik Cumhuriyet'in isminin kelime kökeni Arapça,var olan lakin hiç okumadığınız kitabı Nutuk'un isminin kökeni Arapça, İnkılap kelimesinin kökeni Arapça,dahası ismi Mustafa ve Kemal'in kelime kökeni de Arapça,dur daha bitmedi,konuğu olan İsveç veliaht prensine 1934'te yaptığı hitap eski Türkçe ile üstelik de tarihe dikkat edersen harf devriminden sonra,ne dersin gidelim mi Arabistan'a kardeşşş
  • cccccc1 sa önce
    Suat hadi işine evladım. Nejat fazla sallama tamam mı yemezler. Üstad Kadir Mısıroğlu candırcan yedirmeyiz.
  • Sina SALIKSina SALIK1 sa önce
    Dikkat etmek lazım bu sıralar Atatürk üzerinden müslümanlara çok baskı oluyor. Fetö'nün algı oyunu olabilir. Erdoğan sizi kurtaramıyor gücü yetmiyor sizi ancak fetö kurtarır mesajı vermek için bu tarz oyunlar oynanıyor olabilir ki bu kız da bu işin içinde olabilir. Yani fetöcü olabilir. Geçen sene aşırı dekolte giyiyor diyorlar ne kadar doğru bilmiyorum ama fetöcüler de bu şekilde hareket ediyorlar zaten. Amaç Akparti ve Erdoğan'ı zayıf göstermek. Erdoğan'ın Atatürk ile bir sorunu yok. Bu kızın da Erdoğan ile bir alakası yok. Tamamen oyun olabilir. Dikkat. Fetö'yü yeniden diriltme çabaları gibi geliyor bana.
  • ayhanayhan1 sa önce
    burada sadece müslüman oldukları için insanlara hakaret etme özgürlüğünü savunan yetmeyip birde müslümanları rencide edip aşağılamaya çalışan nemrut artıklarına açıkça söylüyorum zibidilikte, nirvanaya ulaştınız. okuduğunuzu bile anlamak istemediğinizi zaten ortada. çok sevdiğiniz demokrasi sayesinde tüm bunları yaparken kendinize demokrat sizden olmayana faşistsiniz nasyonal sosyalist güruhu....Siz atatürkçü falan değilsiniz resmen sahtekar ve yalancısınız.sizin inancınız size müslümanın inancı kendinedir.
  • İkrarİkrar2 sa önce
    Ya ben anlatamadim yada sen anlamadin.yabanciya yamur,oldun bize damlamadin.sila ile bulent ersoyu karistirmayinbir olaydan dolayi taraf tutdusahatirlatilir silanin durumu yasam tarzi toplumda olcu kotu ornek,bir baska konu neden anitkabirde fatiha istemiyorlar,aklima geldi anitkabire gelen devlet erkani ve gonullu gelenlere,bak kotu bildiklerimiz birde fatiha veya dua ,ediyor dedirtmek icin ama camiye inananlardan baska gelen olmadigi icin burda ,onlara gore riya yok dua edimezse bu da bir hata hani kabul olmayacak dua,ya amin demem.
  • AhmetAhmet2 sa önce
    Rahat ol Reis hepsinin defterini dürer. Bu ülkede muhalif hain terörist ne varsa hepsini denize döker; sonra rahat rahat yaşarız dünya lideri oluruz ülkeye ferah gelir
  • Kocasolak Kocasolak 2 sa önce
    Ak parti laikçilerin kucağında, artık müslümanların önünü ak parti kesiyor. Acaba bu hep böyle mi olmuştu? Başörtüsü imamhatip katsayısı ile gazımızı alıp, bu günlerde YENİ likit gaz mı basıyorlar? Lüks ve israfa batan dinciler ile laikçiler kamalistler LÜKS YAŞAM da anlaşmaya varıp, bizi de APARAT olarak kullanma kararı mı aldılar. Vallahi işler karışacak, akp gidişatı hayır alamet değil. Reis bu işin neresinde acep? İ. Şenocak a saldıranlara hemen EKLEME yapıvermişti, ama müslüman mağduriyetine SES yok.
  • Serkan ÇakırSerkan Çakır2 sa önce
    ... Türküz, doğruyuz, çalışkanız. Siz hangisinden utanıyorsunuz bu kadar? Türk olmaktan mı, doğru olmaktan mı, çalışkan olmaktan mı?
  • Yavuz selimYavuz selim2 sa önce
    Üstad kadir misiroğlunun fikirlerini çürütemeyenler hasta yatağında onu ziyarete giden Diyanet işleri başkanının görevden alınmasını istemeleri gayet doğaldır...Bu arada Atatürk elbette ilah değildir!
  • suatsuat2 sa önce
    siz ne yaparsanız yapın,Atatürk'e ne kadar saldırırsanız saldırın Atatürk sevgisi ve saygısını bu ülkeden kaldıramayacaksınız.....
  • Nejat DinçNejat Dinç2 sa önce
    Akit Tv'de program yaptığınız, kendi kafanıza uygun arkadaşınız fesli kadir'in almanyada Müslümanlarının nasıl kandırıp dolandırdığını anlatıyor, siz hala çıkıp "Kadir Mısıroğlu'na haksızlık yapmayalım zulüm mulüm" vs sahtekar savunuyorsunız...
  • ihsanihsan2 sa önce
    ALİ BEYŞu yazdıklarınızı bir kez daha gözden geçirin diyanet işleri başkanı diye atanan zat o kafasında fesle dolaşan cumhuriyet düşmanı kişiyi resmi .... şunu bilin emperyalist güçler sizin hayallerinizi gerçekleştirememiştir ve gerçekleştiremiyeceklerdir hariçten gazel okuyarak müslüman ahaliyi gaza getirme çabanız beyhudedir bu halk ülkenin kurucusuna sahip çıkar size perde arkasından küfür ettirenlere böyle beyan edin onlar anlar
  • İmtiyazİmtiyaz2 sa önce
    Ülkemizi o kadar başıboş bıraktık ki, insanlar Türküm, doğruyum, çalışkanım kelimelerinden rahatsız oluyorlar. Adı Türkiye olan ülkemizde Türk olmak ve ben Türküm demek ayıp birşeymiş algısı yaratıldı. Ben Türküm, doğruyum ve çalışkanım. Bundan da gurur duyuyorum
  • ahmed yağmurahmed yağmur2 sa önce
    ATATÜRK İLAH DEĞİLDİR.
  • hakanhakan2 sa önce
    niçin hâlâ ilgili merciler bu gereksiz meseleye ARTIK BİR SON vermiyorlar. M. kamal'ı ilahlaştıran bir güruh çok ileri gidiyor çünkü.
  • adem şenadem şen2 sa önce
    Aile Bakanımız Sılan hanımı arayınca eleştirebiliyorsun fakat Sayın Cumhurbaşkanımız , Bülent Ersoy ile aynı masada kahvaltı yapınca ses kesiliyor...
  • RTE53RTE532 sa önce
    Sn.Yazar ; Diyanet İşleri Başkanlığı , imamların hutbelerini kime ve neye göre belirliyor sizce ? İktidardan talimat almadığını iddia edebilir misiniz ? Örneğin Kutsal Kitabımız Kuran'da geçen hırsızlık,kul hakkı yeme gibi konularda en son cuma hutbesini ne zaman yapmış , araştırıp bizi aydınlatsanız...
  • ORHAN İNANORHAN İNAN2 sa önce
    Kemalistler her türlü herzeyi yerken,diğerleri ağzını açmasın.Denileni yapsın,andını içsin,ezanını türkçe okusun,hem de hopörlör olmadan..Aslında bunlar kemalist değiller.Daha düne kadar "gardrop devrimcisi "diye alaya aldıklarını bugün sırf müslümanlara eziyet olsun diye sahiplenmeye kalkıyorlar.Bu olanlar yeni bir oyunun parçası.yeniden kargaşa ve kaos planlarını uygulamaya koydular.Sopa gibi kullandıklarını ellerinden almadıkca bu zulüm arzuları bitmeyecektir. Bunu bilmeli ve gereğini yapmalıdır. Yoksa azgın boğa gibi burnundan öfke ateşi çıkaran bu güruhun önüne geçilmez. Söylemek istediğim son bir şey daha var. Bizler sabırlı ve tevazu sahibiyiz.Sizlerin anladığı dili iyi biliriz. Ancak edebimiz ve insana olan saygımız bunları yapmamızı engeller. Dua edin ki bizler müslümanız ve imanımız var..Bu da sizlerin güvencesi... Ellerine sağlık.
  • ali usta ali usta 3 sa önce
    evet kimse ilah değil peygamberlerdehepsi insan
  • GökmenGökmen3 sa önce
    Ellerinize sağlık Ali abi
  • ŞaşkınŞaşkın3 sa önce
    Bizim ... dışında likliği "din", Atatürk'ü "ilah" sanan başka kimse yoktur herhalde!?..
  • abdullahabdullah3 sa önce
    özgün şahıs, bu ülke Müslüman, sen istersen günde 5 defa andı oku. ama benim çocuğumun ne okuyup okumayacağı seni ilgilendirmez. ayrıca sen istersen romaya gidebilirsin veya yunanistana
  • LütfiLütfi3 sa önce
    "Türküm,doğruyum,çalışkanım" demekten rahatsız oluyorsanız Andımızın okunmasına razı olmayın bence.Razı olsanız bile zorunlu olmasın.Çocuklarının "Türküm" demesini istemeyen ailelerin çocukları andımızın okunmasından muaf tutulsun.Bu sorun böyle çözülür.
  • AbdullahAbdullah3 sa önce
    Atatürk düşmanı olup ... versin.
  • AHMETAHMET3 sa önce
    ... KIzIN DEDİĞİ ŞU''Atatürk ilah değildir, Allah’ın kanunları var. Atatürk Batı’nın kanunlarını getirdi. Putlara tapmayın''BU NE DEMEK . TÖRENDE DEVLET ERKANINA ŞERİAT PROPAGANDASI YAPMAKTIR HAKARET ETMEKTİR. İRTİCA FALİYETİDİR. ...
  • özgünözgün3 sa önce
    ülkenin genetik kodlarıyla oynuyorsunuz,eline aldığınız elinizde patlıyor tekrar eski sisteme dönüyorsunuz.Andımız okunacak kanınıza dokunuyorsa Arabistana alalım sizi kardeş.
  • abdulmetinabdulmetin3 sa önce
    bakın! istediğiniz gibi çemkiriyorsunuz bu site de, daha ne istiyorsunuz, bir de kalkmış laf sokuyorsunuz, gidin neye, kime tapıyorsanız tapının, lakin düşün bu milletin yakasından sizin yaptığınız tıpkı: (yahudi taktiğidir cami avlusunda müslüman dövüp'te "imdat yetişin bu müslümanlar adam dövüyorlar" diye ortalığı velveleye vermek...
  • TunahanTunahan3 sa önce
    Atatürk'e düşman olan, Türkün toprağının, inancının, bayrağının da gizli düşmanıdır ...
  • kenan a.kenan a.3 sa önce
    Andımız okunmasın.
  • İkrar İkrar 4 sa önce
    Anitkabirde neden fatiha istemiyor,birinci tenkit burasi cami deyil srn miktikanda konus der gibi ayrica dinlisi dinsizi var hesi fatiha bilmiyor manasini bilmiyor ama camide hem Allahin emirlerine karsi olanaAllaha cc zorla dikta ettirecekler,dusuncesi akla geliyor.bir filimde zengin gaddar biri kolu kesilecek birini kurtariyor diyor kolunu kesmeyin telafisini karsiliyor bu delikanliyi halayik kole olarak yanina aliyor ve delikanli hata yapmasada her defadinda kolunu dusun seni ben kurtardim dedikce gec artik dayanamiyor baltayi alip kendi kolunu kesip zenginin onune atiyor ve senin kurtardigin kol bu insan dusmanlari zulumdur bunlarin hayatlari.
  • Mehmet AliMehmet Ali4 sa önce
    ... Maaşlarınız helaldir, sonuna kadar afiyetle yiyin.
  • Ibrahim akIbrahim ak4 sa önce
    Hocam sakin olun kamalist turkiyede kamalizm dinine inanmak ve onların ilahlarına tapıp kendi ibadethanerimizde bile inandığımız Allahin üstüne koymak zorundayız madem bu ulkede yasiyosun bu kadarına razi geleceksin sonucta bunlarin ilahı bizi yoktan var etmedi mi tövbe haşa ya buna inanan dangalakalar var gercekten ataturku sevenlere sozum yok o sadece bi devlet adami, sevin ama ilahlastirmayin bunu dedim diye tutuklanır miyim acaba
  • VatanYahutSilistreVatanYahutSilistre4 sa önce
    Vah ki ... vah....
  • Fahrettin topalFahrettin topal4 sa önce
    ... yorumunu buraya yaz diyorsunuz.
  • İbrahimİbrahim4 sa önce
    Memleketi gavur edinceye kadar Pes etmez bunlar.Ama biz ne çekiyorsak Sözde mütedeyyin ve muhafazakârlardan çekiyoruz...ALLAHIM BİZE FERASET VE BASİRET VERSİN... ÂMİN
  • Vatan TuranVatan Turan4 sa önce
    Burası Türkiye Cumhuriyeti, Türk'e hakaret eden herkes cezasını çekmeli ve devlette görev almayı bırak bu vatanın bir bardak suyunu dahi içmemeli. ... Türk'ün ayranı kabardığında soyunuzu kurutacak kadar zalim olabileceğini unutmayın.
  • Bir YolcuBir Yolcu5 sa önce
    Laikliği "din"leştiren ve Atatürk'ü "put"laştıranların çıkarttığı "fitne tantanaları" sebebiyle, dünya derin güçleri, mutluluktan, bir yerlerine kına yakıyorlardır... Zira, aynı derin güçler, 1. ve 2. dünya savaşlarını çıkartmak, Osmanlı Devletini yıkmak, Orta-doğu'yu parçalamak,son dönemde terör örgütleriyle Türkiye'mizi de haritadan silmek gibi projelerin mimarlarıdırlar. Onlar hiçbir zaman Türk-Milleti'yle ve İslam-Dünyası'yle dost olmamışlardır, ve olmayacaklardır. Onlar, her fırsatta, Milletimizi ve İslam Dünyası'nı hançerleme fırsatı kollayan Dostlarımız(!)/Brütüs'lerimizdir. Onlara karşı her gün/günde yirmidört saat, uyanık olmalıyız!..
  • M aliM ali5 sa önce
    AAtatürk ilah değildir diyen hiç kimse kodese atılmamıştır,atılmaz da..Herşeyi anlıyorsunuz ama... Andımız size göre değil. Onun için üzülmeyin. Türk milleti onu her zaman söylüyecektir.
  • veysi aksu veysi aksu 6 sa önce
    İnsan öldü insanlık öldü çıkın bir sessiz çoğunluğa karışın insanların gerçek gündemi neymiş görün siyaset mi geçim sıkıntısımı?çok doluyum emin olun manifesto yazarım buraya ama neylersiniz burası türkiye
  • Mustafa KayaMustafa Kaya6 sa önce
    Yine ...
  • veysi aksuveysi aksu6 sa önce
    Sizin çevre zenginleşme seremonileri düzenlerken karşı taraf armutlu toplayacak zannettiniz?
  • MehmetMehmet6 sa önce
    O da olacak Ali bey merak etme Turkluge ait ne varsa Ataturke ait ne varsa geri gelecek ve sonsuza kadar surecek sizlerde hasedinizden catlayacaksiniz..Zoruna gidecek ama Ne mutlu Turkum diyene ne mutlu Ataturku olan millete...
  • koraykoray7 sa önce
    Yani Yunanlilari Turkluge tercih eden ...  dua edelim..
  • bize ait değilbize ait değil9 sa önce
    atatürke tevrat okusunlar; nasıl olsa ruhuna gitmez, ama ferahlarlar hiç olmazsa biraz..
  • Ne demek şimdi bu?Ne demek şimdi bu?9 sa önce
    "Türk' üm..." Nedir bu"Türküm" ? 'Bir gün köşkteki iki hizmetli birbirleriyle atatürkün yahudi asıllı olduğu söylentisini fısıldaşırlarken o sessizce merdivenlerden inmekteydi ve söylenenleri duydu. 'Bakın!' dedi, 'Napolyon da Fransız değildi, ama milleti için çok şeyler yapmıştı!' Konuşanlar birden çok mahcup olmuşlardı!
  • Hakan TemurHakan Temur9 sa önce
    Kim iktidarda Akparti değil mi bu cesareti kim veriyor akparti o zaman desenize ...
  • OrhanOrhan9 sa önce
    Yorum kurallariChpye saydir mhpye saydir ... Yoksa yorum yayinlanmaz...
  • OrhanOrhan9 sa önce
    Aman sen olma sen ve senin gibiler ...

Ali Karahasanoğlu

Son Yazılar

Bugünkü Yazılar

BBP lideri Mustafa Destici'den skandal tutuklamaya sert tepki
BBP lideri Mustafa Destici'den skandal tutuklamaya sert tepki
'Atatürk ilah değil' diyen Emine Şahin'in ilk ifadesi ortaya çıktı
'Atatürk ilah değil' diyen Emine Şahin'in ilk ifadesi ortaya çıktı
ABD kendi ayağına sıktı... Türkiye'ye büyük fırsat doğdu
ABD kendi ayağına sıktı... Türkiye'ye büyük fırsat doğdu
Bakan Soylu'dan çok sert açıklama! 'Bugüne kadar hiç sesimi çıkarmadım ama...'
Bakan Soylu'dan çok sert açıklama! 'Bugüne kadar hiç sesimi çıkarmadım ama...'
Merkez rakamı açıkladı! Asgari ücret oranı en az...
Merkez rakamı açıkladı! Asgari ücret oranı en az...