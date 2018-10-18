THY- Euroleague
0553 313 94 23

ODTÜ’lüler ve tüm Gezi’ciler “kirli oyun”un farkına varsın!

18 Ekim 2018 Perşembe

Samimi olarak söylemem gerekirse, konunun üzerine gitmeyecektim.. 

Üniversiteden yeni mezun olmuş gençler..

Atatürk büstünü tokatlayan Kocaeli’ndeki 16 yaşındaki çocuktan topu topu 5 yaş daha büyük yetişkin ergenler..

Bir “dikkat çekme” atağı yapmışlar..

Ama sert kayaya rastlamışlar..

“Tayyipler alemi” diye, Cumhurbaşkanı’na hakaret içerikli karikatürü ODTÜ mezuniyet töreninde afişleştirip taşımışlar..

Ardından da gözaltına alınıp, tutuklanmışlar..

Atatürk büstünü tokatlayan gencin başına gelenler, ODTÜ mezunu öğrencilerin başına gelmedi ama. 

Polisler ODTÜ’lü öğrencileri Cumhurbaşkanlığı’nın kapısının önüne getirip, tek ayak üstünde durdurtmadı ama..

“Tek ayak üstünde durma” töreni, ayağa atılan tekme ile bitirilmedi ama.

Hele hele..

“Ben o. çocuğuyum” diye tamamen yakışıksız, tamamen hukukdışı, tamamen keyfi bir uygulama, aslında işkence niteliğinde bir zalimlik yapılmadı ama..

Yapılmasını da asla istemem ama..

Şu kıyaslamayı yapmamızda, bizi mazur görsünler..

“Diktatör var” denilen ülkede..

80 yıl önce vefat etmiş Cumhurbaşkanı’nın büstüne tokat atıldı diye, 16 yaşındaki çocuğa “Ben o. çocuğuyum” diye tekrar yaptırılıyor da..

Bugün hayatta olan Cumhurbaşkanı’nın başını; “yılan, solucan” vesair hayvanların gövdesine giydirenler, sadece gözaltına alınıp, avukat eşliğinde ifade verdikten sonra tutuklanıp, hemen ilk duruşmada da tahliye oluyorlarsa..

Burda kirli bir algı oluşturma operasyonu var demektir..

O kirli algı oluşturma operasyonunu..

Kirli kavgayı..

İlk farketmesi gerekenler de, okumuş gençler olması gerekir.. Mürekkep yalamış gençler olması gerekir.. 

Bu yönde bende bir ümit yoktu ama..

Cumhurbaşkanı ile ODTÜ’lü gençlerin son buluşması ile, biraz biraz filizlerin yeşereceği ümidi bende doğdu..

Ama o ne?

“Kirli kavga”nın tahrikçileri yine sahneye çıktılar..

Cumhurbaşkanı ile buluşan 4 ODTÜ’lü genci, hain ilan ettiler..

ODTÜ’lü gençlere, demediklerini bırakmıyorlar..

Haydi sosyal medyada, çoğu sahte isimli hesaplardan yazılıp çizilenleri bir kenara bırakalım..

Cumhuriyet’ten yakın tarihte kovulan yargı muhabiri Kemal Göktaş’ın bir internet sitesinde yayınlanan haberine bakalım..

Kemal Göktaş, anlaşılan ulusalcı yüksek hakimlerden hemen destek alıp..

Yangına su dökmeye çalışan itfaiyecinin ayağına çelme takmakla yetinmemiş..

Bir de, eline benzin bidonunu alıp, olay yerinde bitivermiş..

Ne diyor haberinde?

“Cumhurbaşkanı affetse ‘adalet’ affetmez: ODTÜ’lülerin davası sürecek!”

Vay canına sayın seyirciler..

Daha üç ay önce..

ODTÜ’lü gençler “Tayyipler Alemi” afişini taşıdıklarında, “Bu afiş nasıl ceza davasına konu olur? Bu bir eleştiridir. Siyasi eleştiridir.. Hukuk devletinde böyle bir eleştiriye nasıl ceza davası açılır?” diye ter ter tepinenler..

Şimdi, ODTÜ’lü gençler ile Cumhurbaşkanı buluşup, bir anlamda birbirlerine haklarını helal ettiklerinde..

Kemal Göktaş ile birlikte..

Yargıtay’daki ulusalcı yüksek yüksek hakimler, rahatsız oluyorlar..

“Olmaz.. Olamaz.. Cumhurbaşkanı affetse bile, o gençler yargılanmalı” diyorlar..

“Erdoğan’ın şikayetten vazgeçmesi davanın sona ereceği anlamına gelmiyor” diye de devam ediyorlar..

Dolayısı ile..

22 Ekim’de duruşması yapılacak olan ceza davasının, devam etmesi gerektiğini söylüyorlar..

O ceza davası açılırken, “Nerde yaşıyoruz? Diktatörlük ülkesinde mi? Ne olmuş küçük bir eleştiride bulunmuşlarsa? Ne olmuş yani.. Hem bu karikatür için, 2006 yılında bir tazminat davası açılmış. Davada tazminata gerek yok kararı verilmiş. Şimdi 2018’de ne değişti ki, aynı karikatür için ceza davası açılıyor? Bu ne yaman çelişki?” diye haber yazanlar..

Şimdi diyorlar ki: “Hayır hayır.. Asla.. Olamaz.. Cumhurbaşkanı şikayetten vazgeçse bile dava düşmez!”

Şimdi anladınız mı, ODTÜ’lü kardeşlerim benim..

Sizi tahrik eden.. Sizi suça iten.. “Hakaret et.. Hakaret et.. Daha fazla.. Daha fazla.. Biz sizin arkanızdayız” diye ortalığı kızıştıranlar.

Ceza davası açıldığında, size destek veriyormuş gibi görünenler...

Bakın, şimdi ne diyorlar..

Bakın gerçekte onların dertleri ne imiş..

Hakaret ettiniz, alkışlandınız.

Açılan davada ceza verilmemesi için o tarihte size destek verenler..

 Şimdi Cumhurbaşkanı ile helalleştikten sonra..

Cumhurbaşkanı “Ben şikayetçi değilim” beyanında bulunduktan sonra.

Bu sefer de ceza almanız için uğraş veriyorlar..

“Olmaz, olmaz.. Cumhurbaşkanı’nın şikayetçi olmadığını beyan etmesi ile dava düşmez. Çünkü bu konuda Yargıtay kararı var” diyorlar.

Yargıtay kararını da ekliyorlar: 

“Cumhurbaşkanına hakaret suçu, takibi şikâyete bağlı suçlardan olmayıp resen soruşturulan suçlardandır. Ancak kamu davası yoluyla yargılamasının yapılması Adalet Bakan’ının ‘olur’una tabi kılınmıştır. Kovuşturmanın Adalet Bakanlığı’nın ‘olur’una tabi kılınması söz konusu suçun takibinin şikâyete bağlı olduğu anlamına gelmemektedir. Cumhurbaşkanının feragati şahsi hakların kullanımı açısından (olası bir manevi tazminat davası gibi) sonuç doğurucu olup, kamu davasının düşürülmesini gerektirmez.”

Şahsen bana sorarsanız..

Verilen bu karar doğru.. Cumhurbaşkanı şikayetçi olmasa da, şikayetini geri çekse de.. Açılmış dava düşmez.. Çünkü davanın başlangıcı da aslında, şikayet ile başlamaz.. Re’sen açılan soruşturma ile yürüyen bir davadır cumhurbaşkanına hakaret..

Ama ODTÜ’lü gençlerin ceza almaması için, bu sefer biz destekçi olalım..

Onları tahrik edenler ceza almaları için bugün ölümüne uğraş verirken..

Biz “barış ortamı”na katkı sunalım.. Hukuki çözümü hatırlatalım..

Cumhurbaşkanına hakaret suçlarında, Adalet Bakanı’nın izni gerekir..

Bu dosyada da, o izin verildi..

Şimdi Adalet Bakanı, Cumhurbaşkanı’nın isteğini de dikkate alarak, verdiği izni iptal eder..

Dava şartı ortadan kalktığı için, dava da düşer..

Tamam mı, Gezi’ci Kemal Göktaş?..

Tamam mı, Kemal’e akıl veren, Yargıtay’daki ulusalcı yüksek yüksek hakimler!.

 

YORUM YAZ

  • Murat soylubeyMurat soylubey1 sa önce
    Bu ülkedegeziciler Vatan hayinleri Cumhuriyetin ilanından beri Onlar iktidar. Sayın yazar sen onlara yaranamassın onlar bü ülkeye sonradan yerleşmiş ecnebiler.Hani varya Cumhuriyet ilan edilince Cennet mekan Abdulhamithan sürgün edilince Bir Milyon ecnebi bu Ülkeye getirildi ya işte onlar iyi anladın ne dediğimi. Şimdi sende yürek varsa soruma cevab ver Yerli ve Milli bir yazar olan Mehtap hanım nerde nasıl idam ettiniz.
  • ali sadıkoğluali sadıkoğlu1 sa önce
    ne haber netekim,işte gitti papaz rep rep:)))))by sakal,haniko düdüko:))))),nerede papaz ile ilgili engin tecrübelerinle!! beklediğimiz yazıların?yazılarınız....?hadi yayınla bu yorumu bakalım!
  • hasanhasan2 sa önce
    odtülü gençler ve geziciler bu ülkenin umududur...biz çocuklarımızla gurur duyuyoruz siz kendi yetiştirdiklerinize bakın
  • ZOMBİZOMBİ2 sa önce
    Bahsettiğin kişi ATATÜRKÇÜ YURTSEVER TÜRKÇÜ değil... Bahsettiğin kişinin ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRKÇÜLÜKLE alakası olmadığını biz biliyoruz.
  • yazıYORUMyazıYORUM2 sa önce
    ALİ Bey yazının giriş bölümünü okudum gelişmeye geçemedim, kusura bakmayın. Cumhurbaşkanı kendisine hakaret eden kişileri affetmek bir yana gayet güzel bir şekilde ağırlamış, yetmemiş birde hediyeler verecek uğurlamış. Siz neyi sorguluyorsunuz! Allah aşkına bana söyler misiniz gezide ortalığı yapıp yıkanlar, devletin milletin otobüsünü polis aracını durağını kaldırımını... yakanlar yıkanlardan kaçı hakkında dava açıldı, kaçı hapis yattı, içeride olan var mı mesela? Benim bildiğim yok. Bu ülkede solcular yakar yılar hatta polis vurur savcı katleder ama yaptıkları şeylerin hep bir nedeni vardır, aslında onlar hep mağdurdur, düşünce suçlusudur, gazetecidir, aktivisttir, balış yanlısı çiçek çocuklarıdır. Bu böyle gelmiş böylede gidecek. Cumhurbaşkanının kendisine küfredenleri affetmek hakkıdır ama cumhurbaşkanı nezdinde kendisinin temsil ettiği mütedeyyin dindar kesime de hakaretler edilmemişmidir bu ülkede, cumhurbaşkanının hedefe konması aslında onun temsil ettiği ülkenin muhafazakar kesimide bu hakaretleri hergün duymakta okumakta izlemekte. Kimse kusura bakmasın ama bu ülkede beyaz adam her zaman güçlü ve güçlü olduğu kadarda haklı.
  • muhjaiddinmuhjaiddin3 sa önce
    Size çok koymuş anlaşılan .....KUVVAYI MİLLİYE ölmedi ALLAHIMIZA ŞÜKÜRLER OLSUN!
  • TarafsızTarafsız8 sa önce
    Yazar Diken gazetesinde yazan adamı mı şikayet ediyorsun bu adam dün senin gibi düşünen Atatürk e hakeret eden çocuğun yaptığı için Polisin yaptığı daha beter diyen aynı düşüncede birleştiğiniz kişidir Atatürk söz konusu olunca Türklük düşmanlığı olunca yada MHP düşmanlığı olunca ikinizde aynı şeyi söylüyorsunuz bu adam kürtçe isim kullanılsın yok demeokrasi için kürtler diyen ama PKK destekcisi Türkiye düşmanı biri ile ODTÜ ne alakası var bunlarlar aynı yerde buluştuğunuz yazılarıda paylaşın PKK PYD sevici bu adamlarla ODTÜ öğrencilerini de aynı kefeye koymayın yazık aynı zamanda o öğrencilere bu adam vasıtası ile aynı düşüncede olduğunu söylemeyin ortak düşmanınız olunca sesiniz çıkmadı 1 gün önce hatırlatırım
  • hadsizlik had safadahadsizlik had safada8 sa önce
    davacinin afettigi davayi surdurmeye calisan sozde hakimler adliyenin onunde ayaklarindan sallandirilmadikca, cesit kiliga burunmus Feto enikleri bocekler gibi itlaf edilmedikce huzur gelmez.
  • Süleyman Sırrı DinçerSüleyman Sırrı Dinçer8 sa önce
    Alçaklar..rahatlıkla..manipülasyon..ve..provokatörlüğün..en..alasını..nasıl..göz..göre..göre..yapabiliyorlar..ÇÜNKÜ...Türkiyede.."beyaz..yakalıların"ezici..çoğunluğu..HİPNOZDA..evet...HİPNOZDA...."Ölmüş..cumhurbaşkanı.." ...bir..AFYON..uyanamazlar..kolay..kolay..NEDEN..Mİ.."SİSTEM"..Sürekli.."AFYONU"..tazeliyor..ENJEKTE..ediyor..Bizim..mahallenin..işi..çok..zor..fakat..imkansız..değil..IŞIĞI..YAYMAYA..devam..şimdilik..bu..gerekiyor..selamlar..

Ali Karahasanoğlu

Son Yazılar

Bugünkü Yazılar

Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
EYT emeklilikte yaşa takılan mağdurların umudu Erdoğan'dı
EYT emeklilikte yaşa takılan mağdurların umudu Erdoğan'dı
BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
İşsizlik maaşı alma şartı?
İşsizlik maaşı alma şartı?
2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı