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“Neden dondular?”

01 Kasım 2018 Perşembe

Tunceli, Nazımiye’de dağın tepesinde şehid olan iki uzman çavuş için soruyorlar:

“Neden dondular?”

Herkes biliyor ki, 12 askerimiz, dağın zirvesine, keyif yapmak için çıkmadı..

Hepimiz biliyoruz ki..

PKK terörünün olmadığı illerimizde, askerlerimiz dağın tepesine çıkıp, kar altında operasyon yapmıyor..

Tüm dünya biliyor ki..

Uzman çavuşlar, olmayan bir tehlikeye karşı, dağın yolu olmayan noktalarına sırf tatbikat amacı ile çıkmadılar..

Dağın dibindeki yollarda, mayınlarla üçer-beşer şehid olmamak için, dağın tepesine çıktılar..

Dağın eteklerindeki köylere huzur gelmesi için dağın karlı zirvesine çıktılar..

Herkes biliyor bu gerçekleri..

Solcumuz da, sağcımız da..

Dindarımız da, dinsizimiz de..

Ama soruyorlar işte:

“Neden dondular?”

Yürek yakan bir soru..

Ama cevabı ondan daha fazla yürek yakıyor..

Yüreğimiz yansa da..

Cevaplayalım..

Niçin dondular?

Çünkü, Tunceli’yi PKK’nın işgalinden korumak istiyordu askerlerimiz..

Bu uğurda şehid oldular..

Çünkü, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun doğduğu Nazımiye’de, PKK’lı teröristlerin hakimiyetini sonlandırmak istiyordu askerlerimiz..

Onun için can verdiler..

Kılıçdaroğlu’nun hemşehrileri, PKK’ya karşı dik duramadıkları için, PKK’lılara erzak temin etmekten vazgeçmedikleri için, görev askerimize düşüyordu.. Askerlerimiz onun için hayatlarını bu topraklar uğruna feda ettiler..

Bilmiyorlarmış gibi, soruyorlar: 

“Neden dondular?”

Söyleyelim o zaman, soranlara..

Kemalist geçinen Cumhuriyet gazetesinin düne kadar yazarı olan Aydın Engin, Kandil’de o terör örgütünün elebaşlarının yanında fotoğraf verip, onları meşrulaştırmak isterken, o gazetenin okurları sessiz kaldılar..

“Yazıktır bu ülkeye.. Teröristlerin propagandasını yapmayın” diyen çıkmadı..

Aynı gazetenin yazarı Asıl Aydıntaşbaş, PKK’nın yöneticisi Murat Karayılan ile fotoğraf çektirmek için sıraya girdiğinde, Gazeteciler Cemiyeti’nin bir yöneticisi çıkıp, “Bu, gazetecilik değildir. Bu, terörist propagandasıdır” demedi..

Aynı Cumhuriyet ekibinin içindeki Kadri Gürsel, dağlarda dolaşırken, tesadüfen (!) bu örgüt tarafından kaçırılıp, el üstünde tutulup, bilinci iğfal edildikten sonra, bizim içimize geri gönderilip, olayları terör örgütü penceresinden yorumladığı halde, o gazetenin yönetiminden kimse, “Bu adamın bu gazetede işi ne?” demedi..

Onun için, görev askerimize düştü..

Medyadaki destekçileri sayesinde, kar topu gibi çoğalan teröristleri etkisiz hale getirmek, askerimizin üzerine görev olarak düştü..

Onun için iki uzman çavuşumuz, hayatını kaybetti..

Mardin yolunda.. Yüksekova yolunda.. Şırnak yolunda.. 

Döşenen mayınlarla şehid edilen askerlerimizin haberleri geldiğinde, “Bu iş büyük şehirlere sıçrayabilir.. PKK ile masaya oturulmalı” diyen ahlaksız HDP’lilere zamanında gerekli soruşturmalar yapılamadığından, iki çavuşumuz canlarını bu ülke için verdiler..

Niçin dondular?

Şunun için dondular..

Ahlaksız, ilkesiz, satılmış bir medya dünyasına sahip olduğumuz için dondular..

Sırf AK Parti iktidardan düşsün diye..

PKK destekçisi HDP’ye oy verilmesini isteyen Emin Çölaşan’lar, Yılmaz Özdil’ler, Bekir Coşkun’lar..

Bu ülkede, pervasızca kalem oynattıkları..

PKK’yı meşrulaştırmak isteyen HDP’ye baraj geçirttikleri..

HDP’nin barajı geçmesi sebebi ile de, pes etmeyen PKK’lıları inlerinde yakalamak için, uzmanlarımız can verdiler..

“Neden dondular?”

Çünkü şehirde teröristleri yakalamak istediklerinde..

PKK’lılar, sivilleri kalkan yaptılar..

Cumhuriyet’i, Birgün’ü, hatta merkez medyadan birçoğu..

“Sur’da siviller ölüyor” diye başlık attılar..

Mühendis odaları.. Tabip odaları.. Barolar.. 

“Savaş istemiyoruz” diye açıklamalar yaparak, TSK’nın sivil öldürdüğü izlenimi verdikleri için..

Askerlerimiz, PKK’lıları sivillerin olmadığı mağaralarda yakalayıp, etkisiz hale getirmek için, zor şartlarda operasyona zorlandı..

Onun için dondular..

Bu ülkede, Ayşe öğretmenler çıktı.. “Çocuklar ölmesin” sözleri ile, askerleri suçlayıp, televizyon ekranlarından, tüm Türkiye’yi etki altına aldı..

O Ayşe öğretmene, açılan davaya rağmen, gerekli hesap sorulamadı..

“Çocukları öldürenler kimler? PKK’lılar mı, yoksa güvenlik güçlerimiz mi?” denilemediği için..

O uzman çavuşlarımız dondular..

TSK Afrin’de operasyona başladığında..

“Sakın ha, sakın.. Afrin’e girmeyin.. Afrin’e girilmesi, yıkım olur” diyerek, PKK’lı, PYD’li teröristleri çaktırmadan koruyanlara, gerekli dersler verilmediği için..

“TSK, Afrin’de sivilleri öldürüyor” diyerek kara propaganda yapanlara, hadleri bildirilmediği için..

Nazımiye’de iki askerimiz operasyonda can verdiler..

“Neden dondular” diye soruyorlar..

Üniversitelerdeki öğretim üyesi sıfatlı kişiler..

Önünü arkasını düşünmeden..

Ne zaman PKK köşeye sıkıştıysa..

“Barış istiyoruz” diye açıklama yaparak, teröristleri hayata tutundurmaya çalıştıkları için..

Onların tümü ile yok edilmelerine engel olmak istedikleri için..

Onları korudukları için..

Evet bunun için, iki uzman çavuşumuz şehid oldu..

İki uzman çavuşumuzun dağın tepesinde PKK’lıları kovalarken şehid olmasına gerekçe gösterdiğimiz olaylar için, “Onların hepsi mazide kaldı” diyebilirler..

Ama bugünden sonra da..

Her askerimizin şehadetinde..

HDP ile işbirliği içinde olan CHP’lilerin sorumluluğu olacaktır..

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı yalnızlaştırmak için resmi davetlere bile katılmayan, ellerinden gelen her şeyi yapan CHP’liler...

Teröristlerle aralarına mesafe koymayan HDP ile mahalli seçimlerde ittifak yapmaya hazırlanıyorsa..

Ben şimdiden hatırlatıyorum:

“Sizin merak ettiğiniz ‘neden dondular’ın cevabı değil.. Sizin amacınız, ‘Neden PKK’lılara karşı operasyonlar bitmiyor’dur.. Rahatsızlığınız, o askerlerimizin hayatlarını kaybetmesinden değil, koruyup kolladığınız PKK’lıları düşünmekten kaynaklanıyordur!”

 

YORUM YAZ

  • Rmzn Rmzn 33 dk önce
    Kaleminize sağlık yazının sonunda birde hainlere idam isteseydiniz on numara olacakmış. Onu da vatandaş olarak biz isteyelim, hainlere pkk ve yandaşlarına deştekçilerine polise askere kurşun sıkanlara acil tarafından idam getirilmesini istiyoruz. Yakalayıp beslemek yerine çok iyi temizlik yapılmış olur, milletin evlatlarına kurşun sıkan teröristeri milletin parasıyla ceza evlerinde beslenmesi doğru değil İNFAZ edilmesi gerekir.
  • Kemal YıldırımKemal Yıldırım51 dk önce
    Çok güzel bir yazı ALLAH razı olsun
  • muhjaiddinmuhjaiddin1 sa önce
    Allah şehitlerimizin mekanını cennet eylesin , kıymetli ailelerine baş sağlığı dilerim...Rabbim sabırlar versin...
  • HakanHakan1 sa önce
    Birincisi Neden Dondular diyoruz o askerlerimiz. O anda ne olduğunu soruyoruz biz zaten kimler terörü desteklerini görüyoruz ...
  • samimsun samimsun 1 sa önce
    bir ak partili birvekil çıkıpta meclis tv de bu yazıyı tüm türkiyeye ve meclise gözlerinin içine baka baka haykırmıyorsa yazıklar olsun yazıklar olsun bu yazı her vekilin her Müslümanın ANDI olmalı dikkat edin dikkat bu yazı her ortamda her yerde okunması gereken bir AND olmalıdır ağzınıza yüreğinize sağlık kardeşim
  • misafirmisafir1 sa önce
    sayın yazar şunu bilmeli bence. gazetecilerin görevi şehitliğin gerekçelerini oluşturmak değil şehitliğe neden olan koşulları sorgulamaktır. farklı şeyler bunlar. öyle değil mi?
  • ORHAN İNANORHAN İNAN1 sa önce
    ELLERİNE SAĞLIK.İÇİMİZİ SOĞUTTUN. YAZDIKLARININ EKSİĞİ VAR FAZLASI YOK.BU MİLLET SÖYLEDİKLERİNİZİ İDRAK ETSE ,BU ÜLKEDE NE CHP KALIR NE DE HDP VE TABİİ OLARAK NE TERÖR KALIR NE YOKLUK.
  • Uğur Uğur 1 sa önce
    Yorumlara neden kapandı? (Editörden: Makale ve haberler yorumlara açıktır. Arada yazıldığı halde sistemimize düşmeye yorumlar oluyor. Lütfen tekrar yazınız. Selam ve saygılarımızla...)
  • misafirmisafir1 sa önce
    Allah sizden razı olsun. yorumlarıyla sağduyuyu seslendiren halkım. bugün burada doğruya inancım biraz daha arttı.umuyorum yazar da bir göz atar yorumlara.
  • KulalioğluKulalioğlu1 sa önce
    Yüce Allah razı olsun. Benim anlamadığım bu teröristlere bu kadar destek verenleri devlet neden ezmiyor. Yahu dünyanın neresinde böyle rezillik var Allah aşkına. Benin askerimi polisimi şehit eden alçakların cenazesine gidiyor yinedebu memlekette kolunu sallaya sallaya geziyor. Bu olay çok zoruma gidiyor.
  • nejdetnejdet1 sa önce
    ... askerler soğukta neden donduonu anlatın...
  • Mehmet Mehmet 1 sa önce
    Üstadım keşke bir hukukçu bakış açısıyla neden donduklarını yazsaydınız!
  • Adem ŞenAdem Şen1 sa önce
    ... Sene 2019 evden cıkarken bile hava durumuna bakıyoruz. Çocukları operasyona gönderen komutan sıcak evinde yatıyordu ...
  • KocasolakKocasolak1 sa önce
    Evet tamda bunlar yuzunden dondular. Ak parti o gazeteci maskeli terøristlerin CEZASINI veremedigi icin dondular. Ne yazik ki ak partiyi akp liler ESIR aldilar, hainler cirit atiyor ams ceza verilmiyor. Alternatifi yok, evet ama ak partimizi MILLI GORUS cizgisine tasimak bizim gorevimiz. Bunca yil iktidariz ama hãlâ bir arpa boyu yol gittik. Basortusu ve imamhatip katsayisi disinda HURRIYET øzgurluk adina baska birsey yapamadik, yine magdur olan biziz.
  • Kocasolak Kocasolak 2 sa önce
    Allah razı olsun, mükemmel tesbitler yapmışsın. Ben de bütün bu tesbitlere EK yapmak istiyorum. 16 yıldır iktidar olup HÂLÂ muktedir olamayan, suça ceza vermekten aciz akp yönetimi yüzünden dondular. O karlı dağın soğuk havasında hayatta kalacağı EKİPMAN teminindeki eksikleri tamamlayamayan ama 2017 yılı içinde 5 MİLYAR tl. verip makam otomobili alan zihniyet yüzünden dondular.
  • seyfoseyfo2 sa önce
    ......
  • Vatan TuranVatan Turan2 sa önce
    .....
  • talebe777talebe7772 sa önce
    Keşke bir de 'çözüm süreci' denen o süreçte, hükümet kanadının ve hükümete yakın gazetecilerin söylediklerine de yer verseydin, o zaman ' neden dondular' sorusunun cevabı tam ortaya çıkardı. Ama o zaman objektif olurdun değil mi Ali Bey?
  • BurdurluBurdurlu3 sa önce
    nerede dondular, ne yaparken dondular diye soran yok. neden dondular diye soran var. teçhizatta mı sorun var, teçhizat sağlam kullanma eğitimi almadan mı dağa çıktılar diye soran var.
  • Hasan AydinHasan Aydin3 sa önce
    Bu çağda,üstelik henüz ekim ayında böyle bir operasyona karar veren yetkili kişiler, şayet askerin karşılaşabileceğiher türlü tehlikeyi (buna donma tehlikesi de dahil) düşünemiyor,öngöremiyorsa o karar verme noktasındaki kişi seçiminde yanlışlık var demektir...bunu belirtmelisiniz en çok...liyakatsız atamaları vurgulamak lazım...her yer liyakatsızlarla dolup taşıyor...
  • HaticeHatice4 sa önce
    Yorumcu ziya diger ulkelerde donmadigini nerden biliyorsunuz o soylediginiz yerde varmi terorust yok onlarin bizdeki gibi vatani isgal etmeye calisan kuresel guclerin taseronlari varmiki donsunlar zaten abd nin rusyanin ab nin destekledigi taseronlar ulkemizi bolmeye calisiyor niye donsunlarki bazan bu vatanin neler cektigini bilmiyorlarmis gibi yorum yapiyorlar ya pes dogrusu
  • hasanhasan6 sa önce
    Ali abi ev sahibinin hiç suçu yok mu yani. Hava durumunu göz önünde bulundurmayan gece nöbet yerlerini kontrol etmeyen komutanın uygun kıyafeti giydirmeyenin şunun bunun hiç suçu yok. sınırları zorlamayın hacı abi bir günde eleştirel yazı yazda diyelim ki ali bey şahsi fikrini yazdı. hep hataları kapatmaya uğraşıyorsun ama iyi niyetli eleştiri de her zaman lazımdır.
  • ZiyaZiya8 sa önce
    Askerler bizim için canlarını veriyor tamam bunu biliyoruz hakları ödenmez Ama devlet askerini koruyamıyor NEDEN KORUYAMIYOR biraz da bunu sorsak Rusya sibibirya gibi buralardan daha soguk olan yerlerde her gün 3-4 askerin soguktan ölmesi lazım o zaman Devlet itibardan tasarrufu birazda bu konularda etmese ....

Ali Karahasanoğlu

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