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Muhalifler susturuluyor mu, baştacı mı ediliyor?

28 Aralık 2018 Cuma

Gerçekler nasıl tersyüz ediliyor, buyrun birlikte irdeleyelim..

Solak sitelerde bir haber: “AKP’ye eleştiri var diye, makaleyi bilimsel saymadılar”

Ben de merak ettim..

Acaba hangi bilimsel gerçekleri aktarmışlar da, üniversite o makaleyi bilimsel bulmamış, diye..

Makalenin içeriği ile ilgili ayrıntılı bilgi yok.

Makalenin yazarlarının isimleri var..

Meşhur ikili..

2014’de, FETÖ’nün alavere-dalavere ile iktidarı değiştirmek için çıkarttığı kargaşada..

“Daha ne kasetler gelecek, bekleyin.. Azzz sonra” muhabbetleri yapıldığı..

“Tayyip Erdoğan ile sevgilisi ...” başlıkları altında, yalanın bininin bir para olduğu ortamda..

O iftiraların yaygınlaştırılması için en güçlü platform olan Twitter hakkında erişim engelleme kararı alındığında..

“Biz ne yapabiliriz” diye hemen devreye girip..

İllegal dinlemelerle..

Sahte isimler üzerinden alınmış arama, dinleme kararları ile..

Binbir türlü hukukdışı uygulama ile elde edilen, çoğu da çarpıtılmış bilgilerle doldurulan sosyal medya ağı Twittere ulaşma hakları kısıtlandığı iddiası ile..

Sanki Twitter, ekmek imiş, su imiş gibi..

“Acil.. Acil.. Çok acill. Twitter’a giremiyoruz.. Hemen Anayasa Mahkemesi toplanmalı. Hemen karar vermeli” talepli dilekçeleri ile..

Anayasa Mahkemesi’ne koşmuşlar..

Henüz 15 Temmuz darbesi öncesi olduğu için..

İçerdeki FETÖ’cüler sayesinde..

Hemen iki gün içinde tedbir kararı alıp, o tarihte siyasi iktidarı devirmek için en önemli algı oluşturma aracı olan Twitter’ı tekrar ulaşıma açtırdıkları için “Tamam, bu işi götürüyoruz” diye sevinen ve medyada büyük prim yapan Yaman Akdeniz ile Kerem Altıparmak..

Bu iki ismin makalesi imiş, şimdilerde “bilimsel” bulunmayan makale..

Belki kendi Twitter hesaplarında bir ek bilgi edinebilirim diye, baktım..

Yok..

Ya ne var?

Şu var:

“Doların yükselişini engelleyecek bir babayiğit Sulh Ceza Hakimi yok mu? Koskoca Wikipedia’yı, YouTube’u, Twitter’ı engellemiş hakimlersiniz”.

Doların yükselişe geçtiği 23 Mayıs’ta atmış..

Sonra da sabitlemiş bu paylaşımı.

Aklı sıra kafa buluyor..

Twitter’ı engellediğiniz gibi, doların yükselişini de engelleyebilir misiniz diyor..

Dolayısı ile..

Kafa yapısını da, bilim adamı mı, film adamı mı olduğunu da tescilliyor..

Bugün itibari ile, doların yükselişi engellendi mi?

Engellendi..

İnişe geçti mi?

Geçti..

Şu an, eğer bu toprakların ekmeğini yiyorsa..

Şöyle tivit atması gerekirdi, kafası ABD’ye bağlı muhalifin:

“Ne oldu, Trump.. Bir tivit daha at da, doları yükselt bakalım, gücün yetiyorsa..”

Dolar yükselirken, Türk hakimi ile alay et..

Dolar inerken..

Kuyruğunu bacaklarının arasına al, kes sesini otur..

Muhalif geçinenlerin bilim adamlıkları, bu işte..

**

Devam ediyor sözde bilim adamının paylaşımları:

“RTÜK 6112 No.lu Kanun’un 8.1.e maddesinden (Halk TV ve Fox TV’ye yaptırım uygulanan madde) düne kadar 2016 içinde 8 defa, 2017 içinde sadece 1 defa, 2018 ilk dokuz ayda da sadece 1 defa yaptırım kararı verdi.”

Bak bak bak..

Bilimsel makale yazan muhtereme bak..

Muhalefetin her geçen gün suyunun kesildiğini, susturulduğunu iddia eden bilim adamına bak..

Kendi verdiği rakamlarla çelişiyor..

Rakamlar ne?

RTÜK, 2016’da 8 ceza kararı vermiş.

Yani, onlara göre, muhalifleri susturmak için, 8 karar alınmış...

2017’de ise sadece 1 karar verilmiş..

Ya 2018’de?

Onda da sadece bir karar..

Bu tablo karşısında, ülkenin, "muhalifleri cezalandırma konusu"nda kötüye gittiğimizi mi söylersiniz?

Yoksa iyiye mi gittiğimizi söylersiniz?

Bilim adamı falan olmanıza gerek yok..

İlkokul matematiği biliyorsanız, o da yeter..

Ama bunlara, ilkokul matematiği de sonucu bilmeleri için yetmiyor..

**

"Muhalifler susturuluyor" diye algı oluşturulurken, siz Akit’in sürmanşetini bir okuyun..

Siyaset penceresinden bakarsanız..

Tayyip Erdoğan mitinglerde defalarca eleştirmiş.

Hukuk açısından bakarsanız..

Yargılanmış, mahkum olmuş.. Kaçmış, kırmızı bülten ile arama kararı verilmiş bir adam..

Halen Almanya’da kaçak olarak yaşayan Can Dündar..

Kamuoyunun bildiği davaların dışında..

Bir de..

Kafasına göre, iftira atmak için gözüne kestirdiği herkese çamur sıçratırken..

Hüseyin Avni Coş valiye denk gelmiş..

Vali Coş’a yalanı atmış..

Ama..

Vali Coş, çetin ceviz çıkmış..

Can Dündar’ın Cumhuriyet gazetesinden, Vali Coş’a attığı çamur, kendisine dönmüş..

Mahkeme, tekzip yayınlanmasına karar vermiş.

Can Dündar bu..

Çamur atar, kaçar..

Nitekim, açıklama yayınlanmamış.

Vali Coş, mahkemeye müracaat edip, “mahkeme kararı gereği tekzibi yayınlamadılar, cezalandırılsınlar” demiş..

Mahkeme ne yapmış?

“Suç sabit” demiş..

Cezayı vermiş..

Ardından ise..

“Cezayı indiriyorum” demiş..

Yetmemiş.. 

“Cezayı erteliyorum” demiş..

Yetmemiş, “daha önce mahkeme kararı ile yayınlanması gereken tekzibin yayınlanmasına da gerek yok” demiş..

Affedersiniz, ne demiştiniz?

"Muhalifler susturuluyor" mu?

Muhalifler değil, valiler susturuluyor..

Muhaliflerin ise..

Hakkettikleri cezalar kaldırılıyor..

“İtibarlı, muhterem insanlar” olarak..

Mahkeme kararlarında kendilerinden, nerede ise övgülerle bahsediliyor..

Bu vesile ile..

Bilim adamı geçinen Yaman ile Kerem, bir makale de, Can Dündar’ın ihanetleri ve kaçak iken aldığı cezaların ertelenmesini yazarlarsa, belki biz de müstefid oluruz.

 

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YORUM YAZ

  • Vijdan muhasebesiVijdan muhasebesi50 dk önce
    ... bugün yalakalık bayrağını kimseye kaptırmayan türkiye gazetesinin bağrından çıkmadımı fox tv.Trakyada demiryolları mağdurlarını kaç kere haber yaptınız...
  • alkanalkan1 sa önce
    ali bey herkes görevini yapacak.inancı gereği ya haktan yada batıldan yana olacak.batıldan yana olan lar gizli saklı değil. ya anlı secdeli olan lar söyledikleriyle yaptıkları ile haktan yana gözüküp koltugu kaybetmemek adınada batıdan batılla iş tutan islam birliği değilde ab birliği kapısında neden beklerler..tv lerdeki ahlaksız diziler müslüman aile yapısına uygunmuki ne iktidarın nede retügün sesi çıkmıyor.yandaş tv de lutkavmi yaşantısının sapıklıgın reklamını yapan film gösterilirkende haktanyana olması gerekenler sizlergibi suskundu.kanallar sabıkmilletvekili şevkonun birzamanlar lagım akıyordediğidönemden dahoçok kir ve pislik akıyor ilk okul seviyesine kadar uyuşturucu kullanımı iniyor boşanma davaları evlenme sayılarından katbekat fazla bunlara tepki göstermeyenler batı batıl kafasında olanların eleştirisini yapıyor.haydi ali bey bu allaksızlara karşı inanan insanlar bir araya gelip iktidar ve retügü ikaz edebilmenin öncülüğünü başlat başlatda bakalım milli piyango kuyrugunda olan örtülü sakallı veya tarikat mensupları hangisaftalar belli olsun...selametle.
  • ORHAN İNANORHAN İNAN1 sa önce
    YALANCI VE KUMPASCILARIN BİLİMSEL OLMASI BU YÖNDE ÇABA GÖSTERMESİ MÜMKÜN MÜ? DEĞİL TABİ. YAPTIKLARI HER MÜPTEZELLİĞİ VE EDEPSİZLİĞİSANATSALLIĞI,BİLİMSELLİĞE BAĞLAYAN BU ŞAKLABANLARA İTİBAR EDENLERE ŞAŞIYORUM.
  • şevkişevki1 sa önce
    ALLAH'ın yazdığı kaderi unutursan,neden kafasına silah dayandığında öldürülmediğini çözemezsin.
  • burak burak 1 sa önce
    Sabah ismail küçükkaya bir gazete başlığını okurken biz muhalif değil tarafsız gazetecileriz diyor. Ama ekranda sözcü cumhuriyet birgün yeniçağ özel önem verdiği gazeteler
  • YaziyorumYaziyorum2 sa önce
    Dunku bir haberde bir yankesici sucustu,yakalandi polis tarafindan iki bayanin cep tel calarken sozu ben tekbasimayim,derken arkadaslarinim ele vermek istemedi ,ayri konu kotulugun her cesidi zararli bir sucluyu kayirmak her vatandas vatanina,goregini yetine getirirken birileride zarar pesinde,hortumlamak dis guclere,yaranmak bir basin dusun isi kotulemek bazilari verirken,emek bazilari sucundan,dolayi avrupaya siginmak ,niye sebeb siz saniyorsunuz ahmak bir sey unutuluyor bunun soyuna bakmak bir insan dogdugunda ailesini kaybetse ,yillar sonra,ailesini ariyor peki turk bildiklerimiz,avrupada neyi ariyor ariza burda eger bir televizyonda arizayi bulamazsan tekevizyon olur hurda don dersin yurda rahatim iyi diyor,burda.
  • Haluk KEMALHaluk KEMAL2 sa önce
    Lütfen yalnızca şu sorulara cevap verin! Kaç tane muhalif medya var şu an?..
  • RecebiRecebi3 sa önce
    Ali şu makaleyi nereden okuyabiliriz paylaşsaydın da biz de okusaydık ve anlasaydık bilimsel mi değil mi? İçinden 2 tane cümle almışsın bilimsel değil demişsin. Senin sözüne mi güveneceğiz?
  • ŞenolingŞenoling4 sa önce
    Ben de ilkokul matematiğiyle bir hesap yaptım. Ülkede oylar yaklaşık %50-%50. Peki tüm medya havuzunda diğer %50’nin görüşlerini yansıtan kaç tane TV kanalı kaç tane gazete var? 2-3 tane kanal, 2-3 tane gazete.
  • HakanHakan5 sa önce
    Peki bu makale ne imiş? Bizim bilimsel bir makaleyi kişiliği muhalif diye rafa kaldıracak lüksümüz var mı ? Bize keşke makalenin gerçekten bilimsel olmadığını söyleseydiniz bizde deseydik ki evet haklı işte susturmak tamda buna deniyor. Kişi görüşleri yüzünden çalışmasını kabul ettiremiyorsa bu susturmak değilde nedir ? Bunu okuyup umarım bu konu hakkında yazı yazarsınız.
  • Hacı fışfışHacı fışfış5 sa önce
    Darbeciler hallen başta hatta terfi eden bile oldu ! Kafaya silah dayadılar daaaaaaa neden ateş etmedilerrrrrrr ?..

Ali Karahasanoğlu

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