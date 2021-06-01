Muhalefet cumhurbaşkanı adayını buldu: Sedat Peker!

Avrasya Araştırma, bir anket yapmış.

Malum konuyu sormuşlar..

Sedat Peker videolarını kaç kişi izlemiş, ne kadar inandırıcı bulmuş?..

Bu ve benzeri konular araştırılmış..

Ben Avrasya Araştırma’nın verilerini size aktarmadan önce..

Bu şirketin 2018 seçimleri hakkındaki çalışmasından kısa kısa bilgiler aktarayım..

Son yaptığı anket çalışmasının sonuçlarını (aslında sonuç değil de, işkembeden sallama rakamları diyelim) tahmin edin..

Avrasya Araştırma 2018 cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde, çok değil, bir gün öncesinde..

Bakın hangi palavra rakamları sıralamışlar:

“Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oy oranı yüzde 44.5. Erdoğan’ın hata payı içerisinde alacağı en düşük oy yüzde 41.5, en yüksek oy ise yüzde 47 olarak tahmin edildi.”

Seçim sonucunda ne çıkmıştı?

% 52.6

Araştırma şirketinin “En yüksek oy” diye belirttiği oranın ne kadar üstüne çıkılmış?

Tahmin edilenin % 1, % 2'si oranın değil.. % 5, % 6'sı oranında değil..

Tahmin edilenin, tam % 12'si oranında fazlası..

Anket şirketi adı altında hokkabazlık yapan bu sahtekarların "ortalama tahmini oy" açıklamalarını eğer esas alırsanız..

Sapma oranı % 16’lara çıkıyor..

Diğer adaylar hakkındaki tahminlerini de aktarayım, nasıl ısmarlama anketler yaptıklarını görün:

“İYİ Parti’nin cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener’in oy oranı yüzde 13.5 (en düşük yüzde 11.5, en yüksek yüzde 15.5)”

Meral Hanım, Avrasya Araştırma’nın tahmininde en düşük oran olarak açıklanan % 11.5’e ne kadar yaklaşmış?

Aldığı oy oranını söyleyeyim, hesabı siz yapın:

% 7,3.

Hani, “Araştırma şirketinin tahmininin yarısını ancak almış” deseniz, onun yanıldığı kadar yanılmış olmazsınız..

Saadet Partisi’nin cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu için tahminleri ne imiş?

Yüzde 2.

Suret-i haktan görünmek için, ayrıca en düşük oran olarak yüzde 1.5, en yüksek oran olarak da yüzde 3 rakamları da verilmiş..

Peki ne çıktı?

% 0.9.

“% 50 sapma mı olur diyeceksiniz” ama..

Olmuş işte..

HDP’nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş’ın oy oranı nasıl tahmin edilmiş?

Yüzde 11.5 (En düşük yüzde 10.5, en yüksek yüzde 13.5).

Peki ne çıkmış?

% 8.4.

Bir tek Muharrem İnce’de, o da, “En yüksek alabileceği oy oranı” diye tahmin ettiği oy oranında isabet kaydetmiş:

“Taıhmini ortalama yüzde 28.3. Alacağı en yüksek oy yüzde 30.5, en düşük oy yüzde 26.”

Sonuçta ne çıkmıştı:

“30,6.”

“En yüksek tahmini oy oranından bile fazla oy almış, Muharrem İnce” derseniz, yanlış söylemiş olmazsınız..

Şimdi bu araştırma şirketi!..

Kalkmış, Sedat Peker videoları üzerinden araştırma yapmış..

Güya, gidip vatandaşlara sormuş..

“Sedat Peker’in videolarını izlediniz mi?” diye..

Cumhur İttifakı’na oy veren seçmenlerin yüzde 35,2’si “Evet, tamamını izledim” demiş, yüzde 40.1’i ise “Evet, bazılarını izledim” cevabını vermiş..

Seçim tahminin ne kadar isabetsizlik yaşadıklarını rakam rakam açıkladım..

Buradakini de siz tahmin edin..

Ama esas sorun, videoların izlenip izlenmediği değil..

Çok izlendiği üzerinden önce algı oluşturup, ardından gerçek ihanetlerini yapıyorlar:

“Sedat Peker’in anlattıklarının gerçek olduğuna inanıyor musunuz?” diye bir soru yöneltmiş, anketörler..

Cumhur İttifakı seçmeninin yüzde 22.5’i “Hepsine inanıyorum” cevabını vermiş..

Hani “Bu cevabı verenlerin, akıl sağlıkları yerinde mi” diye sorsam, gereksiz olur..

Bir mafya babasının "söylediklerinin hepsine inanmak" için, akıl sağlığınızın yerinde olmaması lazım..

Ama bir gün sonra yapılacak seçimin anket çalışmasında bile, % 50’ye varan sapmaları utanmadan yazabilecek kadar hokkabaz iseniz..

Ciddi ciddi, “Cumhur İttifakı’nın seçmenlerinin % 22.5’i iddiaların tümüne inanıyor” diyebilirsiniz..

Yalandan kim ölmüş ki..

Bunların mantığı bu..

İftirayı at..

“AK Partili seçmenler bile inanıyor” de..

Gerisini onlar temizlesinler..

İşin bir ilginç yanı da..

Daha düne kadar, “Akan kanlarınızda duş alacağım” diyen mafya babasını tefe koyan “muhalefet seçmeni”nin, şimdi bu kişinin açıklamalarına % 78.2 oranında inandığına dair araştırma sonucu...

Eğer ankette alınan cevaplar gerçekten bu oranda ise..

Muhalefet seçmeninin aklından şüphe etmek lazım..

Yok, Cumhurbaşkanlığı seçimindeki gibi, masa başında bu anket çalışması uyduruk şekilde yapılmış ise..

O zaman Avrasya Araştırma’nın patronu Kemal Özkiraz’a sormak lazım, “Senin akıl sağlığın yerinde mi?”

Her daim, “Bizim seçmenimiz okumuş insanlardır” diye övünen CHP’lilerin büyük çoğunluğunu oluşturduğu muhalefet seçmeninin % 78.2’si, “Sedat Peker’in sözlerinin tamamı doğru” diyorsa..

Biz çağrımızı yapalım, ilk seçimde cumhurbaşkanı adayını aramaktan vazgeçin, Sedat Peker’i gösterin..

Öyle ya..

Bu oranda doğru söyleyen birisinden daha iyi adayı, CHP nereden bulacak? İP nereden bulacak? SP nereden bulacak?

Her şeyi unutun..

“Mafya babası” suçlamalarınızı unutun..

“Organize çete lideri” isnatlarınızı unutun..

“Derin devlet” eleştirilerinizi unutun..

Binbir suçlama ile yaptığınız tüm isnatları unutun..

“Söylediklerinin tamamı doğrudur” diyen % 78.2 oranında bir taban var ise..

Dört dörtlük cumhurbaşkanı adayı, işte tam da bu isimdir..

Muhalefete yakışan aday da budur işte..

Gösterin Sedat Peker’i, cumhurbaşkanlığına..

Bitirin bu işi.

“Abdullah Gül mü olsun?

Kemal Kılıçdaroğlu mu olsun?

Yok yok, HDP’siz olmaz, onların kabul edeceği bir isim olsun” muhabbetlerini bırakın..

Mafya babasını, şimdiden cumhurbaşkanı adayı olarak açıklayın..

Bu işi bitirin..

Atlamayalım..

Avrasya Araştırma’nın sözde araştırması doğru ise..

Cumhur İttifakı’nın içinden de, % 22,5 oranında “Peker’in tüm sözleri doğru” diyenler olduğuna göre.

Bu durumda Sedat Peker, seçimde ne alır?

Garanti % 70..

Böyle bir adam bulmuşsunuz, kaçırılır mı beyler?

Koşun.. Koşun..

O da yurtdışında iken, aday olmaya isteklidir..

Böyle bir oranı, CHP, İP, HDP, SP, DP, DEVA, Gelecek ve dahi on siyasi partiyi yan yana getirseniz rüyanızda bulamazsınız..

Gösterin Peker’i, cumhurbaşkanı adayı olarak. Millet versin size, notunuzu.

Haydi Avrasya Araştırma+CHP birlikteliği..

Var mısınız, ördüğünüz duvara yaslanmaya?

Korkmayın, korkmayın, yıkılmaz o duvar..

Haydi yaslanın bakalım, cesaretiniz var ise..