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Mor Çatı’dan, 13 yaşındaki çocuklara ‘cinsel istismarda nelere dikkat etmelisiniz’ tavsiyesi!

02 Kasım 2018 Cuma

İfadelere bakar mısınız?

“Flört şiddeti”..

Bir adım ilerisi: “İlişkin güvenli mi?” 

Sonra başlıyor döktürmeye..

“Sevgilin şöyle yapıyorsa: ...”

“Sevgilin böyle yapıyorsa ...”

“Sevgilin öyle diyorsa ....”

Peki, tüm bunları kime hitapla söylüyor?

Mor Çatı Derneği’nin kendi internet sitesindeki anlatımı bire bir alıntılayarak vereyim:

“Flört şiddeti, flörtün yeni yeni başladığı 13-23 yaş döneminde romantik ilişkilerde yaşanan şiddete işaret ediyor.”

Yanlış okumuyorsunuz..

13 yaşındaki çocukları karşılarına alıp, “Flört şiddeti” diye başlıyorlar..

“İlişkin güvenli mi?” diye sorup, bilgilendirme yapıyorlar..

“13 yaşındaki çocuk, ne ilişkisi yaşayabilir ki?” diye sormuyor Aile Bakanlığı..

Sormuyor savcılık: “13 yaşındaki kız veya erkek, ilişki yaşıyorsa, bu ilişki kanunun cinsel istismar dediği suçtur.. Bunu normal gibi göstermek, suçu övmek demektir.. Buyrun ifadenizi verin.. Gereğini yapalım...”

Sormuyor Adalet Bakanlığı: “Suçu övme de, suça tahrik de, suçu normal gibi göstermek de suçtur.. Tüm savcılarımızın dikkatine.. 13 yaşındaki çocukların ilişki yaşamalarını normal gibi gösteren tüm internet siteleri, tüm medya organları, ‘Haydar abi.. 14 yaşındayım.. Sevgilimle ...’ türünden sayfalarında suç anlatımlarını yapan tüm gazeteler hakkında cezai soruşturma açılmalı ve iddianameler düzenlenip, Adalet Bakanlığı’na bilgi gönderilerek takibi sağlanmalıdır..”

Sormuyor İçişleri Bakanlığı:

“Dernekler Masası.. Denetlemiyor musunuz siz, şu Mor Çatı’yı.. Baksanza ne haltlar yiyorlar. Dernekse, dernekliğini bilsin.. Dernekler, Türk Ceza Kanunu’ndaki suçları meşrulaştıramaz. Suç niteliğindeki fiilleri normal gibi gösteremez... Suç olarak düzenlenen fiilleri, suç değilmiş gibi anlatımlar yapamaz.. Hatırlatmıyor musunuz, bu derneğe, ‘13 yaşındaki çocuklara yönelik olarak ‘İlişkin güvenli mi?’ sorusu.. Buna yönelik anlatımları.. ‘Sevgilin böyle yaparsa’ diye sorular.. Onlara sevgilileri bazı hareketlerde bulundukları takdirde onlara ne yapmaları yönünde tavsiyelerde bulunma.. Eğer söylenilen yanlışları yapmayan sevgililerle birlikte iseler, sanki yaptıkları suç değilmiş gibi anlatımlarda bulunma.. Bunların hepsi suçtur.. Dernekler suç niteliğinde faaliyetlerde bulunamazlar.... 7 gün içinde dernek adına ve ayrıca tüm yönetim kurulu üyeleriniz adına hazırlanacak savunmanın getirilmesi.. Sürenin sonunda evrakların direkt savcılığa gönderileceği’ ikazını yapmıyor musunuz?”

Onlar sormayınca..

Meydan da..

13 yaşında nasıl flört edilir.. 

Flört edilirken nelere dikkat etmek gerekir?

Sevgilisi neler söylerse, onla ilişki güvenli değildir..

Sevgilisi neler söylerse, o ilişkide sorun yoktur..

Buna ilişkin sözde bilgilendirme yapan Mor Çatıcılara kalıyor..

Mor Çatıcılar da..

Fırsat bu fırsat..

Devlet uyuyor..

Millet uyuyor.. Medya uyuyor..

Diyor ve devam ediyor, faaliyetlerine:

“Bu dönemde (13-23 yaş dönemi), flört etmek ‘gizli’, ‘ayıp’, ‘saklanması gereken’ bir konu olarak görüldüğü için ilişki içinde şiddetle karşılaşsan bile hiç kimseyle konuşamıyor ve yalnız hissediyor olabilirsin.”

Nasıl ama?

Açık açık söylüyor..

“13 yaşındaki kızım.. 13 yaşındaki oğlum.. Bu dönemde, flört etmeniz, toplumda, ailenizde genelde ‘gizli-ayıp-saklanması gereken’ bir konu gibi gösterilir.. Siz bakmayın onlara.. Siz yolunuza devam edin.. Ama biz, bu yola devam sırasında, sizi tehlikelerden (13 yaşında yaşanan ilişkinin bizzat kendisi, başlı başına tehlike değilmiş de) korumak için, tavsiyelerde bulunacağız” demiş oluyorlar..

Küçük çocukların, olayların farkında olmayacağını ima ederek, “Şiddet, genç ya da yetişkin çoğu kadın için kafa karıştıran ve baş edilmesi zor olan bir deneyim. Bu nedenle, şiddetin uyarı sinyallerini tanıman, şiddetin ipuçlarını yakalaman büyük önem taşıyor” diyerek, küçücük çocukları, sözüm ona bilinçlendirme adı altında, flörte teşvik ediyor..

“Bizim dediklerimizi dinlerseniz, uyarılarımıza dikkat ederseniz, flörtte sorun yok” demeye getiriyorlar..

Açık açık da bunu söylüyorlar:

“Bu sinyalleri tanıyarak, kendini şiddetten koruyabilirsin.”

Yani, şunu söylemiyor: “13 yaşındaki küçükler.. Aman dikkat edin.. Kanuna göre 13, 14, 15 yaşındaki çocuklar cinsel birliktelik yaşayamazlar.. Cinsel birlikteliğin hazırlayıcısı konumundaki öpüşmeler ve devamındaki fiiller kanuna göre suçtur.. Karşınızdaki de sizin yaşınızda ise, sizin yaptığınız da suçtur.. Aman, suçtan uzak durun” demiyor..

“İlişkin güvenli mi, öğrenmek istiyorsan, aşağıdaki soruları kendi kendine yanıtla” diyor..

Yani bu soruları sorup, kendi kendine yanıtlarsan..

İkaz edilen durumlar yoksa..

“İlişkin güvenli” demektir..

İkaz edilen durumlar varsa..

“İlişkin güvensiz” demektir. Hemen o ilişkiyi kes!

Peki..

13 yaşındaki, 14 yaşındaki, 15 yaşındaki küçüklerin rızaları olsa bile, cinsel her türlü yakınlaşmalarının suç olduğuna dair düzenleme ne oldu?

Onun hiçbir önemi yok mu?

O düzenleme, flört dışındaki ilişkiler için mi geçerli?.

Taraflar evlenmek istiyorlarsa, “yassak kardeşim” demek için mi konuldu o madde, kanuna?.

Taraflar, flört etmek istiyorlarsa..

Evlenmeden, evliymişler gibi yaşamak istiyorlarsa..

Sadece sorun, “İlişki güvenli mi? Bu flört edilen, yarın sana şiddet uygulayabilir mi?” noktasında mı düğümleniyor?

İşi o kadar ileri götürmüşler ki..

Sadece 13 yaşında sevgililik değil..

Bir de..

LGBTİ sapkınlığı da küçücük beyinlere dikte edilmeye çalışılıyor..

Onun için de şu soruyu soruyorlar, 13 yaşındaki küçüklere:

“Sevgilin LGBTİ (lezbiyen, gay, biseksüel, trans, interseks) bireylere karşı saldırgan ve ayrımcı bir tutum sergiliyorsa, ilişkinde şiddetle karşı karşıya kalabilirsin.”

Ne diyelim bu soytarılara?

Yok yok..

Onlara bir şey demeye gerek yok..

Onlar kendilerine verilen “toplumun ahlakını bozma” görevini yerine getiriyorlar..

Biz devlet yetkililerine soralım..

Görmüyor musunuz, bu soytarılıkları?.

Ne diyorsunuz, bu ahlaksızlıklara?

 

YORUM YAZ

  • recep hakseverrecep haksever20 dk önce
    Ahmet Kural ı sorguya alan savcılara kimilerin savcısı.bizim savcılarımız nerede?aileyi güçlendirmek anayasal görev aileyi yıkan kurumlar anayasal suç işliyorderhal kapatılması gerekir.
  • Nuran DevresNuran Devres42 dk önce
    Kendin yazıyorsun. Mor Çatı ne diyor? ROMANTİK İLİŞKİ diyor. Evet, bütün 13 yaşındaki çocukların, özellikle de kız çocukların romantik hisler duyduğu biri illaki vardır. En kapalı, en dindar ailelerin kızları dahil. Hepsi içten içe birine sevdalıdır. Aileler bunu kesinlikle bilmez. Bu hem pedagojik, hem psikolojik, hem sosyolojik hem de biyolojik bir gerçektir...
  • engineerengineer1 sa önce
    erkek arkadaşıyla buluşmaya giden kızına pr...vatif alan hadi uluengin: "Ne mutlu! Sağlıklı ve sorumlu, dolayısıyla özgür bir cinsellik yaşayacak olan çocuklarımız için de ne mutlu; artık onlara bu ortamı hazırlamak olgunluğuna erişen biz ebeveynler için de ne mutlu!"
  • ahmet mehmetahmet mehmet1 sa önce
    Aile sosyal politikalar annelere ne iş yapar kreş yardımı cart yardımı curt yardımı,huzuru olmayana huzur evleri,anne nin olmadığı evlere ana okulları,tavsiyem baba evleride yapın,zaten toplumda aile yapısı dejenere oldukça ahlak da kalmıyor,iyiki bizim görüşümüz iktidarda yoksa hal harap,Her yere bir Erdoğan olmayacağına göre şu seçtiğimiz bakanlar biraz işe yarasın bu hallere bi çare bulsunlar bi zahmet
  • mehmet karadumanmehmet karaduman1 sa önce
    Hocam bu konuda yazmaya devam edelim inşallah. Hergün bir yerde taciz olayı oluyor basına yansıyan. Birde basına yansımayanlar var. Bence okullardaki eğitimden kaynaklanıyor. Öğretmene yüksek lisans yaptırarak değil
  • BaşeğmezBaşeğmez1 sa önce
    Dinimize göre eğitim öğretimin ayrı olarak yani erkek ve kızların ayrı ayrı sınıflarda yapılması şart. Allah’ın kanunlarında mutlak suretle şifa, güzellik ve birçok hikmetler vardır.
  • HakanHakan1 sa önce
    Zaten aile bakanliği ha var ha yok,kadin cinayetlerinde ortaya çıkıyor
  • Rumuz FatmaRumuz Fatma1 sa önce
    Allah razı olsun gerçekten çok güzel konuya değinmişsiniz. Gerçekten bu cins vakıflar toplumun ahlakını mahvetti.Yuvalarımızı bozdu. Kadınlarımızı ve çocuklarımızı ahlaksız hale getirdi. Biran önce bunlara dur diyilmesi gerekiyor. yeni çıkarılan kanunlarda da sıkıntı var. Bir bakıyorsunuz kadın eşine ihanet ediyor. Aile Sosyal Politikalara bağlı İl Müdürlükleri kadını kadın sığınmada besliyor. Bir de ev tutup giderlerini karşılıyor. Gerçek anlamda eziyet gören kadınlarımız için bu kurumlar açılmış.Fakat kurulma amacının dışına çıkmış durumda. Ayrıca yuvaları birleştirmek için çözümler üretilmesi yerine yuvalar dağıtılıyor ve kadınlarımız dışarılara yönlendiriliyor.Bu durumun biran önce halledilmesi gerekiyor. Yoksa toplumun ahlaksızlık yüzünden çökmesi yakındır. Ne olur sizler yetkilileri uyarın. Bizlerin sesi olun.
  • İSMAİL AYDEMİRİSMAİL AYDEMİR2 sa önce
    (AB) Adalet Bakanlığı, (AB) Aile Bakanlığı ne zaman uyanacaksınız. Memlekete yazık oluyor. Aileler dağılıyor, çocuklar ın geleceğinden endişe duyuyoruz(bugünündende). 6284, istanbul sözleşmesi nafaka velayet vb biçok konu var ne zaman çözüm bekleyen. Zulüme rıza zulümdür.
  • ihsihs2 sa önce
    Ali bey niye kızıyorsunuz? Atatürkün izinde Atatürkçü gençlik yetişiyor!!!
  • aslan akbeyaslan akbey3 sa önce
    ne müslümanlık kaldı ne türklük. müslüman olup türk doğup, şeytanı yaşama zamanı bu zaman. ne yazık ki kanunlar bizi cehenneme doğru sürüklüyor. bu kanunlara ve bu olaylara sessiz kalmakta ateştir..
  • maraşlımaraşlı3 sa önce
    Hocam günaydın hani cep telefonlarında karşı tarafın cevap vermemesi üzerine operatör diyor ya : aradığınız aboneye ulaşılamıyor meşgul lütfen daha sonra tekrar deneyin diye , sizde hocam boşuna çaldırmayın aradığınız devlet ve hükümet yetkilileri şuan çok meşguller , hepsi yerel seçimlere kilitlenmiş .., maalesef okullarda zina ve fuhşiyat alış başını gitmiş , kimse çoluk çocuğuna sahip çıkmaz ama konuşmaya başladımı devletten başlar sövmeye , artık kimsenin umurunda değil ahlak maneviyat , varsa yoksa para ve dünya
  • ayhanayhan3 sa önce
    merak etme kardeş ben bugüne kadar çok hükümetler gördüm kim hainlik yapmakta ısrar ederse önünde sonunda lastiği patlar. ortada kanun varsa herhalde hükümetler kanuna uymayın diye ilgili birimlere emir vermez. ben istisnasız mecliste vekillik yapan herkese soruyorum. hükümet yanlış yaptı diyelim...peki vekillerin hepsi hükümete mi ait? üstelik bölücülere, lgbt lere sahip çıkan vekiller var ben onlara kızmıyorum dürüstüm diyen vekillere kızıyorum şahsiyetli olsunlar istiyorum. bu da istisnasız mecliste yer alan bütün vekillerin görevidir. devletin memurları amirleri ne iş yapar her şeyi hükümet mi emredecek ortada yasa varsa kanun varsa amir de memur da görevini yapmak zorundadır. bakanlıklarda ilgili daireler sorumludur. onlar bu işlerden gafilse vekiller orada devreye girmelidir. yanlış mı söyledim?
  • engineerengineer3 sa önce
    ab uyum yasaları gereğidir, yöneticiler için sorun şu, ilişki yaşayanların kiraladıkları, 1+0 rezidans dairelerinden alınan kiralar kayıt dışı bunları nasıl kayıt altına alırız, devletin milyarlarca liralık kaybı oluyor, fuhuş sektöründe de kayıt dışılık yüzünden devlet milyarlarca liralık kayba uğruyor, bu yüzden asgari ücret düşük oluyor, maaş zamları düşük kalıyor, bütçe açık veriyor.
  • mustafa mustafa 3 sa önce
    Düşman uyumuyor ama biz uyuyoruz
  • engineerengineer3 sa önce
    avrupa birliği uyum yasalarıyla böyle, işine gelirse... Ahkam-ı İlahiye yerine ab uyum yasaları adı altında bu milleti ifsada sürükleyenlerin hükümleri Hak katında bellidir, makamlar mevkiler paralar pullar işlemeyeceği günden korkmayanlar için çekirgenin sözü: "korku gelene kadar kimse korkmaz"
  • A .Raif EKİNCİA .Raif EKİNCİ3 sa önce
    Sayın yazarım sizler çok güzel yazıyorsunuz ama devlet katileri, teröristleri, devlet hainleri bey efendi kravatlı tarzlı hırsızları. Anamız, kardeşimiz, kızlarımız, halalarımı, teyzelerimiz gibi, bazılarımızın bunlar gökte inmediler kandırarak aldatarak fuhşa sürükleyen bey efendiler gibilere cirit atıyorlar mükafatlandırıyor.sucu tespit ederse de ceza evine koyup besliyor. maddi yönde yüksek miktarda mal varlıklarındanceza keserse o zaman iyi düşünür caydırıcı olur suçlar eksilir. Teşekkürler.
  • Yaaa !Yaaa !3 sa önce
    Daha yeni mi anlıyorsun, bu hükümetin derdi ne İslam ne de Türklük, sadece ve sadece parayı düşünüyorlar. Para için ruhunu satacak güruhtan ne beklersin. Strateji açık sizden gibi görünenle sizi değiştiriyorlar...
  • ayhanayhan4 sa önce
    bu ülkede o kadar kördüğüm var ki çözülmesi gereken...hani Nasreddin hoca fıkrası gibi. Bir beldede köpek saldırısına uğramış kovalamak için taş arıyor bulamıyor çaresizce söyleniyor; köpekleri salmışlar ama taşları bağlamışlar. arkadaşlar yanarım da devletin denetleme kurulları görevini yapmaz mı? Peki millet bu kadar sayıda vekili ne için besliyor? Sahi bunlar ne yapıyor yahu? Şu ana kadar yeni seçilen vekillerin yaşlı ya da genç ben bir icraatlarını görmüyorum memur misali salla başını al maaşını ilkesiyle mi hareket ediyorlar? Gerçi bunlar parmak indirip kaldırıyor eh o kadar maaşa o kollar da inip kalksın artık. Yahu akit gazete, tv olarak şu boşanmalarla ilgili sakatlıklar sebebiyle onca haber yaptı herhangi bir partili milletvekillerinden tıs yok! nedir bu arkadaş yahu bunlarda hadi parti tüzükleri vs. bir sürü engel var da, af buyrun izzeti nefisleri büzükleri kadar değerli değil mi?
  • BaşeğmezBaşeğmez4 sa önce
    Bunların yaptıkları Müslüman Türk aile yapısını bu şekilde yıkmaya dejenere etmeye çalışan zındıkların yaşam felsefesidir. Kendileri gibi anne babası belli olmayan bir nesil yetiştirme çabalarıdır.Devletimiz buna asla izin vermemeli en ağır şekilde cezalandırmalıdır. Beşer ideolojisinin tüm pisliklerini aktif olarak çocuk yaştakilere yaşatma çabasıdır tüm yapılanlar. Ama Birgün ama bir gün Allah’ın...
  • ayhanayhan4 sa önce
    aman ne güzel...13 yaşında flört ilişki serbest olsun evli olmadan yaşanabilsin...amma o kız 15-17 yaşlarında evlenirse çoluk çocuğu olursa bugün o kız 25 yaşında bile olsa çek kocasını mahkemeye çek anne babasını mahkemeye reşit olmayan kızı nasıl evlendirirsiniz diye efelen! yetmez kadının 7-10 yıllık kocasını hapse göndersin hakim ve savcı beyler...Sizler ne düşünüyorsunuz kardeşler? çözüm önerileriniz nedir?
  • Bit KemiğiBit Kemiği4 sa önce
    Söz tukenir, Namlular konuşur.Yetti gayri bu suskunluk. Ya olecegiz ya da bunun hesabinı tüm din düsmanlarından soracagiz.
  • ŞenolingŞenoling4 sa önce
    ... Diyelim ki kızınız evlendi, damat kızınıza şiddet uyguluyor. Bu durumu evlenmeden önce fark etmek istemez miydiniz?
  • Ibrahim akIbrahim ak4 sa önce
    Ali bey lutfen hayattan kopuk olmayın kimse gidin 13 yasinda evlenin çoluk çocuk sahibi olun demiyor bir gerceklik var liseye giden cocuklarin sevgilileri var ortaokulda da var biz yokmuş gibi davranirsak yok olmazlar onlara uyarida bulunmuş
  • Temel çeküçTemel çeküç5 sa önce
    Çoçuklar adına yazılan omektupların yaşını başını almış ahlaksız bunaklar tarafından yazıldıgını herkes biliyoron üç on dört yaşındaki çocuklara kendilerince yol gösteren buahlaksızlar onsekız yaşından küçük bir kız ebeveynlerinin rızasıyla evlenırse bu defa kıyameti koparıyorlar anladıgımız şu buahlaksızlar komşuda pişer bizede düşer mantıgıyla hareket ediyorlar namussuzlugun sınırı yoktur selamlar
  • Mukallid maymunMukallid maymun9 sa önce
    Irzına geçme, tecavüz etme kavramlarının yerini istismar aldı! Kim uydurdu? ..

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