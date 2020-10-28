Mevlid gecesinde hangi yüzle kıyama duracaksınız?

Sorum, Ali Babacan’a..

Sorum Ahmet Davutoğlu’na..

Mithat Sancar’a..

Daha başkaları da var ama..

Ben bunların isimleri ile yetineyim, diğerlerini siz sıralayın..

Bu gece, Hz. Peygamber’in (sav) doğum yıldönümü..

Mevlid gecesine, buruk giriyoruz..

Hz. Peygamber’e (sav) hakaret edenlere hakettikleri cevabın verilemediği bir dünyada, bir de üstelik, o cevabı kısmen vermeye kalkışanların susturulmaya çalışıldığı bir gündemde bu geceyi yaşıyoruz..

Evet, dün TBMM’de örnek bir bildiri imzalandı..

AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un İslam karşıtı açıklamalarının telin edilmesine ilişkin bildiri yayınladı.

Dört parti katıldı, ama dindarlıkları konusunda birçoğumuzdan daha samimi olduklarına kefil olacağım Kürt kardeşlerimizin oy verdiği HDP, o bildiriye katılmadı..

Eşcinsellere destek olsa, koşarlar..

Ermenilere “Yanınızdayız” mesajı söz konusu olsa, uçarlar..

Ama, Hz. Peygamber’e (sav) yönelik hakaretleri kınamaya sıra gelince..

Büyük çoğunluğu samimi Müslüman olan Kürtlerin oy verdiği HDP, toz oluyor..

O bildiride ne deniliyordu:

“Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde temsil edilen partilerin temsilcileri olarak bizler, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un İslam’a, onun aziz peygamberi Hz. Muhammed’e ve Müslümanlara yönelik kışkırtıcı, saygısız ve tehlikeli söylemini şiddetle tel’in ve teşhir ediyor; Batının sağduyu sahibi kanaat önderlerini, siyasetçilerini, düşünürlerini, sanatkarlarını ve toplumsal kesimlerini bu çirkin tavırlar karşısında sağduyudan ve barıştan yana tavır almaya davet ediyoruz.”

Bu bildiride, HDP yönetimini rahatsız eden, acaba ne vardı?

Niye katılmadılar bu bildiriye?

Mesela başındaki örtüyle dolaşan Hüda Kaya’ya soralım..

Bu bildiride ne rahatsız etti seni?

Kendisini Müslüman olarak tanımlayan eski müftüler var, HDP’de.

Onlara soralım..

“Sizi ne rahatsız etti?”

Sabah akşam, “Müslümanlıkta bu var mı? Bu haksızlık değil mi?” diye sorularla karşımıza çıkan Ömer Faruk Gergerlioğlu’na soralım:

“Şuradaki bir teröristin, buradaki bir hainin, küçük küçük uğradığı haksızlığı yüksek sesle dillendirirken.. Hz. Peygamber’e yönelik hakaretlerin kınanmasına niye destek veremiyorsunuz? Yoksa, bizlere yönelttiğin o ‘Nasıl Müslümansınız?’ sorularının tamamı, din istismarı için miydi?”

HDP’nin bu ikircikli tavrı karşısında..

Bu parti ile ittifak yapan CHP’ye bakalım..

Çünkü onlar, sonuçta doğru noktada olarak, bildiriye katılmış iseler de..

Büyük ihtimalle kendi içlerinde, “Biz bu bildiriye niye katıldık ki” söylemini de tartışılyorlardır..

Yine de.. Biz hüsnüniyetimizi koruyalım.

CHP’ye yaf etmeyelim..

Ama, 7 yaşından beri beş vakit namaz kıldığını söyleyen İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in, bu HDP ile nasıl ittifak yapabildiğini bir düşünmesi lazım.

Selahattin Demirtaş’ın kahvaltı teklifini nasıl kabul ettiğini bir açıklaması lazım.

İP’i de geçtik..

Yıllarca AK Parti’de koltuk işgal eden Ahmet Davutoğlu’na soralım..

Sosyal medya paylaşımlarında..

Çaya çorbaya limon olmuşsunuz..

“Partimizin Bağcılar İlçe Başkanı Sayın Ahmet Demir’in trafik kazası geçirerek yaralandığını büyük üzüntüyle öğrendim” demişsiniz..

Başındaki “Berlin” kelimesini görmesek, veya atlamış olsak..

Türkiye’deki bir camide yaşandığını zannedeceğimiz bir anlatım tarzı ile..

Sorumlular hakkında tek kelime etmeden.. Faillerin kim olduklarını hiç belirtmeden..

Hatta ustaca gizleyerek..

“Berlin Mevlana Camii’ne sabah namazı sırasında gerçekleştirilen polis baskını İslam karşıtlığının yeni bir tezahürüdür. Bir ibadet mekanına yönelik böyle bir saygısızlık asla kabul edilemez. Mevlana Camii cemaatine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.” demişsiniz..

Peki..

Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un İslam’a yönelik saygısızlığı karşısında, CHP bile bildiriye imza atarken..

Haydi anladık, sizin TBMM’de grubunuz olmadığı için, bildiriye katılamadınız..

Ama iki satır açıklama da mı yapamazdınız ki, Bağcılar İlçe Başkanı’nın trafik kazasına varıncaya kadar geçmiş olsun dilekleriniz yayınlanır iken..

Hz. Peygamber’e yönelik saygısızlıklar için, iki kelime edemediniz?

Yoksa, bu işler, çok stratejik derinlik isteyen işler mi?

Partinizin, Fransa ile ilişkilerinin, AB ile ilişkilerinin, ABD ile ilişkilerinin bozulmaması mı gerekiyor?

Sıra geldi.. En acıklısına..

Sadullah Ergin’lerin..

Nihat Ergün’lerin..

Daha nice eski AK partililerin üç kuruşluk koltuklar uğruna doluştuğu Deva Partisi’nin Genel Başkanı Ali Babacan’a ne diyelim?

Beyefendi, kendisi Macron’a bir şey diyemediği gibi..

Bir de..

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, “Fransız mallarını boykot edelim” çağrısını itibarsızlaştırmak için, bakın ne diyor:

“48 saat sonra unutulur. Ne zaman içeride gündem sıkışsa böyle bir çıkış yapıyorlar. Küreselleşen bir dünyada herhangi bir ürün sadece bir ülkenin malı değildir. Türkiye’de üretilen Fransız markalı ürünler var. Onları da mı boykot edeceğiz? Orada bizim vatandaşlarımız çalışıyor. Bunlar çocukça şeyler. Tamamen hikaye.”

Bugün Mevlid Kandili..

Alnını koyacağı secdeden sonra düşünsün..

Sadece Babacan değil..

Tüm Deva Partililer düşünsünler..

Genel başkanlarının, Hz. Peygambere hakaretler için önerilen bir boykot kararına karşı dillendirdiği bu sözleri akıllarına getirip, bir nefis muhasebesi yapsınlar..

“Biz Hz. Peygamber’e (sav) yapılan hakaretler için ne yapıyoruz, ne yapabiliyoruz? Elinden gelen ne varsa, onu yapmak isteyenlere karşı nasıl tepki veriyoruz”un muhasebesini yapsınlar..

İfadeye bakın:

“Bunlar çocukça şeyler.”

Elin gavuru, “Çocukça şeyler” demiyor, şeytanlığını konuşturuyor, Hz. Peygamber’e hakaret içerikli karikatürleri, sokaklara varıncaya kadar asıyor..

Ama biz Müslümanlar olarak tepki verince..

Önce Ali Babacan karşımıza çıkıyor:

“Bunlar çocukça şeyler!”

Eğer siz Fransa’ya karşı bile.. Hz. Peygamber’e hakareti, düşünce özgürlüğü gören Macron’a karşı bile.. İki çift laf edemiyorsanız..

Namazdaki “kıyam”ı nasıl anlamlandıracaksınız?

Kandilinizi tebrik ederim..

Allah, Müslümanlara akıl fikir versin..

Biz de dahil..