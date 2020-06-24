  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ali Karahasanoğlu
Ali Karahasanoğlu
TÜM YAZILARI
Abdurrahman Dilipak
Abdurrahman Dilipak

Abdurrahman Dilipak

24 Haziran 2020

Eleştirel bakış
Ahmet Gülümseyen
Ahmet Gülümseyen

Ahmet Gülümseyen

24 Haziran 2020

Trabzonspor’un şampiyonluğuna ince ayar!..
Akif Bedir
Akif Bedir

Akif Bedir

24 Haziran 2020

Türkler yeniden tarihe dönüyor
Ali Karahasanoğlu
Ali Karahasanoğlu

Ali Karahasanoğlu

24 Haziran 2020

Meral Abla, kendi tanımı ile “İslam’a saygısızlar”a niye destek veriyor?
Ayhan Demir
Ayhan Demir

Ayhan Demir

24 Haziran 2020

Yunanlıların Çamerya Soykırımı
Hüseyin Acarlar
Hüseyin Acarlar

Hüseyin Acarlar

24 Haziran 2020

Göz Âmâdır
Hüseyin Öztürk
Hüseyin Öztürk

Hüseyin Öztürk

24 Haziran 2020

Devlet Sosyal Medyaya Bir Düzen Vermeli
Mehmet Koçak
Mehmet Koçak

Mehmet Koçak

24 Haziran 2020

Fransa ve Mısır’dan çatlak sesler

Mustafa Çelik
Mustafa Çelik

Mustafa Çelik

24 Haziran 2020

“Saldım çayıra Mevlâm kayıra” düzeni
Vehbi Kara
Vehbi Kara

Vehbi Kara

24 Haziran 2020

Ölen Ölür Kalan Sağlar Bizimdir Politikası
Yavuz Bahadıroğlu
Yavuz Bahadıroğlu

Yavuz Bahadıroğlu

24 Haziran 2020

“Sen sadece ayakkabı yap!”
İran'dan ateş açıldı! Hakkari'den acı haber
Gündem

İran'dan ateş açıldı! Hakkari'den acı haber

Milli Savunma Bakanlığı, İran tarafından açılan ateş sonucu Hakkâri/Yüksekova'da iki asker yaralandığını bir askerin de şehit olduğunu duyur..
Yolcu otobüsü kaza yaptı: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Gündem

Yolcu otobüsü kaza yaptı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Uşak'ta yolcu otobüsü kamyona arkadan çarptı. İlk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 18 kişi yaralandı.
ABD Başkanı Trump: Birisi 19'un ne olduğunu söyleyebilir mi?
Dünya

ABD Başkanı Trump: Birisi 19'un ne olduğunu söyleyebilir mi?

ABD Başkanı Donald Trump, "Bu virüse birçok isim verilebilir. Kovid-19 diyorlar, bu nedir, birisi 19'un ne olduğunu söyleyebilir mi?” diyere..
Katar'dan Arap Birliği toplantısında Libya çıkışı
Dünya

Katar'dan Arap Birliği toplantısında Libya çıkışı

Katar Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Sultan bin Saad el-Merihi, Arap Birliği toplantısında Libya’nın iç işlerine karışılmaması çağrısın..
Darbeci Sisi'ye uyarı: Türkiye ile savaş senin sonun olur
Gündem

Darbeci Sisi'ye uyarı: Türkiye ile savaş senin sonun olur

Darbeci Sisi'nin Libya meselesi üzerinden Türkiye'ye tehditler savurması, "Mısır Libya topraklarına girer mi?" sorularını da beraberinde get..
Arap Birliği'nden Türkiye’yi saf dışı bırakma planı! UMH şerh koydu
Dünya

Arap Birliği'nden Türkiye’yi saf dışı bırakma planı! UMH şerh koydu

Libya, Tunus, Katar ve Somali, Arap Birliği'nin "Libya krizi ve Etiyopya'nın inşa ettiği Hedasi Barajı" konularını görüşmek üzere dün dışişl..
Turgut Özkan kimdir nerelidir? Doğuş Üniversitesi Rektörü Turgut Özkan hayatı
Biyografi

Turgut Özkan kimdir nerelidir? Doğuş Üniversitesi Rektörü Turgut Özkan hayatı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre, Doğuş Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Turgut Özkan getir..
İbrahim Çapak kimdir nerelidir? Bingöl Üniversitesi Rektörü İbrahim Çapak hayatı
Biyografi

İbrahim Çapak kimdir nerelidir? Bingöl Üniversitesi Rektörü İbrahim Çapak hayatı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre, Bingöl Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. İbrahim Çapak ata..
İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz Filistinlileri tehdit etti
Dünya

İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz Filistinlileri tehdit etti

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun koalisyon ortağı ve Savunma Bakanı Benny Gantz, Filistinlilerin "diyaloğu reddetmeleri" halinde tek ..
Trump'tan Macron hakkında şok sözler: Dokunduğu her şey b.ka sarıyor
Dünya

Trump'tan Macron hakkında şok sözler: Dokunduğu her şey b.ka sarıyor

ABD Başkanı Donald Trump'ın 17 ay boyunca Ulusal Güvenlik Danışmanlığı’nı yapan John Bolton kaleme aldığı kitapta Trump'ın Fransa Cumhurbaşk..
24 Haziran 2020

Meral Abla, kendi tanımı ile “İslam’a saygısızlar”a niye destek veriyor?

Teşekkürler Meral Abla..

Bize iş bırakmıyorsunuz..

Eylemlerinizle, PKK’nın, PKK’ya destek çıkanların, PKK’yı terör örgütü olarak görmeyenlerin yanında olduğunuzu ispatlıyorsunuz..

Gaylerin, eşcinsellerin, homoseksüellerin yanında olduğunuzu gösteriyorsunuz..

Tartışma ne ile başlamıştı, hatırlayalım..

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 24 Nisan 2020 günlü hutbesinde, İslam’da zinanın haram olduğunu hatırlattı. “Eşcinsellik, hastalıkları beraberinde getiriyor, nesli çürütüyor’’ uyarısı ile birlikte, çocuklarımızı eşcinsellerden korumamız gerektiğini söyledi..

Ankara Baro Başkanı Erinç Sağkan hafta tatili bile demeden, hemen cevabı yetiştirdi:

“Diyanet İşleri Başkanı’nın çok açıkça toplumun belirli bir kesimini ötekileştirmesi, ayrımcılık uygulaması, hedef göstermesidir. Bu kişilerin hastalık taşıdığı ve kuşakları çürüttüğü söylemi nefret söylemidir.”

Eşcinselleri, “bu toplumun bir kesimi” olarak gösteren Erinç Sağkan’ın, daha düne kadar başörtülüleri insandan saymayan uygulamalarını hatırlatmamıza gerek yok. 

Ama Diyanet İşleri Başkanı’nın, görevi gereği İslam’ı anlatması ve Ankara Baro Başkanı’nın ise, avukatlarla uzaktan yakından ilgisi olmayan eşcinsellerin sözcülüğüne soyunması tartışması..

Yıllar önce ve değişik defalar meslek kuruluşlarının seçim usulünde yapılmak istenilen değişikliği bir defa daha gündeme getirdi..

Böyle bir tartışmada..

Milliyetçilik/muhafazakarlık/hacılık iddiasındaki Meral Akşener ve partisinin nerede durması gerekirdi?

Tabii ki İslam’ın yanında durması gerekirdi..

İslam’ı, İslam’ın emirlerini “Nefret dili” diyerek itibarsızlaştırmaya kalkışan sol görüşlü hokkabazların değil, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın yanında durmaları gerekirdi..

Kısık sesle, Ankara Baro Başkanı’nın eşcinsellere destek verip, İslam’ın ilkelerine sataşmasını kınayan İyi Partili milletvekilleri oldu.

Hatta, uzun süre sessiz kalıp, defalarca hatırlatmamız sonrasında, Ankara Baro Başkanı’nın açıklamasının doğru olmadığını, Meral Abla da açıkladı..

Tartışmanın başlamasından bir hafta sonra, bakın Meral Abla neler dedi:

“İnsanları, müminleri ‘Çağlar ötesinden gelen ses’ diyerek nitelendirmesini yanlış buldum. Yıllardır ‘İçki haramdır’ diyen imamların, içki içen şahısları hedef gösterdiği görüldü mü? Hayır.. İnanır veya inanmazsınız; ama saygı duyacaksınız. Din adamının görevi Kur’an-ı Kerim’deki haramları insanlara göstermektir. Baro’nun açıklamalarını çok yanlış bulduğumu söylemek isterim.” 

Peki.. 1,5 ay önce, tartışmaların başında, bu sözleri sarfeden Meral Abla..

Dün itibari ile hangi noktaya geldi?

Tartışmanın nereden çıktığını bildiği halde..

Kınadığı Baro Başkanı’nın yanına..

O Baro Başkanı’na destek veren diğer baro başkanlarının yanına..

Eşcinsellere sahip çıkıp, İslam’ın emirlerine hakaret eden Erinç Sağkan’ın da bulunduğu baro başkanlarının yanına, Meral abla, dün niye gitti?

Sadece Erinç Sağkan’ın yanına değil.

O tartışmada, bir bütün olarak, İslam’ın emirlerine “Nefret dili” suçlaması yaparak mahkum etmeye çalışan diğer baro başkanlarının bulunduğu ortama giderek, Meral Abla, eşcinsellere destek verenlerden özür mü dilemek istedi?

“İnançlara saygılı olacaksınız” sözünden dolayı, o baro başkanlarından özür mü dilemek istedi?

“Dindarlara hakaret edin. İslama küfredin. ‘Nefret dili’ deyin.. Boşverin dine saygıyı.. Ama eşcinsellere saygı gösterin. Bize eşcinseller lazım. Müslümanları atın kuyulara” mı demek istedi?

Abartmıyorum..

Meral Abla’yı anlamaya çalışıyorum..

Konunun üzerinden yıllar geçmedi.

Tartışmanın başlama noktası, tam da İslam dinine, Meral Abla’nın da tanımlaması ile “saygısızlık yapıldığı” yer..

Tartışma oradan başladı..

Topu topu 1.5 ay öncesinden bahsediyoruz.. 

Siyasi iktidar, “Madem meslek kuruluşları, bu ülkenin insanlarının inançlarına bile saygısızlık etmeye vardırdılar.. Bunu yaparken, şahsi düşünceleri olarak değil, meslek kuruluşunun tabelası altında açıklama yapmaya özen gösterdiler.. O zaman biz de,. meslek kuruluşlarını, meslekleri ile ilgili açıklama yapabilme noktasına getirecek kanuni değişikliği TBMM’ye getiririz” dedi..

Burda, Meral Abla’nın duracağı yer neresi?

Siyasi iktidarın yanı değil mi?

İslama saygısızlık edenlerin karşısı değil mi?

Üstelik o kanun değişikliği, Meral Abla’mızın partisinin milletvekillerinin bulunduğu TBMM’ye gelip, orada yasalaşacak..

İP’lilerin bir itirazları var ise, TBMM’de yapacaklar..

Böylesi bir ortamda, Meral Abla, niye İslam’a saygısızlık edenlerin yanında duruyor?

Niye, İstanbul Barosu ile, İzmir Barosu ile, Diyarbakır Barosu ile..

Eşcinseller konusunda, Diyanet’in değil, Ankara Barosu’nun yanında duran baro başkanları ile saf tutuyor?

Açık açık hatırlatalım..

İzmir Barosu, eşcinseller konusunda, Ali Erbaş’ın değil, Ankara Barosu Başkanı’nın yanında durmadı mı?

İstanbul Barosu, aynı cephede yer almadı mı? 

Diyarbakır Baro Başkanı, aynı noktada durmadı mı?

Bu baro başkanlarının hepsinin bir arada bulunduğu yere gidip, onlara destek vermek, şunun şurasında birkaç yıl önce hacca gidip, “Hacı oldum” diyen bir insana yakışır mı?

Milliyetçi olduğunu iddia eden bir siyasi parti liderine yakışır mı?

Destek ziyaretinde bulunulan baro başkanları, sadece eşcinseller konusunda değil, PKK konusunda da, DHKP-C konusunda da, Meral Abla ile uzaktan yakından alakası olmayan bir söylem içindeler.

Açın İzmir Barosu’nun DHKP-C’li avukatlarla ilgili duyurularına bakın..

Sözde ölüm oruçlarına verdikleri desteklere bakın..

PKK’lılar için yaptıkları çağrılara bakın..

Benzer şekilde, İstanbul Barosu’nun, DHKP-C’li Grup Yorum hakkında yaptıkları destek açıklamalarına bakın.

Diyarbakır Barosu’nun, PKK’lılara verdikleri ölümüne desteklere bakın..

Tüm bunları, Meral Abla, ne ile izah edecek?

Destek verdiği baro başkanları, teröristlerle yan yanalar..

Eşcinsellerle yan yanalar..

Askere polise kurşun sıkan teröristlere edemedikleri lafları, devletin güvenlik güçlerine söylemekle ünlüler..

Bunlarla fotoğraf vermek, Meral Abla’ya ne kazandıracak?

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Hasan Subaşı Aytun Çıray

Biri HDP ye sıcak mesajlar verdi diğeri Mehmetçiğe “salak” dedi. Bunlar İP milletvekilleri. Sözün bittiği yer.
  • Yanıtla

Mert

Hocam,her Nekadar milliyetçi görünse de feto domuzunun PKK'nın daskpc.lerin yanındadır.kk.gibi iki yüzlü insanlarla ittifak yapmadimi.ancak kendisi vatan hainlerin din düşmanı lut kavminin yanında yer alır.ssureye vatan haini açıkladı bize adam gönder akp ye karşı ittifak için.gittikçe batiyorlar.kk.gibi bir söylediği ni bir saat sonra tam zıttı ni ,kendini inkâr ediyor.bu da yandaşi ruh ikizleri...
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı