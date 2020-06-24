Meral Abla, kendi tanımı ile “İslam’a saygısızlar”a niye destek veriyor?

Teşekkürler Meral Abla..

Bize iş bırakmıyorsunuz..

Eylemlerinizle, PKK’nın, PKK’ya destek çıkanların, PKK’yı terör örgütü olarak görmeyenlerin yanında olduğunuzu ispatlıyorsunuz..

Gaylerin, eşcinsellerin, homoseksüellerin yanında olduğunuzu gösteriyorsunuz..

Tartışma ne ile başlamıştı, hatırlayalım..

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 24 Nisan 2020 günlü hutbesinde, İslam’da zinanın haram olduğunu hatırlattı. “Eşcinsellik, hastalıkları beraberinde getiriyor, nesli çürütüyor’’ uyarısı ile birlikte, çocuklarımızı eşcinsellerden korumamız gerektiğini söyledi..

Ankara Baro Başkanı Erinç Sağkan hafta tatili bile demeden, hemen cevabı yetiştirdi:

“Diyanet İşleri Başkanı’nın çok açıkça toplumun belirli bir kesimini ötekileştirmesi, ayrımcılık uygulaması, hedef göstermesidir. Bu kişilerin hastalık taşıdığı ve kuşakları çürüttüğü söylemi nefret söylemidir.”

Eşcinselleri, “bu toplumun bir kesimi” olarak gösteren Erinç Sağkan’ın, daha düne kadar başörtülüleri insandan saymayan uygulamalarını hatırlatmamıza gerek yok.

Ama Diyanet İşleri Başkanı’nın, görevi gereği İslam’ı anlatması ve Ankara Baro Başkanı’nın ise, avukatlarla uzaktan yakından ilgisi olmayan eşcinsellerin sözcülüğüne soyunması tartışması..

Yıllar önce ve değişik defalar meslek kuruluşlarının seçim usulünde yapılmak istenilen değişikliği bir defa daha gündeme getirdi..

Böyle bir tartışmada..

Milliyetçilik/muhafazakarlık/hacılık iddiasındaki Meral Akşener ve partisinin nerede durması gerekirdi?

Tabii ki İslam’ın yanında durması gerekirdi..

İslam’ı, İslam’ın emirlerini “Nefret dili” diyerek itibarsızlaştırmaya kalkışan sol görüşlü hokkabazların değil, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın yanında durmaları gerekirdi..

Kısık sesle, Ankara Baro Başkanı’nın eşcinsellere destek verip, İslam’ın ilkelerine sataşmasını kınayan İyi Partili milletvekilleri oldu.

Hatta, uzun süre sessiz kalıp, defalarca hatırlatmamız sonrasında, Ankara Baro Başkanı’nın açıklamasının doğru olmadığını, Meral Abla da açıkladı..

Tartışmanın başlamasından bir hafta sonra, bakın Meral Abla neler dedi:

“İnsanları, müminleri ‘Çağlar ötesinden gelen ses’ diyerek nitelendirmesini yanlış buldum. Yıllardır ‘İçki haramdır’ diyen imamların, içki içen şahısları hedef gösterdiği görüldü mü? Hayır.. İnanır veya inanmazsınız; ama saygı duyacaksınız. Din adamının görevi Kur’an-ı Kerim’deki haramları insanlara göstermektir. Baro’nun açıklamalarını çok yanlış bulduğumu söylemek isterim.”

Peki.. 1,5 ay önce, tartışmaların başında, bu sözleri sarfeden Meral Abla..

Dün itibari ile hangi noktaya geldi?

Tartışmanın nereden çıktığını bildiği halde..

Kınadığı Baro Başkanı’nın yanına..

O Baro Başkanı’na destek veren diğer baro başkanlarının yanına..

Eşcinsellere sahip çıkıp, İslam’ın emirlerine hakaret eden Erinç Sağkan’ın da bulunduğu baro başkanlarının yanına, Meral abla, dün niye gitti?

Sadece Erinç Sağkan’ın yanına değil.

O tartışmada, bir bütün olarak, İslam’ın emirlerine “Nefret dili” suçlaması yaparak mahkum etmeye çalışan diğer baro başkanlarının bulunduğu ortama giderek, Meral Abla, eşcinsellere destek verenlerden özür mü dilemek istedi?

“İnançlara saygılı olacaksınız” sözünden dolayı, o baro başkanlarından özür mü dilemek istedi?

“Dindarlara hakaret edin. İslama küfredin. ‘Nefret dili’ deyin.. Boşverin dine saygıyı.. Ama eşcinsellere saygı gösterin. Bize eşcinseller lazım. Müslümanları atın kuyulara” mı demek istedi?

Abartmıyorum..

Meral Abla’yı anlamaya çalışıyorum..

Konunun üzerinden yıllar geçmedi.

Tartışmanın başlama noktası, tam da İslam dinine, Meral Abla’nın da tanımlaması ile “saygısızlık yapıldığı” yer..

Tartışma oradan başladı..

Topu topu 1.5 ay öncesinden bahsediyoruz..

Siyasi iktidar, “Madem meslek kuruluşları, bu ülkenin insanlarının inançlarına bile saygısızlık etmeye vardırdılar.. Bunu yaparken, şahsi düşünceleri olarak değil, meslek kuruluşunun tabelası altında açıklama yapmaya özen gösterdiler.. O zaman biz de,. meslek kuruluşlarını, meslekleri ile ilgili açıklama yapabilme noktasına getirecek kanuni değişikliği TBMM’ye getiririz” dedi..

Burda, Meral Abla’nın duracağı yer neresi?

Siyasi iktidarın yanı değil mi?

İslama saygısızlık edenlerin karşısı değil mi?

Üstelik o kanun değişikliği, Meral Abla’mızın partisinin milletvekillerinin bulunduğu TBMM’ye gelip, orada yasalaşacak..

İP’lilerin bir itirazları var ise, TBMM’de yapacaklar..

Böylesi bir ortamda, Meral Abla, niye İslam’a saygısızlık edenlerin yanında duruyor?

Niye, İstanbul Barosu ile, İzmir Barosu ile, Diyarbakır Barosu ile..

Eşcinseller konusunda, Diyanet’in değil, Ankara Barosu’nun yanında duran baro başkanları ile saf tutuyor?

Açık açık hatırlatalım..

İzmir Barosu, eşcinseller konusunda, Ali Erbaş’ın değil, Ankara Barosu Başkanı’nın yanında durmadı mı?

İstanbul Barosu, aynı cephede yer almadı mı?

Diyarbakır Baro Başkanı, aynı noktada durmadı mı?

Bu baro başkanlarının hepsinin bir arada bulunduğu yere gidip, onlara destek vermek, şunun şurasında birkaç yıl önce hacca gidip, “Hacı oldum” diyen bir insana yakışır mı?

Milliyetçi olduğunu iddia eden bir siyasi parti liderine yakışır mı?

Destek ziyaretinde bulunulan baro başkanları, sadece eşcinseller konusunda değil, PKK konusunda da, DHKP-C konusunda da, Meral Abla ile uzaktan yakından alakası olmayan bir söylem içindeler.

Açın İzmir Barosu’nun DHKP-C’li avukatlarla ilgili duyurularına bakın..

Sözde ölüm oruçlarına verdikleri desteklere bakın..

PKK’lılar için yaptıkları çağrılara bakın..

Benzer şekilde, İstanbul Barosu’nun, DHKP-C’li Grup Yorum hakkında yaptıkları destek açıklamalarına bakın.

Diyarbakır Barosu’nun, PKK’lılara verdikleri ölümüne desteklere bakın..

Tüm bunları, Meral Abla, ne ile izah edecek?

Destek verdiği baro başkanları, teröristlerle yan yanalar..

Eşcinsellerle yan yanalar..

Askere polise kurşun sıkan teröristlere edemedikleri lafları, devletin güvenlik güçlerine söylemekle ünlüler..

Bunlarla fotoğraf vermek, Meral Abla’ya ne kazandıracak?