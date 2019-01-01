Yeniakit // THY / S&M Milleriniz %33 Daha Değerli Kampanyası
0553 313 94 23

Maskelerin indiği yıl: 2018!

01 Ocak 2019 Salı

2018’de neler yaşadık, neler gördük?

Amerika’nın Türkiye’yi, aklı sıra terbiye etmek için çıkarttığı vize sorununu gördük, solcuların Amerikan sevdasını gördük.

ABD vize sorunu çıkarttığında, “Senden vize isteyen, sana gelen; senin gibi olsun” demelerini beklediğimiz solcuların..

ABD ile birlikte tempo tuttuklarını gördük: “Şimdi yandın Türkiye”.

Dersiniz ki, ekmeğimiz, suyumuz ABD’den geliyordu. Vize sorunu çıkınca, artık yiyecek ekmek, içecek su bulamayacaktık!..

Bu görüntüyü verdiler..

O havayı soluttular..

Bu vesile ile biz de öğrendik ki....

Solcularımız, gerçekte naylon solcular..

Öğrendik ki; Amerika’ya karşıt olduğunu iddia edenler, numaradan  ABD karşıtlığı yapıyorlar..

Afrin olayını yaşadık..

“Tam bağımsız Türkiye” diye meydanlarda slogan atanlar.

Bir de baktık ki, ABD’den gelen talimatları, bağımsızlığımızı ihlal eden bir unsur olarak görmüyorlar..

Harfiyyen uyulmasını istiyorlar..

“Ne işimiz var Afrin’de” diyorlar..

“Afrin’e girersek, çıkamayız” diyorlar..

Afrin’e girdik.

Elhamdülillah, istediğimiz zaman da çıkacak güçteyiz..

Ama iyi oldu..

Öğrendik, “Bağımsız Türkiye” sloganı atanların, midelerinin nereye bağlı olduğunu..

Ulusalcı generallerin..

FETÖ’cü generallerin tasfiyesi sonrasında, sınırdışı harekatta nasıl başarılı olduğumuzun, açık bir kanıtı idi, Afrin!

Afrin başarısı sonrasında, milletvekili, cumhurbaşkanı seçimlerini yaptık, 2018’de..

Hem nasıl seçim?

“2017 referandumunda, evet ve hayır oyları adeta yarı yarıya çıktı.. Artık AK Parti için geri sayım başladı” propagandalarının zirve yaptığı dönemde girmiştik, bu seçimlere..

Elma ile armutu toplayıp, hesap yapılamayacağını hatırlattığımız muhataplarımız, gerçek tablo ile karşı karşıya kalınca, geceyarısı “Adam kazandı ya” demek zorunda kalmıştılar..

Nasıl demesinler..

Parti oylarına bakarsak..

AK Parti % 42 alırken. En yakın rakibi CHP % 22 almış.

İki tane CHP’yi koyun üstüste.. 

Ancak bir tane AK Parti ediyor..

Yani başa baş falan değil.

Yarı yarıya bir oran var..

Cumhurbaşkanı seçimleri mi diyorsunuz.

Tayyip Erdoğan % 52.6 almış. En yakın rakibi Muharrem İnce ise, sadece ve sadece % 30.6.. 

Hani yarıya yarıya olmasa bile..

Ona yakın bir fark..

Bir defa daha teyid edildi, öyle yalılardan Boğaz’daki gemileri seyredip, “Geri sayım başladı.. Artık AK parti seçim kazanamaz” tahmini yapmakla olmuyor bu işler..

Sahaya inmek, halkın içine karışmak, sadece seçim öncesi cuma namazlarına gitmekle yetinmeyip, her daim halkla içiçe olmak gerekiyor..

24 Haziran seçimleri, bir defa daha gösterdi, sol jargonun medya gücü ile seçim kazanılmıyor..

Çarpıtmalarla, sahte anketlerle, kamuoyu araştırmaları ile seçim kazanılmıyor..

“Tayyip Erdoğan’ın masasındaki ankette, cumhurbaşkanı seçimleri ikinci tura kalıyor” yalanları ile seçim kazanılmıyor..

“Asena geldi, Türk siyaseti değişiyor.. Meral Akşener, ilk turda asgari % 25, ikinci turda ise Cumhurbaşkanı” söylemi ile kimse sandıktan çıkmış olmuyor..

Sandıklar açılınca, görüyoruz, kimin saçı ak, kimin saçı siyah..

24 Haziran akşamında da, gördük, “Asena”ları..

Gördük, şişirilen Muharrem İnce’leri..

Gördük, dip dalgası beklentisi içine giren Temel Karamollaoğlu’nu..

Sahi..

Bir de “dip dalgası” maceramız vardı, 2018’de..

20 yıldır Fenerbahçe’nin başkanlığını yürüten Aziz yıldırım devrilmiş, Ali Koç başkan seçilmişti.

Hem de.

Aziz Yıldırım’a dört misli oy farkı atarak..

Bu dip dalgası ile; beklediler ki, milletvekili seçimleri ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de, 16 yıldır iktidarda olan AK parti alaşağı olsun..

Olmadı..

Onlar için daha kötüsü oldu..

Dip dalgası ile Fenerbahçe Başkanlığı’na oturan Ali Koç’un daha ilk yılında, takımı dip yaptı..

Düşme hattına çakıldı, kaldı..

Seçimleri atlattıktan sonra, bu sefer de döviz kuru saldırısına muhatap olduk. 

Kimisi “Cari açık ortada. Ne bekliyordunuz?” dedi.

Kimisi “Yatırımları, mali sorunları çözememiş Türkiye’nin bu sonla karşılaşması kaçınılmazdı. Sürpriz değil” dedi..

Bekledik ki, solcular meydana çıksın..

Kapitalizme, emperyalizme rest çeksinler..

“İdeolojik farklılığımıza rağmen, mevcut iktidarın, ABD’ye karşı mücadelesinde arkasındayız” desinler..

Demediler. Diyemediler..

Tam aksine..

Onlar da ABD’de pişirilen söyleme, ortak oldular..

1968’de, 6. filoya karşı açtıkları “Go Home” pankartları unuttular..

Emperyalizmin oyunlarını, ayakta alkışladılar..

Maskeleri indi,  itibarları sıfırlandı..

Sonra ne oldu?

Çok değil, iki üç ay içinde..

Aynı yatırım miktarı ile.

Aynı üretim ile..

Eylül’de 7 TL’yi bulan dolar, şimdi 5,3’lere düştü..

7 TL’ye çıkan dolar kuru üzerine, solcular, “dolar kurundaki düşmeler, emperyalizmin oyunlarıdır” diyemediler..

Şimdi de..

5,3’le düşmesi üzerine, ağızlarını açamıyorlar..

Bundan sonra da, açamayacaklar..

Çünkü maskeler indi..

Kimin Amerikancı, kimin Amerikan karşıtı olduğu, net olarak ortaya çıktı..

Halkın ekmeği ile oynayanların kimler olduğu, ortaya çıktı..

“Ekmeğe zam yapılmazsa, 15 gün içinde, fırınlar birer ikişer iflas edecek” açıklamalarını yayınlayan solcu gazeteler..

Emekçiden yana olduğunu iddia edenler..

Ekmekteki fiyat sabit tutulduğu halde, hiçbir fırının iflas etmediği tablo karşısında..

Kafayı yediler..

Depresyona girdiler..

“Ecza depolarında 15 günlük ilaç kaldı” diyen meslek odaları.. Onların bu açıklamalarını yayınlayan sol gazeteler..

O haberlerinin üzerinden 3 ay geçtiği halde, tıkır tıkır işleyen ilaç sistemi karşısında, şok geçirdiler..

2018, maskelerin indiği yıl oldu..

İnşallah, 2019’da tekrar, farklı maskelerle karşımıza çıkmaya, cesaret edemezler..

 

Günün Özeti

YORUM YAZ

  • MaliMali1 sa önce
    Ali bey ...Keser döner sap döner,bir gün hesap döner..! Her kışın sonu bahardır. Şuna inanıyorum..Allah bu necip Türk milletine birgün hak hukuk ve adaleti nasip edecek,henüz uyanma vaktiniz gelmedi..!!Ancak geri sayım başladı.
  • OsmanOsman1 sa önce
    Saat 08.16 sırf uzluk olsun diye yorum yazan yorumcular, bu gün neredesiniz .? Yılbaşı diye uyuyup kaldınız mı.?
  • AliAli3 sa önce
    2018 de dolar aldı başını gitti, enflasyon canavar oldu ...
  • ÖmerÖmer3 sa önce
    Iyi atış.
  • Muhammet GençMuhammet Genç6 sa önce
    Merak etmeyelim. Yeni maskeleri hazırdır.(NİSAN YAĞMURU)
  • mehmet mehmet 6 sa önce
    Kapitalistlerin elindeki tv gazete dizi sinema reklam sektòrü bu güne kadar solcuyum yada koministim diyenlerin aş ekmek kapısı tayin terfi önceliği imtiyazı oldu hep her alanda
  • ademoğluademoğlu6 sa önce
    Rusya dağılıncaya kadar meydanlarda sol yumruk havada lenin mao stalin posterleriyle orak çekiçli kızılbayrakla dolaşan insanlar nere gitti. Onları siyaseten ve medyadan ve üniversite kürsülerinde öve öve anlatan insanlar şimdi nerede. Birde devlet millet hakim savcı asker polis gazeteci bürokrat işadamı katili güya kapitalizme emperyalizme sömürüye karşı oldugunu söyleyen devrimciler niye çin'e ve rusya ya değilde avrupaya kaçıyorlar veya nasıl kaçırılıyorlar.
  • esenesen6 sa önce
    çok şükür solcuyuz sizin gibi değiliz
  • harunharun6 sa önce
    Farklı zamanlarda farklı akraba komşu ve dostlarımızı ziyarete gittiğimizde aşırı politize olmuş chp ve ip lilerin ortak söylemi seçimden sonra dolar yükselecek diyorlar sebep de abd avrupa aslında reisi tutuyorlarmış baksana suriyeden bile çekiliyor diyorlar yani muharremin dediği gibi patolojik vaka yani inanmasada kendisini hatta başkalarının inanmasını istemeleri beklemeleri
  • ataata7 sa önce
    maske çok abi.. hiç bi şey bulamasalar aptala yatma mskesi takıp bakırköyde kahve içip canlı yayında ağız tadı ile bi kalkışma denemesi seyrederler....

Ali Karahasanoğlu

Son Yazılar

Günün Özeti

Bugünkü Yazılar

Ajana bir kıyak daha
Ajana bir kıyak daha
Münbiç'te hareketli dakikalar! Gece yarısı ateşlendi
Münbiç'te hareketli dakikalar! Gece yarısı ateşlendi
ABD'den 'çekilme' açıklaması: Yavaşlatıyoruz
ABD'den 'çekilme' açıklaması: Yavaşlatıyoruz
Maaşları belirleyecek! İşte ekonomistlerin enflasyon beklentisi
Maaşları belirleyecek! İşte ekonomistlerin enflasyon beklentisi
CHP liderinden yeni yöntemler... Kılıçdaroğlu ile huzura doğru!
CHP liderinden yeni yöntemler... Kılıçdaroğlu ile huzura doğru!