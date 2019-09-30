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Lütfen hece hece okuyunuz:Her-şey-çok-gü-zel-o-la-cak!

30 Eylül 2019 Pazartesi

“Bu adam o makamı kaldıramaz..” dedik, dinletemedik.

“Kibir onda.

Şov onda..

Yalan onda..

Hayatı ile söyledikleri arasındaki uçurum ortada..” dedik..

İnandıramadık..

Şimdi tek tek ortaya çıkıyor..

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde, bizzat kendisinin göreve getirdiği genel sekreter yardımcısı, AFAD toplantısına katılıyor.

Yine büyük oranda kendisinin görevlendirdiği büyükşehirin 47 çalışanı toplantıya katılıyor..

Muhterem “Beni çağırmadılar, onun için gitmedim” diyor..

Bir anlığına dediğini doğru kabul edelim..

Seni çağırmamış olsalar bile..

Daha 1.5 ay önce göreve getirdiğin genel sekreter yardımcın aynı toplantıya katıldığına göre..

Sana da, AFAD bilgilendirme yapmamış olsa bile..

Valiliğin yaptığı açıklamaya göre, sen o toplantıya katılması gereken doğal üyelerin içinde olduğuna göre..

Genel sekreter yardımcın sana bilgilendirme yapmış olması gerekirdi.

Haydi valilik sana bilgi vermedi..

Senin “liyakatli bir insandır” diyerek, göreve gelmenin üzerinden 1 ay geçmiş iken, özenle seçip göreve getirdiğin genel sekreter yardımcın da mı, sana bilgi vermedi?

Ki, bir de “Bu iş siyaset işi değil” diye, afra tafra yapıyorsun..

Ordu Valisi’ne yaptığın saldırıda, çapın nedir ortaya çıkmıştı..

VIP’ten geçmek için, valiye bile hakaret etme ucuzluğunu yaptın..

Bir de, VIP’ten geçmek isteyen kendin değilmiş gibi, “Kurban olayım, herkes gibi şurdan geçip gidelim” numarası çektin..

Biz ne adam olduğunu biliyorduk ama..

İstanbul seçmeni ısrar etti..

Seni başkan seçti..

Her şey çok güzel olacaktı..

Hece hece söylüyordunuz..

“Her-şey-çok-gü-zel-o-la-cak!”

Kim istemezdi ki, her şeyin daha güzel olmasını..

Hele hele..

Komünist Parti’nin adayını çekip, seni destekleme kararı aldığı..

Haydar Baş’ın partisinin adayını çekip, seni destekleme kararı verdiği..

Demokrat Parti’nin adayını çekip, seni destekleme kararı verdiği..

DSP’nin başörtü yasakçısı adayının çekilip, seni destekleme kararı verdiği bir ortamda..

Saadet Partili kardeşlerimizin, adayları geri çekilmediği halde..

Bir önceki seçimde ilçe belediyelerde 200 bin SP oyu var iken..

150 bin tanesi 23 Haziran’da kendi adaylarına oy vermeyip. Sana destek verdiği bir ortamda..

Ne diyebilirdik ki?

“Akacak kan, damarda durmaz” demiş atalarımız..

İstanbul’un da çekeceği çile varmış..

“Akacak kanımız, damarda kalmayacak” dedik.

Mecburen sineye çektik, sonuçları..

Ama daha koltuğa oturmanın üzerinden yıl falan geçmeden.

Mevsim falan geçmeden..

İstanbul’daki sel felaketinde, tekrar çapını gösterdin..

Tatilde idin.. 

Ertesi günü tatili kesip, geldin, sağa sola saldırdın.. 

Akşam tekrar tatile gittin..

AK Partili bir belediye başkanı olsa idi.

O gün defteri dürülmüştü..

Medya topa tutmuştu..

Partisi de kulağını çekmiş, kenara oturtmuştu..

Ama CHP’li olunca, bu tür rezaletlere kaşarlı oluyorsunuz..

Genel başkanı bile, “Küçük çocuğuna verdiği bir söz vardı.. O söz gereği tatile geri döndü” savunması yaptı..

Ama “40 yıllık Kani, olur mu Yani” sözü gereğince..

Yine yaptı yapacağını..

Başkan Yardımcısı Fuat Oktay’ın bulunduğu toplantının görüşmelerini yarım kesip, çıktın Celal Şengör ile Haberturk’teki Fatih Altaylı’nın programına bağlandın..

Hem ne süre ile?

5 dakika?

10 dakika?

Çıkın çıkın..

45 dakika..

Başkan yardımcısı orda..

Vali orda..

Bazı bakanlar orda..

Sen onları bırakıp, Celal Şengör ile “dua ediyorum” muhabbeti yapıyorsun..

Böyle devasa sorunlar için, 1.5 milyon avro paraymış gibi.. 

Kendi uçuk hayallerine para dilenen, Celal Şengör uzantısı bir öğretim üyesinin anlatımlarını dinlemeye koyuluyorsun..

“Sen benden ne parası istiyorsun. Yanındaki Celal Şengör, 35 yıl önce öğrenci iken bile, üniversiteye özel araçla giden bir milyoner. Ondan istesene parayı” demiyor..

Sonra orda üç tane izleyiciye boyumu göstereceğim diye kaçtığın toplantıdaki insanları itibarsızlaştırmak için..

“Ertesi günkü toplantıdan haberim yoktu” diyorsun..

Ben size bir şey diyeyim mi..

İnsanları birazcık tanıyorsam..

Davranışlarını çözüyorsam..

Kanaatimi söyleyeyim..

Ekrem bey, ertesi günkü toplantıya geniş katılım olacağını gördü..

O kadar geniş katılım içinde, kendisinin boy göstermesinin mümkün olmadığını çaktı..

“Orda kaybolacağıma.. Kendimi göstereceğim başka yerlere gideyim” dedi..

Ve..

Sonrasındaki gelişmelerde..

O toplantının bir bölümü canlı yayınla milyonlara izletilince.. 

Planı altüst oldu. Bu sefer de..

Canlı yayınlanan toplantıda olamayışının ezikliği ile..

“Beni çağırmadılar” dedi.. 

Yalan. Yalan.. Yalan..

Siz söyleyin..

Bu kadar yalanı olan bir başkan ile..

“Her-şey-çok-gü-zel-o-la-cak” mümkün mü acaba?

 

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YORUM YAZ

  • VicdanVicdan8 dk önce
    AK Partili bir belediye başkanı olsa idi.O gün defteri dürülmüştü diyorsun da Pursaklar Belediye Başkanı Akpartiden seçildi, bir baktı kendinden önceki Akpartili belediye başkanının bıraktığı borcu 15 sene uğraşsam bu borcu ödeyemem diye haftasına istifa etti. Melih Gökçek bile bile 4 milyarlık Ankapark'ı hurda yığınına döndürdü, 50 milyonluk Turgut Altınok kazığı Keçiörende hala duruyor, İBB'de 2500 fazla araba; ondan sonra Chp ye niye oy veriliyor?
  • metinmetin10 dk önce
    aslında bu adam tam türkiye halkına layıktır çünkü içimizdeki beyinsizler yüzünden türkiye halkı bu yalan ve kibir abidesine türkiye yünetiminide teslim ederse hiç şaşmamak gerektir.erdoğan düşmanliğı türkiye halkınaçok çok çektirecek hele hele müslümanlığa toz kondurmayan ama şuursuzca islam düşmanlarının kuyruğuna takılanlarlar daha çok çekecek
  • yazıYORUMyazıYORUM11 dk önce
    Adamın bu kadar rahat yalan söylemesinin sebebi her halükarda kendisine inanmaya hazır bir seçmen kitlesinin var olmasından kaynaklı. Herif çıksa yalan söyledim ben dese, buna oy veren zevat "ne güzel yalan söylüyor kurban olurum ben sanaaa" der! Herifte bunun farkında olduğu için sınırsız salan söyleme özgürlüğünü kullanmakta bir sakınca görmüyor!
  • SamimiSamimi12 dk önce
    Onun için her bir olay “ tef” dir....tef’ i bilen var mı? İsterse o çalıyor....istemezse karşı tarafa çaldırıyor....tef tef ....tef çalmayı bilir misiniz?
  • kirikzar666@hotmail.com[email protected]14 dk önce
    takiyeyi hocasından öğrenmiş ,profesyonel takiyeci, çokama çok tehlikeli
  • SamimiSamimi15 dk önce
    Samimiyetle ifade ediyorum Ekrem İmamoğlu’nun bir tek takdir ettiğim yanı var... kameralar var ya dayok hep öyleyse hakikaten bir kez daha takdir ederim....konuşma stili ,kelime düzeni ne az ne çok tam kıvamında....işte ona kazandıran bu....ondan alınacak dersler var...gerçekten ondan bu konuda oralarda olanlar için öğrenecek çok şey var...
  • SamimiSamimi22 dk önce
    tv de çıkınca krem imamoğlunu hücrelerine kadar inceliyorum....psikolojik tepkileri üzerinden ,beden dilinden çıkarımda bulunuyorum doğru sonuç eninde sonunda çıkıyor....başından beri böyle düşünüyorum
  • SamimiSamimi27 dk önce
    Liyakatli liyakatli...kendine liyakatli
  • SamimiSamimi29 dk önce
    Genel başkanı bile” küçük çocuğuna verdiği bir sözü vardı diyerek” bu liyakatsizliği savunduğu durumda İstanbul insanına verdiği bir söz vardı “ herşey çok güzel olacak”... tabi tabi İstanbul’u sel götürürken sen tatildeysenherşey çok güzel olurbunu biz de biliyoruz...
  • İsmailİsmail36 dk önce
    Hersatırı doğru olan yazınız için teşekkürler Alibey üzerine söylenecek söz yok.inşallah istanbullularda zamanla bunu anlar.
  • Mahmut Mahmut 46 dk önce
    İmamoğlundan cumhurbaşkanı olsa ne olacak yaTürkiyeyi iflas ettiririmamoğlu gibiler.AKPnerde hata yaptım desin aklını başına alsın .Yiyici yöneticiler varsa belirlesin. İnsanları kendi haline bırakmamak lazım.Her zaman kontrol iyidir
  • turgut ertavturgut ertav47 dk önce
    “Bu adam o makamı kaldıramaz..” dedik, dinletemedik.“Kibir onda.Şov onda..Yalan onda..Hayatı ile söyledikleri arasındaki uçurum ortada..” dedik.. Bu sözleri yanlış kişiye söylediniz sayın yazar.Bu sözlerinizi vaktiyle recep tayyip erdoğan içinsöyleseniz ve gereğini vaktiyle yapsaydınız.bu gün, akp ve erdoğan gibi bir belayı yaşamazdınız.Kendinizden olanların cürümlerini gizleyip susacağınıza,karşınızdan olanları hedef tahtanıza koyacağınıza;dürüstçe ve mertçe kendinize baksaydınız;bu gün yolunu sapıtmış gruhlarınız olmazdı..binlerce,hatta milyonlarca salebeleriniz olamazdı.Mağdur gibi gelip,zalim olan bir gruh olmazdı..Bilmem anlatabildim mi?
  • turgut ertavturgut ertav1 sa önce
    “Bu adam o makamı kaldıramaz..” dedik, dinletemedik.“Kibir onda.Şov onda..Yalan onda..Hayatı ile söyledikleri arasındaki uçurum ortada..” dedik.. Bu sözleri yanlış kişiye söylediniz sayın yazar.Bu sözlerinizi vaktiyle recep tayyip erdoğan içinsöyleseniz ve gereğini vaktiyle yapsaydınız.bu gün, akp ve erdoğan gibi bir belayı yaşamazdınız.Kendinizden olanların cürümlerini gizleyip susacağınıza,karşınızdan olanları hedef tahtanıza koyacağınıza;dürüstçe ve mertçe kendinize baksaydınız;bu gün yolunu sapıtmış gruhlarınız olmazdı..binlerce,hatta milyonlarca salebeleriniz olamazdı.Mağrur gibi gelip,zalim olan bir gruh olmazdı..Bilmem anlatabildim mi?
  • emrahemrah1 sa önce
    Ak partinin ve medyasının yaptığı büyük hatalar böyle bir adamı kahraman yapıp İstanbul'un başına getirdi. İmamoğlu bu ülkede mağduriyetin prim yaptığını gördü ve hep onun üzerine oynuyor. şu ana kadar devr-i sabık yaparak idare etti bundan sonra da hep aynısını yapacak. Bu adamın mağduriyetten başka hiç bir yeteneğinin olmadığını İstanbullu 5 yıl boyunca taş üstüne taş konmadığını görünce anlayacak ancak maalesef çokgeç olacak.
  • Zekeriya GökçeZekeriya Gökçe1 sa önce
    Adam tarlaya tuz eker. bir türlü tuz çıkmaz yeşillenmez mahsul alınmaz. Ertesi yıl yine tuz eker ama bu sefer nöbet tutmaya başlarlar. ... ha bu bize ders olsun diye biter. Millet Ak partiye ders verecek miş miş miş... alın size ders. kim kaybetti?Dönüp bir bakın...
  • HasanHasan1 sa önce
    Bir elinizde kotulukBir elde kuranBir helaldir isinizBir haramSu yarim yamalakDunyadaNe tam kafirsinizNe tam musluman!!!!?????Neredeyse bin yil olmus yazali.Omer hayyam.
  • mertmert1 sa önce
    Atalarımızın bir sözü vardır "kendi düşen ağlamaz" diye. İstanbullular da kaşındılar cezasını çeksinler.
  • ORHAN İNANORHAN İNAN1 sa önce
    SÖZ KONUSU KİŞİ,HEM CHP BAŞKANI HEM DE CUMHURBAŞKANI ADAYI OLARAK KENDİNİ GÖRÜYOR..BU DAVRANIŞ BOZUKLUKLARI DA ONDAN..BELEDİYE BAŞKANLIĞI GÖREVİNDEN UTANIYOR..BU GÖREVİN KENDİSİNİALÇALTTIĞINI DÜŞÜNÜYOR..SEÇİMLERDE VERİLEN GAZIN BU ETKİSİ HALA SÜRÜYOR.AYAĞI NE ZAMAN YERE DEYDİ,İŞTE O ZAMAN KÜKREYEN ASLANIN ASLINDA NE OLDUĞUNU GÖRECEĞİZ..BİRAZ ZAMAN HER ŞEYİ ÇÖZECEK..ELLERİNİZE SAĞLIK..
  • HasanHasan2 sa önce
    Topragini siksan SEHIT kani cikacak ulkemde bu kadar kansiz nasil uredi bilmiyorum. Soyunuz kurusun.Nejat isler.
  • hizipsavarhizipsavar2 sa önce
    Peygamber efendimizi SAV. bir hatayı iki kere yapan ahmaktır dedi. varmı bu sözün üstüne söz adamına üstüne adam. istanbul bir hata yaptı eyvallah bu t.c.ne ve istanbula çok pahalıya patlayacak bu aç cenabet sürüsü leşe üşüşmüş gibi yiyecekler ama zaman çabuk geçiyor ahanda 3 yıl kaldı. eskiler tarafından yapılan ve bunun zamanında açılan 100 mtere kanalizsayon dışında hiç bir şey yok. olamaz olmayacakta. benim bildiğimi hiziciler böyledir. bakın izmiredünya markası olacak bir yerin sıradan bir ilden farkı yok. hala su yok her yer lağım kokuyormuş ben en son giitiğim gün çok rüzgar vardı demek duymadım :)
  • HayrettinHayrettin2 sa önce
    Eco, İstanbullunun yarısının, diğer yarısına kazığıdır.
  • DersDers3 sa önce
    Millet aslında imamigluna oy vermek istemedi. Ak Parti'ye bir ders vermek istedi. Yani ak parti adayına oy vermemek için chp adayına verdi. Tıpkı yıllardır chp ye oy vermemek için istemese de ak Parti'ye oy veren milyonlar gibi. Liyakat kimsenin umurunda değil. Faraza Kur'an la dalga geçen adam büyükelçi oldu. Liyakati mi vardı? Bu ülke böyle gelmiş böyle gider. Neye layık isek öyle yönetiliyoruz. Nokta!
  • şahinşahin3 sa önce
    imamoğlunubırakında Ak Parti nereler de hatalaryapıyo millet neden desteğini çekiyo biraz onakafayorsanız daha mantıklı olur gibi geliyor. mesela ben süresiz nafaka kalkmadan aile kanunlarını düzeltmeden asla oy vermeyecem.
  • MtC MtC 3 sa önce
    Ekrem, Zübük'ün orjinali . Zübük filmini tavsiye ederim..
  • sema emine aydınellisema emine aydınelli3 sa önce
    Sayın yazar, önce "davet ettik, gelmedi" denildi, olay büyüdü, "İmamoğlu açıklasın, davet edildi mi, edilmedi mi" Bu arada hiç kimse "Davet edilmesi gerekmezdi, toplantıya gelmek göreviydi" demedi,Ne zaman,İmamoğlu, açıklama yaptı "Dvet edilmedim" diye o vakit "Davet gerekmez, gelmek göreviydi" denildi...Depremi bıraktık, siyasetle uğraşıyoruz, çok yazık..
  • FATİHFATİH3 sa önce
    Kafası azda olsa çalışanlar ve ıdeolojik kör olmayanlar gerçeği görür. Rezillere oy vermezler belki. Yalanlardan besleniyorlar.
  • Siyasi kavun Siyasi kavun 3 sa önce
    CHP nin inandığı din her ne ise yalan caiz sanırım.
  • HaticeHatice4 sa önce
    Allah boyle capsizlardan tez zamanda bu ulkeyi korusun ama artik hic bahsetmeyin yalanci sahtekardan 1990 li yillarda, ya bu 1990 yillarda ne var acaba o yillarda o kadar olay yasamisizki niye diye soruyorum neyse konuya gelelim bu mudafa ailesi istanbula geldiklerinde o zamanin belediye baskani bunlarin hemsehrisi ali cebi ile irtibatlari var o arada bakirkoy belediye baskani naci eksi masallah bunlar hadimkoyde buyukcekmecede beylikduzunde kiracda esenyurtta hazine ve sahis arazisi var hemsehriler yardimi ile muteahhitlik belgesi aliniyor bu hazine ve sahis arsa veya koylulerin tarlasi arsaya donusturulerek parsellenip parsellenip satiliyor iste bu arsalar sayesinde 1990 yillarda bir takim zenginler turedi iste bunlarin icindeki ailelerden bir taneside bu mudafa ailesidir sizin anlayacaginiz o zamanlar mafyacilik yaparak bu gunku servetine kavusmuslardir ha calismis kazanmis diyebilirsiniz iste kazin ayagi oyle degil
  • SahinSahin4 sa önce
    Sayin yazar bu adami istanbullu secti birakin 4.5 sene daha katlansin.bugun secim olsun bu millet gene onu sececek.siz neden kendinizi yipratiyorsunuz
  • CemalCemal5 sa önce
    Sabredin olacak!
  • hasanhasan5 sa önce
    istanbullu,ankaralı,izmirlia,adanalı,mersinli,bu tip adamlarla yönetilmeye layıkmı,,layık....nokta....sen hizmete oy vermeyip sırf ideolojik olarak oy kullanırsan olacağı budur...toplum olarak çivimiz çıktı.. şükür yok,hamd yok,sokaklar plaj gibi,camiler bomboş laklak yerleri tıkabasa dolu,ağlamak geçinemiyoruz lafları ağza sakız olmuş ama alışveriş merkezleri ağzına kadar dolu,trafik araçtan geçilmiyor araba park edecek yer bulamıyoruz ama açız,herkezin evinde 2-3 TV,bulaşık kurutma makinası, çamaşır makinası,yazın tatile ,bayramlarda memlekete gitmeler ama açız...nimete şükür yok....toplum belayı kendi üzerine çekti layıkmıyız ? hakettikmi ? TABİKİ
  • fikret aydınfikret aydın5 sa önce
    sn.ali karahasanoğlu chp nin sicili belli, bunlardan iyi şeyler beklemek akla zarar verir.bunlar tamam da biz ne yapıyoruz? içki, kumar,zina,faiz, taciz ve tecavüz eylemleri ortalığı kasıp kavuruyor iken,... iyiliği emret kötülüğü def et anlayışı terk edilmişi iken, din samimiyettir sammiyettir anlayışı yerine dinden geçinme anlayışına geçilmiş iken deprem de gelir feto da gelirAllah muhafaza buyursun_ bunlar bizim tercihlerimizin neticesi, bunların düzelmesi için devlet diniyle barışık tarihiyle barışık kültürüyle barışık cözümler üretecek kanunlar çıkaracak hasbi yöneticiler uygulayacak müslüman birey olarakbizler deher türlü desteği vereceğiz. yol haritası belirlenir iken- şeytanın hilelerine takılıp daşsytanın aldatmasına müsade etmeyelim.slm
  • AliAli6 sa önce
    ekrem imamaoğlunun seçilmesinin en büyük nedeni akp hükümetinin yanlış politikalarıdır ...Kadir Topbaş ın suçu neydi?niye görevden alındı!!!????

Ali Karahasanoğlu

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