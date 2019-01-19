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Kütük kafalılar, kütükleri karıştırmış olmalı!

19 Ocak 2019 Cumartesi

Seçim yaklaştıkça, sonucunu önceden tahmin edebilen mızıkçılar..

Bir mağlubiyetin daha, kendi hanelerine yazılacağını kesin olarak görenler..

Yaygarayı üst perdeden dillendirerek, mazeret üretiyorlar..

“Tek bir dairede 100 seçmen!”

Onlar böyle net konuşunca..

Biz de hemen, “ohaaa” diyoruz.

Yetinmiyorlar..

“Metruk binada, 255 seçmen” diyorlar..

Ne diyelim?

“Yapanlara, alet olanlara yuh olsun” diyoruz..

Konuyu kapatmıyorlar:

“165 yaşında ilk defa oy kullanacak seçmen var” diyorlar..

“Bu kadarına da pes yani” diyoruz..

“Bunlar ne ki?” diye daha bir yüksek sesle çıkışıyorlar:

“3500 nüfuslu ilçede, 4500 seçmen var” diyorlar..

“Hah, yakaladık işte, sahtekarlığı. Seçim hokkabazlarının şimdi bundan kurtuluşları yok” diye seviniyoruz..

Üzerine üzerine gitmek için, kolları sıvarken..

Tüm bu haberlerin arkasında, kim var diye bakıyoruz..

Kim varmış?

Onursal Adıgüzel varmış..

Kim bu Onursal Adıgüzel?

Seçim güvenliği ile ilgili çalışmaları koordine eden CHP Bilgi ve İletişim Teknolojileri’nden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı imiş..

Olabilir yani..

“Adam gerçekten, bilgi ve iletişim teknolojilerinin uzmanı olabilir..

Büyük bir skandalı ortaya çıkarmış olabilir” diye düşünüyorum....

Ama..

İçimden düşünmüyor da değilim..

“Kimlik nolu sisteme geçildikten sonra..

Seçmen listeleri muhtarlarda askıya çıktığı gibi..

Ayrıca siyasi partilere de CD olarak verildiğine göre.. 

Bu sahtekârlıkların belgesini, niçin kimse yayınlamıyor?”

Öyle ya..

Şu an “100 seçmenin bir daireye doluştuğu.. Metruk binada 255 seçmenin olduğu, 165 yaşında ilk defa oy kullanacak seçmenin bulunduğu, 3500 nüfuslu ilçede, 4500 seçmenin olduğu liste, CHP’nin de elinde var olmalı..”

YSK, bu listeyi içeren CD’yi kendilerine yolladı..

Taksınlar CD’yi bilgisayarlarına.

Kursunlar, mükerrerleri bulan dandikten bir program..

Varsa, aynı kimlikle iki yerde kayıtlı seçmen.

Şıppadanak çıkar karşınıza..

Dolayısı ile..

“İsterseniz bir daireye 1 milyon seçmen doldurun.. Mükerrer oy kullanamazsınız.. Sonuçta yapacağınız en büyük sahtekarlık, İstanbul’da oturan adamın, Ankara’da oy kullanması veya bunun tersidir. Dolayısı ile, seçmen gerçekten oturduğu yerde partisinin bir oyunu eksiltir, oturmadığı yerde ise partisine bir oy kazandırır.. 1’den 1’i çıkarttığınızda da, kalır sıfır.. O zaman, olsa olsa şu olabilir.. Oy kullanılacak yerin değiştirilmesi, bir ilde seçim kazandırırken, diğer ilde seçimi kaybettirebilir.. Bunun riskine de, kimsenin girmesi mümkün değil..” diye biliyorum ama..

Onursal beyin de farklı bir bildiği olabilir diye düşündüm..

Ne demiş atalarımız, “Akıl, akıldan üstündür”.

Biz de bakalım, Onursal beyin aklı, bizim akıldan üstün mü?

Bunun için de, 24 Haziran’da, Onursal beyin bu derin ilminden, partisi CHP faydalanmış mı diye bir bakayım dedim..

Gerçekten de..

CHP, Onursal beyden yararlanmak istemiş..

Bunun için de..

Onursal beyin öncülüğünde, “Adil Seçim Mobil Uygulaması”nı kurmuş..

Amma velakin..

Sistem, 24 Haziran akşamı, sandıkların açılmasının sonrasında, daha birinci saatte çökmüş..

Çökünce de dedikodular zirve yapmış..

“7 milyon liralık sistem çöktü!” diye..

Onursal bey hemen cevaplamış: “Sözüm ona bu gazeteciler beni arayıp maliyeti sorsa faturaları gönderebilirdim.”

Sistemin çöküp çökmediğine dair bir cevap yok ama..

Olsun..

Onursal bey adına sevindim..

Şeffaf bir politikacı diye düşündüm..

Ama o ne?

Onursal bey, “isteselerdi, yollardım” dediği fatura..

Onursal bey tarafından sosyal medyada paylaşılmış ama..

Fatura diye paylaşılan vesika..

Elle yazılmış iki tane fatura..

Yazı kargacık, burgacık..

Haydi onu geçelim.. 

İki satırlık faturada, karalamalar.. 

Üzerini çizmeler.. 

“KDV %” diye basılı yerin karşısında, bedelin % 18’i hesaplanıp, yazılacağına.. Ne miktar olduğu belirtilmeksizin, sadece “% 18” diye yazmalar..

Tam bir ilkellik..

Hani bu faturayı kesen yazılımcıyı da sorgulamayalım artık. 

Yazılım, teknoloji, bilgisayar konularında işyeri açmışsınız..

Faturanızı bilgisayardan çıkartamıyorsunuz.

Eee.. 

Hali ile.. 

Sizin hazırladığınız sistem de.. 

Seçimin 60. dakikasında çöker yani..

Aynı kafa ile...

“Bir dairede 100 seçmen” dersiniz..

Aslında orası, daire değil, birden fazla lojmanın numarası çıkar..

“3500’lük nüfusu olan yerde, 4500 seçmen” dersiniz..

Sonra bakarsınız ki, o ilçenin 20 yıl önceki nüfusunu esas almışsınız..

“Metruk binada 255 seçmen” dersiniz..

Kapı numarası yanlış binaya baktığınız ortaya çıkar..

Diyeceksiniz ki, “Şu 165 yaşındaki seçmeni de bir anlat!” 

Doğrusunu söylemek gerekirse, onu ben de merak ediyorum..

Hani olsa olsa..

Bu arkadaşlar, seçmen kütüğüne bakacaklarına, nüfus kütüğüne bakmış olabilirler.

Ne de olsa, o da kütük, bu da kütük..

Kendileri de kütük olduğu için..

Kütükleri karıştırmış olabilirler..

Nüfus kütüğünde de, bazen karşılaştığımız üzere.. Savaşta ölenler olabilir.. Kaybolanlar olabilir.. Evlerini terkedip, öldüklerinde üzerlerinde kimlikleri çıkmadığı için kimsesiz mezarlığına gömülüp, nüfustan düşümü yapılmayanlar..

Halen hayatta gibi gözükür..

Kütükleri karıştıranlar da..

Nüfusta hayatta göründüğüne göre.. Bunlar da oy kullanacaklar sanmış olabilirler..

Bu durumda ne yapmak gerekir.

165 yaşındaki seçmenin bulunduğu sandığa gidip, beklemeli..

Bakalım kimmiş bu 165 yaşındaki seçmen?

Kimlik numaralı bir nüfus kâğıdı ile oy kullanacağına göre..

Kimlik numarası da, AK parti iktidarı döneminde nüfus kâğıtlarına yazıldığına göre..

Bakalım, kim vermiş, kimlik nolu, son birkaç yıl içinde düzenlenmiş o kimlik kâğıdını..

Yoksa!.. 

Yoksa, bunların hepsi..

Yenilecek güreşçinin, mazeret üretme taktikleri mi?

 

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YORUM YAZ

  • Vatan TuranVatan Turan1 sa önce
    Seçimlerde oyları Sayan'ın kim olduğu seçim sonuçlarını belirler. Tarafını açıkça belli etmiş olan YSK başkanının görev süresini uzatmak seçimlerin zaten lüzumsuz olduğunu ilan etmektir. Millete tek bir yol bırakıyorsunuz, zorla kovalamak.
  • kütük kütük 1 sa önce
    ah bu mal kaf alı lar olmasa zaten türkiye bu duruma gelmez ...
  • Yaziyorum Yaziyorum 2 sa önce
    Biz yorumcular,nebir gazeteciyiz nebir politikacinebir edebiyat yapan halkini aldatan olmadik olamakda bizler vatanini,seven anasinin namusu,bilen birbirini Allah icin sevenleriz.biri baslik atmis kuru sogana muhtac olduk.bir zamanlar bir kurusa muhtac olduk diyenleri unuttular.yokluk gorneyince varlik bilinmez hastaligi bilmeyen sagligin kiymetini bilemez milletimizin vatanimizin varligimizin kiymetini ,kendimizden baskasi bilemez, iki yoldan biri ulke icin digeri ecnebi adina hizmet vereni,bil yeter bu ara ve bul bu ulke hepimizin, oyleyse vatanina sahip cik.15 Temmuz sana birsey hatirlatmiyormu..
  • ayşe gülayşe gül2 sa önce
    ya hu aslın da bütün seçimleri chp ve taifesi kazanıyor da ama nasıl oluyorsa tepe de başkaları oturuyor. hele bu seçim de nasıl umutlular nasıl etekleri zil çalıyor ekonomik sıkıntı var bize verir bu halk oyları diye. ne diyordu mebrure teyze? c.başkanımız biriktirdi bunlar hazırlara konup yiyecekler diye. kimse inkar etmesin biliyoruz. millet ak parti dönemin de maddi olarak bir şeyler gördü tatiller, arabalar herkes bütçesine göre evler aldı.işsizlikse biz de uzun yıllar sıkıntı da yaşadık. ama her zaman şükrettik ALLAHın verdiğine kanaat getirdik. fox da sabah ayrı ,akşam ayrı karamsar haber, ayrıca bu seçim güvenliği konusun da çok ısrarla yayın yapılıyor. dedim ya aslın da onlar kazanacak da iş de millet vermiyor.
  • YaziyorumYaziyorum3 sa önce
    Yaklasan secime,yalanlar palavralar duzenbazlar,hilekarlar,bunlar hak ederek deyil birnevi ,halkin toplumun gelecegine istibalini engellemeye yaniltmaya calisanlara ancak onursal deyil,omurgasiz vijdansizlar yureksizlartam anlamiyla arsizlar ,hirsizlar,imansizlar,soysuzlar, onlar kazananacagini,sansinlar.bu millet buyuk biz bu topraklarda buyuduk vatan icin canini vereni gorduk, bu vatan hainlereinin oyununu bozup ,oyunu vatan millet diyene verecektir,insallah.
  • AHMEDAHMED4 sa önce
    Kaleminize sağlık Ali Bey. CHP liler bu kadar iftirayı nasıl bulup yapabiliyorlar. Çünkü kendileri böyle hileli seçim konusunda uzmanlar. Bir hikaye vardır. İki tane ama anlaşıp birlikte baklava satın alıp yemeye karar vermişler. Almışlar ve oturup yemeye başlamışlar. Birisi diğerinin göğsüne aniden "küt" diye yumruk atmış. Yumruğu yiyen" Noldu ya. Niye vurdun diye bağırmış"
  • Feto kayit etmiş olamaz miFeto kayit etmiş olamaz mi5 sa önce
    Secmen kayitlari ne zaman yapilmis kim yapmis arastirlsin, gercekten sahtekarlik varsa Feto yapmistir
  • Kunta KürdeKunta Kürde5 sa önce
    Kimin kime oy verdiyi deyil , kimin oyları saydığı önemlidir ! (J. Stalin)
  • Kunta KürdeKunta Kürde5 sa önce
    Kimin kime oy verdiyi deyil , kimin oyları saydığı önemlidir ! (J. Stalin)

Ali Karahasanoğlu

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