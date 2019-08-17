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Külliye neyinize, genelev patroniçesinin binası size çok bile!

17 Ağustos 2019 Cumartesi

 

Adli yıl tatilinin bitmesine iki hafta kaldı..

Yeni adli yıl açılışı için hazırlıklar sürerken, törenin organizasyonu da Yargıtay’a verilmiş.

Aslında adli yıl açılış töreni, bir yargılama faaliyeti değil.. Organizasyonu Adalet Bakanlığı da yapabilirdi..

Varsın, Yargıtay yapsın..

Ama, Yargıtay’a yaptırmak istemeyenler var..

Kimler?

Eski Türkiye’yi özleyen, halka/halkın seçtiklerine düşmanlığı iş edinen vesayetçiler..

Ne diyorlar?

Yargıtay’ın; "Adli yıl açılış törenini, Cumhurbaşkanlığı Kongre ve Kültür Merkezi’nde yapma kararı"ndan vazgeçmesini istiyorlar..

“Törene bizi davet etmişsiniz, gelmeyiz haa!” diyorlar.

Sanki Yargıtay da, törene katılacak olan yüksek hakimler de, yollarınızı gözetliyorlardı..

Gelmezseniz, gelmeyin..

Vız gelir, tırıs gider..

Ama, ardı ardına barolar açıklama yapıyorlar..

Yargıtay da, bunların anladıkları dilden bir cevap vermeyince..

Dayak yiyen, yine Cumhurbaşkanlığı makamı oluyor..

Halkın kendisi oluyor..

Bu tabloyu birazcık düzeltmek yine bize düşüyor.

Ardından “Hakim bey amca.. Akit’ten Ali Karahasanoğlu bana hakaret etti.. Buna ceza verin” diye savcılığa koştuklarında..

Bu tabloya sessiz kalan yargıçlar, yine bizim yakamıza yapışıyorlar..

Kimseden korkumuz yok.

Hodri meydan deyip..

Başlayalım, bunların anladıkları dilden konuşmaya..

İstanbul Barosu başı çekmiş..

İzmir Barosu, Muğla Barosu ve kendisine davetiye bile gönderilmeyen Aydın Barosu, kafayı çıkarıp, saflarını belli etmişler..

“Biz Cumhurbaşkanı’nın düşmanıyız. Biz halkın düşmanıyız” demişler..

Sözlerimi ağır mı buldunuz?

Gerekçelerimi sıralayayım, ondan sonra kararınızı verin..

İstanbul Barosu’ndan başlayalım..

Kendilerine giden adli yıl açılış törenine katılım davetiyesine, şöyle cevap vermişler:

“Bu toplantının Cumhurbaşkanlığı Kongre ve Kültür Merkezinde yapılacak olması, demokrasi, hukuk ve adalet adına bildiğimiz bütün öğretilerin reddi anlamına geleceğinden, davetinize icabet etmemiz mümkün olamayacaktır.” 

Ne olurmuş, toplantı Cumhurbaşkanlığı Kongre ve Kültür Merkezi’nde yapılırsa?

Çok şey olurmuş..

“Adli yıl açılışı için tercih edilen mekan, basit bir konum tayini olmaz”mış..

“Yürütme karşısında, sadece bağımsızlığı değil, tarafsızlığı da savunarak, kuvvetler arasındaki ayrılığı en etkin biçimde vurgulamamız gerekirken, bu iddiadan vazgeçmek, geleceği biçimlendirme hakkını da elimizden almak olur”muş.

Hani bu baronun başındaki arkadaşa sorsak..

"Adli yıl açılış töreninin, işadamlarının sahibi oldukları binalarda yapılmasına, 'Benim davamı aleyhime bitirirseniz, sene sonunda tahliye davası açarım' diyen işadamlarının sahipliğindeki binalarda yapılmasına ne dersiniz?"

Ne cevap verirler?

Hiçç..

Bu örnek, biraz hafif mi geldi?

Sen de biliyorsundur, İstanbul Barosu’nun Başkanı Mehmet Durakoğlu bey..

"Uyuşturucu kaçakcılığından yargılanan mafya babalarının otellerinde adli yıl açılış törenlerinin yapılmasına ne dersiniz?"

Olur ya.. 

“Ben bunu duymamıştım” diyebilirsin..

Şimdi vereceğim somut örneği de duymadım deme..

Sağır sultan bile, kahkahalarla güler sana..

“Affedersin Mehmet bey.. Genelev patroniçesi Matild Manukyan’ın sahibi olduğu Şişli’deki apartmandan bozma adliyede adli yıl açılış törenine ne dersiniz?”

Çıkın karşıma, bunlara bir cevap verin..

Sonra kalkın, “Külliye’de, adli yıl açılış töreni yapılması, yargının bağımsızlığına aykırıdır” deyin..

Diyebiliyorsanız eğer..

Sizler uyuşturucu kaçakçılarının davalarını, milyon dolarlık ücreti vekaletlerle üstlenirken, o uyuşturucu kaçakçılarının ortak olduğu binalarda onların suçlarının yargılaması yapılırken..

Sessiz kalacaksınız..

“Uyuşturucu kaçakçısının sahip olduğu binada adalet dağıtılamaz” diyemeyeceksiniz..

Uyuşturucu kaçakçılarının davalarını alıp, az ceza yemeleri için, binbir kıvraklıkla savunmalar yapıp, sonra da “Savunma kutsaldır” diyerek kendinize bahane uyduracaksınız..

Ama..

Sırf Cumhurbaşkanı koltuğunda, dindar bir insan oturuyor diye..

Külliye’deki adli yıl açılış törenine, posta koyacaksınız..

Haydin ordan..

Sanmayın ki, o rezil insanların sahipliğindeki binalarda düzenlenen adli yıl açılış törenlerine koşa koşa giden baro başkanlarına vereceğimiz örnek sayısı bir-iki tane..

Onlarca örnek verebilirim..

İstanbul’da Fatih Adliyesi, yıllarca bir işhanının ikinci, üçüncü, dördüncü katlarında faaliyet gösterdi.. 

Alt katta avukat yazıhaneleri, muhasebeciler, hatta iş takipçileri.. Üst katta da yargılama yapıldı..

Öyle ki, bir defasında kendi duruşmamı beklerken, bir de baktım ki, mübaşir bağırıyor: “Davalı Adalet Bakanlığı” diye..

Merak ettim duruşmayı izledim.

Meğerse, bulunduğumuz adliyenin kira bedelinin artırılması davası imiş..

Düşünebiliyor musunuz..

Bir gayrimenkul zengininden adliye binasını kiralamışsınız. Orda yargılama yapılıyor. Ve o binanın sahibi, kira bedelinin artırılması için dava açıyor. O dava, o binadaki hakimler tarafından inceleniyor..

O taşınmazın sahibi, orada-burada dostları ile sohbet ederken, “İstediğim kirayı bir vermesinler.. Yıkıp yeniden yapmak üzere tahliye davası açacağım.. Kışın ortası falan demem, tahliye kararını aldığımda da, aynen uygulatırım” diyor..

Komik görüntüler..

Alay edilecek sahneler..

Bir başka adliye, Bağcılar Adliyesi, apartman olarak inşa edilmiş, yangın merdiveni bile olmayan bir binadan bozma yer.. Yıllarca o binada adalet dağıttılar!

Küçükçekmece Adliyesi, İmam Hatip’ten gaspedilen okul binasında yıllarca sözümona adalet dağıttı! 

Gasp.. Ve Adalet..

Yan yana yazılması bile mümkün olmayan iki kavram..

Ama.. Bir tane avukatın, “Bu adliyede yargılama yapılamaz.. Gaspedilen binada, adalet dağıtılır mı?” dediğini duymadım..

Akit birkaç defa haberini yaptı.. AK Parti iktidarında bile, İHL’den gasbedilen bina,  yıllarca adliye olarak kullanıldı..

Yakın tarihte, o gasp sona erdirildi.. 

Önce kendi gasbını yargılaması gerekenler, kendi suçlarına gözlerini kapatıp, vatandaşın davalarına baktılar..

O görüntülere sesini çıkartamayan baro başkanları..

Şimdi karşımıza geçmişler, "yürütmenin elindeki binada, adli yıl açılış töreni olmaz” diyorlar..

Bana da..

"Size; genelev patroniçelerinin, kadın vücudu üzerinden kazandığı paralarla aldığı binalarda adil yıl açılış töreni yapmak düşer. Sizin neyinize, Cumhurbaşkanı’nın külliyesinde adli yıl açılış töreni yapmak..” demek düşüyor. 

 

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YORUM YAZ

  • erhan0678erhan067836 dk önce
    VURURSA GOL OLUR DEMİŞTİM VURDU VE GOL OLDU KALEMİNİZE SAĞLIK ADALET BÖYLE DAĞITILIR
  • Dilek Yücel Dilek Yücel 56 dk önce
    Kaleminize,yüreğinize ve ağzına sağlık sayın hocam.
  • ArslanbeyArslanbey1 sa önce
    Adliye binalarını içinde çalışan avukatlar veya memurlar satın almaz,genelevden dönme binada adalet dağıtılıyorsa bu hükümetin ayıbıdır, bu ilkokul çocuklarının bile kurabileceği basit muhakemeye rağmen "vaay iyi kapak , süper kapak" filan diyen arkadaşları da ayrıca tebrik ederim.
  • AliAli1 sa önce
    Bütün heryer Türkiye cumhuriyeti izniyle acılıyor. Ve 1923 te xxx ve CHP NİN hazırladığı kanun la acılır. Hiçbir kurumu işyerini ötekileştirmeyin vergi veriyorsa ülkeninkutsaldır.
  • AvukatAvukat2 sa önce
    Ali bey, yazılarınızı genellikle size katılarak okurum. Ancak bu yazınızda kasten veya bilmemenizden dolayı eksiklik ve çarpıtma var. Baroların gitmeme sebebi, açılışın külliyede yapılmasından ziyade, Barolar birliği başkanının konuşma hakkının elinden alınmasıdır.. Bu yönüyle tepki haklıdır..
  • Tr 31Tr 312 sa önce
    sayın yazar toplumsal barış sağlanmadan yeni zaferler kazanmak çok zordur. Yeni adli yılda reklam arasi verilen Adalet ve demokrasiye acilen dönülmelidir. 15 temmuz hain darbesini yapanlarin cezaları verilmesinin sonuna gelinmiştir.O yapıyı hayır kurumu gören yüzbinlerce memurun topluma kazandırılması zamanı gelmiştir. Berat edenler , haklarinda hiçbir işlem yapılmayan memurlar için Af indirim vs yasasının içine HKK lilarda eklenmelidir.Akp iktidardan düşer ve yeni iktidarlar adalet ve hukuka öncelik veren icraaatlar yaparsa Dindar insanların bir daha iktidara gelmesi dönemi biter.Halk Akp ye yanlışlar yaptırarak bu milletı Chp nin yanına yitilmeye çalişılmaktađır. Dindar insanlari elleri tiyreye titreye Chp ye oy verdirenlerın vebali çok büyüktür
  • Ziya Ziya 2 sa önce
    Aynen
  • SerdarSerdar2 sa önce
    Çok güzel oturmuş yazınız Aynen de öyle baro falan deyil eski türkiye özlemi ile çırpınan militan organizasyonlar hepsi Adaletle hak hukuk la ilgileri kendi menfaatleri doğrultusunda sadece
  • 201920192 sa önce
    O sizin içerisinde sizde varsınız farkındaysanız, sizi bizi yok aynı memleketteyiz ...
  • Ali pasaAli pasa3 sa önce
    Iyice cozuttun.perincekin hemşehrisi...cumhurbaşkanına mualif olmak karamandan beridir millet düşmanlığı oldu..hatırlıyorum bir Türmen genci anlatmıştı.kirmizi ışıkta geçince polisin ilk sorduğu doru ..siz prizidansimizin düşmanımızınız.. bu kafayla ancak dünya sonuncu ligde top koştururuz ayaklar baş olur başlarda ayak..senin gibilerde milletle dalga geçer ali paşa kendini topla kendini yenile..yağı bitmiş şark gibi gicirdiyosun ..güzel kardeşim.. olaylara biraz objektif bakamazmisiniz....
  • Gülden BircanGülden Bircan3 sa önce
    Muhattaplarının anlayabileceği dilden ama yine de edeplice yazmışsınız.Ellerinize sağlık.
  • Müh.Müh.3 sa önce
    Arkadaşım seni bu yazın için tebrik ediyor ve alnından öpüyorum eksik olma halkın dili olmaya devam et sağol varol
  • DermanDerman3 sa önce
    Nilhan hanim seviye asagilardayda, bu is yasda deyil basda zekada cicek saksisi deyil emir demiri keser isterizki devletin basina saygi gosterseler.
  • Ahmet Y.Ahmet Y.3 sa önce
    Ali Bey Kardeşim, yerden göğe kadar haklısınız. Lakin burada yorumcular arasında bazıları, hala daha makalenizi gözleri ile değil, başka yerleri ile okuyup, yorum yapmaya çalışan, mercimek beyinliler var.
  • HarikaHarika4 sa önce
    Harika koymuşsunuz... kaleminiz dert görmesin.
  • MustafaMustafa4 sa önce
    Örneklemeler çok güzel kapak olmuş, ancak şer cephesi kuvvetden anlar. Basacaksın hakkını alacaksın. Vermelerini beklemeyeceksin.
  • Murat Baba Murat Baba 4 sa önce
    Yazınız için teşekkür ederim. Adalet dağıttığını düşünen bu taraflı güruh emperyalistlerin veya dış desteklerin maşaları gb aynı düşünce ve olguyu dillendiriyorlar.Mesele tamamen Erdoğan düşmanlığı ve kaynağında Allah ve İslamiyet düşmanlığıyatmaktadır.Bunlar kesinliklle adaleti tesis değil olan düzeni çirkefleştirmek için vargüçleriyle çalışmaktadırlar.Varsın gelmesinler hiç önemli değil herkes sizin hangi safta olduğunuzu biliyor.Cumhurun başkanına istesenizde istemesenizde itaat edeceksiniz kuyruk acınız var biliyoruz ! Allah zalimlere fırsat vermesin Amin.
  • SelimSelim4 sa önce
    Bu zihniyet değil mi 28 Şubat'ta cagrilinca gidip emir ve görüşlerinizi hazırız diyen zulmü ortak olan
  • DermanDerman5 sa önce
    Sayin ali bey birher zamankinden,mukemmelsin dusunuyorumda,hic bir devirde bir kerhaneci vergi rekortmeni ,asli ermeni vergi rekortmeni olmadi,kadinlari bir kole gibi pazarlayana destek verenler degerinden odun verenler,sayin ali bey evet hukukcu ,haksiza haddini bildiren,bir vatan evladi bunu cogu anladi bazilarida haksizin yaninda olup zirvaladi.yazmaya devam .
  • ismime luzum yok ismime luzum yok 5 sa önce
    ... adaleti dagitan binalar degildir adaleti dagitan fikri hur vicdani hur savci ve hakimlerdir adalet saraylari var diye adaletlimi olduk..
  • Vanlı mehmetVanlı mehmet6 sa önce
    Bu laik yobozlar üĺkemi 80 yıl geri koydular bu hainlere fırsat verilmemelidir.
  • AlkanAlkan6 sa önce
    Ali bey NATO kafa NATO mermer kimederlerdesem herhalde seni gösterirler. Barolarında temsil ettiği zihniyetinde canı cehenneme. Siz baronları hedef tahtasına koyacağım derken devleti hedef tahtasına koymuşsun. Senin adliye sarayı dediğin manukyana ait bina ve uyuşturucu tacirlerine ait binaları devlet adına kiralanmış eğer buralar alçak şerli ve utanılacak yerlerse buraları o malum çevreleri devlet adına kiralamış ise sizin sizin ANLI secdeli insanlar sizin deyiminizle bu utanılacak yerlere neden ak iktidarınız ses çıkarmadılar.neden sorgulayamazsın. ANLI SECDELİLERİN etcep İstanbul sözleşmesi ve AB uyum yasaları adına çıkardıkları kanun ve uygulamalar kutsalmı yoksa bu uygulamaları yapanlar dindar oldukları içinmi eleştiremezsin eleştirirken vatan haini veya şu kişinin düşmanımı ilan edilirsin. Yoksa sizden olanların yaptıklarını din düşmanları dururken bizden dedikleriniz ELEŞTİRİLEMEZMİSİN. . ALLAHIN RESULÜ HZ MUHAMMET SAV EFENDİMİZ HIRSIZLIK YAPANKIZIM fatımada OLSA KOLUNU KESERİM. İNANÇ VE YAŞANTISINA SAHİP OLMADIGIMIZ MÜDDETÇE KAMİL BİR MÜSLÜMAN OLAMAYIZ.
  • Ayşe Ayşe 8 sa önce
    Ağzına sağlık kardeşim tam anladıkları dilden cevap vermişsiniz onlarda utanma ne arar
  • ErcanErcan8 sa önce
    Doğru tesbit ...terörist destekçisi barolar hakimler akademisyenler avukatlar proflar var varda var...
  • Süleyman Sırrı DinçerSüleyman Sırrı Dinçer9 sa önce
    Bu..reziller..güruhu..yakın..tarihimizin..ve..bugünün..yüz..karalarıdırlar..siyonistlerin..yemlemesiyle..sesleri..avaz..avaz..çıkıyor..Seçimle..gelmiş...Cumhurbaşkanımızın..meşrutiyetine..gölge..düşürmeye..çalışırken..1980..Yılında..darbe..yaparak..Siyeset..bir...yana..ANAYASA..MAHKEMESİNİ..görevsiz..yetkisiz..duruma..düşürmelerine..rağmen..Bu..Anayasa..mahkemesi..Darbe..Liderine..FAHRİ..HUKUK..Cübbesini..giydirdiler..şaka..gibi.
  • Eyup sahinEyup sahin12 sa önce
    Yaaaa ne kadar guzel yazmisinabi yuregine kalemi ne.Saglik az bile yazmisin

Ali Karahasanoğlu

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