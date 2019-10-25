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Koş vatandaş koş, Sülün Osman parkları satıyor!

25 Ekim 2019 Cuma

 

Yeşil alanların ne kadar az olduğunu açıklayarak göreve talip oldu..

Dünkü gazetemizde okumuştunuz..

Beşiktaş’taki ağaçlık alanı satılığa çıkardı..

Bizim çevrecilerden tık yok..

Yetmedi..

Dün KİPTAŞ öncülüğünde bir müzayede düzenledi..

Ön plana, belediyenin üst yönetiminin kullandığı iddia edilen 3 araç konuldu..

Araçların sıfatı olarak, ısrarla “lüks” ifadesi kullanıldı..

Biri 2006, biri 2007 diğeri de 2009 model araç, lüks olsa ne yazar, ultra lüks olsa ne yazar..

Ama algıyı çok profesyonel şekilde yönettiler..

Sonra bir yandaş buldular..

28 Şubat sürecinde hortumlanan.. En sonunda tasfiyeye giren.. Şimdi AK Parti döneminde tekrar ayağa kaldırılmaya çalışılan Emlakbank’ta göreve geldiğinde..

İlk iş olarak, o tarih itibari ile “günde 1 trilyon lira zarar eden” Emlak Bankası’na lojman alan yeni yönetim içinde yer almış bir ismi.. 

“Ataköy’de boş duran lojmanlar yerine, Bahçeşehir’den 2 trilyon lira değerinde süper lüks 12 yeni lojman” alan M. Lütfi Özkaya’yı araç ihalesine sokmuşlar..

Ben bekledim ki, Lütfi bey abimiz, Emlak Bankası’nda çalışmışlığından dolayı, sonrasında da gayrimenkul şirketlerindeki yönetim kurulu üyelikleri sebebi ile, Ekrem Bey’in satışa çıkardığı arsalarla ilgilensin..

Yok, onun ilgi alanı, arsalar değil, araçlar imiş..

Bir tanesini gözüne kestirmiş.. 

Aracın muhammen bedeli 200 bin TL ama..

Emlakbank’ı tasfiyeye kadar götüren ekibin içinde yer alan Lütfi abimiz, “Bu aracın üretimi durdu. 100 bin dolar ayırdım. O fiyata da çıkmadan aldım” diyerek, 520 bin TL verip, Mercedes’e konmuş..

Müthiş bir operasyon..

Vay canına sayın seyirciler..

Belediyedeki 4. adamlar. 5. adamlar bile, yarım milyonluk araca biniyorlarmış..

Algı bu..

Peki bu algıyı bir de tersinden sorgulayalım..

Alan bürokrat emeklisine soralım..

Affedersin bey abi..

Sen bir bürokrat emeklisisin..

Anladık, kamu bankasına, milyon dolarlık lojmanları satın aldırıp, oralarda oturmuşsun, kamu bankasını da bitirmişsin..

İyi de..

“Sadece bir araç için, 100 bin doları nereden buldun?”

Mutlaka bir izahı vardır..

Barselona’da akşam yemeği, Şili’de sabah gezintilerinin de bir arka planı olmalı mutlaka..

Her neyse, lüks diye tanıtılan 2006, 2007, 2009 model araçların peşine takılırken, esas konuyu es geçmeyelim..

Esas konu ne?

O araçlarla birlikte satıldığı halde, haberciler olarak kimsenin ilgilenmediği arsalar..

Kimisi park alanı.

Kimisi yol..

Kimisi sosyal tesis alanı..

Ama, Sülün Osman gelmiş işbaşına..

Satıyor.. Hepsini satıyor.. 

KİPTAŞ’ı görevlendirmiş..

Bağırıyor çığırtkan..

Pardon, yeni adı ile moderatör: 

“Satıyorum.. Satıyorum.. Saaaaaaat-tıım!”

Neyi sattın?

Hiç yorum yapmadan, Ekrem İmamoğlu’nun göreve getirdiği genel müdür döneminde hazırlıkları yapılan ve dün lüks olduğu belirtilen araçlarla aynı anda satışa çıkarılan arsaların özelliklerini, KİPTAŞ’ın ilanından okuyalım:

“Arnavutköy, Ömerli mah. Ada No: 187 Parsel No: 7 Kısmen Park, Kısmen Yol Alanı (..) 4,163.00 m² Taşınmaz Muhammen Bedeli (KDV Hariç): 2,290,000.00”

Yok yok.. Şaka yapmıyorum.

Aynen ilanda bu yazılı..

Kısmen park.. Kısmen yol alanını, Sülün Osman satılığa çıkartmış..

Belki maddi bir hata vardır düşüncesi ile, listedeki diğer arsalara bakıyorum..

“Başakşehir  İkitelli 1. Mah.  Ada No: 0 Parsel No: 6111 (..) Kısmen Park, Kısmen Yol Alanı. Taşınmaz Muhammen Bedeli (KDV Hariç): 7,851,558.00”

Evet evet..

Maddi hata değilmiş..

Hiç saklamadan, gizlemeden, park alanını satıyormuş, Ekrem Bey..

Sadece park değil.. Kısmen de yol olarak ayrılmış, arsamız..

Devam ediyorum dün satışa çıkarılan diğer arsaların özelliklerini aktarmaya:

“Başakşehir  İkitelli 1. Mah. Ada No: 0 Parsel No: 6109 Kısmen Yol Alanı Tapu Yüzölçümü: 798.66 m² Taşınmaz Muhammen Bedeli (KDV Hariç): 955,000.00”

Tam matrak işler bunlar..

Sülün Osman’a yakışan işler..

AK Partili bir belediye başkanı yapacak olsa..

Günlerce, aylarca haber olacak satışlar bunlar..

Sözcü’ye, Cumhuriyet’e manşet olacak  işler bunlar..

Ama..

Sülün Osman uyanık..

Herkesi takmış, “Lüks araç satıldı” haberinin peşine.

O arada park alanları, yol alanlarını satıyor.

Kimseden çıt çıkmıyor..

Satışa arzedilen arsalar bitti mi?

Hayır..

Nasıl sosyal kültür tesisi alanı ise..

“Başakşehir  İkitelli 2. Mah. Ada No: 0 Parsel No: 3945 Plan Fonksiyonu: Özel Sosyal Kültürel Tesis Alanı” bilgileri ile satışa çıkarılan arsanın metrekare fiyatı, tam 2,519.24 TL.. 

7 milyon lira bastırıp alacak.. Bir de KDV ekleyecek.. Ve Sosyal Kültürel tesis alanı yapacaklar..

Yersen eğer..

Parklar, yollar satılığa çıkarılmış.. Tarım alanlarını bırakır mı, Sülün Osman?

Ona da el atmış..

“İstanbul Silivri, Ada No: 0 Parsel No: 4614 Plan Fonksiyonu: Kısmen Tarımsal Niteliği Korunacak Alan, Kısmen Yol Alanı Tapu Yüzölçümü: 47,600.00 metrekare” bilgileri ile, hem de kısmen yolda kalan bir alanı da satıyor.. Fiyat da çok ucuz..

“Lüks araç” dediler ya.. 

“Bizim lüks araç ile işimiz olmaz, satıyoruz” dediler ya..

İşte “lüks araç” olarak tanıtıp sattıkları üç arabanın toplam fiyatının tam 10 katına satıyor bu tarlayı, Ekrem Bey.. 

Devir, bu devir..

Koş vatandaş..

Duyduk duymadık demeyin..

Bu devir fazla sürmez..

Koşun, alabildiğiniz kadar alın..

Osman, pardon Ekrem Bey, belediyenin neyi varsa satıyor..

Kaçmaz bu yollar, bu parklar, bu tarımsal alanlar..

Koşun, alın..

 

Günün Özeti

YORUM YAZ

  • mehmetmmehmetm4 sa önce
    Turk adlı yorumcuya. İddialarınla ilgili internette küçük bir araştırma yapsan ve geçmişle bağlaştırsaneminim pek çoğunuAk Partiye yüklemeyecektin. Hani bir de hızını alamayıp Telsim, Türkcelldiye devam etmen olayı '' Bunun neresini düzeltelim ''fıkrasına döndürmüşsün
  • kifayetsizlerkifayetsizler5 sa önce
    damattan bakan olursa evlattanda yazar anca bu kadar olur.
  • OguzOguz5 sa önce
    park alanı dediğiniz yer imar planında konut alanı olarak imarlı şuana kadar yapılaşma olmadığından çimenlik olması buranın park alanı olmasını gerektirmez, bence bunu sizde iyi biliyorsunuz ama işinize gelmemiş.
  • KadirKadir7 sa önce
    KAfaya bak adlı yorumcu ne güzel anlatmış
  • TurkTurk7 sa önce
    Ali bey şimdi sana sayacaklarimi acaba kim sattı1-seker fabrikalari2-limanlar3-tank palet fabrikasi4-turk telekom5-sumerbank6-tekel7-demir çelik fab.8-yaylalar9-ataturk orman çiftliği10-seka11-sek süt12-tupras13-sekerbank14-telsim15-turkcellAaa chp sattı dimi şaka şaka akp satti
  • HamzaHamza8 sa önce
    Yahu birde 2 yıl önce 3 bin TL maaş alan adamın Haydarpaşa ihalesini nasıl aldı anlatsana 
  • Kafaya bakKafaya bak9 sa önce
    Ali Bey ideolojik kör olmuş bazı mallara ne anlatsanız anlamazlar.Sadece laf kalabalığı yok önceki yönetim de şunları sarmıştı falan.Ulan mal diyelim ki önceki yönetim de sattı,bu şimdiki yönetimin yaptığını mazur mu gösterir?Satan sizden olduktan sonra sizi de satsa sizin için fark etmez eminim
  • hasanhasan9 sa önce
    sattirmayin kardesim,,,,uyanik olun siz de 
  • Deli yürekDeli yürek9 sa önce
    Aklımda deli sorular.Ya onların medyası yeri göğü inletiyorda Chp muhalifi medya neden inletmiyor?Ayrıca kanunen bu yerleri belediye satabilir mi?Bu satışlar belediye Meclisi'nden onay almadan yapılabiliyor mu?
  • MusettinMusettin9 sa önce
    Benim yorumum yazara karşıdır yorum yazan kişilerin beğenmesi için yalakalık yapmak zorunda değilim ayrıca ben kemalist değil milliyetçi insanım ama körü körüne herşeyi onaylamak zorunda değilim kimse kimseye cevap yetiştirmek zorunda his etmesinkendilerini
  • aliali12 sa önce
    ula bi kerede öz eleştiri yapın beee. yarım asırdır iktidar yüzü görmeyen chp nasıl istanbulu aldı. ne olduda aldı. ondan önce nasıl bir yönetim vardı ki millet yüzüne bakmadığı chpye razı oldu. ama neyse boşver. sizi zaten bu kibriniz bitirecek. 
  • Mehmet ayMehmet ay13 sa önce
    son 17 yilda ne var ne yok  hic sesin cikmiyordu Ali bey!!!!!!!Keske zamaninda karsi ciksaydinda beraber bu belediye baskanlarina mücadele etseydik. 
  • MesutMesut13 sa önce
    Musettin,. Sokaklarabirbakzatensizinkilermilletidonsuzgezmeyealıştırdılarçoğu zaten donsuzha donumuzu kim aldı diyeceksen2001 krizindebankaları devleti ve hazineyisoyan sol laik kamalistecevit ,chp zihniyetive 28 şubat darbesini yapanabd nin çocuklarınaniye sormuyorsun ? 60 darbesinş yapan80 darbesinilaiknatocuabd çocuklarına niye sormuyorsunmerkez bankasındançalınan altınları laik generallereniye sormuyorsu TÜSİAT a niyesormuyorsunmeslek odalarına5 sendika başkanlarına niye sormuyorsun .
  • metinmetin13 sa önce
    tamam bu satıyordu da bundan öncekiler de satıyordu. değişen ne? malesef hep aynı.
  • TarafsızTarafsız13 sa önce
    Ali bey boş ver CHP ile uğraşmayı, bak memlekette neler oluyor. Mesela IBB si Gar ihalesine sokulmuyor, mesela ne tesadüf ise Gar ihalesini sermayesi gerçekte 10.000 TL. olan ama son anda 1.000.000 TL ye çıkarılan şirket alıyor, şu tesadüfe bakın ki o şirketin sahibi de saygıdeğer, çok muhterem Bilal beyin arkadaşı çıkıyor. 
  • alkanalkan13 sa önce
    ali bey dürüst olmanız gerekmiyormu.sana daha önceki yaptıgım yorumlarda mahalle park ve yollarımızın imar pilanı adı altında akp li belediyeler eliyle birilerine rant olarak takas karşılıgında verildi.ozamanlar imam oglu pİyasada yoktu ama akp de sülün osmana papucunu ters giydirecek kapeside belediyeler vardı.koca eli körfez ilçesi güneymahallede kabokoz olarak adlandırılan yerde deniz sokagın bitimi kent caddesini kesişdiği noktada olan mahalle parkımızı karani sokak ve benzeri sokaklarımızı ulaşıma kapatarak önce akp de görev almış kişilere birim fiyatı birlira olan kenar bucak değeri düşük olan 250 m2 civarında arsalar karşılıgında ondönüm toprak karşılıgında 0Ndönüm yeriM2birim fiyatı 5o liraya denk gelenpark vesokaklarımızı önce yandaşlara verdileryandaşlar az bir masrafla düzenleme yaparak bir üçüncü kişilere tirlyonlar karşılıgı satıldı.ücrethususunda rivayet ler çok fazla.imar düzenlemesine ihtirazımız yokimar olması gereken yapılmalı fakat 40 yıllık evlerimiz vearsalarımızın baglantı yolları kesildi.belediye seçimlerinden önce eski bakan fikri ışıkda ora geldi durumu bir zatihi gördü.olan oldu kararına varılarak buraların boşaltılması için çalışma yapılacagı söylendi mahalle sakinleriyle bir iki toplantı yapıldı öylece kala kaldı.ali bey herkim halka hizmet hakka hizmet adı altında oytoplayıpda seçimden sonra halkı unutup holdinglerle iş tutuyorsa ALLAHDAN BULSUNLAR.ALİ BEY EĞER ATGÖZLÜKLERİNİ ÇIKARIPDA ÇEVRENDE OLAN BİTENLERE BAKA BİLSEN .İMAM OGLU YEŞİL ALANI SATARAK BELEDİYEYE BİR GELİR ELDE EDERKEN KÖRFEZ BELEDİYESİ YEŞİL ALAN VE YOLLARI DEĞERSİZ ARSA KARŞILIGINDA PEŞKEŞ ÇEKİYOR.ADRES KÖRFEZ İLÇESİ GÜNEY MAHALLEDE GÜVEN OKLOJİSTİK ŞİRKETİNİN OLDUGU YER.BUYURUN GELİN BİR ÇAY İÇİN GERÇEKLER NEYMİŞ YERİNDE GÖRÜN.HİÇDEĞİLSE FİKİR SAHİBİ OLMADAN HÜKÜM SAHİBİ OLMAZSIN.BEKLERİZ.
  • MesutMesut13 sa önce
    KÖMÜR , Ali beyin seviyesinibiz 28 şubatta daöncesinde desonrasındadaçok iyi biliyoruz . Sorun şu sizin esfelesafilin seviyeniziölçecek termo metre daha bulunamadı sebepse sizin prflar 90 yıldır hepHEYKEL PUT ve İÇKİDENbaşka arge ve imalat yapmadılar .KÖMÜR sen ataistbirpsikologagörünsana seviyetespitiyapsın.
  • MrsutMrsut13 sa önce
    Sayınyazarekrem başkanTASARRUF ediyordursiz yanlışgörmüşsünüzdür. Memlekette en iyi TASARRUFU chp yapar ve bilir . Heykel TASARRUFUyapar , içki biraa nasıl içilir TASARRUFUyapar,sözde sanatçılara (ahlaksızlara) cukkaTASARRUF nasıl yapılır iyi bilir. Kendiideolik yandaş mezhepçimilitanlarnasıl işe TASARRUF yapılarak alınır iyi bilir . 3 tl lik ihaleyi1000 katına TASARRUFLA nasıl kendi militanlarına veririr chp bunuda iyi bilir . Seçimden önce keMALNAMUS sözü vermiştibunlarda namus sözü olmadıgına şahit olduk .hdpkkya verdiklerisözü tuttularmı?El cevapbekliyorum . Hani pkk nın bizim sayemizdebaşkan olduğu dediği ve anlaştık dediği sülünekremsözünde durmuşmu.
  • Kadir Kadir 13 sa önce
     Gezin bir görün bir yerde 5 katlı ev hemen yanında 12 katlı ev, her yer beton yeşil alan kalmadı
  • ali 66ali 6613 sa önce
    istanbullu ona satsın,yesin diye oy verdi.adam zamma bile zam demiyo.neymiş''düzenleme''.adam beylikdüzünde trilyoner oldu.yarın KOÇ ailesini geçer.şimdi parkları satıyo.yarın yolları.afferin koçuma.sana yemek satmak yıkışıyo cilalı ekremim.her şey güzel olacak.ha ha ha ha ha ha
  • KomediKomedi14 sa önce
    "Derman" Konuya gelelim, çok derine dalmışsın, Ali beyin yazısında kalmıştık, sen bir yüzünü yıka da gel.
  • ali 66ali 6614 sa önce
    bi de düşünün bu adamın ülkeyi yönettiğini.üilkeyi satar be.
  • TarafsızTarafsız14 sa önce
    IBB Meclisinde AKP liler çoğunlukta olduğu için Sayın İmamoğlu için "Topal Ördek" benzetmesi yapmıştınız. Bütün bunları "Topal Ördek" olarak yapabiliyor ise, bir de topal olmasaymış neler yaparmış neler. 
  • dumanlıdumanlı14 sa önce
    Allahın kulu kardeşim aynen sorduğun gibi satış kararları İBB meclisinin üyelerince alınıyor. Bunun yanında bazı satış süreçleri 2015 yılından beri devam edipte müşteri çıkmamış olanların ihalesinin tekrarlanması. taktir sizin.
  • TurgayTurgay14 sa önce
    Asıl Ortaköy'de Topbaş'ın ve CHP'nin karşı çıkmasına rağmen Akp'li üyelerin oyları ile satışa çıkan yeşil alanın şimdi yine Akp'li üyelerin oyları ile yeniden yeşil alana neden dönüştürüldüğünü yaz. 
  • mevlut kalkanmevlut kalkan14 sa önce
    İnanin bu SAHTE imamgile oy veren İST bullulara aciyorum yaziklar olsun bir gün gelir bu faturayı öderler lakin çok geç olur zavallilar
  • Mustafa-AliMustafa-Ali14 sa önce
    Dogru haber yapabilmek herkesin harci degil
  • Razi erdoğanRazi erdoğan15 sa önce
    Haydarpaşa garı için bir sözün yok mu yazar...
  • KömürKömür15 sa önce
    Ali bey, bu seviye size çok ama çok yakışıyor. Sakın ola bu seviyeden taviz vermeyin.
  • NihalNihal15 sa önce
    Ya Allah aşkına ben merak ediyorum şu muhalefetin gerçekten malzemesi yok aynı şeyleri sürekli söylüyorlar ama ekşidi koktu be!yok hırsızlık yok savurganlık daha bu sabah arabadagelirken radyoyu açmışlardı kanalı best fm çenesi yalama olmuş çok bilmiş dili boş yere dönen biri vergiler ek vergiler filan geliyor diye işi gücü dinleyenleri galeyana getirmek işe geldim hemen interneti açtım hiçbirşey yok Allah aşkına bu bayatlamış hikayelerden ne zaman kurtulacaklar yada onlara malzeme verin çalıp dursunlar bari bayat kokulardan kurtulmuş oluruz sürekli geriden geliyorlar aynı şarkıyı bozuk teyp gibi çalıyorlar
  • cccccc16 sa önce
    Bunlara oy verenler dünya yansa umurunda olmaz yeter ki dünyayı sol kafa yaksın görmezler güdülmelik sürüler. Orhan kardeş uckkayı bilir misin cukkayı.. Şipir işi şipşip paralar cukkaya anlayacağın sen chpyi çözememişsin. Chp tarihi boyunca rakiplerini yenemeyince yolsuzluk diye ortaya bir şey atar sonra kendisi ortalığın karışıklığından istifade parayı cukkalar....
  • TrakyalıTrakyalı16 sa önce
    Ali Bey, İstanbul'da yüzde 54 oy almış bir başkana, Sülün Osman benzetmesi yapmak hukukçu kimliğinizi hiç yakışmadı. Bu benzetme aynı zamanda İmamoğluna oy vermiş kişilerede Sülün Osman demek olmuyormu?
  • MusettinMusettin16 sa önce
    Donumuza kadar herşeyi satanları yazsaydın daha önce şimdi seni alkislardim ama şimdi kınıyorum 
  • O.U.O.U.16 sa önce
    Kaleminize yüreğinize sağlık Ali bey bu imansızların peşini bırakma her şeylerini açığa çıkarmak bir vatandaşlık görevidir bu çakma dindarlık oynayan Ekreme oy veren muhafazakar seçmen işte sizin adamınız bu kadar ... birisi bunun işlediği her halttan sizde vebal çekeceksiniz 
  • Kursat Kursat 16 sa önce
    Sonunakadar sizi destekliyorum Hersey cok cok daha guzel olacak osman bey pardon vali bey pardon dililim surctude ekrem basgan.....adam hakli beyler dagilin... bu arada kadikoy de satislarin kutlamasi varmis chpkkhdpspip katilimiyla ve hemde davullu zurnali.... bu arada top kapi sarayina talibim osmanbey bi guzellik yaparsiniz artik...
  • laikiz elhamdülillahlaikiz elhamdülillah16 sa önce
    Allahım Ekrem Başkanı muzaffer eylediğin için sana ne kadar şükretsek azdır... 
  • arifarif16 sa önce
    Ali Bey: bir ay evde yoktuk, sadece birgün evde bulunduk: Bursa BB Buski su faturasi.. su bedeli: 3,05-atik su bedeli : 0,46.. sonuc: ödenecek tutar : 27, 50..!.. ali bey, bu konulari da YAZMANIZI BEKLERIZ...
  • ORHAN İNANORHAN İNAN16 sa önce
    SATIYORSA BİR İHTİYACI GİDERECEKTİR,HER HALDE..YOKSA NİYE SATSIN?.BAKALIM DAHA NELER OLACAK..SATIŞLAR BİR ALEM,HARCAMALAR HANGİ ALEM? GÖRECEĞİZ..ELİNİZE SAĞLIK..BUNLAR AKILLI YA..MİLLETİ UYUTMA KONUSUNDA UZMANLAŞMIŞLAR YA..NE DERLERSE MİLLET YİYOR YA..BU YÜZDEN ÇOK Bİ RAHATLAR..HURŞİT DİLAVER RUMUZLU KARDEŞİMİZİN YORUMLARI DA DİKKAT ÇEKİYOR.O NUNDA ELİNE SAĞLIK ..HAYIRLI CUMALAR DİLERİM.
  • Allah'ın kulu Allah'ın kulu 16 sa önce
    Ali bey yazınızı okudum tam içeriğin anlmadim bı ak partili olarak size yazıyorum norma İstanbul belediye meclisinde akpartili üye çok degilmi yani başkan bi karar alacağı zaman meclisten yetki istiyormu tekbasina alma yada satma hakkı varmı tesekkür ederim cümleten hayırlı cumalar
  • turgayturgay16 sa önce
    bu yöntemler size de bir yerlerden tanıdık gelmiyor mu?sizin sorununuz şu olmasın sakın; bunu biz değil o yapıyor...memleketin siyaseti kirli diye yazardı bir zamanlar "akit" açık açık şimdi sadece bir tarafın kirini yazıyor maalesef
  • sahipsizliksahipsizlik16 sa önce
    hocam o bu ayrıda istanbulu bunlara kaptıranlar acaba hiç nefis muhasebesi yapıpta nerede hata yaptık dediler mi?? hala devlet kurumlarında vatandaşın işi rutin görülmüyor ya rüşvet ya torpil gerekiyor. devlet kurumları sistematik normal hale getirilmedi. vatandaş bizar. yolsuzluk almış başını gidiyor basında herkes gördüğü halde kimse dur demiyor. yoksa sandıkta bunlar zırnık alamazdı. vatandaşı bezdirdiler vatandaşı bile bile bunlara tepki oyu verdirdiler.
  • TarafsızTarafsız16 sa önce
    Ali bey, Karadenizin yaylalarını, Uzungölü, Ayderi, dereleri, gölleri, ırmakları, ,,,,, birazda bunları yaz bakalım, okuyalım da kimler nereleri satmış öğrenelim....
  • DermanDerman16 sa önce
    Tum Allaha iman edenlerin cumasi mubarek olsun.az evel ayetel,kursiyi dinledim.tercumesi cok dehsetli, iman edenler icin deyil bir ,abd baskani,ni dusun bir rusya baskanini dusun dunya bunlardan ibaret deyil.misal olarak yeterli bunlar ikiside ayri ulke baskanlari,kendilerine gore guclu,cekinende var rest cekende.oyle biri varki hem kainat hemde guclu olanlarin,haliki,herseyin sahibinden,korkmayan.Rabbil Alemiyinden,hasa dahami gucluler yoksa basiretler feerasetlerimi kapali iste arastir kesfet.
  • hursit dilaverhursit dilaver16 sa önce
    aşağıda muhammed abduh ve reşit rızadan bir yorumlar var. bu ikisimezheplere karşı,ehli sünneti reddeden yazarlar.aynı 1960larda çıkan mısırlıpakistanlı proflar gibi. ingilizlerdir efendileri.vehabiler de aynı.ingilizler bize bu konuda 3 tur fark atar unutmayın.ADAMLAR MİRACI KABUL ETMİYOR. bu mu islam profu. unutmayınrahmetli ali fuat başgıl ne demişti. BİZDE İLAHIYATOKULLARI DİN ALİMİ DEĞİL, DİN TENKİTÇİSİ YETİŞTİRİR demişti.. aha işte deistlik modası.rahmet olsun BÜYÜK ŞEHİT ALİ FUAT BAŞGİLE.onun için EHLİ SÜNNETE KARŞI OLANTÜM PROF,YAZAR, ÇİZER,DEVŞİRME, İLİŞTİRİLMİŞ TAKİMİ İSLAMI DEJENERE ETMEK ÜZERE PROGLAMLANMIŞTIR. BİLİN EMİ.kendinize yeni şeyhler şıhlar aramayın. hadi bakalım.ingilizlerin oyuncağı olmayın.
  • furkanfurkan16 sa önce
    Bir de kimler almış bu taşınmazları kelepir fiyatlara ona da bakmak lazım
  • ismet şenismet şen17 sa önce
    kiptaş araçları dedigi mersedesin biri yenikapıda sergilenmiş başkan yardımcısının özel aranası burdada sahnede bu karektersizlik memlekette başka yapacak iş kalmamış daha 4 yıl neler yapacaklar allah bilir allah istanbukda yaşayanların yardımcısı olsun
  • uyan tcuyan tc17 sa önce
    zaten orta doğudaki olayların baş çıbanı abd ve (abd eşittir yahudi) ısrael yahudilerdir. gerek daeş pkk, fetöş vesaire terör örgütleri bunların besledikleri , tc nin vede orta doğunun başına bela ettikleri ısraelin B.O.projesinin gerçekleşmesine çalışan piçleridir.yönetimi türk isimli yahudilerde olan hıristiyanların partisi chpkk da yahudiler tarafından atatürk zamanında tc nin içine sokulmuş truva atıdır.içimizdeki vatan haini zengin yahudileri çok sıkı denetleyin.
  • hursit dilaverhursit dilaver17 sa önce
    çook iyi yapmış.sen eger,13bine inen oy sayımınıULAN SEÇİM GİDİYOR deyip hemen sayım durdurtma kararı aldıran CHPye tık diyemezsen. adam istediğini yapar.şimdi agla. AYNENENDÜLÜSÜ TERKEDERKEN ANNENİN EVLADINA DEDİĞİ GİBİ, AĞLA AGLA. SAVAŞIP ÖLECEĞİNEKADINLAR GİBİ AGLA demesi gibi. ne şikayet edersiniz.istanbulda istediğini yapacak. SONUNDA DAÇOK ÜZÜLDÜM diyecek.adam haklı. SİZ AY akp SAYIMLAR DURDURTULDUĞUNDA YSK KARARI İLAHİ EMİRDİR BİZİM İÇİN DERSENİZ, İSTANBULA LAF EDEMEZSİNİZ. ZATEN 13bin fark, BU HATALAR YÜZÜNDEN 813bine ÇIKTI. Burada bir dümen var ama, bunuaraştıracak AKP aklı nerde.. yok işte yooook.O ZAMAN YIKIL SEZAR..derler di mi.
  • M Ali KM Ali K17 sa önce
    Alibey vatanı satanları da yazsana
  • DermanDerman17 sa önce
    Ayse gul hanim hakli ,hepmi yazar,mucadele edecek nerdesiniz,ben akp diyenler ekmegini yiyenler.bizim gayemiz bir beklintimiz yok haksizlik karsisinda susmamak.biz yorumculardan,cok sizler savunmalisiniz biz ne yapabiliriz demeyin.her hukiki yola bas vurun bak bulent arinca,damadina sahip cikiyor yeri geldimi sert bakiyor.yoksa bizde karahasanoglundan baska hukukcu yokmu.var arinc oda damadinadestek cikiyor.kaldikmi biz bize halay cekin dizdize.
  • Ahmet Ahmet 17 sa önce
    O park alanı yol denilen yerlerin imar in değiştirip birilerini zengin edecekler gün gibi ortada beylikduzu nde de aynı dolapları çevirdi chp belediyesi vaktiyle insanların tapulu arazilerinin birisin ka ta kule yaparak ellerinden aldı kendi adamların peşkeş çekti dansın ak parti gelince hırsızlık lari or tay çıktı mağduriyet kısmen düzeltildi ne yazikki sora gelen chpli belediyeler beylikduzu nu betonarme bog dolar yeşil alan olarak sadece ak partinin yaptığı yaşam vadisinde kaldı utanmadan birde burayı kendileri yapmış gibi halkı kaldırıyor tıpkı Kemerburgaz da yaptıkları gibi sanki kendileri yapmış gibi bir de milleti davet ediyorlar akpartinin yaptığı hatalardan biri yaptığı hizmetleri halka anlatamıyor lar chp d gelip bunları sahiple ni yor milleti kan di ri yor ö derece yuzsuz ler bundan dolayı halka ilişkileri gelistirmeliler
  • ihsan yihsan y17 sa önce
    son yirmibeş yılda istanbulun satılan(pardon kelime hatası peşkeş çekilen demem lazımdı) menkul ve gayrimenkullerinin listesini bir çıkaralımmı alibey işiniz gücünüz tiyatro yapmak dün okullardan kaldırdığınız türküm doğruyum diye başlayan andımızı çok fazla türklük içeriyo diyordunuz bugün en büyük türk siz oldunuz aman bozmayın hep böyle devam edin gündem belirleme çabanızı takdir eden birileri muhakkak vardır bi yerlerde
  • İsmailİsmail17 sa önce
    Bay VİPPROJEBASİTEKREM in Belediye ve çalışma umrunda değil çokta tın. Diye kadeh tokuşturuyor.Aylar öncesinden defalarca yazdığım gibibay projeGörevi kötüye kullanıp ya kendini attırıp kayyım atadacak yada geçmişte Sayın Erdoğanın içeri girdiği gibi içeri girmeye yani hapse atılmaya gayret edecek bekleyin görün.
  • ŞenerŞener18 sa önce
    Haksızlığa ses çıkarmayan zalimden daha mı az suçlu? Sonra sorarız "nasıl bu hale geldik" diye.
  • görkemgörkem18 sa önce
    #HERSEY COK GÜZEL OLACAK... OLDU... VE OLMAYA DEVAM EDIYOR :))..
  • KayamanKayaman19 sa önce
    Farkinda olmadığınız bir kurnazlık var. Park alanı yol alanı diye satılan bu milyonluk yerler eş dosta aldırırlar. Sonra oralar bize lazım deyip 5-10 katına satın alır bizim imansız oğlumuz.
  • ayşe gülayşe gül19 sa önce
    bunca algıya oynanır iken, görev de bulunmuş ak partili belediye başkanlarından neden tıss yok?ben bu durumu yani sessizliği, pısırklığı çok merak ediyorum. sayın tevfik göksu biraz göğüslüyor ama tek başına. uysal, topbaş ses verin biraz. yazık ya! ak partinin ekmeğini yediniz.
  • RABBİM Tarif ediyor bu gibileriniRABBİM Tarif ediyor bu gibilerini19 sa önce
    BAKARA ﴾205﴿ Hâkimiyeti aldığında ise ülkede bozgunculuk çıkarıp ürünleri ve nesilleri yok etmeye çalışır. Allah bozgunculuğu sevmez“Hâkimiyeti ele aldığında...” diye tercüme ettiğimiz 205. âyetteki ifade, “senin yanından ayrılıp gittiğinde...” şeklinde de anlaşılmıştır. Riyakâr veya münafık tabiatlı kişiler genellikle insanın yanında hoşa gidecek sözler söyler, sözlerinin doğruluğuna Allah’ı şahit bile koşarlar. Ayrılıp gittiklerinde veya herhangi bir yöneticilik elde ettiklerinde ise kötü ruhlu olmaları, düşmanlık duyguları taşımaları sebebiyle önceki konuşmalarının aksine, insanların geçimlerine ve nesillerine zarar vermek gibi yıkıcı ve düşmanca davranışlarda bulunurlar. Muhammed Abduh’un yorumuna göre buradaki “ürünleri ve nesilleri yok etme” ifadesi bir deyim olup bununla kötülerin, bencil isteklerini ve tutkularını tatmin etmek uğruna insanları her türlü ağır sıkıntılar içine sokmaları kastedilmiştir (Reşîd Rızâ, II, 248). . Aynı bölümü “hâkimiyeti ele alma” mânasında yorumladığımızda söz konusu âyetler ikiyüzlü ve aldatıcı siyasetçilere karşı uyarı anlamı da taşımaktadır. Gerçekten kendilerini barışçı, insancıl, haksever gibi yaldızlı niteliklerle takdim eden bazı münafıkların, işbaşına geldiklerinde ilk iş olarak insanların “ürünlerini” yani gelir kaynaklarını kurutmaya, “nesillerini” bozmaya kalkıştıkları sıkça görülmektedir.
  • YİYİN EFENDİLER YİYİN AKSIRANA TIKSIRANA KADAR YİYİN YİYİN EFENDİLER YİYİN AKSIRANA TIKSIRANA KADAR YİYİN 19 sa önce
    Adamlar çok iyi bir slogan buldu İSRAF İSRAF İSRAF BURDAN yürüyorlarbelediye yi satsalar insanların gözünü batmıyacak çünkü İSRAF diyecekler...!.! MİLLET ADETE HİPNOZ OLMUŞ Bu Pinokyo ekrem Seyahat ve turizm A. Ş. de ne varsa anlamadım.....
  • Orhan AktaşOrhan Aktaş19 sa önce
    Bu belediye başkanı kimseye sormadan belediyenin arsalarını satabilirim ? Yoksa satmak için belediye meclisinden karar çıkarmak zorunda mıdır? Bildiğim kadarıyla belediye meclisinde çoğunluk Ak Partide. Biri bana cevap versin.
  • Atila ÇelikAtila Çelik19 sa önce
    ... peki ak partilibelediye meclis üyeleri, bunu niye kamuoyuna ifşa etmiyorlar bu hırsızı ifşa etmiyorlar
  • SANATÇI MÜSVEDDELERİ, İLKESİZ, AHLAKSIZLAR!!! SANATÇI MÜSVEDDELERİ, İLKESİZ, AHLAKSIZLAR!!! 20 sa önce
    Kazdağı, gezide kendilerini telef eden ahlaksız, ilkesiz, kanı bozuklar, SANATÇI MÜSVEDDELERİ chp nin yeşil alan, ağaç katliamına NEDEN SESİNİZ ÇIKMİYOR, TEPKİ VERMİYORSUNUZ, TASMANIZI ELİNDE TUTANLAR MÜSADE ETMİYOR MU? Yerli ve bu topraklara ait olmadığınız belli.
  • Avni Dede Hocaefendinin TalebeleriAvni Dede Hocaefendinin Talebeleri20 sa önce
    Bizler Avni Dede Hocaefendi Hazretlerinin talebeleri olarak Recep Talib Erdoğanı sonuna kadar destekliyoruz ve Sülün Osmanın karşısındayız. Hocaefendi hazretleri bizi Sülün Osman konusunda uyardı, hoca efendi hazretlerinin eski talebelerinden birine galata kulesini satmaya çalışmış. Hocaefendi hazretleri biz talebelerine şöyle buyurdu. Sülün Osman’a güvenmeyin ve paranızı vermeyin. Evet aynen öyle.
  • DermanDerman21 sa önce
    Kos vatandas kos.onlara gore hersey guzel ve hos.bize bir bust yapilacak araniyor bir,heykeltiras, onemli deyil,biranj cok iyi dolgun maas ,gel bizimle anlas hatira olsun istanbula.bak omrumuz geciyor yavas yavas.
  • DermanDerman21 sa önce
    Mudafa ,hani mutahit deniyordu.iflaz eden tuccar ya haziri,yada eski borclari karistirirmis,neyse bir zamanlar ,chp olan belediyeler akp gecince .bir yetkili den duydum yere dosenen,su borusu bir yerine,iki boru gostermisler .masraflari hep abartili yazmislar,simdi istanbulu birdaha kazanamiyacagina gore hep den elden cikarip gelecegini garantiye aliyordur .yoksa gidip pazarda limonmu satacak.iyi is yapsada anilacak.kotu is yapsada.bunun sifatida buna musait ister kalfa,de ister mutahit .elinde fisat sat ,dostlarini,ihya et zaten ugursuzluk,kapida felaket elini cabuk tut.kayyuma devret.
  • SahinSahin1 gün önce
    Dilegim bu milletin kendini alsin satsin.böyle millete böyle baskan yakisir.millet sigir.hersey cok güzel olacak lafinin pesine takilip gittiler buna oy verdiler.4.5 sene daha neleeeer satacak neleeeeeer.sirada cöp kamyonlari var.hastanelere galos dönemi var.maskeyle sokakta dolasma dönemi.ohoooooo.evlere senlik bir baskan.
  • Mikail okuroğlu beylikdüzü Mikail okuroğlu beylikdüzü 1 gün önce
    Eee istanbul lu da düşünsün beylikdüzü yedigi yetmedi istanbul lu da yesin istanbul lu da görsün.
  • Gariban halkGariban halk1 gün önce
    Süper olmuş yüreğine saglık

Ali Karahasanoğlu

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