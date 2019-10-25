Koş vatandaş koş, Sülün Osman parkları satıyor!

Yeşil alanların ne kadar az olduğunu açıklayarak göreve talip oldu..

Dünkü gazetemizde okumuştunuz..

Beşiktaş’taki ağaçlık alanı satılığa çıkardı..

Bizim çevrecilerden tık yok..

Yetmedi..

Dün KİPTAŞ öncülüğünde bir müzayede düzenledi..

Ön plana, belediyenin üst yönetiminin kullandığı iddia edilen 3 araç konuldu..

Araçların sıfatı olarak, ısrarla “lüks” ifadesi kullanıldı..

Biri 2006, biri 2007 diğeri de 2009 model araç, lüks olsa ne yazar, ultra lüks olsa ne yazar..

Ama algıyı çok profesyonel şekilde yönettiler..

Sonra bir yandaş buldular..

28 Şubat sürecinde hortumlanan.. En sonunda tasfiyeye giren.. Şimdi AK Parti döneminde tekrar ayağa kaldırılmaya çalışılan Emlakbank’ta göreve geldiğinde..

İlk iş olarak, o tarih itibari ile “günde 1 trilyon lira zarar eden” Emlak Bankası’na lojman alan yeni yönetim içinde yer almış bir ismi..

“Ataköy’de boş duran lojmanlar yerine, Bahçeşehir’den 2 trilyon lira değerinde süper lüks 12 yeni lojman” alan M. Lütfi Özkaya’yı araç ihalesine sokmuşlar..

Ben bekledim ki, Lütfi bey abimiz, Emlak Bankası’nda çalışmışlığından dolayı, sonrasında da gayrimenkul şirketlerindeki yönetim kurulu üyelikleri sebebi ile, Ekrem Bey’in satışa çıkardığı arsalarla ilgilensin..

Yok, onun ilgi alanı, arsalar değil, araçlar imiş..

Bir tanesini gözüne kestirmiş..

Aracın muhammen bedeli 200 bin TL ama..

Emlakbank’ı tasfiyeye kadar götüren ekibin içinde yer alan Lütfi abimiz, “Bu aracın üretimi durdu. 100 bin dolar ayırdım. O fiyata da çıkmadan aldım” diyerek, 520 bin TL verip, Mercedes’e konmuş..

Müthiş bir operasyon..

Vay canına sayın seyirciler..

Belediyedeki 4. adamlar. 5. adamlar bile, yarım milyonluk araca biniyorlarmış..

Algı bu..

Peki bu algıyı bir de tersinden sorgulayalım..

Alan bürokrat emeklisine soralım..

Affedersin bey abi..

Sen bir bürokrat emeklisisin..

Anladık, kamu bankasına, milyon dolarlık lojmanları satın aldırıp, oralarda oturmuşsun, kamu bankasını da bitirmişsin..

İyi de..

“Sadece bir araç için, 100 bin doları nereden buldun?”

Mutlaka bir izahı vardır..

Barselona’da akşam yemeği, Şili’de sabah gezintilerinin de bir arka planı olmalı mutlaka..

Her neyse, lüks diye tanıtılan 2006, 2007, 2009 model araçların peşine takılırken, esas konuyu es geçmeyelim..

Esas konu ne?

O araçlarla birlikte satıldığı halde, haberciler olarak kimsenin ilgilenmediği arsalar..

Kimisi park alanı.

Kimisi yol..

Kimisi sosyal tesis alanı..

Ama, Sülün Osman gelmiş işbaşına..

Satıyor.. Hepsini satıyor..

KİPTAŞ’ı görevlendirmiş..

Bağırıyor çığırtkan..

Pardon, yeni adı ile moderatör:

“Satıyorum.. Satıyorum.. Saaaaaaat-tıım!”

Neyi sattın?

Hiç yorum yapmadan, Ekrem İmamoğlu’nun göreve getirdiği genel müdür döneminde hazırlıkları yapılan ve dün lüks olduğu belirtilen araçlarla aynı anda satışa çıkarılan arsaların özelliklerini, KİPTAŞ’ın ilanından okuyalım:

“Arnavutköy, Ömerli mah. Ada No: 187 Parsel No: 7 Kısmen Park, Kısmen Yol Alanı (..) 4,163.00 m² Taşınmaz Muhammen Bedeli (KDV Hariç): 2,290,000.00”

Yok yok.. Şaka yapmıyorum.

Aynen ilanda bu yazılı..

Kısmen park.. Kısmen yol alanını, Sülün Osman satılığa çıkartmış..

Belki maddi bir hata vardır düşüncesi ile, listedeki diğer arsalara bakıyorum..

“Başakşehir İkitelli 1. Mah. Ada No: 0 Parsel No: 6111 (..) Kısmen Park, Kısmen Yol Alanı. Taşınmaz Muhammen Bedeli (KDV Hariç): 7,851,558.00”

Evet evet..

Maddi hata değilmiş..

Hiç saklamadan, gizlemeden, park alanını satıyormuş, Ekrem Bey..

Sadece park değil.. Kısmen de yol olarak ayrılmış, arsamız..

Devam ediyorum dün satışa çıkarılan diğer arsaların özelliklerini aktarmaya:

“Başakşehir İkitelli 1. Mah. Ada No: 0 Parsel No: 6109 Kısmen Yol Alanı Tapu Yüzölçümü: 798.66 m² Taşınmaz Muhammen Bedeli (KDV Hariç): 955,000.00”

Tam matrak işler bunlar..

Sülün Osman’a yakışan işler..

AK Partili bir belediye başkanı yapacak olsa..

Günlerce, aylarca haber olacak satışlar bunlar..

Sözcü’ye, Cumhuriyet’e manşet olacak işler bunlar..

Ama..

Sülün Osman uyanık..

Herkesi takmış, “Lüks araç satıldı” haberinin peşine.

O arada park alanları, yol alanlarını satıyor.

Kimseden çıt çıkmıyor..

Satışa arzedilen arsalar bitti mi?

Hayır..

Nasıl sosyal kültür tesisi alanı ise..

“Başakşehir İkitelli 2. Mah. Ada No: 0 Parsel No: 3945 Plan Fonksiyonu: Özel Sosyal Kültürel Tesis Alanı” bilgileri ile satışa çıkarılan arsanın metrekare fiyatı, tam 2,519.24 TL..

7 milyon lira bastırıp alacak.. Bir de KDV ekleyecek.. Ve Sosyal Kültürel tesis alanı yapacaklar..

Yersen eğer..

Parklar, yollar satılığa çıkarılmış.. Tarım alanlarını bırakır mı, Sülün Osman?

Ona da el atmış..

“İstanbul Silivri, Ada No: 0 Parsel No: 4614 Plan Fonksiyonu: Kısmen Tarımsal Niteliği Korunacak Alan, Kısmen Yol Alanı Tapu Yüzölçümü: 47,600.00 metrekare” bilgileri ile, hem de kısmen yolda kalan bir alanı da satıyor.. Fiyat da çok ucuz..

“Lüks araç” dediler ya..

“Bizim lüks araç ile işimiz olmaz, satıyoruz” dediler ya..

İşte “lüks araç” olarak tanıtıp sattıkları üç arabanın toplam fiyatının tam 10 katına satıyor bu tarlayı, Ekrem Bey..

Devir, bu devir..

Koş vatandaş..

Duyduk duymadık demeyin..

Bu devir fazla sürmez..

Koşun, alabildiğiniz kadar alın..

Osman, pardon Ekrem Bey, belediyenin neyi varsa satıyor..

Kaçmaz bu yollar, bu parklar, bu tarımsal alanlar..

Koşun, alın..