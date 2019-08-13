Korkmayın canım, “Kurban kesmeyin” deyin de rahatlayın!

Merak ettim, her hayırlı işe “istemezük” diye karşı çıkan meslek odaları, Kurban Bayramı hakkında ne düşünüyor, diye..

İnsanlık yararına her şeye karşı çıkarlar da, Kurban Bayramı’na iyi niyetlerle yaklaşırlar mı?

Mümkün değil..

“Kurbanlık hayvanların satış ve kesim yerleriyle ilgili İstanbul Sağlık Meslek Odaları Koordinasyonu Basın Bildirgesi” diye bir açıklama yapmışlar..

Milletin Kurban Bayramı’nı tebrik eden tek ifade olmaksızın, direkt konuya girmişler..

“Her yıl İstanbul’a ortalama 120 bin büyükbaş, 70 bin küçükbaş hayvan sevk edilmekte ve kurban kesmek isteyen vatandaşlarımızın çoğunun kesimi ilk gün yapmak istemesi, satış ve kesim alanlarının standartlara uygun olmayışı ve kesimin ehil kişilerce yapılmaması çevre ve halk sağlığını olumsuz etkilemektedir” diye girişi yapmışlar..

Kafa yapılarını, zihniyetlerini, mantalitelerini, giriş cümlesinden anlıyorsunuz.. “Kurban kesmeyin kardeşim” demeye getiriyorlar da..

Bunu direkt söyleyemiyorlar..

Halktan korkuyorlar..

Halkın inancına bağlılığından çekiniyorlar..

“Kesimin ilk gün yapılmak istenmesi..”

“Satış ve kesim alanlarının standartlara uygun olmaması”.

“Kesimin ehil kişilerce yapılmaması..”

Hep olumsuzluk.

Hep, itiraz noktaları..

Aynı meslek odalarına sorsam, “Evlerinde, bahçelerinde köpek kedi besleyen vatandaşların bu hayvanları satın aldıkları ortamlar, hayvanları besledikleri ortamlar, bu konuda insan sağlığına olabilecek zararlara karşı alınması gereken tedbirler konusunda, her şey dört dörtlük mü yürüyor” diye..

“Dört dörtlük mü yürüyor ki, yılın tüm günlerine sari olan kedi köpek beslemesi ile ilgili bir tane açıklamanız yok iken, yılda bir gün; haydi birkaç günü kapsayan kurban kesimi için böyle özellikli açıklamalar yapıyorsunuz?”

Ne cevap verirler?

Hiiiç..

Cevap veremezler ama, her yıl Kurban Bayramı’nda, “nerede kalmıştık” diye, aynı açıklamaları tekrar ederler..

Açıklamalarına, “Kesim öncesi ve sonrası veteriner hekim muayenesi yapılamadan tüketilen etler ve çevreye yayılan atıklar halk sağlığını olumsuz etkilemektedir” diye devam etmişler..

Sanki veteriner hekimler satışa sunulan tüm hayvanları kontrol etmek istemişler, ama siyasi iktidar, “Kontrol yapamazsınız. Biz bu hastalıklı hayvanları halka satıp, elden çıkaracağız” demiş gibi..

Kendi kendilerine eleştiri üretiyorlar..

3-5 yıl öncesine göre, hayvancılık alanında devasa gelişmeler yaşandı. Meslek odaları ne derlerse desinler, artık kayıtsız tek bir hayvan, satış merkezlerine alınmıyor..

Kayıt ne demek?

Kontrol edilmiş demek..

Ama meslek odalarına bakarsanız..

“Veteriner hekim muayenesi yapılmamış” diyor..

Hani nerede ise, “Günlük veteriner hekim muayenesi yapılmamış” diyecekler de..

Utanıyorlar..

Çünkü halk, bunların yüzlerine tükürür..

Değil hayvanların..

İnsanların günlük muayeneleri yapılamıyor..

Günlük muayeneyi bırakın..

Bu meslek odalarına zorunlu olarak üye yapılan doktorların görevli olduğu yüzlerce hastanede, acil servislerinde bile, yeterli doktor yok..

En idealist mesleklerden birisi olması gereken doktorlukta, bayram lafını duyan, tatile çıkıyor..

Bayramda hastalananlar da, hastane kapılarında çile çekiyorlar..

Hayvanların sağlık muayenelerinin yanısıra, bir de “kesimi yapacak kişilerin sağlık kontrolleri yapılmalıdır” itirazlarını yapıyorlar da..

O sağlık kontrollerini yapacak doktorların, bayram başlamadan tatile kaçmalarının nasıl önleneceği konusunda hiçbir açıklama yapmıyorlar..

Değil kesimi yapacak insanların sağlık kontrolleri..

Rahatsızlanarak acile kaldırılan insanlar bile, hastanelerin acil servislerinde saatlerce muayene olmayı beklerken, Tabip Odası, bu konuyu çözmeye değil, kurban kesimi sonrasında kara sinek çoğalmasına kafayı takıyor..

Belediyelerin iki ilaçlama ile çözecekleri bir konuyu, devasa bir sorun gibi göstermeye çalışıyorlar..

Kurban Bayramı ile ilgili ne olumsuzluk var ise, aktardığım açıklamaya hepsini koyan Tabip Odası’nın da içinde bulunduğu meslek odaları, Kurban Bayramı’nda kaç doktorun görev başında olduğunu açıklayabilir mi?

Personel listemizde kaç doktorumuz var, kaçı görevinin başında?

Üyesi olan doktorlara söz geçiremeyen meslek odası, çözümü halka akıl vermekte buluyor, nerede ise, “Kurban kesmeyin” demeye getiriyor..

“Kurban kesimlerinde halk sağlığı, hayvan sağlığı, hayvan refahı ve ekonomik kayıplar boyutu unutulmamalıdır” diyorlar da..

“Halkımızın büyük çoğunluğunun Müslüman olması dikkate alınarak, Müslümanların ibadetlerini yerine getirme noktasındaki hassasiyetlerine, inançlarına saygılı olmanın önemi unutulmamalıdır” diyemiyorlar..

Çözüm için değil, engelleme için bildiri yayınlıyorlar..

Kolaylaştırmak için değil, zorlaştırmak için akıl veriyorlar..

Bilgilerini güzele-hayıra değil.. Yasaklamaya kullanıyorlar!