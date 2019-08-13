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Korkmayın canım, “Kurban kesmeyin” deyin de rahatlayın!

13 Ağustos 2019 Salı

Merak ettim, her hayırlı işe  “istemezük” diye karşı çıkan meslek odaları, Kurban Bayramı hakkında ne düşünüyor, diye..

İnsanlık yararına her şeye karşı çıkarlar da, Kurban Bayramı’na iyi niyetlerle yaklaşırlar mı?

Mümkün değil..

“Kurbanlık hayvanların satış ve kesim yerleriyle ilgili İstanbul Sağlık Meslek Odaları Koordinasyonu Basın Bildirgesi” diye bir açıklama yapmışlar..

Milletin Kurban Bayramı’nı tebrik eden tek ifade olmaksızın, direkt konuya girmişler..

“Her yıl İstanbul’a ortalama 120 bin büyükbaş, 70 bin küçükbaş hayvan sevk edilmekte ve kurban kesmek isteyen vatandaşlarımızın çoğunun kesimi ilk gün yapmak istemesi, satış ve kesim alanlarının standartlara uygun olmayışı ve kesimin ehil kişilerce yapılmaması çevre ve halk sağlığını olumsuz etkilemektedir” diye girişi yapmışlar..

Kafa yapılarını, zihniyetlerini, mantalitelerini, giriş cümlesinden anlıyorsunuz.. “Kurban kesmeyin kardeşim” demeye getiriyorlar da..

Bunu direkt söyleyemiyorlar..

Halktan korkuyorlar..

Halkın inancına bağlılığından çekiniyorlar..

“Kesimin ilk gün yapılmak istenmesi..”

“Satış ve kesim alanlarının standartlara uygun olmaması”.

“Kesimin ehil kişilerce yapılmaması..”

Hep olumsuzluk.

Hep, itiraz noktaları..

Aynı meslek odalarına sorsam, “Evlerinde, bahçelerinde köpek kedi besleyen vatandaşların bu hayvanları satın aldıkları ortamlar, hayvanları besledikleri ortamlar, bu konuda insan sağlığına olabilecek zararlara karşı alınması gereken tedbirler konusunda, her şey dört dörtlük mü yürüyor” diye..

“Dört dörtlük mü yürüyor ki, yılın tüm günlerine sari olan kedi köpek beslemesi ile ilgili bir tane açıklamanız yok iken, yılda bir gün; haydi birkaç günü kapsayan kurban kesimi için böyle özellikli açıklamalar yapıyorsunuz?”

Ne cevap verirler?

Hiiiç..

Cevap veremezler ama, her yıl Kurban Bayramı’nda, “nerede kalmıştık” diye, aynı açıklamaları tekrar ederler..

Açıklamalarına, “Kesim öncesi ve sonrası veteriner hekim muayenesi yapılamadan tüketilen etler ve çevreye yayılan atıklar halk sağlığını olumsuz etkilemektedir” diye devam etmişler..

Sanki veteriner hekimler satışa sunulan tüm hayvanları kontrol etmek istemişler, ama  siyasi iktidar, “Kontrol yapamazsınız. Biz bu hastalıklı hayvanları halka satıp, elden çıkaracağız” demiş gibi..

Kendi kendilerine eleştiri üretiyorlar..

3-5 yıl öncesine göre,  hayvancılık alanında devasa gelişmeler yaşandı. Meslek odaları ne derlerse desinler, artık kayıtsız tek bir hayvan, satış merkezlerine  alınmıyor..

Kayıt ne demek?

Kontrol edilmiş demek..

Ama meslek odalarına bakarsanız..

“Veteriner hekim muayenesi yapılmamış” diyor..

Hani nerede ise, “Günlük veteriner hekim muayenesi yapılmamış” diyecekler de..

Utanıyorlar..

Çünkü halk, bunların yüzlerine tükürür..

Değil hayvanların..

İnsanların günlük muayeneleri yapılamıyor..

Günlük muayeneyi bırakın..

Bu meslek odalarına zorunlu olarak üye yapılan doktorların görevli olduğu yüzlerce hastanede, acil servislerinde bile, yeterli doktor yok..

En idealist mesleklerden birisi olması gereken doktorlukta, bayram lafını duyan, tatile çıkıyor..

Bayramda hastalananlar da, hastane kapılarında çile çekiyorlar..

Hayvanların sağlık muayenelerinin yanısıra, bir de “kesimi yapacak kişilerin sağlık kontrolleri yapılmalıdır” itirazlarını yapıyorlar da..

O sağlık kontrollerini yapacak doktorların, bayram başlamadan tatile kaçmalarının nasıl önleneceği konusunda hiçbir açıklama yapmıyorlar..

Değil kesimi yapacak insanların sağlık kontrolleri..

Rahatsızlanarak acile kaldırılan insanlar bile, hastanelerin acil servislerinde saatlerce muayene olmayı beklerken, Tabip Odası, bu konuyu çözmeye değil, kurban kesimi sonrasında kara sinek çoğalmasına kafayı takıyor..

Belediyelerin iki ilaçlama ile çözecekleri bir konuyu, devasa bir sorun gibi göstermeye çalışıyorlar..

Kurban Bayramı ile ilgili ne olumsuzluk var ise, aktardığım açıklamaya hepsini koyan Tabip Odası’nın da içinde bulunduğu meslek odaları, Kurban Bayramı’nda kaç doktorun görev başında olduğunu açıklayabilir mi?

Personel listemizde kaç doktorumuz var, kaçı görevinin başında?

Üyesi olan doktorlara söz geçiremeyen meslek odası, çözümü halka akıl vermekte buluyor, nerede ise, “Kurban kesmeyin” demeye getiriyor..

“Kurban kesimlerinde halk sağlığı, hayvan sağlığı, hayvan refahı ve ekonomik kayıplar boyutu unutulmamalıdır” diyorlar da..

“Halkımızın büyük çoğunluğunun Müslüman olması dikkate alınarak, Müslümanların ibadetlerini yerine getirme noktasındaki hassasiyetlerine, inançlarına saygılı olmanın önemi unutulmamalıdır” diyemiyorlar..

Çözüm için değil, engelleme için bildiri yayınlıyorlar..

Kolaylaştırmak için değil, zorlaştırmak için akıl veriyorlar..

Bilgilerini güzele-hayıra değil.. Yasaklamaya kullanıyorlar!

 

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  • ali fuat ali fuat38 dk önce
    tamam onların nedediğini biliyoruz inançlarının veya imansızlıklarının gereğini yerine getiriyorlar peki islami hassasiyeti olan medya veya diyanet kurban kurban kesmeyi nekadar teşvik etti kurbanın öneminden nekadar bahsetti 20 milyon nüfusa dayanan koca istanbulda 80 bin büyükbaş hayvan kesiliyor bu iman zafiyetinin en önemli göstergesi .
  • Şefik AltınbaşŞefik Altınbaş44 dk önce
    KURBAN BAYRAMINI TENKİT EDENLERE CEVAPTIR !!!Sevgili arkadaşlar, her sene Kurban bayramı geldiği zaman, maalesef yine her yıl olduğu gibi ne kadar dinsiz, imansız kafir ve bilhassa Müslüman görünümlü münafık varsa hepsi yine sahneye çıkarak, kendilerinin yaşam tarzı olan fitnelerine kaldıkları yerden devam etmektedirler. Bunlara bütün geçmiş olan dinlerde de olan Allah’ın c.c. “kurban kesin” emrini söylesen de, bunlara ait imani hakikatleri anlatsanız yine de asla faydası olmaz. Çünkü bunların böyle devamlı küfür ve fitne yolunu tercih etmelerinden, Allah c.c. kalplerini mühürlemiştir. . Bismillahirrahmanirrahim..“Yoksa sen onlardan çoğunun söz dinlediğini yahut aklını çalıştırdığını mı sanıyorsun? Doğrusu onlar davarlar gibidirler, hatta onlar yolca daha da sapıktırlar.”Furkan/44 .Bismillahirrahmanirrahim..“Allah onların kalplerini ve kulaklarını mühürlemiştir. Gözlerine de bir perde inmiştir. Bunların hakkı büyük bir azaptır.”Bakara/7
  • abdrhmnabdrhmn52 dk önce
    yahu kedi köpeği ne karıştırıyorsun ... hiç katılmıyorum yazdıklarınıza.
  • Zıya Zıya 57 dk önce
    Sn.yazar ağzına ve kalemine sağlık güzel bir yazı olmuş gerçi bunu bu cahil ordusuna anlatamazsın çünkü cahil okumuş adamlar rahmetli büyüklerim derdi ey oğul cahil insandan korkma okumuş çok bilmiş cahillerden kork derdi adamların derdi dinimi kötülemek lan adiler kesin sesinizi biz islami bilgileri çocuk iken büyüklerimizden ve dinimizden aldık sizin gibi cahil ordusundan alacak değiliz siz onları kendi familyalarınıza anlatın anladınızmı cahil ordusu.....
  • Yasin Yasin 1 sa önce
    Geçen sene veteriner denetimli mezbaha da kestirmiştik. Hasta hayvanı hemen çıkardılar. Sonuçta denetimli kesim olsun demişler. Kurban kesilmesin dememişler. Gömülmesi gereken kısımları millet çöpe atmış leş kokusundan millet dışarı çıkamıyor. Binlerce ton et saklama imkanı olmadığı için koktu. Kasabla kokmuş eti sucuk yaptırmak için kavga edeni de gördüm. Yazarın yazısının son kısmına tamamen katılıyorum. Tabipler odası eleştiri yapacağına çözüm üretsin.
  • Tayfa Tayfa 1 sa önce
    Hocam bu konuyu dinle bağdaştıtmayın çoğu insan gerçekten dayanamıyor kesilmesine hayvan kaçabildimi seviniyor sonuçta bu tür insandan zarar gelmez Allah tarafından da bu insanlara ceza gelmez merhametli olana konuyu başka yerlere çekmeyin siz tandır pilav kavurma derdindesiniz zekat vermek hacca gitmek namaz kılmak es geçilirken kurban gelince milletin Müslümanlık tutuyor sanırım eğlenceli geldiğinden aynı adama zekat ver desen 4 gün gözükmez
  • M tasdanM tasdan1 sa önce
    Hele oda doktorlarina biraz kesim parasi verin onlar saglikmis hijyenmis hic birisini gozleri gormez
  • Zeki ErmişZeki Ermiş2 sa önce
    İlk defa bir yazına katılıyorum. Kurban konusunda bir kesim her yıl fena saçmalıyor. Hepsi de et tükettikleri halde kurban ibadetine “vahşet” diyebiliyorlar. Kendilerinin yedikleri etler ağaçlarda yetişiyor çünkü.Ben tabip odasıyla mahkemelik olmuş bir hekimim. Zorunlu olmasam üyeliğimi hemen bitiririm. Ama hastaneleri Sağlık Bakanlığı idare ediyor ve hangi hastanede kaç hekim nöbetçi kalması gerektiğini yine SB belirliyor. Kazara iktidarını eleştirmiş oldun!!Doktorlar bayram yapmasın mı? Çalışmaktan başka bir hayatları olmasın mı? Acilleri rutin işlerle tıka basa dolduran sizin iktidarınız! İnsanlar rutin işleri için bile acili kullanıyor. Böyle saçmalık dünyanın hiç bir gelişmiş ülkesinde yok. Bir araştırın var mı? Bu kadar gereksiz hasta arasında gerçek acil hastalara vaktinde müdahale edilemediği gibi, gözden de kaçabiliyor! Yine olan vatandaşa oluyor ama kimin umurunda? SB sadece ve sadece skor peşinde.
  • DermanDerman3 sa önce
    Yorumcu umutlu bir musluman din emirleri yerine getirmiyorsa sorumludur en birincisi namaz kilmiyorsa,eti dondurucuya koymus zekatini vermemis bunlar bir kulun soracagi soru deyil insan yaptigi bir hatada ceza yese birdahakine dikkat eder kaldiki ahiret belki ondada supesi varbelki daha guzel sizin yaptiginiz haz duydugunuz bir ibadeti yazsaydiniz daha cok etkilenirdik.
  • Umutlu Umutlu 4 sa önce
    Dininizde hayvanı boğazlayıp kestikten sonra derin dondurucuya atmak var da, bu kadar fakir varken et yemekten daha acil bir ihtiyaç olup olmadığını düşünmek niye yok? Aranızda bir Müslüman samimiyetle cevap versin; kaçınız mallarınızın değer toplamının kırkta birini fakirlere dağıttınız? O İslamın şartı değil mi? Efendim, duyamadım?
  • bunlar mı ülkeyi koruyacak?bunlar mı ülkeyi koruyacak?4 sa önce
    Asteğmen olarak kıtaya çıktık ve bayram geldi: tüm asteğmenlere nöbet; muvazzaflara ise tatil yazıldı! Ordudan ilk tiksinme anım o andır işte benim!
  • DermanDerman5 sa önce
    Nerde hani ,dostunu tani bir tarafiezana cagirir bir taraf yobaz diye bagirir musluman kurbani dinin emri diye tanir bazilari kurbani kesmesende yetime yoksula ver oda onun yerine sayilir .kendi yasamaz fakat akil vermeye bayilir.aksam icse sabah ayilir onada bu ibadet sayilir bazilari dini yasamasada yorum yapmaya bayilir tepki gostersen ayrimcilik yapiyon der onu der bunu der kendisi derbeder,senide berbat eder ve boylece yillarrrrca devam eder yeri gelir kufreder, musluman hep sabreder sen seytani rahatsiz etmesende o seni senden eder.
  • vatandas sabrivatandas sabri5 sa önce
    KARA KATRANI KAYNATSAN OLMAZKISEKER ....NESLINDEN DOGAN NESLINE CEKER ....BUSOLDANYANCARKLI TAKIM DOGUSTAN YEMINLILER NAMAZ DIN IMAN ORUC BULARI BIRAK YAPMMAYI ADINI DUYSALAR SEYTAN GORMUSE DONUYORLAR.....KALMISKIKURBAN....
  • FevziFevzi5 sa önce
    Odaların saltanatina son verilmelidir. Uye olma zorunlulugu kaldirilmalidir. Paralari kesilince sesleride çıkmaz.
  • Hakan TemurHakan Temur10 sa önce
    17 yildir iktidarda Ak parti bu kefere odalarla ilgili hangi düzenleme yaptı hiç hiçbir düzenleme yapmadı...Bir Dogu Perincek kadar devletin içinde gucumuz yok yargı asker hep bu adamların elibde oldu...

Ali Karahasanoğlu

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