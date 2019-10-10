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Kızma birader, “mal mal bakma”yı test ediyoruz!

10 Ekim 2019 Perşembe

Amerika’yı arkanda sanıp.

“Nasıl olsa, ABD’ye karşı, Türkiye bir operasyona girişemez” diye düşünüp.

Türkiye içindeki olaylar tartışılırken, sürekli “Hak, özgürlük” edebiyatı yapıp..

Sınır ötesinde ise..

O bölgede yaşayan Araplara, Türkmenlere ve diğer etkin kökenden insanlara karşı zulüm yapıp, ardından da “Hah ha ha.. Kusura bakmayın.. Güç kimde ise, kalem de ondadır. Ne yapalım, yalancı dünya bu işte” diyerek, kafa bulmaya çalışan.

Ve en uç örnek olarak da..

ABD ile işbirliği yapmanın sarhoşluğu içinde, “YPG Fırat’ı geçecek siz de mal mal bakacaksınız” der misiniz?

Dersiniz..

Der iseniz, Türkiye de, bu dediğinizi test etmek zorunda kalır.

“Bakalım, kim mal mal bakıyor, bir görelim” der..

Şimdi sınır ötesine yapılan operasyonun başlangıcı budur..

Siz söylediniz..

“Mal mal bakacaksınız” dediniz..

Biz de, kim “mal mal bakıyor” görelim istedik..

Bu söylem, sadece Selahattin Demirtaş’a özgü değil..

“Mal mal bakma” Demirtaş’a ait..

Ama HDP’de bulunan hemen tüm isimler, aynı söylemde..

Sırtlarını ABD’ye dayamışlar..

Posta koyup dolaşıyorlar.

Dün, operasyonun başladığı saatlerde.. HDP adına konuşma yapan Dirayet Taşdemir de benzer bir söylem ile karşımıza çıktı.

Sözleri aynen şöyle:

“Uluslararası güçlere gıkı çıkmayanlar, bir twit ile dize gelenler, Saray politikalarını bunların attığı twitlere göre dizayn edenler, mazlum halklar söz konusu olunca böbürleniyorlar ve bu halklara karşı zalimleşiyorlar.”

“Bir twit ile dize gelenler” ha..

Çok güzel..

Haydi bakalım görelim..

ABD de, sizin arkanızda..

Aylardır oyalayıp durdu..

Şimdi “pes” dedi..

Kenara çekildi..

Haydi görelim bakalım, kim “bir twit ile dize geliyor” test edelim..

Türkiye mi?

Yoksa sırtını ABD’ye dayayan PKK mı?

Boylarından büyük laf etmekten de geri durmuyorlar..

“Uluslararası güçlere gıkı çıkmayanlar” imiş..

Bre sahtekarlar. Bre hokkabazlar. Bre ahlaksızlar..

BM Genel Kurulu’nda bile, uluslararası güçlerin hepsine posta koyan Türkiye değil miydi?

“Dünya 5’ten büyüktür” diyen, Tayyip Erdoğan değil miydi?

Uluslararası güçlere sırtınızı dayayın..

Ekmeğini yediğiniz devletin askerine kurşun sıkılmasını destekleyin..

“Hah hah ha.. Ne yapalım, bizi dinlemezseniz, askerleriniz de vurulur böyle” diye alay etmeye kalkışın..

Türkiye balyoz gibi yumruğunu vurmaya kalkışınca da..

Hemen başka bir söyleme evrilip, “mazlum halklar sözkonusu olunca böbürleniyorsunuz” deyin..

“Ahlaksız” mı diyeyim, “namussuz” mu diyeyim, ne diyeyim size?

“Mazlum halk” dedikleriniz (Asla Kürtleri kasdetmiyorum.. Onlar halk deseler de, aslında kasdettikleri PKK’dır. Ben de PKK’lılara yönelik olarak sözümü söylüyorum) Türk askerine kurşun sıkarken mazlum değil..

Polise bombalı tuzak kurarken, “mazlum” değil..

Ama devlet karar verip, PKK’lıların tepesine inmeye başlayınca..

Sizin PKK’lılar, bir anda “mazlum halk” mı oluyor?

Hani böbürleniyordunuz, “Türkiye’ye rahat yok” diye..

Böbürleniyordunuz, “mal mal bakacaksınız” diye..

Böbürleniyordunuz, ABD’yi arkanıza aldığınızı zannederek, “Bir twit ile dize geliyorsunuz” diyordunuz..

Haydi bakalım, söyleyin patronlarınıza, bir twit daha atsınlar, Türkiye’yi dize getirsinler..

“PKK’ya dokunmayacaksın” desinler..

Niye ağlaşıyorsunuz ki..

Niye, kendinizi acındırıyorsunuz ki?

Yolun altına bombayı yerleştirip, polis aracı geçerken patlatırken, kendinizi “çok güçlü” hissediyordunuz..

Sınıra yakın askeri karakolu basıp, askerlerimizi şehid ederken, kendinizi dev aynasında görüyordunuz..

Vurup kaçmak kolaydır..

Vurup kaçtınız. 

Vurup kaçtınız.

Şimdi hesap vermeye sıra geldi..

Yerleştiğiniz bölgeden de, ya kaçacaksınız..

Ya da kaçmaktan beter olacaksınız..

Bir de, TSK’nın operasyonunu, “işgal” diye tanımlamıyorlar mı..

İnsanın kahkahalarla gülesi geliyor..

Daha 10 yıl önce, o operasyon yapılan topraklarda senin bugün savundukların yönetici miydi?

Değildi..

Suriye’deki karışıklığı fırsat bilip, o toprakları kendine mal edinmeye kalkıştın mı?

Kalkıştın..

Şimdi de..

Yıllardır kurşun sıktığın Türk askeri, “ben buna izin vermiyorum” dediğinde..

Sen terk et orayı, TSK da girmesin..

Sen terk etmiyorsan, işgaline devam ediyorsan..

Senin işgaline son vermek için yapılan operasyonu, niye “işgal” olarak nitelendiriyorsun ki?

Bir işgalci var ise, o da PKK.. PYD.. YPG..

10 yıl önce, o bölgede yönetici olmayan, şimdi “burası benimdir” diyen kim var ise, onlardır işgalci..

Bu HDP’liler... 

Destek verdikleri PKK’yı bir kenara itip.

Bir de, her sıkıştıklarında, “IŞİD.. IŞİD” demiyorlar mı..

“Dinsizin hakkından, imansız gelir” sözünü hatırlatıyorlar bana..

HDP’nin, dünkü açıklamasına bakınız:

“İşgal girişimi; 2014’ten bu yana, halkların IŞİD’e karşı savaşta büyük bedellerle elde ettiği kazanımlarını sıfırlayacak, Suriye ve Ortadoğu’da var olan belirsizlikleri ciddi anlamda artıracak, yeni yeni normalleşmeye başlayan süreci sil başa alacak bir darbe girişimi olacaktır.”

Affedersiniz, ne “normalleşmesi”?

Ne “kazanımı”?

Ne “belirsizliği”?

Bugün dahi, ülkemiz içinde, PKK’lı teröristler askerimize, polisimize kurşun sıkmıyor mu?

Hâlâ bombalar patlatmıyor musunuz?

IŞİD imiş.

O da terörist, sen de teröristsin..

Ama koyun rakamları önümüze..

PKK bu ülkede 50 bin insanın ölümüne sebebiyet vermiş.

IŞİD’in Türkiye’de öldürdüğü insan sayısı, 300’ü, 400’ü geçmez..

Terörist ise..

İkiniz de teröristsiniz..

“Kim daha fazla zarar verdi” tartışmasında ise..

PKK’nın verdiği zararın büyüklüğü ortada..

O zaman, “IŞİD” diyerek, gözleri “PKK”dan uzaklaştırmanın ne manası var?

Ha PKK.. Ha IŞİD..

IŞİD’i bitireceğiz diye, PKK’ya eyvallah mı edeceğiz?

“Mal mal bakacaksınız” diyenlere, seyirci mi olacağız?

 

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YORUM YAZ

  • araştırmacıaraştırmacı20 dk önce
    bide hedef şaşırtmaya çalışıyorlar, sanki Askerimiz terorist değilde mazlum halkı vuruyor, PKK PYD yıllardır mazlum halka zulmediyor, çocuklarını kaçırıyor, eli kalem tutacak çocuklar siyonist ve evangelistler için piyon oluyor ve siz bu düzeni mazlum halk diyerek örtbas etmeye çalışıyorsunuz, burda mazlum halk varsa müslüman kardeşlerimizdir, evlerinden olan, eziyet ve tehdit gören, çocukları kaçırılan; hain ve terorist olanlarında adresi de belli, AYM hak ihlali kararlarını alırken hiç içleri sızlamıyormu, şehitlerimizin kanları yakalarını bırakmayacak her iki dünyada da
  • aliali27 dk önce
    onursuz asalak bu kiralik asagilik ruhlu katil teroristler
  • SahinSahin30 dk önce
    Bunlarin ne kadar namussuz oldugunu abd konvoyu firatin dogusunu terk ederken görebilirsiniz.almislar lise yasindaki kiz cocuklarini ellerinde abd bayraklari konvoyun önünde "lütfen bizi terk etmeyin "diye yalvartiyorlar.
  • mehmet gümüşmehmet gümüş31 dk önce
    Ali abi seni tebrik ediyorum Yeni Akit sitesinin omurgalı Mert ve gerçek bir Müslüman olar yazıları okuyoruz...
  • Halkı sürgün eden hdpkkypg li siyonist uşakları Halkı sürgün eden hdpkkypg li siyonist uşakları 34 dk önce
    Arap Türkmen ve dindar kürtlere Kuzey de etnik temizlik ve sürgün taktiğiniemperyalist ülkeler desteği ile zorbacauyguladın.! Ama hak geldi batıl zail olacak. İnşallah....
  • BatıleziciBatılezici36 dk önce
    Eski Türkiye özlemcisi, ne yani ABD’nin verdiği tüm silahları ve kurduğu orduyu yok edemeyeceksek hiçbir şey yapmamamız mı gerekir? Senin gibi düşünürsek Fırat kalkanı operasyonunu da yapmamamız, Afrin’e de girmemiz lazımdı. Senin gibi Eski Türkiye’nin ABD ve Batı ne derse evetçileri Türkiye’nin bekası için giriştiği operasyona destek vermeyeceğinizi mi söylüyorsunuz? PKK’nın Batı ülkelerine yardım etmezseniz IŞİD’çileri salarım tehdidinden Batılılar gibi Türkiye’nin korkacağını mı sanıyorsun? Şimdiki Türkiye o senin bildiğin, dahası özlemini çektiğin Batılıların her dediğini doğru bulan, her isteğine boyun eğen eski Türkiye değil.
  • hizipsavarhizipsavar41 dk önce
    ... şimdi .. bak. zaten ana muhalefet lideri keMAL da bakıyor
  • Necmeddin TÜRKNecmeddin TÜRK1 sa önce
    Türk ordusu Fırat'ın şark'ına geçecek. Sizde MAL MAL bakacaksınız.
  • AliAli1 sa önce
    Yüce Tanrım Türk askerini korusun, ayağına taş değdirmesin. Batan savunmasında muhalefet yapılmaz ! Lakin akit yazarı kafa dengi olan İŞİD.li arkadaşlarına yine toz kondurmaya kıyamamış. Ayrıca o terör örgütünün adına DAEŞ demiyormuydunuz ? Ne oldu yine İŞİD oldu ? Yoksa islamla terörü aynı cümle içinde kuılanmaya mı karar verdiniz ?!
  • ORHAN İNANORHAN İNAN1 sa önce
    AÇIKÇA İHANETLERİNİ SERGİLEYENLER PANİKLEDİ..ÇOK GÜVENDİKLERİ ABD ONLARI YÜZ ÜSTÜ BIRAKTI..BU İŞİN DAHA BAŞLANGICI..NE SURİYEDE NE IRAKAT NE DE TÜRKİYEDE HİÇBİR ZAMAN MARKSİST BİR KÜRT DEVLETİ KURULAMAYACAK..BUNU BİLSİNLER..ABD KÜRTLERE DEVLET KURDURMA PEŞİNDE DEĞİL..İSRAİLE ARZI MEVUD TOPRAKLARINI PEŞKEŞ ÇEKEBİLMENİN ALT YAPISINI OLUŞTURMA GAYRETİNDE..YANİ KÜRT DEVLETİ BİR PERDELEME OPERASYONU..ONLAR KÜRTLERİ HİÇ SEVMEZ VE ALDATILACAK İNSAN OLARAK GÖRÜRLER..ANCAK,KÜRTLER BİZİM KARDEŞLERİMİZ,CANIMIZ CİĞERİMİZ..BU KAFİRLERE KARŞI KANLARINI BİRBİRLERİNE KARIŞTIRMIŞ CİHAD ARKADAŞLARIMIZ..AKILLARI BAŞA ALIP BU ALDATMACANIN PEŞİNİ HEMEN BIRAKALIM..KARDEŞLİĞİN BEREKETİNDEN FAYDALANMAYA BAKALIM..BU DEVLET TÜRK ,KÜRT AYIRMIYOR.O ZAMAN GERİYE NEYİN MÜCADELESİ KALIYOR..İSRAİL'İN İŞGAL PLANLARI HARİCİNDE..ELLERİNİZE SAĞLIK..HAİNLERE AĞZINIZA GELENİ SÖYLEYİN..HAK EDİYOR HAYSİYETSİZLER..
  • abdulmetinabdulmetin2 sa önce
    Yüreğinize sağlık Ali İhsan Bey, güzel özetlemişsiniz.. bu terörist ve terör destekçilerin de zerre miskal akıl da yok galiba! sıkıştıklarında saf'a yatmaktadırlar ya da insanları mal sanmaktadırlar.. şimdi mal mal baksınlar bakalım...
  • Kürt şamilKürt şamil2 sa önce
    Zamanında Sovyet rusya korkusuyla sırtını Amerikaya dayamış türk solculara zarar vermiş 6. Filo için namaz kılmış afganistan da Amerikayı desteklemiş çeyrek dinci 3 çeyrek milliyetçi konuşuyor.Sizin tek derdiniz koltuklarınız.
  • emrahemrah2 sa önce
    ABD, Rusya gibi ülkeleri ikna ederek operasyon yapmak; önü arkası ne olur, riski çok olur, zayiat ne olur vb. endişelerin ötesinde büyük bir diplomatik zaferdir. Endişeler de bu zaferi tebrik ettikten sonra söyleneceklerdir.
  • Eski TürkiyeEski Türkiye2 sa önce
    ABD 70 bin kişilik ordu kurdu. Buna 60 bin TIR silah gönderdi falan. Şimdi biz bu yapıyı ortadan kaldıracak mıyız? ABD'nin silahlarını imha edecek, ordusunu terhis ettirecek miyiz? Yoksa bunları 30 km gibi ince bir şeridin altına itelemekle ne kazanmış olacağız? İŞİD'lileri mi? Şunları tam bir anlatın da biz de yürekten desteğimizi verelim.
  • PusatPusat2 sa önce
    ...Allah askerimiz in ayağına taş değirmesin ..Islam alemi sizin le. .
  • ahmeyahmey3 sa önce
    HDPKK li pervin buldan arkasini nereye dayamisti:)
  • İbrahim akİbrahim ak3 sa önce
    Ben de diyecektim şimdi selocan ... bak diye ama maalesef dört duvardan başka bı şey göremiyor
  • ayhanayhan4 sa önce
    Kitle Aga aradan su sızmasın
  • GerçekGerçek5 sa önce
    Herşey leri yalan aynichp gibi . Almanya da hitler de bu şekilde durmadan yorulmadan usanmadan öyle yalanlar soylediki en sonunda koca ülke dümdüz edildi milyonlarca insan öldü. Kemal Kılıçdaroğlu tam bir yalan makinası hitlerden öğrenmiş.
  • İsaİsa6 sa önce
    Çok yazınızı eleştirdim,fakat bu yazınıza tamamen katılıyorum.
  • RECEPRECEP7 sa önce
    orda biri vardı, sırtını PKK'ya , pyd'ye , ypg'yedayıyan.Milletin ekmeğiniyeyipyediği çanağapisleyen hainler , nankörler , sırtınızıonlaradeğildebizedayasaydınız ya....Geçen günyanımayaklaşan birköpekhayvanınakorktuğumiçinyarımekmekverdim ,akşamakadar çevremdenayrılmadı , hiçte korkulacak hayvan değilmiş. O köpeğin yarımekmeğe bir teşekkürünügörmeliydiniz eyhdp ,ypg, hpg ,ggg, 'liler. Ekmeğiniyediğiniz bumillete , milletin çocuklarınahattabu mazlumTürk , Kürt halkına 40 yıldırkurşunatıp hainlik yapıyorsunuz.Bir köpeğinsadakatınıistemiyoruzsizdenama bari kurşunatmayıbırakın.
  • GerçekGerçek7 sa önce
    Abd komünist ateist pkkya her türlü desteği veriyor fakat Küba da komünist ateist onlara neden yardım etmiyor düşman ilan ediyor. Burdan anlaşılıyor ki esas mesele İsrail'in güvenliği onun içinde orda kendi istedikleri pkk devleti kurmak için çalışıyor lar.

Ali Karahasanoğlu

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