Kedi, aslan ve üç maymun!

  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ali Karahasanoğlu
Ali Karahasanoğlu
TÜM YAZILARI
Teşkilat resmen final kararı aldırdı! FOX TV dizisinden kötü haber
Medya

Teşkilat resmen final kararı aldırdı! FOX TV dizisinden kötü haber

Rezil sahneleriyle bilinen Yasak Elma, Sen Çal Kapımı ve Baraj gibi dizileri yayınlayan FOX TV’nin Kefaret dizisi ile ilgili önemli gelişme ..
Analistler altının yakın zamanda ulaşacağı seviyeyi açıkladı
Ekonomi

Analistler altının yakın zamanda ulaşacağı seviyeyi açıkladı

Murenbeeld & Co. analistleri, Altın fiyatlarının ikinci, üçüncü ve dördüncü çeyrekte görmesi beklenen seviyeleri açıkladı.
Suudi Arabistan'dan Türk okulu kararı
Dünya

Suudi Arabistan'dan Türk okulu kararı

Suudi Arabistan'da bulunan 8 Türk okulunun 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı sonunda kapatılacağı açıklandı.
ABD'den sözde soykırım ve S-400 açıklaması
Gündem

ABD'den sözde soykırım ve S-400 açıklaması

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden arasında iyi bir iletişim kurulduğunu belir..
Erdoğan bir ilçe için talimatı verdi!
Ekonomi

Erdoğan bir ilçe için talimatı verdi! "En büyük projelerden biri olacak"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar'da kentsel dönüşüm için talimat verdi. Proje hakkında konuşan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat K..
'Cevap vermedi, engelledi' dedi! Kadını sözlü taciz eden sanığa soğuk duş
Aktüel

'Cevap vermedi, engelledi' dedi! Kadını sözlü taciz eden sanığa soğuk duş

Muğla'da bir kadını sözlü taciz ettiği iddiasıyla hakkında dava açılan sanığa ilk duruşmada 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verildi. ..
Türkiye’den kritik F-35 açıklaması: Bugün itibariyle...
Gündem

Türkiye’den kritik F-35 açıklaması: Bugün itibariyle...

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, ABD'nin Türkiye'yi F-35 programından çıkarması başta olmak üzere birçok konu hakkında açıklamalar..
TRT 1'in Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinde bomba patladı
Medya

TRT 1'in Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinde bomba patladı

TRT 1'de yayınlanan ve büyük beğeni toplayan Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinin kadrosuna usta oyuncu Demir Karahan dahil oldu. Karahan, dizide "..
Küçük burjıva Ece'den uzaktan kumandalı kışkırtma çabası!
Gündem

Küçük burjıva Ece'den uzaktan kumandalı kışkırtma çabası!

Yurt dışında yaşayan 'Gazeteci' Ece Temelkuran, twitter hesabından yaptığı paylaşımla, Türk halkını kışkırtma çabalarına devam etti. ..
Yaptığı savunma düştüğü lağımdan beter: Müptezel Orhan Aydın hakaretlerinin dozunu arttırdı!
Gündem

Yaptığı savunma düştüğü lağımdan beter: Müptezel Orhan Aydın hakaretlerinin dozunu arttırdı!

Alkol yasağı tartışmalarına dahil olarak yüce dinimiz İslam'a hadsizce dil uzatan Orhan Aydın, Merdan Yanardağ'ın Tele-1'ine sığındı...
29 Nisan 2021

Kedi, aslan ve üç maymun!

Tabii ki tercihimiz hep “aslan” olmaktan yana..

Hep kükreyelim, hep “Eyy..” diye söze başlayalım..

Ama bazen “aslan” gibi kükrememiz, sadece bizi değil, temsil ettiğimiz topluluğu da sorumluluk altına sokabilir..

Hele hele..

Etraf kedi yavruları ile dolu ise..

Çakallara şirinlik yapan maymunlar sizi çevrelemiş ise..

O zaman da..

Tercihimiz yine de “aslan” gibi kükremektir ama..

Şahsi beklentilerimizden veya korkulardan değil de..

Temsil ettiğimiz toplumu riske atmama adına “aslan gibi kükreme”yi ertelememiz de, tolere edilebilir bir tavırdır..

Kedi olmak mı? Kedi yavrusu olmak mı? Çakallara şirinlik yapan maymunların tavrını sergilemek mi?

Asla tercih edemeyiz.. Etmemeliyiz..

Ne şahsi olaylarımızda..

Ne de temsil konumunda olduğumuz makamlarda..

Bu vesile ile..

Sosyal medyada sık sık görebileceğiniz türden, yavrusuna saldıranlar söz konusu olduğunda, anne kedinin hızla gelip, köpekleri bile kaçırttığı görüntülerdeki “aslan kedi” rolünü de hatırlatarak söyleyelim..

“Aaa.. Kediye bak” çıkışı yapanlar..

“Üç maymun”u oynuyorlarsa..

İşte orada, devasa bir sorun vardır..

Konu, Biden’ın Ermeni tehciri ile ilgili Osmanlı döneminde çıkarılan kanun çerçevesinde atılan adımları, “Soykırım” olarak nitelendirmesine karşı, Türkiye’deki siyasi iktidarın, AK Parti yönetiminin ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ABD Başkanı’na cevapları..

Sırtında yumurta küfesi olmadığı halde, üç gün boyunca Biden’ın tek kelime edemeyen Kemal Kılıçdaroğlu başlattı tartışmayı..

 “Erdoğan konuştu, bırakın aslanı kedi gibi bir miyavlama sesi geldi” dedi, Kılıçdaroğlu..

Doğru mu söyledi?

Kısa bir karşılaştırma yapacak olursak..

Biden’a Tayyip Erdoğan ne demiş, Kılıçdaroğlu ne demiş, buyrun sıralayalım..

Kılıçdaroğlu’nun sözleri şunlar:

“(..) birlikte yaşamak istiyoruz.”

“(..) hiçbir gölgeyi kabul etmiyoruz.”

“(..) bu ilkelerden yola çıkmak zorundayız.”

“(..) tarihçilerin görevi olması gerektiğini açıkladım.”

“Türkiye açısından çok büyük bir talihsizlik.”

“1915 olaylarının bizim ve Ermeniler arasında ciddi travmalara yol açtığı bir gerçektir.”

“(..) siyasi malzeme konusu yapmamalarıdır.”

“(..) o gazeteler sayın Biden’ın önüne konulsaydı belki böyle bir açıklama olmayacaktı.”

“Biden’a kızmanın bir alemi yok.”

“O kendi iç politikasının gereğini yapıyor.”

Evet, Erdoğan’a, “Niye aslan gibi kükremedin” diyen Kılıçdaroğlu’nun, hiçbir resmi görevi yok iken, istediği gibi istediği lafı edebilme imkanı var iken, Biden’a söylediklerinin tamamı bu..

Buyrun, bir de Erdoğan’ın Biden’a söylediklerine bakalım:

“(..) insan içine çıkamayacak hale gelecektir.” 

“Eğer ‘Soykırım’ diyorsanız, şöyle kendinizi aynaya bakıp bir değerlendirmeniz lazım.”

“Kızılderilileri zaten söylememe gerek yok.”

“Türk milletine ‘soykırım’ yaftasını yakıştıramazsınız.”

“Amerika Birleşik Devletleri’nin, bu gerçekler ışığında attığı yanlış adım..”

“(..) ahkam kesmesi..”

“Onlar tersini söylüyor diye güneş doğmayacak değildir.”

“Bizi yolumuzdan döndürebileceklerini sananlar, yanıldıklarını anlamış olmalıdır.”

“(..) soykırım yalanına sarılmış..”

“Erdemimizi, sanıyoruz bazıları yanlış anlıyor.” 

“(..) riyakar tavrın sonu..”

“Mesnetsiz, haksız ve hakikatlere aykırı ifadeler kullanmıştır.”

“Hiçbir tarihi ve hukuki temeli olmayan bu ifadeler..”

“(..) iki ülke ilişkileri üzerindeki yıkıcı etki..”

“Faturayı da muhataplarımızın önüne koymamız gerekiyor.”

“Her şehrimiz kendi kayıplarının peşine düşse bile yeter.”

“Tüm mazlum toplumların, coğrafyaların da göstermesi halinde ortaya nasıl bir sonuç çıkacağını kim bilebilir.”

“30 yıl bu işgalden kurtarmadınız oradaki insanları ve ne yazık ki 1 milyonu aşkın Azeri kardeşlerimiz oralardan hicret etmek durumunda kaldılar.”

Evet, Erdoğan’ın “insan içine çıkamayacak hale gelme”, “Aynaya bakıp bir değerlendirme” cümlesini.

“Kızılderililer” hatırlatmasını.. Yeterli bulmayan CHP..

Ve Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na..

Şimdi bir de İyi Parti Genel başkanı Meral Akşener eklendi...

Akşener de, Kılıçdaroğılu’nun sözlerini kopyalayarak, “Bir baktık ki kafası bozulana posta koymakla övünen dünya lideri gitmiş yerine pek bir terbiyeli, şeker, pek bir minnoş Mr. Erdogan gelmiş” küstah sözlerini sarfetmiş.. 

Peki, bir de Akşener’in Biden’a yönelik sözleri neler, ona bakalım?

“Biden’ın sözde soykırım açıklaması milletimizi derinden yaraladı.”

“Bu kadar mı” diyeceksiniz..

Maalesef bu kadar..

Hepsi hepsi bu..

Ve utanmadan, bu ülkenin Cumhurbaşkanı’na, o saygısız sözleri sarfedebiliyor, bu Akşener..

Ama daha önemlisi..

CHP ile İyi Parti’nin ittifakının, HDP ile işbirliği gerçeği karşımızda duruyor..

HDP’nin de, tehcir yasası hakkında, açıkça “Ermeni soykırımı olarak tanımalı ve yüzleşmeliyiz” açıklaması var.

HDP’nin bu küstahlığına, Kılıçdaroğlu-Akşener ikilisinden tek kelime ile, bir itiraz geldi mi?

Bakın, aslan gibi kükremelerini beklemiyorum. Kedi gibi miyavlamaları da benim için yeterdi.

Onu da yapamadılar..

O zaman, kusura bakmasınlar, kendilerinin gündeme getirdikleri, “kedi-aslan” benzetmelerine, ben bir üçüncü hayvan cinsini ekleyerek kıyaslama yapacağım..

Erdoğan’ın dünya devletlerine aslanlar gibi kükrediğini benden ziyade Kılıçdaroğlu ve Akşener kabul ediyor.. Sadece itirazları, “Biden’a da kükremeliydin” diyorlar..

Sonra dönüyorlar..

Erdoğan’a kedi benzetmesi yapıyorlar ya..

Peki, Kılıçdaroğlu ve Akşener, Biden karşısında, Erdoğan’ın sırtında yumurta küfesi olarak yaptığı “Aynaya bakın”, “Kızılderili”, “İnsan içine çıkamaz” ifadelerine karşılık kendileri ne söylemişler?

“Belki böyle bir açıklama yapmayacaktı.”

Veyahut ta, “Derinden yaraladı..”

Eee?

Siz kedi bile değilsiniz ki, Kemal Bey, Meral Abla..

Kedilerin dahi, yavrularına köpekler ilişmeye kalktığında, onları nasıl kovaladıklarını biliyoruz..

Sizler, ne aslan, ne de kedisiniz..

Sizler olsa olsa.. Yüzlerini kapatan, sirklerdeki maymunlarsınız..

Biden’in sözlerine gözlerinizi kapatarak cevap verdiğiniz gibi..

HDP’nin açıklamasına, hiç değinme cesareti bile gösteremiyorsunuz..

Adeta, üç maymunu oynuyor, “Görmedim, duymadım, bilmiyorum” diyorsunuz..

Siz, üç maymunu oynamayı bir bırakın..

Göreceksiniz, Erdoğan herkese nasıl aslan gibi kükrüyor!

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Hayvan sever amma ...

Hdpkk fetö Chpkk ipfetö nün misyonerleri sizi burda herkes biliyor .
  • Yanıtla

Hayvan sarrafı

Seküler ataist chpkkfetö nün diplamalı yalaka ve yalloşları yine yalanmaya devam edin , küfür sizin gibi tek millettir. Zıkkımlandınızmı şu mübarek ramazan günü . İblisler bu ayda bağlı ama siz dört ayaklı şeytanlar serbestsiniz .
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay