Kedi, aslan ve üç maymun!

Tabii ki tercihimiz hep “aslan” olmaktan yana..

Hep kükreyelim, hep “Eyy..” diye söze başlayalım..

Ama bazen “aslan” gibi kükrememiz, sadece bizi değil, temsil ettiğimiz topluluğu da sorumluluk altına sokabilir..

Hele hele..

Etraf kedi yavruları ile dolu ise..

Çakallara şirinlik yapan maymunlar sizi çevrelemiş ise..

O zaman da..

Tercihimiz yine de “aslan” gibi kükremektir ama..

Şahsi beklentilerimizden veya korkulardan değil de..

Temsil ettiğimiz toplumu riske atmama adına “aslan gibi kükreme”yi ertelememiz de, tolere edilebilir bir tavırdır..

Kedi olmak mı? Kedi yavrusu olmak mı? Çakallara şirinlik yapan maymunların tavrını sergilemek mi?

Asla tercih edemeyiz.. Etmemeliyiz..

Ne şahsi olaylarımızda..

Ne de temsil konumunda olduğumuz makamlarda..

Bu vesile ile..

Sosyal medyada sık sık görebileceğiniz türden, yavrusuna saldıranlar söz konusu olduğunda, anne kedinin hızla gelip, köpekleri bile kaçırttığı görüntülerdeki “aslan kedi” rolünü de hatırlatarak söyleyelim..

“Aaa.. Kediye bak” çıkışı yapanlar..

“Üç maymun”u oynuyorlarsa..

İşte orada, devasa bir sorun vardır..

Konu, Biden’ın Ermeni tehciri ile ilgili Osmanlı döneminde çıkarılan kanun çerçevesinde atılan adımları, “Soykırım” olarak nitelendirmesine karşı, Türkiye’deki siyasi iktidarın, AK Parti yönetiminin ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ABD Başkanı’na cevapları..

Sırtında yumurta küfesi olmadığı halde, üç gün boyunca Biden’ın tek kelime edemeyen Kemal Kılıçdaroğlu başlattı tartışmayı..

“Erdoğan konuştu, bırakın aslanı kedi gibi bir miyavlama sesi geldi” dedi, Kılıçdaroğlu..

Doğru mu söyledi?

Kısa bir karşılaştırma yapacak olursak..

Biden’a Tayyip Erdoğan ne demiş, Kılıçdaroğlu ne demiş, buyrun sıralayalım..

Kılıçdaroğlu’nun sözleri şunlar:

“(..) birlikte yaşamak istiyoruz.”

“(..) hiçbir gölgeyi kabul etmiyoruz.”

“(..) bu ilkelerden yola çıkmak zorundayız.”

“(..) tarihçilerin görevi olması gerektiğini açıkladım.”

“Türkiye açısından çok büyük bir talihsizlik.”

“1915 olaylarının bizim ve Ermeniler arasında ciddi travmalara yol açtığı bir gerçektir.”

“(..) siyasi malzeme konusu yapmamalarıdır.”

“(..) o gazeteler sayın Biden’ın önüne konulsaydı belki böyle bir açıklama olmayacaktı.”

“Biden’a kızmanın bir alemi yok.”

“O kendi iç politikasının gereğini yapıyor.”

Evet, Erdoğan’a, “Niye aslan gibi kükremedin” diyen Kılıçdaroğlu’nun, hiçbir resmi görevi yok iken, istediği gibi istediği lafı edebilme imkanı var iken, Biden’a söylediklerinin tamamı bu..

Buyrun, bir de Erdoğan’ın Biden’a söylediklerine bakalım:

“(..) insan içine çıkamayacak hale gelecektir.”

“Eğer ‘Soykırım’ diyorsanız, şöyle kendinizi aynaya bakıp bir değerlendirmeniz lazım.”

“Kızılderilileri zaten söylememe gerek yok.”

“Türk milletine ‘soykırım’ yaftasını yakıştıramazsınız.”

“Amerika Birleşik Devletleri’nin, bu gerçekler ışığında attığı yanlış adım..”

“(..) ahkam kesmesi..”

“Onlar tersini söylüyor diye güneş doğmayacak değildir.”

“Bizi yolumuzdan döndürebileceklerini sananlar, yanıldıklarını anlamış olmalıdır.”

“(..) soykırım yalanına sarılmış..”

“Erdemimizi, sanıyoruz bazıları yanlış anlıyor.”

“(..) riyakar tavrın sonu..”

“Mesnetsiz, haksız ve hakikatlere aykırı ifadeler kullanmıştır.”

“Hiçbir tarihi ve hukuki temeli olmayan bu ifadeler..”

“(..) iki ülke ilişkileri üzerindeki yıkıcı etki..”

“Faturayı da muhataplarımızın önüne koymamız gerekiyor.”

“Her şehrimiz kendi kayıplarının peşine düşse bile yeter.”

“Tüm mazlum toplumların, coğrafyaların da göstermesi halinde ortaya nasıl bir sonuç çıkacağını kim bilebilir.”

“30 yıl bu işgalden kurtarmadınız oradaki insanları ve ne yazık ki 1 milyonu aşkın Azeri kardeşlerimiz oralardan hicret etmek durumunda kaldılar.”

Evet, Erdoğan’ın “insan içine çıkamayacak hale gelme”, “Aynaya bakıp bir değerlendirme” cümlesini.

“Kızılderililer” hatırlatmasını.. Yeterli bulmayan CHP..

Ve Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na..

Şimdi bir de İyi Parti Genel başkanı Meral Akşener eklendi...

Akşener de, Kılıçdaroğılu’nun sözlerini kopyalayarak, “Bir baktık ki kafası bozulana posta koymakla övünen dünya lideri gitmiş yerine pek bir terbiyeli, şeker, pek bir minnoş Mr. Erdogan gelmiş” küstah sözlerini sarfetmiş..

Peki, bir de Akşener’in Biden’a yönelik sözleri neler, ona bakalım?

“Biden’ın sözde soykırım açıklaması milletimizi derinden yaraladı.”

“Bu kadar mı” diyeceksiniz..

Maalesef bu kadar..

Hepsi hepsi bu..

Ve utanmadan, bu ülkenin Cumhurbaşkanı’na, o saygısız sözleri sarfedebiliyor, bu Akşener..

Ama daha önemlisi..

CHP ile İyi Parti’nin ittifakının, HDP ile işbirliği gerçeği karşımızda duruyor..

HDP’nin de, tehcir yasası hakkında, açıkça “Ermeni soykırımı olarak tanımalı ve yüzleşmeliyiz” açıklaması var.

HDP’nin bu küstahlığına, Kılıçdaroğlu-Akşener ikilisinden tek kelime ile, bir itiraz geldi mi?

Bakın, aslan gibi kükremelerini beklemiyorum. Kedi gibi miyavlamaları da benim için yeterdi.

Onu da yapamadılar..

O zaman, kusura bakmasınlar, kendilerinin gündeme getirdikleri, “kedi-aslan” benzetmelerine, ben bir üçüncü hayvan cinsini ekleyerek kıyaslama yapacağım..

Erdoğan’ın dünya devletlerine aslanlar gibi kükrediğini benden ziyade Kılıçdaroğlu ve Akşener kabul ediyor.. Sadece itirazları, “Biden’a da kükremeliydin” diyorlar..

Sonra dönüyorlar..

Erdoğan’a kedi benzetmesi yapıyorlar ya..

Peki, Kılıçdaroğlu ve Akşener, Biden karşısında, Erdoğan’ın sırtında yumurta küfesi olarak yaptığı “Aynaya bakın”, “Kızılderili”, “İnsan içine çıkamaz” ifadelerine karşılık kendileri ne söylemişler?

“Belki böyle bir açıklama yapmayacaktı.”

Veyahut ta, “Derinden yaraladı..”

Eee?

Siz kedi bile değilsiniz ki, Kemal Bey, Meral Abla..

Kedilerin dahi, yavrularına köpekler ilişmeye kalktığında, onları nasıl kovaladıklarını biliyoruz..

Sizler, ne aslan, ne de kedisiniz..

Sizler olsa olsa.. Yüzlerini kapatan, sirklerdeki maymunlarsınız..

Biden’in sözlerine gözlerinizi kapatarak cevap verdiğiniz gibi..

HDP’nin açıklamasına, hiç değinme cesareti bile gösteremiyorsunuz..

Adeta, üç maymunu oynuyor, “Görmedim, duymadım, bilmiyorum” diyorsunuz..

Siz, üç maymunu oynamayı bir bırakın..

Göreceksiniz, Erdoğan herkese nasıl aslan gibi kükrüyor!