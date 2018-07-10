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Kaza mı, sabotaj mı?

10 Temmuz 2018 Salı

Çorlu’daki tren kazası, gerçekten bir “kaza” mı, yoksa kaza süsü verilmiş derin el yapımı bir “sabotaj” mı?

Çorlu’daki tren kazasında 24 kişi öldü..

Bu sayıya yakın ölümlü tren kazası, en son 2004 yılında yaşanmış.. (Hızlandırılmış tren kazasında 41 kişi ölmüştü.)

4 yıl sonra, 2008’de 9 kişinin, 2009’da 5 kişinin hayatını kaybettiği tren kazalarına şahit olduk..

Bu rakamları niçin veriyorum?

Çünkü tren kazalarında, çok sınırlı sayıda olay yaşayan bir ülkeyiz..

Tabii ki karayolu ile nakliye, demiryolu ile nakliyeye göre kat kat fazla..

Dolayısı ile ölümlü kaza da, karayolunda kat kat fazla..

Ama bir karşılaştırma yaparsak..

Karayolunda hemen her gün 20 kişi hayatını kaybederken..

Demiryolunda nerede ise 16 yılda hayatını kaybeden insan sayısı 100 bile değil..

Bu noktada durup düşünmemiz lazım:

“Ne oldu da.. Tam da cumhurbaşkanı yemin töreni öncesinde, yüksek sayıda ölüm yaşanan bir tren kazasına şahit olduk?”

Evet bu soruyu soruyor ve “acaba” diye devam ediyoruz..

Acaba bu bir kaza mıydı? 

Yoksa kaza süs verilmiş bir sabotaj mı?

• 

Hemen her yıl yüzlerce insanımızı tren kazalarında toprağa veririz..

Her yıl birkaç defa 15-20 ölümlü tren kazası yaşarız.. 

“Biz adam olmayız abi.. Daha üç yıl önce benzerini, iki yıl önce bir başka benzerini yaşamışız. Üç ay önce, iki ay önce tekrar tekrar tren kazaları yaşamışız.. Şimdi bir başka benzerini yaşıyoruz. Ne sabotajı?.. Göz göre göre ihmal işte.. Göstere göstere şapşallık işte” der, içler acısı halimize ah vah eder, suskun kalmaya çalışırdık..

Ölümlü kazalar bir yana.. Ardı ardına yaralamalı tren kazaları yaşayan bir ülke oluruz...

Yaralamalı kazalar her hafta birbirini takip eder..

“Baksana kardeşim, ayda bir yaralanmalı tren kazaları yaşanmış.. Onda ölüm olmamış ise de, bir sonrakinde ölümlü kazanın olmasının sinyali çakılmış.. Tedbirler alınmamış. Şimdi acı son ile karşı karşıya kalmışız.. Vahim sayıda ölümlü kaza bas bas bağırarak geliyorum demiş! Biz kulaklarımızı tıkamışız, duymamışız” der, utancımızı yaşarız.. 

Ama ne ölümlü kaza sayısında..

Ne de yaralamalı tren kazasında..

Kısacası tren kazası sayısında..

Ciddi bir rakam söz konusu değil..

Bu maddi gerçeklere rağmen..

Çorlu’da önceki gün yaşanılan kaza ile 24 insan birden can veriyorsa..

Kimse kusura bakmasın..

“Sağanak yağış varmış.. Rayların altındaki torak kaymış!” mavalı ile olayın üstünün kapanacağını, kimse beklemesin..

Bu gerekçe, doğru olabilir, yanlış olabilir..

Biz bu gerekçeye şüphe ile yaklaşmaya mecburuz..

Öyle ki..

Şüphe ile yaklaştığımızda da, hiç de haksız olmadığımız görülüyor..

“Nasıl yani?” diyeceksiniz..

Şöyle:

“Sağanak yağış sonrası yaşanan sel felaketi ile rayların altı boşalmış” deniliyor..

İyi de.. 

15 gün önce, 20 gün öncesi için, bölgede yoğun yağış haberlerini aldık ve buna bizzat şahit olduk da..

Kazadan önceki son birkaç gün içinde, somut bir sel felaketinden ne bizim bir bilgimiz var, ne de bölge insanının..

Meteorolojinin verilerine baktığınızda da.. Bu yönde somut bir bilgi söz konusu değil..

Rayların altını boşaltacak yoğunlukta bir sel felaketi ile ilgili somut bilgimiz olmaması bir yana..

Aynı raydan birkaç saat öncesinde bir başka tren seferinin sorunsuz yapılmış olması..

Birkaç gün önce yağan yoğun yağıştan  rayların etkilenmiş olabileceği ihtimalini de zayıflatıyor.

O halde?

Tren kazası sabıkamızın bu kazayı işaret edecek ciddiyette olmaması.

Tren raylarının altından boşalan toprak için somut bir sağanak yağışı ve sel olayının kazadan hemen bir-iki saat öncesinde gerçekleştiğine dair bir verinin elimizde olmaması..

Zaten kısa süre önce aynı raylardan bir başka seferin yapılmış olması gerçeği karşısında..

Bu kazanın “sabotaj” olup olmadığı hem araştırılmalı, hem sorgulanmalı ve hem de ciddi şekilde incelenmeli..

Kazanın zamanlaması da manidar değil mi?

Soma’da 301 madencinin öldüğü kaza, 2014 yılı Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden hemen bir ay önce yaşanmıştı..

Çorlu tren kazası o sayıda bir ölüme sebebiyet vermiş olmasa da, yine cumhurbaşkanlığı seçimi takvimi ile yakın bir tarihte yaşandı..

Bu sefer seçimden hemen önce değil. 

20’den fazla yabancı devlet cumhurbaşkanı, başbakanı, meclis başkanının katılacağı Cumhurbaşkanı yemin töreninden hemen bir gün önce gerçekleşti..

Ve bize, zaman açısından da, “Acaba” dedirtti..

“Acaba” diyor, soru işaretlerine cevap arıyoruz. Aramaya devam edeceğimizi hatırlatıyoruz.

Nerede bir istismar malzemesi var ise, HDP’liler orda..

HDP’nin yeni yetme milletvekili Barış Atay da, hemen Çorlu tren kazasının yaralılarının bulunduğu hastanede boy göstermiş..

Bir yaralı yakını kendisine tepki gösterince..

Barış Atay da gerçek kimliğini ortaya çıkartmış, sözümona acılı insanlara yardımcı olmak için gittiği hastane içinde, hasta yakınlarının üzerine yürümüş..

Hakaretler, tehditler eşliğinde..

“Şerefsiz”, “Gir bakayım içeri” şeklindeki ifadeler bir yana..

Hasta yakınına el kol hareketleri ile..

Tam bir mafya babası profili çizdi..

Oysa sorsanız, vatandaşa yardımcı olmak için orada olduklarını söylerler..

İyi de..

Ne oldu da, bir anda vatandaşın üzerine yürüyen bir saldırgan pozisyonuna dönüverdiniz?

Sizin amacınız, kazada yaralananların yardımına koşmak mıydı?

Kazada vefat eden insanlarını acılarını paylaşmak mıydı?

Yoksa, biz “Sabotaj ihtimali dikkate alınsın” desek de..

Kaza gibi gösterilen olaydan oy rantı toplamaya çalışmak mı?

Kazayı oya çevirme ihtimali ortadan kalktığında da, vatandaşın üzerine yürümek mi?

Söyle Barış Atay..

Söyle, ismi “Barış”, kendisi saldırgan HDP’li arkadaş.. Söyle de bilelim..

İnsanların acısı için orada isen..

O mafya babası pozları ne?

Mafya babalığına soyundu isen..

O hastanede yapmak istediğin ne?

 

YORUM YAZ

  • Mehmet AliMehmet Ali1 sa önce
    bir görev alma törenini neden bu kadar önemsiyorsunuz? tören süper oldu diyelim, nolacak? Yarım Trilyon Dolar borç yaptı reis, son 16 yılda. Bunu nasıl ödeyeceğiz? Yav arkadaş neyin kafası bu. Önümüzdeki dönemde Allah hepimize yardım etsin, kolay değil. Bütün borcumuz dolar yada euro. Neden devlet TL cinsinden borçlanmadı?
  • MemetMemet2 sa önce
    Fotoğrafları görünce bunun bir cinayet olduğu anlaşılıyor, sorumlular adalet önüne çıkartılmalı
  • TayyibTayyib3 sa önce
    Bir toplumda güç kullanarak dediğini yaptıramayanbir gurup bir taraf bir soy ve ırka mensub olan halk toplum içindeadı konmamış muğlakkendi adlarına mağduriyetler meydana getirip yönetimin (diğer tarafın ) baskı ve şiddetine maruz kalıyoruz yalanlarını hakikat haline dönüştürmeyi başarmak için yeni kurnazca yöntemler bulmaktır en başta dışlanma istenmeme baskı ve şuçlamalara maruz kalacak şekilde yöntemler icra edmektirBunlardan ilkican ve mal kayıplarına yol açan suçlusu tam bulumamayan ama izlerine bakılınca baş şüpheli o"lunan ölümlücinayetler YANĞINLAR ve ölümlü kazalarasebeb olacak planlar kurğulamak iş üstünde yakalanmayıp şüpheli olacak deliller bırakarak suçlanmayı beklemek .PKK nın sivil ayağı olan KCK nın yaptığı da budur devlet yanğın ve kazalarda şüpheli olan kürk kökenli sivil vatandaş ismi altındaki ( KCK ) elemanı şüpeli şahısları bu güne kadar beyan etmedi tüm kürtler zan altında olmasın diye bunu ya çok titiz şekilde yaparızyada onların tuzağına düşeriz yada olacakları seyre devam ederiz . Onlar sabırla bekleyecektirçünkü bu işistediğini yaptırmak (bağımsızlık ) işi uzun zamana dayalı bir iştir giden canlar toplumdan olunca zaman bizim için önemlidir .Onlar için değil Bu taktik LANETLİ Yahudi buluşudur mısırda Yusuf "as la tüm devlete ve ticarete hakim olup o"ndansonrası mısır"ı fitne şehri ne dönüştürmek sonra kendilerine olan yaptırımlardan mağduriyet meydana çıkarmak tabi RAB"bimiz onları tanıyorken babaları hatırına acıması yeniden imkan vermesi çünkü yeryüzünde müşrik kavimlere risaletyakışmıyacağı için dilediğini yapan O"dur .Kürt kardeşlerimiz bir tarafa KCK ya gereken yapılmalı usulünce suçlu yüzler ğörülmeli henüz YAŞLIKÜTLERhayatta aramızda yaşıyorken .
  • HiçHiç1 sa önce
    Tabii ki sabotaj...
  • denizdeniz56 dk önce
    Helal Ali ,olayı çözmüşsün.Kaza mı sabotaj mı ha?
  • diyarıbekirlidiyarıbekirli1 sa önce
    O barış atay denen namussuz ahlaksız kesinlikle orada bir provokasyon peşindeydi. Zaten bu alçağı partiye almalarının sebebi de budur. Komünist ateist yavşak gezici bir kişiliğe sahip olduğu için parti içinde kitleleri provoke etmede potansiyel bir birikime sahip.Yani düşünün chp den mahmut tanal özgür özel gibi isimlerle bir araya geldiğinin düşünün.
  • YunusYunus3 sa önce
    Batılı ülkelerin böyle olayların üzerine her boyutuyla ciddiyetle gitmeleri işi şansa yada kazadır mantıgıyla degil bu konuları tam gün ışıgı çıkıncıya kadar aydınlatmaları.galiba onların bizden sürekli üstün olmaları bu olss gerek.her ihtimal degerlendirilmeli hatırlarsanız 10 yıl önce ıspartada düşen uçak içindeki nukleer fizikci hocaların ölmesi hep geçiştirildi malesef bizde teknik heyet yok yada çok zayıflar.o büyuk ray vidaları vardır bu somunlar kıritik yerlerde 20 30 tanesi gevşetildi ise tren raydan kolaylıkla çıkar.
  • Emirhan emirEmirhan emir4 sa önce
    ...ALI BEY,ISTE BU KAZA NANOTEKNOLOJI VE KEKLI MILLETKIRAATHANE KAFA FARKIDIR
  • İkrarİkrar3 sa önce
    Selam ve dua ile sayin hocam milletimize gecmis olsunyakinlarina allahdan sabir olenlere allah rahmet eylesin ve sabotaj veya ne ise arastirilsin yol uzmanlari ve mutahitlerizemin kayganmisirf demir yolu dosemekle bitmiyor bir viraja 60 ile girersen rahat gidersin bu surat 100 olursa savurursun bizlerde guven cok fazla her millet vekili aynimi adi baris insanmi ayimi belli deyil persembenin gelisi carsambadan bellidir kaza yerine gitmek hastalari ziyaret etmek her vatandasin gorevi lakin varsa icinde dusmanlik ve kin sormazmi sende kim milletimizin basi sagolsun bu ulke oyle badireler yasadikiallahim bize merhamet et bize kalkes deyil mert ile kardes et amin
  • Sabotaj Kabotaj MontajSabotaj Kabotaj Montaj1 sa önce
    Ali abi Allahaskina sen bari yapma ya....Eger buna sabotaj dersek o zaman 15 Temmuz hain darbe kalkismasi hayli hayli sabotaj olmaz mi? Madem insanin hic degeri yok, her seyi sabotaja baglayalim gitsin...Neden hükümetin yaptigi hatalari hep sabotaj kabotajla iskillendirip siyrilmaya calisiyoruz...Birakin sorgulamasini ögrenelim.O raylari döseyen serefsiz milletin a..sina koyan Cengiz adisini sorgulayalim ya...Birakin maden ocaklarinda ölen yüzlerce insanin cocuklarinin hatirina o maden isletmesi sahiplerini sorgulayalim ya......Acaba Israilogullarinin dedigi gibi, karnimiz doyuyor ya gerisi önemli degil mi diyorsunuz...
  • ŞaşkınŞaşkın2 sa önce
    Ali bey, komplo teorisi size pek uymamış. Bence siz Atatürk ve Cumhuriyete sövgülerinize devam etmelisiniz. Ortaya karışık bir de (hep yaptınız gibi) "chpkkipspciami6mossatfetö-inceKKmeralTemel" koyarsanız "okurlarınız" daha mutlu olacaktır...Sizinde deyiminizle 100 yıl önceki "mutlu" yıllara(!) döndük ya (Ege'yi Yunan'a telim ettik, Fıransızlar hazır Hataya geldi, İtalyanlar bu mutlu günlere katkı vermek üzere Antalya/Muğlaya davet bekliyor ya) siz bu mutlu günleri yazın. Mesela ABD mandasına mı girelim yoksa AB mandası dahamı iyi olur? Siz "çok şükür" tekrar kavuştuğumuz mutlu günleri yazın en iyisi. (Editöre: Aman kimse duymasın der yayınlamaz isen yakınındakilere göster).

Ali Karahasanoğlu

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