Kadınlar Günü’nde, bir ilginç cenaze!

Yılmaz Özdil şöyle takdim ediyor onu:

“Büyük gazeteciydi.

Bu mesleğe kattıklarını tek tek yazmaya kalksak, sayfaya sığmaz.

Boynuz kulağı geçer misali, oğluyla gurur duyuyordu.

Kendisinden tek kuruş yardım almadan, gencecik yaşında kurduğu Sözcü gazetesini Türkiye’nin en büyük, en namuslu, en saygın gazetesi haline getiren oğlu Burak’tan bahsederken gözleri parlardı.”

Kimdi bu Ertuğrul Akbay?

Bir de benden dinleyin..

1990’lı yılların başı..

Cuma dergisi yayın hayatına girmiş..

Yayınları etkili olunca..

Susturmak için davalar ardı ardına açılmaya başlanmış..

Cuma dergisi adına avukat olarak davalarına giriyorum..

Derginin merkezi Cağaloğlu olduğu için, davalar da İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülüyor..

Mahkemenin aboneleri arasında..

Biz daha yeni yeni filizlenirken..

Cumhuriyet gazetesi ve özellikle Hikmet Çetinkaya var..

Bir de..

Ertuğrul Akbay..

“Ne olmuş, hepiniz gazetecisiniz.. Hepinize dava açılıyormuş.. Bunu niye anlatıyorsun ki?” diyeceksiniz..

İşte burada yanılacaksınız..

Biz, İslami hassasiyetleri savunduğumuz için yargılanırken..

Cumhuriyet gazetesi ve Hikmet Çetinkaya, 2013’den sonra “Bunlar örgüt değil” diye savunmaya kalkacakları Fetullah Gülen’in şikayetleri sebebi ile yargılanırken..

Ertuğrul Akbay’ın yargılandığı davalar, yüz kızartıcı cinstendi..

Hayır, ölmüş bir kişinin ardından, tekil bir hatayı sorgulamak istemiyorum..

Tekil olsa, zaten yazmaya hiç gerek yoktu.

“Hepimiz beşeriz, hepimiz şaşarız” der, hatırlatma ihtiyacı hissetmezdik..

Ama..

Kadınlar Günü’nde cenazesinin kalkması..

Kadın hakları diye ter ter tepinen insanların cenazeye katılmış olması..

Başta Rahmi Koç olmak üzere bazı işadamları ile..

Yine CHP’li isimlerin o cenazede yer almış olması..

Bire bir şahitliğimi..

Hatırlatma zorunluluğu doğurdu..

Neydi o şahit olduğum gerçek?

Ertuğrul Akbay’ın sahibi olduğu yayınların, müstehcen fotoğraf basma suçundan yargılanıyor olması..

Yok yok..

“Müstehcen fotoğraf basılması” ifadesi, kanundaki tanım..

Aslında olay, bildiğiniz porno dergiler..

Türk toplumunun ahlakını yozlaştırmak için..

Gençlerin ahlakını bozmak için..

Üç kuruş para kazanmak için..

O tarihlerde moda olan bir yayınlar silsilesi..

Şu isim altında.. Bu isim altında..

Ama hepsinin sahibi Ertuğrul Akbay olmak üzere..

Birçok porno dergi..

Kadın vücudu üzerinden para kazanma operasyonu..

İşkembeden sallamadığımızı delillendirmek için, Yargıtay karar özetlerini de aktarayım..

“YARGITAY 5. CEZA DAİRESİ

YARGITAY İLAMI

Esas No: 1994/3793

Karar No: 1995/272

Tebliğname No: 5/57502

Müstehcen neşriyattan sanıklar Halit Ertuğrul Akbay ve İsmail Pehlivan’ın yapılan yargılamaları sonunda; TCK.nun 426/2, 427/2. maddeleri gereğince sanık Halit’in 140.081.400 lira, İsmail’in 70.040.700 lira ağır para cezasıyla mahkumiyetlerine, suç konusu derginin müsadere ve imhasına dair (İSTANBUL) 2. Asliye Ceza Mahkemesinden verilen 5.4.1994 gün ve 1993/1361 Esas, 1994/99 Karar sayılı hükmün ...”

Bir başka karar..

“YARGITAY 5. Ceza Dairesi

YARGITAY İLAMI

Esas No: 1999/4

Karar No: 1999/1189

Tebliğname No: 5/99-2211

Müstehcen içerikli dergi yayınlamaktan sanık Halit Ertuğrul Akbay’ın yapılan yargılaması sonunda; TCK.nun 426/2, 427/2. maddeleri gereğince 752.826.000 lira ağır para cezasıyla mahkumiyetine, suç konusu dergilerin müsaderesine dair (BAKIRKÖY) 2. Asliye Ceza Mahkemesinden verilen ...”

Bir başka karar:

“YARGITAY 7. CEZA DAİRESİ

Esas No : 1998/3126

Karar No : 1998/3377

Tebliğname : 7M/55145

YARGITAY İLAMI

1117 sayılı kanuna muhalefetten sanıklar Halit Ertuğrul Akbay ve Mustafa Asım Akgül haklarında bozma üzerine yapılan duruşma sonunda: Hükümlülüklerine, suç konusu derginin müsadere ve imhasına dair İSTANBUL 2. Asliye Ceza Mahkemesinden verilen 11.3.1997 tarihli hükmün ...”

Kararlar böyle böyle gidiyor..

Bu davalara giren avukat da..

Kendisini Adnan Menderes’in avukatı olarak kamuoyuna tanıtan..

Ünlülerin avukatı diye bilinen, Burhan Apaydın..

Mahkemeye gelir..

Porno yayın yapan müvekkilinin alacağı para cezasını önlemek için..

Bir duruşma “reddi hakim” talebinde bulunur..

İncelendi idi, incelenecekti derken..

Dava aylarca sürüncemede kalır..

Dosya son aşamaya mı geldi?

Cebinden çıkartır “istifa dilekçesi”ni..

“Müvekkilimin davasını takip etmekten istifa ediyorum.. İstifamın müvekkilime tebliğ edilmesini, sonrasında davaya devam edilmesini talep ediyorum” der..

Böylece..

Birkaç duruşma daha kazanır..

Maksat ne?

Yapılan ahlaksız iş sebebi ile ödenecek para cezasını geciktirmek..

Mahkumiyet kesin olduğu için..

Hakederek beraat kararı alamayacakları için..

Böyle ayak oyunları ile..

İşi savsaklamak..

•

Yıllar geçmiş..

Babası, kadın vücudunu istismar ediyordu..

Porno dergilerle, para kazanıyordu..

Şimdi oğlu da..

Kemalistleri istismar ederek para kazanıyor..

Hakkında açılmış davaya rağmen, 2 yıldır yurtdışında kaçak yaşıyor..

Mahkemeye ifade vermiyor..

Ve bu adam..

Sözümona anlı şanlı yazarlar tarafından allanıp pullanıyor..

Emin Çölaşan’lar.. Yılmaz Özdil’ler.. Rahmi Turan’lar.. Ve diğerleri..

Ertuğrul Akbay’ı da..

Kanun kaçağı Burak Akbay’ı da..

Yaza yaza bitiremiyorlar..

Türkiye’nin hali, işte bu..

Dün kadın istismarı..

Kadınlar gününde kalkan cenazede, kadın istismarı yapan adam için yapılan övgüler..

Bugün de..

Kemalizm üzerinden kazanılan paralar..

Değişen bir şey yok.

Hep istismar, hep istismar..