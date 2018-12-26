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İstanbul Barosu, darbecilerin borusu!

26 Aralık 2018 Çarşamba

Bir adam ki..

Bu ülkenin Cumhurbaşkanı’na parmak sallayıp..

Sanki 6 ay önce sandığa gitmemişiz..

Mevcut Cumhurbaşkanı sandıktan ezici bir çoğunlukla çıkmamış..

Sanki 3 ay sonraki mahalli seçimlerin yapılmayacağı açıklanmış da..

Dolayısı ile demokrasi askıya alınmış gibi..

“Bizim polarizasyondan, bu kargaşadan kurtulabilmemizin tek çaresi de demokrasi diye düşünüyorum. Oraya ulaşabilirsek ne âlâ..” diye cümleye girip..

Devamında da..

“Kavga dövüş olmaz, biz bu işin içinden çıkarız. Ulaşamazsak her faşizmin olduğu gibi, karşılaştığı gibi; belki liderini ayağından asarlar, belki mahzenlerde zehirlenerek ölür, belki adı geçen başka liderlerin yaşadığı gibi kötü sonlar yaşayabilir.. Ama bize yazık olur, biz harap oluruz” diyerek, açıkça Cumhurbaşkanı’nın görevinden ayrılmamakta direnmemesi gerektiğini, direnirse kavga çıkacağını.. 

Sonunda da..

Ayağından asılma..

Mahzende zehirlenme..

Başka liderlerin yaşadıkları kötü son..

İhtimallerinden birisinin yaşanacağını söyleyen bir hokkabaza..

“Hukuk devleti uyarısı” yapacağına..

“Tiyatro Sanatçıları” diye başladığı açıklamasına..

Bu sözlerin sahibi Metin Akpınar ile başlayan İstanbul Barosu’na, başka ne diyebilirim?

“Darbecilerin borusu” demeyip, ne diyebilirim?

Darbecilere sözcülük ediyorlar..

Koruma kollama gröevini üstleniyorlar..

Adam “ayağından sallandırmak”tan bahsediyor..

Bunlar, “Tiyatrocu” diyor..

Adam, “mahzende zehirlenerek öldürülmek”ten bahsediyor..

Bunlar “Sanatçı” diyorlar..

Adam, “kötü son”dan bahsediyor..

Bunlar “İfade özgürlüğü” diyorlar..

Ben de kanlı darbe isteyenlerin sözcülüğüne soyunanlara hatırlatıyorum: “Yaptığınız, darbecilerin borusu olmaktır!”

İstanbul Barosu, dün yaptığı açıklamada..

“Aslında ‘suç’ teşkil etmesi sözkonusu bile olmayan ve hakaret de içermeyen ifadelerden soruşturmalar açılarak, ‘burun sürtme cezası’ verilmesi asla kabul edilemez” diyor..

Afedersiniz, beyler..

Siz hakimlik görevi üstlendiniz de, biz mi atladık..

Kimsiniz siz?

Avukat mı?

Hakim mi?

Bırakın..

Bir şeyin suç olup olmadığına, hakimler karar versinler..

Görüşünüzü açıklıyorsanız..

Buyrun, yalanlarınızı sıralayın.. 

Cevaplarını suratınıza yapıştırayım..

Ne imiş?

“Eleştiriler, ‘şok edici’ bir nitelik taşısa dahi, ifade özgürlüğü kapsamında” imiş..

Eleştiri imiş..

Ne eleştirisi beyler?

Hangi eleştiri?

“Ayaktan sallandırma”nın neresi eleştiri?

“Mahzende zehirleyerek öldürme” ne eleştirisi?

“Kötü son”la yapılmak istenen eleştiri ne?

Söyleyin de bilelim..

Sahi, ifade özgürlüğüne bu kadar inanıyorsanız..

İçinde sallandırma olmayan..

Zehirlenerek öldürmeden bahsedilmeyen..

“Kötü son” tehdidi içermeyen, M. Kemal’e yönelik her eleştiride, niye hop oturup, hop kalkıyorsunuz?

Baronuzun yönetim kurulu üyeleri, niçin savcılıklara koşup, “Savcı amca.. Bunları hapse tıkın” diye ağlaşıyor?

İfade özgürlüğü ise..

İfade özgürlüğüne en çok ihtiyacımız olan konu, içinde küfür barındırmayan, tarihi gerçekleri anlatmaktır..

Siz bu alanda ne yapıyorsunuz?

Yönetim kurulu üyenize, kurum avukatınıza para verip, “Şu adamın konuşmasını, yazısını ihbar et.. Tıktır içeriye” diyorsunuz..

Duruşmalara gelip, “Hâlâ bu adamın biletini kesmediniz mi?” diye hakimi sorguya almaya kalkıyorsunuz..

Ama sıra, halkı isyana çağırma ile ilgili soruşturmalara gelince..

“İfade özgürlüğü, şok edici açıklamaları da kapsar” diyorsunuz..

Ben size söyleyeyim..

Deneyin bakalım, “ayaktan sallandırma”yı da görelim..

15 Temmuz’da birileri denedi..

“Ayaktan sallandırma” amacıyla yola çıktılar..

Şimdi cezaevlerinde sallanıyorlar..

Bir tarihte de.. “Mahzende zehirleme”yi denemişlerdi..

Şimdi mahzenlerde hesap veriyorlar..

“Kötü son” ile tehdit etmişlerdi..

“Kötü son” yakalarına yapıştı, bırakmıyor..

Darbecilerin borusu olmaya soyunan İstanbul Barosu, aynı açıklamada, bakın neler diyor:

“Ceza muhakemesinde örneği görülmeyen bir uygulama ile ‘mevcutlu’ olarak sorguya götürülmesi, hukuk okuryazarlığının dahi kabul edemeyeceği uygulamalardır.”

Vay vay vay..

Siz Akit TV’den Ahmet Keser için aynı talepte bulunduğunuzda..

Akit TV’de konuşma yapan Ahmet Maranki için, tamtam dansı yapıp, benzer taleplerde bulunurken..

10 Kasım’daki yayınını beğenmediğiniz Akit sorumluları için, savcılığa mevcutlu olarak ifadeye getirilme baskısında bulunurken..

“Mevcutlu ifadeye gitme” vardı da..

Şimdi mi kalktı?

Dahası var..

20 yaşındaki bir kız, M. Kemal için bizim de hoşumuza gitmeyen bir cümle sarfetti diye..

İşi abartıp..

İfade özgürlüğü vesair söylemleri unutup..

Darbeciler için yaptığınız “Eleştiri şok edici olabilir” savunmalarını unutup..

Tutuklatanlar, cezaevine koyduranlar, siz değil misiniz?

Tarihçi Mustafa Armağan’ı mahkum ettirmek için çabalayanlar sizler değil misiniz?

 

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YORUM YAZ

  • 5816 KALDIRILSIN5816 KALDIRILSIN12 dk önce
    Hop oturup hop ayağa kalkdıkları, tüm davalarda müdahil oldukları M.Kemal döneminde bir kere bile demokratik seçim yapılmadı! Kendi partisi CHP'den başkasına hayat hakkı tanınmadı, muhalif yayın yapan tek bir gazete bile yoktu! Kararları temyiz dahi edilemeyen İstiklal Mahkemeleri on binlerce muhalifi astı! Çok memnunlarsa aynısını Erdoğan da yapsın? 5816 kaldırılsın, Millet CHP GERÇEKLERİNİ bilsin!
  • ahmetahmet13 dk önce
    en buyuk alcaklik adalet hukuk demokrasi kelimelerini agzindan dusurmeyenlerin ideolojik ciftestandartci olmasi ve bu kelimelerin arkasina siginarak tetikcilik yapmasidir... igrenc
  • AlperAlper20 dk önce
    Ne darbecilerden,ne banka ve diğer hotumculardan,ne de faiili meçhullerden hesap soruldu.Üstüne bir de FETÖ ,ortaya çıkan yeni dolar milyarderleri ileiddialar,bunların sorumlusu CHP mi?Gelen ,gideni aratıyor,yağmurdan kaçarken,doluya mı yakalandık?Gene mi kandırıldık..
  • ahmetahmet20 dk önce
    Bunlar ölü canlılardır. Bunlar nefislerin esirleridirler. Bunlar imanlılardan nefret ederler. Bunlar içkiyi, alemi, mayhoşluğu, sarhoşluğu severler. Bunlar birer parazittirler. Bunlar nesilleri sanatlarıyla, senaryolarıyla, filmleriyle, medyalarıyla, yayınlarıyla zehirlediler.
  • YaziyorumYaziyorum21 dk önce
    Sayin ,bahadir yavuzoglundan ozur dilerim,birsede ben hatilatiyim,belki siz cumhurbaskani olmak istemezsin rizikolu yani tehlikeli yonlerini ornek veriyon ,menderes,rustu zorlu gibi ozalida katalim fakat sayin sezer sayin abdullah gul ,kotu olsa cumhurbaskani olmak icin birdaha aday olurmuydu kotu tarafi,istemeyen azinlik kafasindaki agirlik agir basiyorsa .cogunluk bildigimiz azinligin , yalanina doldurusa geliyorsa durum vahim herkes oy vererek sahip ciktigi liderine her sartlarda sahip cikacak eger yanliz birakiliyorsa zaten secilemez onun icin bizim icin calisan bir lidere desdek olalim.
  • Ayşe Ayşe 59 dk önce
    Ağzına sağlık kardeşim çok acı günlerden geçiyoruzkadir usta da giden diyanet işleri başkanını yerden yere vurmustular rezil şeyler menderes in akıbeti ile korkutuyor düşünce özgürlüğü diyorlar vallahi sairimizin sonuna geldik ayrıca dünde yazmıştım sizin ali osman adındaki yazarinizda söylesin bişey olmaz diyor ALLAH için bunları akitte istemiyorum
  • YaziyorumYaziyorum1 sa önce
    Gazeteci,soner yalcin bey googel,de makalesi birazda uzgun geliyordu,sesi .ya erdogan,ya da hic. Ya erdogan yada cezani cekeceksin.yazi uzun merak eden okusun benim cevabim hep diken olmayin biraz sevgi dili kullanin hep sikayet birazda sukret.
  • ORHAN İNANORHAN İNAN1 sa önce
    ELLERİNE SAĞLIK.YAZILARINIZ İÇİMİZİ SOĞUTUYOR. BAZILARININ KİRLİ PLAN VE ÜSLUPLARINI AÇIĞA ÇIKARMANIZ DA BİRİLERİNİ ÇOK RAHATSIZ EDİYOR.SİZİ SEVMESELERDE BUNLARDA ISRARLA SİZİN YAZILARINIZI GÜNÜ BİRLİK TAKİP EDİYORLAR.ÇÜNKÜ,DOĞRU SÖYLEDİĞİNİZİ BİLİYORLAR VE NE DÜŞÜNDÜĞÜNÜZÜ ŞİDDETLE MERAK EDİYOR VE OKUYORLAR.ANCAK,OKUDUKTAN SONRA O ŞİDDETLİ ÖFKELERİNİ YENEMİYOR VE YENİDEN SALYALAR AKITARAK SALDIRMAYA BAŞLIYORLAR. RABBİM YAR VE YARDIMCINIZ OLSUN.YİNE ,HER ZAMANKİ GİBİ,ÇOK NET VE ANLAŞILIR BİR YAZI OLMUŞ.
  • ayşe gülayşe gül1 sa önce
    bundan sonra bizim taraflardan biri sürçi lisan eder de aynı saf da olduğumuz bütün gazeteciler o kişiye sahip çıkmazsa arkasın da dimdik ve sesleri yükselterek durmaz ise ALLAH a şikayetle bulunacağım. az örnek alsınlar bu sol cenahtakileri.
  • ERDALERDAL1 sa önce
    ??????????????????????????????????
  • iyildiziyildiz1 sa önce
    20 yaşındaki bir kız, M. Kemal için bizim de hoşumuza gitmeyen bir cümle sarfetti diye..İşi abartıp..İfade özgürlüğü vesair söylemleri unutup..Darbeciler için yaptığınız “Eleştiri şok edici olabilir” savunmalarını unutup..Tutuklatanlar, cezaevine koyduranlar, siz değil misiniz?...Peki bu kız içeri girerken senin iktidarın ne yapıyordu ki, bunların her dediğine balıklama atlıyor...
  • TurgutTurgut1 sa önce
    Bu İstanbul Barosu kapatılsın hep hükümet haleyin de hareket ediyor yarın bunlar darbede yapabilir
  • MisafirMisafir1 sa önce
    Siz de iyi yol tutturdunuz... Güzel iş.
  • ihsihs1 sa önce
    Elinize sağlık Ali bey. Lakin siz ne söyleseniz boş. Zira at gözlüğü takmış, kalbi mühürlenmiş olanlara ne anlatabilirsiniz ki?
  • YaziyorumYaziyorum1 sa önce
    Konu istanbul barosu ben zannetdim muzik korosu benide sanatci konumuna korsaniz birazda bizim sesimizi duyursaniz,derseniz seni tanimiyok tabiki tanimazsiniz.bunca yil,akpinari gezeni ozdili ugurlu ugursuz .sanmasinlar bunlar sosuz yoksa unutulur kendilerine bir heykel yaptirsinlar kendilerine taptirsinlar kimini oldurup kimini astirsinlar foto elabadina haber salsinlar bizbasardik,gelen gelsin isteyen orda kalsin bunlar batan geminin mallari,isteyen istedigini alsinlar ve medet sende diye kilicdarogluna aksenere halk tv yalvarsinlar.
  • Anlatmaya çalış mayınAnlatmaya çalış mayın2 sa önce
    Yılbaşı yaklaşınca piyango haram diyen diyanet 365 gün nerede rakam büyüyünce haramlaşiyormu ? Diyanet maaşı kumar , içki gelirlerinden alırken, haram helalleşiyor mu?
  • Metin UyulanMetin Uyulan2 sa önce
    Bunlar kaşınıyor Faşist gelmişler Faşist gidecekler .Şimdi bunlardan bir tanesi toplumsalbüyük alt-üst oluş dan bahis ediyordu bende kaşının bakalım FETÖ Terör örgütünden beter olacaksınız.Benden söylemesi.kahvenin kaynaması Milleti yoldan çıkarır ...
  • YazikYazik3 sa önce
    Toplamin icindeki mana ile cimbizla cikartilmis dort kelime arasindaki farki anlamamak icin nasil bir egitimden gecmis olmak lazik ki? YAzik ki ne yazik - gecen seferkiler bakalim bu da yayinlanmiyacak mi?
  • ŞenolingŞenoling4 sa önce
    Saldır Ali saldır. Bu konuları gündemde tutmazsan insanlar Türk Telekom’u, Cengiz İnşaat ihalelerini, yap işlet devret modelinde yediğimiz kazıkları, ekonomiyi falan konuşmaya başlar. Hiç fırsat vermemek lazım o yüzden saldır Ali saldır.
  • BaşeğmezBaşeğmez5 sa önce
    Bınlar ve bunlar gibi zihniyet sahibi kafir güruhunun alayı gelsin. Allah yolunda şehit olmaktan daha iyi ne olabilir ki. Çatlasalar, patlasalar, çekememezliklerinden geberseler, ne yaparlarsa yapsınlar; kanımızın son damlasına kadar ölümüne büyük müslüman Türkiye, ölümüne RTE.
  • Şakir BALŞakir BAL7 sa önce
    ... mevlama havale ediyorum
  • Ali SerdarAli Serdar8 sa önce
    İstanbul Barosunda ARAMA yapılsın öyleyse

Ali Karahasanoğlu

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