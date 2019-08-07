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İmamoğlu, Kaz Dağları’ndaki 15 parseli, piknik için mi almış?

07 Ağustos 2019 Çarşamba

Bu kadar mı tesadüf olur yani..

Hani “Edremit’in” deseler anlarım..

Biraz daha abartalım, “Balıkesir’in” deseler, anlarım da..

Solcuların, ve bilumum entel-dantel kesiminin “Türkiye’nin oksijen deposu” diye tanıttıkları Kaz Dağları’nda..

Son İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde, kazanmasına büyük ihtimal verilen  AK Parti’nin adayına 800 bin oy fark atan Ekrem İmamoğlu’nun ailesi..

Kaz Dağları’nın tam da eteğinde, 15 arsa sahibi olduklarını, kendi malvarlıkları listesinde açıklamışlar ise..

Kimbilir, açıklamadıkları belki de daha onlarca parselin sahibi iseler..

Bunu ne ile izah edeceğiz?

Bir solcu belediye başkanını “yeşil dostu” olarak parlatıyorlar ha parlatıyorlar..

Adamın Beylikdüzü’nü betona çevirdiği yetmemiş.

Gözünü Kaz Dağları’na çevirmiş..

15 arsayı birden götürmüş..

Uydurmuyorum..

Üzerinde fazla durulmadan geçilen, kendisinin malvarlığı listesinden aktarıyorum..

Balıkesir Kaz Dağları’nın eteklerinde yer alan, tapuya; “Edremit ilçesi Güre mahallesi” diye kayıtlı, İmamoğlu’na ait taşınmazların ada-parsel numaralarını da vereyim..

Entel dantel kesimi, https://parselsorgu.tkgm.gov.tr/ adresinden sorgulayıp, yazdıklarımızı teyit etsinler..

767 ada, 1 parsel sayılı taşınmaz İmamoğlu’nun..

Yetmemiş, 660 ada 2 parsel sayılı arsa da İmamoğlu ailesinin.

Haydi diyelim, ilerde birleştirmek üzere birazcık büyücek olsun amacıyla yanındaki parseli de almış, yani 3 parsel de İmamoğlu ailesinin.

Bitti mi?

Kaz Dağları’nda rant biter mi?

Bir yandan Kanadalı altın arama şirketi..

Gerçi onlar taşınmazın sahibi değiller..

Altını arayacaklar, bulduktan sonra üzerini tekrar ağaçlandırıp gidecekler..

İmamoğlu ailesi ise, parselleri toplamış..

Müjdeli haberi bekliyorlar..

Çıksın müjdeli haber, anında oraları betonlaştıracaklar.

Kalıcı olarak..

Sonradan ağaçlandırılmamak üzere..

Artık villa mı yaparlar, yoksa sırtını Kaz Dağları’na vermiş, önünde Çanakkale Boğazı’nı gören gökdelenler mi yapılır, onu süreç içinde göreceğiz..

Ama biz karambole getirmeyelim..

“15 parsel” dedik..

Devamını da verelim..

Yine Kaz Dağları’nda, Edremit, Güre 640 adada, 4 parsel de İmamoğlu ailesinin.

668 adada, 15 parsel İmamoğlu ailesinin.

Yine bu parseli ilerde birleştirmek üzere, yanındaki 16 parsel, 17 parsel, 18 parsel.. Ve dahi 19 parsel de İmamoğlu ailesinin..

Kanadalı altın şirketine, altın arıyorum diye Kaz Dağları’nda ağaç kestiğinde karşı çıkalım..

Ama İstanbul’a Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu’nun ailesi saydığım parsellere ilaveten Kaz Dağları’ndaki 644 ada 18 parsele de sahip ise, buna da karşı çıkalım!

18 Parselin yanında, bir de 19 parselin de sahibi ise..

“Kaz dağları milletindir, vermeyiz” diyenler, kafayı çıkarıp, bu parselleri de sorgulaması gerekmez mi?

“Hasan ağa.. Ekrem’in babası olarak.. Ekrem ağa.. Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğuna oturan, sosyal demokrat bir yeşil dostu olarak.. Kaz Dağları’ndaki bu parselleri niye topladınız?” diye sormaları gerekmez mi?

Listeyi vermeye devam edelim..

Yine Kaz Dağları’nda, Edremit Güre’de, 658 ada 1 parsel İmamoğlu ailesinin.

658 ada 5 parsel de öyle..

636 ada 12 parsel de İmamoğlu’nun.. 

636 ada  28 parsel de aynı ailenin..

Eee?

İmamoğlu ailesi, Kaz Dağları’ndaki bu kadar parseli, ne yapacak?

Hani bir parsel olur.. Onun yanında bir parsel daha olur..

Ailecek gittiklerinde, şöyle güzel bir piknik yaparlar, temiz hava alırlar, oksijen depolarlar..

İstanbul’a dönerler..

Diyeceğim de..

Bir değil, iki değil, üç değil..

Kaz Dağları’ndaki tam 15 parsel arsayı İmamoğlu kapatmış..

Hani ağaçların kesilmesine karşı çıktığımız. Betonlaşmasına izin vermeyeceğimizi söylediğimiz..

Asla inşaat yapılmasına onay vermeyeceğimizi söylediğimiz Kaz Dağları’nda, inşaatçı İmamoğlu ailesi, niye 15 parsel arsayı satın alır?

Milyonlarca lirayı, o boş arsalara niye döker?

2013’te Taksim’deki üç tane ağaç için sokaklara dökülen Gezi’ciler, şimdi de kafayı çıkarıp, “Kaz Dağları’nı kimseye yar etmeyiz” diyorlar da..

Merak ediyorum “yar edilmeyecek”ler arasında, İmamoğlu ailesi de var mı?

Kaz Dağları’nın altında maden aranmasına bile karşı çıktıklarına göre..

Sonrasında ağaçlandırılacak olsa bile, toprağın altından maden çıkarmaya bile karşı çıktıklarına göre.

Herhalde o oksijen deposunun betonlaşmasına da, Gezi’ci takımın razı olmaması gerekir..

Gerekir de..

Biz o takımdan kimseyi görmüyoruz, İmamoğlu ailesine, “Kaz Dağları’nda 15 parseli niye satın aldınız” diye sorarken..

Protestocu takımından kimseyi görmüyoruz, “Kaz Dağları’ndaki 15 parseli, oksijen depolamak üzere mi satın aldınız? Bunun için o kadar parayı dökmenize gerek yoktu. İstediğiniz zaman Kaz Dağları’na gelir, havanızı alır, istediğiniz kadar oksijen depolar, istediğiniz zaman da ayrılırdınız. O parselleri niye aldınız ki?” diye sorarken..

Gerçekten de..

Baba Hasan ve oğlu Ekrem İmamoğlu ailesi, inşaat şirketi sahibi olduklarına göre..

Kaz Dağları’ndaki 15 parseli..

Yaz tatillerinde zaman zaman gidip piknik yapmak için almış olamazlar..

Kaz Dağları’nın eteklerinde, ihtiyaç duyuyorlarsa, iki günlüğüne, üç günlüğüne çadır kurup oksijen depolama yerine..

Kimisi yan yana. Kimisi aralarında uzuuun mesafeler olan parselleri, ikişer üçer almalarının ardında, “temiz hava depolama” olduğunu düşünmek, herhalde biraz aptallık olur..

Biliyorum, şu an kıs kıs gülüyordur zaten, İmamoğlu ailesinin inşaatçı fertleri..

“Aptal mısın oğlum, oksijen deposu da olsa, boş tutulacak bir arsaya kim para verir de alır..” diyorlardır..

Doğrusunuz, 45 günde 25 gün tatil yapan belediye başkanı..

Doğrusunuz..

Siz, Kaz Dağları’ndaki o 15 parseli, tabii ki  betonlaştırmak için aldınız..

Şimdi de bir fırsatını bekliyorsunuz..

“Su ve vicdan hareketi” dikkatleri altın madenine çekmiş iken.

Siz ters taraftan, inşaatlara başlamanın hazırlığını yapmaktasınız..

 

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YORUM YAZ

  • ismailismail43 dk önce
    chp Atatürk'ün mirasına sahip çıkıyor. herkes de bir dolu akıl (tabii ki bende de) Atatürkün hangi mirasına dersen. Milliyetçilik halkçılık devletçilikcumhuriyetçilik yok yok bunlardan eser yok İnkilapcılık yok buda neymiş derler eser yok hala geçmişte kalmışlar yeniliğe açık değiller ki Ha tek kaldı laiklik ( Atatürk'ün laiklik anlayışıyla tutuyorsa) onu da artık bıraktılar tek kelime dahi yok. Atatürkün mirasıı ha tamam tek kaldı iş bankası bak ona iyi sahip çıkıyorlar. Bu kafaları uyuşturmuşlar. Görsel ne varsa bırak eskisi gibi kalsın...Doğa İnsan için var. Kıymetde insan için Taktir etmekde insana yakışır. Taktir ;değeri açığa çıkatmaktır (sanatcıya taktit alkıştır. alkışladıkça bir daha güzel söyler. Mesele coşku değilmi) Dağı taktir cevherini çıkartmak (çevher deyince maden anlamayın ağaçta bir cevherdir.) Şimdi o dağın taktirini muktedir olan yapar. (muktedir işi iyi bilen demek kaba kuvvet değil) Herkes birkafa herkes bir kafa bilende de kafa bilmeyendede bir kafa. Biz zenginliğimize sahip olmamız lazım. Ayağa kalkacak zaman o zenginliğimizi kanadaya bağışlarken kalkacağımız zamandı. Ha biz kendimizi kendimiz yönetmeye muktedir oldukmuki yurdumuzu insanımızı taktir edelim. Hala yabancı sevdAlı güzellerimiz var. Ağaç sevdama gelince (burda banlik yapacam) çok ağaç dikmişliğim var severim dikmeyi. AMA BİR İNSANIN CANI İÇİN (ağaç benimse) BİN AĞAÇ FEDA EDERİM. Yoktan yereağaca kıyanıda keserim deyecem ama oda devletin işi.
  • EmeklEmekl49 dk önce
    Kaz dağlarında rant vardıda neden truzim bölgesi ilan edilmedi deniziyle doğasıyla truzimde cılız bırakıldı o bölgelerde truzim yatırımı bulamazsın nedeni neydi ne vardı o kazdağlarında dünyanın oksijen depolarından birinde nem oranı %40 geçmeyen akçiğer hastalarınınrahat ettiği kazdağlarında sadece altınmı vardı yatırımlar engellendi
  • İBBB Ekrem Abi yardımınırica ediyoruz.İBBB Ekrem Abi yardımınırica ediyoruz.1 sa önce
    Ekrem Abi, Kaz Dağları eteğinde yatırıma uygun arazi varsa bize haber ver 10 kişi bir olupbiz de alalım. Torunlarımız var abi.
  • KubilayKubilay1 sa önce
    Adamlar ailecek inşaatçı meslekleri bu... O dediğiniz parselleri yatırım için almış olamazlar mı!. Ne yani bu ülkede yatırım yapmak birilerinin iznine mi tabi!. Ben de olsaydım aynısını yapardım.. Dolar düşüyor, mazot, benzin, doğalgaz artıyor hele şunu bir anlat bu nasıl oluyor?
  • AliAli1 sa önce
    Adaşım,Bizim yöneticilerimizi bir şekilde ikna edip veya kandırıp; bizim toprağımızı yeraltı sularımızı zehirleyip, altınımızı alıp gidecekler ! Bizden çaldıkları parayla da bol bol sapıklık yapıp (yobaz Yahudilere ve çakma Müslüman görünümlü adamlarına silah verip) çoluk çocuk demeden çok sayıda Müslüman öldürecekler !
  • Hasan HanHasan Han1 sa önce
    Sevgili yazar bey kardeşim. İmamoğlu’nun 500 milyon liralık mal varlığını hâlâ açıklamadın. Bekliyorum....
  • haşim kurthaşim kurt1 sa önce
    Ali bey, hükümetin yanlışına yanlış diyelim, muhalefetin yanlışına da yanlış diyelim. Hükümetin her yanlışında araya muhalefetin hatasını katıp denkleştirme yapmanın mantıklı bir yanı yok. Son zamanlarda hep böyle bir yanlış yapıyorsunuz. Şu anda Kanadalı maden şirketinin yaptığı yanlışın hesabını görelim. Sonra Çanakkale Belediyesinin, Ekrem imamoğlunun kestiği ağaçların da hesabını görürüz. Ama sizin mantıkla gidersek herkes kesiyor bir şey olmuyor. Yalova belediyesi ağaç kesiyor, Bursa da kesiyor diye sıyrılıyor.
  • BAŞEĞMEZBAŞEĞMEZ1 sa önce
    İmanlı İmamın İmansız Oğlu İMAMOĞLU' nun öngörüsünün çok iyi olduğunu stratejik öneme haiz yerleri üzerine tapulamasından belli.Birde utanmadan sıkılmadan dürüstlük, eşiktlik, sosyalizm den bahsediyorlar ve halkımızın uyuşuk beyinleri bunaTAV olmuş durumda.
  • Sacid ÖZBAHARSacid ÖZBAHAR1 sa önce
    Son dakika haberlerine yansıyan İmamoğlu-Kanadalı şirket görüşmesinin gündemi acaba bu arsalar mı diye düşünüyor insan....
  • HasanHasan2 sa önce
    Sana yazacak birşey bulamıyorum biliyormusun nasıl bir beyin var sende anlamadım beynini kiraya mı verdin ya döndün dolaştin yine imamogluna bağladın acaba sendemi bankamatik memurusun AKP nin valla iyice şüphelenmeye başladım
  • KanuniKanuni2 sa önce
    Bu 15 parsel toplam kaç M2 veya kaç dönüm ? Bu parsellerin imar durumu nedir ? Bu bilgileri deyazarsanız takibi daha kolay olur.
  • mehmetmehmet2 sa önce
    Her ne kadar ak parti iktidarda olsa bile dün de bugünde hep Türkiyeyi solcular yönetiyor.Kurumlarda hep solcular iktidardadır.Yaptıkları şey baskın basanındır.takdir etmemek elde değil
  • Etrafındaki çamuru bırak üstündeki cerahata bak!Etrafındaki çamuru bırak üstündeki cerahata bak!2 sa önce
    Ey CHP! Edirne vekiliniz ile ilgili ne işlem yapacaksın? ne yapacağını bir örnekle hatırlatalım: Yıl 2011 seçim arefesi. Bazı üst düzey siyasilerin uygunsuz kasetleri zuhur ediyor. Fail belli:FETÖ.Bahçeli seçimi kaybetmek pahasına bu çok üst düzey yöneticilerine kapıyı gösterir. Seçim kaybedilir. Ama partinin şerefi korunur. Hadi şimdi görelim CHP'yi.
  • ayşe gülayşe gül2 sa önce
    avm ye ve binalara her şeye karşı çıkan chp, belediye başkanı olarak avm si bile olan, betonlar diken bir mütehahhit getirdi ya bence bu ilahiceza. bence bu iş de mesele ağaç meselesi deği!
  • erhanerhan2 sa önce
    bunlar hayatlarında tek bir ağaç yetiştirdiler mi ,yetiştirirler mi? bunlar kendileri kıyılarda ,Boğazda otururlar ama başkaları da gelince "kıyılar istila edildi,yerimiz daraldı" derler.Madem öyle haydikırsala,git kerpiç evde otur, ağaç yetiştir desen "biz oralarda yapamayız hem cafe ve discoda yok ..." derler. Hem yollar dar derler, genişletmek için zorunlu olarak bir kaç ağaç kesilince de "ağaç katliamı" derler, yollarda 1cm2 lik bir çukur görseler " işte yaptıkları yol" derler. Vetüm bunlarıgüya muhalefet ,bilinçlilik,duyarlılıkkılıfı ile sunarlar. Oysa tümü bahane ,gerçek niyet bambaşka
  • ORHAN İNANORHAN İNAN2 sa önce
    ONLARIN HESABI HEP DÜNYA VE MAL ÜZERİNE ..BU HESABI TUTTURMAK İÇİN CİDDİ ŞEKİLDE ÇALIŞMALARI LAZIM..FIRSATLARI ÖNGÖRÜP TEDBİR ALMAK LAZIM Kİ KALPLERİ SÜKUN BULSUN.GAYE KAZANMAK VE DAHA ÇOK KAZANMAK OLUNCA BÖYLE..ZOR İŞLER VESSELAM..ELLERİNİZE SAĞLIK. MENFAATLERİNE ÇOMAK SOKTUĞUNUZ İÇİN RAHATSIZ OLANLARA ALLAH(CC) FIRSAT VERMESİN,İNŞALLAH..
  • DermanDerman3 sa önce
    Adalet.tarifini kim yapar kimi Allaha inanir kimi tasa topraga tapar,bir arkadasim anlatiyor bu kaz dagi deyi biri gariban digeri ,kabadayi sendi hak hukuk bilmez ayi,garibanin kizini kabadayi ogluna ister vermezler insana tepeden bakanlar,kizi alamayan kabadayi oglu kizi opersesarilirsa baskasi talip olamaz.kizina saldirana kiz babasi kufur eder bunu duyan kabadayi issiz yerde tehtit eder dover ayrica sikayet edersen daha fena olur diyede soz alir ve kizi kabadayi alir bumlari duyan arkadasim bana anlatinca kimine adalet kiminezulum garibansan dardir yolun arayin adaleti bulun.
  • Veli KazmaVeli Kazma3 sa önce
    Günün şakası : Altını arayacaklar, bulduktan sonra üzerini tekrar ağaçlandırıp gidecekler..
  • Zekeriya gökçeZekeriya gökçe3 sa önce
    Savaş ay Gölcük’te canlı yayında, bir adam şurda bulunan bayan canlı bileklerine baktım diyor. Ama ne hikmetse( bilezikleri çalmış olmalı) canlı bayanın bulunduğu tarafa değilde ters tarafa koşuyor. Bu chp aynı hem çalıyor....kaz dağları oksijen deposu- yaşayan var deyip tersine kaçıyor.Ah milletim....
  • MehmetMehmet3 sa önce
    Millete koyun diyen sığırlara. Aynaya bakında boynuzlarınızı düzeltin.
  • vatandas sabrivatandas sabri5 sa önce
    KAZ GELECEK YERE,HINDI BEDAVA VERILIR """SOLJENITZEN""""EY BENIM ILERI GORUSLUAYDIN DANTEL SOLYANDANCARKLITAKIM YERIN ALTINDAKI ZENGINLIGINSANA BANA NE FAYDASI VAR. HICMIOKUMADIN"""""""ATATURKNE DIYOR"""":"YER ALTINDAKIMADENLERIMIZ CIKARTILIP HALKIMIZIN VE MEDENI DUNYANIN HIZMETINE SUNULARAK ISTIFADE EDILMELIDIR""""""""""NUTUK SAYFA BILMEM KACONUDA BAKIN BULUN""""""""CEK CEK CEK YAPACAGINIZASAHTE ATATURKCU NATO KAFALILAR.....EHEM SEY ANALITIK ANGUMANLARA SAHIP ORGUTLU HALK KITLELERI REALISTVE ELITIST OLMALIDIR ...NERDE BIZIM SOLYANDANCARKLI ZIHNIYET TEK DUZE SAHTE SANAL KURU CENE..SUYU BULANDIR BALIK AVLA......90 SENEDIR AYNI NATOMERMER KAFA? VAMI SU MEMLEKETTE BIDIKILI AGACINIZ.YOK ;;;ADAM 2 KOPRU,2 TUNEL,GECITOTOYOLLAR HAVAALANLARI, ESERLER INSA ETTILERSENIN KURU CENE TAYFAN NE YAPTI???????SU MEMLEKETEBI CIVICAKTIMI ????OT OTCOP AGACCEVRE BAHANE ;:;,"?,;:"?,;:"'?
  • CHP önce kendine baksın:Bir mağdur kadın ağlıyorCHP önce kendine baksın:Bir mağdur kadın ağlıyor5 sa önce
    Bugünkü Sabah’da dev bir röportaj var! Bir mağdur kadın ağlıyor.Bu vekil istifa etmezsegeçmişte kasetleri açığa çıkan idarecilere kapıyı gösteren Bahçeli’nin heykelini dikmek lazım.
  • imar yoksa imar yoksa 5 sa önce
    imamoglunun arsalari bir ise yaramazki imara acilirsa adam ne yapsin
  • DermanDerman5 sa önce
    Ataturkcuyum der ataturk kurdu bu yurdu der sanki agac kurdu agaci topragi icten ice yer milletine vermez deger ,parsel parsel yer yer firsat bulursa payi buyugunu kendine boler oda boyle veriyor deger birde basa gelseler inanclimi,hic sevmedi hemen enseler oncekiler oyleydi sinradan gelendemi,armut dibine duser isi gucu ser severgibi gorunsede,onlar coban bir becerileri yok surundururler aclik sefillik yoksullukmuhalefetse uzakdan seyretseler iste chp potresi kazdagi onlarin efsanedi.
  • Ekrem İ. emekliliğinde kaz Ekrem İ. emekliliğinde kaz 6 sa önce
    yetiştiriciliği yapmak için almış olabilir. Bölgede kazlar çabuk gelişiyorlarmış.
  • HaticeHatice7 sa önce
    Bu davarlarin hepsini kilictan gecireceksin bunlar bu ulkenin hayrina is yapanlarla beraber olmazlar oraya giden hdp li bir milketvekili fitnecilik yapiyor madem o kafir icin agac onemli gitsin batman belediye baskanliginin 179 adet agac kesti hemde herkesin gozu onundeona karsi ciksin birde kalkmis 18 sene once cikan karar imza veya anlasma var alakasiz kurumlari suclamalarina kiziyorum ya bu davarlarin etinden sutunden faydalanamiyoruz keselim gitsin bu davarlar iyilesme emareside gosteremiyorlarbu kadar serbestlik bu davarlara gore degil toplayip tikacaksin bir yere kilictan gecireceksin ulkede dunyada huzura ersin yeter ya besle kargayi oysun gozunu inanin bu davarlar bu ulkenin nimetlerinden en iyi sekilde faydalanirlar nankor kedi bunlar kopek gibi at gibi sadik olamiyor bu kafirler
  • Avni Avni 7 sa önce
    Sayın yazar mesele sol olduğun da akarsu durar bu halk ta tam bir koyun hala anlamadılar, gezide den ders çıkarmadılar bu ülkede iki ismar alanı var, bir din iki Mustafa Kemal Atatürk,
  • Karaca KurtKaraca Kurt7 sa önce
    Yaa ... bu ülkenin altınları ecnebilere peşkeş çekiliyor mu bunu yaz. Bunu araştır ki gazeteci olarak bizleri aydınlat
  • DermanDerman8 sa önce
    Ya,sayin ali bey bize secimi iki kere yaptirtan ne kadar acgini anlatsak,hani diyorsunya sulun osman desdikce pis kokular geliyor siz yazdikca iftira gibi muhalefet gibi anlayanlar,2001 yilinda chp kanadaliyla ,konturat yaparken bu sahisda chp hani diyorya vatandas biz nerden bilek beyim,memleketi satmayi icki masasinda kadeh kaldirmayi dansoz kucaginda stres atmayi kazdagini,kaz gelecek yerden,parsel yapip hesabina katmayi ancak boyokker bilir biz nerden bilek bugun Almanyaya donuyom ,Turkiye guzlel memleketim her nefesde bin ah etdim,ey asil Turk milleti ulkeme yapilan bunca haksizlilar yetdi,istanbulda yedi bitirdi simdi kazdagina hucum etti.Allahim,yardim etsin yagmacilik bitsin.ulkeyi kanadaya ,geldiyen chp simdiki ihtidari sorumlu gosteriyor,fakat pastanin buyugunu kendi yiyor.Allahim serlerinden emin eyleye akp seni butun kalbimle seviyom ve sana evet diyom.

Ali Karahasanoğlu

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