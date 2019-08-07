İmamoğlu, Kaz Dağları’ndaki 15 parseli, piknik için mi almış?

Bu kadar mı tesadüf olur yani..

Hani “Edremit’in” deseler anlarım..

Biraz daha abartalım, “Balıkesir’in” deseler, anlarım da..

Solcuların, ve bilumum entel-dantel kesiminin “Türkiye’nin oksijen deposu” diye tanıttıkları Kaz Dağları’nda..

Son İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde, kazanmasına büyük ihtimal verilen AK Parti’nin adayına 800 bin oy fark atan Ekrem İmamoğlu’nun ailesi..

Kaz Dağları’nın tam da eteğinde, 15 arsa sahibi olduklarını, kendi malvarlıkları listesinde açıklamışlar ise..

Kimbilir, açıklamadıkları belki de daha onlarca parselin sahibi iseler..

Bunu ne ile izah edeceğiz?

Bir solcu belediye başkanını “yeşil dostu” olarak parlatıyorlar ha parlatıyorlar..

Adamın Beylikdüzü’nü betona çevirdiği yetmemiş.

Gözünü Kaz Dağları’na çevirmiş..

15 arsayı birden götürmüş..

Uydurmuyorum..

Üzerinde fazla durulmadan geçilen, kendisinin malvarlığı listesinden aktarıyorum..

Balıkesir Kaz Dağları’nın eteklerinde yer alan, tapuya; “Edremit ilçesi Güre mahallesi” diye kayıtlı, İmamoğlu’na ait taşınmazların ada-parsel numaralarını da vereyim..

Entel dantel kesimi, https://parselsorgu.tkgm.gov.tr/ adresinden sorgulayıp, yazdıklarımızı teyit etsinler..

767 ada, 1 parsel sayılı taşınmaz İmamoğlu’nun..

Yetmemiş, 660 ada 2 parsel sayılı arsa da İmamoğlu ailesinin.

Haydi diyelim, ilerde birleştirmek üzere birazcık büyücek olsun amacıyla yanındaki parseli de almış, yani 3 parsel de İmamoğlu ailesinin.

Bitti mi?

Kaz Dağları’nda rant biter mi?

Bir yandan Kanadalı altın arama şirketi..

Gerçi onlar taşınmazın sahibi değiller..

Altını arayacaklar, bulduktan sonra üzerini tekrar ağaçlandırıp gidecekler..

İmamoğlu ailesi ise, parselleri toplamış..

Müjdeli haberi bekliyorlar..

Çıksın müjdeli haber, anında oraları betonlaştıracaklar.

Kalıcı olarak..

Sonradan ağaçlandırılmamak üzere..

Artık villa mı yaparlar, yoksa sırtını Kaz Dağları’na vermiş, önünde Çanakkale Boğazı’nı gören gökdelenler mi yapılır, onu süreç içinde göreceğiz..

Ama biz karambole getirmeyelim..

“15 parsel” dedik..

Devamını da verelim..

Yine Kaz Dağları’nda, Edremit, Güre 640 adada, 4 parsel de İmamoğlu ailesinin.

668 adada, 15 parsel İmamoğlu ailesinin.

Yine bu parseli ilerde birleştirmek üzere, yanındaki 16 parsel, 17 parsel, 18 parsel.. Ve dahi 19 parsel de İmamoğlu ailesinin..

Kanadalı altın şirketine, altın arıyorum diye Kaz Dağları’nda ağaç kestiğinde karşı çıkalım..

Ama İstanbul’a Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu’nun ailesi saydığım parsellere ilaveten Kaz Dağları’ndaki 644 ada 18 parsele de sahip ise, buna da karşı çıkalım!

18 Parselin yanında, bir de 19 parselin de sahibi ise..

“Kaz dağları milletindir, vermeyiz” diyenler, kafayı çıkarıp, bu parselleri de sorgulaması gerekmez mi?

“Hasan ağa.. Ekrem’in babası olarak.. Ekrem ağa.. Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğuna oturan, sosyal demokrat bir yeşil dostu olarak.. Kaz Dağları’ndaki bu parselleri niye topladınız?” diye sormaları gerekmez mi?

Listeyi vermeye devam edelim..

Yine Kaz Dağları’nda, Edremit Güre’de, 658 ada 1 parsel İmamoğlu ailesinin.

658 ada 5 parsel de öyle..

636 ada 12 parsel de İmamoğlu’nun..

636 ada 28 parsel de aynı ailenin..

Eee?

İmamoğlu ailesi, Kaz Dağları’ndaki bu kadar parseli, ne yapacak?

Hani bir parsel olur.. Onun yanında bir parsel daha olur..

Ailecek gittiklerinde, şöyle güzel bir piknik yaparlar, temiz hava alırlar, oksijen depolarlar..

İstanbul’a dönerler..

Diyeceğim de..

Bir değil, iki değil, üç değil..

Kaz Dağları’ndaki tam 15 parsel arsayı İmamoğlu kapatmış..

Hani ağaçların kesilmesine karşı çıktığımız. Betonlaşmasına izin vermeyeceğimizi söylediğimiz..

Asla inşaat yapılmasına onay vermeyeceğimizi söylediğimiz Kaz Dağları’nda, inşaatçı İmamoğlu ailesi, niye 15 parsel arsayı satın alır?

Milyonlarca lirayı, o boş arsalara niye döker?

2013’te Taksim’deki üç tane ağaç için sokaklara dökülen Gezi’ciler, şimdi de kafayı çıkarıp, “Kaz Dağları’nı kimseye yar etmeyiz” diyorlar da..

Merak ediyorum “yar edilmeyecek”ler arasında, İmamoğlu ailesi de var mı?

Kaz Dağları’nın altında maden aranmasına bile karşı çıktıklarına göre..

Sonrasında ağaçlandırılacak olsa bile, toprağın altından maden çıkarmaya bile karşı çıktıklarına göre.

Herhalde o oksijen deposunun betonlaşmasına da, Gezi’ci takımın razı olmaması gerekir..

Gerekir de..

Biz o takımdan kimseyi görmüyoruz, İmamoğlu ailesine, “Kaz Dağları’nda 15 parseli niye satın aldınız” diye sorarken..

Protestocu takımından kimseyi görmüyoruz, “Kaz Dağları’ndaki 15 parseli, oksijen depolamak üzere mi satın aldınız? Bunun için o kadar parayı dökmenize gerek yoktu. İstediğiniz zaman Kaz Dağları’na gelir, havanızı alır, istediğiniz kadar oksijen depolar, istediğiniz zaman da ayrılırdınız. O parselleri niye aldınız ki?” diye sorarken..

Gerçekten de..

Baba Hasan ve oğlu Ekrem İmamoğlu ailesi, inşaat şirketi sahibi olduklarına göre..

Kaz Dağları’ndaki 15 parseli..

Yaz tatillerinde zaman zaman gidip piknik yapmak için almış olamazlar..

Kaz Dağları’nın eteklerinde, ihtiyaç duyuyorlarsa, iki günlüğüne, üç günlüğüne çadır kurup oksijen depolama yerine..

Kimisi yan yana. Kimisi aralarında uzuuun mesafeler olan parselleri, ikişer üçer almalarının ardında, “temiz hava depolama” olduğunu düşünmek, herhalde biraz aptallık olur..

Biliyorum, şu an kıs kıs gülüyordur zaten, İmamoğlu ailesinin inşaatçı fertleri..

“Aptal mısın oğlum, oksijen deposu da olsa, boş tutulacak bir arsaya kim para verir de alır..” diyorlardır..

Doğrusunuz, 45 günde 25 gün tatil yapan belediye başkanı..

Doğrusunuz..

Siz, Kaz Dağları’ndaki o 15 parseli, tabii ki betonlaştırmak için aldınız..

Şimdi de bir fırsatını bekliyorsunuz..

“Su ve vicdan hareketi” dikkatleri altın madenine çekmiş iken.

Siz ters taraftan, inşaatlara başlamanın hazırlığını yapmaktasınız..