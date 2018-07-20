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Hürriyet’ten bir patates daha gitmiş!

20 Temmuz 2018 Cuma

Medya dünyasında adettendir..

Teşviklerle, ucuz kredilerle medyada kendine yer bulan eski Türkiye’nin patronlarının omuzuna silahlarını koyarlar..

Onun omuzuna destek görevi yükleyerek, nişan alır, hedeflerine ateş ederler..

“Eğer bilgin, kapasiten, cesaretin var ise..

Silahını hazırla, nişanını al, hedefini vur” desek de..

Ona yanaşmazlar.

Çünkü; ne bildikleri bir şey vardır. 

Ne yazdıkları doğrudur.. 

Ne de atışta isabet yetenekleri vardır.

Bir değil, iki değil, onlarca benzer isim verebilirim..

Emin Çölaşan’dan tutun.. 

Uğur Dündar’a.. 

Bekir Coşkun’a.. 

Daha nicelerine kadar.

Hepsinde numara aynıdır..

“Biz olmazsak, bu gazete batar. Bu televizyon ölür” derler..

Gün gelir, patron isyan eder.. 

“Yeter artık. Benim omuzuma silahı koymuşsun, ateş ediyorsun. Çok meraklı isen.. Benim omuzumu kullanmadan yap, yapacağını” der..

Bunları kapının önüne koyar..

Sektörde bir dalgalanma olur..

Daha doğrusu “dalgalanma var” gibi olur.

Beklenir ki, gazete batsın..

Beklenir ki.. 

Bunların gidecekleri gazeteler ihya olsun..

Verdiğim isimlerde de.

Daha başka onlarcasında da..

Ne bunların ayrıldıkları gazeteler batar.. 

Ne de bunların gittikleri gazeteler, televizyonlar ihya olur..

Bu takıma katılan son isim Hürriyet’ten Uğur Gürses..

Beyefendi de bir afra, bir tafra..

Dersiniz ki, konusunun uzmanı bir deha..

Ekonomide ne derse, o çıkıyor..

Ne söylemiş ise, tam isabet kaydetmiş..

Dolayısıyla, el üstünde tutulması gerekiyor..

Bilgisinden, öngörülerinden yararlanılması gerekiyor..

Kendisi ve onu şişirenler böyle bir zehaba kapılmış olmalılar ki...

Bir yazısı, gazetesi tarafından uygun görülmeyince..

“Haydi bana eyvallah” demiş..

Medyaya da, “Uğur Gürses’e sansür” diye başlıklar attırılarak, haberler yapılmış..

Merak ettim..

“Bu arkadaşın öngörüleri nedir, yazdığı yazılarda isabet oranı nedir” diye..

Hazır, 24 Haziran seçimlerinden de yeni çıkmışız..

Mutlaka “dışkısında boncuk bulunan çocuk” örneği gibi..

Yazılarında müthiş öngörüleri, çıkmış kehanetleri vardır diye araştırdım....

Seçim sonuçlarına, partilerin alacakları oy oranı ekseninde tahminde bulunmamış..

Ona cesaret edememiş olmalı..

Veyahut da, “Ben ekonomiden anlarım. Siyasetten anlamam. O konuya girmeyeyim” demiş olmalı..

“Seçim sonuçları hakkında tahminde bulunmamış ama.. Her ekonomistin fikir yürüttüğü patates fiyatlarına girmiş  olmalı” diye baktım..

Tam isabet..

Seçimden iki gün önce..

22 Haziran’da “Patates iktisadı” başlığı ile bir yazı kaleme almış.

Girişi şöyle:

“DOLAR ve faiz üzerinden komplo kuramı yazmak kolay; ‘bizi çekemeyenlerin, dış güçlerin işi’ dersiniz, ödemeler dengesi bilmeyen biri inanabilir. Ama patates ve soğan üzerinden yazmak öyle de kolay değil.”

Seçim öncesindeki malum kesimin, klasik söylemi..

Elimizde sihirli bir değnek yok ki..

Zaman tünelinden geçiş yapıp, anında olanları kendilerine gösterelim..

Onlar da buna güveniyorlar zaten.

“Yazarız. Atarız işkembeden.. 

Kim, neyi hatırlayacak ki..

Tutmuş, tutmamış. yalanmış, palavra imiş, benim yazımı kim hatırlayabilir ki?” diyor.. 

Kulağına söylenileni, okurlarına da üflüyor..

Peki, yukardaki girişten sonra, patates ile ilgili olarak, ne diyor Uğur bey:

“Son günlerin konusu patates-soğan fiyat artışları. Bunun nasıl olduğuna çokça ekonomik temele dayanan neden bulunabilir” ile başlıyor.

Ben her şeyi bilirim pozlarında..

“Spekülasyon falan yok. Bunlar ekonominin verileri.. Bilimsel veriler” edası ile..

Hükmü veriyor: “Son üç ayda döviz kuru artışının yüzde 20 olduğu, henüz bunun çok az kısmının perakende fiyatlara yansıdığı, kamu zamlarının tutulduğu hesaba katılırsa henüz bir şey görmedik.”

Uğur bey şunu demek istiyor: “Seçim bir olsun.. Ayvayı yiyeceksiniz. Her şeye zam gelecek” demeye getiriyor..

 Bu arada, Başbakan’a da laf yetiştiriyor: “Başbakan Binali Yıldırım, soğan ve patates fiyatlarındaki artışa ilişkin ‘Spekülasyondan öte bir şey değil, göreceksiniz birkaç gün sonra böyle bir meseleyi konuşmayacağız’ diyor. Aynı gün Hürriyet web sitesinde yayımlanan habere göre; ülkenin patates ihtiyacının yüzde 25’ini karşıladıklarını dile getiren ..” diyerek uzunca izahattan sonra..

“Üreticinin birinci gerekçesi iktisatta ‘Örümcek Ağı Kuramı’ (Cobweb) olarak bilinen durum” anlatımı ile..  Konunun uzmanı olduğunu hissettiriyor.. 

Veee.

“Böylece amiyane tabirle tarım politikanızı ‘patatese’ çevirirsiniz” ile işi bitiriyor..

Her şeye eyvallah.

Seçimden iki gün önce.. bunları yazdınız..

Bugün itibari ile seçimin üzerinden 25 gün geçti..

Hangi malda, ne zammını gördük?..

Bırakın zamları..

Patateste ne oldu?

Başbakan Binali Yıldırım mı haklı çıktı?

Yoksa..

Patates fiyatlarının artmasında bilimsel izahatlar getiren Uğur Gürses mi?

Çıkın pazara, gidin markete..

Seçim öncesinde 6 TL olan patates, tekrar indi 3 TL’ye.. Hatta 2,5 TL’ye..

Şimdi söylesin Uğur Gürses: “Patates fiyatlarındaki artış Binali Yıldırım’ın dediği gibi miymiş, yoksa örümcek ağı kuramı gereğince miymiş?”

Veya..

Şöyle soralım..

Tarım politikası mı patatese dönmüş?

Yoksa Hürriyet’in Uğur Gürses’i mi patatese dönmüş?

Seçim öncesinde çıkarılan fiyatlar, tekrar eski seviyelerine doğru inerken..

Uğur Gürses’in kaleminden okuyalım: “Kim ‘patates’e döndü? Tarım politikamız mı? Yoksa.. Stokçusu ile karaborsacısı ile mafyası ile medyadaki uzantıları ile spekülatörler mi, ‘patates’e döndüler?”

 

YORUM YAZ

  • nazım aratnazım arat55 dk önce
    Adamın sonu GÜRSESdiye her konuda haklı çıkacağını düşündü belki. .... .... kaçmış sanırım arkadaşın.Çaresi yok izleyerek yaşayarak çözecek rahatsızlığını
  • İkrarİkrar1 sa önce
    Selam ve dua ile sayin ali hocam gunaydin hayirli cumalar olsun allaha iman edenlere patetes dedin patates bir nimetbu kisiler den pek cok ganimet patatesle sogan dolarla ulkenin kalkinmasinin onunde kaya gibi duranlarhizmet ehli su misali kivrim kivrim da olsa hedefine devam eder bir baba oglu ile dusmandan kacarken kayalari tirmaniyordu oglu baba dikkat er kayalar bize dogru yuvarlaniyor derken babasi oglum dusmanin tas kaya olsun bunlar bilerek gelmiyor insan gorunumlu tas kaya insanlar tarlanda bazan ayrik otlar yetisir bunlar faydadan cok zararlidir boyle insanlar heran topun agzindadir ulkemin fedakar insani vatan mudafasindadirsaygilarimla
  • İkrarİkrar57 dk önce
    Vatandasa hizmet vermesi gereken herhangi kurum kurulus bunlarin denetlene bilmesi icin sikayet merciler olmali yoksa bugun gundemde yarin unutulmustur ilgilere duyrulur
  • Osman ÖzkanOsman Özkan7 sa önce
    ali kardeşim pates kafalılar kendilerine verilen rolu çok iyi ve mükemmel oynuyor bizler onları takmıyoruz ve reisi tekrar iktidar yaptık ve şimdi zurnanın zırt dediği yere gelelim bu patetes kafalı yavşakların yaşam standartlrıyla reise canlarıyla kanlarıyla oylarıyla destek veren milyonların yaşam standarlarını kim eşitleyecek kim bunları inceleyip görecek.kim okul aile birliklerinin yardım baskıları altında ezilen anaları babaları görecek kim hastanelerde sıra beklemeden gitdiğimiz doktorun masasından kalkmadan hastalarımızı muayene etdiği gestopo şefi gibi şikayetin ne diye sorgulayıp sonrada kan idrar rontgen ulturason çektir getir deyip sizin bunların bir kaçını daha önce yaptırdığınız zaman dilimini bile söylemenize fırsat vermeyen sonrada bu sonuçları göstermek için ananızdan emdiğinizin burnunuzdan geldiğini kimlere anlatacaksınız.sonrada size bir torba ilaç yazdığını eczanede ögrendiğinizde bu doktor acaba bu ilaç firmasının ortağımı diye düşüncelere dalmamızdan sizi pardon bizikim kurtaracak
  • YAVUZ SELİM İSTANBULLUYAVUZ SELİM İSTANBULLU6 sa önce
    Tam isabet muhteşem bir yazı tebrikler Ali bey elinize sağlıkpatatessoganla seçim algı operasyoncusu bay Ugur'a Patates çarpmış olmalı; başkalarıninşusirip elene.verdiğiyaldızlı şöhret balonu da inmiş olmalı
  • KamilKamil4 sa önce
    Daha bugun gordum pazarda sogan patates halen 5lira
  • Ibrahim akIbrahim ak1 sa önce
    Conweb teoremi çiftçiyi aptal yerine koyan ve piyasada hiçbir gerçekliği bulinmayan sirf ogrencilere zulüm olsun hocalar da hava atsın diye ogretilen saçmalığın daniskasidir. Iktisatcilar genelde gelecege yonelik tahmindr bulunmayip olani yorumlarlar ve ornekteki gibi devamli yanlış yaparlar
  • RealistRealist2 sa önce
    Geçen sene bu zaman patetes ve soğan'ın kğ fiyatı bir (1) TL idi şu anda 2.5-3 TL olmasının neresi normal ALLAH AŞKINAresmen ölümü gösterip sıtmaya razı ettiler,ayrıca muhalif falanda değilim taş gibi Reis ciyim, sayın yazar lütfen biraz realist olunuz

Ali Karahasanoğlu

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