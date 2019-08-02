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Hesap bilmeyen Mansur, başkan olursa!

02 Ağustos 2019 Cuma

Bir iş takipçisinin üçkâğıtlarına aldanıp, resmen dolandırılan, alacaklı iken borçlu çıkan 40 yıllık avukat Mansur Yavaş’ın, belediye başkanlığında kamunun haklarını çarçur edeceğini önceden hatırlattık.

Şimdi sıra geldi..

O hatırlatmalarda haklı olup olmadığımıza..

Günler ne çabuk geçiyor..

Mansur Yavaş, Belediye Başkanlığı koltuğuna oturalı, bugün itibari ile 115 gün olmuş..

16 Temmuzda 100 günü doldurduğu an itibari ile, bir rapor hazırlattırmış, Mansur bey..

Ve o raporu “büyük başarı” olarak medyaya ulaştırmış.

Kimse raporun içini açıp bakmıyor..

“CHP’li başkandan mı geliyor? Geldiği gibi yayınla. Yap propagandasını” deniyor..

CHP’lisi de bu kafada..

AK Parti içinde olup, kendisine yer açamayanlar da bu kafada..

Ne imiş, “İşte Mansur Yavaş’ın ilk ‘100 günü’: Bütçe 136 milyon fazla verdi…” imiş..

Vay vay vay..

Bu ne büyük bir başarı!

Nasıl fazla vermiş, nereden kısmış da fazla vermiş, neyi artırmış da fazla vermiş, hemen hiçbir bilgi yok..

“Fazla vermiş”..

İşte o kadar!

Önce ben de aldandım..

“Müthiş bir şey bu” dedim, kendi kendime..

Haberi okudum..

Tek bir ayrıntı yok..

Açtım raporu, satır satır okudum..

Bekledim ki..

“136 milyon fazla verdi” denilirken.. Hani TÜİK’in “mevsimsel etkilerden arındırılmış” başlıklı her konuda ayrı bir hesabı var ya.

Onun gibi basit bir “dönemsel etkilerden arındırılmış” bir bakış açısı ile de hesap yapılmış olsun..

Bu ihtimali gözardı ederseniz..

Yaptığınız hesap, şuna benzer..

Ayın birinde maaş alan işçiler..

“Bir günde şu kadar para kazandık.. Bugün içindeki masrafımız sadece şu kadar. Bütçemiz bugün, giderimizin 30 katı gelirle kapandı” der.

Sanılır ki, adam öyle bir çalışmış ki, bir günde kazandığı para, harcadığı günlük paranın 30 katı. 

Gerçek öyle mi?

Hayır.

Gerçek ne?

Ayın birinde maaş alınır, bir sonraki aya kadar maaş yok..

Dolayısı ile, hesabı ayın birine göre değil, ayın tümüne göre yapman gerekir.

Ayın bütününde gelirlerin ne kadar? Giderin ne kadar?

O kıyaslama ile bütçeni doğrultabiliyor musunuz, buna bakar gelir-gider dengesi hakkında sıhhatli bir karar verebilirsin..

Ayın birinde hesabına yatan maaşı, bir günde kazanmış işçi örneğindeki gibi bir hesap yaparak karşımıza çıkmışMansur Yavaş..

“İlk 100 günümde 136 milyon lira fazla verdik” demiş..

Bunun için hazırladığı kitapçıkta da, sözümona rakamları vermiş..

“Gerçekten Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde mali açıdan düne göre daha iyi bir görüntü var mı?” diye inceledim..

Neler mi gördüm?

Şunları gördüm:

136 milyon fazla vermenin gerekçesi olacak, eski yılların aynı tarihlere denk gelen bölümünde böyle bir fazlalık verilmediğini, Mansur Yavaş’ın sayesinde ilk defa böyle bir fazlalık yaşandığına dair tek bir veri bulamadım..

Tam aksini gösteren veriler var..

Makam araçlarının azaltılacağı vaadi vardı..

Raporda bize bilgi verilseydi, “20 makam aracı azaltılmıştır, buradan elde edilen tasarruf şu kadardır” denilse idi, “Mansur Yavaş’a tebrikler” derdim..

Böyle bir bilgi yok.

Sadece “Makam araçlarını azaltarak, tasarruf ettik” deniyor.

İyi de.. Kaç araç azaltıldı, bununla kaç lira tasarruf ettin, onu niye söylemiyorsun?

Çünkü rakamlar, Mansur beyi yalanlıyor.

O da, yanındaki iki tane rakam oynatıcısı hokkabazın aklı ile, “136 milyon fazla verdik” diye övünüyor..

Var mısınız, somut karşılaştırma yapmaya?

Hem de aynı yılın ilk 100 günü ile, sonraki 100 gününü kıyaslamaya..

Buyrun..

Tesadüf o ki, 2019 yılının 1 Ocak’ından, Mansur Yavaş’ın başkanlığı devir alma tarihine kadarki gün sayısı ile, Mansur beyin göreve başlamasından 16 Temmuz’a kadarki gün sayısı hemen hemen birbirine eşit. 

Yani ilk 98 gün AK Partili Mustafa Tuna, belediyeyi yönetmiş, sonraki 100 günü de CHP’li Mansur Yavaş yönetmiş.. 

Bakalım, ilk 100 günde neler olmuş, sonraki 100 günde neler olmuş?

Mansur bey veriyor rakamları:

“Bütçe giderleri” başlığı açmış ve ilk 100 günde, AK Parti yönetimindeki belediyenin,105.879.247 TL personel gideri olduğu belirtilmiş.

Mansur bey bunu ne yapmış?

Hani diyorlar ya, bankamatik memur var, işe gelmeden para alanlar var. Onları çıkarttığını da varsayarak, Mansur beyin personel giderlerine bakalım:

126.915.582 TL.

Ben demiyorum, kendisi raporunun 14. sayfasında söylüyor..

105 milyon nire, 126 milyon nire?

Mal alımında oynama yapabilirsiniz.. Bu ay alacağınız malı, gelecek aya sarkıtabilirsiniz. Veya ödemesini gelecek aya faturalandırabilirsiniz.. Ama personel gideri, çok net bir kriter..

Bu kriter de, Mansur beyin yönetiminde, Ankara Belediyesinin % 20 oranında daha fazla personel gideri yaptığını gösteriyor..

Ve, “Bütçe fazla verdi” mavalı, iflas ediyor..  

Somut daha başka örnek mi istiyorsunuz?

Ankara Büyükşehir’in iki büyük kuruluşu var: ASKİ ve EGO.

Onlarda durum ne?

Mansur beyin raporundan alıntılayayım:

“İlk 100 günde ortaya çıkan duruma bakıldığında gelirde, su ve atıksu tarifesinde % 30 oranında yapılan indirim nedeniyle, azalma olduğu ve bütçenin 133.730.100 TL açık vermesine neden olduğu anlaşılmaktadır.”

ASKİ’de 133 milyon zarar.

Ya Ego’da?

Onu da Mansur beyin raporundan aktarayım:

“İlk 100 günlük bütçe gelir ve gider arasındaki fark -183.163.346 TL’dir.”

Orda da 183 milyon lira zarar var mı? Var..

O zaman soralım Mansur beye, kâr eden ASKİ’yi zarara geçirdin, EGO’nun zararını 30’a, 40’a katladın..

Bu mu başarılı yönetimin?

 

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  • Sayın yazar dikilen heykelleri unuttunuz galiba Sayın yazar dikilen heykelleri unuttunuz galiba 57 dk önce
    Yat yat uyu uyu uyu yat atam izindeyiz Atam izindeyiz... yıllarca vatanperver Anadolu halkının hakkını gasp edip yağlı kapılara kapağı atıp bir iki nesil devlet ve özel sektörde hep ballı kaymakları yiyen bu sayede vergi veren askerde canını feda eden ama annesi yemin törenine alınmayan ezilen halka tepeden bakanvillacı yalılarda viski yudumlayan güruha anlatamazsın
  • ali ustaali usta58 dk önce
    tam görev adamısın bugünde ankara ya saldır dedilervazifeni iyi yapıyorsun biraz vijdanın olsa kim bu memleketin parasını çalıyorsa en büyük şerefsizdir odur diyemezsin çünkü zülfiyare dokunur
  • Büyük Lider Aliya’nın OğluBüyük Lider Aliya’nın Oğlu59 dk önce
    Ne dedi oğul İzzetbegoviç? Şimdiki Türkiye o zaman olsaydı. Bosna savaşı böyle neticelenmezdi. Mansur Ekrem Kemal Meral siz kimsiniz ki? Mikrofonu eline almak başka TC yi yönetmek başka. Reis kardeşimizin Allah yardımcısı olsun. Yanlıştan korusun.
  • BÖRTEÇİNEBÖRTEÇİNE1 sa önce
    Sayın yazar uslup size yakışmıyor. Bu neyin kibri ego patlaması yaşıyorsunuz.Sizin yazılarınızı okumaya ve takip etmeye çalışıyorum her yazınızda birilerini suçlama birilerine iftira atma ne hikmetse bu birileri hep Akp muhalifleri oluyor TELAŞ KORKU VE PANİK YAŞIYORSUNUZ.Bu millet herkesin ne olduğunu gördü sizler yandaşlık yaparak saçma sapan iftiralar atarak yazdığınız yazılara artık kimseyi inandıramıyorsunuz. Akp belediyelerini neden yazmıyorsunuz? 17 yıldır devleti yönetenler kimler ülkemiz cokmu güzel yönetildi? az edepli onurlu olun ama sizde nerede.
  • Coşkun AtakCoşkun Atak1 sa önce
    Hesap bilmeyen Mansur başkan olursa yeni havaalanı taksi pisti çökermiş..
  • emrahemrah1 sa önce
    .. Sizin hala anlamadığınız şu; ekrem veya mansur değil de alelade bir insan da ak partinin karşısına çıksaydı yine kazanırdı. millet mansur veya ekrem gibileri vasıflı olduğu için seçmedi..
  • BurhanBurhan2 sa önce
    Mahsur yavaş dan belediye başkanı olursa sonucuda bu olur.yalan,hile onun kolay kelimeler
  • YALANCININ MUMU YATSIYA KADARYALANCININ MUMU YATSIYA KADAR2 sa önce
    Bu daha başlangıç. Ankara 5 yılda kim bilir daha ne kadar zarar edecek.
  • HacıHacı2 sa önce
    Sevgili yazar ... karşılaştır bakalım tuikin enflesyonun eksi çıkışınada görelim
  • Akan Yılmaz Akan Yılmaz 2 sa önce
    ..ben Allah in yazdigi kurallara gore yasamaya calisan biriyim,ve chp ve onun gibi zihniyeti asla benimsemedim ve takip etmedim.neden bu yazdiklarinizi akp li belediye baskanlari icin yazmadiniz(yazdiysaniz sizden ozur dilerim)akpli belediye baskanlari ... neden ses cikmadi.melih gokcek neden gorevden alindi bu niye dillendirilmedi.hani derler ya Elif gibi dogru ol diye bende bunu beklerdim tum gazeteciyim diyenlerden
  • Ayşe Ayşe 2 sa önce
    Hep böyle yazın değerli kardeşim satır satır incele sifatlarina vur yalanı ALLAH razı olsun cumamiz mübarek olsun
  • MetinMetin2 sa önce
    Keske kösenize erzurum belediyede ki durumuda taşısanız ..
  • Mansur BalonuMansur Balonu3 sa önce
    Başarılı kariyeri varmış. Neymiş? Küçük bir Ankara ilçesindebaşkanlık yapmış. Başka? Ülkücü kökenliymiş?Cevabını Bahçeli verdi.Başka? Avukat olması. Tamam da faturalandırılmayan dava vekalet ücretini nasıl savundu? İbret-i alem. Basında çok yazıldı. Ayıptır ayıp. İnşallah geldiğin gibi gidersin. İyisini CHP sini HDPsini de al git.
  • İbrahim akİbrahim ak5 sa önce
    İki heykel diker her şey unutulur zihniyet bu hizmetmis çalışmakmış bunlar o düşünce yapısında yok
  • DermanDerman5 sa önce
    Hesabini bilmemek, buda bir,deyim.iyi kazanir ,fakat israfcidir ,es dost gonuller cikarcidir.hesap bilmemek bazen mektep gormeyenler,dun koyumuzun bakkalina ugradim,bir iki ihtiyac ,almak icin dukkani calistiran adam olunce yerine karisi bakiyor fakat okumuslugu yok ,alacaklarimi, soyledim masaya koydu.hesabi kapinin onunde uyun oynayan torununu cagirdi belki on yasinda.babaannesine,hesapda yardim etti.herseyin bir kolayi var oda careyi boyle bulmus.ankara belediye baskani mansur,hesap bilmemekmi kusur.bir turku vardi eger belediye baskani olursam nemize yetmiyor el kadar hasir imza bilmeyen barmak basar,buyukde olsa,hasar,ne onemi var ,chp li ise hdp sp ip ,sirtini onlara dayar.hesapmi ne onemi var.oy veren oy verirken cikarim varmi derken secilenden de topluyorsa iste sana hesap.
  • Dadaş Dadaş 9 sa önce
    Mansur söyle yalanı? Dilin kemiği yok yalandan kim ölmüş

Ali Karahasanoğlu

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