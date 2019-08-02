Hesap bilmeyen Mansur, başkan olursa!

Bir iş takipçisinin üçkâğıtlarına aldanıp, resmen dolandırılan, alacaklı iken borçlu çıkan 40 yıllık avukat Mansur Yavaş’ın, belediye başkanlığında kamunun haklarını çarçur edeceğini önceden hatırlattık.

Şimdi sıra geldi..

O hatırlatmalarda haklı olup olmadığımıza..

Günler ne çabuk geçiyor..

Mansur Yavaş, Belediye Başkanlığı koltuğuna oturalı, bugün itibari ile 115 gün olmuş..

16 Temmuzda 100 günü doldurduğu an itibari ile, bir rapor hazırlattırmış, Mansur bey..

Ve o raporu “büyük başarı” olarak medyaya ulaştırmış.

Kimse raporun içini açıp bakmıyor..

“CHP’li başkandan mı geliyor? Geldiği gibi yayınla. Yap propagandasını” deniyor..

CHP’lisi de bu kafada..

AK Parti içinde olup, kendisine yer açamayanlar da bu kafada..

Ne imiş, “İşte Mansur Yavaş’ın ilk ‘100 günü’: Bütçe 136 milyon fazla verdi…” imiş..

Vay vay vay..

Bu ne büyük bir başarı!

Nasıl fazla vermiş, nereden kısmış da fazla vermiş, neyi artırmış da fazla vermiş, hemen hiçbir bilgi yok..

“Fazla vermiş”..

İşte o kadar!

Önce ben de aldandım..

“Müthiş bir şey bu” dedim, kendi kendime..

Haberi okudum..

Tek bir ayrıntı yok..

Açtım raporu, satır satır okudum..

Bekledim ki..

“136 milyon fazla verdi” denilirken.. Hani TÜİK’in “mevsimsel etkilerden arındırılmış” başlıklı her konuda ayrı bir hesabı var ya.

Onun gibi basit bir “dönemsel etkilerden arındırılmış” bir bakış açısı ile de hesap yapılmış olsun..

Bu ihtimali gözardı ederseniz..

Yaptığınız hesap, şuna benzer..

Ayın birinde maaş alan işçiler..

“Bir günde şu kadar para kazandık.. Bugün içindeki masrafımız sadece şu kadar. Bütçemiz bugün, giderimizin 30 katı gelirle kapandı” der.

Sanılır ki, adam öyle bir çalışmış ki, bir günde kazandığı para, harcadığı günlük paranın 30 katı.

Gerçek öyle mi?

Hayır.

Gerçek ne?

Ayın birinde maaş alınır, bir sonraki aya kadar maaş yok..

Dolayısı ile, hesabı ayın birine göre değil, ayın tümüne göre yapman gerekir.

Ayın bütününde gelirlerin ne kadar? Giderin ne kadar?

O kıyaslama ile bütçeni doğrultabiliyor musunuz, buna bakar gelir-gider dengesi hakkında sıhhatli bir karar verebilirsin..

Ayın birinde hesabına yatan maaşı, bir günde kazanmış işçi örneğindeki gibi bir hesap yaparak karşımıza çıkmışMansur Yavaş..

“İlk 100 günümde 136 milyon lira fazla verdik” demiş..

Bunun için hazırladığı kitapçıkta da, sözümona rakamları vermiş..

“Gerçekten Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde mali açıdan düne göre daha iyi bir görüntü var mı?” diye inceledim..

Neler mi gördüm?

Şunları gördüm:

136 milyon fazla vermenin gerekçesi olacak, eski yılların aynı tarihlere denk gelen bölümünde böyle bir fazlalık verilmediğini, Mansur Yavaş’ın sayesinde ilk defa böyle bir fazlalık yaşandığına dair tek bir veri bulamadım..

Tam aksini gösteren veriler var..

Makam araçlarının azaltılacağı vaadi vardı..

Raporda bize bilgi verilseydi, “20 makam aracı azaltılmıştır, buradan elde edilen tasarruf şu kadardır” denilse idi, “Mansur Yavaş’a tebrikler” derdim..

Böyle bir bilgi yok.

Sadece “Makam araçlarını azaltarak, tasarruf ettik” deniyor.

İyi de.. Kaç araç azaltıldı, bununla kaç lira tasarruf ettin, onu niye söylemiyorsun?

Çünkü rakamlar, Mansur beyi yalanlıyor.

O da, yanındaki iki tane rakam oynatıcısı hokkabazın aklı ile, “136 milyon fazla verdik” diye övünüyor..

Var mısınız, somut karşılaştırma yapmaya?

Hem de aynı yılın ilk 100 günü ile, sonraki 100 gününü kıyaslamaya..

Buyrun..

Tesadüf o ki, 2019 yılının 1 Ocak’ından, Mansur Yavaş’ın başkanlığı devir alma tarihine kadarki gün sayısı ile, Mansur beyin göreve başlamasından 16 Temmuz’a kadarki gün sayısı hemen hemen birbirine eşit.

Yani ilk 98 gün AK Partili Mustafa Tuna, belediyeyi yönetmiş, sonraki 100 günü de CHP’li Mansur Yavaş yönetmiş..

Bakalım, ilk 100 günde neler olmuş, sonraki 100 günde neler olmuş?

Mansur bey veriyor rakamları:

“Bütçe giderleri” başlığı açmış ve ilk 100 günde, AK Parti yönetimindeki belediyenin,105.879.247 TL personel gideri olduğu belirtilmiş.

Mansur bey bunu ne yapmış?

Hani diyorlar ya, bankamatik memur var, işe gelmeden para alanlar var. Onları çıkarttığını da varsayarak, Mansur beyin personel giderlerine bakalım:

126.915.582 TL.

Ben demiyorum, kendisi raporunun 14. sayfasında söylüyor..

105 milyon nire, 126 milyon nire?

Mal alımında oynama yapabilirsiniz.. Bu ay alacağınız malı, gelecek aya sarkıtabilirsiniz. Veya ödemesini gelecek aya faturalandırabilirsiniz.. Ama personel gideri, çok net bir kriter..

Bu kriter de, Mansur beyin yönetiminde, Ankara Belediyesinin % 20 oranında daha fazla personel gideri yaptığını gösteriyor..

Ve, “Bütçe fazla verdi” mavalı, iflas ediyor..

Somut daha başka örnek mi istiyorsunuz?

Ankara Büyükşehir’in iki büyük kuruluşu var: ASKİ ve EGO.

Onlarda durum ne?

Mansur beyin raporundan alıntılayayım:

“İlk 100 günde ortaya çıkan duruma bakıldığında gelirde, su ve atıksu tarifesinde % 30 oranında yapılan indirim nedeniyle, azalma olduğu ve bütçenin 133.730.100 TL açık vermesine neden olduğu anlaşılmaktadır.”

ASKİ’de 133 milyon zarar.

Ya Ego’da?

Onu da Mansur beyin raporundan aktarayım:

“İlk 100 günlük bütçe gelir ve gider arasındaki fark -183.163.346 TL’dir.”

Orda da 183 milyon lira zarar var mı? Var..

O zaman soralım Mansur beye, kâr eden ASKİ’yi zarara geçirdin, EGO’nun zararını 30’a, 40’a katladın..

Bu mu başarılı yönetimin?