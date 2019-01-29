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HDP’nin desteği hem Kürtlere, hem milliyetçilere ihanettir!

29 Ocak 2019 Salı

PKK’nın uzantısı konumundaki HDP, İstanbul, İzmir ve Adana’da belediye başkanlığı için aday göstermeyeceklerini açıklamış.

“Ankara ve Mersin’i de görüşüyoruz” açıklaması yapılmış..

Hani kimlerle görüştüklerini de açıklasalardı, daha iyi olurdu ama..

Onlar açıklamasa da, biz kimlerle görüştüklerini iyi biliyoruz.

CHP ile görüşüyorlar..

İyi Parti ile görüşüyorlar..

Elverdiğince, Pensilvanya ile görüşüyorlar..

Dertleri ne?

AK Parti’ye balta vurmak..

Diyebilirsiniz ki, “Sana ne kardeşim.. O da bir parti, diğeri de bir parti.. İsteyen parti, istediğini destekler, istemediğine de çelme takar!”

Birileri bunu söyleyebilir de..

Vicdan sahibi insanlar söyleyemez..

Bu ülkede 40 yıldır kan akmasına sebeb gösterilen Güneydoğu’daki vatandaşlarımızın uğradıkları haksızlıkların çok büyük bir bölümünü ortadan kaldıran AK Parti’ye karşı..

Siz kalkıp da CHP ile İyi Parti’yi destekleme kararı alırsanız.. (Lütfen kimse aklımızla alay etmeye kalkışmasın.. Sadece aday gösterilmeyeceğini, yoksa CHP-İyi Parti adaylarını destekleme şeklinde şu anlık bir açıklama olmadığını iddia etmeye kalkışmasın. Kimin neyi, ne için yaptığını çok iyi biliyoruz.)

Ki, o CHP’nin koalisyon ortağı olduğu (SHP tabelası altında) 1991-1995 döneminde Kürt kardeşlerimiz 15 bin insanını faili meçhule kurban vermişse..

Köyleri yakılmış..

Kürtçe konuşma hakları ellerinden alınmış..

Minibüste Kürtçe türkü dinlemelerine bile izin verilmemiş ise..

Yine CHP ile birlikte hareket eden İyi Parti’nin yöneticilerinin büyük çoğunluğu da..

O tarihlerde bürokrat olarak. Askeriyede rol olarak.. 

Güneydoğuda yaşanan o haksızlıkların uygulayıcısı olmuşlar ise..

HDP yönetimi çıkıp, Kürt halkına bu ihaneti niçin yaptıklarını açıklamalılar..

Hüda Kaya’lar.

Nimetullah Erdoğmuş’lar..

Ayhan Bilgen’ler..

Çıkıp konuşmalılar..

Kürt vatandaşlarımıza en ağır işkencelerin yapıldığı dönemin yöneticilerini niçin destekliyorlar?

Katillerini niçin bu kadar seviyorlar..

Cellatlarına niçin aşık oldular?

**

HDP’nin açıkça olmasa da..

Herkesin anlayacağı dilden ima ettiği üzere..

CHP-İyi Parti ittifakını destekleme amacıyla birçok ilde seçimlere girmeme kararının bir yönünde, bölge insanına zulmeden siyasilere destek verme ihaneti olduğu gibi..

Olayın bir de..

Güneydoğu insanının temel hak ve özgürlüklerini elde etmesinde en büyük aktif rolü oynayan AK Parti’ye çelme takma operasyonu yönü var..

Kendi katillerine destek çıkarken..

“Oy onların değil mi? İsterlerse katillerine, isterlerse işkencecilerine verirler” der geçebilirdik..

Ama bu kararı alırken..

Kürtçe konuşmayı, Kürtçe müziği adeta suç gibi görülmesini ortadan kaldıran..

Cezaevinde oğlunu ziyarete giden anneyi, Kürtçe’den başka bir dil bilmediği için konuşturmayan baskıcı uygulamaya son veren..

Kendi evlerinde, sokaklarında, özel araçlarında Kürtçe konuşabilmeyi bir kenara bırakın..

Kürtçe yayın yapan televizyonu, en ahlaksız saldırıları da göğüsleyerek hayata geçiren AK Parti’yi devirme amacı güderseniz..

Yaptığınız sadece ihanet değil, aynı zamanda rezilce bir ahlaksızlıktır.

**

Bu kirli ittifak..

Önce milletvekillerinin.

Sonra parti teşkilatlarının..

31 Mart’ta da, seçmenin gözünü açacak..

Nitekim, İyi Parti Manisa Milletvekili Tamer Akkal, partisinden istifa etti..

Gerekçeleri de, birebir belirttiğim konular..

En başından beri, HDP ile partisinin ilişkilerinden rahatsız olduğunu söylüyor..

Açıkça belirtmese de, HDP’nin başındaki Selahattin Demirtaş’a, İP Genel Başkanı Meral Akşener’in verdiği desteğe göndermeler yapıyor..

Ve istifayı basıyor..

Şimdi biz, diğer milliyetçileri bekliyoruz..

Koray Aydın’ları..

Ümit Özdağ’ları..

Lütfü Türkkan’ları..

Fahrettin Yokuş’ları..

En önemlisi..

Bu ülkenin unuttuğu bir uygulamayı.. Adeta fitne çıkartmak için gündeme getiren..

Danıştay’a ant kararı için müracaat eden ve iptal kararı çıktığında da büyük bir iş başarmış gibi ortalığı velveleye veren İsmail Koncuk’ları..

Bekliyoruz..

**

HDP kendi başına bir başka partiyi veya partileri destekleyebilir..

Desteklenen partiler, “Bizim haberimiz yok.. Ne yapalım, ellerini mi bağlayalım” diyebilirler..

Ama..

Bu desteğin tek taraflı olmadığı adayları masaya yatırdığınızda görüyorsunuz.

Öyle ki..

İzmir’de açıkça HDP’ye el uzatan bir isim, CHP’nin adayı olarak gösterildi..

Bakalım, milliyetçi İyi Partililer, bu isme nasıl oy verebilecek?

Yine İstanbul-Kadıköy’de, benzeri şekilde, HDP’lilerle senli-benli olan bir adayın CHP listesinden aday gösterilmesi..

HDP desteğinin, “karşılıksız aşk”a bağlı olmadığını gösteriyor..

“Al gülüm, ver gülüm” yapılmış..

Belki İyi Parti’nin haberi bile olmadan..

CHP ile HDP anlaşmış..

Sonrasında da..

CHP, tek başına görüşme yapıyormuş gibi.

İyi Partili safları aldatmış..

Şimdi karşımızda duran sonuç şu:

İyi Parti, milliyetçilere, “HDP eksenli adaylara oy verin” çağrısı yapacak..

Bu çağrı ile birlikte..

31 Mart akşamı, kepenkleri de kapatacak..

“Çok bile kaldılar” diyebilirsiniz..

Gerçekten de..

MHP’yi yıkmak için yola çıkmışlardı..

MHP’den az oy alarak, 24 Haziran’da kepenkleri kapatmaları gerekirdi..

Kapatmadılar..

9 aylık gecikme ile..

“HDP ile iş kotarma” yanlışı sonucu kepenkleri kapatmak zorunda kalacaklar..

**

Şunu da hatırlatmamız gerekir..

Onlar bir hesap yapıyorlar ama..

Yaptıkları hesabın, ayaklarına dolanma ihtimali de çok güçlü..

Samimi dindar Kürtler, bu boşlukta CHP adaylarına değil..

AK Parti adaylarına yönelecek..

Nasıl ki..

Güneydoğu’da AK Parti HDP ile başa baş ise..

İstanbul’da, İzmir’de, Adana’da da..

HDP’nin aday göstermediği yerlerde, oyların yarısı AK Parti’ye gidecek..

31 Mart, kirli ilişkilere giren partilerin, sonu olacak!

 

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YORUM YAZ

  • Ali BULUT Ali BULUT 1 sa önce
    Chp yada Hdp ye oy veren Türk yadaKürt ne samimidir nede dindardir din düsmani bir partiye oy verende ayni onlardandir nokta
  • yazıYORUMyazıYORUM1 sa önce
    Bu ne saçma başlık yaw. Bir kürt HDP ye oy veriyorsa zaten dindar değildir, haa dini zerdüsttür, isevidir, musevidir o başka ama müslümanım diyen adamın HDP ile de CHP ile de işi olmaz. İşi olan da münafıklardır zaten.
  • YaziyorumYaziyorum1 sa önce
    Yorumcu,coskun akademi,terore destek veriyorsa kapatirsin demekle olmuyor soyle.bir zamanlar kac pati kapatildi insanlar ayni bir ornrk bir hastamis var dr amaliyat diyor boyun veya kalp veya beyin rizikolu tehlikeli .aile dr demis,se yapsin olum tehlikesi gibi bir ilacin birseye fayda verirken baska yerden tahrib actigini duyariz bazi seyler bilmekle olmuyor kas yspayim derken goz cikarmak denir bu dununemeyene a..Mak denir
  • RenasRenas1 sa önce
    Başta bunları yazan birini Kürt olarak seni kardeş kabul edemem. Meclis’te Kürtçe konuşulurken tutanaklarda bilinmeyen bir dil diyen akp, bırak Kürtçe yayın tapan tv gazete dergileri, çizgi film yayımlayan Kürtçe zarok tv kapan akp, yolda yürürken Kürtçe konuştuğu için bıçaklanan insanlar daha ne diyeyim. Akp dense CHP yi tercih ederim en azından çıkardıkları kanunlara uyarlar
  • MaliMali1 sa önce
    Ali bey ,,Hdp li pervin buldan ve mithat sancar Akp li Naci Bostancı ile görüşüyor,haberiniz var mı..???(A. Selvi-hürriyet)
  • CanCan1 sa önce
    Ak partiden önce Kürtçe şarkı konuşmak kaset satmak yasaktı bunu yasaklayan zihniyet ile şimdi karı koca olmuşlar. Çünkü cahiller
  • AlparslanAlparslan1 sa önce
    Arkadaş bundan bir kaç yıl önce ak parti hdp ile görüşüyordu
  • TurgayTurgay1 sa önce
    Yani size ne diyeyim şaşırdım Kürtçe 12 Eylül döneminde yasaklanmış ama uygulaması mümkün olmadığı ve aslında çağ dışı olduğu için 1991 de kalkmış bir uygulama. Bunu akp'mi kaldırdı.Kürtçe müzik yasağını akp'mi kaldırdı. akp'nin tek kaldırdığı Andımız oldu demek ki bütün mesele andımızın kaldırılması imiş and gitti,kürtçeolduğu şüpheli hatta çoğu değil yer isimleri geri geldi,terör bitti öyle mi.Miroğlu hdp'nin oylarına talip olunca mesele yok ötekiler olunca kıyamet kopuyor. Aslında akp ve mhp seçmeni korkutamazlarsa başlarına gelecekleri biliyor. Çarşı pazar alev alev çıksana bir pazara baksanıza fiyatlara bunu konuşturmamak için hemen terör dü bekaydı bilmem neydi. Vatandaş burnundan soluyor ve cezayı kesecek.Tabi sizin belediyelerden aldığınız nemalar kesilecek. İstanbul belediyesinin ne idüğü belirsiz vakıflara ödediği avantalar 1 katrilyonu bulmuş kimin parasını kime harcıyorlar belli değil.
  • Düşünüp YazsaydınDüşünüp Yazsaydın1 sa önce
    Oslo,Habur rezaletleri ve O.Baydemir ile Reis'in el ele fotoğrafları hafızalarda iken,Eşkıyaya ısmarlanan lahmacun faturaları ortalığa dökülmüşken acele etmeseydin iyiydi.
  • görkemgörkem1 sa önce
    zamaninda digerleri de görüsmüstü; mesela Osloda mesela Ankarada.. neticede hepsi TC vatandasi bu kadar kafaya takma ve hepsi Anayasamiza göre mesru partiler.. Bugün yine büyük siyaset yapmissin ben ise hala DOMATES BIBER PATLICAN SOGAN diyorum.. Kahrolsun PKK kahrolsun FETÖ ve U§AKLARI!.. Bu son saydiklarim elbette mesru degil, illegal.. Yüce devletimiz elbette bunlarin HAKKINDAN GELECEKTIR...
  • Mehmet AliMehmet Ali2 sa önce
    AKP Ekonomi, Dış Politika, İşsizlik, Liyakat, Hayat Pahalılığı, Eğitim gibi bir çok alanda çuvallasa da ,seçimde büyük oy getiren Bedava Sağlık, Sosyal Yardımlar, Medya ile Algı Yönetimi ve Din Sömürüsü gibi alanlarda oldukça başarılı politikaları var. Bu aslında demokrasinin yumuşak karnı. Halkı Manipüle etmek çok zor değil. Memleket bekası mı AKP bekası mı noktasında, hepsi AKP bekası tarafında. Siyasetçi de öyle, Oy veren de. Bu seçimde de bundan sonraki bir çok seçimde de her türlü AKP kazanır. Yok muhalefet şu adayı çıkarmış, yok biri aday çıkarmamış, bunların artık hiç önemi yok.
  • YaziyorumYaziyorum2 sa önce
    YorumcuAli uslu bilmenizde yarar var .Akp ve mhp haricindeki ,partilerin kimlerle iletisim kurdugunu bilmiyorsaniz,iddanizda sana gore haklisin,gecen Akit yayinladi ifsa oldular diye,kilictaroglu istifa edecekti foto ve abdullah gul telkin etti diye bu haberide aydinlik kise yazari,selahattin onkibar galiba siz yenisiniz, pek yazilanlarla ilginiz yok herkesi bir vatan topragi gibi butun giruyorsun diyorsun ayrim yapiyorsun.gercek ayirmak isteyenler ,Akp ve mhp deyil mulafet edenler.
  • MaliMali2 sa önce
    Bir insanın böyle bir yazı yazması için kör ve sağır olması gerekir. Pkk terör örgütü değildir diyen akp vekili orhan miroğlu hdp nin oylarına talibiz dedi meydanlara çıktı bile..!
  • vahapvahap2 sa önce
    Foxtv nin sabah ve akşam haberlerine iyi bakîn erdogan veya bahçeli bir şey açıkladıgında şey dediginde önce chp den bir veya birkaç vekil ne demiş sonra ip den bir veya birkaç kişi ne demiş bazen sp lilerden biri ne demiş yetmedi bazen sojaktaki vatandaş ne demiş diye tekrarlanarak adeta boks ringinde kevgire çevrilen kum torbasına çevrilmeye çalışılan bahçeli ve erdogan sonrada bak seni kum torbası gibi yumruklattık ama sen siz hakkızsınız diye ekrandan kamuoyuna sunmak murdoch medyasının genel özelliği
  • Zart ZurtZart Zurt2 sa önce
    Demissinki "Elverdiğince, Pensilvanya ile görüşüyorlar".. HAHAHAHAH... Bir tane hdp linin pensilvanya da fotografi yok, bir tane hdp milletvekili türkce olimpiyatlarina katilip Gülen e medhiyeler düzmemis... Simdi onlar pensilvanyaci oldular öylemi?
  • burakburak2 sa önce
    Hangi partiden olursa olsun yabancı vakıf enstitü ve düşünce kuruluşları ile iltisaplı siyasetçileri hiç hazzetmem
  • irfanirfan2 sa önce
    Mhp liler de geziye katılmalı diyen Lütfi Türkkan ip'in akil adamlarından
  • halimhalim2 sa önce
    Hdp aday çıkarmadığı illerde seçmenine ister akpve mhp ye ister chp ipsp ye oy verinmi diyecek. Yada aynı şekilde dogu ve güneydogudaki chp ve ip seçmeni akp yemi hdp yemi oy verecek
  • Ali UsluAli Uslu2 sa önce
    AKP soz konusu oldugu zaman insanlar vicdanli, diger partiler sozkosunu oldugunda ihanet oluyor oyle mi? AKP pkk diye diye sokakta kürt vatandası bırakmadı. Herkes vatan haini, butun partiler vatan haini bir tek akp ile mhp vatansever... Mahserde Cenabi Allah size insanlari kutuplastirmanin, sucu bucu diyerek bolmenin hesabini mutlaka soracaktir.
  • ORHAN İNANORHAN İNAN2 sa önce
    BU MİLLETİ SARAN ,SARMALAYAN KAOTİK ZİHNİYET KOLAY KOLAY BIRAKMAYA DA NİYETLİ DEĞİL GİBİ. ZİNCİRLER KIRILMASIN,BAŞLAR EĞİK VE ZİLLET İÇERİSİNDE KALINSIN.BÜTÜN MÜSTEMLEKECİ GÜÇLER ÜLKEMİZİN HERŞEYİNE MÜDAHİL OLMAYA DEVAM ETSİNLER. ONLARIN ÇİZDİĞİ ÇİZGİNİN DIŞINA KESİNLİKLE ÇIKILMASIN,ARZU VE ÇABASI İÇERİSİNDE OLAN ÖZGÜRLÜKÇÜ ,DEVRİMCİ VE DE ÇOKCA ÇAĞDAŞ OLAN ULASALCILARIMIZ VAR OLDUKÇA BU ÜLKENİN DAHA ÇOK ÇEKECEĞİ VAR.ADAM İHANETİN ALASINI YAPIYOR HALA KENDİNİ VATANSEVER OLARAK NİTELİYOR,İLERİCİ VE ÇAĞDAŞ OLARAK NİTELİYOR VE BUNU YAPAR İKEN DE ZERRE MİKTARI YÜZÜ KIZARMIYOR.HAYRETLE İÇERİSİNDEYİM.BU KADAR YÜZSÜZ OLABİLMENİN YOLU SADECE VE SADECE HERHANGİBİR KUTSALLARININ OLMAYIŞINDAN GEÇİYOR. PKK=HDP İKEN CHP +HDP OLABİLİYOR.CHP=HDP ÖNERMESİ ORTAYA ÇIKMIŞ İKEN KENDİSİNİ MHP NİN ALTERNATİFİ OLARAK NİTELEYEN UÇ MİLLİYETÇİ OLDUĞUNU DEKLARE EDEN İP,CHP İLE EL SIKIŞIYOR.ŞİMDİ PKK=HDP=CHP ÖNERMESİNİN SONUNA =İP OLARAK EKLEMLENİYOR AMA HALA MİLLİYETÇİ,VATANPERVER OLDUĞUNDAN (YÜZÜ KIZARMADAN,BAŞINI ÖNE EĞMEDEN) SÖZ EDEBİLİYOR.BU KADAR FÜTURSUZLUĞUN YAŞANDIĞI BU SİYASETE HALA PRİM VEREN,BU DURUMU HİÇ SORGULAMAYAN İNSANLARIMIZIN VAR OLMASI,HEM DE ÇOKCA OLMALARI ,İŞTE GARİP VE MAZLUM ÜLKEMİZİN İÇİNDE BULUNDUĞU NOKTA..VE BUGÜN VENEZUELA DA OYNANAN ÇİRKİN İŞGAL FAALİYETİNİN ÜLKEMİZDE DE AYNI İLE UYGULANMASINI DÖRT GÖZLE BEKLEYEN SATILMIŞ KAFALAR..AMMA,BUNU DÜŞÜNEN VE ARZULAYANLARIN ŞUNU UNUTMAMALARINI ÖZELLİKLE BELİRTMEK İSTİYORUM..BU ÜLKE SADECE ŞEHİTLER VERİR ANCAK BİR KARIŞ VATAN TOPRAĞI VERMEZ.ELİNİ UZATANIN ELİNİ DE MUHAKKAK KIRAR.ŞEHADETE SUSAMIŞ BUNCA ÇOK BAŞKA BİR ÜLKE DE BULAMAZLAR.İSTEYEN BİR DENESİN BAKALIM..ALLAH(CC) A EMANET OLUN,ELİNİZE SAĞLIK.
  • aslanaslan3 sa önce
    Hakkari’de AK Parti eski milletvekili Mustafa Zeydan’ın oğlu olan ve kendisi de bir dönem milletvekilliği yapan Rüstem Zeydan AK Parti’den, diğer oğlu Abdullah Zeydan ise HDP’den milletvekili adayı oldu.İki kardeşin ayrı partilerden aday oluşu ait oldukları aşireti de ikiye böldü. Daha önce tamamı AK Partili olan Zeydan ailesinin büyük bir bölümü aile büyüğünün oğullardan Abdullah Zeydan’ın HDP’ye geçmesi ile HDP’ye kaymıştı. AK Parti’den 23. Dönem Hakkari Milletvekilliği yapan Rüstem Zeydan, kardeşi ve ailesinin bir bölümünün HDP’ye geçmesinin ardından bir açıklama yapmış ve AK Parti’den siyasi hayatını sürdüreceğini, bir sonraki seçimde aday olacağını ilan etmişti. Daha önce HEP millet vekili olan Metiner iki dönem AKP milletvekili olmadımı.
  • kivokivo3 sa önce
    ilk başta bir aynaya bakacaksınız.Hdp de.sonucta.yasal bir parti.ve oy oranı da var.Ne yapsın CHP?Oylarınızı kabuk etmiyorum ksura bakmayın mı desin?Size yar olmadi diye kimseye yar olmasın istiyorsunuz.
  • Bırcı VenıBırcı Venı3 sa önce
    Yazar HDP secmeni bu şartlarda PKK dır demekte . NOKTA.
  • CoskunakademiCoskunakademi3 sa önce
    Gorusuyorlarsa gorusuyorlar var mi seni irgalayan birsey madem bu parti terore destek veriyor kapatirsin secime sokmazsin olur biter ...sizler adamlala megriyi soyleyip aglarken teroristleri haburda karsilarken ypg yi kobaniye ulkemizden ugurlarken aponun mektubunu okuturken barzaniyle gurur duyarken salih muslimi ankarada agirlarken osloda dolmabahcede hdp ile mutabakata varinca birsey yok sizler vatansever oluyorsunuz adamlar ittifaka bile almiyorlar terorist mi oluyorlar...beka sorunu diyen bahceli 30 ilde beka sorunu varda diger illerde yok mu acaba..Beka sorunu ucbuyuksehirde varda sirnakta hakkaride agrida yok mu acaba
  • Mehmet Mehmet 4 sa önce
    Hep nin yerinde siz olsanız kimi desteklerdiniz.Bir tuhaflık yok mu hep de.Chp ip hep ye bir şeyveremez.Hdp 31 i değil 31 marttan sonrasını düşünüyor.Adamlar bir asim önde düşünüyor.31 marttan sonra suriye ve tampon bölge demek pkk devleti demek.Bunu ak partiden başka kimse yapamaz.Milliyetci ulusalcı ip i desteklemez.Kisacasi seçimden sonra bir.cozum süreci görürsek Ali bey sizi ne ilan edeceğiz.Devlet mi parti mi diyorsunuz göreceğiz
  • YaziyorumYaziyorum5 sa önce
    Boyle yazmanin,varmi yarari zaten halk veriyor karari diye dusunursek,evet yazmakda hatirlarmakda,tunele girmeden son cikis belki secmene ozgurluk vaad edenlerin gecmisi unutturup ,iste senin hasmin bu dergibi seni babasiz birakan tahsil hayatini elinden alan biriniAkp ,yi hedef gosterip bu tepeyi asarsak gerisi duzluk diye butun Akp, nin harici butun partilerin hedefi ve gayesi,peki dierlerini anladik da sp ,ne demeli hani ormana dalan baltaya cinar agaci ben sana uzulmuyom.baltanin sapinin bizden olusuna uzuluyom diyor bu hatirlatmalar fayda vermezse o saplar baltayane oldugunu,unutturup baltaya tabi olmus,insana olurkende telkin edilir, baska ne denir belki akli basina gelir .yoksa hasim sevinir benim sandigin uzulur.
  • ŞenolingŞenoling6 sa önce
    İki yüzlülük artık iyice mide bulandırıyor. Yarın HDP çıkıp AKP adaylarını destekliyoruz dese göklere çıkarırsınız
  • İkazciİkazci9 sa önce
    Bütün kötüler birleşirken senin soğanın 10₺ olmuş bize ne zarar onlar geldiğinde gözyaşları soğan yüzünden akmayacak.
  • Kunta Kürde Kunta Kürde 10 sa önce
    Salahaddin Demirtaş , günahsız bu adamın yeri TBMM dir !

Ali Karahasanoğlu

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