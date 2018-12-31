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Hasan abi olsaydı, bunlar böyle saldırabilir miydi?

31 Aralık 2018 Pazartesi

Ah.. Ah..

Hasan abi olacaktı..

Bunları yerin dibine batırıp, batırıp çıkaracaktı..

İslam’a, İslam’ın ibadetlerine, İslam’ın sevdalılarına yönelttikleri o sözleri, ettiklerine edeceklerine bin pişman edecekti..

Ama Hasan abi..

Tam üç yıl önce..

Medine’de, Hz. Peygamberin dizinin dibinde..

Son namazını eda ettikten sonra..

Son nefesini verdi..

O halde..

Artık beğenseniz de beğenmeseniz de..

“Hasan abinin yazısının yanından bile geçmiyor” deseniz de, demeseniz de..

Görev bize düşüyor..

Konumuz ne?

Uzun süredir karanlık odada, kendisini de ilahiyatçı diye tanıtan bir saygısızın, dindar insanlara ettiği hakaretler..

O hakaretlere yönelik olarak bir müftümüzün “Charlie Hebdo davasında olsun, Efendimiz döneminde Ka’b Bin Eşrefler olsun sürekli Müslümanları dilleriyle istihza ederek, alay ederek, kampanyalarla, bir takım algı operasyonlarıyla hakaret eden insanların hiçbirinin yanına kâr kalmamış bu yaptıkları biliyorsunuz. Ben inanıyorum ki toplum vicdanında, nezdinde bunlar yine mahkum olacaklardır. Ve özür dilemeye davet ediyorum bu beyefendileri” demesi üzerine..

“Devletin müftüsünden açık katliam çağrısı” diye başlıklar atıp..

Müftünün cezalandırılmasına yönelik kampanya başlatmaları..

Şu hale bakın ki..

Müslümanlar, öz yurtlarında..

Sürekli kendilerini savunuyorlar..

Bir adım öteye gidemiyorlar..

Ama savunma sırasında sarfettikleri sözler sebebiyle dahi..

Esas hakaret edenler, saldıranlar değil, savunma sadedinde iki çift laf eden müslümanlar cezalandırılmak isteniyor..

Doğru mu söylüyoruz, yanlış mı, buyrun irdeleyelim..

Karanlık odanın bir adamının aylardır yazdığı yazılardan bir demet:

“Fatih Portakal’ı hedef alan besleme yandaşlar: ‘Dişimizi sıkıyoruz’ demiş.

‘Diş’ deyince aklıma KUDURMUŞ KÖPEKLER geldi...”

Sabrediyoruz anlamında, sadece ve sadece “dişimizi sıkıyoruz” diyen, kimseye saldırmayan insanlara, “kudurmuş köpek” diyen bir hasta ruhlu tip..

Devam ediyor saldırıları:

“Ben hayatımda bir tane bile ahlaklı, şerefli ve haysiyetli İslamcı görmediğim ve göremeyeceğim için Atatürk’ü araştırdım ve sonunda ATATÜRKÇÜ olmaya karar verdim.”

O “islamcıları” diyor ama. Siz anlayın.. Müslümanları demek istiyor.. (Köşeye sıkışınca, ‘müslümanlar ayrı İslamcılar ayrı’ diyecektir ama.. Bugüne kadar yazdığı hiçbir yazısında, bir tek defa bu ayrımı yaptığını gösteremez.) Ve bütün müslümanları ahlaksız, şerefsiz, haysiyetsiz ilan ediyor..

Hz. Peygamber döneminde ihtilafsız, tartışmasız, farklı bir anlatım olmaksızın tek metinle okunan ezan için, bakın ne edepsizce laflar savuruyor:

“Arapça ezan, Arap faşizmidir. Arapça ezan, Araplara kölelik zihniyetinin eseridir. Arapça ezan, Arap kültürünü egemen kılma terörüdür. Arapça ezanı savunmak, Emevi despotluğuna onaydır.”

Hz. Peygamber’in sünnetine, “despotluk” saygısızlığı ediyor..

Bu da, Atatürk’e yaslanıp, yine dindar insanlara yaptığı hakaretler: 

“Ey Said Nursi denen hain ve bölücü, bak bugün hâlâ Atatürk dipdiri ve dindar veya dindışı herkes tarafından tazim ve saygıyla anılıyor. Senin Ata’mızla ilgili iğrenç iftiralarınla beslenen karaktersiz ve şerefsiz nurcu güruhun ise sadece anırıyor. Bokunuzda yok olun...”

Daha onlarca benzeri hakaret içerikli ifadesi var..

Bir tane daha:

“10 Kasım’da 10 numara ADAM ölür ve doğar.

10 numaralı Adam’ı sevmeyenden ya 1 numaralı sapık ya da 0 değerli hain olur...”

Yani şu mu?

Atatürk’e hakaret eden birisi sözkonusu ise..

Ona bir laf edilirse, “Sen de Atatürk’e hakaret etmeseydin” derim de..

Bir kişi.. Atatürk’e hakaret etmediği halde..

Sadece..

Sadece “Sevmiyorum” dediğinde..

Karanlık odanın bu küfürbazına göre, o kişi ya “sapık” denilmeyi, ya da, “hain”liği kabul etmiş olurmuş..  

Kafa bu kadar. Mantık bu kadar..

O adamın bir de yaptığı tehditlerden örnek vereyim:

“İslamcıların idam edileceği gün yaklaştı.”

Hani FETÖ’cü hainlerin bile idam edilmeleri tartışıldığında, “Hop.. İdam cezası kalktı” diyenlerin içinden çıkan şu sesi duyuyor musunuz: “İslamcıların idam edileceği gün geliyor.”

Şununla da bitireyim:

“Din konuşmaktan gına geldi, bıktırdı şu din konuları valla...

Yeter bu muhabbet, ağız tadıyla günah işleyen ve din sohbetinden yaka silken kişi kaliteli insandır.”

Yani..

Irza geçmek günah..

Birisi bu günahı işlerse..

Bu sahte ilahiyatçıya göre..

Bu yapılan iş, “Ağız tadıyla günah işleme” oluyor.

Ve en sonunda..

Ahlaksızlıkta zirve yapan.. Hz. Peygamberin ashabına dil uzatmakta hiçbir kural tanımayan bu adamın şu ifadesini de aktarayım, sonrasında, bunlar bir düşünce açıklaması mıdır, yoksa apaçık dini değerlere saldırı mıdır, yargı makamları değerlendirsin:

“Allah’ın kılıcı diye lakap takılan ünlü İslam savaşçısı Halid bin Velid bile cihadı kadın avcılığına dönüştürmüştü.”

Bu kadar pespaye..

Bu kadar seviyesiz..

Bu kadar insanların inançlarını tahkir eden bir kişiye, “tövbe etsin” diyen müftü..

Şimdi topun ağzında..

Biz de soralım o zaman, karanlık odacılara: “Halid bin Velid’e o hakareti eden adamınıza, müftülerin ödül vermesini mi bekliyordunuz?”

 

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YORUM YAZ

  • Abdulmuttalib el-Arabi bin Rükneddin..Abdulmuttalib el-Arabi bin Rükneddin..27 dk önce
    "Le-küm dini-küm velliye din" daha neyi tartisiyoruz Ali Bey.. Yeni yiliniz kutlu olsun!..
  • eminemin31 dk önce
    Her fırsatta İslam'a ve islami şahsiyetlere arsızca saldıran karanlık odak ve Nazif Ay; yakın bir zaman önce yayınladığı: "Dinciler, çocuk katline nasıl zemin hazırlıyor" yazısında da alçak ifitrlarla kin kusmuştu! Çocuk istismarını İslama bağlamıştı! Halid bin Velid için aynen şunları söylüyor yazıda:"“Allah’ın kılıcı- Esedullah” diye vasıflanan Halid bin Velid’in kadınlara düşkün oluşuna ve yasak aşk ilişkilerine girdiğine dair söylentilerin ve rivayetlerin açıklığa tam olarak kavuşturulamaması, İslam toplumunun midesini bulandırmaya devam etmektedir." ve daha ne iğrençlikler var fakat KİMSEDEN TEPKİ GELMEYİNCE, yetkililer ve hukuk devreye girmeyince iyice azıttılar!!
  • Muhsin Karacan Muhsin Karacan 31 dk önce
    Ağzına ve kalemine sağlık
  • Serhan yildizSerhan yildiz31 dk önce
    Abi muslumanarin akit gazetesi gibi ve sizin gibi cesur yazarlari olsun inaninki onlar o sekilde konusamazlar.Fakat en buyuk algi,gorsel yada yazili basinla yapiliyor olmasina ragmen nedenmuhafazakar gecinip medya ihalelerini alan holdingler. NicinAKIT gazetari kadar caba gostermezler?
  • Şefik Altınbaş Şefik Altınbaş 33 dk önce
    BAZI İNSANLARI ALLAH’I c.c. SEVER GİBİ SEVMEK ??Bismillahirrahmanirrahim…“Ey insanlar! Siz, Rabbiniz tarafından size indirilen vahye tâbi olun, O’ndan başka birtakım hamiler edinip de onlara uymayın. Ne kadar da az düşünüyorsunuz!” Araf/3.Bismillahirrahmanirrahim…“Yoksa onlar Allah'tan başka dostlar mı edindiler? Halbuki gerçek dost Allah'tır. O, ölüleri diriltir. O, her şeye hakkıyla gücü yetendir.”Şura/9.Bismillahirrahmanirrahim…“De ki: “Ey Ehli kitap! Bizimle sizin aramızda birleşeceğimiz, müşterek ve âdil şu sözde karar kılalım: “Allah’tan başkasına ibadet etmeyelim. O’na hiçbir şeyi şerik koşmayalım, kimimiz kimimizi Allah’ın yanında rab edinmesin.” Eğer bu dâveti reddederlerse: “Bizim, Allah’ın emirlerine itaat eden müminler olduğumuza şahit olun” deyin.”A. İmran/64.Bismillahirrahmanirrahim…“Biz sana kitabı gerçeğin ta kendisi olarak indirdik. O halde sen de yalnız Allah’a ibadet et! İyi bilin ki halis din, yani bütün gönlüyle candan itaat, yalnız Allah’a yapılır. Allah’tan başka birtakım hamiler edinerek: “Biz onlara sırf bizi Allah’a yaklaştırsınlar diye ibadet ediyoruz” diyenlere gelince, elbette Allah, onların hakkında ihtilaf ettikleri hususlarda aralarında hükmünü verecektir. Allah yalancılığı, nankörlük ve kâfirliği huy edinenleri hidayet etmez, emellerine kavuşturmaz.”Zümer/2-3.Bismillahirrahmanirrahim…“Öyle insanlar vardır ki Allah’tan başkasını Allah’a denk tutar, tıpkı Allah’ı severcesine onları severler. Müminlerin Allah’a olan sevgileri ise her şeyden daha ileri ve daha kuvvetlidir. O, böyle yaparak kendilerine zulmedenler, azabı gördükleri zaman anlayacakları gibi, bütün kuvvet ve kudretin yalnız Allah’a ait olup, Allah’ın azabının pek şiddetli olduğunu, keşke şimdiden bilselerdi!” Bakara/165.Bu ayet, uluhiyetin en önemli hususiyetlerinden birinin muhabbet yani sevilmek olduğunu gösterir. Bundan dolayıdır ki Kur’an ıstılahında insan, daha çok “kul” vasfıyla anılır. Kulluk, kendisine kul olunan varlığa karşı beslenen sevginin en ileri derecesini ifade eder. Bu ayet gösteriyor ki, Allah’tan c.c. başka her hangi bir şeyi veya kimseyi Allah’ı c.c. severcesine seven kimse, Allah’tan c.c. başka nid (yani O’na denk tutmuş), sayılmaktadır. Bu, sevgide ortak yapmaktır, yoksa yaratma ve Rab olma vasfında denk saymak değildir. el-Vedûd Allah’ın c.c. güzel isimlerinden olup “Yaratıklarını çok seven ve onlar tarafından çok sevilen” demektir..Bismillahirrahmanirrahim…“Rabbinin yüce adını zikret, fanilere bel bağlamaktan kurtul ve bütün gönlünle yalnız O’na yönel. O doğunun da batının da Rabbidir. O’ndan başka İlah yoktur. O halde sen de yalnız O’nun himayesine sığın, yalnız O’na güven.”Müzemmil/8-9.Bismillahirrahmanirrahim…“Ben cinleri ve insanları sırf Beni tanıyıp yalnız Bana ibadet etsinler diye yarattım.”Zariyat/56Burada Allah c.c. Allah’tan c.c. başka nesneleri şerik sayan insanları ve cinleri azarlayarak “Ben onları başkalarına kulluk etsinler diye değil, Bana ibadet etsinler diye yarattım.” diyor. Bütün kâinatı yarattığı halde onlardan sadece ikisinin ele alınmasının sebebi şudur: Kâinattaki bütün varlıklar Allah’a c.c. itaat ve ibadet içindedirler. Fakat irade ve tercih hakkı insanlarla cinlere verilmiştir. Bunların başka nesnelere yönelip şirk koşmalarını önlemek gerekir.
  • Şeref KazanŞeref Kazan37 dk önce
    Sayın Karahasanoğlu şunu da elle deniz en alçak en seviyesiz en ahlaksız saldırılar Ak parti iktidarında yapılıyor ve iktidar sessiz kalarak bunların aşmasına yol veriyor
  • “Din konuşmaktan gına geldi, bıktırdı şu din konuları valla...Yeter bu muhabbet... "“Din konuşmaktan gına geldi, bıktırdı şu din konuları valla...Yeter bu muhabbet... "39 dk önce
    yeni yila girerken dediginiz dogru :“Din konuşmaktan gına geldi, bıktırdı şu din konuları valla...Yeter bu muhabbet.. "
  • NurullahNurullah1 sa önce
    Yorum yazanlardan biri ebu muslim horasani diye birinden bahsetmiş. Merak ettim araştırdım. Köle iken ihtilalci komutan olmuş. Emevi devletini yıkıp Abbasi devletini kurmuş. Ama abbasi oğulları verdikleri sözü tutmayıp Ebu Muslim Horasani ve ekibini önce meslekten ihrac edip sonra tutuklu yargılayıp terörist ilan etmişler. En son öldürülmüş diye duydum.
  • MaraşlıMaraşlı1 sa önce
    Hasan abi hatırına al benden bir laf : bu tür lağım farelerini anaları doğururken yüzlerine s.çmıştır.Bunlar lağım faresi oldukları için ağızlarından sürekli lağım akar ve yedikleride bellidir. Bu tür pisliklerin üstüne sifonu çek gitsin fazla kaale almaya gerek yok
  • Susun ArtıkSusun Artık1 sa önce
    ... Kur'an " Senin dinin sana, benim dinin bana" demiyor mu? ..
  • Tutan mı var?Tutan mı var?1 sa önce
    Siz yazıverin. ..
  • ALİALİ1 sa önce
    Beyefendi çok faşistçe ve yobazca düşüncelerin var. Mademherkes eleştrilecek o zaman peygamberdesaheblerde eleştrilecektir. Niye gocunuyorsun yoksa sakladığın gizlediğiniz birşeylerl mi var. Özgür dünyada hiç bir şey saklı kalmıyor kalamaz. Artık bütün tarih bir tık ötede. Savunduğunuz hurafelerin ne kadar boş ve yalan olduğunu herkes görüyor. İslam tarihini okursan hadisleri hatta ayetleri okursan cihat için yapılan savaşların çoğu zaman ganimet için yapıldığını kılıçtan geçirilen müşriklerin malına kadını kızına el konulduğunu beşte birinin Peygambere yakınlara ve yoksullar kalanın savaşa katılanlara dağıtıldığını. Buna mal mülk ve kadınların kızllarında dahil olduğunu görürsün. Bunu da bilmeyecek kadar cahilmisin yoksa inkarmı ediyorsun ayeti hadisleri.Kur'ân-ı Kerim » ENFÂL Suresi » ENFÂL Suresi Diyanet İşleri Meali » Diyanet İşleri, ENFÂL Suresi 41. ayet mealiDiyanet İşleri (8/ENFÂL-41: Bilin ki, ganimet olarak aldığınız herhangi bir şeyin beşte biri mutlaka Allah’a, Peygamber’e, onun yakınlarına, yetimlere, yoksullara ve yolculara aittir. Eğer Allah’a; hak ile batılın birbirinden ayrıldığı gün, (yani) iki ordunun (Bedir’de) karşılaştığı gün kulumuza indirdiklerimize inandıysanız (bunu böyle bilin). Allah, her şeye hakkıyla gücü yetendir.)
  • OsmanOsman2 sa önce
    Zafer adlı yorumcu, yorumuna ve orada kullandığın tüm kelimelere katılıyorum.Müslüman kardeşlerime de daha akıllı, daha bilgili ve daha mütefekkir olmalarını tavsiye ediyorum.
  • Türk oglu türk Türk oglu türk 2 sa önce
    ATATÜRK NE YAPTI DIYENLERE ATATÜRK VE SILAH ARKADASLARI NE YAPMADIKI ..BURDA BAKIYORUM HERKES ATIP TUTUYOR BIZLER ONA TAPMIYORUZ SADECE SEVIYORUZ EGER MILYONLARCA INSANLAR BÖYLE DÜSÜNÜYORSA SEVMESEN BILE SAYGI DUYACAKSIN .BAKIN BURDA BAYANLAR BILEONA NEFRET YORUMLARI YAZIYOR IRANDA YEMENDE SUDAN BIR COK DAHA MÜSLIMAN DIYE GECINEN SAHTEKARLARIN ÜLKESINDE BIRAK YORUMU KADINLARIN KONUSMA HAKKI BILE YOK..ATATÜRK NEDEN SEVMIYORSUNUZ CUNKI O VATANINI SATMADI FLISTINLILER GIBI VEYA PETROLEUM ZENGINI MÜSLIMAN DIYE GECINEN KENDI HALKINI AC BIRAKAN KENDILERINI AMERIKAYA SATAN ARAPLAR GIBI YAPMADI ONDANMI BUGÜN BU SAYDIKLARIMIN COGUNDA ANA DILLERINDEN FAZLAINGILIZCE FRANSIZCA KONUSUP YOKSA BIZIM BÖYLE YAMADIGIMIZDAN DOLAYIMI SEVMIYORSUNUZ. BAGIMSIZ TC KURDU DINIMIZ ISLAM BAYRAGIMIZ AY YILDIZMILLETI TÜRK MILLETI VE DILIMIZ TÜRKCEBIRDE VATANIMIZIN DORT BIR YANI ISGAL ALTINDAYKEN ATATÜRK VE SILAH ARKADASLARI VE ASKERLERIMIZ AMANSIZ MÜCADELE SONUCU DÜSMANI BOZGUNA UGRATIP BIZE BU VATANI BIRAKTILAR ..UCU BUCAGI BELLI DEGIL ÜC YANI DENIZLEN KAPLI VE DÜNYADA ESI BENZERI AZ OLAN GÜZELIKLERE SAHIP OLAN GÜZEL VATANI BIZLERE BIRAKTILAR SEVMEMENIZ ONDANMIDAHA DÜNE KADAR DÜNYADA 7 OLAN KENDI IMKANLARINLAN HALKIN KARNINI DOYURAN ÜLKELERDEN BIRISIDE TÜRKIYE IDI. .AMA BUGÜN BUKADAR BÜYÜK IMKANLARA SAHIP OLAN BU ÜLKEDEN APTALLAR FAYDALANAMIYORSALARSIZI ATATÜRK DEGIL EINSTEIN BILE KURTARAMAZ
  • ottootto2 sa önce
    Koray: beklediğin o tür haberleri bizler yıllardır Sözcü ve Odatv takımından sabırla bekliyorduk. Ama göremedik, göremeyeceğiz de. Yanlış kişiye yazmışsın.
  • Kutatgu Kutatgu 2 sa önce
    Rahmetli Hasan bey ...
  • ali sadıkoğluali sadıkoğlu2 sa önce
    imar barışında süre uzatılmalıdır.tahakkuk eden rakamı toparlıyamıyoruz,hem makul bir süre,hende taksit olanağı istiyoruz,önemli bir kazanım oldu ancak ekonomik olarak zorlanmadan bu hizmetten yararlanalım.yayımlarsanız sevinirim.hayırlı seneler dilerim
  • zaferzafer2 sa önce
    İslamcı diye bir şey yoktur, İslam bir takım bir parti değil ki İslamcı olsun! Bir insan ya müslümandır, ya da değildir. Üstünlük ancak takvadadır. İslamcı kelimesi ise müslümanlara rahat vurabilmek için onlara bölerek kolayca parçalamak uydurulan bir şeydir.
  • SIZDEN BIZDEN SIZDEN BIZDEN 2 sa önce
    BIR SEFER DINIMIZDE ÖLMÜS INSANLARIN ARKASINDAN KONUSMAK GÜNAH... MARMARA DEPREMINDE ÖLEN ASKERLER ICIN ICKI ICMESELERDI BU OLMAZDI DEDINIZ..KISI VEYA KISILER KENDILERINI METETMESINLER BIZLER BIRBIRIMIZI TANIYORUZ
  • ReisEmirReisEmir2 sa önce
    Rahmetli Hasan abimiz olsaydı bunların anlayacağı dili çok güzel kullanırdı. Yıllar önce başörtülü kızlara dil uzatan köpeğin birine çok güzel bir yazıyla haddini bildirmişti.
  • MisafirMisafir3 sa önce
    ... islamcı mı dincimi artık herneyse mükafatıda cezasıda yaradana ait.
  • Ahmet T.Ahmet T.3 sa önce
    Dinimize karşı olanların imansızlıklarını, pisliklerini, ne halt etmek istediklerini Milletimiz biliyor. Acı ve garip olan; müslüman görünümlüriyakar, yalancı, hırsızlık yanlısı, hak hukuk bilmeyen, çıkarcı,dönek ve yalama-yandaş ayaklarından hareket eden sahtekarların düştüğü durum!.Vah Milletim vah!.
  • ORHAN İNANORHAN İNAN3 sa önce
    ONLAR EBU CEHİL İN TORUNLARI. BİRAZDA ONDAN ŞEDİT VE ÇUKURLAR..ÇÜNKÜ,EBU CEHİL İMANSIZLIĞINI HİÇ SAKLAMADI.AÇIKTAN BÜTÜN GÜCÜ İLE MÜSLÜMANLARA SALDIRDI.TA Kİ BEDİRDE CANI ALINANA KADAR..AMMA BAHSETTİĞİNİZ İSLAM DÜŞMANLARI,KENDİLERİNİ MÜSLÜMAN OLARAK NİTELENDİRİYOR VE ÖYLECE SALDIRIYORLAR.YANİ MÜNAFIKLIK YAPIYORLAR. BU MİLLET YILLARCA DİNİNDEN VE İBADETLERİNDEN YASAKLAR İLE UZAKLAŞTIRILDI.1950 LERE KADAR HAC VAZİFESİNİ BİLE YAPMALARI ENGELLENDİ.EZANLARI SUSTURULDU.YAKIN ZAMANA KADAR OLMADIK HAKARET VE İŞKENCELERE TABİ TUTULDU.AMA SONRASI BU GÜNLERE GELİNDİ.İNANANLARI TATMİN ETMESE DE MEMNUN EDEN BİR SEVİYEYE GELİNDİ. BU GELİNEN NOKTA ONLARI ŞİDDETLİ BİR ÖFKE KRİZİNE BOĞDU.ANCAK YENİ STARATEJİLERLE SALDIRI PLANLAYIP UYGULAMALARINA DA YOL AÇTI.ARTIK CEPHEDEN SALDIRI ZOR GELİYOR VE NETİCE ALAMIYORLAR.BUNU GÖRDÜKLERİ İÇİN KOYUN POSTUNA BÜRÜNÜP AVA ÇIKTILAR.BUNLAR MÜSLÜMAN KILIĞINA GİRMİŞ FİTNECİLER VE SAYILARI DA HIZLA ÇOĞALIYOR. ÖZELLİKLE DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞININ GÖREVİNİ ÇOK İYİ YAPMASI VE ÜZERİNDEKİ KORKAKLIĞI BİR KENARA BIRAKIP,BU MİLLETİ UYARMASI BİLGİLENDİRMESİ LAZIM..ELLERİNİZE SAĞLIK.HER ZAMANKİ GİBİ ÇOK GÜZEL BİR YAZI OLMUŞ.
  • Selanikli Osmanlı torunları Selanikli Osmanlı torunları 3 sa önce
    Selamun aleyküm hayırlı sabahlar hayırlı ömürler diliyorum size muhterem kardeşim... kim acaba bu pis salyasla bizlere saldıran kudurmuş it,,, fazla tv seyretmediğimiz için bilmiyorum, bunların hepsini lanetliyoruz yazıklar olsun. Katranı kaynatsan olmaz şeker cinsini sevmediğim cinsine çeker. Bunlar itönü ataput ebu cehil ebu Lehebin esfele sefilin belhum adak artıklarıdır, itin havlaması ile deniz bulanmaz.eceli gelen köpek cami duvarına bevl eder.. yaşasın kafirler islam düşmanları için cehennem.
  • ŞenolingŞenoling4 sa önce
    Türkiyenin başına gelmiş geçmiş en büyük tehdit ...dır. Bu 15 Temmuzda da böyleydi, 20 yıl önce de böyleydi cumhuriyet ilk kurulduğunda da böyleydi. 5 Temmuzda bu ülkedeki müslümanlar Fetönün islamcı olduğunu ve islamcı söyleminin müslümandan farklı olduğunu anladılar. Ancak islamcı ile müslüman ayrımını yapmamak, söylenen sözleri müslümanlara mal etmeye çalışmak ancak Fetö gibi islamcı örgütlerin işine yarar. Lütfen yazılarınızda bu noktaya dikkat ediniz Ali Bey.
  • ŞenolingŞenoling4 sa önce
    Ali Bey, bu kim bilmiyorum ama örnek verdiğiniz her yazıda üstüne basa basa islamcı demiş. İslamcıdan hayır gelmez derken Fetöyü örnek vermiş. Siz demişsiniz ki islamcı diyor ama müslümanları kastediyor. Ben okuduklarımdan bunu çıkarmadım, öküz altında buzağı aramaya benzemiş. Daha dün yazmıştınız Erbakan hocanın kanlı mı olacak kansız mı sözünü hiç alakasız yerlere çektiler demiştiniz. 
  • KorayKoray4 sa önce
    Sevgili Ali,365 gun bikmadan usanmadan diline Kemalist ve Ataturk dusmanligini doladin durdun..Bugun senden suya sabuna dokunmayan, kiskancliktan uzak; millet, allah, kardeslik, Turkluk sevgisi icerikli bir yazi umit ediyordum.. Baktim bir umitle ama, yinede sasirtmamissin. .. Ne diyim vallahi, en azindan dengeli bir adamsin. Ne yapacagin, ne yazacagin belli. Belli ama, bayagi bezdirdi vallahi.. Yazilarinda birazcik tema, ve kardeslik bekleyen karsi dusunceli insanlarida dusunsen iyi olmazmi canim kardesim.. Sen o Ali cenapligi gostermek lutfunda bulunmamissin ama, bizler, (karsi gorusten olan bizler), sana ve tum sevdiklerine, burada yorum yazan politik, dini gorus ve inanclari AYRI ve BENZER olan butun kardeslerimize hayirli, saglikli ve mutlu bir Yeni Yil diliyoruz..Insallah bunu kirpmadan basabilirsiniz.. Saglicakla..
  • YaziyorumYaziyorum4 sa önce
    Osman oztunca selam olsun.turkusunde,Bagrim yara gonlum kirik huzuruna durdum yarab,Albayrakda,yildiz olmus ne sehitler verdim yarab .sana doktum dertlerimi bana yeter artar yarab. Vatanimi milletimi soysuzlardan,kurtar yarab.diye siirini paylasmak,istedim.insanligin inancina varligina hunharca saldirana,insanlikdan nasibi olmayan soysuzlara lanet olsun.
  • RecepRecep5 sa önce
    Kim bu ilahiyetci denen kisi
  • CumaliCumali5 sa önce
    Ben aylar önce dedim.Ergenekon yeniden toparlanıyor.Ama siz anlamadınız...Erdoğan ve siz tam da Eba Müslim Horasani'nin dedikleri olmak istediniz...Onların bellerini kırıp derin devleti yerle bir edenleri ve hakiki Anadolu çocuklarını mahv ettiniz...Türkiye 'nin elli yılını bu salak ve solaklara teslim ettiniz...Hele bir Erdoğan gitsin göreceksiniz,ensenizde kaç kazan boza pişecek...Koskoca bir topluluğu terörist yaftası taktınız utanmadınız,siz de aynılarını yaşayacaksınız beyim...
  • Yaziyorum Yaziyorum 6 sa önce
    O,da ne tanimadinmi,karanlikmi karanlik tam bir yagdanlikyok insanlik zihin,dersen daginik.kasinmak bazilarina aliskanlik yapmis,sa alerji ilaclar fayda verirmi bilmem bir muftu olmeden tevbe edin demesi bir telkin, bu bir tehtit deyil cunku islam kelemesi duymaya alisik olmadigi icin, bu kendi lugatlari.biri yazmis namus seref uzerine yemin edenler ,gercek icenlere karsi bu tehtide ses cikarmayanlar,bize bir zarar gelirse sorumlu susanlarmis.oda tv dun sayin erdogana bugun muslumanlarin dinine ,cirkef dil uzatirsaniz bu muftunun ve ben muslumanim diyenin ilgi alani mustafa kemala,sahip cikanlar ,acaba muftunun goregi nedir.neden muftu yanliz birakiliyor mujdat gezen metin akpinar avukatlariyla hareket ediyor ve savunuyor bu muslumanlari ,ic kargasaya,tahrik.bu karanlik odayi kinyorum.durust olmayan birine neden boyle yapiyon bu insanlikmi deyincekarsisindaki demiski bizim kadinlarimiz orosbu ,erkekleri daha orusbuo,da karalikyaptigi bu, oda, bundan ekmek yiyor boyle yapma diyeni tehdit biliyor.
  • Emre B. CarkmanEmre B. Carkman8 sa önce
    Ali bey, kudurmus laikciler binali beyin adayligiyla ilgili anayasaya aykiri diye salyalar saciyorlar. Kahvede ne diyecegimizi bilemedik.Sizden bir hukukcu olarak bu durumu aciklamanizi bir kardesiniz olarak istirham ediyorum. Siz yazin ki biz de agizlarinin payini bir guzel verelim biiznillah.
  • Murat kocMurat koc8 sa önce
    Iyide bunu yazan ... kim Ali abi

Ali Karahasanoğlu

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