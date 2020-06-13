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13 Haziran 2020

Hani Twitter özgürlük alanı idi?

“Twitter’a giremiyorum.. Özgürlüğüm kısıtlandı” diye ortalığı velveleye veren bir Yaman Akdeniz vardı.

Anayasa Mahkemesi’ne koşan..

Sonrasında da, bizim mahallenin Haşim Kılıç’ına, binlerce dosyanın önüne geçirtip, alelacele aldırdığı karar ile “Twitter’a özgürlük” getiren..

Siz bunların özgürlükçü olduklarını sanıyorsunuz değil mi?

Öyle sanmaya devam edin..

Allah korusun, bu kafadakiler bir iktidara gelsinler..

Muhafazakarlara hava bile vermezler..

Somut örneği mi?

Yok yok..

Düne kadar yaptıkları zalimlikleri hatırlatmayacağım..

Üniversite kapılarından geri çevirdikleri kızlarımıza reva gördükleri muameleleri hatırlatmayacağım..

Yeni, yepyeni.. Bugünden örneğini vereceğim..

Twitter denilen sosyal medya platformu, düşünmüş, düşünmüş.. Sonunda bir karar vermiş..

“Türkiye’deki 7240 hesap, AK Parti Gençlik Kolları ile ilintili” demiş..

“Bunlar manipülasyon yapıyor” demiş..

Ve hesapları kapatmış..

Hani özgürlük?

Hani temel haklar?

Yok yok, Twitter’dan beklemiyorum..

Bizdeki özgürlükçülerden bekliyorum.

Mesela, Yaman Akdeniz’den, bir kampanya başlatmasını bekliyorum:

“Twitter hesaplarımızı kapatıyoruz.. 7240 hesapla ilgili kararlarını kaldırana kadar, biz de açık hesaplarımızı kapatıyoruz” demelerini bekliyorum..

Tabii beklemekle kalıyorum..

Yaman Bey çoktan..

Davulu zurnayı almış..

Oynamaya başlamış bile..

Diyor ki, özgürlükçü Yaman Akdeniz: 

“Twitter 7340 Aktroll hesabı kapattığını açıkladı. Medyascope dün gece yapılan açıklama ve raporlama çalışmasını çok güzel özetlemiş. Twitter bunu yapmakta çok geç kalmakla birlikte kendi çöplüğünü temizlemeye başladı.”

Aaaa..

Bu adam özgürlükçü değil miydi?

Twitter’ı bir özgürlük alanı olarak görmüyor muydu?

Ne oldu da, şimdi 7340 hesabın birden kapanmasını, “temizlik” olarak yorumluyor?

Bu işler böyledir..

Kendisi tek yönlü atış yapacak..

FETÖ’yü, PKK’yı, ne kadar hain örgüt varsa savunacak..

Ona yönelik olarak bir soruşturma açılırsa, “Özgürlükler kısıtlanıyor” diye havalara zıplayacak..

Ama..

Karşı görüşten 7340 hesap birden, tek tuşla kapatılınca..

Bunun adı “temizlik” olacak..

Sevsinler sizin temizliğinizi..

Hani açarsınız Twitter’ı..

Ne kadar eşcinsel varsa..

Ne kadar ibne.. Ne kadar bedenini satan fahişe varsa..

Orda telefon numaralarını yayınlayıp, ahlaksızlığa davetiye çıkarttıklarını görmemiş olsanız..

Ne kadar PKK’lı hain varsa..

Ne kadar FETÖ’cü, CIA irtibatlı ABD uşağı varsa..

Ne kadar DHKP-C’li varsa..

O alanı serbestçe kullandıklarını görmeseniz..

İşte o zaman, “Canım tertemiz bir platformun, belli görüş ekseninde yönlendirilmeye çalışıldığı iddiası ile bazı hesaplarını kapatılmasına da itiraz etmeyelim” dersiniz..

Ama gerçekler ortada..

Yalanın bini bir para olan bir sosyal medya platformundan bahsediyoruz..

Tespit edip engellenene kadar, pedofili üzerinden bile para kazanan ahlaksızların bulunduğu bir ortamdan bahsediyoruz..

Kadın vücudu pazarlayanların en ahlaksız fotoğrafları paylaştıkları, en rezil görüntülerin yayınlandığı bir ortamdan bahsediyoruz..

Kiralık katil bulmak için ilanların bile yer aldığı..

Uyuşturucu satışının bile yapıldığı bir platformdan bahsediyoruz..

Bulundukları pislik çukurunun farkında değiller..

Kalkmışlar, “manipülasyon” gerekçesi ile hesap kapatmaktan bahsediyorlar..

Varsa bir sahtekarlık..

Varsa bir başkasının hesabını ele geçirme..

Sonra başkasının üzerinden algı çalışması yapma..

Tespit ettiğiniz bilgileri verirsiniz savcılara..

Sorumluları takip edilir..

Ama siz, zaten dandik hesap açma imkanı tanımışsınız..

Gerçek kimlik olmaksızın, hesap açıp, kullanmaya “olur” vermişsiniz..

Bu sayede, dürüst insanlara kara çalmak için, milyonlarca trolü görevlendirmiş, onlara hayat hakkı vermişsiniz.

Sonra kalkıyorsunuz..

7340 hesabın trollük yaptığını iddia ediyorsunuz..

7340 hesabın tamamı, 24 saat trollük yapsa ne olur?

Platformun güvenliğini sağlayamayın..

Hesapların çalınabildiğini kabul edin..

Bunun önlenmesi için adım atacağınıza..

Milyonlarca benzer uygulamanın olduğu bir deryada, kendinize AK Parti’yi hedef olarak seçip..

“Bu ağın teknik göstergeleri ve hesapların davranışlarına dayanarak yaptığımız analizlerde, sahte ve ele geçirilmiş hesapların, AK Parti yanlısı siyasi söylemlerin yayılması için kullanıldığı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a güçlü destek verdiği görülmüştür. Bugün 7 bin 340 hesabı arşivlerde ifşa ediyoruz.”

Yani..

Yani siz şunu mu söylüyorsunuz: “AK Parti yanlısı siyasi söylemler, Twitter’da paylaşılamaz.. Bu yasaktır..” 

Başka bir anlamı var mı, yapılan açıklamanın..

Şu olsa, “Ele geçirilen hesaplar tespit edilmiş ve gerçek sahiplerine iade edilmiştir” denilse..

Kim, buna itiraz edebilir?..

“Ele geçirilen hesaplar tespit edilmiş, hesapları illegal ele geçirenler için savcılıklara suç duyuruları yapılmıştır” denilse buna kim itiraz edebilir?

Ama..

Belli ki..

FETÖ aklı ile..

CIA’in kullandığı FETÖ’ye AK Parti’nin attığı tokatlara bir karşılık olması amacıyla..

Kırıldığı iddia edilen (hatta uydurulan) şifrelerin tespiti ile yetinilmemiş.

O hesaplarda ne yapıldığına ilişkin kendilerince bir araştırma yapılmış.. Veya yapılmadan..

“Biz çamuru atalım.. Onlar kendilerini temizlemeye çalışsınlar” mantığı ile..

Türkiye’de 18 yıldır iktidarda olan siyasi parti hedef tahtasına konulmuş..

Ne yaparlarsa yapsınlar..

Kamu vicdanında, her attıkları adım, mahkum oluyor.

“Özgürlük alanı” dedikleri platformları bile, işlerine gelmediği anda, nasıl yasakçılığa dönüştürdükleri deşifre oluyor..

Olmaya da devam edecek!

 

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Yorumlar

iblis alani

tiviter iblislerin alani. Basta israil, Feto-enikleri, ingliz, Fransiz, Alman ve ABD haber ajanslarinda cikan yalan, ifitira ve carpik haberlere kendi medyalarinda eskiden yer almis haberlerle cevap verdigim icin benim 10 yillik hesabimi kapattilar. Hic bir kufur hatta argo tek bir kelime yazmadigim halde. Muslumanlar ve Turkislam aleyhinde istedigin kadar yaz bir sey demiyorlar. Ama israil, Feto, ingliz, Fransiz, Alman, ABD vs hakkinda en kucuk bir elestiri, kendi yazdiklari yanlis, carpik bir tvite "yanlis" derseniz hesabiniz aninda aski/kapatiliyor. Benim hasabimi kapatmak icin ileri surdukleri sebep, mazaret: "ISRARLI TAKiPCi" (Persistent follower) idi! Yalan ifitra carpik yazdikalrinda surekli itiraz ediyormusum:))
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Okur

Hele hasan abi, şu Ebubekir Şahin ile Hamza Yerlikaya'nın yeni görevlere atanmasına da bir şeyler desen yahu!..
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