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Gül ve Davutoğlu hesapları, aynı merkezden yönetiliyor!

20 Ağustos 2019 Salı

Dün sabah saatlerinde, üç ilimizin belediye başkanlarının görevden alındığı bilgisi geldi..

Karara itiraz eden HDP’lileri anlarım..

HDP’lilerle gayri resmi seçim ittifakı yapan CHP’lileri anlarım..

Hatta..

Halkın önüne çıktığında milliyetçi, kapalı kapılar ardında HDP ile iş kotaran İyi Partilileri de anlarım..

Ama..

Cumhuriyet tarihinde en büyük riski üstlenerek, çözüm sürecini başlatan AK Parti’yi arkadan hançerlemek üzere kolları sıvayan Abdullah Gül ile Ahmet Davutoğlu’nu anlamam mümkün değil..

Bu iki isimden ve ekibinden zaman zaman kafa çıkarmalar yaşanıyor..

Hepsine cevap vermeye kalkıp, “fitneyi daha da artırmayalım” düşüncesi ile, es geçtiklerimiz oluyor..

Ama lütfen..

Biri, AK Parti’nin aday göstermesi sonrasında cumhurbaşkanı koltuğuna oturmuş..

Diğeri de AK Parti Genel Başkanı sıfatı ile Başbakan koltuğuna oturmuş iki isim..

Dün, aynı dakikayı gösteren bir zaman diliminde..

Yani 19 Ağustos, 14.03  itibari ile..

Benzer söylemle sosyal medyada paylaşımda bulunup..

Üç ilin belediye başkanlarının görevden alınmasına itiraz ederlerse..

Bunu da görmezden mi gelelim..

Kafamızda oluşan soruları, sormadan içimize mi atalım?

Biz “fitne çıkmasın, fitneyi azdırmayalım” diye düşünürken..

Birileri meydanı boş bulup.

Milletin aklı ile alay edercesine, dindar yöneticilerin ayağına çelme takma operasyonuna tam hız devam etmelerine seyirci mi kalalım?..

Hayır, edebimizi bozmadan..

Ama oynanan oyunu da deşifre ederek, hem muhataplarımıza gerekli hatırlatmalarımızı yapmalıyız, hem de aynı dilekten iki defa ısırılmamları için uyandırmalıyız..

Nedir uyarımız, nedir hatırlatmalarımız?

Abdullah Gül’ün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımı aktarayım..

“Daha yeni seçilmiş belediye başkanlarının ‘bu şekilde’ görevden alınmaları demokrasimiz için doğru olmamıştır. 04:03 - 19 Ağu 2019” diyor, AK Parti’nin desteği ile cumhurbaşkanı olan Abdullah Gül..

Görevden almaların yaşandığı üç ilin en büyüğü Diyarbakır’dan örnekleyerek anlatalım, o zaman..

Soralım “bunlar doğru olmuş mudur?” diye..

Mesela?

Mesela, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Selçuk Mızraklı, göreve gelir gelmez, makamdaki Atatürk ve Tayyip Erdoğan fotoğraflarından Atatürk’ünkini ikiye çıkarıp, Tayyip Erdoğan’ınkini kaldırtmış..

Soralım Abdullah Gül’e: “Atatürk’ün fotoğrafını ikiye çıkarıp, Tayyip Erdoğan’ın fotoğrafını kaldırtmak, doğru olmuş mudur?”

Fotoğraf meraklısı değilim..

Ama..

Sorsam, “Tayyip Erdoğan ne yaptı, Mustafa Kemal ne yaptı, Diyarbakır’a?” diye..

Verecekleri cevapları olmayanlar..

5816 Sayılı kanuna muhalefetten, daha yeni bir davaya muhatap olmuş iken.

İkincisine fırsat vermemek için..

Mustafa Kemal’in şahsını bir kenara bırakıp..

Mustafa Kemal’cileri bir başlıkta toplayıp, soralım hem Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı’na, hem Abdullah Gül’e:

“Diyarbakır’a, Tayyip Erdoğan’cılar ne yaptı? Mustafa Kemal’ciler ne yaptı?

Ki, birisinin fotoğrafı kaldırıldı diğerinin fotoğrafı ikiye çıkarıldı?”

Çok güzel bir mesaj gibi görünüyor, “Daha yeni seçilmiş belediye başkanlarının “bu şekilde” görevden alınmaları demokrasimiz için doğru olmamıştır.”

Peki..

Daha yeni seçilmiş belediye başkanlarının, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın fotoğrafını indirip, bölgeyi uçakla bombalayan Sabiha Gökçen’in manevi evladı olduğu Mustafa Kemal’in fotosunu ikiye çıkartması, doğru olmuş mudur?

(Benim önerim, ikisinin de fotosunun orda kalması idi.. Ama birisini indirirseniz, ben de haklı olarak, bazı şeyleri hatırlatmak zorunda kalırım.)

Yine soralım Abdullah Gül’e..

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Selçuk Mızraklı’nın, şunun şurasında 4 aylık belediye başkanlığı döneminde, daha önce bir caddeye verilmiş olan sahabeden İyaz bin Ganem’in adını silip, oraya PKK üyesi İlhan Diken’in adının vermesi doğru olmuş mudur?

Dahası..

Seçim öncesinde böyle bir vaadi halka yapmadığı halde, göreve gelir gelmez ilk iş olarak böyle bir icraata imza atılmış olması, doğru olmuş mudur?

Devam edelim, Diyarbakır özelinde somut örneğe:

İmar planında cami olarak ayrılmış yerin, seçim sonrasında, seçmene sorulmadan, park olarak değiştirilmesi doğru olmuş mudur?

Şehid yakınlarına mobbing uygulaması doğru olmuş mudur?

PKK’lıları işe almaya kalkışması doğru olmuş mudur?

Kendisini günlük siyasetten uzak gibi gösteren Abdullah Gül, teröre destek zuçlamasına muhatap olan bir kişiye destek için sahneye çıktığına göre, soralım: “Akit gazetesi sorumlu müdürü olarak tarafıma 4.5 yıl hapis cezası istemi ile iddianame düzenlenmesi doğru olmuş mudur?”

Yok öyle..

“Ben istediğim konu hakkında görüş bildiririm, istemediğim konu hakkında görüş bildirmem” uyanıklığı..

Dürüst iseniz..

Ahlaklı iseniz.

Mevcut siyasilerden daha ilkeli olduğunuzu iddia ediyorsanız..

Buyrun, sahipsiz görünen Kürt seçmenin oylarını çalmak için yapılan yorumların yanı sıra, dindar insanların uğradıkları zulümler hakkında da görüş açıklamaya..

Seçildiğinde başarı dileklerinde bulunduğunuz Ekrem İmamoğlu’nun iki ayda 14 gün, tahakkuk etmemiş yıllık izinden tatil kullanması doğru olmuş mudur?

İstanbul’u sel götürürken, Ekrem beyin Bodrum’da tatil yapması, tepkiler üzerine İstanbul’a gelip, birkaç saat sonra tekrar Bodrum’a gitmesi doğru olmuş mudur?

Sizin, aynı saat ve aynı dakikada, 14.03’de Ahmet Davutoğlu ile birlikte üç HDP’li başkan lehine tivit atmanız doğru olmuş mudur?

Aynı saat ve dakikada atılan tivitleriniz, iki hesabı da aynı kişinin yönettiğini ispat ettiğinden, kamuoyundan gizli böyle iş tutmanız doğru olmuş mudur?

Dahası, işinize gelen konularda görüş açıklayıp, işinize gelmeyen konularda suskun kalarak milleti enayi yerine koymanız, doğru olmuş mudur?

Ahmet Davutoğlu’nun mesajına sıra gelmedi..

Ama, alın birini, vurun ötekine..

İkisi de aynı merkezden yönetiliyor.

İkisinin de sadece sosyal medyası değil, kendileri de aynı el tarafından yönetiliyor..

İtiraz ediyorlarsa, bir izah etsinler, iki paylaşımın da saat ve dakikası niçin 14.03?

 

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YORUM YAZ

  • hercaihercai35 dk önce
    Topukcu Gül!Sinsimi sinsi, ne ararsan var! Babacan ve Davudoglu da ayni yastikta!
  • VatandaşVatandaş47 dk önce
    Dindar yöneticiler diyorsunuz da hükümetin neredeyse her icraatı Perinçek'in ağzının salyalarını akıtıyor. Dün olmadık hakaretler ettiği Cumhurbaşkanımızı, şimdi varıyla yoğuyla destekliyor. Diyanet cemaatleri, yüzyıllardır devam eden ve şimdiye kadar siyasete bir dahli görülmeyen tarikatları hedefe koymuş eleştiriyor (eleştire bilir de Cumhuriyetle birlikte kurulan, binden fazla müftüsü, binlerce hocası olan Diyanet, şimdiye kadar neden yanlışlarla ilgili elini taşın altına koymamış, vatandaşı doğru bilgilendirmemiş) Perinçek'in yayınevi bunu kitap haline getiriyor. Sizce bu gidişatta bir sorun yokmu?
  • Mehmet YılmazMehmet Yılmaz49 dk önce
    Sadece fotoğraflarla ilgili haber, bunun tam bir fetö taktiği olduğunu gösteriyor. Fetö ve tayfasına her daim hüsran olsun.
  • HasanHasan50 dk önce
    ... birazda Bülent Arınç tan bahset ..
  • kubilaykubilay1 sa önce
    yapilan bu tasarruflarda(kayyum)mahkeme kararlari var mi ona bakarim.. varsa mesele yok aksi halde sorun var demektir . o sorun ise demokrasi sorunudur..
  • Yunus 16Yunus 161 sa önce
    AHMET ABDULLAH ALİ BÜLENT,......ve benzerlerinin ZAMAN GAZETESİ VE DERGİ ABONELİKLERİ OLMADI MI? KURBAN BAĞIŞI YAPMADILAR MI? AFRİKA'DA SU KUYUSU AÇILSIN DİYE PARA VERMEDİLER Mİ? YURT DIŞINDA OKULLAR AÇILSIN DİYE PARA VERİP AÇILIRKEN KURDELE KESMEDİLER Mİ? YURT DIŞINDA FAKİR ÖĞRENCİLER İÇİN PARA VERMEDİLER Mİ? HİMMET VERDİ BUNLAR HİMMET!! HİZMET ADI ALTINDA BUNLARDAN ÇOK PARA SÖĞÜŞLEDİLER!!! ÇOCUKLARI YAKINLARI BUNLARIN OKULLARINDA OKUMADILAR MI ? BUNLARIN BANK ASYA DA HESAPLARI YOKMU? , ..... BÜTÜN BUNLARA TÜRKİYE CUMHURİYETİ'NİN SAVCILARI SUÇ SAYIYOR!!! SONUÇ Tutuklama yargılama açığa alma ve atilma oluyor!!! Trenden inenlerin, metal yorgunlarının, trenden atılanların GERÇEK ADI: FETÖ DÜR. Ali Ahmet Abdullah Bülent .... ve benzerleri Birgün fetö'den yargılanmamak için çırpınıyorlar panik ve korku halinde ne yapacaklarını bilemiyorlar!!! KENDİ KENDİLERİNE PATLAYACAKLAR ! SAVCILARIN DA İŞİ KOLAYLAŞACAK
  • ORHAN İNANORHAN İNAN1 sa önce
    ELLERİNİZE SAĞLIK ,KIYMETLİ KARDEŞİM..YAZILARIN SES GETİRİYOR..FİTNE FÜCUR OLANLAR HOP OTURUP HOP KALKIYORLAR..AKLI SELİMLER İSE YAZILARINIZDAN İBRET ALIP MORAL BULUYORLAR..YANLIŞLARIN BU KADAR GÜNLÜK HAYATIMIZI İŞGAL ETTİĞİ ZAMAN DİLİMİNDE DOĞRULARI SÖYLEMENİN NE KADAR ÖNEMLİ OLDUĞUNUN FARKINA VARIR OLDUK..BU YÜZDEN YAZILARINIZ DAHA BİR KIYMETLİ OLUYOR..EVİRİP ÇEVİRMEDEN,TEVİLLER İLE İŞİN KIYMETİNİ VE ŞİDDETİNİ SÖNÜKLEŞTİRMEDEN YANLIŞA "BU YANLIŞ" ,DOĞRUYA DA "BU DOĞRUDUR" DİYEBİLMEK NE BÜYÜK BİR KIYMET HALİNE GELDİ..AHİR ZAMANIN HALLERİ HAYATIMIZI ÇEPEÇEVRE KUŞATMIŞ İKEN DOĞRU TARAFTA DURABİLMEK NE BÜYÜK BİR NİMET..RABBİM (CC) CÜMLEMİZİ DOĞRU YOLDAN AYIRMASIN.
  • OgedayOgeday1 sa önce
    ... lutfen biraz dikkat.. Ataturk (yanilmiyorsam)birinci Dunya Harbi sirasinda 17. Kolordu komutani olarak gorev yapti.. kaynak: SSA yani Sevket Sureyya Aydemir.
  • BirkulBirkul1 sa önce
    Ne yani mehmetcik o topraklarda şehit düşerken ve bu alçaklar el altından veya üstünden lojistik destek sağlarken devlet de uzaktan seyredecekti öyle mi? Bizi demokrasi masallarıyla uyutmaya çalışmayın. Biz sizin demokrasinizi biliriz. Amerikanın ırak'a getirdiği demokrasi(!)
  • GakkoşGakkoş1 sa önce
    Bu iki brütüsü kukla diye oynatan güçbunlara birazda PKK'nın gölgesine serinlenin demiş.Malum kraliçenin gülü ile şansölyemerkelin emir eri komutla çalışıyor.
  • Efe demirEfe demir1 sa önce
    Sayın yazar, dediklerinize sonuna kadar katılıyorum.Resmen bu adamlar Erdoğanı arkadan hancerlediler. Yok böyle satış başka da bir şey demiyorum ama samimi AKP seçmeni bu durumu görüyor inşallah tabela partisi olmaktan öteye gidemezler oy uğruna resmen PKK ya methiye diziyorlar Allah sorar
  • Kıbrıs bildirisine bile imza atmayan vatan hainleri nin savunucularıKıbrıs bildirisine bile imza atmayan vatan hainleri nin savunucuları1 sa önce
    Vatan ın hayrına bir iş yapın ermeni soykırımı iddiaları Kıbrıs vs vs vs hdpkkypg denen fitne ve hainlik yuvası ekmeğini yediği vatan ın hiçbir zaman yanıda OLMAMIŞTIR..! Alçak mahviller ve batı muhibi jön salaklar ve ittihat gafiller cemiyeti nin artıkları bu bağnaz laikçi yobazlar bir kerede halkın milletin vatanın yanında olun...!..!..!..!
  • HakanHakan1 sa önce
    İslamcıların Yılmaz Özdili bu da. İşi gücü boş yapmak goygoy...
  • ereneren1 sa önce
    Bu konu hakkinda aponun gorusunu alalim mektubunu diyarbekir meydaninda halka dinletelim yine kirmizi bultenle aranan aponun kardesine soralim trt den aciklasin bize.Reis diyarbekir e cok hizmet etti mesela hendekler kazilirken gormezden gelindi.
  • DermanDerman2 sa önce
    Misa ve sanlierfotorafi birak meseleyi anlat diyon ,Recem namli cok guzel anlamis o tesekur ediyor.makaleyi hece hece oku senden baska okuyan yokmu.bir baska yorumcu mukemmel isimle katilmis fakat bence yorumu gibi luzumsuz hemde tuzsuz.aklima geldi,mustafa sahiner erbakan hocayi hancerleyeler diye zirvaliyor hic bir zaman vatan yada dava hizmetinde memleket icin hicbir ihanetde bulunmamistir ayrica erbakan hocanin istegile bilincli ayrilmistir yapacagin yorumu birine atifda bulunarak kayumatepiyi desdekledigini beyan etki fetoculeri taniyalim.
  • Mehmet 21Mehmet 212 sa önce
    Diyarbakır Büyükşehir belediye başkanının Erdoğan fotosunu kaldırması, cadde ismini değiştirmesi, camii olarak belirlenen bazı yerlerin imar planında değişiklik yapması, esasında görevden alınması açıkça bir terör faaliyeti olup, esasındagörevden alınmayıdeğil, idam edilmesini güzelim ülkemizde idam cezası olmadığı için de müebbet ağır hapis cezasına çarptırılmayı gerektiren bir suçtu!Erdoğan lütfedip sadece görevden almakla yetinmiş! Daha ne istiyorsunuz, ey Gül! Ey Davutoğlu! Ey bilumum muterizler!Hukukçu Ali abiden iyi mi bileceksiniz bu işleri!
  • vatandas sabrivatandas sabri2 sa önce
    BESLEKARGAYI OYSUN GOZUNU......maalesef yaziklar olsun..hirs. haset.benduygusu .nefsine hakim olamama.seytanin oyuncagi olur..yedigi ekmegide .ictigi kahveyide .unutur....bana gore vefasizlik.nankorluk..milletimizin en buyuk zaafi.AYNI SEYLERI ETRAFIMIZDA.CEVREMIZDE.AILEMIZDEYASIYORUZ...Yediklerimiz ictiklerimiz3 gun sonra unutuluyor..gezdgigimiz.gordugumuz iyilikler..guzel seyler5 gunsonraunutuluyor.....YAHUSU AKPARTININSU MEMLEKETEHIZMETIBASKA BIRULKEDEOLSA SANDIKLARDANBASKAOYCIKMAZ...CHPlertamamdogustan yeminliataturkciksa gelse benimyapacaklarimiyaptindesa ak partiyebaskanolsabu ca..hapazihniyetivallahide.billahide oyvermez..tamamonuanladik.. hdpzihniyetinidebiliyoruz.bolucu .bozguncu.ayrilikci.BU SOZDEMUTASIP .DINI .BUTUN.MUHAFAZAKAR KESIMNE YERLER.NEICERLERDEZEHIRLENIRLER..ULEN3 GUNLUKDUNYADEGERMINANKORLUGE...YAZIKLAR OLSUN.....
  • MükemmelMükemmel2 sa önce
    Ne kadar lüzumsuz bir insan olduğunuzu çok güzel anlatan bir yazı olmuş.
  • VahapVahap3 sa önce
    mademki belediye başkanları sizin dediğiniz suçları işliyorlarsa mahkemeye verin.Cezalarını mahkeme versin .Bu şekilde cezalandırmak olmaz.Bunun Ak Partiye ve Demokrasiye ne kadar zarar verdiğini bilseydiniz bunları yazmazdınız.
  • Ali HocaAli Hoca3 sa önce
    Son birkaç aydır Ak partiden ayrılıp yeni parti kurma ile ilgili isimleri zikredilen Abdullah Gül,A.Davutoglu, Ali Babacan yani siyaseten en üst makamlara getirilmiş şahısların yaptıklarını normal akılla mantıkla anlamak mümkün değildir.Bu kadar nankörlük akılla izah edilemez.İnsan düşünmeden edemiyor, acaba bu şahıslarla ilgili, birilerinin elinde belge veya kasetler mı var? Allah bu milleti korumuş,bu kadar zayıf karakterli kişileri en üst makamlara getirilmiş olduğu halde.
  • 0406 0406 3 sa önce
    Bunlar pkklılar dan gelecek oyların hasabını yapıyorlar
  • Recep NamlıRecep Namlı3 sa önce
    Eline yüreğine diline sağlık sayın abicim çook güzel kaleme almışsin Allah sizleri ve sizin gibileri basimızdan eksik etmesin
  • Murat BabaMurat Baba3 sa önce
    Bir de Yasin Börü olayı vardı..Kalleş pkk ordaki masum genci katletmiş o ve 3 arkadaşını kurban et i dağıtırken şehid etmişlerdi..Bu destek verdiğin hdp dir ey abdullah efendi..fetöcümusun teröristmisin bilmiyorum ama elini eteğini çekmezsen herşeyden bir pay alïcaksın.
  • AvbAvb3 sa önce
    El küfrû milletun vahidûn .küfur tek millettir.anlayana
  • Murat Baba Murat Baba 4 sa önce
    Ak partiye karşı cephe duruyorlar..Yazık..
  • Murat BabaMurat Baba4 sa önce
    Hayırlı Günler Ali Bey..Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu denen iki şahıs Ak Parti ve ona en kalbi desteklerini veren milyonların oylarıyla o makamları gördüler veya göründüler..Ben daha dün gb hatırlıyorum Abdullah Gül denen zavallıyı seçtirmemek için 500 takla atan haşhasi Solak takımı şimdi onun öderliğinde bugüne kadar gelmiş geçmiş en büyük icraatleri ve eylem plânlarını hayata geçirmiş
  • MuSTAFA ŞAHİNERMuSTAFA ŞAHİNER4 sa önce
    hançerlemek kelimesini kullanıyorsun sayın yazar. RAHMETLİ ERBAKAN HOCAYI KİM HANÇERLEDİ ACABA BİR DÜŞÜN CEVABINI VEREBİLİRMİSİN .EĞER DÜRÜST VE VİCDAN SAHİBİ İSEN.ŞİMDİ EDEBİYAT YAPACAN KONJÜKTÜR GEREĞİ DİYE . KURBAN OLDUĞUM ALLAH NE YÜCE . BENDE ELEŞTİRİ YAPTIĞIM KİŞİLERABDULLAH GÜL İLE DAVUTOĞLU,AMA SENİN GİBİ HANÇERLEDİ NEDEMEK İNSAF. HADİ CESARETİNVE YÜREĞİN VARSA TAYYİB ERDOĞANI ELEŞTİR.HATALARINI SÖYLE.YAPAMAZSIN.ÇÜNKÜ SEN HAKTAN YANA DEĞİL GÜÇTEN YANASIN. ABDULLAH GÜL: BAŞKAN ,TAYYİB ERDOĞAN ABDULLAH GÜL VE DAVUTOĞLU POZİSYONUNDA OLSA BU SEFER O KELİMEYİ TAYYİB ERDOĞANAKULLANIRDIN HERHALDE ..İNSAFsizden cevap bekliyorum.SaYın yazar sizin tabirinizle söylüyorum. Rahmetli ERBAKAN HOCAYI KİM HANÇERLEDİ ACABA .herhalde ABDULLAH GÜL İLE DAVUTOĞLU YANINDA BAŞKA HİÇ KİMSE YOKTU.HERHALDE.VİCDAN SAHİBİ İSENİZ CEVAP VERİN.
  • MisaMisa4 sa önce
    Sayın yazar fotoğraf meselesini bırakın da "bu başkanlar niye görevden alınmış gerekçeleri nedir?" bunları yazın, aydınlatın bizi.
  • Yasin Yasin 4 sa önce
    Pkk yandaşı belediye başkanlarının görevden alınması doğru. Makam odalarında suçlarının yüzlerine okunması daha da doğru. Terörle ilişkisi olan kişilerin baştan aday olmaması gerekir. Yorumcunun birisi Memur zihniyeti demiş. Mümin de Allah'ın emirlerini yapmaya memurdur. Özgür iradesi ile karar alma ve uygulama yetisi memurda da vardır. Yanlış emri ya da herşeyi robot gibi görüp bilerek yapmak memurlukla değil karaktersizlikle alakalıdır.
  • DermanDerman4 sa önce
    Sayin ali bey,dun benimde aklimdan gecti kimler kayuma ,tepki gosteriyor,apo gul dalli budakli ahmet temelli karamolla sezai  ,bunlarin yikicibir tirtil gibi kemiren hayvan gibi gidalari bu hayvani duygu bunlarin parti kurmasina gerek yok davuto apo gul hdp hazir cekinmeyin parti kurmakla ,taninmayacanizimi saniyorsunuz devlet bildigini yapar,sizin damarinizda turk olmayan kan var bunu artik herkes anlar aslinizi aciklayin aslini inkar eden namert,dir.
  • Vahdet M.GVahdet M.G4 sa önce
    BU KİŞİLER BAŞKABAKANLIK YAPTILAR...NASIL OLURDA BÖYLE FİTNE FUCUR ŞEBEKESİ OLURLAR...........ERDOĞAN ..ALLAH GÖSTERMESİN YIPRANSIN GİTSİN UĞRUNA ABD-İNGİLTEREDEN ALDIKLARI DİREKTİFLE.............İNGİLİZLERİN BURUNLARI SİVRİ BÜYÜK PİNOKYO GİBİ ONLARIN YALANLARI...ABDLİLER TRUPM GİBİ TİPLER YÜZÜNDE MANTAR VARMIŞ GİBİ.............
  • Zekeriya Gökçe Zekeriya Gökçe 4 sa önce
    Seçildi diye suç işleyenlere destek vereni ( teröre maddi ve manevi destek vereni) orada tutmak bu millete ihanettir.Bu tivitleri atanlar Terör sevici olmuşlardır. Ve durum (yeni parti) bizim zannettiğimiz gibi masum bir hareket değildir. Yazık yazık bize kimlere güvenmişiz.
  • SelimSelim4 sa önce
    Ayıp ediyon Ali bey bu dostlara fazla giydirme onlarda diyo ki hele bi başkan olayım ondan sonra hdp pkk anasını aglatacagim chp mi bir iktidar görecekler ki onlarda hizaya gelecek .....vs vs lakin halk ne düşünürben derim Devlet beye oy verir bunlara günahını vermezler bunlar kaçan oyları toplayacaklar yaMillet samimiyet ister olmuyor memur zihniyetinden olmuyor emir almaya alışmış tan olmuyor olsa olsa kukla olur bir kere bile millet kanmaz bunlara farklı ne yapacaklardida yapamadılar aciklasinlar bekliyoruz yalnız hazır olsunlar hakarete yuhlanmaya aşağılanmaya cenazelerde vb yerlerde çok ayar oluyoruz hele AKP de üç dönem sonu bunlara geçen onursuz hizipcilere bir de ha bu Millet bedel ödemeyen çile çekmeyen insanı sevmez nankör leri de sevmez
  • Bu ikisi neden böyle yapıyor Bu ikisi neden böyle yapıyor 5 sa önce
    Bunları mecbur tutan birşeyler mi var veya yapmışlarki bu kadar savruldular. A.latif şener gibi chpden milletvekili seçilecek kadar gözleri döner mi acaba?
  • hasanhasan6 sa önce
    2 ismede lanet olsun...bu duruma getirdiler insanı artık....bunlar tescilli fetocu....
  • Süleyman Sırrı DinçerSüleyman Sırrı Dinçer7 sa önce
    İşlerine..gelince..Günlük..siyasetin..dışındayım..deyip..sonra..her..konuya..maydonoz..olmak..Ulan..sana..ne..PKK'lı..belediye..başkanı..görevden..alınır..alınmaz..yıllarca..hangi..cibiliyette..adamlar..Cumhurbaşkanlığı..başbakanlık..yapmış..bu..ülkede..Kemal..Bilmemneoğlundan..hiç..farkınız..yok..O'da..Üst..aklın..piyonu..ikiniz.de..gönüllü..piyonu..Siyonizmin..Uşakları.
  • Atila ÇelikAtila Çelik8 sa önce
    Ali Hocam varsın cehennem olsun gitsin bu iki kitapsız inanın daha da hayırlı olur parti zararlı safralarından kurtulur zaten adamların tıyneti kesinlikle ABD-İngiliz aklınca bol paralı kuruluşlarca fonlandığını gösteriyor bunlar kendi geçmişlerini inkar edercesine böyle açıklamaları başka nasıl izah edilecek
  • Hasan Hasan 9 sa önce
    Kalemine saglık..Bu abdullah gül kadar sinsi kindar bir siyasetci hayatimda görmedim..

Ali Karahasanoğlu

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