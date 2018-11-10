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Görmedi ekranlar, böyle kaçan bir Cihangir!

10 Kasım 2018 Cumartesi

Önceki akşam, Akit tv’de Yusuf Demir’in moderatörlüğünde, Akit tv Haber Koordinatörü Muharrem Coşkun’un konukluğu ile, Saadet Partisi Milletvekili Cihangir İslam’ın, tartışmalı açıklamalarına vereceği cevapları merak ederek, ekranın karşısına geçtim..

Akit tv, dört dörtlük objektiflikle..

Belki de gereksiz şekilde..

Ama kimsenin aklına küçücük bir şüphe gelmesin diye..

Cihangir İslam’ın, bir haftadır tartışılan TBMM’deki konuşmasını, kesmeden, biçmeden, içindeki tüm hakaretlere rağmen aynen yayınladı..

Arasız..

Ses kısmasız..

Cihangir İslam da, stüdyodayken..

Bu net duruştan sonra, muhatabınızdan ne beklersiniz?

O konuşma ile ilgili sorulacak tüm sorulara, “ama”sız..

“Mama”sız..

Cevap verilmesini..

Ama o da ne?

“Ama”yı “mama”yı boşverdik..

“Sana ne kardeşim” ifadelerine şahit olduk..

Sonunda da..

Program için ayrılan vaktin daha yarısına bile gelinmeden..

Çantasını ağır çekim toplayan, evraklarını yerleştirirken, “Benden özür dileyin de, kalayım” diye şov yapan bir Cihangir ile karşılaştık..

Haksızlık etmemek için..

Stüdyoyu terketme öncesindeki son konuşmaları, bire bir aktarayım.. 

Moderatör Yusuf Demir, Cihangir İslam’ın 15 Temmuz darbe girişimi öncesindeki aylarda, henüz Zaman gazetesinin ve  Akın İpek’e ait Bugün gazetesinin yayınlarını sürdürdüğü dönemde, sosyal medyada paylaştığı bazı tivitleri ekrana yansıtarak, soruyor..

Ekrandaki tivitte, şu ifadeler yer alıyor:

“Manisa ve Eskişehir’de cadı avı: Başörtülü hayırseverlere kelepçe taktılar-Gündem Haberleri- Zaman gazetesi”

Tarih de 10 Kasım 2015.

Yani tam üç yıl önce..

Cihangir bey, bu tiviti paylaşmış..

Başka tivitler de var, onlar da ekrana yansıtılıp, Cihangir beyin ne düşündüğü soruluyor..

Cihangir bey, içeriğini aktardığım metnin dev ekranda gösterilmesi üzerine, ayağa kalkıyor ve kendisine ait paylaşımı göstererek konuşmaya başlıyor:

“Cihangir: Dur bi dakka dur bu ne.. Bu bu cümle.. Bunu Zaman gazetesi.. Burda aldığım bir haberi şey yapmışım.”

Hatırlatılıyor kendisine..

Desteklemişsiniz ki, almışsınız..

Cihangir bey sinirleniyor..

“Burada algı yönetimi yapılıyor. Benim böyle işlerle kaybedecek vaktim yok” diyor..

Devamında da paylaştığı tivitin izahını şöyle yapmaya çalışıyor:

“Zaman gazetesi çıkmış mı burda? 10 Kasım Zaman gazetesinin.. Bi dakka dur bi cevap verin bana kardeşim. Yasal bir durum var mı bunu okumaya. Zaman gazetesi çıkıyor mu bu tarihte.. Tamam çıkıyor mu, çıkıyor.. Ee tamam yasal olarak çıkıyor.”

Taa 1990’lı yıllarda Necmeddin Erbakan Hoca’nın hükümetten gitmesi için kartel gazetelerine demeç veren Fetullah Gülen’in, 17-25 Aralık 2013 hain darbe girişimi ile de..

AK Parti’yi iktidardan götürmek için kolları sıvadığını sağır sultanlar bile artık duyduğu halde..

Cihangir İslam, Zaman gazetesinin yasal olarak yayınlandığı bir tarihte, söz konusu gazetenin yaptığı bir haberi paylaşmanın ne gibi bir sakıncası olabileceğini söyleyerek, kendisinin masum olduğunu ifade etmeye çalışıyor..

Bu noktada, objektiflik kriterimizi uygulayalım..

Eğer bir kişi..

Getirdiği gerekçede, samimiyse..

Somut verilerle, bu samimiyeti ispat ediyorsa..

Canımız kurban..

Nasıl anlarız, samimiyeti?

“Yasal gazete değil mi kardeşim? Yasal gazetenin haberini paylaşmışım” diyor ya..

Biz de yasal gazetelerin listesine bakarız..

Akit’inden..

Yeni Şafak’ına..

Milli Gazete’sine kadar..

Sonra döneriz Cihangir beyin paylaşımlarına..

Yasal olarak çıkan Akit’ten kaç haber paylaşmış.. Haydi Akit’le ilgili bir sorunu olabilir. Yeni Şafak’tan kaç haber paylaşmış? Yeni Şafak ile de bir sorunu var ise.. Şimdi milletvekili olduğu Saadet Partisi’nin gazetesi Milli Gazete’den kaç paylaşım yapmış?

Zaman gazetesinden yaptığı paylaşımın onda birini bile, diğer gazetelerden yapmamışsa..

Buradaki “Yasal bir gazete değil mi” söylemi samimi olamaz..

Dürüst bir açıklama olamaz..

Baktım Cihangir beyin paylaşımlarına..

Akit ve Yeni Şafak’ın haberleri için hemen hemen hiç paylaşımı yok..

Milli Gazete için bir-iki tane..

Zaman için gırla..

O zaman soru şu: “Sen yasal bir gazete olduğu gerekçesiyle mi, Zaman’ın haberlerini paylaştın? Yoksa, FETÖ’nün yayın organına destek vermek için mi? Dahası, oradaki çarpıtma haberleri, iftiraları yaymak için mi paylaşımda bulundun?”

Bu soru soruldu, Cihangir beye..

Cihangir beyin cevabı şu:

“Sana ne? Onaylamam da, onaylarım.. Bunu okumakta onaylarım, onaylamam. Bu gazete çıkıyor, bu haberi de ben paylaşmışım. Bazıları lehte de paylaşılmaz. Aleyhte de paylaşılmaz..”

Böylesi bir kaçamak cevap, cevap mıdır, söyler misiniz?

Hele hele..

Üniversitelerde..

Liselerde.. Hatta ortaokulda.. TBMM’de.. Memuriyette.. Avukatlıkta.. Hatta hakimlikte, polislikte, subaylıkta.. Başörtüsünü serbest bırakan bir siyasi iktidara, “başörtülü kadınlara kelepçe vurduğu” iddiasında bulunarak, resmen iftira edilmesine, aklı başında bir kişi, nasıl paylaşım yaparak hizmet eder?

Cihangir bey açıklasın..

Ama kendisi de açıklama yapamayacağını bildiği için..

Bu sözleri sarfettikten sonra..

Çantasını toplayıp, kaçıyor..

Bize de, “Görmedi ekranlar, böyle bir Cihangir” demek düşüyor..

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Cihangir bey çok önemli değil..

Ama..

Milli Görüş’ün partisi, bu kaypaklıktaki isimlerden kurtulmazsa..

Bunları TBMM’ye taşıdığı gibi, sırtında taşımaya devam ederse..

Bu kişiler, sadece kendilerini değil..

Saadet Partisi’ni de batırırlar..

FETÖ ile, en eski tarihlerde bile arasına mesafe koyan Milli Görüş çizgisini..

17-25 Aralık’tan sonra bile..

Onlarca Zaman haberini paylaşarak..

FETÖ ile kol kola gibi göstermek isteyenlerin oyununa, kimse gelmemelidir..

Ki hatırlatayım.. 

O tarihte, Zaman gazetesi, 1 milyon abonesi olmakla övünüyordu..

Cihangir beyin, o haberleri paylaşmasına da, aslında ihtiyaçları yoktu..

Ama Cihangir bey, safını belli etmek için, o haberleri paylaşmışsa..

Stüdyoda kalıp, bir özeleştiri yapıp.

“Yanlış yapmışım” demeliydi..

Demiyorsa.. Saadet Partisi, böylesi kişileri, en kısa zamanda, sırtından atmalıdır..  

 

YORUM YAZ

  • TÜRKOĞLUTÜRKOĞLU32 dk önce
    SUÇUNU BASTIRMAK İÇİN NASIL TERÖR ESTİRDİĞİNİ GÖRDÜK.SAMAN GAZETESİNİN.(SAMAN GAZETESİ,SIKINTI DERGİSİ BUNLARIN YAYIN ORGANIYDI) O GÜN YASAL OLDUĞUNU SÖYLEYEBİLDİ ANCAK.
  • AsımAsım47 dk önce
    Rahmetli Erbakan hocamı çok severim. Fakat partide bunca hayasıza nasıl yer vermiş anlamıyorum.
  • hüs çoşhüs çoş53 dk önce
    saadet partisi diye bir parti kaldı mı.?karamor partinin ışıklarını kapatıppartiyi itonunkaranlık dehlizlerine gömdü. şimdi chpkk dan takviye yapılan mum ışığı ile yol alıyor. dehlizin sonunda çıkılması mümkün olmayan karanlık kuyu var.
  • okurokur56 dk önce
    mali isimli yorumcu,akit fetönün yayın organımıki zaman gazetesiyle kıyaslıyorsun.o tarihte hükümeti yıpratıp düşürmek için herşeyi yapan bir yayın organı olmuştu zaman gazetesi bunu anlayamıyormusun!!!oraya çıkıp yayına katılıyorsan seninde çizgin bellidir.
  • SelimSelim58 dk önce
    CHPKK kadrosundan vekil olan birinden ne beklersin ki.
  • ALİ KİREÇALİ KİREÇ58 dk önce
    Burada on kasımla alakalı hiçbir haber yok diyen arkadaşlar. Ölenlerin kendilerine bile hayırları yoktur ve taşlar betonlar sizi duymaz, siren seslerini ölen kişiler duymaz ve onlara hiçbir faydasıda yoktur. Eğer sevdiğiniz kişilere bi iyilik yapmak istiyorsanız bi Fatiha okuyun en büyük iyiliği yapmış olursunuz
  • Cihan Cihan 1 sa önce
    sizin kuruluş gayeniz zaten milli görüşü yok etmeye çalışmak lakin bunu yapmaya ne adamlığınız nede bu alçakca yalaka yayıncılığınız yeter.... Evet Görmedi kimse sizin gibi iki yüzlü sahtekar yalaka sözde müslüman gazete ve tv NOT unutmadık fetöyü koruyan manşetlerinizi gün gelecek bu yaptığınız pislikler suratınıza yapışacak...
  • Kocasolak Kocasolak 1 sa önce
    Akit tv bu MARJİNAL tipleri ekrana çağırdığı sürece YANLIŞ yapar. Bu tipler kendisi yalvar yakar dan sonra ekrana çıkmak zorunda kalsın, sadece bekleyin.
  • Haydar SeçkinHaydar Seçkin1 sa önce
    "Aziz Atatürk İstiklal Harbimizin Başkomutanı ve Cumhuriyetin kurucusu olan şahsınızı vefatınızın 80'inci yıl dönümünde rahmetle anıyoruz." Deftere yazan: Recep Tayyip Erdoğan. Atamızı 10 Kasım'da saygıyla anlıyoruz.
  • MaliMali1 sa önce
    ... Dünya lideri,Vatanımın kurucusu büyük önderi ölüm yıl dönümünde rahmetle anıyorum.
  • Huseyn CiftciHuseyn Ciftci1 sa önce
    bir dakika: ismi geçen şahıstan nefret ediyorum. her şeyi bana batıyor. ancak o programda adam haklı...
  • TurgutTurgut2 sa önce
    Ali bey bu gün on Kasım gazetemizde hiç haber göremedim ...
  • MaliMali5 sa önce
    Siz olsanız paylaşım için Akit dışında bir gazete kullanırmısımız..?? Aklınıza bir sorun lütfen.!
  • Süleyman Sırrı DinçerSüleyman Sırrı Dinçer6 sa önce
    Saadet..Partisi..de...maalesef..CHP gibi.."Üst..Aklın""..maskarası..oldu..
  • SedatSedat7 sa önce
    Türkiye desiyasetciler. Ne zaman istifa etmesini ögrenecekler ...
  • Ölenle ölünmez ayol TemelÖlenle ölünmez ayol Temel8 sa önce
    Bu arada farkındamısınız bilmem, sahtekar iki yüzlü MG Temeliyle birlikte 10 Kasım ağıtları yakıyor! 'Canım, biz öylesine yapıyoruz işte, anlarsınız ya..' riyakarlıkları da çoktan demode oldu, bilmem farkındalar mı!
  • harunharun9 sa önce
    Tanıdığım kişiler vardın,her biri 10/15 abone olmuşlardın emirle olduğunu şimdi anlıyoruz,yani bir milyon abone düşer 10 bine,BUNLARINKİ GÖZ. BOYAMAKMIŞ

Ali Karahasanoğlu

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