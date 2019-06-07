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Görev YSK’da, HSK’da!

07 Haziran 2019 Cuma

Seçim kurulu hakimleri bir tarafa..

Seçim kurulu müdürleri bir tarafa..

Elele vermişler..

700’den fazla sandık başkanını kamu görevlisinden seçeceklerine..

Kanunu takmayıp, kamu görevlisi olmayan işçilerden seçmişler.

Bir de utanmadan..

“Medyadaki hakkımızda yayınlanan yazıları tekzip edin” diye YSK’ya emir vermeye kalktılar..

Sanki hiçbir kusurları yokmuş, kanunu bypas etmemişler gibi, amirlerine iş buyurdular.

O andan sonra, YSK’nın damarına bastılar..

YSK başkanı Sadi Güven, önceki akşam açıkladı: “13 ilçe seçim kurulu müdürü başka yere atandı.”

YSK başka ne yapsın?

Kaymakamlıktan gelen listeden seçeceği sandık başkanını, o listeden almayan.. İşçilerden seçen.. Bir de YSK’ya efelenen. Medyaya laf yetiştirmeye kalkışan seçim kurulu müdürlerine yapılması gereken, yapıldı.

Şimdi de avaneleri, “Müdürlere seçim öncesi sürgün” diye haber yapmaya başladılar.

Ceza verilirken biraz geciksen, “Aynı ekiple seçim yapılıyor” diyorlar.

Cezayı bastığında ise, “sürgün” diyorlar..

Utanmazlık dizboyu.. Ahlaksızlık zirvede..

Ama seçim kurulu müdürleri için gerekli atama yapıldı..

Şimdi sıra seçim kurulu başkanlarında..

Onlar için yetki, HSK’da..

Şimdi HSK toplanıp, kanuna aykırı işlem yapan, sonrasında da, YSK’ya posta koymaya kalkan.. CHP’nin söylemini tekrarlayarak “zarfın içindeki dört oydan niye biri geçersiz de, diğerleri geçerli” diyecek kadar militanlaşan hakimler hakkında karar aldığında da, ahlaksız medya, o hakimlere de avukatlık yapmaya başlayacaktır.

Oysa, “zarfın içindeki oyların tamamının geçersiz olduğunu”, ancak geçersizlik dikkate alındığında sonucu değişen sadece büyükşehir seçimleri olduğu için, onun iptal edildiğini 1,5 aydır anlatıyoruz. Bunu bile anlayamayan bir adamın değil seçim kurulu başkanlığı, mübaşirlik bile yapmasına izin verilmemelidir. 

Hele hele..

Bir de YSK’ya yönelik olarak, “konuyu anlamama” veya “kötü niyet” suçlaması yapacak kadar küstahlaşanlara gerekli cezai işlemler yapılmalıdır.

Sadece 23 Haziran seçimlerinde görev vermeme ile yetinilmemeli, cezai işlemler de yapılmalıdır.

Ki, “aynı kadro ile seçime gidiliyor” yalanı kırılsın..

Görev, YSK ve HSK’da..

YSK memurları..

HSK da hakimleri soruşturup bu işi sonlandırmalıdır.

Hakimlere gerekli cezalar verilmeden geçen hergün, oy hırsızlarının algı operasyonuna yardımcılık anlamına gelir..

Hakimler için cezalarla birlikte, medyaya da bir operasyon gerekli..

700’den fazla sandık başkanı kanuna uygun şekilde tekrar belirlendiği halde, “aynı sandık başkanları ile seçime gidiliyor” yalanlarını atanlar için de, Adalet Bakanlığı harekete geçmelidir.

Bile bile yalan yazan sözde gazeteciler için tekzip ve ceza soruşturmaları başlatılmalıdır..

 

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  • HakanHakan18 dk önce
    O 4 oyun tamamı iptal olsaydı akp o zaman şok olacaktı. AAldıklarının yarısınıda kaybedecektir
  • Terörist diyene oy yokmuş Terörist diyene oy yokmuş 3 sa önce
    Sizin alnınıza terörist katil yazısı 250 şehidin kanıyla yazıldı. Ebediyen silinmez. FETÖ, kendini akil milleti aptal sanan insi şeytanın ta kendisidir
  • Sütü bozuklarSütü bozuklar3 sa önce
    Bunlar “Yavuz Hırsız”. Suç bastırmak ve dikkatleri başka yöne çekmek ve suyu bulandırmak için malzeme üretme peşindeler. Özet: Yasayı aykırı oluşturulan sandık kurulları eliyle örgütlü hırsızlık icra edilmiştir. HileYSK’dan dönmüştür. Hırsızıyakalayan YSK’ya hücum etmelerininnedeni de budur? Bunların sütü bozuk.p
  • Hırsızlık fiiline kılıf arıyorlarHırsızlık fiiline kılıf arıyorlar3 sa önce
    Seçimin güvenliğini ve güvenirliğini açık biçimde tehlikeye atan fiili işleyeni de, YSK hakkında eleştiri sınırlarını aşan sözlü veya yazılı hakaret fiilini işleyenlere de resen cezai takibat başlatılmalı.
  • Urfa Urfa 4 sa önce
    Bu chp den bıktım yıllardır adam bu ülkede cangüvenliği yok diyor hakime çete diyor kılıçtaroğlu bir il valisine it denirmi imamoğlu sen nasıl insansınalah ıslah etsin
  • Süleyman Sırrı DinçerSüleyman Sırrı Dinçer6 sa önce
    Kaleminize..sağlık..Vakarından..susan..insanlara..ve..kurumlara..karşı..iyice..şirret..ve..edepsizlik..içindeler..Gemi..azıya..aldılar..; ..nasılsa..sıradan..seçmen..detayları..merak..edip..araştırmıyor..diye..yalan...olduğunu..bal..gibi..bildikleri..sözde..argümanları..piyasaya..sürmeye..devam..ediyor..şerefsizler.
  • AHMETAHMET6 sa önce
    Dört oydan sadece birinin niye geçerli olmadığını senden başka açıklayabilen yok.Ama kimse yemiyor. Çünkü halk aptal değil.

Ali Karahasanoğlu

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