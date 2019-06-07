Görev YSK’da, HSK’da!

Seçim kurulu hakimleri bir tarafa..

Seçim kurulu müdürleri bir tarafa..

Elele vermişler..

700’den fazla sandık başkanını kamu görevlisinden seçeceklerine..

Kanunu takmayıp, kamu görevlisi olmayan işçilerden seçmişler.

Bir de utanmadan..

“Medyadaki hakkımızda yayınlanan yazıları tekzip edin” diye YSK’ya emir vermeye kalktılar..

Sanki hiçbir kusurları yokmuş, kanunu bypas etmemişler gibi, amirlerine iş buyurdular.

O andan sonra, YSK’nın damarına bastılar..

YSK başkanı Sadi Güven, önceki akşam açıkladı: “13 ilçe seçim kurulu müdürü başka yere atandı.”

YSK başka ne yapsın?

Kaymakamlıktan gelen listeden seçeceği sandık başkanını, o listeden almayan.. İşçilerden seçen.. Bir de YSK’ya efelenen. Medyaya laf yetiştirmeye kalkışan seçim kurulu müdürlerine yapılması gereken, yapıldı.

Şimdi de avaneleri, “Müdürlere seçim öncesi sürgün” diye haber yapmaya başladılar.

Ceza verilirken biraz geciksen, “Aynı ekiple seçim yapılıyor” diyorlar.

Cezayı bastığında ise, “sürgün” diyorlar..

Utanmazlık dizboyu.. Ahlaksızlık zirvede..

Ama seçim kurulu müdürleri için gerekli atama yapıldı..

Şimdi sıra seçim kurulu başkanlarında..

Onlar için yetki, HSK’da..

Şimdi HSK toplanıp, kanuna aykırı işlem yapan, sonrasında da, YSK’ya posta koymaya kalkan.. CHP’nin söylemini tekrarlayarak “zarfın içindeki dört oydan niye biri geçersiz de, diğerleri geçerli” diyecek kadar militanlaşan hakimler hakkında karar aldığında da, ahlaksız medya, o hakimlere de avukatlık yapmaya başlayacaktır.

Oysa, “zarfın içindeki oyların tamamının geçersiz olduğunu”, ancak geçersizlik dikkate alındığında sonucu değişen sadece büyükşehir seçimleri olduğu için, onun iptal edildiğini 1,5 aydır anlatıyoruz. Bunu bile anlayamayan bir adamın değil seçim kurulu başkanlığı, mübaşirlik bile yapmasına izin verilmemelidir.

Hele hele..

Bir de YSK’ya yönelik olarak, “konuyu anlamama” veya “kötü niyet” suçlaması yapacak kadar küstahlaşanlara gerekli cezai işlemler yapılmalıdır.

Sadece 23 Haziran seçimlerinde görev vermeme ile yetinilmemeli, cezai işlemler de yapılmalıdır.

Ki, “aynı kadro ile seçime gidiliyor” yalanı kırılsın..

Görev, YSK ve HSK’da..

YSK memurları..

HSK da hakimleri soruşturup bu işi sonlandırmalıdır.

Hakimlere gerekli cezalar verilmeden geçen hergün, oy hırsızlarının algı operasyonuna yardımcılık anlamına gelir..

Hakimler için cezalarla birlikte, medyaya da bir operasyon gerekli..

700’den fazla sandık başkanı kanuna uygun şekilde tekrar belirlendiği halde, “aynı sandık başkanları ile seçime gidiliyor” yalanlarını atanlar için de, Adalet Bakanlığı harekete geçmelidir.

Bile bile yalan yazan sözde gazeteciler için tekzip ve ceza soruşturmaları başlatılmalıdır..