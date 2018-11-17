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Gezi soruşturması, Koç’a da uzanır mı?

17 Kasım 2018 Cumartesi

Gezi isyanının odağındakilerin tespiti amacı ile, dün bir operasyon daha başladı..

Birkaç öğretim üyesi gözaltına alındı..

Devamı da gelecek gibi..

Gelsin de..

Madem ki insanlar, “üç tane ağacı” bahane ederek bu ülkede isyana kalkıştılar..

İnsanların ölümüne, kamu mallarının yağmalanmasına, tahrip edilmesine sebep oldular..

Bir tane üniversiteli kızın, 10 Kasım’ın 9’u 5 geçesinde, niçin yürüyor diye sorgulandığı, sorgulanabildiği bir Türkiye’de..

Hatta tutuklandığı, üç gün cezaevinde kaldığı..

Ve halen de yargılandığı bir Türkiye’de..

Binlerce insan, kamu görevlileri ile başa baş, göze göz kıran kırana bir kavgaya tutuştu iseler..

Polis panzerleri yakılıp, belediye otobüsleri kullanılamaz hale getirildi ise..

Polis minibüsü yakılırken, içinde belki bir canlı vardır diye İtfaiyenin olay yerine hızla intikal etmek istemesi sırasında, önü kesilip, müdahalenin engellenmek istenilmesindeki gibi, gözleri dönmüş hainlerle karşı karşıya kaldı isek..

Olayların tüm organizatörlerinin bulunup ortaya çıkarılmasındaki zorunluluk, aynı olayların bir daha tekrarlanmaması için de gereklidir..

“Masum bir protesto idi, üç günden sonra çığrından çıktı” diyeninden başlayın..

“Sonuna kadar sivil bir direnişti” diyenine kadar..

Devletin hastanesinden koli koli ilaçları alıp, Gezi Parkı’na getireninden başlayın..

Gezi Parkı’ndaki gençler bir an olsun o alanı terketmesin diye, market kamyonları ile alana yiyecek getirenlerine kadar..

Koç’a kadar..

Herkesin sorgulanması gerekir..

“Koç da nereden çıktı” demeyin..

Gezi Parkı’nın hemen 10 metre ötesi, Koç’un oteli..

Gezi Parkı’ndaki katılımcılar, Divan Oteli’nin lobisinde oturdular.. 

Yediler.. İçtiler.. 

Sonra, kaldıkları yerden protesto adı altındaki isyanı sürdürmek için, tekrar parka geçtiler..

Divan Oteli’nin girişindeki pastane, Gezi’ciler yararına acil müdahalelerde bulunulması için, o dönemde revir olarak kullanıldı.. 

Böylece, polisle çatışanlardan yaralananlar hastanelere gidip, kayda girmemiş oluyorlar.. 

Hem de.. 

İsyan alanını terketmeden, yaralarını tedavi de ettiriyorlardı..

O tarihlerde sosyal medyada yapılan paylaşımlardan anlaşılıyor ki, Divan Oteli adeta bir buluşma merkezi olmuş..

Divan Oteli’nin altındaki otoparkın işleticisi İspark olsa da..

Fiilen Divan Oteli yetkililerinin de sözünün geçtiği bir alan olduğu için.. 

O otoparkta, İspark görevlileri devredışı bırakılmış.. Kutu kutu ilaçlar, sedyeler depolanmış...

Girişteki revirde ve çevrede oluşturulan diğer acil müdahale noktalarında kullanılmak üzere, ilaçlar otoparka doldurulmuş..

Yine Koç Üniversitesi, o tarihlerde sınavlar devam etmesine rağmen..

Öğrenciler Gezi isyanından geri kalmamaları için, sınav takviminde esneklikler sağlanmıştı..

Aynı tarihlerde...

Koç Üniversitesi’nin mezuniyet törenindeki sloganlara seyirci kalınması da cabası..

Mezuniyet törenine, yine 2013 Haziran’ında askeri darbe ile devrilen Mısır Cumhurbaşkanı Mursi’nin aleyhtarı birisinin getirilip konuşturulması, başlı başına bir operasyon..

O zaman?

Tüm bu maddi verilerin arkasında, hangi planlar vardı, araştırılmamalı mı?

O tarihte sosyal medyada yaygınlaştırılan, Ali Koç’un Gezi’cilere destek amacı ile yaptığı iddia edilen, “Divan Otel’in kapısı kapanır, otele polis alınır ve otelde yardımlar kesilirse ordaki herkesi işten çıkartırım” açıklaması birinci ağızdan ve paylaşımlar taze iken hemen yalanlanmadı..

Gezi’cilere destek verdiği yönündeki haberler için, özellikle Akit gazetesine onlarca dava açan Koç grubu, eğer o sözler sarfedilmemiş idiyse, söylenmiş gibi haber yapanlar için tek bir dava açmadı!

“Koç ailesine yakın kaynaklar” diyerek, bazı yalanlamalar yapılmış ise de..

Sonraki günlerde de hem Divan Oteli’nden Gezi’cilerin istedikleri gibi yararlanması gereçeği karşısında..

Hem de..

Sosyal medyada Koç grubuna ait övgülerin ardının kesilmemesi..

Danışıklı dövüş iddialarını güçlendirdi..

Dolayısı ile, akıllara gelen soru, şu oldu:

Acaba, “Siz o sözleri, benimmiş gibi yayın. Gezi’cilere cesaret gelsin.. ‘Türkiye’nin en büyük holdingi bu Gezi olaylarının arkasında ise, artık bunun karşısında hiçbir siyasi duramaz’ algısı oluşsun.. Ancak, ben kendimi de sağlama almak için, ikinci ağızdan o sözleri yalanlarım. Siz yalanlamaya bakmayın.. Duruma göre de, hareket ederiz” taktiği mi uygulandı?..

Bunu bilmek hakkımız..

Bunu bilmek, Türkiye’nin hakkı..

Yeni yeni darbe girişimlerine, sokak hareketlerine şahit olmamak için..

 Sadece Bilgi Üniversitesi’nin.. Sadece Boğaziçi Üniversitesi’nin öğretim üyeleri değil..

Koç Üniversitesi’nin öğretim üyeleri de sorgulanmalı..

Bu talebimizi, kimse, özgürlüklerin kısıtlanması olarak yorumlamamalı..

2013 Haziran’ında...

Darbeciler Mısır’da amaçlarına ulaştılar..

Bir gecede, 5 bin insan, silahlarla taranarak şehit edildi..

Seçilmiş Cumhurbaşkanı Mursi cezaevine konuldu..

Darbeci Sisi, cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturdu..

Aynısı..

Türkiye’de yapılmak istendi..

Tayyip Erdoğan devrilecek, büyük ihtimalle Fetullah Gülen de..

O tarihte henüz hainlikleri deşifre olmadığı için..

Gelip, Türkiye’de hazırlanan saraylarına yerleşecekti..

Bu uğurda, 5 bin, 10 kişinin ölmesi..

Aynen Mısır’dakilerin yaptığı gibi..

Hiç de çekinilecek bir olay değildi..

Bu kadar önemli bir darbe girişimi, bastırıldı diye..

Hiç olmamış gibi sayamayız..

Bu olayın içinde kim var ise..

Hepsi sorgulanmalı, hesap vermeli..

Koç var ise, Koç hesap vermeli..

Öğretim üyesi var ise.. Onlar vermeli..

Aksi takdirde, (Allah korusun) bir başka darbe girişiminin de, bastırılma garantisini, kimse veremez.

 

YORUM YAZ

  • Türkistanlı ÖzbekTürkistanlı Özbek35 dk önce
    Külliye de yapılan 15 Temmuz etkinliğine sizi ve beni davet etmediler! Ali Koç'u ettiler.
  • Mehmet AliMehmet Ali48 dk önce
    O dönemin İstanbul Valisi, Emniyet Müdürü , şefleri mefleri kim varsa Fetö'den tutuklandı . bu konuda ne düşünüyorsunuz? Bu fetö işinin ucu acaba siyasete dokunacak mı ...
  • Mehmet Mehmet 49 dk önce
    Keske sizler koc ailesinin yaptigi katkilarin binde birini su ulkeye yapsaydiniz adam in binlerce calisani var vergi rekortmwni calip cirpmiyor ...
  • AYDINAYDIN50 dk önce
    ... KAMER GENC BILE "" BESLEDIGINIZ FETO BIR GUN BASINIZI YIYECEK "DEDIGINDE ADAMI DOVMEYE KALKISTILAR ...
  • YunusYunus53 dk önce
    Mustafa Koç uyarılmak için Saray'a çağırdı ... kalbi dayanamamış...
  • Mehmet Coşkun Mehmet Coşkun 53 dk önce
    Zamani geldiginde ...
  • emekliemekli57 dk önce
    işiniz artık bu eflasyon%50 özel sektörde millet zam maaş zor almakta sanki ülkede her şey 4/4 lük sadece bu sıkıntılar içinde birde abuk subuk işlerle milleti yormayın keşke yeşil sermayelerinizde koç gibi dürüst olabilselerdi yüzbinlerce insan hala kaybettiklerini alamayıp beddua etmekte genç beyinleri kaçırmak için gelecek olanları engellemek için elinizden geleni yapmaktasınız bu akıl bu şartlar altında dönermi olanda dururmu
  • İkrarİkrar1 sa önce
    İnsan olmasa dunya cennet olurdu boloji uzmani butun yaratilan icinde en korumasiz insan butun sinirlari zorlayan insan hem kendini gelistiriyor hemde kendini yok ediyor insanin,dusmani yine insan.
  • İkrarİkrar1 sa önce
    O kadar sorun varki bende askerde 18 ay yaptigimda bizede zimmetli olan fakat askeriyenin.bir arkadasimin ucak savar mermi eksik cikti boluk komutani soylenedigi agir hakaret kalmadine yapsin birtek mermi hem mahcup hakaretsene1976 edirne kesan bende ditirumki herkim bir suca curet etmis,se kanitlanirsa cezasini ceksin hemde109 bin silah deniyor olmasa soylenmez.
  • Ibrahim akIbrahim ak1 sa önce
    Hocam süper yazi olmuş koç holding için ayrica dava açılmasına falan gerek yok sirketlerine çok değil birer tane denetmen gonderilsin mevcut kanunlar çerçevesinde yasal denetim yapılsın ben gonulluyum gider hesaplari tek tek incelerim kesinlikle şirketlerin tamamını batıracak cezalar buluruz çünkü yasalar hiçbir şirketin uyabilecegi pratiklikte değil illaki açıkları çıkar
  • Murat özelMurat özel1 sa önce
    Geç bile kalındı
  • Nurullah Nurullah 1 sa önce
    Milleti de bosyere heveslendirme Ali Bey, Koç ailesine cesaret edip hesap soramazlar. Gariban ailelerin çocuklarına güçleri yetiyor.
  • TurgutTurgut1 sa önce
    Ali bey koç grubu bu işlere müdahil oldu veya olmadı bilmem bende çok sevmem koçları ama akp hukumeti koça bedel ödetti Altay tankı projesi onlardan alıp Ethem Sancak vererek başkanı dediği gibi taraf olan bertaraf olur proje sahibi kahrından kalp krizi sonucu hayatını kaybetti
  • ademakyıldızademakyıldız2 sa önce
    koçlar bu işin tam merkezinde bu bugün olan bişey değil asırlar öncesinden öyle geliyor ha bişey daha mustafa koç acaba yeterince destek vermedimi acaba ki kalp krizi geçirip öldü
  • AHMETAHMET2 sa önce
    Kaleminize sağlık Ali Bey.Yorumcu Selam, Gezi olaylarınıhalk değil bir avuç paralı çapulcu yaptı.Para dağıtılırken gösteren videoları seyrederken her halde yüzünüz kızarmamıştır. 90 yıldır Anadolu halkını sömürenler seçimle iş başına gelemeyeceğini anladığı için, para ile çapulcu kiraladılar ama başaramadılar.Halka ve değerlerine saygı duyup, halkla barışmadıkça başaramazlar da.
  • Kara mehmetKara mehmet3 sa önce
    ... Eğer gücünüz yetiyorsa 15 temmuz gecesi silahlı kuvvetlere ait 109 bin adet silah nereye gitti, bunu araştırın. ...
  • SelamSelam3 sa önce
    Gezi olayları hayatın her alanında yapılan özgürlük kısıtlamalarına dini siyasete alet edenlere karşı geniş halk kitlelerinin göstermiş olduğu haklı bir tepkiydi
  • Davut YılmazDavut Yılmaz4 sa önce
    Koç, bir sermaye topluluğu. Gezi'deki tipleri hatırlıyorum da hepsi radikal sol, sermaye düşmanı, işçi sınıfının egemenliğinden bahseden, her türlü komünist argümanı kullanan insanlardı. Demek ki sözkonusu olan Erdoğan'ı devirmekse burjuva ve proleterya arasında gayet iyi diyalog ve işbirliği oluşturulabiliyormuş. Allah(cc) bunlara fırsat vermesin.
  • Bizans kalintilari idiBizans kalintilari idi6 sa önce
    Gezi'ye katilanlar Bizans kalintilari idi.
  • denizdeniz8 sa önce
    binlerce kişiyi ekmek kapısı olan,markalarıyla dünyada yeri olan,muhafazakar ve medyatik olmayan bu aileyede çamur attınız ki..bu yapılan gıybe ile nasıl kurtulus olacak.biraz imam gazalıokumalı..kuran ı kerimi tam okumalı...selam ve dua ile
  • GolgeAdamGolgeAdam8 sa önce
    Feto sorusturmasi ...  varirmi bu iktidarla?Sonraki iktidarda kesin...
  • hercaihercai8 sa önce
    Koc ailesi tabii ki var! Ama iktidardakilerden tek kelime yok, simdilik. Ilerde bunlarin hesaba cekilecegini saniyorum.

Ali Karahasanoğlu

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