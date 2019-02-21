Gezi isyanının “Büyük patron”u kim?

Gezi isyanındaki aktif rolleri sebebi ile Osman Kavala, M. Ali Alabora ve arkadaşları için iddianame tamamlanmış..

Suçlama net:

“Şüpheliler hakkında Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme”.

Devamında başka suçlar da var ama..

Hükümeti devirmeye teşebbüs suçunun yanında, onlar önemsiz kalır..

Ne olmuştu, gezi isyanında?

Siyasi iktidar, “Gezi parkının orjinal halinde, Topçu Kışlası var. O kışlayı buraya tekrar, orjinal haline uygun şekilde yapmak istiyoruz” demiş..

Bunun için küçük küçük adımlar da atılmış..

Mahalli seçimlere 10 ay kalmış iken..

Cumhurbaşkanlığı seçimlerine 1 yıl 2 ay kalmış iken..

Siyasi iktidar bu aldığı kararda bir yanlışlık yapmış ise..

Yanlış bir icraata imza atıyorsa..

Yapılmak istenilenin yanlış olduğunu iddia edenler..

10 ay sonra mahalli seçimleri kazanıp..

Olmadı..

1 yıl iki ay sonraki cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanıp.

Halkın istemediği (gerçekten halkın istemediği bir şey var ise) ne yapılmışsa..

Hepsini tersine çevirme imkanları var iken..

Seçimleri beklemeden..

Kaba kuvvetle..

Ortalığı yakıp yıkarak..

Ambulanslara varıncaya kadar..

İtfaiye araçlarına varıncaya kadar.

Polis araçları da dahil..

Toplu ulaşım araçları dahil..

Binlerce aracın yakıldığı bir isyan hareketi ile...

Hükümeti devirmeye çalışmışlar..

Kimse zekamızla alay etmesin.

İsyan, kendiliğinden gelişen bir olay değildi..

Altyapısı hazırlanmış..

Propagandası oluşturulmuş..

Yiyecek-içeceklerine kadar..

Cep telefonlarının şarj cihazlarına kadar..

Her şey düşünülmüş..

İnsanların zorunlu ihtiyaçları için de olsa, sokakları terkedip evlerine gittiklerinde. Bir daha geri dönmeme ihtimalini ortadan kaldırmak için.

İsyancıları sürekli sokakta tutabilmek için..

Her şey önceden planlanmış..

İşte o planlamayı yapanların bir kısmı için, dün en ciddi iddianame tamamlandı..

Ama hâlâ..

Gezi isyanının arkasındakilerin tamamı, deşifre edilmedi..

İsyanın arkasında olanlar net şekilde ortaya çıkarılmadı..

O deşifreye katkı olması için..

Türkiye’nin en büyük holdinginin, Gezi isyanında nerede durduğunu anlayabilmek için, o tarihteki sosyal medya hesaplarında dolaşan bazı paylaşımları aktarayım..

Kullanıcı adlarını da veriyorum ki..

“İşkembeden sallıyorsun Ali Bey” denilmesin..

Buyrun birlikte okuyalım..

Serpil @serpilipres 04 Haz 2013

Divan Otel’de toplanan gazdan etkilenmiş insanlar. Yardım edenlere teşekkürler.

Serpil @serpilipres 04 Haz 2013

Taksim’de gazdan etkilenenler Divan’da toplanıyor.

Yiit Korkut @yiitkk 04 Haz 2013

Suan Taksim’deki yoğunluğun sadece eğlenceye dönmesine rağmen, hala lobisi ve tuvaletleri açık olan DİVAN OTEL! Gerçek yardım ve destek bu!

Sedat Berktav... @nattades 04 Haz 2013

Divan Oteli her turlu ihtiyac icin kapilarini sonuna kadar acmis Tesekkurler.

Aykut Işıklar @aykut_isiklar 04 Haz 2013

Polisten kaçan gençleri Divan Otelinde saklayan, Amerikan Hastanesinde ücretsiz tedavi eden Koç Grubu gençlerden tam not aldı.

Amnesty Turkey @aforgutu 04 Haz 2013

İstanbul’da tıbbi yardım için adresler: Divan Oteli, Taşkışla, TMMOB (Katip Mustafa Çelebi Mh. İpek Sk. No:9 Beyoğlu 02122529500 /444 8 666)

CAPULCU Occupy Gezi @GeziDiren 04 Haz 2013

Divan Otel Wifi şifresini bilen var mı??

Elçin Orçun @elcnorcn 04 Haz 2013

Bu arada Taksim’de Divan ve Point otellerin bizlere verdiği destek günlerdir inanılmaz.Tabi daha niceleri,bu her anlamda

Gizem Barlak @GizemBarlak 04 Haz 2013

Gunlerdir bize kapilarini acan, bizi koruya. Divan otele binlerce tesekkur!

Selin G. @taksimkedisi 04 Haz 2013

Dün akşam saatlerinde Divan otelin konferans salonu.. Laf edenler gibi yardım edenler de unutulmayacak.

Serkan Ocak @serkanocakkk 04 Haz 2013

@filizlondon süpermiş gezi parkı manzaralı :) bol gazlı... ama divan’ı takdir ediyorum, polisin baskısına rağmen kimseye sırt çevirmedi

TONY MONTANA @Tony10Montana 04 Haz 2013

Yine yazmakta fayda var.. Sabaha karşı 04,00 sularında uyumak için Divan otele gittik.. ALİ KOÇ seni anlatacak kelime bulamıyorum.. =(

Cenk Enustun @cenkenustun 04 Haz 2013

Bundan sonra kahveye hep sendeyiz Divan. Sagduyulu direnisimizin olumlu sembollerinden @ Divan Pub

Ebru Nihan @E_N_Celkan 03 Haz 2013

Kim ne kaybetti veya kaybeder kestiremiyorum ama Divan otelin çok fazla insanın sevgisini kazandığına eminim.

SWOT-ist @Swotist 03 Haz 2013

Gazi havadan yedigimiz anda tum guvenlik personeli ile yardim eden bize kapilarini ardina kadar acan Divan.tesekkrler

Koray Onat @ChemMister 03 Haz 2013

Divan Otel’de uyumaya geldik. Iyi ki varsiniz. Direnisin sembolu oldunuz.

GevezeŞirin @geveze_sirin 03 Haz 2013

Divan otel recepcion revir oldu teşekkürler divan

Betül @betkan 03 Haz 2013

Taksimdeki Divan otel ve Point oteli bir kez daha kutlamak istiyorum.Hep kötü şeyleri yazmayalım,yaptıkları unutulacak şey değil.

Hasan @fenoskn 03 Haz 2013

CEYLAN OTEL VE DİVAN OTEL YEMEK SU İHTİYACI VARDIR YAYALIM LUTFEN

zeynep aydemir @zeynepaydemr 03 Haz 2013

Bu gece cok acayip gaz yedik... Kapılarını açan lobisi sığınak haline gelen Divan oteli, teşekkürler!!!

Sinan Onuş ‏@sinanonus 05 Haz 2013

Divan Oteli yönetimi, gaz sonrası eylemcilere su, limon ve talcidli solüsyon dağıtıyor.

Çetrefilli Mevzu ‏@Murat_KOCAMANN 05 Haz 2013

Herkese kapıları acılmıs lobisi ve tuvaletleri kullanılmak için (@ Divan İstanbul -

Bunlar sadece iki günlük içinde Divan kelimesi geçen paylaşımların bir kısmı..

Hepsini vermeye yerim yok..

Ama bu paylaşımlar arasında birisi dikkatimi çekti..

“BÜYÜK Patron” isimli idi..

Şimdi kullanılıyor mu diye baktım..

Hesap askıya alınmış..

O hesapta bombalı, cinayetli, suikastli onlarca paylaşım vardı. O paylaşımların en masumunu size aktarayım:

BÜYÜK PATRON 05 Haz 2013

Ben gelene kadar biter umarım dedin ya, sen gitmeden bitmez artık. Geçen bir polis bizim içinde direnin gitsin şu (..) dedi

En ağır hakaret sözcüğü olduğunu tahmin ediyorsunuzdur..

Gezi isyanı, bu kadar fütursuz, bu kadar kendisine güvenir bir çıkış yapmıştı.

Bu ülkenin başbakanına, polisin ağzından, en olmadık hakaretleri ettirebiliyorlardı..

Bu vesile ile soralım..

Kavala’ları, Alabora’ları öğrendik.. Acaba, gezi isyanındaki “BÜYÜK PATRON” kimdi?