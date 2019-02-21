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Gezi isyanının “Büyük patron”u kim?

21 Şubat 2019 Perşembe

Gezi isyanındaki aktif rolleri sebebi ile Osman Kavala, M. Ali Alabora ve arkadaşları için iddianame tamamlanmış..

Suçlama net:

“Şüpheliler hakkında Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme”.

Devamında başka suçlar da var ama..

Hükümeti devirmeye teşebbüs suçunun yanında, onlar önemsiz kalır..

Ne olmuştu, gezi isyanında?

Siyasi iktidar, “Gezi parkının orjinal halinde, Topçu Kışlası var. O kışlayı buraya tekrar, orjinal haline uygun şekilde yapmak istiyoruz” demiş..

Bunun için küçük küçük adımlar da atılmış..

Mahalli seçimlere 10 ay kalmış iken..

Cumhurbaşkanlığı seçimlerine 1 yıl 2 ay kalmış iken..

Siyasi iktidar bu aldığı kararda bir yanlışlık yapmış ise..

Yanlış bir icraata imza atıyorsa..

Yapılmak istenilenin yanlış olduğunu iddia edenler..

10 ay sonra mahalli seçimleri kazanıp..

Olmadı..

1 yıl iki ay sonraki cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanıp.

Halkın istemediği (gerçekten halkın istemediği bir şey var ise) ne yapılmışsa.. 

Hepsini tersine çevirme imkanları var iken..

Seçimleri beklemeden..

Kaba kuvvetle..

Ortalığı yakıp yıkarak..

Ambulanslara varıncaya kadar..

İtfaiye araçlarına varıncaya kadar.

Polis araçları da dahil..

Toplu ulaşım araçları dahil..

Binlerce aracın yakıldığı bir isyan hareketi ile...

Hükümeti devirmeye çalışmışlar..

Kimse zekamızla alay etmesin.

İsyan, kendiliğinden gelişen bir olay değildi..

Altyapısı hazırlanmış..

Propagandası oluşturulmuş..

Yiyecek-içeceklerine kadar..

Cep telefonlarının şarj cihazlarına kadar..

Her şey düşünülmüş..

İnsanların zorunlu ihtiyaçları için de olsa, sokakları terkedip evlerine gittiklerinde. Bir daha geri dönmeme ihtimalini ortadan kaldırmak için.

İsyancıları sürekli sokakta tutabilmek için..

Her şey önceden planlanmış..

İşte o planlamayı yapanların bir kısmı için, dün en ciddi iddianame tamamlandı..

Ama hâlâ..

Gezi isyanının arkasındakilerin tamamı, deşifre edilmedi..

İsyanın arkasında olanlar net şekilde ortaya çıkarılmadı..

O deşifreye katkı olması için..

Türkiye’nin en büyük holdinginin, Gezi isyanında nerede durduğunu anlayabilmek için, o tarihteki sosyal medya hesaplarında dolaşan bazı paylaşımları aktarayım..

Kullanıcı adlarını da veriyorum ki..

“İşkembeden sallıyorsun Ali Bey” denilmesin..

Buyrun birlikte okuyalım..

Serpil @serpilipres 04 Haz 2013

Divan Otel’de toplanan gazdan etkilenmiş insanlar. Yardım edenlere teşekkürler. 

Serpil @serpilipres 04 Haz 2013

Taksim’de gazdan etkilenenler Divan’da toplanıyor.

Yiit Korkut @yiitkk 04 Haz 2013

Suan Taksim’deki yoğunluğun sadece eğlenceye dönmesine rağmen, hala lobisi ve tuvaletleri açık olan DİVAN OTEL! Gerçek yardım ve destek bu!

Sedat Berktav... @nattades 04 Haz 2013

Divan Oteli her turlu ihtiyac icin kapilarini sonuna kadar acmis Tesekkurler.  

Aykut Işıklar @aykut_isiklar 04 Haz 2013

Polisten kaçan gençleri Divan Otelinde saklayan, Amerikan Hastanesinde ücretsiz tedavi eden Koç Grubu gençlerden tam not aldı. 

Amnesty Turkey @aforgutu 04 Haz 2013

İstanbul’da tıbbi yardım için adresler: Divan Oteli, Taşkışla, TMMOB (Katip Mustafa Çelebi Mh. İpek Sk. No:9 Beyoğlu 02122529500 /444 8 666)

CAPULCU Occupy Gezi @GeziDiren 04 Haz 2013

Divan Otel Wifi şifresini bilen var mı??

Elçin Orçun @elcnorcn 04 Haz 2013

Bu arada Taksim’de Divan ve Point otellerin bizlere verdiği destek günlerdir inanılmaz.Tabi daha niceleri,bu her anlamda 

Gizem Barlak @GizemBarlak 04 Haz 2013

Gunlerdir bize kapilarini acan, bizi koruya. Divan otele binlerce tesekkur! 

Selin G. @taksimkedisi 04 Haz 2013

Dün akşam saatlerinde Divan otelin konferans salonu.. Laf edenler gibi yardım edenler de unutulmayacak. 

Serkan Ocak @serkanocakkk 04 Haz 2013

@filizlondon süpermiş gezi parkı manzaralı :) bol gazlı... ama divan’ı takdir ediyorum, polisin baskısına rağmen kimseye sırt çevirmedi

TONY MONTANA @Tony10Montana 04 Haz 2013

Yine yazmakta fayda var.. Sabaha karşı 04,00 sularında uyumak için Divan otele gittik.. ALİ KOÇ seni anlatacak kelime bulamıyorum.. =(

Cenk Enustun @cenkenustun 04 Haz 2013

Bundan sonra kahveye hep sendeyiz Divan. Sagduyulu direnisimizin olumlu sembollerinden  @ Divan Pub

Ebru Nihan @E_N_Celkan 03 Haz 2013

Kim ne kaybetti veya kaybeder kestiremiyorum ama Divan otelin çok fazla insanın sevgisini kazandığına eminim.

SWOT-ist @Swotist 03 Haz 2013

Gazi havadan yedigimiz anda tum guvenlik personeli ile yardim eden bize kapilarini ardina kadar acan Divan.tesekkrler 

Koray Onat @ChemMister 03 Haz 2013

Divan Otel’de uyumaya geldik. Iyi ki varsiniz. Direnisin sembolu oldunuz. 

GevezeŞirin @geveze_sirin 03 Haz 2013

Divan otel recepcion revir oldu teşekkürler divan 

Betül @betkan 03 Haz 2013

Taksimdeki Divan otel ve Point oteli bir kez daha kutlamak istiyorum.Hep kötü şeyleri yazmayalım,yaptıkları unutulacak şey değil.

Hasan @fenoskn 03 Haz 2013

CEYLAN OTEL VE DİVAN OTEL YEMEK SU İHTİYACI VARDIR YAYALIM LUTFEN 

zeynep aydemir @zeynepaydemr 03 Haz 2013

Bu gece cok acayip gaz yedik... Kapılarını açan lobisi sığınak haline gelen Divan oteli, teşekkürler!!!

Sinan Onuş ‏@sinanonus 05 Haz 2013

Divan Oteli yönetimi, gaz sonrası eylemcilere su, limon ve talcidli solüsyon dağıtıyor. 

Çetrefilli Mevzu ‏@Murat_KOCAMANN 05 Haz 2013

Herkese kapıları acılmıs lobisi ve tuvaletleri kullanılmak için (@ Divan İstanbul - 

Bunlar sadece iki günlük içinde Divan kelimesi geçen paylaşımların bir kısmı..

Hepsini vermeye yerim yok..

Ama bu paylaşımlar arasında birisi dikkatimi çekti..

“BÜYÜK Patron” isimli idi..

Şimdi kullanılıyor mu diye baktım..

Hesap askıya alınmış..

O hesapta bombalı, cinayetli, suikastli onlarca paylaşım vardı. O paylaşımların en masumunu size aktarayım:

BÜYÜK PATRON 05 Haz 2013

Ben gelene kadar biter umarım dedin ya, sen gitmeden bitmez artık. Geçen bir polis bizim içinde direnin gitsin şu (..) dedi

En ağır hakaret sözcüğü olduğunu tahmin ediyorsunuzdur..

Gezi isyanı, bu kadar fütursuz, bu kadar kendisine güvenir bir çıkış yapmıştı. 

Bu ülkenin başbakanına, polisin ağzından, en olmadık hakaretleri ettirebiliyorlardı..

Bu vesile ile soralım..

Kavala’ları, Alabora’ları öğrendik.. Acaba, gezi isyanındaki “BÜYÜK PATRON” kimdi?

 

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YORUM YAZ

  • HOMO TOKMAKUSHOMO TOKMAKUS7 dk önce
    Karahasanoglu,gezide gordugun gibi Amerikali zenci kucuk bir hareket cektiginde nasil salliyor ulkeni! Demek ki deyaz irkcisi kafaya taksa seni, ulken darmadagin olacak.Senin kendini beyaz sanan sebeklerin oturmuslar hasretle bekliyorlar boyle bir hareketi!
  • ihsanihsan11 dk önce
    koç lar oldum olası chp lidir o kalkışmaya deztek olmuşlardır yargıya dahil edilsin
  • EkinciEkinci13 dk önce
    Ey Müslümanlar uyanın birleşin birlik olun. Bu oyunlar sadece Müslüman ülkelerinde oluyor. Ve hata ağırlıklı dini Yahudi ve Hristiyan olmayan ülkelerde projeler hazırlanıyor. Bunu yapanlar CIA ve MOSSAD ajanları projeleridir bunlar genelde batının ABD ve İsraillin oyunlarıdır. Bunların kaynağı Hristiyan ve Yahudi lobileri çok zengin iş adamların yardımıyla besleniyorlar Hedef İslamiyet’tir din düşmanlığıdır. İçimize tohumu ekenler bunlardır. İçimizde ki münafıklarda bunlardan rant sağlıyorlar, onlar gibi yaşamak istiyorlar, genelde kanla besleniyorlar. Bunlarda zere kadar iman, inanç, merhamet, vicdan yok iki günlük bir dünyaya aldanmış fitnecilerdir. Bunların yegâne amaçları böl böl küçült ve esir et bağımlı ol. Uyan ümmet uyan. Safları sıklaştır. Selam sizlere
  • TurgayTurgay27 dk önce
    Sonunu bilmem ama başında Gezi hareketi masum bir hareket olarak başladı. Zamanın başbakanı o gençlerin yanına gidip çocuklar derdiniz nedir diye sorup bir bardak çaylarını içse idi bu olayların hiç biri olmazdı.Hele polislerin sabah sabah çadırları yıkması da işin tuzu biberi oldu. Siz dua edin işin içine ecinniler karıştı ( o dönemde İmralı'ya kimler gidip ne konuştu gün gelecek ortaya çıkacak) ve işler tam hükümetin istediği gibi gelişip ülkede yeniden bir kutuplanmanınsebebi oldu. Hem de % 80 sunni kesime karşılık% 20 alevi ( rakamlar tam olmayabilir) kutuplaşması dolayısı ile iktidar kendisi için aradığı can simidini buldu. Bu kutuplaşma ile ülkeyi biraz daha gerdi ve idare etti ama bu iş ülkeye zarar vermiş insanlar ölmüş iktidar sahiplerinin bir kaç vicdan sahibi dışında umurunda bile olmadı. Gelelim en önemli konuya C.Başkanının önünde olmayan düğmelerini iliklemeye çalışan yargı camiası sizin anlatımınızla bu işlerin bir numaralı sorumlusu olan Ali Koç hakkında neden bir işlem yapmıyor ya da yapamıyor. Uluslararası para babalarından mı korkuyor bir dolar saldırısı karşısında bu sefer yer ile yeksan oluruz korkusu mu var yoksa her zaman olduğu gibi çok büyük iddialarla hazırlanan iddianamelerin içinin boş olacağının bilinmesi mi?
  • hamzahamza33 dk önce
    Gezinin arka planını deşifre edenlerin en başında takvim gazetesi yazarları ve beyaz tv melih gökçek vardı
  • isaisa36 dk önce
    Geziparkı taksim otel arasında ilk15-20 gün oteli karargah gibi kullanan siyasetçiler kimlerdi?.
  • samisami39 dk önce
    Gezi darbesinin arkasını aydınlatan kadir çelik ve mehmet ali önal niye program yapmayı bıraktılar. Onlara karşı bir tehdit oldumu olmadımı?
  • kaplankaplan56 dk önce
    Sayın yazar daha öncedeyazmıştımgezicilerdenkaç kişine kadar ceza aldıdiyezahmetedipyazmadınızyazdıysanızdaatlamışolabilirim.Madem gezicileridivanoteldestekledi yetkilileri de biliniyorbu güne kadar nehaklarında yasal işleme başlanmadı birde bunlarısoruversen iyi edersin.
  • ahmetahmet1 sa önce
    Edenlerin.ettirenlerin üstünü örtenlerin.vatan.a millet.e huzursuzluk olsun.diyip arkadan el ovuşturanların.her kim olursa olsun buna insanoğlu insan diyilirmi.bunlar.a ne diyilir.80 milyon nufuslu türkiye onlara ne der onu tahmin etmek lazım.
  • samimsun samimsun 1 sa önce
    boş yere fb nin başına geçmedi taraftarı arkasına alıpbak ben fb cumhuriyetiyim arkamda fb var bana dokunamazsın diyerek hükümete aba altından sopa göstecek kurnaz
  • ORHAN İNANORHAN İNAN1 sa önce
    HEPSİNİN FARKINDAYIZ.BU SOYSUZ VATAN HAİNLERİ İNŞAALLAH SON ÇIRPINIŞLARINI YAŞIYORLAR.DÜNYA DEĞİŞİYOR VE BİZ DE DEĞİŞİYORUZ.MİLLETİN DEĞERLERİNE DÜŞMAN OLANLARIN VE HEP DEVLET OLMUŞ OLANLARIN SIKINTILARI FAZLA.HER DARBE DENEMELERİ GERİ PÜSKÜRTÜLÜYOR VE YAKINDA ÇOK GÜVENDİKLERİ ABD VE BATI DA KENDİ DERDİ İLE UĞRAŞMAKTAN BİZİM HAİNLERE YETERLİ DESTEĞİ VEREMEYECEK.İÇERDEKİ ZENGİN VE GÜÇLÜ GÖZÜKEN HAİNLERİN İSE GÖZLERİ DIŞARDA .EN UFAK BİR HAMLEDE DIŞARI KAÇACAKLAR.ONLAR BU VATANI SÖMÜRDÜKLERİ İÇİN BİZDEN GİBİ GÖZÜKÜYORLAR.ANCAK ÇIKARLARI SONA ERDİĞİNDE GEMİYİ HEMEN TERK EDECEKLER.BUNUN ALTYAPISINI HEPSİ OLUŞTURMUŞ DURUMDA..MİLLETE HAYRI OLMAYAN ,BİR DE İHANETİN MERKEZİNDE OLANLARA HESAP SORULMALI.TEMİZLENDİKÇE GÜÇLÜ OLACAĞIMIZIN FARKINA VARMALIYIZ. ELİNE SAĞLIK.BİRİLERİNİN YİNE UYKULARINI KAÇIRMIŞSINIZ.
  • YaziyorumYaziyorum1 sa önce
    Gezi olayi,nin patronu,kim guzel soru bunu tarihcikere sormak lazim aslinda her isin patronu,kendini tanitmak icin yapar.bu niye kendini gizliyor.bazi hayir sahipkeri hayir yapar kendini gizler .benim bildigim hayir deyil bayagi kaost .bizlerde geziyok fakat kimseyi rahatsiz etmeden.bu gezi olayi oldugunda bir alman millet vekiline Alman gazeteci soruyor Almanyayi sel gituruyor haberiniz yok sizin Turkiyede isiniz ne .Turklerde Almanyada boyle yapsa istermisiniz hep duyduk .genelev patronunu duyduk,biliyok manukyan.bu gezi olayinin patronukendisisoylemesini bekleniyordur.biri bilet satiyordu,texsitil patronu olmus.biri diyor buyuk olmakdan ziyade guvenilir durust olmak diyor.bir filimde gormustum adamin dayisi emperyelizime karsi gibi gorunsede ,dayisinin yataginin ustunde abd bayragi ortu vardi.tek bir sey var hic bir olay gizli kalmaz biraz zaman alir.kotuluk daima yapana kalir.
  • SulumanSuluman1 sa önce
    En güzeli aydın doğan yaptı 800 milyon dolari cebe indirip İngiltere'ye taşıdı Şahenk Ülker gibi oradan tekrar ülkeye yüzde yedi bucuktan bizden giden paraları faizle yine bize verdiler Şahenk hala satip para kaçırmaya devam ediyor buna bir önlem gelmeyecek mi kim koruyor .ulkerle Şahenk İngiltere'de banka kurdukları iddaa ediliyor bunların üstüne de gidin bizim paramız faizle bize geri dönüyor başta önlem alınamaz mıydı selam ve dua ile
  • erhanerhan1 sa önce
    peki adamta başta açık açık " mesele ağaç değil,hala anlamadın mı " demesine rağmen, güya hükümet yanlısı bazılarının suçu, sorumluluğu başka şeylere, başka kişilere bağlamasına ,yüklemesine:bu bönlüğe ,ahmaklığane demeli.
  • Basit bir gezi degildiBasit bir gezi degildi1 sa önce
    Sari yeleklilere bakin.macron her dedigini yapti bunlarin.ama hala devam ediyorlar.mesele dizel degil.mesele agac olmadigi gibi.bizde gencleri haydi haydi diye gaza getirenler avrupaya kacti, genclere nooldu ?
  • DavutDavut2 sa önce
    Ali Koç da bu gidişle müebbeti yiyecek gibi, ama cesur bir savcıya ihtiyaç var
  • ihsihs2 sa önce
    "Yine yazmakta fayda var.. Sabaha karşı 04,00 sularında uyumak için Divan otele gittik.. ALİ KOÇ seni anlatacak kelime bulamıyorum." Ben anlatacak kelimeyi biliyorum da kanunlar zalimden yana!!!
  • Yunus 16 Yunus 16 2 sa önce
    GEZİ İSYANI, İKTİDARI DEVİRMEK İÇİN YANİ ERDOĞAN'A KARŞI YAPILAN BİR DARBE GİRİŞİMİDİR. (2+2=4) AYNI TARİHTE 31 MAYIS 2013 BURSA TÜRKÇE OLİMPİYATLARINDA ; BARINÇ VE ALTEPE, FGÜLEN ŞARLATANINA "HOCA EFENDİ" DİYEREK SEVGİLER SAYGILAR İLTİFATLAR GÖNDERİYORDU!!! YANİ ERDOĞAN IN YANINDA DEĞİL TAM KARŞISINDAYDILAR!!! AGÜL NE YAPIYORDU? NE TARAFTAYDI?... BU VE BUNA BENZER BİNLERCE SORULARI ( 5 TANE DARBE GİRİŞİMİ ATLATILDI!!! AGÜL, BARINÇ VE Benzerleri ERDOĞAN IN YANINDAMIYDI DOMUZDAN YANA MIYDI??) CUMHURİYETİN SAVCILARI NE ZAMAN SORACAK?? MİLLETİN AKLI İLE DALGA GEÇİLMESİN!!
  • MUŞLUADAMMUŞLUADAM2 sa önce
    KOÇ un, Öküz ün, DOĞAN ın vb lerinin hiçmi suçu yok. aydın doğan gazetecilik, tv cilik değilde RESMEN TETİKÇİLİK YAPIP, Türkiye ye ihanetinin bedeli sorulmayacak mı? HAK ETMEDEN KAZANDIĞI SERVETİNİN HESABI SORULMAYACAK MI?
  • MustafaMustafa2 sa önce
    Türkiye'yi Murciye mezhebi ne iten murciyeleştiren kim . Hanifi mezhebi bitti lafta hanifilik var, icraatta uygulamada Murciye mezhebi.
  • birolbirol5 sa önce
    A) MAL MEYDANDAB)KABAK MİSALİ ORTADA C)provakasyon için FB yönetiminde D)ANANAS tan nasiplenmiş bir hatırı sayılır kişi E) şu yerel seçimler bir bitsin seçim sonuçlarına göre yeni stratejisini göreceğiz...bu adam ve arkasındaki bazı fb li güçler taraftarın profilini değiştirip gezi olaylarında masum çocukları nasıl kandırdılarsa tribündeki provakatörleri aracılığıyla fb taraftarına ha bire gaz pompalayacaklar...sahadaki olgularda buna çanak tutacak..taraftar hakem ve federasyona tepki olarak meydana indirilecek ama iş hükümete karşı protestolara döndürülecek. 3 temmuzla zaten yalnız bırakılıp hedef haline getirilen fb taraftarı zaten bindirilmiş kıta haline getirilmiştir. lig sonuna kadar bu şartlarda fb başarılı olamaz zaten..bu herif durup dururken fb nin başına getirilmedi. en masum görünen yer hazırlanıyor...sadece yerel seçim sonuçları çıksın bir...sonuç ne olursa olsun taraftarı isyan ettirecekler. adama sürekli güzellemeler yapılıyor...hatalarını ki kasıtlı yapıyor...buna tekel haline gelmiş a spor kurulduğundan beri çanak tutuyor...bence o kanal da fetocular hakim...bir de beyaz tv sağiktidar yalakası gibi göründüğüne bakmayın en sinsi iki tv kanalı. siyasi şuuru olan bu olayı iyi analiz eder...seni bir kayığa bindirirler sen gezdiğini sanırken bir de bakmışsın kayık su alıp batmış... NASIL AMA TEORİM?
  • KuzenKuzen7 sa önce
    Ali Bey kimdi açık açık siz soyleyın.Korkmayın. En fazla biraz tazminat yersiniz hepsi o.Avukat adamsın kendini ve meramını mahkemelerde rahatça ifade edebilirsin kanımca.Senin patronunun elinde bir delil olsaydı hemen ensesine binerdi zaten.Kaldıki o olayları tasvip etmesemde iktidar partisinin beceriksizliği yüzünden büyüdüğünü ve kontrolden çıktığınısöylemeden edemiyeceğim.
  • Süleyman Sırrı DinçerSüleyman Sırrı Dinçer8 sa önce
    İyiki..varsınız..Karahasanoğlu..Ailesi..Bu..alçakların..dokunulmazlığı..mı..var..Hiç..olmazsa..özür..dilemeleri..sağlanmalı..Riyakar ..Holding..başı..Babası..ve..oğulları..HESAP..VERMELİ..

Ali Karahasanoğlu

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