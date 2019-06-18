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Gezi ile paralel darbede devirdiler, ve Mursi’yi dün şehid ettiler

18 Haziran 2019 Salı

“İnna lillahi ve inna ileyhi raciun.”

Muhakkak ki, bizler Allah içiniz. Ve muhakkak ki ona dönücüleriz.

Mısır’da, darbecilerin yönetiminden sonra..

Halkın seçtiği ilk cumhurbaşkanı olan Mursi, darbecilerin idam talebi ile yaptıkları tiyatro yargılama sırasında vefat etti..

Darbe ile yönetimden uzaklaştırılan Mursi, halkın seçtiği cumhurbaşkanı..

Darbecilerin bir gecede 4 bin kişiyi şehit ettikleri katliamdan sonra..

Darbeciler tarafından esir alındı..

6 yıldır esir idi..

Göstermelik yargılamalarla, zulmün en şiddetlisine maruz kaldı.. 

Dün emanetini Allah’a teslim etti..

Allah şehadetini kabul etsin..

Mısır’da Mursi’yi devirenler..

Aslında kendileri için çifte bayram hazırlamışlardı..

Mısır’da Mursi’yi..

Türkiye’de Tayyip Erdoğan’ı devireceklerdi..

Oyun aynı idi..

Sokakları karıştırıp, sonrasında da sokakların karışıklığı gerekçe gösterip..

Askerin yönetime el koyması sağlanacaktı..

İkisi de..

2013 Mayıs ayında tezgaha konuldu..

Hatta öyle ki..

CNN’ler, BBC’ler..

Ekranı yarıdan bölüp, Mısır’da Tahrir Meydanı ile Türkiye’de Taksim Meydanı’nı aynı anda canlı olarak veriyorlardı..

Mısır, o tezgaha 2 buçuk ay dayanabildi..

3 Temmuz 2013’te, Mısır ordusu, ABD’nin de desteği ile, darbeyi yaptı..

Türkiye’de ise, “bizim çocuklar” darbeyi gerçekleştiremedi..

Dolmabahçe’deki Başbakanlık Ofisi’ne yürümeler..

Taksim’de başlayan olayların, İstanbul geneline yayılması, Anadolu’daki birçok ile yayılmasının arkasında, Mısır’da başarılan darbenin benzerini yapma amacını yatıyordu..

Türkiye halkının feraseti, darbeciler fırsat vermedi..

Gezi olayları sırasında..

Koç’lar bile Divan Oteli ile Gezi isyancılarına kapılarını açtıkları halde..

PKK’lılarla ulusalcılar..

Aynı alanda.. Bir yanda Atatürk, bir yanda Apo posterleri ile, aynı hedefe kilitlendikleri halde..

Tayyip Erdoğan’ı deviremediler..

Mısır’da başardıklarını..
Türkiye’de de başarmak için..

17-25 Aralık hain emniyet darbesini yaptılar..

“Oğlum hiç haram yememiştir” diye anlatılan o emniyet darbesinin içindeki nice polis müdürleri, ABD’ye kaçtı, Almanya’ya kaçtı..

CIA’den aldıkları paraları, kendi ağızları ile itiraf ettiler..

Ama 2013 Mayıs’ında başlattıkları gezi kalkışmasında başarılı olamadıkları gibi.

17-25 Aralık’ta da başarılı olamadılar. 

Tayyip Erdoğan dimdik karşılarına çıktı.. 30 Mart 2014 seçimlerinden, her türlü iftiralara rağmen, alnının akı ile, halkın kendisine gösterdiği teveccüh sayesinde çıktı..

Tevafuka bakın ki..

Mursi, Mısır’da % 52.5 oyla cumhurbaşkanı seçilmişti.

Erdoğan da Türkiye’de, 2014’te aynı oy oranı ile cumhurbaşkanı seçildi..

Oy oranındaki benzerliği kendilerine kalkan yapan hainler, Mursi’yi kastediyormuş gibi yapıp..

“% 52.5 ile seçilen Cumhurbaşkanı’na idam” başlığı atarak..

Mısır’da darbecilerin Mursi’ye vermek istedikleri idam kararının..

Türkiye’de de Tayyip Erdoğan’a yönelik bir darbe sonrasında gündeme gelebileceği tehdidini yaptılar..

Hatta..

15 Temmuz’da son fişeklerini de kullanarak..

TSK’daki adamları vasıtası ile “bizim çocuklar”ı sahneye çıkarttılar..

Yine başaramadılar..

Tüm bu süreç içinde..

Dünya genelinde Mursi’ye tek bir lider sahip çıktı..

O lider; Mursi’ye Mısır’da idam cezası verilmek istenirken, “İdam cezasının yıllar önce kaldırdık” diye yıllardır övünen Avrupa’nın liderlerinden birisi değildi..

Avrupalı liderler, bir yandan “Türkiye’de idam cezası teröristler için de gelse, ilişkilerimiz bozulur” derken..

Mısır’da seçilmiş cumhurbaşkanı Mursi’yi idam etmek için çalışan Sisi ile oturup, “ilişkileri daha sıkı nasıl geliştirebiliriz”in planlarını yaptılar..

Bırakın darbeci Sisi ile oturup konuşmayı, onunla anlaşma yapmayı, ABD’deki bir yemekte, oldubitti ile Sisi’nin masasına oturtulmak istenildiğinde, oyuna gelmeyen liderin ta kendisi idi, Mursi’ye desteğini hiç kesmeyen..

O liderin adı, Tayyip Erdoğan idi..

Solcularımız, antikapitalistlerimiz, devrimcilerimiz, halkçı geçinenlerimiz,  emekten yana olduklarını iddia edenlerimiz..

Bu tabloya bakıp, tekrar düşünsünler..

Dünya genelinde, ikinci bir lider çıktı mı, Mısır’daki darbeye posta koyan?..

Demokrasi kahramanı gösterilen İngiltere’den alın, Fransa’dan çıkın.. Almanya’dan girin, ABD’den çıkın..

Üç kuruş menfaat için, dansözlere taş çıkartan kıvırmaları yapan sözümona koca koca devletlerin liderlerinin hepsini karşınıza dikin..

Bir tanesinin bile hangi değer uğruna olursa olsun, destek vermediği darbe mağduru Mursi’ye..

Tayyip Erdoğan sahip çıktı..

Dün vefat haberi geldiğinde de..

Hemen bir saat içinde, tüm dünya liderlerini utandıran açıklamasını yaptı..

Hep söylüyorum.

Devletlerin başındaki isimlerin sırtında yumurta küfeleri vardır..

“Diplomasi” derler..

“Menfaatler” derler..

Daha alt perdeden açıklamalarla, sıkıntılı durumları geçiştirirler..

Ama bakın Tayyip Erdoğan’a.. Cumhurbaşkanı sıfatı ile, yumurta küfelerinin tamamı onun sırtında iken..

Mursi’yi şehit eden katiller sürüsüne hakettikleri cevabı verdi..

Ama bizim, muhalefetteki parti liderlerine bakıyoruz..

Darbeci Sisi’yi kınayan, darbe mağduru Mursi’yi sahiplenen tek açıklamaları yok..

Ama bakıyorsunuz, “Hak, hukuk, adalet” diyorlar. Yollara dökülüyorlar..

İnanıyor musunuz?

Ben inanmıyorum..

Varsın, alnı secde gören insanlar, bunlara kansın..

Varsın, bu ülkedeki başörtü yasağını kaldıran, Mursi ile birlikte aynı tarihte sahneye konulmak istenilen darbelerle yönetimden uzaklaştırılmak istenilen Tayyip Erdoğan’ı devirmek için, alnı secdeli insanlar bile didinip dursunlar..

Allah büyüktür.. Allah müntakimdir!

 

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YORUM YAZ

  • nadim hatipoğulları nadim hatipoğulları 14 dk önce
    DÜNYADAKİ LİDERLERİN ÇOĞU KENDİ KOLTUKLARINI KORUMAKLA UĞRAŞIYOR BUNA ABD DAHİL BU LİDERLERİ DEMOKRASİ ADI ALTINDA DÜNYAYA PAZARLAYAN SİYONİST DÜNYANIN EKONOMİSİNE YÖN VEREN PARANIN GÜCÜNÜ KULLANAN AİLELER İNANIN REİS HARİÇ ŞU AN BU AİLELER KUKLA GİBİ KULLANDIKLARI BU KOCAMAN ÜLKELERİN SÖZDE LİDERLERİNE DEMOKRASİ ADI ALTINDA İSTEDİKLERİNİ YAPTIRIP ÖZELLİKLE MÜSLÜMAN TOPRAKLARINDA MÜSLÜMAN KANINI EMEREK TÜM YER ALTI ZENGİNLİKLERİNİ SÜLÜK GİBİ EMİYORLAR BUNA KARŞI ÇIKAN LİDERLERİDE ERDOĞAN GİBİ MÜRSİ GİBİ LİDERLERİ AL AŞAĞI ETMEDE ELLERİNDEN GELENİ YAPIYORLAR ALLAHCC VAR GAM YOK HERŞEYDEN HABERİ OLANA HAVALE EDİYORUZ MÜSLÜMANLAR VE MÜSLÜMAN TÜRK OLARAK ÇOK ÇALIŞMALIYIZ TEKNOLOJİ FEN DE BİLİM DE SİLAH SANAYİNDE ÇOK BAŞARILI OLMALIYIZ GÜÇ MÜSLÜMANDA OLURSA VALLAHİ BU KAFİR MİLLETLERDE RAHAT EDER İNSANLIK ALEMİDE ÇÜNKÜ MÜSLÜMAN ZULÜM ETMEZ KUL HAKKI YEMEZ.
  • yılmaz türkyılmaz türk15 dk önce
    Mısırdaki Müslümanlar ne yapıyor ? Alanlara toplanıp kendilerini öldürttüler. Sonunda da Liderleri ne sahip çıkamadılar.
  • Emine Altin Emine Altin 16 dk önce
    Hikmetinden sual olunmaz Rabbim hakettiklerini verecek
  • AhmetAhmet22 dk önce
    "sukru40 dk önceAlkan adlı yorumcu bilip bilmeden yorum yapma.Laik denilen azgın azınlık laiklik sopasını istediği gibi kullanıyordu.Tayyibin yaptığı o sopayı onların elinden almak oldu"Allah razi olsun...
  • engineerengineer26 dk önce
    mısır'ın Erbakan'ı, Allah cc rahmet eylesin.
  • okurokur33 dk önce
    mekanı cennet komşusuRESULULLAH s.a.v efendimiz olsun.ALLAH c.c.ne büyük bir ibretle ruhunu teslim aldı.zalim firavunun torunlarına ,MURSİ ye idam hainliğini tattırmadan huzuruna aldı.inşaallah ona güzel mükafat vardır.ya burdaki zalimler ,ahirette onunla karşılaşınca ne yapacaklar.sayın ali abi,17-25 aralıkda pkk ve ulusalcılar sayın ERDOĞAN,ı devirmek için beraberlerdi.o tehlike savuşturuldu lakin bugün emniyetteki bir çok memurun ULUSALCILAR olduğunu unutmayın.
  • bayram ordubayram ordu38 dk önce
    EY ALLAH DOSTU MUHAMMED MURSİ ALLAH ŞEHADETİNİ KABUL ETSİN.DOSTUNA VE DOSTLARINA KAVUŞTUN.SANA BU ZULMÜ REVA GÖRENLERDE BİR GÜN SENİN YANINA GELECEKLER VE HESAP VERECEKLER.
  • mehmetmehmet40 dk önce
    Ali bey bu kafada olan kişilere hiç bir sözüm yok çünkü kafa yapıları bu ...Ama anlı secde görüpte budarbecilerin yanında olan kişiler bence darbeciler gibi düşünen insanlardan daha şerefsizlerdir benim için o davaya inananın fıtratı odur ama secde eden kişi bu fikrdeki kişileri savunursa inanın darbecilerden daha şerefsiz daha adidirler ..onlara sadece mahlukat derim çünküfikrini savunmayan kişitek kelimeyle omurgasızdır......
  • ErkanErkan41 dk önce
    İsmin kadar güzel adam Allah Rahmet Eylesin.
  • Zaza ismailZaza ismail46 dk önce
    İtalyada bir gazete o zamanlar böyle bir başlık atmıştı mısırda mursi, türkiyede erdoğan ve tunusta raşit ganuşi engelenmelidirler çünkü bunlar islamcı ve ülkelerin yerlilerindendirler ama diğer arap liderlerini dört ellen koruyorlar çünkü batıya hizmet ediyorlar.
  • JurnalJurnal47 dk önce
    17 yıldır her türlü İKTİDAR olupta;MUKTEDİR ol(a)mayan bir iktidarı var bu GÜZİDE VATANIN.!?28 ŞUBATLARIN soğuğun'da üşüyen;SİVAS olaylarının ateşinde yanan;halâ bu VATAN'NIN zindanlarında titreyen,MUHAMMED'LERİ MURSİLERİ DE VAR BU VATANIN...
  • AhmetAhmet1 sa önce
    Nursi inandığı dava uğruna şahit oldu.Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun.Dün akşam ölüm haberini duyunca sisinin türk liderler ileçekilmiş fotoğrafı var mı diye googleye yazdım.karşıma bazı resimler çıktı hadi toplulukta çekilmiş fotoğraflar olsa insan canım toplulukta çekilmiş der ama sadece iki kişinin fotoğrafları var yani özel görüşmeler sonucunda çekilmiş fotoğraflar.
  • sukrusukru1 sa önce
    Alkan adlı yorumcu bilip bilmeden yorum yapma.Laik denilen azgın azınlık laiklik sopasını istediği gibi kullanıyordu.Tayyibin yaptığı o sopayı onların elinden almak oldu.Onların bakış açısı müslümanın müslümanca yaşaması laikliğe aykırıdır idi.Tayyip hayır laiklik herkesin inancını istediği şekilde yaşaması müslümanın müslümanca isteyen kâfirinde kâfirce yaşamasıdır dedi.Bunu mursiyede önerdi,ki alçakların elinden darbe bahanelerinin alınmasını istiyordu.Ülkemizde kimseye dini bir baskı olmadığı halde özgür yaşam hakkımıza müdahale ediliyor diye bas bas bağırıyorlar.Ama yürüyüşlerde çoluk çocuğun önünde açtıkları pankartlar + 21 lik ülkemizi ateşe atmaya çalışıyorlar.Bu namussuzlara istedikleri bahaneleri vermemeye çalışmak suçmu sence.O kahpelerle mücadele edeceğiz elbette ama onlarında ellerine kullanabilecekleri kozları vermeyeceğiz.
  • ayşe gülayşe gül1 sa önce
    bu kafirlerlewc ye bile gidilmez. ALLAH onların belasını versin. biz müslümanlar kendi adamımıza sahip çıkacağız her ne olursa olsun. yok şöyle yaptı, yok böyle hata etti. olabilir kul hatasız olmaz. bunu diyenler dört dörtlük mü? yapılan iyi şeyler fazlaysa bardağın dolu tarafına bakılır ve mühür oraya basılır. solcu ve kafirler kadar birlik olamıyorsak yuh bize.yazık bize. sonradan keşke demeyelim.
  • MuharremMuharrem1 sa önce
    Alemlerin Rabbi olan Allahın koyduğu hükümleri kabul etmeyen ve azgınlaşan yeryüzündeki çağdaş Fıravunlar bilsinlerki Allahcc her fıravunun karşısına onu yok edecek bir Musa çıkaracaktır. Mısır zindanlarında zulüm gören ancak davasından taviz vermeyerek şehadet şerbetini içen MUHAMMED MURSİ'nin şehadetini Rabbim kabul eylesin. Cennet ve Cemaliyle müşerref eylesin, İnşaallah. Hiç şüphesiz Fıravunlar ve Münafıklar bilsinlerki sonları ebedi Cehennem olacaktır...Yaşasın Zalimler için Cehennem...
  • DermanDerman1 sa önce
    Ahmet oz ne dari ne tavuk gezi olaylarindan ,siz niye rahatsiz oluyorsuz bizimle kafami buluyorsun bugunki konu emparyalistleri hile tuzaklar kalkismalar, siz bunlarin hangisindensiniz .rahmetli mursi sizi hicmi uzuntunuz yok bu sizin sorunuz korkutmuyor .icimizi acitiyor geceleri uyutmuyor.
  • veliveli1 sa önce
    Kalemine sağlık Ali Bey. Helvadan putları olan demokrasinin yalancı, iki yüzlü sahtekar liderlerinde keramet arayan batı hayranı, muhafazakar güruh, Yiğit adam Mursi'nin vefatıyla tatmin olmuşlar mıdır? Yoksa aynı anda devirmeye çalıştıkları Reis gibi o da münafık(!) mıydı? İsrail, ABD, CHP, PKK ile bir olup onu öldürmek, öldüremiyorsan Suud, BAE köpeklerinin paralarıyla hain besleyip darbeye maruz bırakmak farzmıydı?
  • AlperAlper1 sa önce
    Siyonist İsrail,Ortadoğudaki devletlere hakimiyet kurmuş ama Müslümanlar? Bunun farkında değil. Hangi ülke ,Siyonüzme hizmet etmiyor? En yüksek faizci lere bile alkış tutan Müslümanlar oldukca başimiza pislik yağar. Ha keza diğer Yasaklar da rahatça aşılıyor.
  • DermanDerman2 sa önce
    Chp istanbul il baskani canan kaftancioglu,sayin baskan erdogana,akp cumhurbaskani diye soze devam ediyor imamogluna hala secilmis ibb diyor kaftancioglu istanbula ibb ,badikart secmiyoruz ,kufurbaz agzi bozuk hafif saldirgan sanki sokak kabadayisi bunu savunacak neresi var bizim isimiz oyla deyil zorla diyorsan bunu kendinize uygulayin istanbula kabadayi deyil,halka hizmet yapacak ehil olmali birde kaftanciogluna fotomontaj yaparak basortulu resmi yayinlandi ,ve tepkisi beni asagilamakmi istiyorsunuz cunku basortulu asagilaniyor,diyon basortululer bizim nazarimizda degerli ,degersizlik,sizin zihniyetinizde bir dr gozukun.
  • yılmaz türkyılmaz türk2 sa önce
    25 yıldır Sİvas davasından yatan mazlumlar ya onlar. Şu anda içlerinde gözleri görmeyen ve hergün4 kişinin kollarında diyalize giden mazlum bir insan var. Bu insanı affedecek bir makam aranıyor ?
  • Nurettin BorucuNurettin Borucu2 sa önce
    EY ALLAH DOSTU MUHAMMED MURSİ ALLAH ŞEHADETİNİ KABUL ETSİN.DOSTUNA VE DOSTLARINA KAVUŞTUN.SANA BU ZULMÜ REVA GÖRENLERDE BİR GÜN SENİN YANINA GELECEKLER VE HESAP VERECEKLER.
  • Ahmet ÖzAhmet Öz2 sa önce
    Yazınızın başlığında,sanki panik havasını yansıtıyor.Nedir bu panik ve korku?Hani kendini darı tanesi sanan ve her tavuk gördüğünde altına kaçıracak kadar korkan adamın hikayesi gibi.Adamı ikna etmişler,tamam,demiş kaçmayacağım.Bir tavuk gördüğünde,tekrar korku belası fırlayıp uzaklaşmış.Hani ikna olmuştun darı olmadığına,niye kaçıyorsun?Ya o hala beni darı olarak görüyorsa,cevabını vermiş.Ali Bey;Lütfen zihinlere kazınan bu gezi konusu,sizi neden bu denli etkiledi?12 Eylül'ü yaptırtan gücü çok iyi tanıyorsunuz.12 Eylül öncesi provakasyonların ayak seslerini dünya alem duyuyor.Nerede akil adamlar?Niçin tedbir alınmıyor?Oh olsunlar,beyzbol sopasına bir şey yapamaz.O sopayı tutan ellerden ziyade,o sopayı kullandıranları bir görebilseniz keşke.Gezi,3-5 masum gencin ve o masum yaralı gençlere otelini açan kişinin işi değil.Kimseler bindiği dalı kesmez.Gezi'yi o hale getiren,devlet içindeki ağa babalarına ulaşmalısınız.O çadırları yıkın,yakın emirlerini verenlere,emir ve talimat verenleri sorgulamalısınız.
  • DermsnDermsn2 sa önce
    Dun rahmetli mursinin,sozu resmi srrvis edilirken iki satir sozu vardi.susuyoruz teker teker olduruluyoruz ,diyor hep oldurulenler islam ulkelinin liderleri.
  • AlkanAlkan2 sa önce
    Mursi Şahadet şerbetini içti. Zalimlere boyun eğmedi. Kanunları mızı kur ana göre yapacagız derken mursiye destek verdiğini söylediğiniz erdogan batılıların sözcüsü imiş gibi mısırın laik siteme geçmesini öneriyordu. Tc de müslümanlar laiklik adına ne zulümler çektiğini erdogan unutmuş olmalı idiki birazda mısırlı müslümanlar laiklik zulmünden nasibini almalıydı. Laik sitemi benimsemeyen Mursi abd ve işbirlikçileri eliyle görevden darbeyle uzaklaştıdılarak zindana atıldı. Mursinin islamdan taviz vermeden şehitlik mertebesine ulaştı. Ya ona laik sisteme geçmesini önerip AB kapısından ayrılmayanlar ALLAHA NASIL HESAP VERECEK.
  • Ilyas Say Ilyas Say 3 sa önce
    Kisi sevdikleri ile beraberdir (h.ş) Ali Ihsan abi biz karşımızdaki dostumuzun gözündeki çapağı görüyoruz. Burnumuzdaki direği fark etmiyoruz.Yabancı hayranlığıl, Evdeki dananın büyüyüp öküz olmasını hazmedemiyoruz
  • isaisa3 sa önce
    ağzına yüreğine sağlık kardeşim.evet bu açıklamayı t.erdoğan'dan başkası yapamazdı.bu yazıyıda senden başkası yazamazdı.Allah razı olsun.
  • Zekeriya GÖKÇE Zekeriya GÖKÇE 3 sa önce
    Dünyada yaşayacağız. Ama haksızlıklara karşı susmayacağız. Allah’ın huzuruna varınca bugz ettik diyeceğiz. Şimdi anlıyorum imanın neden en zayıf yanı olduğunu. Müslümanın güçlü olması lazım. Sözünden bütün kafirlerin korkması lazım. Hele hele eliyle düzelteceği vakit perim perim kaçmaları gerek kafirlerin haksızlık yapanların.
  • Şair sanki Mursi yi anlatıyor:Şair sanki Mursi yi anlatıyor:4 sa önce
    Zincirin altınsa da hatta, koparıp kır, Susmak ne demekmiş, yere haykır göğe haykır!Hürriyet, o en son şerefindir, onu satma! Bir Allahyeter, kendine bin tanrı yaratma!
  • GerçekGerçek4 sa önce
    Ben devletimi İslâm üzerine kurarsam bizlerde koskoca bir İslâm devleti oluruz. Diğerleri hepsi boş.
  • Yunus 16 Yunus 16 5 sa önce
    AYNI ZAMANDA DÜĞMEYE BASTILAR!! HAZİRAN 2013 TAKSİM MEYDANI; GEZİ OLAYLARI AMERİKAN IN KÖPRKLERİ ERDOĞAN A DARBE GİRİŞİMİ!! 1 AY SONRA!TAHRİM MEYDANI 3 TEMMUZ 2013 AMERİKAN IN KÖPEĞİ Fravun Diktatör Sisi, Seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammet Mursi ye Darbe yaptı!!AYNI YIL; 5 Ay sonra 17-25 ARALIK 2013 Amerikan ın köpeği FGÜLEN, köpekleri Hakim Savcılar ile, MİLLETİN Sevgilisi Seçilmiş Başbakan Erdoğan a YARGI DARBE GİRİŞİMİ!!! 15 TEMMUZ 2016 AMERİKAN IN KÖPEKLERİ Tekrar sahnede!! MİLLET İN SEVGİLİSİ CUMHURBAŞKANIERDOĞAN A Dünya da benzeri yaşanmamış EN AĞIR SİLAHLAR ( Uçak, Helikopter, Tank,....) ile darbe girişimi, BÜYÜK TÜRK MİLLETİ Osmanlı nın torunları! Amerikanın köpeklerini 15 saatte durdurdu!! Amerikanın 40 yılık planını gömdü. MURSİ TARİHİ KONUŞMA MuhammetMursi, konuşmasında şu ifadeleri kullanmıştı:"Sizleri, çocuklarımızı, bizden sonra gelecek evlatlarımızı korumak istiyorum. Kızlarımızı, geleceğimizin annelerini korumak istiyorum. Onlar çocuklarına sizin babalarınız ve ecdadınız erkektiler, haksızlık ve bozuk görüşler karşısında asla boyun eğmediler, vatanlarından, haklarından ve dinlerinden en ufak taviz vermediler, diyecekler.""Bu haklarımızın bedeli için benim kanım akacaksa, ben hazırım. Vatan uğruna canımı kolayca veririm. Allah her şeye kadirdir. Kimse sizi aldatmasın. Sakın tuzaklara düşmeyin."ALLAH RAHMET EYLESİN.
  • Çukurova fatih'i Çukurova fatih'i 5 sa önce
    Aliihsangardaş eline sağlık iyiki varsın abim allah yokluğunu vermesin yolun açık olsun allah sizlere uzun ömür versin inşallah
  • Yunus 16 Yunus 16 5 sa önce
    KESİNLİKLE ÖLDÜRDÜLER!! KENDİ ÜLKELERİNDE MİLLİ OLAN EMPERYALİSTLERE KAFA TUTANLAR BİR BİR ORTADAN KALDIRILIYORLAR!! Gazi Mustafa Kemal i ilaç ile yavaş yavaş öldürdüler, Menderesi öldürdüler, ELÇİBEY İ öldürdüler, ÖZAL I Zehirlediler, YAZICIOĞLU NU Öldürdüler, ERDOĞAN A Darbe girişimleri ve defalarca SÜİKAST GİRİŞİMLERİ!!! ALLAH IM, ERDOĞAN IMIZI Kazalardan, belalardan musibetlerden, her türlü kötülükten koru. Ona sağlık sıhhat afiyet ver. Amin
  • SEDAT KALFASEDAT KALFA5 sa önce
    can alıcı soru sayın yazardan ALNI SECDELİ İNSANLAR . EVET ALTIN SORU BUKARAMOLLAOGLUNUN SAADETLİLERİ ACABA NE DÜŞÜNÜYOLAR BU KONUDA.YAZARLARSABİZ DE ÖGRENİRİZ BU TAYYİP DÜŞMANLIĞINI
  • DermanDerman6 sa önce
    Dunya imtihaninda,en buyuk musibetler Allah,in elcilerine,daha sonra derece derece ,Allah dostlari yasamistir .hani yatsam kus tuvunde olur samanliksardi icimi zalim ayrilik sayin muhammed mursiye Allah,dan rahmet sevenlerine ailesin sabir diliyorum,soyle bana hira dagi ,resulu bastin bagrina dergibi Allaha kosanlara mujdeler olsun bir hapisane hayatindan tehris oldu nice hastalik la yasayan olmek isteyip de olemiyenler var sayin mursi artik aci cekmiyor sehit kizina kavustu ,en cok sevdigi Allahina kavustu,kosun Allahaolumlu dunya. Sayiin ali bey Allah razi olsun zalimlerin eseri sira sizede gelecek oyle bir cezaki mahhkei kubra Allah, in adaleti yanilmaz..
  • OkurOkur7 sa önce
    El Beşir ne olacak
  • Mursi ve ErdoganMursi ve Erdogan8 sa önce
    sahsi gozlem; 10 yildir iktidarda olupta, erdogan'in Ummetin ayaga kalma, dirligi, birligi umudu Mursi'yi koruyamamis olmasini anlamak istemiyorum. hatasi buyuktur. NEDEN NEDEN? ''ben kan dokmedim, dokmem'' demekle buyuk lider olunmuyor. Hadi Kaddafiye sahip cikamadin, Morsi'yi bari NEDEN korumadin? Misir'a gidip, Laik olun' demek yeterlimiydi? Suudlarin, Emirliklerin bogazina neden basmadin? Morsiyi destekleyeceksiniz, yoksa nefesinizi keserim' diye neden demedin?
  • MuzafferMuzaffer8 sa önce
    Akıl bir işin sonunu görebilmektir. 28 şubatta milleti sokağa döküp katletmek istediler, rahmetli hocamın feraseti bunu Allah ın izni ile önledi. Rahmetli şehid mursiye darbe yapıldığında biz buradan rabia rabia diyeceğimize hocamın yaptığını yapsaydık adeviye meydanında binlerce ihvan yöneticisi sıniperli katillerce birer kurşunla şehid edilmeyebilir ve ihvan şuan akp gibi iktidarda olurdu. Dava adamı tohum değil ki ekip seneye mahsül alasın, tam 30 yılda yetişiyor. Hocam rahmetli bu büyük ülkeyi yönetmek için feraset basiret liyakat tecrübe... diye boşuna saymamış vakti zamanında.
  • Sığır mı ararsın!Sığır mı ararsın!9 sa önce
    Şimdi istermisin taşgetiren çok hönkürük bir yazı yazsın; merhum şehid Mursi ile Türkiyedek hapishanelerde(otellerde) yatan Fetö piçlerini özdeşleştirsin; ağlasın da ağlasın, ağlasın da ağlasın...
  • Mehmet AkifMehmet Akif9 sa önce
    Elinize sağlık Ali bey kardeşim.Neden twitter adresiniz yok?Bence hemen edinmelisiniz.Gündemi en yakından , en ciddi şekilde takip eden biri olarak okuyucularınızla daha yakın olmalısınız.
  • Doğan MiraçDoğan Miraç9 sa önce
    La ilahe illallah....Allahuekber....Herkes sevdiği ile haşrolacaktır....Mursi'ye Allah'tan rahmet dilerim...Sayın yazar yazdığı yazı ile yine ilklere imza atmıştır... Kaleminize kuvvet Ali Bey...

Ali Karahasanoğlu

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