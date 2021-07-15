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FETÖ’ye sahip çıkan CHP de darbeden sorumlu!

15 Temmuz 2021


Ali Karahasanoğlu İletişim: [email protected]

 

15 Temmuz hain darbe girişiminden dolayı, generaller yargılanıyor..

Emniyetçiler yargılanıyor..

Hakimler, savcılar yargılanıyor..

Bürokratlar yargılanıyor..

Peki..

Onbeş Temmuz hain darbe girişimine giderken, FETÖ’ye ölümüne destek veren CHP’liler yargılanıyor mu? 

FETÖ bir düzenek kurmuş.

Kendisine militan yapacağı gençleri tezgahından geçirmek için..

Bir dershane ortamı hazırlamış..

Orda genç beyinleri işliyor..

Kendisine ilerdeki hayatlarında kayıtsız koşulsuz itaat edecek kişileri dizayn ediyordu.

AK Parti iktidarı, dershaneleri kapatmak istediğinde..

Soruna sadece “dershane” diye bakanlar.. Bugün ne kadar yanlış bir tavır takındıklarını çok iyi görüyorlar..

Bugün artık tek bir kişinin, “Dershaneler bir eğitim sorunu idi” dediğini duyabilir misiniz?

Haydi dershane konusunda yanıldılar.. FETÖ’nün arka planda gözettiği hedefi göremediler..

Ama.. dün tekrar Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın samimiyetle sarf ettiği, “Dinimizin kutsiyetini yıllar yılı bunlar sömürdüler, açık söylüyorum, ama aldandık, şimdi toparlandık” açıklamasına, CHP yetkililerinden Faik Öztrak, “Siyasette kandırılmış olmak bir mazeret değildir” cevabı verirse..

Bizim de hatırlatmamız gerekmez mi:

“Erdoğan aldandığını anlayıp, ‘bunların inlerine gireceğiz’ dediği andan sonra da uyanmayanlara ne diyelim? Yoksa siz aldanmadınız, onlarla birlikte iş mi kotarıyordunuz?”

Gerçekten de..

17 Aralık 2013’ten, 15 Temmuz 2016’ya giden yolda, yaşanan şu gelişmelerde hep FETÖ’cülerden yana tavır alanlar, aslında 15 Temmuz darbe girişiminden de sorumlu değiller midir?

FETÖ’nün dershane tezgahının ortadan kaldırma girişiminde CHP’nin “Dershaneler kapatılamaz” söylemini kenara koyalım..

Peki.. 

17-25 Aralık’ta, çok net olarak görünen FETÖ emniyet darbesi sonrasında, sorumlular görevden alındığında, FETÖ’cü emniyetçilere destek çıkan CHP’liler, aslında 15 Temmuz’a giden yolda, darbecilerle birlikte sorumlu değil midir?

“Emniyet müdürleri üç-beş kişi.. Onların görevden alınmalarında, CHP’liler arka plandaki terörist yapıyı görememiş olabilir” diyebilirsiniz.. 

FETÖ’nün yayın organı Zaman gazetesinin genel yayın yönetmeni Ekrem Dumanlı ifadeye çağrıldığında koşarak Zaman gazetesine ziyarette bulunan CHP milletvekilleri Oktay Ekşi’ler, Kemal Kılıçdaroğlu’lar, 15 Temmuz darbe girişiminden sorumlu tutulmaları gerekmez mi?

O gün de, CHP’liler konuyu çakmadılar diyelim..

Bank Asya’nın açılışında bulunan bir siyasetçi bile, “Bunlar haşhaşi, gerçek yüzlerini şimdi tanıdık” demiş, Bank Asya’ya devlet yönetici atamış..

Bu apaçık duruma rağmen, CHP’li Mahmut Tanal gidip, o Bank Asya ile dayanışma adı altında, yönetim kuruluna üye atanmasını protesto etmiş, Bank Asya’yı koruma altına almış, bunun için hesap açmış ise..

Bu destek, FETÖ’cüleri onbes Temmuz hain darbe girişimine cesaretlendirmemiş midir?

Siz bir terör örgütü iseniz.

Siyasetçilerden, bürokrasiden, askeriyeden, emniyetten, yargıdan size gelen her destek, aslında bir sonraki terörist eyleminiz için sizi cesaretlendirmiş olmaz mı? 

Kılıçdaroğlu’nun, Zaman gazetesini ziyaret edip, “Size yapılan baskılar, basın özgürlüğüne yapılmış sayılır” mealindeki sözlerini geçtik. FETÖ’nün bankasına yönetici atandığında terör örgütüne destek için gidip hesap açılmasını geçtik..

O tarihte topu topu 40 kadar olan tutuklu Fetöcü emniyet müdürlerini tahliye etmeye kalkışan ve daha sonra telefonlarında Bylock olduğu tespit edilen iki hakim, görevden el çektirildiğinde, “yargıya darbe vuruluyor” diyen CHP’liler, aslında 15 Temmuz’a giden yolda, FETÖ’yü cesaretlendirmiş olmadılar mı?

İpek Medya’ya, FETO terör örgütünün tetikçiliğini yaptığı belirtilerek, savcılık-mahkeme kararı ile el konulduğunda..

Koşa koşa Bugün gazetesinin önüne giden. Bugün TV’nin önüne giden CHP’liler.. Yine isimlerini vereyim: Eren Erdem’ler, Barış Yarkadaş’lar.. Mahmut Tanal’lar..

Özellikle, “Bu TOMA’lar gitsinler Güneydoğu’da sınırlarımızı korusunlar. Terör örgütleri cirit atıyor, terör örgütlerinin cirit attığı Güneydoğu’da sınırlarımız kevgir gibi; gelmiş televizyon basıyorlar ya” diyen Mahmut Tanal, aslında Toma’ları FETÖ’cü şirketin önünden çektirip, o medya organlarının Türkiye’yi darbeye hazırlamasını amaçlamış olmuyor muydu?

Evet, darbeci generaller yargılanmalı..

Ama..

Darbeci generalleri cesaretlendiren, darbe yapıldığı takdirde arkalarında duracak bir anamuhalefet partisi olduğunu tavırları ile ispatlayan CHP’liler de, darbeden dolayı yargılanmalılar..

Darbenin 5. yılında, “Hakkında kesinleşmiş yargı hükmü dahi olsa KHK ile ihraç edilen, mahkumiyet ve beraat ne olursa olsun tamamının dosyasını yeniden ele alacağız” diyerek, cezaevindeki darbecilere bile, siyasi iktidar değişikliği halinde serbest kalacakları umudunu aşılayan CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca’lar, o darbecilerle birlikte yargılanmaları gerekmez mi?

Şöyle düşünelim.

17 Aralık’ın hemen ertesi günü. Tüm siyasi partiler, iktidardaki AK Parti ile birlikte.. FETÖ’cülere tavır almış olsalardı.. Bu yapının tüm elemanları, el birliği ile devletten tasfiye edilseydi. 

Varsayalım, TSK içindekiler de tespit edilemeseydi.

Yine de darbeye cesaret edebilirler miydi?

Ben, “edemezlerdi” diyorum..

Onun için de..

17 Aralık 2013- 15 Temmuz 2016 arasındaki dönemde FETÖ’cüleri cesaretlendiren kim var ise, darbecilerle birlikte hesap vermesi gerektiğini söylüyorum!

 

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Yorumlar

YAVUZ

SOLYANDANCARKLİTAİFE. ....................... KİM DARBE YAPACAK MİS. .ÖNCE. .BEN..TANKLARIN..ONUNE..ÇIKARIM. (.K.KILICOGLU.).. (PARDON..TANKLARIN.ARKASINDAN. .ÖNCE. .BEN..KAÇARİM. )).......................... EVET..15 TEMMUZ VE DİĞER KALKİSMALARDAN. .CHP..VE YÖNETİMİ İSBİRLİKCİSİDİRLER. .ONLARDA..YARGIYA..HESAP..VERMELİDİR. ..CHP HER DARBENİN. .HER..KARGAŞA NİN. .HER..ANARŞİ NİN. .SORUMLUSU DUR. .
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Vatandaş

Aldanmaması gerekenler aldanmayaydı iyiydi. Ama aldandılar. Kim ne zaman ayıldıysa ayıldı; bana ne? Olan oldu, biten bitti, ölen öldü... Allah'tan başkasını ilahlar edinmeyin demiştik, değil mi? Bari bundan sonra bu öğüde kulak verin! Ayılın artık! Aldanmayın!
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