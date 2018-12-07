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FETÖ’ye mehdi diyeni attık, laikliği putlaştıranlar niye duruyor?

07 Aralık 2018 Cuma

Hatırlar mısınız?

15 Temmuz darbe girişiminden kısa süre önce..

Bir hakim, gerekçeli karar yazarken..

Kafasını Fetullah Gülen’e, öylesine satmış ki..

Gözü, Fetullah Gülen’den başkasını, öylesine görmez olmuş ki..

Hiç ilgisi yok iken..

Fetullah Gülen için, “mehdi” tanımlaması yapıyordu..

Sonrasında her ne kadar, “Ben mehdi kavramını, Adnan Oktar’ın televizyonundaki anlatımlardan öğrenmiştim” dese de..

15 Temmuz darbesinden 11 gün önce, bu FETÖ’cü hakimin yazdığı gerekçeli kararda, aynen şunlar yazılı idi:

“Eksik ve hatalarımız için Önce Fetullah hoca Efendi’den ve sonra tüm müslümanlardan özür diliyoruz.. gecikme için de, ama içimizde çözemediğimiz şeyler de vardı. Şimdi ise tam bir kalp tatmini ile bu kararı bitirmiş olduk inşaallah..”

Bir mahkeme kararı olarak UYAP sistemine girilen belge şöyle devam ediyordu:

“Türkiye Cumhuriyet Genelkurmay Başkanlığı yetkililerin bu suç duyurumuz doğrultusunda derhal olaya el koyarak ismi geçen herkesi derhal gözaltına alması ve sonra da yapılması gerekenlerin sırayla yapılması,

Ve bu bağlamda;

Tüm yurda giriş ve çıkışların tutularak ismi geçen ya da geçmeyen tüm milletvekilleri belediye başkanları işadamları gazeteciler ve bilinebilen herkes emniyetçi, hakim savcı kesimleri için de yurttan çıkışlarının engellenerek haklarında derhal soruşturma işlemlerinin ona göre yapılmasına özen gösterilmesine..”

Evet, FTÖ’cü hakim, İstanbul Adliyesi’nde görev yapmaya başlayıncaya kadar ve hatta 15 Temmuz darbesinden 11 gün öncesine kadar kendisini nasıl ki gizlemeyi başarmış ise..

Birilerinden aldığı talimatla, 15 Temmuz darbe girişiminden 11 gün önce nasıl ki harekete geçip, Fetullah Gülen’i mehdi, AK Partili yöneticileri ise gözaltına alınması gereken kişiler olarak göstermiş ise..

Bulunduğu makamı, kendi ideolojik kafasına göre istismar etmiş ise..

Bir gerekçeli karara, hukukun objektif değerlendirmelerini değil, yıkanan beynindeki zehirlerle kendisinin subjektif yorumlarını yazabilmiş ise..

Sonrasında da..

Hakkında soruşturma açılıp..

HSK tarafından hakimlikten ihraç edildiği gibi..

İlaveten cezai soruşturmaya da muhatap olup, halen yargılanıyor ise..

Aynı şekilde..

Fetullah Gülen’i mehdi ilan ederek değil de..

Laikliği ilahlaştırarak..

Kendi subjektif değerlendirmelerini, hukukun gereği gibi gösteren..

Laiklik kavramını..

Son yıllarda Anayasa Mahkemesi’nin verdiği özgürlük yanlısı başörtü kararlarına rağmen..

Yine Danıştay’ın başörtü lehine verdiği kararlara rağmen..

Tam aksi yönde bir görüş açıklayarak..

Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarının başlarını örtemeyeceğini, bunun laikliğe aykırı olduğunu söyleyen Danıştay savcısı da..

Fetullah Gülen’i mehdi ilan eden hakim gibi..

Görevinden el çektirilmeli..

Subjektif yorumlarını, hukukun emri gibi gösterdiği için..

Hakkında ceza davası açılmalı..

İhraç edilen FETÖ’cü hakim örneğindeki gibi..

Görevden ihraç edilmeli..

Aksini söyleyenlere sorarım..

Laikliği, Anayasa Mahkemesi’nin son kararlarının aksine.. Danıştay’ın son kararlarını aksine kendi kafasına göre yorumlayan Danıştay Savcısı’nın, Fetullah Gülen’i mehdi ilan eden hakimden ne farkı var?

Biri FETÖ’ye kutsallık atfediyor..

Diğeri de, laikliğe..

Diyecekler ki..

Laiklik anayasada yer alıyor..

Fetullah Gülen’in ise, anayasada ismi geçmiyor..

İyi de..

Savcının, laikliği Anayasa Mahkemesi’nin yorumu dışında, ideolojik bir bakış açısı ile tanımlamasındaki gibi olaya bakarsak..

Hakim de..

Fetullah Gülen’in şu veya bu maddedeki anlatımın gereği olarak mehdi ilan edilmesi gerektiğini savunabilir..

Nasıl olsa..

İşkembeden sallamak serbest..

Anayasa Mahkemesi ne diyormuş, Danıştay ne diyormuş bakmazsanız..

“Anayasa Mahkemesi’nin, Danıştay’ın yorumu beni bağlamaz” derseniz..

Hatta laikliğin hangi anlama geldiği konusundaki anlatımlar için “Beni bağlamaz” derseniz..

FETÖ’cü hakim de..

“Anayasa’daki kavramları, başkalarının ne şekilde yorumladığı beni ilgilendirmez.. Benim yorumum, bu yöndedir” der.. Fetullah Gülen’i mehdi ilan eder..

**

Bu vesile ile..

Gündemin ne kadar manipülasyona açık olduğunu da hatırlatmış olalım..

Yönetmelik değişikliği ile başörtünün serbest bırakılması 2017 tarihini taşıyor..

O tarihte, Halkın  Kurtuluş Partisi, Danıştay’da dava açıyor..

“Başörtü serbestliği iptal olmalı” diyor..

Hatta..

“Çok acilen, başörtü serbestliğinin yürütmesi durdurulmalı.. Bir gün bile bu yönetmelik yürürlükte kalırsa, bayanlar başları örtülü çalışırlar.. Telafisi imkansız zararlar doğar” diyorlar..

Ne zarar doğacak ise, bunu bile söyleyebiliyorlar...

Danıştay 2. Dairesi, “Kanuna çok açık aykırılık ve telafisi imkansız zarar olduğu iddiaları doğru değildir.. Talebin reddine” diyor..

Bu karar bir yıl önce, dört üyeye karşı, bir üyenin muhalif oyu ile veriliyor..

Bu karar, medyaya hiç yansıtılmıyor..

Taa ki..

Yürütmeyi durdurma kararının reddine muhalif olan Danıştay üyesinin gerekçeleri, hiçbir bağlayıcılığı olmayan Danıştay savcısı tarafından da, bu dosyaya yollandığında..

Yasakçılar, büyük bir başarı elde etmişler gibi..

Savcının görüşünü, medyaya sızdırıyorlar.

Şimdi, kimisi davanın reddedildiğini iddia ediyor. Kimisi, esas kararın daha verilmediğini, doğru olarak belirtiyor..

Ama önemli olan..

Toplumda bir kafa karışıklığı oluşturma çabası..

Buna da halkımız, artık fırsat vermez inşallah..

 

YORUM YAZ

  • AhmetAhmet14 dk önce
    Feto/cıa'nın önemli adamları (!) 15 Temmuz öncesi ve sonrası yurt dışına kaçtılar. ( kaçışlarına göz yumulduğunu düşünüyorum) Kalanlar da siyasi hayatına terfi ederek devam ediyorlar. Örnek mi ? Ankara, İzmir ve Balıkesir Belediye Başkan adayları (akp) kimler bakınız. Tarım bakanı, Turizm bakanı..? Daha sayayım mı ? Aslın da hepimiz, her şeyi biliyoruz. ...
  • emiremir15 dk önce
    ALIBEYCIM SENIDE...
  • Kafalar NetKafalar Net19 dk önce
    Toplum iki puttan birinin(FG) etkisizleştirmesini izledi, ...kırılmasını bekliyor.
  • SusmaSusma20 dk önce
    Susma, sustukca sira sana gelecekkkk...Evet herhalde siranin size geldiginizi anladiniz. Ergenkon vardi, 1000 yil sürecegini söyleyenler bos konusmuyorlardi. Ve sira sizde... Gecmis olsun...
  • dursundursun30 dk önce
    OSMAN/ Bakma bunların AKP ci kesilmelerine. Bunlar AKP yi gizli ajandalarını gerçekleştirmek için kullanıyorlar. Tıpkı komistlerin bir zamanlar CHP yi kullanması gibi. AKP bunu bilinçli olarkamı yapıyor yoksa bunları kullanıyormu bilemem. Kim kimi kullanıyor acaba. Sonuçta Bunların amacı AKP yi kullanıpTaliban ın istediği şeriatı kurmak. İŞİD den Taibandan farklarıyok. Ellerine fısrat geçsin kesmedik kelle bırakmazlar.
  • RmznRmzn34 dk önce
    Anayasaya dinimizi ve islami değerlerimizi güvence altına alacak maddeler konulmalı. Ve bu maddeler değiştirilemez, değiştirilmesi teklif dahi edilemez hükmünde olunmalı. Aksi halde yarın olası bir chp iktidarında gene aynı problemlerle karşı karşıya kalırız , Allah korusun O zaman ülke felakete gider. Ama ne yazıkki bugün ülkemizdeki anayasa, laiklik denen dinsizliği, ateistliği güvence altına almıştır.
  • LütfiLütfi49 dk önce
    ...İnternette hiçbirşey kaybolmuyor.
  • ŞaşkınŞaşkın58 dk önce
    Ateş bacayı sarmış anlaşılan!..
  • Mustafa KöseMustafa Köse1 sa önce
    Yatağında elindeki bastonla binlerce kilometrelik mesafedeki savaşta müdahil olduğunun anlatıldığı ...
  • DoktorDoktor1 sa önce
    Sayın yazar ... alınız.
  • ORHAN İNANORHAN İNAN1 sa önce
    ALLAH(CC) SİZE VE SİZİN GİBİ CESUR YÜREKLERE SABIR VERSİN.YAZILARINIZI OKUYAN İNSAN SAYISI ÇOK FAZLA.BU GÜZEL BİR HUSUS.ANCAK BUNLARDAN BİR KISMI ,BİR KESİMİN OLAYLARA BAKIŞINI SİZİN YAZILARINIZDAN ANLAMAYA ÇALIŞIYORLAR.YANİ ONLARDA SİZİ ÇOK ÖNEMSİYORLAR.YALNIZ BUNU YAPARKEN ,HEM ÖFKELERİNİ TATMİN HEM DE SİZİN MORALİNİZİ BOZMAK İÇİN ,EDEP VE İZAN DIŞI YORUMLAR YAPIYORLAR. BU BENİM GÖRDÜKLERİM VE SÜZGEÇTEN GEÇİRİLMİŞ OLANLAR.ONLAR BİLE BENİM ASABIMI ŞİDDETLİ DERECEDE BOZUYOR.SİZLERTAMAMINI GÖRÜYORSUNUZ VE BELKİ İÇİNİZDE FIRTINALAR KOPUYOR.AMA SABIRLA ÜSLUBUNUZU BOZMADAN YAZILARINIZI AYNI GÜZELLİKTE YAZMAYA DEVAM EDİYORSUNUZ.CUMANIZI KUTLUYORUM VE SİZLERİ RABBİM E EMANET EDİYORUM.
  • M Ali KM Ali K1 sa önce
    (seni mahrem imam aramış),telefonu dahi açmamış olsan dahi içeridesin,adaletmi?
  • vatandas sabri vatandas sabri 1 sa önce
    Sayin KOCAYUSUF rumuz bey sizi tebrik ederim .çok net olarak belirtmissiniz .aynen gazı. M.Kemal ve laikliği masa olarak kullanıyorlar .sorsan gazı kaçta Nerede, hangi savaşta gazı oldu diye 100 tane solyandançarkli takimdan bir tane bilen çıkmaz .
  • CECOCECO1 sa önce
    Siyasal İslamcılar Hz. Muhammet den 1000 yıl daha gerideler. O ortaçağda devrim yaptı. Sizler bilgisayarçağını yontma taş devrine dönüştürme çabasındasınız. Hala belgesi olmayan hurafeleriniçinde debelenip duruyorsunuz.Öğretilerinizin hiç bir orijinal değil. Belgesi yok. Peygamberimizden sonra gerici yobazların uydurduğu din diye yutturduğuhurefleri ısıstıp ısıtıp millete yutturma çabalarınız boşuna artık kimse yutmuyor. Kuranla yetinmeyip sarıldığınız en doğru hadis kaynağıdediğiniz Buhari ve TirmiziPeygamberden 200 yıl sonra yaşamış. Sokaklardan topladığı uydurma lafları hadis diye yutturmuş. 200 yıl sonra aktarılan sözlerin hangisi doğru olabilir. Bir şey daha var. Ayetlerinyazıldığı ağaç kabukları deriler kemiklerpapirüsler nerde. Niye bu orijinal ayetler ortada yokta Hz. Osman'ın 40 yıl sonra derlediği kuran var. Paygamberimizin sakla varkazağı var papucu var. Ama elinin değdiği üzerine kendi kalemiyle yazı yazdığı orjinal ayetlerin belgeleri yok. Hadi bu konuyu açıkla da marifetini görelim. Tutturmuşsun bir başörtüsü seviciliği laiklik düşmanlığı gazel okuyup yazar diye geçiniyorsun.
  • osmanosman1 sa önce
    Atatürk bu ülke topraklarında yaşayanlara Türklük bilinci kazandıran ayrıca Anadolu coğrafyasında İslamiyetin yok olmasını engelleyen yegane liderimizdir. Ali, senve senin gibilerin ömrü bu iktidar bitene kadardır. Sonrasında o pislik ismini dahi kimse hatırlamayacak. Geldiğin arap çadırına tekrar döneceksin...
  • AydınAydın1 sa önce
    ... İSLAMDA ÖRTÜ VARDIR ANCAK SAÇ GÖZÜKMEYECEK ŞEKİLDE BAŞÖRTÜSÜ HİÇ BİR AYETTE YOKTUR. BAŞINI ÖRTMEYENLERLE İLGİLİ BİR CEZA DA YOKTUR. AMA HIRSIZLARIN ELİ BACAĞI KESİLİR. ADELETSİZ OLANLAR LANETLENİR. ... TV, İNTERNET AKILLI TELEFON DİYE BİRŞEY VAR. HERKES BURALARDAN GERÇEKELRİ ÖĞRENİP...
  • SenaySenay1 sa önce
    Yoklama cekiyor;sabrimizi test ediyorlar.kiziyoruz ama ha.
  • MisafirMisafir1 sa önce
    ... Kandırıldığını ... yaz
  • bilalbilal1 sa önce
    ... Erdoğanı, AKP, FETÖ kim kiminleydi, Allah bilmiyormu?..
  • Mehmet AliMehmet Ali1 sa önce
    Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan, Mursi dönemi Mısır seyahatinde (2011), Mısır halkına yönelik LAİKLİK çağrısı yaptı. Kendi sözleriyle "Laik bir devlet yapısı dinsizliği değil, herkesin dinini inandığı gibi yaşamasının teminatıdır." dedi. Noktayı koydu sevgili Ali bey...
  • bilalbilal1 sa önce
    Yazınız eksik olmuş... Şehit, din, Kuran istismarı yapanları yazın... 
  • Alper Alper 1 sa önce
    Bu FETO dini aracsallaştıran bir örgüt tmm.Ekonomiyi yıkan,tefecilere,rantcılara,yalancılara,din istismarına neden yazı yok.
  • KocayusufKocayusuf2 sa önce
    Beyni, batılılaşma düşüncesiyle yıkanmış; içki, dekolte, dans, hayatın olmazsa olmazları haline gelmiş; din, iman, Kur'an, mukaddesat... yobazlık simgesine dönüştürülmüş; cumhuriyetçi(!), çağdaş(!), medeni(!) insan(!)larımızın kullanabileceği en uygun ideolojik silah, "laiklik"tir. Başka bir ifadeyle, haçlı ordularının "içimizdeki kuklalarının" maskesidir, laiklik... Yine başka bir ifadeyle, "laiklik, İslam Dünyasında/Toplumlarında uygulanan/uygulanmaya çalışılan, Dinsizlik-Dini'nin, çağdaş/modern adı"dır!...
  • bilalbilal2 sa önce
    ... Atatürkün huzuruna çıkan Erdoğan... 
  • ŞenolingŞenoling3 sa önce
    Peki 17-25 Aralık öncesi FETÖ ile 17-25 Aralık sonrası FETÖ arasında ne fark var? Bunları 17-25 Aralık'a kadar destekleyenlerle ne farkı var?
  • vatandas sabrivatandas sabri3 sa önce
    Sayin yazarımdünya aya, masa ,uzaya araç gönderdiistasyonkurdular araştırma yapıyorlar .uzayda bilimsel deney yapıyor, akıllı robot ,gen teknolojisi gelistiriyorlar .biz bu yobaz müşriklerleyok başörtüsü yoklaiklik elden gidiyorcartcurtuğraşıyoruz .ulen Bu solyandançarklitakımdan çektiğimiz nedir .ulen bu ülkeyihem sevmesiniz .hemyapılanları görmesiniz.hem inkar edersiniznankörlükyaparsınız .hem okumassinizsonraentel dantel izgecinirsiniz.ule Venezüelladevlet başkanı ,solcu, sosyalist, Madura sayın c. Başkanıimza.devlet barış ve özgürlük nişanı verdi .Türkiyedost ülke c.Başkanımız kardeşimdiyör ,kominist ,sosyalistRusyaTürkiye dört ve güvenilir komşu ilan etti .siz uzaydami yasiyorsunuz .görmüyor duymuyor akıl etmiyorsunuz .kafanızı kumdan çıkarın .
  • SelamSelam4 sa önce
    ... yazılar bilmem kaç
  • Coskunakademi Coskunakademi 4 sa önce
    Isinize gelince yargi bagimsiz isinize gelmeyince alin gorevden anayasanin 2.maddesi Tc laik demokratik sosyal bir hukuk devletidir verdogi karar hosuna gitmez elestirirsin eyvallah ... askeriyenin ne halde oldugunu goruyoruz acemi erlere bir belediye baskan adayina selam gonderttiriyorlar orduya soyaseti katmayon bari her seckm doneminde oldugu gibi ...
  • mustafa arımustafa arı4 sa önce
    bunlardan biz kurtulamayız
  • AliAli4 sa önce
    Son günlerde hortlatılan Baş örtüsü tartışmaları, ana dava kapandığı halde yeniden başlatılan gezi tutuklamaları? ...
  • Selami BardakçıSelami Bardakçı5 sa önce
    ... daniskası,
  • bay alibay ali5 sa önce
    yaşasın gericilik şeriatcılık ...
  • Çok basit soru:Çok basit soru:6 sa önce
    Feto' cular kendi kendilerine şu basit soruyu bile soramıyorlar: hz. Mehdi' nin tartışmasız ve çok muazzam bir başarısı olacak; bu katidir. Erdoğan bu Feto' yu defalarca itin gtüne sokup, sokup çıkardı; peki bu nedir? (Sakın tek ümmeti bile olmadan vefat edip giden peygamberleri örnek göstermesinler; zira hz. Mehdi katiyyen herkesin çok fevkinde bir muvaffakiyet sahibi olacak)
  • Abbas El MusaviAbbas El Musavi7 sa önce
    Fetö ile mücadele ediliyor ise, bop ile mücadele ediliyor ise, sen nasıl dışardasın Karahasanoğlu!!

Ali Karahasanoğlu

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