Fen lisesi ile işler düzeliyorsa, siz niye kavga ediyorsunuz?

Ateist Prof. Celal Şengör yine konuşmuş.

Yok yok..

Bu sefer, 12 Eylül darbecilerini savunmamış..

“Ne olmuş, 12 Eylül’de işkence yapılmışsa? Ne olmuş, tutuklulara dışkı yedirilmişse?.. Dışkı yemek faydalıdır.. Ben de dışkı yedim” dememiş..

Deprem üzerine bir yorum yapmış..

Yapsa da, insanlar faydalansa..

Bir şey biliyorsa, söylese de..

İnsanlar dinlese..

Boş boş konuşuyor..

Tribünlere oynuyor..

Piyasada bir avuç laikçi kaldı ya..

Onları diri tutmaya çalışıyor..

“İmam hatip” diye oturuyor, “İmam hatip” diye kalkıyorlar ya..

Onlara işaret fişeği atıyor..

Ne diyor mesela?

2019 bütçesinde 9 fen lisesi, 151 Anadolu lisesi ve 162 imam hatip lisesi yapılmasının planlanmasını yorumlarken, şunları söylüyor:

“Bunu yapan bir millet deprem tarafından ezilmeye müstahaktır. Hayali kişiliklerle akıl dışı ümitlerle yaşarsanız gerçek gelir basar tokatı. Gerçeği öğrenmenin yolu da doğa bilimleri ve onlara dayalı temel mühendislik eğitimi ve bu eğitim ilkokulda başlar!”

Bu süslü lafları dinlediğinizde, “Vay canına” diyebilirsiniz!

“Dogri diyor amca” diyebilirsiniz.

Ama biraz sorguladığınızda..

Biraz araştırdığınızda..

“Aynı ateist başka neler diyor” diye baktığınızda..

Dilinin altındaki baklayı araştırdığınızda..

Oynamak istediği oyunu hemen görebilirsiniz..

Bu sefer, fazla araştırma yapmaya da gerek kalmadı..

Eski konuşmalarına bakmaya ihtiyaç olmadı..

İmam hatiplere dil uzattığı 1 saatlik radyo konuşmasının bir başka bölümünde..

Soruyorlar, ateist Celal Şengör’e..

“Ahmet Ercan, ‘2019 yılı bir deprem yılı olacak ve 2025’e kadar sürecek. Bu deprem öncülerinden bir tanesi. Bunun arkasından gelecek. Bütün Türkiye için söylüyorum, 6, 6.5 ve 7’lik yıkıcı bir depremi görmemiz muhtemeldir’ diyor, ne dersiniz?”

Cevap tam da, imam hatipsiz bir Türkiye’de, fen lisesinden mezun olup, dünyayı kendisinin yarattığını sanan ukala adam tipinin vereceği cinsten:

“Ahmet Ercan kim? Ahmet Ercan kim kardeşim? Bir tane yayınlanmış açıklaması mı var? Kim bu insanlar, ben bunu anlamıyorum. Bu konuda bir yayınını göstersin uluslararası.. Yok..”

Kendisi bilmiyorsa..

Tanımıyorsa..

Ahmet Ercan’ı sevdiğimden falan değil..

Ama..

Ateistin yapmak istediği oyunu deşifre etmek için..

Ben bu ateiste hatırlatayım..

Ahmet Ercan, 1970’te İstanbul Üniversitesi Jeofizik-Jeoloji bölümünde lisans eğitimini bitiren bir profesör..

Yani; fen lisesi mezunlarının da gittiği bir fakülteden mezun olmuş..

Ama her şeyi “fen”den ibaret zanneden kafa..

Sadece yeryüzünde kendisinin olduğunu, başka kimsenin hayat hakkı olmadığını düşündüğü için.

Yani fen bilimlerini okuyup, insan olmanın öğretildiği bilimleri dışladığı için..

“İlim; ilim bilmektir..

İlim; kendini bilmektir..

Sen kendini bilmezsin..

Bu nice okumaktır” hatırlatmasından haberdar olmadığı için..

Lafa böle giriyor:

“Ahmet Ercan kim?”

Başkalarını da sorsanız, devam edecektir: “Şener Üşümezsoy kim?”

“O kim, bu kim?”

Böyle böyle gider..

Kendisini sorsak..

Robert Kolej’den mezun..

Eeee?

Robert Kolej’den mezun olup, fen lisesi edebiyatı yapmak ne oluyor?

Veya şöyle soralım..

Derdiniz pozitif bilim ders saatlerinin yoğun olduğu okullarda okumak ise..

Bugün Fen lisesi ile, Anadolu liselerindeki sayısal bölüm öğrencilerinin okuduğu ders saatlerine bir bakın..

Eşit mi değil mi, söyleyin..

Eğer diyorsanız ki..

“Fen lisesindeki öğrenci ile..

Anadolu lisesinin sayısal bölümündeki öğrencinin bilgisi aynı mı?” diye..

Ben de sorarım o zaman..

“Anadolu lisesinin.. Veya imam hatip lisesinin tabelasına, Fen lisesi yazmakla, iş bitiyor mu?”

Öyle ya..

Bu işin altyapısı var..

Öğretmeni var..

Teknik imkanları var.

Öğrencinin ortaokuldan gelen bir bilgi altyapı eksikliği var..

Lise tabelasını indir, Fen lisesi tabelası as..

Bir şey değişmez..

Kaldı ki..

Önceki Milli Eğitim Bakanı hatırlatmıştı da..

Fen lisesi edebiyatı yapanlar, mosmor olmuşlardı..

“80 yılda kurulan fen lisesi sayısı 58..AK Parti iktidarında 2017 itibariyle bu sayı 302’ye yükseldi..”

Yani 80 yılda açılan fen lisesi sayısı son 15 yılda, 5 katına çıkmış!

Bu somut rakamdan sonra, atesit Celal Şengör’ün söyleyeceği bir söz olur mu?

Utanması varsa olmaz da..

Onda utanma olduğundan, emin değilim..

Onun için de..

Kendi meslektaşları için dahi..

“O kim ya?” diyebiliyor..

Birazcık utanması olsa..

“Biz şunun şurasında, deprem ile ilgili konularda televizyon ekranlarına çıkan 15-20 tane profesörüz.. Birimizin ‘Ak’ dediğine, diğerimiz ‘Kara’ diyor.. Birimiz ‘3 yıl içinde büyük deprem’ diyor. Diğerimiz ‘20 yıl’ diyor. Birimiz ‘İstanbul’da yok, yakınında var’ diyor. Diğerimiz ‘İstanbul’da da var’ diyor.. Oysa hepimiz, bilim adamıyız. İmam hatipten mezun olan da içimizde vardır belki ama.. Sonuçta imam Hatip mezunu olarak konuşmuyoruz.. Jeoloji mezunu olarak konuşuyoruz. ‘Bilim’ diyoruz.. Ama filim çeviriyoruz” demesi gerekir..

Demiyor..

Sorunun “fen lisesi-imam hatip lisesi” meselesi olmadığını söyleyemiyor..

Bu ülkeye, fen lisesinin de.. İmam hatip lisesinin de gerekli olduğunu söyleyemiyor..

Sanki imam hatip yapılıyormuş da..

Fen liseleri kapatılıyormuş gibi bir hava estiriyor..

Rakamlar ortada..

Sizin açtığınız fen liselerinin tamamı 58..

Hepsi hepsi 58..

Daha ne konuşuyorsunuz?

Bu iktidar döneminde, 244 fen lisesi daha açılmış..

Şimdi 9 tane daha açılıyor..

Bunlar açılırken de..

Birbiri ile kavga etmeyen..

Birbirinin ayağını kaydırmayan bilim adamlığının doğruluğunu anlatacak imam hatipler açılsa, ne olur?

Bilimin ne olduğunu, amacının ne olduğunu idrak eden din adamları yetiştirsek, ne olur?

Günah mı olur?

Sen, depremin sebebini, nerde olabileceğini, kaç şiddetinde olabileceğini söyledin de..

İmam Hatipliler, “Bu adam bir şey bilmez. Bu işi biz biliyoruz. Onun dediği tarih değil, bizim dediğimiz tarih doğrudur” mu dedi..

Haaa..

Diyorsan ki..

Fen liseleri olmazsa, inşaatlar çürük yapılır..

Kusura bakma..

Kartal’da çöken binayı, “İmam hatip mezunuyum. Ben inşaat yapmaya ehilim” diye ortaya çıkanlar yapmadı..

Çöken binadan sorumlu tutularak tutuklananlar da, Kartal’daki binanın olduğu yerin camisinin imam hatibi değil.

İnşaatı yapan, teknik işlerinden sorumlu isimler..

O zaman..

Herkes haddini bilsin..

Çünkü haddini bilmeyen, hiçbir şey bilmez..