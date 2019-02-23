0553 313 94 23

Fen lisesi ile işler düzeliyorsa, siz niye kavga ediyorsunuz?

23 Şubat 2019 Cumartesi

Ateist Prof. Celal Şengör yine konuşmuş.

Yok yok..

Bu sefer, 12 Eylül darbecilerini savunmamış..

“Ne olmuş, 12 Eylül’de işkence yapılmışsa? Ne olmuş, tutuklulara dışkı yedirilmişse?.. Dışkı yemek faydalıdır.. Ben de dışkı yedim” dememiş..

Deprem üzerine bir yorum yapmış..

Yapsa da, insanlar faydalansa..

Bir şey biliyorsa, söylese de..

İnsanlar dinlese..

Boş boş konuşuyor..

Tribünlere oynuyor..

Piyasada bir avuç laikçi kaldı ya..

Onları diri tutmaya çalışıyor..

“İmam hatip” diye oturuyor, “İmam hatip” diye kalkıyorlar ya..

Onlara işaret fişeği atıyor..

Ne diyor mesela?

2019 bütçesinde 9 fen lisesi, 151 Anadolu lisesi ve 162 imam hatip lisesi yapılmasının planlanmasını yorumlarken, şunları söylüyor:

“Bunu yapan bir millet deprem tarafından ezilmeye müstahaktır. Hayali kişiliklerle akıl dışı ümitlerle yaşarsanız gerçek gelir basar tokatı. Gerçeği öğrenmenin yolu da doğa bilimleri ve onlara dayalı temel mühendislik eğitimi ve bu eğitim ilkokulda başlar!”

Bu süslü lafları dinlediğinizde, “Vay canına” diyebilirsiniz!

“Dogri diyor amca” diyebilirsiniz.

Ama biraz sorguladığınızda..

Biraz araştırdığınızda..

“Aynı ateist başka neler diyor” diye baktığınızda..

Dilinin altındaki baklayı araştırdığınızda..

Oynamak istediği oyunu hemen görebilirsiniz..

Bu sefer, fazla araştırma yapmaya da gerek kalmadı..

Eski konuşmalarına bakmaya ihtiyaç olmadı..

İmam hatiplere dil uzattığı 1 saatlik radyo konuşmasının bir başka bölümünde..

Soruyorlar, ateist Celal Şengör’e..

“Ahmet Ercan, ‘2019 yılı bir deprem yılı olacak ve 2025’e kadar sürecek. Bu deprem öncülerinden bir tanesi. Bunun arkasından gelecek. Bütün Türkiye için söylüyorum, 6, 6.5 ve 7’lik yıkıcı bir depremi görmemiz muhtemeldir’ diyor, ne dersiniz?”

Cevap tam da,  imam hatipsiz bir Türkiye’de, fen lisesinden mezun olup, dünyayı kendisinin yarattığını sanan ukala adam tipinin vereceği cinsten:

“Ahmet Ercan kim?  Ahmet Ercan kim kardeşim? Bir tane yayınlanmış açıklaması mı var? Kim bu insanlar, ben bunu anlamıyorum. Bu konuda bir yayınını göstersin uluslararası.. Yok..”

Kendisi bilmiyorsa..

Tanımıyorsa..

Ahmet Ercan’ı sevdiğimden falan değil..

Ama..

Ateistin yapmak istediği oyunu deşifre etmek için..

Ben bu ateiste hatırlatayım..

Ahmet Ercan, 1970’te İstanbul Üniversitesi Jeofizik-Jeoloji bölümünde lisans eğitimini bitiren bir profesör..

Yani; fen lisesi mezunlarının da gittiği bir fakülteden mezun olmuş..

Ama her şeyi “fen”den ibaret zanneden kafa..

Sadece yeryüzünde kendisinin olduğunu, başka kimsenin hayat hakkı olmadığını düşündüğü için.

Yani fen bilimlerini okuyup, insan olmanın öğretildiği bilimleri dışladığı için..

“İlim; ilim bilmektir..

İlim; kendini bilmektir..

Sen kendini bilmezsin..

Bu nice okumaktır” hatırlatmasından haberdar olmadığı için.. 

Lafa böle giriyor:

“Ahmet Ercan kim?”

Başkalarını da sorsanız, devam edecektir: “Şener Üşümezsoy kim?” 

“O kim, bu kim?”

Böyle böyle gider..

Kendisini sorsak..

Robert Kolej’den mezun..

Eeee?

Robert Kolej’den mezun olup, fen lisesi edebiyatı yapmak ne oluyor?

Veya şöyle soralım..

Derdiniz pozitif bilim ders saatlerinin yoğun olduğu okullarda okumak ise..

Bugün Fen lisesi ile, Anadolu liselerindeki sayısal bölüm öğrencilerinin okuduğu ders saatlerine bir bakın..

Eşit mi değil mi, söyleyin..

Eğer diyorsanız ki..

“Fen lisesindeki öğrenci ile..

Anadolu lisesinin sayısal bölümündeki öğrencinin bilgisi aynı mı?” diye..

Ben de sorarım o zaman..

“Anadolu lisesinin.. Veya imam hatip lisesinin tabelasına, Fen lisesi yazmakla, iş bitiyor mu?”

Öyle ya..

Bu işin altyapısı var..

Öğretmeni var..

Teknik imkanları var.

Öğrencinin ortaokuldan gelen bir bilgi altyapı eksikliği var..

Lise tabelasını indir, Fen lisesi tabelası as..

Bir şey değişmez..

Kaldı ki..

Önceki Milli Eğitim Bakanı hatırlatmıştı da..

Fen lisesi edebiyatı yapanlar, mosmor olmuşlardı..

“80 yılda kurulan fen lisesi sayısı 58..AK Parti iktidarında 2017 itibariyle bu sayı 302’ye yükseldi..”

Yani 80 yılda açılan fen lisesi sayısı son 15 yılda, 5 katına çıkmış!

Bu somut rakamdan sonra, atesit Celal Şengör’ün söyleyeceği bir söz olur mu?

Utanması varsa olmaz da..

Onda utanma olduğundan, emin değilim..

Onun için de..

Kendi meslektaşları için dahi..

“O kim ya?” diyebiliyor..

Birazcık utanması olsa..

“Biz şunun şurasında, deprem ile ilgili konularda televizyon ekranlarına çıkan 15-20 tane profesörüz.. Birimizin ‘Ak’ dediğine, diğerimiz ‘Kara’ diyor.. Birimiz ‘3 yıl içinde büyük deprem’ diyor. Diğerimiz ‘20 yıl’ diyor. Birimiz ‘İstanbul’da yok, yakınında var’ diyor. Diğerimiz ‘İstanbul’da da var’ diyor.. Oysa hepimiz, bilim adamıyız. İmam hatipten mezun olan da içimizde vardır belki ama.. Sonuçta imam Hatip mezunu olarak konuşmuyoruz.. Jeoloji mezunu olarak konuşuyoruz. ‘Bilim’ diyoruz.. Ama filim çeviriyoruz”  demesi gerekir..

Demiyor..

Sorunun “fen lisesi-imam hatip lisesi” meselesi olmadığını söyleyemiyor..

Bu ülkeye, fen lisesinin de.. İmam hatip lisesinin de gerekli olduğunu söyleyemiyor..

Sanki imam hatip yapılıyormuş da..

Fen liseleri kapatılıyormuş gibi bir hava estiriyor..

Rakamlar ortada..

Sizin açtığınız fen liselerinin tamamı 58..

Hepsi hepsi 58..

Daha ne konuşuyorsunuz?

Bu iktidar döneminde, 244 fen lisesi daha açılmış..

Şimdi 9 tane daha açılıyor..

Bunlar açılırken de..

Birbiri ile kavga etmeyen..

Birbirinin ayağını kaydırmayan bilim adamlığının doğruluğunu anlatacak imam hatipler açılsa, ne olur?

Bilimin ne olduğunu, amacının ne olduğunu idrak eden din adamları yetiştirsek, ne olur?

Günah mı olur?

Sen, depremin sebebini, nerde olabileceğini, kaç şiddetinde olabileceğini söyledin de..

İmam Hatipliler, “Bu adam bir şey bilmez. Bu işi biz biliyoruz. Onun dediği tarih değil, bizim dediğimiz tarih doğrudur” mu dedi..

Haaa..

Diyorsan ki..

Fen liseleri olmazsa, inşaatlar çürük yapılır..

Kusura bakma..

Kartal’da çöken binayı, “İmam hatip mezunuyum. Ben inşaat yapmaya ehilim” diye ortaya çıkanlar yapmadı..

Çöken binadan sorumlu tutularak tutuklananlar da, Kartal’daki binanın olduğu yerin camisinin imam hatibi değil.

İnşaatı yapan, teknik işlerinden sorumlu isimler..

O zaman..

Herkes haddini bilsin..

Çünkü haddini bilmeyen, hiçbir şey bilmez..

 

Günün Özeti

YORUM YAZ

  • KADROLU..FETÖCÜLERLE..MÜCADELEKADROLU..FETÖCÜLERLE..MÜCADELE20 dk önce
    VATAN...TURAN........BAŞI..ÖRTÜLÜ...olduğu...için....hastahaneye....alınmayan...70...yaşındaki....kadınların...olduğu....KARANLIK....ZİHNİYET....DÖNEMİNİDE....BİZ....KAPATTIK.....
  • KADROLU..FETÖCÜLERLE..MÜCADELEKADROLU..FETÖCÜLERLE..MÜCADELE23 dk önce
    VATAN...TURAN...........AKPATİ..nin....AMPULU..nün...16.. sene.....önce......YANMASIYLA... KARANLIKTAN...BİZ......ZATEN.....KURTULDUK..........................KARANLIKTA.....BIRAKMAYA... ÇALIŞTIĞIMIZ..........İmamhatipli.....Meslek...Liseli....DİYEREK........2. sınıf.... İNSAN...MUAMELESİ.....yaptığınız.......GENÇLERİMİZİN......önünü.....açtık.....BAŞÖRTÜLÜ.. diye...........E..Ğ..İ..T...İ...M........A..L..M..A..L..A..R..I..N..A.............D..A...H...İ...........Müsaade.... etmediĞİNİZ.................BACILARIMIZI...........BAŞTACI....YAPTIK................
  • emekliemekli35 dk önce
    birkişi çok iyi bir üniversiteden mezun olur ancak belli kalıplar içinde sıkışır kalır kişinin kendini yetiştirmesi öğrenimi hayat boyu sürer bu nedenle uluslararası tanınan bilimsel akademide yer alabilmiş insanlarımız yok denecek kadar azdır olsada bizim ülkede önemsenmezler geçen gün çin yapay zeka robotlarının haber programını sundular görünüş hareket mimik insan söylenmezse insan sanırsın 20 yy bazılarının ulaşabildiği nokta bizlerin ise ulkaşabildiği nokta ortada yarın sınırlarımızda yapay zekaya sahip ordular gördüğünüzde şeytan işi dersiniz
  • Mütahitler olamamış Mücahit Mütahitler olamamış Mücahit 35 dk önce
    İmam hatiplere çocuklarınızı gönderin diyenlerin çocuklarını seçkin liselere gönderdikleri ülkemizde dediğimi yap yaptığımı yapma durumudur
  • sassas46 dk önce
    yani bu adamı haber yaparak siz de ağa düşüyorsunuz adam maymun gibi geberip gidicek kimsenin haberi olmayacak ama adam hep böyle gündemde kalıyor yapmayın haber yapmayın.ulan sola kenan evrene80 lere söylediklerine bakın dine söylediklerine bakın yani adam da hiç bir tutarlı yön yok olmaz da 2 dk sonra yok olacağını düşünen insandan ne beklenir.
  • abdullahabdullah52 dk önce
    casus fetönün sümüklüsünün donunu sifa diye yüzüne süren, sümüklü mendilini içtiği suyuna katarak cennetin anahtarını bekleyen haşhaşileri de unutma ali bey:)
  • Hasan GungorHasan Gungor1 sa önce
    Madem bu kadar seviyorlar imam hatipleri neden hicbir burokratin torunu veya cocugu imam hatipe gitmiyor? reis in torunlari hangi okulda? bunlari anlat ali bey.
  • KADROLU..FETÖCÜLERLE..MÜCADELEKADROLU..FETÖCÜLERLE..MÜCADELE1 sa önce
    CÜNEYT.....BEYAZ....................Haberlerden.....22...ŞUBATKaradenizli yine yaptı yapacağınıKaradenizli yine yaptı yapacağınıRize'nin Çayeli İlçesi'nde bağlı Sabuncular Mahallesi'nde yaşayan Onur Günaydın arkadaşlarıyla iddiaya girdi ve kendisi için 3 tekerli bir ATV üretti.......................BU..RİZEDEN.....ÇIKAN.... SON...ÜRÜN........Senin....RESİMDEN....gördüğün.....TELEFERİK......Hegün...herkez...kullanıyo.....AĞAÇTAN.....KAMYON....YAPIYOR................sen....AĞZINI....GENİŞ....TUT...................AKÇABATTA........ADAM....Eski....model....TOROSU......PALETLİ.......TANK....YAPTI............. SİZİN......PKK.NIZIN........MUTTERİNİ-MAMASINI..........AĞLATAN (çokta::::KİBARIM)::İ HALAR..........SİHALAR.........ONUDA.................PİZ...YAPTIK
  • KADROLU..FETÖCÜLERLE..MÜCADELEKADROLU..FETÖCÜLERLE..MÜCADELE1 sa önce
    GÖRKEM...........Bütün.....VATANHAİNLERİ......neden......BATIYA..........kaçıyor.....ACABA....... american.....CONİLERİNİN........israilin..SİYONOST.......PİÇLERİNİN......KÖPEKLİĞİNİ...... yapanlar.........GÖKTEN...UÇAKLA.......YERDEN......TANKLA........SALDIRIRKEN......... kaçmayan........VATANSEVERLER.....varken................ŞU...ANDA........DEUCHLAND...ta... BULUNMANIN.....SEBEBİNİ......AÇIKLASANA
  • Vatan TuranVatan Turan1 sa önce
    İnsanların dinini imanını sorgulamak yerine, işini yapıp yapmadığını sorgulayabilseniz ülke bu karanlık zihniyetin oyuncağı olmazdı.
  • ŞenolingŞenoling1 sa önce
    Denemek için Perşembe günü e-tanzimden 1 kilo domates 3 kilo soğan ve 3 kilo patates siparişi verdim. Kargo dahil hepsine 20 TL ödedim. Ptt ertesi gün gelip teslim etti. Ürünlerde hiçbir çürük çarık yoktu ve ürün kalitesi iyiydi. Açıkçası Ben akpnin bu hizmeti eline yüzüne bulaştıracağını düşünmüştüm ancak kısa zamanda çok iyi organize olunmuş. Kargo parasını verdiğiniz ve 1 gün beklediğiniz takdirde oturduğunuz yerden ürünleri almış oluyorsunuz. Ürünler torbayla değil kutuyla geliyor. Şimdi aklımdaki tek soru bu işin devlete maliyeti çok yüksek midir? Ancak bunun dışında hizmet laf olsun diye yapılmamış, gayet güzel çalışıyor. Yorumlarımı takip edenler bilir yanlış gördüğüm şeyi eleştirir doğru bulduğum şeyi överim. Bana kalırsa devlet bu sebze meyve işine hiç girmemeliydi ancak en azından bu işi yarım yamalak yapmadığını görmek beni mutlu etti.
  • KADROLU..FETÖCÜLERLE..MÜCADELEKADROLU..FETÖCÜLERLE..MÜCADELE1 sa önce
    ÖZGÜR...BEYİNSİZ..ve....PRANGALI...................haniiii...SİZ....çok.....bilmişsiniz...yaa....KÜLTÜRLÜSÜNÜZ..............bizlerde.........CAHALIZZZZZZZZZZ................HAAAH............şimdi...YİNE ....ÇIKTI...CAAHAAALLIĞINIZ..................O...sitenin....SAĞINDA...solunda.....gördüğününüz..... REKLAMLAR..............googelden.....yayınlanıyor...YANİ.....oalana.....PARAYI..BASTIRAN...... SEN...ve...senin....gibiler.........AKİT..SİTESİNE....girip.....PROPANGA...yapacam....diye..... TIK..TIK..TIKLADIKÇA..................gazeteye...ÇIN...ÇIN..ÇINLIYOR......TL...Ler.........SİZLERE.. ÇOK....TEŞEKKÜR....EDİYORUZ..................................Ben......GAVURLARA......PARAM...... GİTMESİN.....diye.........odatv...VE...benzeri......HAYINLAR..ın....sitelerine.....GİRMEM...............BİZİM.....PARAMIZ.............GIYMATLI..........
  • AlperAlper2 sa önce
    İmam hatırlıyor diye yeşil holdinglerle ve Cumhurbaşkanına destek vermiştim ama durum ortada ,her ikisi de ,İslamın kurallarını çok mu iyi uyguladılar? Yoksa destekcileribir güzel mi öptülr?
  • Cüneyt beyaz Cüneyt beyaz 2 sa önce
    Celal şengör hatalı, tabela ile hava atmayı seven ak parti ,300 bin nüfuslu rizeye 5 tane fen lisesi tabelası koydu sonuç rize yine eb gerilerde..Açılan bir sürü imam hatip te aynı, ıçerik önemli değil tabela var mı var nasılsa
  • ÖZGÜR BEYİN VE PRANGASIZIM ÖNERİRİMÖZGÜR BEYİN VE PRANGASIZIM ÖNERİRİM2 sa önce
    Reklam sektör ünden çok iyi pay alıyorsunuz,Beymen bile vermiş ,cven te,Türkcell zaten daima veriyor,yeşil kapitalis lik bu oluyor herhalde Dilipak ın kulakları çınlasın.Yeşil Nato culuk gibi
  • görkemgörkem2 sa önce
    cagimiz pozitif bilim cagi yani matematik, fizik, kimya, biyoloji.. özetle FEN!.Imamlara karsi degilim ama bu kadar imami ne yapacagiz bilmiyorum muhterem.. milyonlarcasini maa$a bagladik en büyük bütce imamlarin, ögretmenler garip-gureba.. imamlari ekranlarda görüyoruz on kafadan on ayri ses cikiyor, kavga-dövü$ GIRLA, bu arada deve sidigini $ifali diye sunanlar da var:)... Ali Bey yüzünüzü kuzeye dönün bir DOGUYA bir BATIYA bakin.. NE GÖRÜYORSUNUZ ?.. Ayrica bütün mülteciler ölüm pahasina neden BATI ya kaciyor bir düsünün!..
  • Huseyin AltunHuseyin Altun3 sa önce
    Prof Dr Ahmet Ercan hakkinda soyledikleri dogrudur. Bir bilim adaminin sayginligi "uluslararasi yayinlari" ile dogrudan orantilidir. Yeterince uluslararasi yayini olmayan Pof, Doc veya Dr, bilim adami degildir. Olsa olsa Turkiyede'ki bir universitede ogretmendir.
  • İbrahim akİbrahim ak3 sa önce
    Amacı ne fen lisesi ne imam hatip derdi din millet kendi gibi dinsiz olsun istiyor her konuda uzman ukala dışkı yemekten başka bir işi yok
  • Mehmet AliMehmet Ali3 sa önce
    İmam Hatip sayısının aşırılığına dikkat çekiyor adam. Sen tartışmayı Ahmet Ercan'a bağlamışsın.Zengin Dindarlar neden çocuklarını imam hatibe, ilahiyata göndermiyor, bunu araştır anlat bize. İmam Hatip yoğun eğitim, Fakir, fakir kalsın diye yaratılan sistem için gerekiyor.. alan memnun satan memnun diyorsan sen de haklsın tabi.
  • Ali beyAli bey3 sa önce
    “Yani 80 yılda açılan fen lisesi sayısı son 15 yılda, 5 katına çıkmış!”Eğitimin kalitesinin düştüğünün en büyük kanıtı.Kişiler üzerinden polemikler ile siz de celal beyin yaptığını yapıyorsunuz. Sonunda herkes kendi çıkarı için lafı uzatıp asıl meseleden konuyu uzaklaştırıyor. Adamın din hakkında zırvalarına sonuna kadar karşıyım ama dinsiz de olsa doğru dediği lafın hakkını veririm. Eğitim konusunda sonuna kadar haklı kaldı ki imam hatiplerin kalitesinden de bahsetti. Ayıptır cımbızla laf seçip Kişiler üzerinden polemik yapmayın. Eğitim seviyesi çok düştü, liyakat ayaklar altına alındı ve uzun vadede çok ciddi sıkıntısını çekeceğiz. Yazacaksanız bunu yazın, başkasını hedef göstererek kişileri oyalamayın.
  • UmranUmran4 sa önce
    Hay agzin bal yesin ustadim,Allah gani gani hakki konusan senden razi olsun.O Allahsiza cok guzelll cevap vermissin.
  • ahmetahmet5 sa önce
    İlkesiz, imansız, mantıksız olan ve eğitilse de temel bilimler mühendisi olsa da b.k yemekten kurtulamıyor:))
  • eleştirieleştiri7 sa önce
    Size katılmıyorum sayın yazar,sebebi de şu adamın kendince bir dünya görüşü ve inanc düşüncesi var,saygı duyarım,düşmanlık besliyor diyemem.adam kendince eksik gördüğü bir konuyu dile getiriyor,haklı mı? Bana soracak olursanız haklı.ulkemizde İslam kimliği ile öne çıkan aydınların uluslararası tanilirligi oldukça az.aydinlarimizin az bilinmisligi ark niyet taşıyor mu ? Taşıyor ise aydınlarımızın ülkelerindeki başarıları bu az tanınmış ligi ortaya çıkarırdı.maalesef aydınlarımız ne ülkelerinde nede dünyada kendilerini ispatlayacak ciddi projeler geliştirmiyorlar.celal Şengör de bu ayan beyan duruma atıfta bulunmuş doğru yapmış.ulkemizde İslam kimliği ile bir çok alanda çıkar kavgaları dönmüyor mu sizce!partiler, üniversiteler,yerel yönetimler, ağırlık İslami kesimde,bu gerçeği görmek gerek.ulkemizin dini okullardan ziyade dini yaşayan bireylere ihtiyacı var.
  • JEOFİZİKJEOFİZİK7 sa önce
    Ahmet Ercan'da solcudur ama diğerleri gibi algı operasyonu yapmadı. 1999 dan buyanabüyük deprem çok yakın diyenlere Hayır. 2035'dan sonra büyük deprem dedi. İnsanları paniğe vermek isteyenleri uyardı. Hesaplamaları en tutarlı çıkan o . Bugün de Marmara fayında o büyük depremin gerektirdiği enerji yüklemesi yok diyor. O yüzden diğer Prof.lar onu sevmiyor ve görmezden geliyorlar. Ama adam her dürüst bilimadamı gibi en fazla itibar edilen kişi. Ben depremlerde o yüzden sadece Ahmet Ercan'ın yorumlarını dinliyorum. Ahmet Ercan yıllarca sahada çalışan biri. Atmasyon yok adamda.
  • GAPAKGAPAK9 sa önce
    80 yılda 58 tane açıp , 15 yılda 244 tane acana atarlanmak !!!

Ali Karahasanoğlu

Son Yazılar

Günün Özeti

Bugünkü Yazılar

Yunanistan'ın şımarık çocuğu tehditler savurdu: 20 dakikalık işiniz var
Yunanistan'ın şımarık çocuğu tehditler savurdu: 20 dakikalık işiniz var
Bakan'dan erken emeklilik açıklaması
Bakan'dan erken emeklilik açıklaması
ABD tüm dünyaya resti çekti! O markayı kullanan kim varsa...
ABD tüm dünyaya resti çekti! O markayı kullanan kim varsa...
Selçuk Bayraktar: Nihayet kuş uçtu
Selçuk Bayraktar: Nihayet kuş uçtu
Vatandaş İmamoğlu'nu yine şoka soktu! "Sizin vaadinizi Erdoğan 1996'da yaptı"
Vatandaş İmamoğlu'nu yine şoka soktu! "Sizin vaadinizi Erdoğan 1996'da yaptı"