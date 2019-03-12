0553 313 94 23

Fahişeyiz, ibneyiz, sürtüğüz, diyenden ne beklersiniz?

12 Mart 2019 Salı

Diyorlar ki..

“Asla ve asla.. Taksim’deki kadın yürüyüşü sırasında ‘Ezan’a karşı bir protesto olmamıştır..”

Gösteride kimler var?

“Yılın en sürtüğüyüm” diyen orda..

“Feministim, fahişeyim” diyen orada..

“Namusu kirletmeden duramam” diyen orada..

Gayler orada..Homoseksüeller orada..

Ve dahi..

CHP İstanbul İl Başkanı ile CHP milletvekili Sera Kadıgil orada..

Kim bu Sera Kadıgil?

“O ezanlar ki şahadetleri dinin temeli ama. Benim yurdumun üstünde ebedi inlemesin artık nolur ya! Resmen ağzıma ağzıma okunuyor her sabah!” diyen bir bayan!

Bu bayan “bu sözleri sarfettiği için milletvekili yapıldı” haydi demeyelim..

Ama, “o bayan bu sözleri sarfettikten sonra ve bu sözleri sarfettiği biline biline milletvekili yapıldı” rahatlıkla diyebiliriz..

Bugünlerde, “Doğruyu söylememiz gerekir” diyerek sahne alıp, yapılan rezillikler içindeki küçük bir ayrıntıyı öne çıkarıp, “Yok yok, öyle yapmadılar” diyenler revaçta da..

Ben de o sebeble, “Ezana saygısızlığı sebebi ile milletvekili yapıldı” demiyorum..

Yoksa..

Kemal Kılıçdaroğlu’nun kalbini yarıp bakmadık ki?

Bakamayız ki?

Belki de, sırf o sözü sebebi ile milletvekili yapmıştır!

Her ne ise.. 

Sera Kadıgil’in inkar edilmeyen o sözleri sonrasında..

Küçücük bir özür bile dilemediği biliniyor iken..

Şimdi diyebilir misiniz ki, “Bu ülkede ezandan rahatsız olan hiç kimse yok!”

Evet, o sözlere de bir izahat getirilmişti(!):

“Hoparlörden çok ses çıkıyordu. Onu eleştirmişti” şeklinde bir kıvırmaya imza atılmıştı..

Şimdi de, ezan okunurken, asgari saygıyı göstermeyenlerin yerine, başkalarının yaptığı savunmadaki gibi: “Ezana saygısızlık ne haddimize. Ezanı duymadıkları için ıslık çalmaya devam etmişler!”

Peki, bu kadar tartışmadan sonra..

O gösteriye katılanlar çıkıp da..

“Özür dileriz, ezanı duymadık..” dediler mi?

Demediler..

Savunmayı kim yapıyor?

CHP yapıyor..

HDP yapıyor..

Bir de..

Doğrucu Davut’luğa soyunan, bizim mahalleden birileri yapıyor..

**

Bu ülkede 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında sela okuduğu için, onlarca camideki din görevlileri sözlü ve fiili saldırıya uğradılar mı?..

Uğradılar..

İzmir’dekini mi sayalım, Kadıköy’dekini mi, Edirne’dekini mi?

Mahkeme dosyalarına girdi, sela okuyan müezzine saldıranların, kırdıkları camlar..

Bıçak ile müezzinin üzerine yürümeler..

Kapı yumruklamalar..

Din görevlisine hakaretler eşliğinde yapılan tehditler..

Ama o saldırganları savunanlar, şimdi de, “yılın sürtüğüyüm” diyerek pankart taşıyıp, ezan okunurken ıslığa devam edenleri savunuyorlar..

“Ezana asla saygısızlık etmezler!”

Biliriz, biliriz. Asla saygısızlık etmezsiniz!..

**

Bu ülkede, ezan yıllarca Türkçe okutulmadı mı?

“Allahu ekber” yerine..

“Tanrı uludur” denilmedi mi?

Ezanı asli şekli ile okuyanlar cezaya çarptırılmadı mı?

Şimdi diyorlar ki, “Bu ülkede hiç kimse ezana karşı çıkmaz. Ezan protesto edilmez..”

Ezana saygısızlık sebebi ile bir dava açılacak olursa..

O dava kapsamında, ezan okunurken ıslık çalanların avukatlarının yapacakları savunma, şimdiden hazır: 

“Ezan Arapça okunduğu için ıslık çalmaya devam edildi.. Ezan Türkçe okunsaydı, ıslık çalmaya devam edilmezdi..”

Hatta sosyal medyada dillendirdikleri şu savunma üzerinde de, avukatlar harıl harıl çalışıyorlar..

“Gösteri sırasında, birden bire, henüz açılmamış camiden ezan sesi duyulmaya başlandı! Diyanet’in hizmete açtığı bir camiden ezan okunsaydı, ıslık çalmaya devam edilmezdi!”

Doğru ya..

Taksim Camii henüz ibadete açılmadı. Dolayısı ile, Taksim Camii’nin olduğu yerde ezan okumak, bir gün bir gündür hesabı ile yasak.. 

Taksim Camii’nin bulunduğu yerde, küçücük bir binadaki mescidden okunacak ezan, ezan sayılmaz..

Diyanet’e bile sordurabilirler bunlar..

“Taksim’de okunan o ezan, yetkili bir müezzin tarafından mı okunuyordu?” diye..

Şeytana akıl öğretiyor gibi oluyoruz ama..

Onlar bunun planlamasını çoktan yapmışlardır..

**

Gezi isyanı sırasında neler olmuştu?

Polisle çatışan bir grup, Dolmabahçe Camiine sığınarak, “Polis camiyi bastı” algısı oluşturmak istemişlerdi..

Geziciler, belki de hayatlarında ilk defa camiye girmişlerdi..

İlk defa girdikleri için, ayakkabıları çıkarmaya ihtiyaç hissetmemişlerdi.

Görüntüleri kendileri yayınladılar. Mihrabda ayakkabıları ile bağdaş kuran geziciler.

Minbere ayakkabısı ile inip inip çıkan, hayatında ilk defa cami görmüş geziciler..

Ve ortalıkta her tür içecek kutusu..

Ama.. FETÖ sayesinde, Dolmabahçe Camiinin içinde yapılan o rezillikler de..

“Olur mu canım, geziciler hiç camiyi kirletir mi, camide hiç bira içilir mi?” sözleri ile savunulmuştu..

Ne imiş?

“Efendim bira kutusu aslında yoktu. Birileri sonradan getirmiş..”

Behey ahmaklar..

Kendi yayınladığınız görüntülerde, cami içinde minbere ayakkabı ile çıktığınızın görüntüsü var.

Ayakkabı ile mihraba bastığınızın görüntüsü var..

Ama savunma yapıyorsunuz, “Hiç olur mu, geziciler camide saygısız bir hareket yaparlar mı.”

Daha ne yapacaktınız?

Ertesi günü caminin içi, çöpten geçilmiyordu..

O çöpleri de, başkaları mı getirip, caminin içine koymuştu?

Lafa gelince, “Dine saygılılar”..

Ama icraata gelince..

Rezillik dizboyu!

Ve en önemlisi..

Ezan okunurken ıslık çalanların içinde..

“Orospuyum” diyenler olduğu halde..

Şimdi bize ahkam kesiyorlar: “Ezana saygısızlık etmezler!”

Ne yani?

Orospular ezana saygılı profili mi veriyorsunuz.

“Orospuyum” diyenin o gösteriye katılmasından rahatsız olmuyorsunuz da..

Ezan okunurken çalınan düdüklerin, ezana saygısızlık olarak nitelenmesinden sonra mı rahatsız oluyorsunuz?

Lütfen beyler..

Dürüst olun..

“Orospuyum” diye pankart taşıyandan, ne ezana saygı beklenir, ne de dine saygı!

Fiilen orospuluk yapanlar bile, ellerinde bir kağıt ile “orospuyum” demezler..

Onu yazıp taşıyanlar, fiilen o işi yapanlardan daha ahlaksızdırlar..

Nokta..

 

Günün Özeti

YORUM YAZ

  • veliveli17 dk önce
    İyi de birisi çıksa, (affınıza sığınıyorum sayın okuyucular) bunlardan birisine orospu, k.hpe, fa.işe veya i.ne dese mahkemeye verirler. Halbuki ne mal olduklarını kendi ağızlarından duyuyoruz.
  • Celil yağmuroğluCelil yağmuroğlu19 dk önce
    İşte alın sizlere Cumhuriyetin Laikl,,Medeni kanunun yarattığı p.çleri bunlar 200 senenin serpilmiş ve ekilmiş Rum ve Yunan tohumları ..Ama sabır çok az kaldı buda biter,,,İNŞALLAH,,,
  • isaisa20 dk önce
    Yasin kerdeş,adamın yazdıklarından ne anladın sen.O senin dediklerin ezanı protesto etmek için mi sevinç gösterisi yapmış?
  • mlymmlym21 dk önce
    LUT Kavmi !!!
  • MehmetMehmet29 dk önce
    Şimdi bir vatandaş olarak yazıcam ama umarım yayımlarsınız bu tip insanların ciddi araştırıp haklarında toplumun bütün ahlakını bozmaya yönelik özellikle genel evlerde çalışan vatandaşlarımızın bu insanlar ellerini öpmeli çünkü onlar kadar şereflisi yok. Gelelim bu soysuzlara, kabul ediyorlar kendilerini fahişe ve sürtük gitsinler bu ülkeden Romanya’ya orada yol kenarlarında çok rahat bu işi yaparak pankartlar asarak devam edebilirler ama ülkemin içinde böyle kanı bozuk insanları bence yurtdışına vatandaşlıktan atarak en yerinde bir karar olabilir. Benim çocuklarım 2 kızım var ve bu sütü bozukların haberlerini görmek zorunda değil.
  • HaticeHatice38 dk önce
    Yil 1983 bir arkadas aradi bir yakinlarinin fatih camiindeki cenazesine gidiyorlar o gun galiba4 tane cenaze var cenazenin bir tanesi diger cenaze namazlari kilinmadan once bir kisi var cenaze namazi kilinacak hoca cenaze namazini kilmak icin harekete geciyor ama bir turlu adamin cenaze namazini kildiramiyor ve boylece muftuluge kadar giden bir olay yasaniyor cunku uc hoca degisiyor ve cenaze namazi bir turlu kilinamiyor sonra insanlarda bir merak bu durum muftuluge bildiriliyor muftuluk naasin acilmasina karar veriyor tabut aciliyor ki adamin basi kopek olmus diyorlarki acaba gayri muslummu diye soruluyor ki gayri muslumler bile bizim ezanimiza saygilidir oyle birseyde yok ordan bir yakini diyorki ezan okunurken hasa kopekler ulumaya basladi dermis mevtaallahin isi o boyle ezanahakaret ettigi icin onu kopege donusturmus ve cenaze namazini kilmak nasip olmamis birgun bu ezan vakti hakaret edenlerinde eger iclerinde muslumanim deyip munafik varsa ayni olayi yasayabilir bu hakarette yillar once yasanmis bu olayi aklima getirdi bu olay bire bir yasamis insanlar tarafindan anlatilmistir insallah munafik varsa iclerinde allah onlari islah etsin birde komsum vardi sabahlari ezan okununca cocuklar uyaniyorlar diye sikayet etmisti bende allah o cocuklara ezanin sesini ninni gibi duyurur demistim bu arkadasimiz alevi idi sonra tovbe etmis ve namaza baslamis cok sevinmistim kimbilir daha nice boyle hikayeler vardir gecenlerde akitte yazmisti hristiyan amerikalimiydi ingilizmiydi onu hatirliyamadim bir prof,du galiba islama hakaret icin kitap yazacakken arastirma sonucu musluman olmustu hayat iste
  • ŞükûhŞükûh43 dk önce
    Ana sayfada,elinde afiş tutanlara inanmak istemiyor insan.O...pu yazılı afişte ok işareti tutanı gösteriyor ! İnsan varsa eşinden,babasından,annesinden veya bilumum tanıdıklarından utanmaz mı yaa.Yılın sürtüğü,namusumu kirletmeden duramam,gibi kepazelikler,eyvah eyvah.Afişi tutana,afişte yazılı olan ifade ile seslenilse sapık var diye kıyamet kopar.Bu mesleği vesikalı olarak yapanlar dâhi,bu kadar geniş mideye sahip değildirler.İş yine dönüp dolaşıp,bu milletin maneviyatını silindir gibi ezerek yapılan manevi darbeye geliyor.Bir Türk kızı dünya güzeli seçiliyor,heyet " Bu bizim zaferimizdir,Türk kızı şu an mayo ile karşımızda duruyor " diyerek,kazandıkları zaferle övünüyorlar !
  • hayrihayri49 dk önce
    iyice sasirdilar artik!yilin sürtügüymüs :)
  • KAYAKAYA50 dk önce
    Bu türlere O.. u toplumu diyeceğiz, o...lar ve çocukları , bunlar ve oy verdikleri de o..dur. hakaret etmiyorum, onlar kendileri ismini koymuşlar istiyorlar ve soyleyince seviniyorlar , hatta o. cocukları toplanıp eylem yapmış , Oy verdikleri de orada oy verende verdikleri yerde o..
  • Mustafa Mustafa 59 dk önce
    Onlardan zaten bekliyoruz önemli olan Müslümanlarının dava aşkı ilk gün ki gibi tek vucut olmalı.. ozaman hayrımıza olur.
  • Mustafa Mustafa 59 dk önce
    Onlardan zaten bekliyoruz önemli olan Müslümanlarının dava aşkı ilk gün ki gibi tek vucut olmalı.. ozaman hayrımıza olur.
  • Bu neBu ne1 sa önce
    O.. çocuğu dolmuş etraf...Bu kadar p.ç ne zaman üredi?
  • yediemirleryediemirler1 sa önce
    Bu it sürüsünü tebrik ederiz,böyle rezil,iğrenç bir kimliği herkes teşhir edemez..hem CHP nin ipliği de pazara çıkmış oldu.Gerçi biliyorduk CHP nin zihniyetini ama böyle aşikar olunca en azından CHP lilerde anlamıştır nasıl bir İ.....e olduğunu bu zihniyetin..
  • gerçek milli görüşcü ve ülkücügerçek milli görüşcü ve ülkücü1 sa önce
    bu zavallıları Allah tövbekar ve islah etsin amin.bu zavallıları bu hale getiren içerideki ve dışarıdaki münafık,ve küffarlarıda Allah kahru perişan eylesin.AMİİİİN.
  • 1453osmanlı1453osmanlı1 sa önce
    8 mart gecesi kadınlar gününü kutladığını söyleyenler feminstlerin ve chpnin kalesine öyle Bi gol attılarki ne deseler boş artık polisi protesto ediyorduk diyorlar o pankartlarla nereye yürüyecektinz acaba
  • Ahmet ÖzAhmet Öz1 sa önce
    Ali Bey;Yazınızın başlığı ile malum o kadınlar günü polise yönelik protesto ve ıslık çalma üzerine ezanın denk gelmesi arasında bir tutarlılık göremiyorum.Yazınızın doğruluğu inkar edilemez.Hepimiz aynı görüşteyiz.O yürüyüşteki pankartları ahlakla bağdaştıramayız.Devamlı bir okurunuz olarak,fırsat bu fırsat,yazınızın başlığındabelirttiğiniz karakterdeki insanlar üzerinden,bu ıslıklı protestoyu,ezan'ı kullanarak,iktidar siyaseti lehine çevirelim,diye hareket edilmesi bizleri bir hayli üzdü ve tedirgin etti.Ezanı,bayrağı,milliyetçiliği,hamaseti,yerli yersiz sürekli kullanırsanız,birilerine,yalan ve maksatlı haber üzerinden yüklenirseniz,güvenirliliğinizi zedelemiş olursunuz.İktidar siyasetinin tüm yanlışlarını ve hatalarını,ezan,bayrak söylemleriyle gizleyemezsiniz.Alnı secdeli iktidar elitleri,protestocuların o pankartlarına niçin engel olmadı?Ezan'a hassasiyet gösteren siyasi iktidar,o pankartların kullanılmasına,hangi iz'an ve mantıkla müsaade etti?Siyasetle,edebim müsaade etmiyor,yazınızın başlığındaki ifadelerle birlikte,ezan'ı nasıl bir araya getirdi?İktidarın o pankartları engellemeye gücü takati mi yoktu?Kamplaştırma siyasetinin parçası olmak ülkeye fayda sağlamaz.Beka'dan bahsederken,ikbal'ini kastedenleri seçmen tabanı mutlaka fark edecektir.Saygılarımla.
  • SofuoğluSofuoğlu1 sa önce
    Dertleri İSLAM!Bu azgın azınlık eşcinsel fahişeler(fahişe olduklarını pankartlarında belirtmişler)fahişeliklerini(eşcinselliklerini) topluma benimsettimenin önünde tek engel olarak,İSLAM'ı görüyorlar.Birey olarak, STK olarak bunlara karşı tepkisiz kalmamak gerekir.Devlet, devletliğini gösterecek, bu LGBTİ'li fahişelerin toplumu rahatsız etmelerine ve İslam'i değerlerimize saldırmalarına asla izin vermemelidir.
  • KrediKredi1 sa önce
    Suat kılıç bu konularda uzmansın sanırım o, f senden mi soruluyor mahallende.
  • YasinYasin1 sa önce
    Bu ulkede futbol maci oynanirken ezan okundugunda o anda da gol oldugunda stadyumda 30-40bin kisi her sokaktaki cafelerde yuzlerce kisi cigliklar atiyor. Onlara tek kelime etmediniz bugune kadar Ali bey, onlarda din düşmanı mı hele bi deyiverin...
  • Rabia Zafer Rabia Zafer 1 sa önce
    Kesinlikle Çok Doģru Yazmış Yazar. Aynen ÖyleKatılıyorum.
  • Mahmut OzMahmut Oz1 sa önce
    Anadoluda guzel 1 soz vardir 'Ar damari catlamis' diye bunlarin ar damari catlamis bu munasebetle yapmayacaklari Ahlaksizlik,serefsizlik yoktur. devlet'e dusen bunlarin kendi pisliklerini,kufurlerini,isyanlarini,Ahlaksizliklarini baskalarina bulastirmalarina,dayatmalarina firsat ve imkan vermemesidir.
  • Aslan akbeyAslan akbey1 sa önce
    Abim canım abim ali abim. Ben bu ahlak yoksunlarını anlıyorum. Amaçları bu ülkenin insanlarını ahlaken bitirmek. Zira aile bakımından biten bir toplumu ele geçirmek kolaydır. Anlamadogim guya islami bir parti olan akpartinin aile ile ilgili kanunlarda iste bu feministlerle birlikte el ele kol kola hareket edip islami hassaaiyetlere sahip olan dernekleri bu kanunlarıhazırlarken hep süreç dışında tutmasi. Buna da ya diyeceğim ki ya Ak parti bunlarla sorunu çözebileceğini sanacak kadar çok salak ya da diyeceğim ki Ak parti de aslında kötü niyetli sağ gösterip soldan vuruyor. Var mı başka bir ihtimal. Yoksa hakperest bir cumhurbaskani ve hukumet bu kadar uyariya ikaza ve toplumda gorruken bosanmalara ve kadinlarin artik sirretligine ragmen boyle susmaz..
  • Emrah KARASAKAL Emrah KARASAKAL 1 sa önce
    Azınlık maalesef nezaket gösteren bir toplum hevesimizden dolayı çoğunluğu hükmü altına almaya çalışıyor bu orospular kevaşeler ne ezana ne dine ne insana ne de herhangi bir kutsala saygı göstermezler çıkar nerede namussuzluk nerede onun peşinde koşarlar
  • zaferzafer1 sa önce
    1990'lı yılların başındaki yıllardan biriydi iki arkadaş bir ankarada kahvede bir kahvede otururken aynı zamanda haberleri izliyorduk yan masaya sonrada gelen alkollü bir şahış saddamın tv de namaz kılarken ki görüntüsünü görünce ağlamaya başladı. Elbette her ayyaşın böyle düşündügünü normalize etme niyetinde değilim. Ama babadan dededen amca dayıdan azda olsa dini kırıntı bilgi almış insanlar tabiki farklı
  • KamilKamil1 sa önce
    Türkiye gibi bazı şeylerin serbest bırakıldığı yerde böyle şeylerin olabilme durumu vardır zaten şeriat gibi bir durum olmadığı için ülkenin yüzde seksen kısmı ezanda bırak camiye gitmeyi o an şüküre bile durmuyor bir TV de futbol seyretmeyi bırakan görmedim üstelik hep dünyevi işlerle uğraşıyor akşamda haberler açınca ıslık çalanlara vay dinsizler deniyor yani kolay olan o geliyor üstelik sn yazar dinen caiz olmayan şeyleri yakalamaya çalıştıktan sonra en muhafazakar kesimden bile birsürü şeyler çıkar ve mesala bizim buralarda rus turistler akıl almaz ahlaksızlar yapıyor o ıslıkçılar dan fazla ahlak bozuyor sanırım gündeme gelmez niçin sebebi vardır sanırım yazları turist gelince her türlü ahlaksızlığa boyun eğip döviz diye e sonrada
  • FarukiFaruki1 sa önce
    Suat kılıç kendini ne güzel tarif etmişsin Güzel bi otobihografin olmuş
  • eminemin1 sa önce
    Eskiden tarlada tütün dikerken orak biçerken zeytin fındık toplarken hatta ev inşaatı yaparken ezan okunmaya başladığında herkes işi bırakır bulunduğu yere oturur aziz allah derdi. Ezan biterkende le ileha illellah derdi ezan bitince de herkes işine kaldıgı yerden devam ederdi. Hatta ayak ayak üstüne atmış vaziyette iken hoca allahuekber dediginde herkes toparlanır ayagını indirirdi. Namaz kılmayan bile sabah ezanını duydugunda kalkar oturur ezan bitince yine yatardı. Şimdi biraz dejenere olundu galiba
  • bekirbekir2 sa önce
    Hocam bunlar iblisin adamları...Bu dünyada asli görevlerini yapıp iblise hizmet ediyorlar.Burada önemli olan dinsiz chpye ve adamlarına oy verip meclise taşıyan müslümanlarda.Bunlarda bu büyük vebale ortak olduklarının farkındalarmı acaba....?
  • SafaSafa2 sa önce
    Kalem,ne sağlık.Konuyu çok güzel özetlemişsiniz.Ben aslında o ezan düşmanlarından çok içimizdeki bizden göünüp böyle kritik zamanlarda karşı tarafa malzeme taşıyan yavşaklara ,eziklere kızıyorum.Bunlardan bir kaçı Süleyman Özışık,Fatih Tezcan,Nevzat Çiçek,Özlem Albayrak,Cemile Bayraktar ve benzerleri.Üzüldüğüm şudurki Bizden dedikleimiz maalesef hiç bizden olmamışlar.
  • hakanhakan2 sa önce
    Olayı doğru anlamış isem yazınıza katılmıyorum: insanlar ezan okununca tutumlarını değiştirip saygılı bir tavır takınmayabilirler; yani konuşuyorlar veya bağırıyorlarsa, susmayabilirler, yaptıklarına devam edebilirler vs. Bu insanları aksi yönde zorlamak mümkün değil. Ancak; ezan sesini duyunca, sırf buna tepki göstermek, yani ezana yönelmiş bir protesto eyleminde bulunmak ayrı bir konu -ve tabii ki bu kabul edilemez-. Okuduğum kadarı ile, göstericilerin ezana tepki kastı ile giriştikleri bir eylemleri olmamış. Onların bunu kabul etmemeleri de önemli. Konuyu somut olay çerçevesinde ele almalıyız bence.
  • Mehmet Zahit DalgıçMehmet Zahit Dalgıç2 sa önce
    Tebrik ederim başarılarının devamını dilerim saygılar
  • FarukiFaruki2 sa önce
    Ula memiş denen zat bu şerefsizler Allahın Ezanına her türlü hakaret yapsınlar alçak dinsizler sen hâlâ patatesten bahset Ulan yazıklar olsun be Sizin dininiz imamınız para olmuş veya sende onlardansın Bu olayı savunan veya önemsemeyen varsa alacaktır
  • yasinyasin2 sa önce
    Ağzına sağlık..
  • YaziyorumYaziyorum2 sa önce
    Suat kilic,sende aramizakatildigina gore seninde bizden farkin yok bizler senin kadar ileri goruslu,olamadik,sen ondesin.
  • ArifArif2 sa önce
    Ezan gibi ulu bir şeyin İngiliz Alexander Graham Bell'in icat ettiği mikrofonla Horace Short diye bir İngilizin icat ettiği hoparlörlerle okunması caiz değildir. Peygamber efendimizin sünnetini yerine getirip hocalarımız minarelere çıkarak okusalar ezanı problem kalmayacaktır. Bakınız burası çok önemli; İngiliz bizi birbirimize düşürmek için camilerimize hoparlör mikrofon koymuş!!!
  • Hasan Hasan 2 sa önce
    Peki bu gösteriye kim niçin izin verdi eğitimde cinsel eşitlik diyen toplumda cinsel eşitlik diyen kim emine hanım boynerin düzenlediği toplumda cinsel eşitlik toplantısında niçin konuşma yaptı kanunlarla akp önlerini açıyor izni veriyor biliyormusunuz bu marjinaller her türlü pisliği yaparlar izni onun için veriyorlar dilim varmıyor ama belki de teşvik ediyorlar ondan sonra vay kâfir CHP verin oyları AKP'ye oy için küçülenlere yazıklar olsun başka ne diyeyim
  • memosmemos2 sa önce
    Ali Bey sen bunlari bos ver de 200 bin ton Pattes gümrüksüz gelecek dün imzalanmis resmi gazetete cikmis yaz bakalim niye bizim pattesimiz yetmiyormu yoksa birilrine avantami saglancak bunlari yaz da ögrenelim
  • Suat KılıçSuat Kılıç2 sa önce
    Ali bey;Yorumlara bakılırsa, yazınızı bayağı bir o..pu ve f...şe tayfası okuyor.
  • Demelerine Gerek YokDemelerine Gerek Yok3 sa önce
    Ülkeyi zaten onlar yönetiyor.
  • ORHAN İNANORHAN İNAN3 sa önce
    AHLAKSIZLIK HİÇ BU KADAR AYYUKA ÇIKMAMIŞ ,BU KADAR ALENİYET KAZANMAMIŞ VE BU KADAR EDEPSİZCE MEYDANLARDA HAYKIRILMAMIŞTI. MERAK ETTİĞİM ŞU."SAĞ BİR İKTİDAR VE BAŞINDA MÜSLÜMAN YÖNETİCİLER VAR İKEN ,AHLAKİ YOZLAŞMANIN ÖNÜNE GEÇME ARZULARI VE ÇABALARI DA VAR İKEN NASIL OLUYOR DA TERSİNE EDEBE MUGAYİR İŞLER EYLEMLER ARTIYOR?" BUNU ANLAYABİLMİŞ DEĞİLİM.BANA SORARSANIZ,"TEK ADAM,DİKTATÖR VS DEDİKLERİ KİŞİ ÇOK DEMOKRAT.HEM DE AŞIRI DERECEDE ÖZGÜRLÜKLERİ HALKA YAYMIŞ.O KADAR Kİ ...YIM DİYE PANKART AÇABİLMEK,NARA ATABİLMEK BİLE MÜMKÜN OLUR HALE GELMİŞ.HATTA BU HALLERİNDEN UTANMADAN EZANI MUKADDESİ BİLE YUHALAMIŞLAR.HEM DE GÜNDÜZ VE MÜSLÜMAN HALKIN İÇERİSİNDE BUNU HİÇ ÇEKİNMEDEN ,KİMSEDEN KORKMADAN YAPMIŞLAR.HALK DA DEMOKRASİYE O KADAR ALIŞTIRILMIŞ Kİ,HİÇ TEPKİ BİLE VERMEMİŞ VE YAPILANLARI""....RIN DEMOKRATİK HAKKI" KABUL ETMİŞ.BU KADAR DEMOKRATLIK FAZLA .MÜSLÜMANLAR DA İNSAN VE KANLARI İLE HER KARIŞ TOPRAĞININ BEDELİNİ ÖDEDİKLERİ BU VATANDA İNANDIKLARI GİBİ YAŞAMAK İSTİYORLAR. İBNELERİN ,FAHİŞELERİN SOKAKLARINDA NÜMAYİŞ YAPIP EZANLARININ YUHALANMADIĞI,İKİNCİ SINIF VATANDAŞ MUAMELESİ GÖRMEDEN NESİLLERİNİ DEVAM ETTİREBİLECEKLERİ BİR HAYAT İSTİYORLAR..DEMOKRASİ DENİLEN ŞEYİN İÇERİSİNDE BÖYLE BİR HAK YOK MU ACABA? VAR OLSA İDİ ŞU DEMOKRASİ OYUNUNDA HEP ÜSTE ÇIKAN GALİP GELEN BU MAZLUM VE İNANÇLI İNSANLARIN DA HAKLARINA SAYGI GÖSTERİLİR VE DEVLET ONLARIN DA İNANÇLARINI HÜR OLARAK YAŞAMALARINA İZİN VERİRDİ.OYUNDA GALİP OLAN BU MİLLETİN HAS EVLATLARI ,SONUÇTA HEP MAĞLUP MUAMELESİ GÖRMEZLERDİ.BEN BU OYUNDAN BIKTIM.SOYSUZLARA ...E,....E VE BİLİMUM SAPIK VE SAPKINLARA KATLANMAK ZORUNDA DEĞİLİM VE ONLARIN BU AZGINLAŞMIŞ HALLERİNDEN, BU VATAN TOPRAKLARINDA YATAN ŞÜHEDANIN ÇOK MÜZDARİB OLDUKLARINI BELİRTMEK İSTİYORUM. AYRICA BANA VE BENİM GİBİLERE ARA SIRA DARBE YAPIP EZİYET ETMEKTEN BAŞKA BİRŞEY VERMEYEN ,HİÇBİR ZAMAN İNANDIĞIM GİBİ YAŞAMAMA MÜSAADE ETMEYECEK OLAN BU KISIR DÖNGÜDEN ,BU SİSTEMDEN BIKTIM USANDIM. RABBİM BİZLERE YARDIM ETSİN VE ÖNÜMÜZÜ AÇSIN DA ŞU REZALETLERİN OLMADIĞI BİR VATAN TOPRAĞIMIZ OLSUN.ELİNİZE SAĞLIK.ISRARLA VE İMANLA YAZMAYA DEVAM.
  • BekirBekir3 sa önce
    Evet baslikta söylediginiz gibi, bizim sizden ne beklentimiz olabilir ki.
  • RahmanRahman3 sa önce
    Kimisi bedenini satar kimisi kalemini kimisi inancini
  • Mustafa Mustafa 4 sa önce
    Seriatciyiz diyenlerin onlar saydiklarinizkadar cesur olmaları
  • avbavb4 sa önce
    bu düşüncede olanları hepsini toplayıp imralıya gönderin orda istedikleri kadar o..spuluk, fa.işelikgt verenlik yapsınlar ...ilâ cehennemi zümera
  • YaziyorumYaziyorum4 sa önce
    Dun kardesim Abdurahman uzun 8 mart gunu Ezana tahamul edemeyenlere, oyle ar perdesini yirtmislarki,bag benim bahce benim ister belletmem ister belletirim ,mal benim deyilmi istedigime elletirim istedigime elletmem.Akli selim olandan kimse korkmaz bir zararda gelmez fakat insanin akilsizi ,yani bir zir deli bundan korkuluz gecen bir yorumda kendine kufreden gordunmu derken kendine fahise diyene de tanik olduk bu gibi olaylari,zaten sayin karahasanoglu belirtmisbunlari gorup destek verenlere ,inancimizin sembelu olam Ezani muhammediye islik calanlara lanet olsun hele bu olaylar sanki ilk defa olmusda bazilari boyle olaylara katilmayanlar yorum yapmasin diye toplumun muhendisligine onculukheveslileri de onlara yalakalik yaparak onlara nerdeyse haksizlik yapildi diyor tepki almazsa hani bir politikaci birsey soyler tepki alirsa yanlis anlayan dinleyen olur boylece kurtulur birdahaki seneye yine ulur buna haddini bildirmezsek doz onun duyan biz oluruz.
  • YunusYunus4 sa önce
    alicim bak Dilipak bir yazı döşenmiş, şeytanın mallarına ve evlatlarına ortak oldukları diye, bu sürtüğüz i.neyiz o..spuyuz diyenler var ya bu şeytan ortaklarından daha evladır, bu CHP şeytan ortaklarından daha evladır, başımıza CHP bin geçmesi bu şeytan ortaklarının gelmesinden çok daha iyidir
  • Ebu laşeyEbu laşey4 sa önce
    Üç nokta daha iyi olurdu...Taşkınlık yapmadan seviyeli bir şekilde bu ahlaksız olay protesto edilmelidir. ... Yoksa bunlar durcak gibi değil.
  • Teselli olsunTeselli olsun5 sa önce
    Neyse ki atakült sayesinde adları corc, yorgo olmamış.
  • Kemal KelleKemal Kelle5 sa önce
    APartisi,B partisi , siyaset diye bir şey yok kardeşim,şimdiye kadar kandırıldık,uyutulduk.Bütün kavgalar Hak-batıl ve dünyevi çıkarlar üzerine kurgulanmış.Şeytan ve avaneleri görevini eksiksiz yerine getiriyor,biz ne yapıyoruz,ona bakalım.
  • ozanozan5 sa önce
    Harikabiryazıolmuş,ellerinize ,kaleminizesağlık.her türlümelanetiyiyip sırfbuseçimarefesindeoylar kaçmasındiyeyok öylebişeydiyorlar,saygılıyızdiyorlar.Gerçektende bizdeki ipsiz,sapsızlarinanın biraz argo olacak ama k.b.gavurdediğimizdendedahagavurlar.
  • selamselam6 sa önce
    Dini en çok kendi çıkarları için kullananlar yıpratıyor anlayana gelsin.
  • Teselli olsunTeselli olsun6 sa önce
    Neyse ki yorgo olmamışlar.
  • mutmainemutmaine8 sa önce
    Bu yazı çok fena olmuş.....açıkça Allahın sabrı üzerine oynanan bir oyun var.inanmıyor inanmak istemiyor ama ölünce keşke yok olsaydık diyecekler,,birileri okurda ibret alırmı? Hiç sanmıyoruz,bütün kavimlerde böyle olmuştur,azgınlıklar din düşmanlığını modernlik görür.. Hayatı bir eğlence zanneder...ölümle tanışınca uyanır ama artık layık olduğu yerdedir.
  • MuratMurat8 sa önce
    Bu halkin yarisi kimin f.hise kimin i.ne kimin pe.evenk oldugunu biliyor. Yakinda diger yarisida ogrenecek
  • HaRuNHaRuN10 sa önce
    On numara yazı olmuş bunların genlerinde var. O.luk yapan başı eğik gezer bunların ar perdeleri yırtılmış ar damarları çatlamış. Ama bu işte bir iş var gibi bunlarla müslümanları karşı karşıya getirmek istediler.

Ali Karahasanoğlu

Son Yazılar

Günün Özeti

Bugünkü Yazılar

Erdoğan'ın mitingi öncesi Hakkari'den acı haber
Erdoğan'ın mitingi öncesi Hakkari'den acı haber
ABD'nin yeni oyunu ortaya çıktı! Pasaport vererek...
ABD'nin yeni oyunu ortaya çıktı! Pasaport vererek...
ABD'den yeşil ışık! Bu yaptıkları Türkiye'yi çok kızdıracak
ABD'den yeşil ışık! Bu yaptıkları Türkiye'yi çok kızdıracak
Aralarında doktor ve eczacılar da var! Yaptıkları hayrete düşürdü
Aralarında doktor ve eczacılar da var! Yaptıkları hayrete düşürdü
ABD'ye net cevap: Türkiye'nin eli armut toplamaz!
ABD'ye net cevap: Türkiye'nin eli armut toplamaz!