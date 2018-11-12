Ey Müslüman gençliği!

Dindar diye düşünerek senin seçtiğin siyasi partinin bakanlık koltuğuna oturttuğu başörtülü bakanlar, geceyarısı sevgilisi ile tartışıp dayak yiyen şarkıcılara “Geçmiş olsun, yanındayız” telefonları da açsalar..

Senin bakanlarının, gayrı ahlaki hayatları ile tanınan insanlara, destek açıklamaları ile şirinlik yaptıkları bir Türkiye’de..

Müslümanların nezdinde saygıdeğer bir yeri olan Diyanet İşleri Başkanı’nın, kimleri rahatsızlıklarında ziyaret edebileceğini, kimleri edemeyeceğini, Atatürkçü Düşünce Derneği yetkilileri belirlemeye kalkışacak olsa bile..

Hayatımızda hiçbir namaz sırasında camide göremediğimiz siyasetçiler, şu kişiyi ziyaret ettiği için, bu kişiye geçmiş olsun dediği için Diyanet İşleri Başkanı’nın istifa etmesini dikte etmeye çalışsa da..

Herhangi bir konuda İslam’ın hükmünün “haram veya helal” olduğu konusunda bir görüş açıklandığında, “Türkiye din devleti değildir” diyerek karşımıza çıkan şaklabanlar, terbiyesizce, küstahça Diyanet İşleri Başkanı’nın aldığı maaşın haram olduğunu dillendirseler de..

Cumhurbaşkanı’na itaatin farz olduğunu söyleyen rektörler istifa ettirilirken, “Atatürk’e saygı, Allah’ın emri” diye köşe yazısı kaleme alanlar, el üstünde tutulsalar da.. Onlara hiç kimse, “İstifa et, kalemini bırak” demese de..

Kimin arkasında namaz kılınıp, kimin arkasında namaz kılınamayacağı, Yılmaz Özdil gibi bidon kafalar tarafından, camiye cumadan cumaya bile gitmeyen adamlarca belirlenmeye kalkılacak da olsa..

Yılmaz Özdil’lerin ağzından “Atatürk’e saygı göstermeyen imamın arkasında namaz kılınmaz” fetvaları gazetelerde şişirile şişirile halkın beynine işlenmeye çalışılsa da..

Kendilerini namaza davet etsek, “Atatürk’e saygı gösteren, bak Zekeriya Beyaz’lar var.. Arkasında namaz kılar mısın” desek..

Namaza kalkmayacak adamlar, bizim imamlarımızı terbiye etmeye teşebbüs edecek olsa da..

“Atatürk ilah değildir” diyen üniversiteli kızlar, sadece bunu söyledikleri için, “Düşünce özgürlüğü.. düşünce özgürlüğü” diye tepinenlerin hedef göstermeleri sonrasında, cezaevine de gönderilseler..

Ama.. Bunun karşısında..

İstiklal Marşı şairinin “Bu ezanlar ki, şehadetleri dinin temeli” mısraından rahatsız olan Sera Kadıgil’ler, “Benim yurdumun üstünde ebedi inlememeli” derken, milletvekili yaptırılıp..

Ardından da..

Aynı söyleme sahip Öztürk Yılmaz’lar, yaklaşan mahalli seçimlerde sıfırı tüketme korkusu ile CHP tarafından disipline verilerek riyakarlık had safhaya çıkmış olsa da..

Halkının % 99’u Müslüman olan Türkiye’de, insanlığın ilk yıllarından bu yana, tüm peygamberleri de içerecek şekilde, “Tarih boyunca dünyanın hiçbir ülkesinde hiçbir lider Atatürk kadar sevilmedi” diye manşet atan Sözcü’ler, senin din büyüklerini, peygamberlerini birileri ile çaktırmadan yarıştırmaya da kalksalar..

Sabahın “9’u 5 geçe”sinde, denize girmek hem de kasım ayında ne anlama geliyorsa.. Denizdeki bir bayanın fotoğrafını çekip, “Atatürk’e saygı duruşunda bulundu” diye haber adı altında bilinçaltı mesajlar verilmeye ve Mustafa Kemal ilahlaştırılmaya çalışılsa da..

“Namaz kılamıyorum.. Çalışmak da ibadettir.. Ben çalışıyorum” diyerek, Allah’ın emrini yerine getirmeyenlerin, “çalışma”yı gerekçe gösterdikleri bir Türkiye’de..

Caminin tepesinde, inşaatın iskelesinde çalışma anındaki insanların, işlerini bırakıp, Mustafa Kemal için saygı duruşuna geçmesini, kutsayarak anlatanlar, adeta o eylemi ibadet gibi göstermeye çalışsalar da..

Sen bunların hepsinin bilincinde olarak..

Oynanan oyunun farkında olarak..

Çelişkileri görecek..

Riyakarlıkları tespit edecek..

Bulunduğun şartlardan asla ve asla şikayetçi olmayacaksın..

Ey Müslüman gençliği!

Siyasetçilerin, seçimlerden hemen önce.. “Ben küçükken cumaya giderdim. Gittiğim Kur’an kursundaki hoca, beni imam yapmak istemişti” sözlerine aldanmayacaksın..

Onlara soracaksın: “Sen seçimlerden sonra, cumaya gidecek misin?”

Ve takip edeceksin..

O siyasiler, seçimden sonra da, seçim öncesinde gittikleri cuma namazlarına gidiyorlar mı?

Ey Müslüman gençliği!

Oy verdiğin dindarlara bile, gözün kapalı “emret komutanım” demeyeceksin..

“Cumhurbaşkanına itaat farz-ı ayndır” diyenleri hedef tahtasına koyup..

“Atatürk’e saygı, İslam’ın emridir. Atatürk’e saygı göstermeyen imamın arkasında namaz kılınmaz” diyenlere ses çıkartmayanlara, “Soyadınızdaki bostanları gözetlemeyecek misiniz? Yoksa sizin borunuz, sadece dindarlara mı ötüyor” diye soracaksın..

Ey Müslüman gençliği!

Allah’a itaat yerine.. Allah’a ibadet yerine..

İnsanlara tapmayı önerenlere karşı uyanık olacaksın..

“Müslümanım” deyip, günlük hayatında müslümanlığın tek bir izini gösteremeyenlerin..

“Ne biçim Türksün.. Atatürk’e bile saygın yok” demelerindeki riyakarlığı yüzlerine vuracaksın..

Kimseye şirinlik yapmayacaksın..

Seninle saf tutup, başka yerlere şirinlik gösterenlere uyarını yapacaksın..

Ey Müslüman gençliği!

Kitabını Kur’an, ışığını Hz. Peygamber’in sünneti olarak bilecek ve bu minvalde hayatına devam edeceksin..