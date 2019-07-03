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Ergenekon yok ise, Madımak’ı kim yaktı?

03 Temmuz 2019 Çarşamba

Önceki gün karar verildi..

“Ergenekon diye bir örgüt yok” denildi..

Bize de sormak düştü..

Ergenekon yok ise..

Bu ülkede derin devlet yok ise..

27 mayıs darbesini kim yaptı?

Her daim TSK’nın başındaki genelkurmay başkanları el üstünde tutulduğu halde..

27 Mayıs’taki darbeye geçit vermeyeceği bilinen Genelkurmay Başkanı Rüştü Erdelhun’u kimler itibarsızlaştırdı?..

Haydi diyelim ki..

“Ceza kanununda hırsızlık yapmak, adam öldürmek suç olarak yazılı olsa da. Günlük hayatta hırsızlık yapanlar da çıkar. Cinayet işleyenler de olur.. Kanunda suç olması, bu suçların işlenmeyeceği anlamına gelmez..”

Doğru..

Ama..

Hırsızlık yapanın yakasına yapışılır.

Cinayet işleyen cezaevine tıkılır..

Peki 27 Mayıs darbesini yapanların yakasına yapışıldı mı?

Yargılamaları yapıldı mı?

Hayır..

Adamlar hem darbe yaptılar..

Hem de, yaptıkları darbeyi, “Hürriyet ve Anayasa Bayramı” olarak, yıllarca bu millete kutlattılar..

Ergenekon yok imiş!

Külahıma anlatın, siz onu..

12 Eylül darbesini kim yaptı?

Haydi cezasını göze alıp, darbeyi yaptılar..

2010 yılına kadar, darbeyi yapanları yargılamayanlar kimlerdi?

Sacit Kayasu, yıllar sonra, Kenan Evren hakkında iddianame düzenlediğinde, hakkında soruşturma açıp, savcılıktan atanlar kimlerdi?

Ergenekon yok ise, Sacit Kayasu’yu, iddianame düzenlediği için savcılıktan ihraç edenler kimlerdi?

Peki, 1993’de, şu sıralayacağım suikastler silsilesine ne diyeceksiniz?

1993 yılı 24 Ocak’ında, Uğur Mumcu, bombalı saldırı ile öldürüldü.. 

5 Şubat 1993’de, Adnan Kahveci şaibeli bir trafik kazasında öldü..

17 Şubat 1993’de, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Eşref Bitlis, şaibeli bir helikopter kazasında öldü..

Lütfen, bu olaylar zincirini, öylesine okumayın..

Başka yılların kronolojisini açın bakın..

Bir yılda, bu kadar şaibeli kaç olay yaşanmış, test edin..

1993 olaylarına devam ediyorum..

17 Nisan 1993’de, Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk cumhurbaşkanı şaibeli bir kalp krizi sonucu vefat etti..

24 Mayıs 1993’de, Bingöl-Elazığ karayolunda pusu kuran PKK militanları 33 silahsız askeri, tarayarak şehid etti..

Böylece, 1993 yılındaki, 30’lu insan topluluklarının canlarının alındığı cinayetler zincirinin ilk halkası gerçekleşmiş oldu..

2 Temmuz 1993’de, Madımak’ta 35 insanımız öldürüldü..

Hemen üç gün sonra, 5 Temmuz 1993’de, Başbağlar’da, yine 33 vatandaşımız şehid edildi..

25 Ekim 1993’de, Erzurum-Yavi’de 5’i çocuk 32 vatandaşımız şehid edildi..

Ve o yılın şaibeli olayları, 4 Kasım 1993’de, Cem Ersever’in cesedinin bulunması ile son buldu..

Şimdi, “Ergenekon yoktur” diyenler..

Çıksınlar meydana..

Bana bir anlatsınlar..

O günkü nüfusu ile, 65 milyonluk bir devlette, böylesine vahim olaylar, bir yılın içine nasıl sığdırılmış olabilir?

Hangi güç, bunları organize etmiş olabilir?

Cumhurbaşkanı, Jandarma komutanı, soldan bir gazeteci, 33 er, sivil olarak otobüsleri durdurularak, Alevi kimlikleri ile bilinen 35 kişi Madımak’ta, hemen ardından Sünni kimlikleri ile bilinen 33 kişi Başbağlar’da, sonrasında tekrar Sünni kimlikleri ile bilinen 32 kişi Yavi’de..

Ergenekon yok ise..

Bunlar, her ülkede olan sıradan adli olaylar ise..

Bir başka ülke gösterin..

Türkiye’de, bir başka yıl, bu kadar vahim olayları gösterin..

“Ergenekon sadece 1993’de mi vardı? Ergenekon var ise, diğer yıllarda niye benzer ciddiyette olaylar yaşanmadı? Kendinizle çelişiyorsunuz” diyenlere cevabım tabii ki var..

Cumhuriyet’in ilk sivil cumhurbaşkanı ortadan kaldırıldığı yılın, öncesinde ve sonrasındaki, esas olayı gözlerden kaçıran, hukuksuzlukların zirve yaptığı olaylardı bunlar..

Sonraki yıllarda da, Ergenekon hayatiyetini devam ettirdi..

Ama bugün itibari ile..

Böylesine vahim olaylar asgariye inmiş ise..

Ergenekon’a açılan davalar sebebi iledir..

Siyasi iktidarın, Ergenekon uzantılarından kurtarılması sayesindedir..

**

Cumhuriyet’te bir haber..

Sözcü’de bir haber..

Madımak’taki acı, 26 yıldır devam ediyormuş..

Hemen altında ise..

Ergenekon örgütü olmadığına karar verildiği şeklinde haberler..

Bu manşetleri atanlarda, bir milimlik akıl olsa..

Birazcık düşünürler..

Ergenekon yok ise..

Madımak’ın katilleri kimler?

Madımak’ın katilleri, o olaya kadar, kendi halinde Sivas’ta esnaflık yapan insanlar mı?

Hayatında karakol yüzü görmeyen, 2 Temmuz’da Madımak öncesindeki gösteriye katılmaktan başka hiçbir fiili olmayan insanlar mı?

Siz Cumhuriyetçiler..

Gerçekten inanıyor musunuz, o olay yaşandığında 60 yaşında olan Ahmet Turan Kılıç mı, Madımak’ın katili?

Bugün 85 yaşında olmasına rağmen, cezaevinde tutulan Ahmet Turan Kılıç mı, Madımak’ta oteli yakan?

26 yıldır cezaevinde olan Cafer Soykök mü, Sivas’taki 35 kişinin ölümüne sebeb olan..

Ağır hastalığına rağmen, sırf solcuların şirretlik yapmalarından çekinildiği için tahliye edilmeyen Faruk Belkavli mi, Madımak’ın katili?...

Madımak’ın katilleri, Aziz Nesin’e, şeytan ayetlerini tercüme ettirenlerdir..

Ardından, “Ölüm fermanı verildi” diye Cumhuriyet’te haber yaptırıp, dindar insanları kışkırtanlardır..

Dindar insanlar, evet, gösteri yapmışlardır..

Ama..

Madımak’ı yakanlar, Ergenekon örgütünün, derin devletin adamlarıdır..

Madımak’ı yakıp, üç gün sonra da, Başbağlar’ı basmışlardır..

Madımak’ı ananlar..

Başbağlar’da ne olduğundan habersiz iseler..

Madımak’taki 35 canı kutsallaştırırken..

Başbağlar’daki 33 insan canını görmezden geliyorlarsa..

Tam da Ergenekon’un tezgahında iş kotarıyorlar demektir..

Yavi’de katledilen 32 insanı görmezden geliyorlarsa..

Kendilerine sorsunlar..

Madımak’takilerin üstünlüğü nedir?

Başbağlar’dakilerin-Yavi’dekilerin hatırlanmama sebebi nedir?

Yoksa Ergenekon, Madımak’ta dindarların arkasına, Başbağlar’da PKK’nın arkasına mı saklanmıştır?

 

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YORUM YAZ

  • VicdansızVicdansız59 dk önce
    sizin külahınızla olmuyor bu işler sayın yazar veya külahınızın hukuk ta yeri yok.Niye sizin külahızını referans alalım Hukuk varken...Ergenekon , balyozFETO nun kumpası olduğu ortaya çıkmışken Niye tepiniyorsunuz(!)Türkiye barsaklarını temizledi sözüm ona. Neler yaşattınız şu ana kadar..Biraz vicdan yaw.
  • mehmet cetın ızmırmehmet cetın ızmır1 sa önce
    ergenekon yok ıse ordudan mıllıyetcı mutedeyyın subayları emırlerınde askerı mahkemeler oldugu halde kendı kontrolundekı mahkemelerı bay pas ederek yas kararları ıle ıhrac edenler kımdır 12 eylul 2010 refarundumu ıle yas kararları yargı denetımıne acıldıgı halde o tarıhe kadar magdur edılen yaszedejere hala yargı yolunu acmayan kımdır olaganustu olarak yası toplayan yargı denetımı dısında personel ıhrac edenler kımdır tabıkı ergenekonculardır bu ulkeye haınlık edenlerdır bunun uzantıları sıyasette burokrasıde orduda hala mevcuttur yenıden toparlanıp ayaga kalkmaya calısıyorlar feto belasını fırsat bılerek sımdılık kurtulduklarını zannedıyorlar vatandas ıstanbul uzerınden ıkazını ıdareye yaptı bu ıslerde tavız verme dedı anlamak ve gergını yapmak ıdarenın ısı ama bu ekıple olmaz cumhur baskanlıgı ıstısare kuruluna yas magdurlarındanda alınması gereklı cunku magdurlar damdan dustuler artık kolay kolay yanlıs yapmazlar ergenokonun kokunu kazırlar
  • temel çeküçtemel çeküç1 sa önce
    Eskiden temelden şüphe ederlerdi o chp ile birleşip temize çıktı ortada kimse kalmadıgına göre dava düşmüştür ergenekon ve balyoza da bu gözle bakın kendini solcu sanan arkadaşlara duyurulur
  • Battal GAZİBattal GAZİ1 sa önce
    Madımakta tabancayla vurularak öldürülenlerden bilinçli olarak bahsedilmez. 80 yaşındaki provakatör Aziz otelden kaçarak kurtuluyor,18 yaşındaki bir genç kaçamıyor. tabi kaçamaz. üst katlara çıkan merdiveni tutan kişi zorlayanları tabancayla vurmuş, kapılar kapatıldığı için lobide kalanlar üst katlara çıkamadığı için dumandan boğularak ölüme terkedilmiştir. lobide yaşananlar hiç sazı kırıldığı için devletten birde tazminat alan adama soruldu mu? ha birşey daha hazırlanan ilk otopsi raporu niçin yok edildi. Canlar yakıldı diyenler bunları niçin sorgulamıyor. Asıl Madımağın aydınlanmasını istemeyenler işte bunlardır.
  • engineerengineer1 sa önce
    hattir git "yusuf" denen provokatör, Müslüman karıncayı incitmez, incitiyorsa zaten Müslüman olmaz, kışkırtıcı herif, halkı kin ve düşmanlığa kışkırtan yazın için şiddetle kınıyorum, iddia ettiklerini aynen sana ve seningibi provokatör yobalara beyni örümceklilere iade ediyorum,
  • engineerengineer1 sa önce
    madımakı görüp Başbağlara kör sağır dilsiz olanların Allah cc tez zamanda belasını versin.
  • HARUNHARUN1 sa önce
    .. .seni böyle görmek istiyouz
  • Mehmet Mehmet 1 sa önce
    Ihl mezunlarını kim sürünürdü.Ali bey koltuk için değerleri satanlara birşey yok mu
  • sizsinizsizsiniz1 sa önce
    Madimagi yakan sizlerin gerici zihniyetidir.Ergenekon ve Balyoz davaları da çöktü.Bu davanın savcısı olanlar niye konuşmuyor?
  • SahiSahi1 sa önce
    siz ve sizin düşüncenizdeki insanlar yaktı beyefendi bi de sormuşsunuz. dönemin cübbelileri hırkalıları yaktı. olayları kim kışkırttı sorusundan önce neden orada toplanan müslümanların oluşturulan algı ile canavar gibi hareket ettiği araştırılmalı. birileri olayların karışmasını isteyecek elbette ama ateşi yakan camiden çıkan müslüman.
  • SüleymanSüleyman2 sa önce
    Ali bey Şimdi çıkmışlar ergenekon diye bir örgüt yok diyorlar Ve siz haklı olarak ve bir gazeteci olarak bunu sorguluyorsunuzPeki aynı soruları Vakti zamanında. Ergenekon davalarına karşıBende bu davanın savcısıyımDiyen ve o dönemde başbakan olan ssyın cumhurbaşkanımıza dönüpHani sen bu örgütün savcısıydın şimdi birileri ergenekon diye bir örgüt yok derken Sen neden susuyorsun. Gerçekten ergenekon diye bir örgüt yokmuydu Diye ssyın cumhurbaşkanına neden sormuyorsun acabaNerde kaldı senin korkusuz gazeteciliğin Senki yıllarca hem kendi şahsın hemde akit gazetesi için açılan binlerce davadan korkmadın daŞimdi neden sessiz kalıyorsunİnsan bunları sormadan edemiyor
  • YusufYusuf2 sa önce
    Madımakta insanları canlı canlı yakanlar gerici yobazl irtica odaklarıydı. Bunu bilmeyen mi var. Bugün bile fırsat bulsanız binlerce insanı yakarsınız.
  • EmrkkEmrkk2 sa önce
    Müslümanım diyen deaşlılar
  • MtC MtC 2 sa önce
    Cumhuriyet mitinglerini yapanlar Temel Karamolaoglu'nu fail olarak işaret ediyorlardı. Ama şimdi en MASUM TEMEL.. Sevsinler Temel'i:)))
  • bozerenbozeren2 sa önce
    halkımız provokasyona gelmiş, tepkilerinde haklı iken haksız konuma düşmüştür. bunlar Ergenekon Aydınlık Aziz Nesin eliyle yapılmıştır. bazen tepki göstermeyip susup oturmak bile daha hayırlıdır.
  • MehmetMehmet2 sa önce
    Sen Fetöcümüsün. Fetöcü savcıların kumpası olan bu davayı canla başla savunuyorsun.Yazındapkk militanı yazmışsin hayirdır terörist demeye korkuyor musun. Yoksa pkk yı teröristolarak kabul etmiyor musun.Sen kime çalışıyorsun.
  • yasin aydoğanyasin aydoğan2 sa önce
    TEŞEKKÜERLER sayınkarahasanoğlu....Aklımızla alay eden akıllılara ! mükemmel bir cevap diline ve kalamine sağlık...
  • HuseyinHuseyin2 sa önce
    Onlari yakanlar musluman dusmani???Dincilerdir.Dinciler her dahim satilmis ve satiliktir.Bakin orta doguya dinciler olum saciyor.Israil icin degil onlar musluman katili!!!Onlar yanlizca musluman oldurur.Emir komuta boyle.Din adina masum bebekleriMasum anneleri olduruyorlar. Her zaman emir boyledi dincilere.
  • AliAli2 sa önce
    Fetö sayenizde devletin içine sızmadımı. Heryıl yapılan general atamalarında ve ordu içine sızmaya kalkan fetöcüler ordudan atılmaya kalkıldığında tayyip başbakanken atılmması konusunda şerh koymadı mı. Ne oldu, iktidar tümüyle kontrolüne geçince fetöcüler her yere yerleşti. Bir sürü insan fetöcü diye tutuklandı yargılandı. Kandırıldık diyince serbest mi kaldılar. Hayır. Peki bu konuda onu geçtik, hiçbir bakan veya milletvekili fetöcü diye neden yargılanmadı. Anlayın artık hala aynı gemideler. Sizi bizi kandırmaya devam.
  • ahmetahmet2 sa önce
    özür....paylaştığım makale bölümü TAMER KORKMAZ'ın makalesinden alınmıştır
  • ahmetahmet3 sa önce
    Bugünki Yasin Aktay makalesinden: "...CIA’e koltuk çıkmak için icra edilen işte bu Optik Çarpıtma; bundan tam otuz yıl önceki bir gizli belgeyi hatırlamamıza neden oldu.On sene evvel Cumhuriyet gazetesinde çıkan bir haberde sözü edilen “Gizli Belge” mi; dönemin MİT Müsteşarı Teoman Koman’ın, o günlerde henüz çiçeği burnunda bir Başbakan olan Akbulut’a gönderdiği bir Gizli Yazıdır...O yazıda “Muammer Aksoy, Çetin Emeç, Turan Dursun, Bahriye Üçok vs. gibi isimlere yurtdışından getirilecek dinci militanlarca suikast düzenleneceği istihbaratının elde edildiği” ifade ediliyor!Bu gizli yazıda anılan “fail-i meşhur” suikastların tamamı; 1990 yılı içinde gerçekleştirilmişti!“Cinayetlerin ardında dinci örgütler var” kuyruklu yalanına dayalı yoğun psikolojik harekâtla “kamuoyu oluşturulmuştu! İşbu düzenbazlığın temeli Koman’ın o gizli yazısına dayanıyordu!Baronsal Gladyo’nun Teoman Koman’ı Başbakan Akbulut’u “adı geçenlere suikast yapılacak” diye güya uyarıyordu! Böylelikle “suikastların arkasındaki asıl adresin” üzerini örtüyordu!25 Ekim 1989’da cezaevinden “oynaya zıplaya” kaçırılan Dev-Sol liderleri (Dursun Karataş ile Bedri Yağan) sayesinde, Gladyo’nun “sol flama” gösteren malum derin örgütü yeniden canlandırılıyor ve Dev-Sol’cu piyonlara 1990’daki “faili meşhur” cinayetlerin tetikçiliği yaptırtılıyordu!12 Temmuz 1991’deki polis baskınında ise -bu defa, Dev Sol’cu 10 tetikçi öldürülüyor; böylece derin zincirdeki tüm izler siliniyordu!YİRMİ ALTI YIL ÖNCE2 Temmuz 2011’de yani Sivas Katliamının “sekiz yıl önceki yıldönümünde” basında çıkan bir haberde “Özel Harpçi” olduğu vurgulanan ve ismi verilmeyen H.Ç’nin itirafları yer almıştı: H.Ç, Sivas Katliamının perde arkasını ayrıntılarıyla anlatmış ve “Madımak’ı biz yaktık” demişti!Madımak’ın aslında bir “Gladyo Operasyonu” olduğunu deşifre ediyordu: “Sivas’ın emrini, bize dönemin 3. Ordu Komutanı Teoman Koman verdi!” diyordu!"... Trumphun damadı siyonist Kushnerİn "Kaşıkçının kaatilleri CİA organizasyonu içinde olduğunu anlatan yazısının Türkiyedeki benzer operasyonları gözler önüne seren bir yazı
  • FıratFırat3 sa önce
    İktidarın vahim hataları neticesinde sekerat halindeki Ergenekon tekrar canlanmıştır. Yani iktidar ölmek üzere olan müstakbel katilini tedavi edip canlandırmıştır. Artık iktidara malum sonundan dolayı zevk almak düşer
  • Zekeriya gökçeZekeriya gökçe3 sa önce
    Sorunlarımıza yok diyelim yok oluyorlar mı? Bu ülkede nato olduğu sürece bu tür güdümlü terör yapıları mutlaka olacak. Adamlar yoksa bizi nasıl sömürecek. Yok diyelim yok olsun.
  • MuhafazakarMuhafazakar3 sa önce
    Yav kardeşim Alevilerin kendileri kendilerinin evlerini işaretliyor yakma işinide onlar yapmıştır.Alevilerin düşmanı yine kendileridir amaç Sunniler yaptı diyebilmek için mezhep savaşı çıkarmak içindir PKK nın Alevi türevi olan DHKPC dir.Alevilerin terörsel örgütsel faaliyetleri DHKPC iledir.PKK bölücü örgüt DHKPC karıştırıcı örgüttür.
  • DermanDerman4 sa önce
    Bunca faili mecul cinayetler sudurlugu yazmamissin, ergenekon varmi yokmu deyilde.ates olmayan yerden duman cikmaz,sag sol catismasi neden vardi.hukumetleri devirip hukumetler kuran veli kucukler hayri kucuk astigi astik kestigi kestik bir devir domuz bagigibi 40 yili geckin pkk oda yetmez gibi feto,gormek istiyorlarsa misira baksinlar. Hala yok deniyorsa inkara basvuruyorsa hani,evlatlarini arayan bir kadinvardi 95 besyasinda oglunun gelecegi yolu bekliyordu .biraz onurlu olungecen birsanatci biriyle evkeniyor fakat adam dolandirici cikiyor bunu kendimi acikliyor biri serefsizse demiyor ben serefsizim ,cunku onun kaninda serefsizlik var tipki vanpir gibi katil ruhlu insanlar bunlar insan olamaz,insanligindan utansinlar.
  • abdullahabdullah4 sa önce
    ABD/NATO/CİA/gayrımilli derin devletin ve zalim cinayetlerinin sonu, binlerce yıllık kadim milli-yerli devlet tecrübesi ve aziz milletin cesur adamları ile geldi inşallah... ancak bunların medyada, siyasette, mafya-sanat-işadamı-asker/polis/istihbarat lobilerinin etkisi hala devam ediyor... her fırsatta kafa çıkarıyorlar, son hücre deşifre ve etkisiz hale getirilinceye kadar inlerine girmeye devam bu kanserin!
  • KömürKömür4 sa önce
    Milletler kimlikleri ile vardırlar. Kimliklerini belirleyen dilleri, kültürleri, kahramanları ve efsaneleri vardır. Bir Türk efsanesi olan "Ergenekon Destanı"nını "kirli işler"le aynı kareye sığdırma çabanız nedendir? Sizdeki bu Türk düşmanlığının özünde ne var merak ediyorum. Ümmetçilik desem "düşman” olmadığımız müslüman ülke bırakmadınız neredeyse. Patronunuz kim bilmem, ama bu ülke sizin gibi üç beş satılmışın yıkamayacağı kadar güçlüdür haberiniz olsun.
  • Yunus 16 Yunus 16 5 sa önce
    1993 DEKİ SİVAS DEVLET YETKİLİLERİ ( vali, Garnizon komutanı, emniyet müdürü ve TEMEL) İSTESEYDİ ADAM GİBİ GÖREV YAPSAYDI KATLİAM ÖNLENİRDİ! DÜNYANIN ADALETİ OLSAYDI BU DÖRT KİŞİ GÖREVİ İHMALDEN, 34 KİŞİNİN ÖLÜMÜNDEN ŞİMDİ HAPİSTEYDİ!
  • Mehmet velit yurtMehmet velit yurt6 sa önce
    Sayın Karahasanoğlu bu kadar karanlık alan varsa ve halen aydınlatılmamışsa, Allahaşkına 17 seneden beri iktidar olanların hemen yanındasınız. Bunu neden onlara sormuyorsunuz da karanlıkta yine sallayıp duruyorsun. Devletin kozmik odasına girenler, devletin gizli işlerini de öğrenmişlerdir. Dün altına zırhlı mercedes verilenler biliyor olabilir mi, sizin soruların cevabını.,? ..
  • Süleyman Sırrı DinçerSüleyman Sırrı Dinçer7 sa önce
    "Derin"..alçakları..görmek..istemeyenler..çağdaşlık.."terörist..müslüman" algısı..yaratmayı..sürdürüyorlar.
  • MusettinMusettin8 sa önce
    Maşallah 70 yıl geriye gitmişsin ama Ergenekon dediğin olaylarda ölenlerden hiç bahsetmiyon Ergenekon un savcılarından hiç bahsetmiyon o davaları açanlar şimdi nerede yazmıyorsun o savcılara zırhlı araçlar verenlerden bahsetmiyorsun sadece başlık Ergenekon gerisi 30 öncesi şu anki hükümetin hiç sorumluluğu yokmuş gibi davranman yüzsüzluktur bil istedim

Ali Karahasanoğlu

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