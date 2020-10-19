Erdoğan’ı devirme yolunda 2023’ün KKTC’deki denemesi fos çıktı!

Türkiye’de birbirine benzemeyen partileri bir araya getirerek, Tayyip Erdoğan’ı devirmeye çalışanlar.

Taa 2012’lerde, Mısır seçimlerinde planlar yapmaya başlamışlardı..

Mursi yerine, rakibini destekleyerek, ilerde Türkiye’de sahneye koyacakları tezgahın denemesini yapmışlardı..

Erdoğan’a, “Sana ne Mısır’dan. Karışma başka ülkelerin içişlerine” derken, kendilerinin ölümüne Mursi’nin rakiplerini desteklediklerini halktan gizlediler..

Mısır’daki seçimlerde, başarılı olamadılar.. Mursi kazandı. Ama pes etmediler..

Bir yıl sonra, darbe ile Mursi’nin indirilmesi süreci yaşandığında, nerede ise alkışladılar..

Mısır halkının büyük çoğunluğunun desteklediği Mursi yerine, farklı kesimlerin birlikteliği ile darbeci Sisi, silah zoru ile koltuğa oturtuldu..

Irak’ta benzer, Libya’da benzer tavırlar geliştirildi..

Serraç yerine, Hafter’i destekledi, bizim muhalefetimiz..

Erdoğan kimle iyi anlaşıyorsa, ona sırtlarını döndüler..

Rakibine kucaklarını açtılar..

Türkiye’de de Muharrem İnce’nin anlatımı ile: “Seçime girmişsin, kazanmış, girmişsin kazanmış” diye özetlediği üzere..

Erdoğan’ı yenemeyeceklerini gördükleri için..

“Benzemez partileri bir araya getirerek” rakip olmayı planladılar..

2007’de cumhurbaşkanı seçtirmemek için muhtıra verdirmeyi, Anayasa Mahkemesi’ne skandal 367 kararını verdirmeyi göze alan CHP, 2018’e geldiğinde, aynı Abdullah Gül’ü, “Erdoğan’ın karşısında cumhurbaşkanı adayımız” diye ilan etmeye kalkıştı..

Plan, ilk turda cumhurbaşkanı seçtirmemek. İkinci turda da Erdoğan’ın karşısında, CHP’lilerin, Erdoğan düşmanı kim varsa; HDP’si, SP’si, İP’i vesairesi hepsinin oyunu tek adayda toplayıp, AK Parti’yi kaybettirmekti..

Olmadı..

Tek başlarına girdikleri seçimlerde kazanma ihtimalini sıfır olarak gördükleri için, mahalli seçimde “benzemezleri bir araya getirme politikası”nı geliştirdiler..

Bu sefer tutturdular..

CHP ilk adımı kendi tabanından gelen bir isim yerine.

ANAP’tan transfer ettiği Ekrem İmamoğlu’nu aday göstererek atmıştı.

Ardından İyi Parti, “yabancımız değil” demiş, desteğini açıklamış.

Kandil’den gelen talimatta, “AK Parti’nin karşısında hangi aday var ise, kim olursa olsun, o desteklenecek” denildiği için, HDP’liler de aynı adaya yönelmiş..

“Tayyip Erdoğan’a bir tokat vurma aşkı ile yanıp tutuşan” SP’lilerin bir kısmı..

Ve daha birbirine benzemeyen ne kadar zıt kardeş var ise..

Hepsi bir araya gelmiş ve sonuçta Ekrem İmamoğlu, İstanbul’un başına bela olmak üzere başkanlık koltuğuna oturmuştu..

Bundan sonrasında da..

Şimdi yeni gelişme olarak..

KKTC’deki seçimleri planladılar.

Erdoğan’ın iyi anlaştığı Ersin Tatar yerine..

Türkiye’deki muhalefetin adayı, Mustafa Akıncı idi.

Hani bana sorsanız.

“Oy kullanma hakkın olsa, Ersin Tatar’a gönül rahatlığı ile oy verir miydin” denilse..

Biraz düşünürüm ama..

“Ehven-i şer” babından, Tayyip Erdoğan’ın işaret ettiği Ersin Tatar seçilmesin de gerekirse Rum damadı olan Mustafa Akıncı seçilsin diyen Türkiye’deki muhalefetin propagandaları eşliğinde, dün seçim yapıldı..

Beklenti şu idi.

Geçtiğimiz hafta ilk turda.

Ersin Tatar % 32 oy alsa da..

Mustafa Akıncı % 29’da kalsa da..

Aynen Türkiye’de planladıkları gibi..

İkinciyi cumhurbaşkanı seçtirecekler ve Türkiye’ye de bu sonucu transfer edeceklerdi..

Onun için, % 29 oy alan Akıncı’ya, % 20 oy alan üçüncü adayın desteğini ilan ettirdiler.

Böylece Akıncı’nın oyu % 49’a garanti olarak çıkmış oldu..

Ordan burdan % 1 oy daha gelince.. Cumhurbaşkanlığı garanti olacaktı..

Erdoğan’a yönelik devirme girişiminin denemesi, KKTC’de böylece hayata geçirilmiş olacaktı..

Ama..

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde denenen ve kendilerine göre başarılı olanlar..

“Papaz her zaman pilav yemez” atasözünü unuttukları için.

“Bir sıçrarsın çekirge, iki sıçrarsın çekirge..” atasözümüzü unuttukları için..

Dün fiyaskoyu yaşadılar..

Benzemezleri bir araya bir seferliğine getirebilirsiniz.

Biriken düşmanlıklar üzerinden, bir araya gelmesi mümkün olmayan insanları bir noktada buluşturabilirsiniz..

İP’liler ile HDP’lileri aynı adayın arkasında topladığınız gibi..

Kendisini ülkücü diye tanıtan İP’liler ile PKK’nın uzantısı HDP’lileri aldatıp bir seferliğine yan yana getirebilirsiniz ama..

Bu birliktelik ilanihaye olmaz..

Her zaman olmaz..

Her yerde olmaz.

Her konuda olmaz..

Hani çekirge bir sıçrar. Belki iki de sıçrar ama.

Bunun sonu neresidir, pek de bilinmeyen bir sonuç değil..

Türkiye’de 2018’de oynanmak istenen.

2019’da başarılı olan.

2023’de tekrar oynanmak istenen oyun..

KKTC’de 2020’de başarısız olmuştur..