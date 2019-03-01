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Erbakan öldü, bari Şevket abi çıksa da, şu utanmazları sustursa!

01 Mart 2019 Cuma

Başlıkları şöyle: “28 Şubat devam etseydi, 15 temmuz kalkışması yaşanmazdı!”

Ne kadar ilginç bir başlık değil mi?

Kim atmış bu başlığı?

ABD’nin CIA’inin kucağında oturan FETÖ’nün kurduğu Taraf gazetesinin kuruluşunda bulunup, şimdi ise İngiliz BBC’ye kapağı atan Mahmut Hamsici..

Yok yok.

Kendi sözü değil..

28 Şubat’ın BÇG’sinin kurucularından Çetin Doğan’a söyletmiş, bu parlak cümleyi..

İfade aynen şöyle:

“Bu süreç (28 Şubat’ı kastediyor) devam etse, başarılı olsa, bu iş sonuna kadar devam etseydi, Silahlı Kuvvetler’de irticai yapılanmaya geçit verilmezdi, 15 Temmuz gibi alçakça bir kalkışma hareketi olmazdı.”

Darbeci zihniyetini, çekinmeden bugün dahi hâlâ ortaya koyan, gerçekleri tersyüz eden sahtekar mantığı görüyor musunuz?

“28 Şubat sürse imiş, 15 Temmuz darbe girişimi olmaz”mış..

Devam ediyor..

“Orduda Gülencilere yer açan tasfiyelerle mevcut iktidar olmuştur. 2003’ten itibaren, hükümet irtica vesilesiyle atılmalara şerh koydu. Harp okullarına hepsine senede sekiz yüz civarında öğrenci alınır. Bunların kaynağı askeri liselerdir. Ama dışarıdan da yaklaşık yüzde 5’i geçmeyen oranda, sivilden personel alınır. 15 Temmuz darbe girişimine iştirak eden, cumhurbaşkanının yaveri olan falan hepsi o dönemlerde sivillerden gelenler. Askerlerden de vardır. Askerlerden de genç olanlardır.”

İnsan yalan söyler de..

O yaşta, yüzüne tükürülecek kadar açıktan söylemez..

15 Temmuz hain darbe girişimine imza atanların en önünde yer alan Akın Öztürk, AK parti iktidarı döneminde mi general oldu?

Yalancı sahtekar?..

Mehmet Partigöç, Semih Terzi, TSK’ya 1989’da girmedi mi?

Askeri liseye 1984’de girmediler mi?

AK Parti iktidara geldiğinde, zaten bu isimler, etkili makamlara gelmemişler miydi?

Öyle ki..

300 generalden 150’den fazlası, FETÖ’nün hain darbe girişimine katıldığına göre..

Boşverin siz yaverleri..

Çünkü darbeyi yaverler yapmadı..

15 Temmuz hain darbesini, generaller yaptı..

O zaman, ABD’li damat sahibi olup, ABD’nin milli generalleri tasfiye etmesinden şikayetçi gözüken Çetin Doğan, 15 Temmuz’daki darbeci generallerden bahsetsin.

O generaller, 28 Şubat süreci devam ederken, tıkır tıkır yükselmediler mi?

Çıkartalım, tek tek isimleri..

Vuralım suratına..

Ama bunlarda utanma yok..

Anayasa Mahkemesi üyelerini, Genelkurmay’a çağırıp..

İrtica brifingi vermişler..

TSK’daki salonda, Başbakan Necmeddin Erbakan’ın fotoğrafını ekrana verip, irticayı anlatmışlar..

Adam hiç yüzünü kızartmadan, “Ben Batı Çalışma Grubu’nun brifinginden bahsedeyim. Bizimkiler, Türk-Yunan sorunları ve iç güvenlikle ilgili sorunlardı, tabii Şubat kararları gündemde olduğu için, sorular tamamen irticaya yönelik oldu. Bunlara verdiğim cevapların hepsi var, hatta hepsi gazetelere yansımış durumda. Bakın ne diyor burada ‘Ordu: devleti koruyalım’, ‘Ülkeyi biz yönetmiyoruz.’”

Ulan şaklaban..

Senin amirin pozisyonundaki Başbakan’ı, senin üniforma üzerinde iken suçlamaya ne hakkın var?

Kimden yetki alıyorsun da, Başbakan’ın fotoğrafını, mücadele edilecek bir kişi gibi gösteriyorsun..

Yargıçlara bu brifingi vermişler..

Sonra da diyor ki, “Aslında konumuz Yunan ile ilişkilerdi.. Gündem 28 şubat ile ilgili olunca, o yönde sorular soruldu..”

Bre utanmaz..

O tarihte iki tane gazete, senin damadının Amerikalı olduğunu, dinini de yazıp manşet atsaydı..

Sonra da Yunan ile ilişkileri anlattığınızı söylediğin brifingde, “Sizin damat ABD’li mi?’” diye sorsa idi..

Cevap mı verirdin?

Yoksa Meral Akşener’e yaptığınız malum tehdidi, fiilini orada gerçekleştirir miydin?

Yunan ile ilgili brifing verirken, gazeteciler sormuşmuş..

Ahlaksız adam..

Gazetecilerle ilgili brifing verirken, gazeteciler irticayı sordu diyelim..

Peki siz o an, Başbakan Erbakan’ın fotoğrafını da içeren anlatımı aynı anda nereden buldun da, anında ekrana verdin..

Haydi diyelim, asker disiplinlidir..

300 generalden 150’si FETÖ’cü olana kadar uyur ama..

Disiplinlidir..

Gazeteciler sorunca..

Anında, irtica ile ilgili dökümanları bulup, ekrana yansıttılar..

Peki..

Aynı brifingi, yargıçlar için verdiğinizde..

Yargıçlar da size, irticaya mı sordular, utanmaz adam..

Ki..

Aynı anlatımı, yargıçlara da yaptınız..

Şimdi de kıvırmak için..

Kendinizi kurtarmak için..

Ahlaksızca yalan söylüyorsunuz..

**

Ah ah..

Necmeddin Erbakan hocamız, hatıralarını yazacaktı..

Bunların yaptıkları rezillikleri tek tek dökecekti..

Evet, nazik adamdır..

Evet, devlet adamıdır..

Ama..

Bakın, o hain 28 Şubat’ın üzerinden, 22 yıl geçmiş..

Adam hâlâ, dindar insanlara baskı kurulmasını istiyor.

“28 şubat sürseydi, 15 Temmuz olmazdı” diyerek yalan söylüyor..

Ama biz, birinci ağızdan, bu darbecilerin yaptıklarını yüzlerine vuramıyoruz..

Hatta..

Adamlar çıkıp, 28 Şubat’ta alay ettikleri, tahkir ettikleri isimleri, kendilerine şahit tutuyorlar..

O isimlerden birisi de dönemin Adalet Bakanı Şevket Kazan..

Şevket abi için de, bakın Çetin Doğan ne demiş: “Şevket Kazan’a da sordular. Merhum Erbakan’ın en yakın arkadaşı Kazan kitabında ‘Sanıyorlar ki biz askerlerden korktuk, yok öyle bir şey diyor. Biz ahde vefadan dolayı böyle yaptık’ diyor. Yeni bir protokol yapıyorlar. Ama bir kısım siyasetçi, darbe paranoyası yaratmıştır, ona müdahale edecek halimiz yok.”

Şevket Kazan’ın 28 şubat davasında, “şikayetçi değilim” sözü üzerinden, bir kitaptaki, “Biz askerden korkarak hükümeti bırakmadık” açıklaması üzerinden..

Çetin Doğan kendisine savunma geliştiriyor..

“28 Şubat’ta asker, hükümete baskı yapmadı” diyor..

Dahası..

“Aynı süreç şimdi de başlatılmalı ki, ülkeyi korumuş olalım” diyor..

Yani başörtü yasağını istiyor.

Yani İHL’lerin kapatılmasını istiyor..

Yani, Kur’an kurslarının kapatılmasını istiyor..

Böyle bir tablo karşısında..

Çağrım Şevket abiye..

Yok mu diyeceğin iki kelime?

Yok mu, şu utanmaza vereceğin bir cevap?

 

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YORUM YAZ

  • mlymmlym23 dk önce
    Mehmet kardeşim düşüncemi yazmışsın 10 numara bir yorum olmuş imzamı atıyorum.
  • Mehmet ZenginMehmet Zengin26 dk önce
    O, cevabını eski Adalet Bakanı olarak 28 Şubat Davası’nda “mağdur” olarak beyanı alındığı Mahkeme başkanının “Şikayetçi misiniz” sorusuna; “Hayatımın en zor kararıdır, bu dosya için şikayetçi olmak.Ben de insanım, şikayetçi değilim” ifadelerini kullanarak zaten vermişti! Daha ne cevabı bekliyorsunuz?!!
  • YaziyorumYaziyorum26 dk önce
    Sayin abdurraman dilipak hoca,da guzel makalesi kendisine tesekur ederim Allah razi olsun,onun sutununda tekrar yorum lari okurum insallah
  • görkemgörkem31 dk önce
    bir orduda generaller katinin yarisi Fetö gibi bir hainin etkisine girmisse,o ordudan artik pek HAYIR gelmez, fakat: o hareketin sivil ve siyasi ayagi nerede diye sorma hakkina sahibiz!.. Biz siradan vatandaslar, gayet iyi biliyoruz ki; 1980' lerden beri "birileri" ayni yagmurda islaniyorlar,ayni tastan su iciyor, ayni havayi teneffüs ediyordu... kim onlar ???
  • Kemal ergunKemal ergun33 dk önce
    Sevket abinde temelina.latif senerin ekibinden. Tezekten terazinin bokan dirhemi olur.
  • Kemal yıldırımKemal yıldırım36 dk önce
    Maalesef Erbakan hocamızın yakınındakiler hep hainmiş ne Şevketi ne Oğuzhanı ne öbürleri ne İngiliz Temeli
  • mahirmahir40 dk önce
    mangal gibi yürek ister o da onda yok. tavşan yürekli.
  • YaziyorumYaziyorum41 dk önce
    Sayin ali beye makalesinden dolayi tesekurler,28 subat sorumlulari bati calisma baskani cetin dogani hala konusuyorsa,baskalarini suclamaya gerek yok son ahir omrunu kodesde gecirsin ,eski millet vekillerini ajanlikla suclayanlar neden o zaman deyilde simdi sucluyorlar ben eski milli goruslu olarak bizim desdek verdigimiz partiyi korkak bilsenizdeinsan ne kadar dayanir tek bildigim bu parti yuzunden halkin kirdirilmasindan,kan dokulmesinden korktular sayin erbakan hocarahmetli oldu ozamanda oldurebilirlerdi korkusu kendi deyildi eski millet vekillerinden ajan olacagina ihtimal vermiyom,yiorumcu hayirli cumalar ola yazmisya onu birdaha okuyun hayirli cumalar.
  • ali asımali asım44 dk önce
    bu çetin doğan gibi dine karşı olanların pervasızlığı..millet herşeyi görüyor rahat olunuz.islam nurunu tamalıycaktr..İHL nn Allah tan başka kimseye ihtiyacı yoktr.lütfen artık buraların ismini siyasi arenaya çekmeyinz.çocuklarımızı buralara yolladık..onları hedef yapmayın yaptırmayın...kimse kendi çıkarları uğruna artık İHL ismini ağzına almasın..orda okuyan bizim gibi çocuğnuz varsa hakkını arayın olsun bitsin...
  • görkemgörkem46 dk önce
    bir orduda generaller katinin yarisi Fetö gibi bir hainin etkisine girmisse,o ordudan artik pek HAYIR gelmez, fakat: o hareketin sivil ve siyasi ayagi nerede onlar neden yargilanmiyor diye sorma hakkina sahibiz!.. Biz siradan vatandaslar, gayet iyi biliyoruz ki; 1980' lerden beri "birileri" ayni yagmurda islaniyorlar,ayni tastan su iciyor, ayni havayi teneffüs ediyordu... kim onlar ???
  • VatanYahutSilistreVatanYahutSilistre50 dk önce
    tavuk mu yumurtadan çıkar yumurta mı tavuktan çıkar?Sayın yazar döndür döndür,pişir pişir hep aynı şey....Kuran kursları kapatılacak(mış), başörtü yasağı geri gelecek(miş)...ha bi de son moda "Beka" yı ekle...Bence Türkiye'de en güzel rant ne inşaat ne turizm!!!En güzel rant Din ve Siyaset...Herkes doğuştan bir kere siyasetçi elde var 1..Din zaten kolay...Adam hayatında bir kere bile Kur-an'nın bırak arapçasını Türkçe mealini bile okumamış "İslamiyet" in ana damarlarını özümzememiş,akıl ve gönül gözüyle bakmamış kısaca "fikir" sahibi olmamışama kendini derya sanır. İşte yanılgı burda,şirk burda...Bilmez ki sadece ve sadece islamiyetin 5 şartı ile müslüman olunamayacağını (Haşaa onu ben de bilemem!!!)..Dinler tarihini okumamış ki"İslamiyet" i tek din sanır. Oysa Hz.Allah(cc) islamiyet'ten önce kaç peygamber göndermiş ve hepsinin yolu ve referansı Hz.Allah(cc)...Bilmez vicdanlı bir insan nasıl olunur?Kul hakkı yememeği,doğru ve dürüst olmayı,tüm canlıları sevmeyi,saygıyı ve ahlakı...yalan ve iftiranın nasıl bir zehir olduğunu bilmez...Tüm bunları bilmez lakin onun adınabildiğini zannettiği kişilerin peşinde koşar yani aklını kiraya verir ve aldatılır...
  • Kocasolak Kocasolak 1 sa önce
    Sade Şevket kazan a yüklenme, diğerleri nerde? Millet vekilleri nerde? Neden davayamüdahil olan BİR TEK siyasetçi yok? KORKAKLARZ sürüsü, müslüman Allah’dan başkasından korkar mı? O vakit bunlar NE? Hangi dinden? Bizi aldatan bizden değildir.
  • Vatandaş Sabri !!!!!Vatandaş Sabri !!!!!1 sa önce
    Ya git Allah aşkına git. Hangi millilikten bahsediyorsun ? Birilerinin maşası olmuş,habire müslümana saldıran,hep olumsuz,hep kötü yanlarını haber yapıp algı operasyonları yapmaya çalışan gazete müsveddesini neden kim için okuyalım
  • Yavuz Selim Yavuz Selim 1 sa önce
    AĞZINA SAĞLIK ABİ
  • OkurOkur1 sa önce
    İfademin arkasındayım der.
  • mehmetmehmet2 sa önce
    Orda dur sayın yazarımız devlet adamıymış yok nazikmiş kusurabakmayın devlet idare edilirken naziklik devlet adamlıgı bu degildir buna acıkca acizlik korkaklık denir zalimin karşısında susanda zalimdir lütfen şevket kazanmış erbakanmış kusurabakmayın ödlek ve korkaklar demek daha dogrudur..Sayın cumhurbaşkanını halk niçin seviyor sanıyorsunuz bu pezevenklere hadinşi bildirdiyola getirdi şimd konuşsalaryakorkak adam ülke idare edemez ondan dolay kibarmış devlet adamıymış görüyoruz o partinin şimdiki kurucularını 28 şubatı savunacak kadar şerefsizler şimdiki o partideki idareciler gecin şukorkaklıgı savunmayın sayın yazar tarftar olmayın birazda iğneyi kendinize batırın bu adamlarkorkak ödlek sonrada devlet adamıymış gecin şunları müslüman korkak olmaz ama aptalda olmaz...sadece yazacagım budur..savunmayın şu ödlekleri...
  • Kemal Kemal 2 sa önce
    Bu yazınıza ve daha bir çok soruların yanıtını gazetenizde uzun yıllardır köşe yazarlığı yapan Sayın Apdurrahman Dilipak'ın bu günkü yazısında bulabilirsiniz.Okumadıysanız kesinlikle tavsiye ederim.
  • samimisunsamimisun2 sa önce
    tv leri açın bakın 28 şubatı savunamayan ama yok öyleydi yok böyleydi falan filan diye kıvıran asker kökenli yorumcular akp düşmanı yorumcular kıvırıp kıvırıp duruyor durumu idare etmeye çalışıyor bizim mahallenin yorumcuları tam söze girecekken ya lafı kesiliyor ya reklam giriyor zaten konuşma özürlü yorumcularımız olduğu içinde adamlar yağ gibi su yüzüne çıkıyor bir komedidir gidiyor insan aklıyla rsman dalga geçiliyor bnizde çaresizce küfür ded ede malca seyrediyor ve dinliyoruz
  • ali marsilali marsil3 sa önce
    feto 1978 den beri askeri okullara adam yerleştiriyor bunlardan biri benim kardeşim idi. daha neler neler.yazarla görüşüp bazı bildiklerimi paylaşa bilirim. tlfonum 5072291679
  • vatandas sabrivatandas sabri3 sa önce
    KAMPANYAYA DAVET...saygıdeğer yorumcu kardeşlerim hepinize hayırlıgunler ,cuma gününüz mübarek olsun.BİLGİSİ OLMAYANIN FİKRİ OLMAZ.BİLGİLİ TOPLUMU BEŞERİHİÇBİR GÜÇ YIKAMA.Değerli kardeşlerim yerli ve milli gazetelerimizi destekleyelimki!Bilgi pinarlarimiz devam etsin.OKUMAK,BİLGİ SAHİBİ OLMAK EMPERYALİZMİN EN BÜYÜK PANZEHİRİDİR. ....SAYGİLAR .SEVGİLER. ...
  • Cuma mübarek olaCuma mübarek ola3 sa önce
    Peki bu adam ceza aldı yanılmıyorsam müebbet.neden dışarda ? Diğerleride hepsi dışarda.ve bide ahkam kesebiliyorlar .bence şevketten medet bekleyeceğine bu absürt durumu sorgula.CEZALARI ONANDIĞI HALDENEDEN CEZALARINI ÇEKMİYORLAR.Ancak 28 şubat mağdurları içeride zulme devam.
  • Ayşe Ayşe 3 sa önce
    Şevket abi de temel gibi oldu
  • ORHAN İNANORHAN İNAN3 sa önce
    AKP ÇIKTIKTAN SONRA GERİYE KALANLAR HEP DEFOLU OLDULAR VE YANLIŞ İŞLER YAPMAKTAN HİÇ GERİ DURMADILAR.YÜZSÜZ,RİYAKAR,KÜFÜRBAZ,MİLLET VE DİN DÜŞMANI DEVŞİRME DARBECİLERİ BİLE NEREDEYSE SARILIP ÖPECEKLER.CHP VE HDP İLE İTTİFAK YAPANLARDAN NE BEKLENİR?
  • m.gultekm.gultek3 sa önce
    bızımde hatalarımız vardı dıyen bırısı.oy isterken ıyı oy aldığın kımselerın hakkını savunmaya gelınce kac. yıllardır o davanın ekmegını yıyenler sevket kazan oguzhan asıltuk nerede yazıklar olsun ıkı kelıme edemedınız
  • AlperAlper3 sa önce
    Yeşil holdingler,Milli Görüş tabanının cebini boşalttı,Erbakan ve arkadaşlarının kaç kuruş battı.Çantalarıı bile satın alamayacağız bunların,islamı araçsallastirdiklari ortada.Projeler,siyasal islamı bitirdi ama birileri para ve makam elde etti,ahirette makamları da umduğum olur,İnşallah.
  • ayşe gülayşe gül3 sa önce
    bıktım sizin bu abi edebiyatınızdan. yolda bırakıp kaçanların hepsine de muhabbetle bağlısın.
  • kadir çetinkadir çetin3 sa önce
    şevket kazan , oğuzhan asiltürk bunlar hocanın yanına yerleştirilmiş birer ajan olduğunu bilmiyormusunuz.
  • OrhnbktsOrhnbkts4 sa önce
    Davacıyim bile diyemeyen o sümsük mü? O Şevket e hakkım helal olmasın. Adam belleyip oy vermiştik.
  • ayhanayhan4 sa önce
    şevket kazan'ın vukuatı çok...ondan bi cacık olmaz. ahde vefa olsaydı beyefendi o dönemde refahı, dindar insanları savunan akit gazetesinin bugün yayın hayatında olan akit tv sine çıkardı...olanları gümbüt gümbür anlatırdı...ama nerde. beyefendi bir uçak yolculuğunda çevik bir denen darbeci matkap la sohbet etmiş kişidir.
  • YucelYucel4 sa önce
    Alibey şuna ve onun gibilere abi abi deyip durmayin.canim sikiliyor.abilgi haketilermi ki abi diyorsun
  • Hakan TemurHakan Temur4 sa önce
    Yok abicim yok söyleyemez bu onursuz gurursuz adamlar koca parti kripto fetocu İngiliz islamcisi Temelden şeref yoksunu ama kaldı Oğuzhan Asilturk denen  ortada bile yok
  • ahmetahmet6 sa önce
    soyisim benzerligi mi yoksa bu Hamsici, gorevden uzaklastirilan HSYK baskani Ahmet Hamsici ile akraba mi? cok ilginc
  • Süleyman Sırrı DinçerSüleyman Sırrı Dinçer8 sa önce
    Kaleminize..sağlık..maalesef..Şevket..kazan.ve..onun..gibiler..basiretsiz..çıktılar..çağrınıza..cevap..vereceğini..sanmıyorum..inşallah..yanılırım..selamlar..sevgiler..
  • Adıyaman Adıyaman 9 sa önce
    Eline diline sağlık ali kardeş çok iyiolur 28 Şubat hiç unutmam Hani o hocalar ordu göreve pankartcılar nerede .
  • ne uman, ne bulunne uman, ne bulun9 sa önce
    Şövlet âni, öyle senin çağırmanla gelmez, gider emin çöleişeyene; hönküre hönküre Tayyib Erdoğan' ı şikayet eder! Şahit olmadık mı geçmişte!

Ali Karahasanoğlu

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