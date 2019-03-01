Erbakan öldü, bari Şevket abi çıksa da, şu utanmazları sustursa!

Başlıkları şöyle: “28 Şubat devam etseydi, 15 temmuz kalkışması yaşanmazdı!”

Ne kadar ilginç bir başlık değil mi?

Kim atmış bu başlığı?

ABD’nin CIA’inin kucağında oturan FETÖ’nün kurduğu Taraf gazetesinin kuruluşunda bulunup, şimdi ise İngiliz BBC’ye kapağı atan Mahmut Hamsici..

Yok yok.

Kendi sözü değil..

28 Şubat’ın BÇG’sinin kurucularından Çetin Doğan’a söyletmiş, bu parlak cümleyi..

İfade aynen şöyle:

“Bu süreç (28 Şubat’ı kastediyor) devam etse, başarılı olsa, bu iş sonuna kadar devam etseydi, Silahlı Kuvvetler’de irticai yapılanmaya geçit verilmezdi, 15 Temmuz gibi alçakça bir kalkışma hareketi olmazdı.”

Darbeci zihniyetini, çekinmeden bugün dahi hâlâ ortaya koyan, gerçekleri tersyüz eden sahtekar mantığı görüyor musunuz?

“28 Şubat sürse imiş, 15 Temmuz darbe girişimi olmaz”mış..

Devam ediyor..

“Orduda Gülencilere yer açan tasfiyelerle mevcut iktidar olmuştur. 2003’ten itibaren, hükümet irtica vesilesiyle atılmalara şerh koydu. Harp okullarına hepsine senede sekiz yüz civarında öğrenci alınır. Bunların kaynağı askeri liselerdir. Ama dışarıdan da yaklaşık yüzde 5’i geçmeyen oranda, sivilden personel alınır. 15 Temmuz darbe girişimine iştirak eden, cumhurbaşkanının yaveri olan falan hepsi o dönemlerde sivillerden gelenler. Askerlerden de vardır. Askerlerden de genç olanlardır.”

İnsan yalan söyler de..

O yaşta, yüzüne tükürülecek kadar açıktan söylemez..

15 Temmuz hain darbe girişimine imza atanların en önünde yer alan Akın Öztürk, AK parti iktidarı döneminde mi general oldu?

Yalancı sahtekar?..

Mehmet Partigöç, Semih Terzi, TSK’ya 1989’da girmedi mi?

Askeri liseye 1984’de girmediler mi?

AK Parti iktidara geldiğinde, zaten bu isimler, etkili makamlara gelmemişler miydi?

Öyle ki..

300 generalden 150’den fazlası, FETÖ’nün hain darbe girişimine katıldığına göre..

Boşverin siz yaverleri..

Çünkü darbeyi yaverler yapmadı..

15 Temmuz hain darbesini, generaller yaptı..

O zaman, ABD’li damat sahibi olup, ABD’nin milli generalleri tasfiye etmesinden şikayetçi gözüken Çetin Doğan, 15 Temmuz’daki darbeci generallerden bahsetsin.

O generaller, 28 Şubat süreci devam ederken, tıkır tıkır yükselmediler mi?

Çıkartalım, tek tek isimleri..

Vuralım suratına..

Ama bunlarda utanma yok..

Anayasa Mahkemesi üyelerini, Genelkurmay’a çağırıp..

İrtica brifingi vermişler..

TSK’daki salonda, Başbakan Necmeddin Erbakan’ın fotoğrafını ekrana verip, irticayı anlatmışlar..

Adam hiç yüzünü kızartmadan, “Ben Batı Çalışma Grubu’nun brifinginden bahsedeyim. Bizimkiler, Türk-Yunan sorunları ve iç güvenlikle ilgili sorunlardı, tabii Şubat kararları gündemde olduğu için, sorular tamamen irticaya yönelik oldu. Bunlara verdiğim cevapların hepsi var, hatta hepsi gazetelere yansımış durumda. Bakın ne diyor burada ‘Ordu: devleti koruyalım’, ‘Ülkeyi biz yönetmiyoruz.’”

Ulan şaklaban..

Senin amirin pozisyonundaki Başbakan’ı, senin üniforma üzerinde iken suçlamaya ne hakkın var?

Kimden yetki alıyorsun da, Başbakan’ın fotoğrafını, mücadele edilecek bir kişi gibi gösteriyorsun..

Yargıçlara bu brifingi vermişler..

Sonra da diyor ki, “Aslında konumuz Yunan ile ilişkilerdi.. Gündem 28 şubat ile ilgili olunca, o yönde sorular soruldu..”

Bre utanmaz..

O tarihte iki tane gazete, senin damadının Amerikalı olduğunu, dinini de yazıp manşet atsaydı..

Sonra da Yunan ile ilişkileri anlattığınızı söylediğin brifingde, “Sizin damat ABD’li mi?’” diye sorsa idi..

Cevap mı verirdin?

Yoksa Meral Akşener’e yaptığınız malum tehdidi, fiilini orada gerçekleştirir miydin?

Yunan ile ilgili brifing verirken, gazeteciler sormuşmuş..

Ahlaksız adam..

Gazetecilerle ilgili brifing verirken, gazeteciler irticayı sordu diyelim..

Peki siz o an, Başbakan Erbakan’ın fotoğrafını da içeren anlatımı aynı anda nereden buldun da, anında ekrana verdin..

Haydi diyelim, asker disiplinlidir..

300 generalden 150’si FETÖ’cü olana kadar uyur ama..

Disiplinlidir..

Gazeteciler sorunca..

Anında, irtica ile ilgili dökümanları bulup, ekrana yansıttılar..

Peki..

Aynı brifingi, yargıçlar için verdiğinizde..

Yargıçlar da size, irticaya mı sordular, utanmaz adam..

Ki..

Aynı anlatımı, yargıçlara da yaptınız..

Şimdi de kıvırmak için..

Kendinizi kurtarmak için..

Ahlaksızca yalan söylüyorsunuz..

**

Ah ah..

Necmeddin Erbakan hocamız, hatıralarını yazacaktı..

Bunların yaptıkları rezillikleri tek tek dökecekti..

Evet, nazik adamdır..

Evet, devlet adamıdır..

Ama..

Bakın, o hain 28 Şubat’ın üzerinden, 22 yıl geçmiş..

Adam hâlâ, dindar insanlara baskı kurulmasını istiyor.

“28 şubat sürseydi, 15 Temmuz olmazdı” diyerek yalan söylüyor..

Ama biz, birinci ağızdan, bu darbecilerin yaptıklarını yüzlerine vuramıyoruz..

Hatta..

Adamlar çıkıp, 28 Şubat’ta alay ettikleri, tahkir ettikleri isimleri, kendilerine şahit tutuyorlar..

O isimlerden birisi de dönemin Adalet Bakanı Şevket Kazan..

Şevket abi için de, bakın Çetin Doğan ne demiş: “Şevket Kazan’a da sordular. Merhum Erbakan’ın en yakın arkadaşı Kazan kitabında ‘Sanıyorlar ki biz askerlerden korktuk, yok öyle bir şey diyor. Biz ahde vefadan dolayı böyle yaptık’ diyor. Yeni bir protokol yapıyorlar. Ama bir kısım siyasetçi, darbe paranoyası yaratmıştır, ona müdahale edecek halimiz yok.”

Şevket Kazan’ın 28 şubat davasında, “şikayetçi değilim” sözü üzerinden, bir kitaptaki, “Biz askerden korkarak hükümeti bırakmadık” açıklaması üzerinden..

Çetin Doğan kendisine savunma geliştiriyor..

“28 Şubat’ta asker, hükümete baskı yapmadı” diyor..

Dahası..

“Aynı süreç şimdi de başlatılmalı ki, ülkeyi korumuş olalım” diyor..

Yani başörtü yasağını istiyor.

Yani İHL’lerin kapatılmasını istiyor..

Yani, Kur’an kurslarının kapatılmasını istiyor..

Böyle bir tablo karşısında..

Çağrım Şevket abiye..

Yok mu diyeceğin iki kelime?

Yok mu, şu utanmaza vereceğin bir cevap?