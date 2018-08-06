0553 313 94 23

Emperyalizmin sözcülüğünü yapan solcular!

06 Ağustos 2018 Pazartesi

Onlar diyorlar ki: “Biz emperyalizm karşıtıyız..” Biz diyoruz ki, “Siz emperyalizmin kuklasısınız!”

Onlar diyorlar ki: “Biz devrimciyiz..” Biz diyoruz ki: “Siz mevcut adaletsizliğin devam etmesi için çalışan statükocusunuz.”

Onlar diyorlar ki: “Biz sosyal adaletten yanayız.” Biz diyoruz ki, “Siz kapitalizmden yanasınız.”

Onlar diyorlar ki: “Ezilenlerden yanayız.” Biz diyoruz ki, “Zalimlerden yanasınız!”

Onlar diyorlar ki, “Biz yerliyiz. Ulusalcıyız!” Biz diyoruz ki, “ABD’ye, Almanya’ya göbeğinizden bağlısınız..”

Kim bunlar?

Hangi eylemleri ile, bizim bu değerlendirmelerimizi hakediyorlar? Türkiye’de % 25’i aşamayan.. Dindar kılığa girince, birazcık üstüne çıkabilen solcular..

Bunların en öndeki medya organı hangisi?

Cumhuriyet..

“Emperyalizm karşıtıyız” derler iken.. “Emperyalizmin kuklası” nasıl oluyorlar?

Dünyaya nizamat vermeye kalkışan ABD’nin sözcülüğünü yaparak..

Son örnek olarak..

Emperyalizmin ağası ABD, Türkiye’den ne istiyor?

“Rahip” kılıklı casus Brunson’u..

Bu istekte, emperyalizm karşıtı bir kesimin ne yapması gerekir?

“Senin rahibinin, Türkiye’de 20 yıldır neler yaptığını bir açıkla” demesi gerekir..

“Brunson, sizin vatandaşınız ise.. Brunson’u tutuklayan da, bizim hakimimiz.. Şu an Brunson için ev hapsine hükmeden de, bizim hakimimiz.. Sizin vatandaşlarınızın, suç işleme ayrıcalığı mı var? İşledikleri suçların cezasız kalmasını öngören düzenleme mi var? Hakim bu kararı vermiş.. Yapacak bir şey yok!” demeleri gerekir..

Bunlar ne diyorlar? “Al Brunson’u, ver Atilla’yı!”

Haydaaa..

Atilla nereden çıktı?

Bir yerden çıkmadı.. Kafalarında hep duruyordu zaten..

Emperyalizm kuklaları, 1.5 yıldır zaten tepemizde boza pişiriyorlardı.. “Rıza Sarraf 250 yıl hapse mahkum olacak. Sadece o değil, peşinden Türk bakanlar da mahkum olacak. Tayyip Erdoğan da mahkum olacak. Halkbank 15 milyar dolar ceza yiyecek. İflas edecek.”

Bunları söyleyen, yazan, dillendiren.. Maalesef ki maalesef.. Emperyalizm karşıtı geçinen, solculardı.. Cumhuriyet gazetesi idi..

Şimdi hangi noktaya geldiler?

ABD bile, Halkbank için bir ceza vermeye cesaret edememiş..

Rıza Sarraf’ı, “İtirafçı oldu” dümenleri ile serbest bırakmanın kapısını aralamış.

“Bu işte o yanacak” denilen Hakan Atilla’ya da.. Kısa süreli bir ceza verilmiş..

Bir yıl sonra.. Hatta 11 ay sonra.. Tahliye olacak.. Türkiye’ye dönecek..

Temyiz mahkemesi, Hakan Atilla’nın lehine karar verirse.. 11 ayı da beklemesine gerek kalmayacak..

Tam bu aşamada..

Solcular devreye giriyorlar..

11 ay sonra zaten tahliye olacak Hakan Atilla karşılığında..

Kaç yıl hapis cezası yiyeceği konusunda henüz bir tahminde bulunma imkanı olmayan Brunson’un serbest kalmasını bize pazarlıyorlar..

“Al Brunson’ı ver Atilla’yı” diyorlar..

Ne diyelim bu emperyalizmin yerli uşaklarına?

“Patronlarınız bile, bu kadar açıktan talepte bulunmaya cesaret edememişti.. Size ne oluyor” demeyelim de, ne diyelim?

Dikkat ettiniz mi?

“Al Atilla’yı, ver Brunson’ı” demiyorlar..

Teklifin Türkiye’den gittiğini ima etmek için..

Pazarlık yapmak isteyenin, ABD değil, Türkiye olduğunu bilinçaltına yerleştirmek için..

“Al Brunson’ı ver Atilla’yı” diyorlar..

Bu kadar gözleri kapalı ABD sözcülüğü yapıyorlar.. Bu kadar ABD uşaklığı yapıyorlar..

Emperyalizm denilince ilk akla gelen devletlerden birisi olan ABD’nin emirerliğini yapıyorlar.

Hem de, kendi ülkelerine karşı..

Ama suçüstü oluyorlar.. “Türkiye’de yargı yok” der iken.. “Her şey, Başkan Erdoğan’ın iki dudağının arasında” derler iken.. Brunson-Atilla pazarlığının bitmek üzere olduğunu öne sürerek.. Sözcülüğünü yaptıkları ABD’de de, yargı bağımsızlığının olmadığını kabul etmiş oluyorlar..

Öyle ya..

Bizde yargılaması süren Brunson ile..

Yargılaması temyiz aşamasında olan Hakan Atilla arasında bir takas gerçekleşecek ise..

Ben böyle bir şeyin gerçekleşeceğine, böyle bir pazarlık yapıldığına inanmıyorum ama..

Varsayalım, bu takas görüşmesi doğrudur..

O durumda, Brunson’ı vermeye kalkan Türkiye’de yargı bağımsızlığı yok ise..

Hakan Atilla’yı, yargılamanın tamamlanmasını beklemeden Türkiye’ye vermeyi kabul eden ABD’de de, yargı bağımsızlığının olmadığı gerçeği ortaya çıkmış olmaz mı?

Emperyalist ABD, İran’a ambargo koyuyor..

O ambargo kararını, BM kararı gibi göstermek, Türk halkına böyle yedirmek, solcular görev oluyor..

“Ambargoyu delen Rıza Sarraf 250 yıl hapis yatacak” diye soruşturmaya tabi tutulduğunda..

Zalim ABD’nin söylemini haklı gibi gösterip, Türkiye’yi haksız lanse etmek, solcuların işi oluyor..

Rıza itirafçı yapılıp, çaktırmadan serbest bırakılıyor..

Bizim solcular “Hani 250 yıl hapis yatacak kadar tehlikeli birisi idi? Ne oldu, zalimler” diye soracaklarına.. Yine ABD emirerliğini icra ediyorlar..

“Her şeyi itiraf etti” mavalı ile, Türk halkını uyutmaya çalışıyorlar..

250 yıl hapis yatacak birisi, velev ki işlediği suçtaki ortaklarını itiraf etsin..

Kendisi zaten suçun asli faili.. Eğer ortada bir suç var ise.. O suçun işlenmesinde, daha vahim bir eylemi olan kimse yok.. Yok ki, Rıza Sarraf, 250 yıl hapis yatmaktan kurtulsun..

Tartışmaya neresinden yaklaşırsanız yaklaşın..

Zalimin, emperyalizmin sözcüsü solcuların; sahte devrimciliğini, sahte ulusalcılığını, sahte vatanperverliklerini görüyoruz..

Kime karşı?

ABD’ye posta koyarak gerçek devrimciliğini gösteren..

Halkbank’a talimat vermeye kalkanlara boyun eğmeyerek, milli ve yerli olduğunu ispat eden..

“Vatandaşımızı serbest bırakın, yoksa..” tehditlerine pabuç bırakmayarak, “bağımsız Türkiye” sevdalısı olduğunu dünyaya ilan eden Tayyip Erdoğan’a karşı..

Allah bu solculara, bu sahte vatanseverlere, yalancı devrimcilere fırsat vermesin..

Amin..

 

YORUM YAZ

  • ersan gafili ersan gafili 2 sa önce
    o dediğin hayatınız gibi yalan biz rabbimize secde ederiz ancak ama bu güya solcu ama korkudan amerika bayrağıyla uyuyan vatan haini Coni Dündar gibi emperyalist kapatması ödlekler niye hep abd Avrupa ya kaçıyor da kübaya bolivya yada Çin e kaçmıyorda hep emperyalist ülkelerin Kucağında zıplaya zıplaya tatmin oluyor?bu nasıl sosyalist lik aklım almıyor
  • ŞaşkınŞaşkın2 sa önce
    Bu solculardan korkulur! İktidarın elini kolunu bağladılar; tam bağımsız yargımıza leke sürmek için darbe girişimi sırasında Büyükada'da toplanan "casusları" serbest bıraktılar, Deniz Yücel denen sahte gazeteciyi bir gecede tahliye ettiler!.. Yetti mi yetmedi: bu solcular var ya "ver papazı al papazı" diye bas bas bağırarak adaletimizi ayaklar altına aldılar. Hele uçak krizinde dize getirdiğimiz Rusya'dan özür bile dilediler. Yakında iktidara çaktırmadan bu rahip kılıklı soytarıyı ABD'ye teslim ederlerse şaşırmayın.Bu solcuların tek iyi tarafı birçok yazarımıza ilham kaynağı olması. O da olmasa, inanın bazı köşeler boş kalacak!...
  • Mikail okuroğluMikail okuroğlu2 sa önce
    ersan adlı yorum yoksunu yalan söylüyosan ki söylüyorsun allah cc sana ve senin gibilerine hak ettiginizi versin gönlünüz hangi yöndeyse o yöne gömülesiniz tevbeniz olmassa .
  • İkrarİkrar1 sa önce
    Sayin hocam benim sana sanki cevap vermiyecgini bildigim halde yinede soruyum chp feto pkk arasinda nasil bir fark var feto 40 yil olmus chp ondanda eski hele adnan oktarlutfen bunlar incelensin artci soklar gibi ulkeye zarar veriyor bu chp abd abbir temsicisionlarda destegini ordan aliyor dersini almis ediyor ezber
  • İkrarİkrar2 sa önce
    Ben fetonun bir videosunu dinledim diyorki adam iktidar olmak istiyor iktidar dedigin nedirki ben onu 20 yasindayken degirmeye calistim diyor boyle palavra sozlerle kendine taraf hazirlamisulkemizde her devlet kademelerinde yoneticisi korumalari bu chp bir sembol bir abd abgibi adi bizim fakat hizmeti sezilenbazan ayan bazan gizlenenmisal bizim bosnahersekde adketimiz var kuveyde var filistinede gondersen orda yasananbizim nesil zamanla o ulkeye benziyor iyi arastirilmali hangi ulkenin italmali hatali elimizde kaldi siparis yapan aldandi
  • Süleyman Sırrı DinçerSüleyman Sırrı Dinçer3 sa önce
    Ne..güzel..sade..yalın..açık..anlatıyorsunuz..Kaleminize..sağlık..
  • ayhanayhan1 sa önce
    .. Tut ki öyle bir şey olmuş olsun peki uyanmak ve bu bozuk dünya düzenine direnmek ve de emperyalist jandarmaya karşı çıkmak suç mu? ne yani bir suç işlemişsen, aynı suçta ısrar etmek mi lazım?... 
  • İkrarİkrar2 sa önce
    Ersandaki yoruma bak solcular altinci fuloyu denize dokuyor madem doktunuz,doktugunuze gore kimse kalmamis kime namaz kilinmis burda insanlarin inanciyla ugrasmayin burda cesaret soz konusu ve vatana sahip cikmak bizde vatan sevgisi imandan,dir sizler namaz kilacak insan birakmadinizki basbakani astiniz apoyu vatan hayinini bagriniza bastiniz
  • MankurtMankurt2 sa önce
    @ Ersan: Tesekkür ederim. Size katiliyorum.
  • İkrarİkrar2 sa önce
    Selam ve dua ile sayin hocam gunun mubarek olsun
  • KocasolakKocasolak1 sa önce
    Ramazan kuyumcuoğlu na. Benim sülalemin adı solaklar dır, dedemin dedesinin babası padişahın korumalığını yapmış, solak ok attığından dolayı bu ad verilmiştir. Şimdi sen bu türedi solculara benim soyumun adını vermesen diyorum, ne dersin? A.karahasanoğlu seni severek okuyor akit tv yi izliyorum, ancak bu yazarların BIYIKLARI bana solcu yazarlara ÖZENME gibi gelmesi dışında sünnete de uymadığı için itici geliyor. Bakıyorum sakal bırakmış ne güzel diyecem ama bıyığı ta alt dudağını kapatmış, bu ne? Yıllar önce kanal 7 hisseleri satıyorlardı bize, ben dedim ki ' A.hakan ali kırcaya öykünüyor o bıyıklarını kesmez ise hisse almam ' bana çok kızdılar o gün ama ben yine de hisse alıp destekledim. Yıllar a.hakanı nerelere taşıdı bu gün görüyoruz, ama bunu ben biliyordum değil, peygamberim biliyordu, ne diyor " kim bir kavme benzer ise o onlardandır "Bir hadisinde de " sakallarınızı uzatın bıyıklarınızı kısaltın "yediği içtiği bıyıklarına bulaşanlar nasıl karşılanır?
  • Ibrahim akIbrahim ak4 sa önce
    Bunlarin başındaki cancik abd bayrağına sarılıp yatacak kadar abd taraftari haydut devlet abd istedigi ulkeye ambargo koyacak buna da tum dunya biat edecek bizdeki solcularin rezilliği
  • 581658164 sa önce
    Türkçe de 'solcu' kavramının karşılığı 'kemalist' dir; öyle diyoo kâmus. Hayır, her TC vatandaşı atatürkçü olmak zorunda ya yasal olarak; biz sağcılar da göl altına gidiyoz ister istemez, kötü bşii bu be âbi!
  • Ramazan KuyumcuoğluRamazan Kuyumcuoğlu2 sa önce
    Solcular değil "solaklar" olacak. Ya peki tamam bu solaklar şöyle kötü böyle kötü, hiçbir şeyi doğru yapmıyorlar doğru bilmiyorlar. Diyelim ki haklısın ama iktidar sizde be kardeşim, vur tokmağı davula ne duruyorsun? İncirliği kapattın da solaklar gidip incirliği mi zaptetmeye çalışacak? Brunson ömür boyu hapis yese solaklar hapishaneyi mi basacak. Dediğin gibi ancak bir iki gazetede öyle böyle yazı yazıyorlar hepsi bu. Gariplik senin her yazında etkisiz solakları dünyanın en büyük derdi gibi göstermen. Oysaki yazacak başka şeyler de var: dolar gibi mesela. Hakikaten yastık altındaki kaç dolarını altınını TL'ye çevirdin söyle bakalım?
  • ErsanErsan4 sa önce
    Sayin yazar o senin begenmedigin solcular 6.filonun askerlerini denize dokerken siz sagcilar 6.filoya karsi namaz kiliyordunuz.

Ali Karahasanoğlu

Son Yazılar

Bugünkü Yazılar

İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
ABD'nin en güçlü silahı devre dışı kalacak! İşte güç dengelerini değiştirecek hamle
ABD'nin en güçlü silahı devre dışı kalacak! İşte güç dengelerini değiştirecek hamle
Sosyolog Ümit Meriç'ten, gençlere mesaj: Katolik nikahından boşanın
Sosyolog Ümit Meriç'ten, gençlere mesaj: Katolik nikahından boşanın
Pamukkale Üniversiteleri taban puanları 2018
Pamukkale Üniversiteleri taban puanları 2018
ABD'nin Türkiye'ye karşı savaşının nedeni belli oldu
ABD'nin Türkiye'ye karşı savaşının nedeni belli oldu