Emperyalizmin sözcülüğünü yapan solcular!

Onlar diyorlar ki: “Biz emperyalizm karşıtıyız..” Biz diyoruz ki, “Siz emperyalizmin kuklasısınız!”

Onlar diyorlar ki: “Biz devrimciyiz..” Biz diyoruz ki: “Siz mevcut adaletsizliğin devam etmesi için çalışan statükocusunuz.”

Onlar diyorlar ki: “Biz sosyal adaletten yanayız.” Biz diyoruz ki, “Siz kapitalizmden yanasınız.”

Onlar diyorlar ki: “Ezilenlerden yanayız.” Biz diyoruz ki, “Zalimlerden yanasınız!”

Onlar diyorlar ki, “Biz yerliyiz. Ulusalcıyız!” Biz diyoruz ki, “ABD’ye, Almanya’ya göbeğinizden bağlısınız..”

Kim bunlar?

Hangi eylemleri ile, bizim bu değerlendirmelerimizi hakediyorlar? Türkiye’de % 25’i aşamayan.. Dindar kılığa girince, birazcık üstüne çıkabilen solcular..

Bunların en öndeki medya organı hangisi?

Cumhuriyet..

“Emperyalizm karşıtıyız” derler iken.. “Emperyalizmin kuklası” nasıl oluyorlar?

Dünyaya nizamat vermeye kalkışan ABD’nin sözcülüğünü yaparak..

Son örnek olarak..

Emperyalizmin ağası ABD, Türkiye’den ne istiyor?

“Rahip” kılıklı casus Brunson’u..

Bu istekte, emperyalizm karşıtı bir kesimin ne yapması gerekir?

“Senin rahibinin, Türkiye’de 20 yıldır neler yaptığını bir açıkla” demesi gerekir..

“Brunson, sizin vatandaşınız ise.. Brunson’u tutuklayan da, bizim hakimimiz.. Şu an Brunson için ev hapsine hükmeden de, bizim hakimimiz.. Sizin vatandaşlarınızın, suç işleme ayrıcalığı mı var? İşledikleri suçların cezasız kalmasını öngören düzenleme mi var? Hakim bu kararı vermiş.. Yapacak bir şey yok!” demeleri gerekir..

Bunlar ne diyorlar? “Al Brunson’u, ver Atilla’yı!”

Haydaaa..

Atilla nereden çıktı?

Bir yerden çıkmadı.. Kafalarında hep duruyordu zaten..

Emperyalizm kuklaları, 1.5 yıldır zaten tepemizde boza pişiriyorlardı.. “Rıza Sarraf 250 yıl hapse mahkum olacak. Sadece o değil, peşinden Türk bakanlar da mahkum olacak. Tayyip Erdoğan da mahkum olacak. Halkbank 15 milyar dolar ceza yiyecek. İflas edecek.”

Bunları söyleyen, yazan, dillendiren.. Maalesef ki maalesef.. Emperyalizm karşıtı geçinen, solculardı.. Cumhuriyet gazetesi idi..

Şimdi hangi noktaya geldiler?

ABD bile, Halkbank için bir ceza vermeye cesaret edememiş..

Rıza Sarraf’ı, “İtirafçı oldu” dümenleri ile serbest bırakmanın kapısını aralamış.

“Bu işte o yanacak” denilen Hakan Atilla’ya da.. Kısa süreli bir ceza verilmiş..

Bir yıl sonra.. Hatta 11 ay sonra.. Tahliye olacak.. Türkiye’ye dönecek..

Temyiz mahkemesi, Hakan Atilla’nın lehine karar verirse.. 11 ayı da beklemesine gerek kalmayacak..

Tam bu aşamada..

Solcular devreye giriyorlar..

11 ay sonra zaten tahliye olacak Hakan Atilla karşılığında..

Kaç yıl hapis cezası yiyeceği konusunda henüz bir tahminde bulunma imkanı olmayan Brunson’un serbest kalmasını bize pazarlıyorlar..

“Al Brunson’ı ver Atilla’yı” diyorlar..

Ne diyelim bu emperyalizmin yerli uşaklarına?

“Patronlarınız bile, bu kadar açıktan talepte bulunmaya cesaret edememişti.. Size ne oluyor” demeyelim de, ne diyelim?

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Dikkat ettiniz mi?

“Al Atilla’yı, ver Brunson’ı” demiyorlar..

Teklifin Türkiye’den gittiğini ima etmek için..

Pazarlık yapmak isteyenin, ABD değil, Türkiye olduğunu bilinçaltına yerleştirmek için..

“Al Brunson’ı ver Atilla’yı” diyorlar..

Bu kadar gözleri kapalı ABD sözcülüğü yapıyorlar.. Bu kadar ABD uşaklığı yapıyorlar..

Emperyalizm denilince ilk akla gelen devletlerden birisi olan ABD’nin emirerliğini yapıyorlar.

Hem de, kendi ülkelerine karşı..

Ama suçüstü oluyorlar.. “Türkiye’de yargı yok” der iken.. “Her şey, Başkan Erdoğan’ın iki dudağının arasında” derler iken.. Brunson-Atilla pazarlığının bitmek üzere olduğunu öne sürerek.. Sözcülüğünü yaptıkları ABD’de de, yargı bağımsızlığının olmadığını kabul etmiş oluyorlar..

Öyle ya..

Bizde yargılaması süren Brunson ile..

Yargılaması temyiz aşamasında olan Hakan Atilla arasında bir takas gerçekleşecek ise..

Ben böyle bir şeyin gerçekleşeceğine, böyle bir pazarlık yapıldığına inanmıyorum ama..

Varsayalım, bu takas görüşmesi doğrudur..

O durumda, Brunson’ı vermeye kalkan Türkiye’de yargı bağımsızlığı yok ise..

Hakan Atilla’yı, yargılamanın tamamlanmasını beklemeden Türkiye’ye vermeyi kabul eden ABD’de de, yargı bağımsızlığının olmadığı gerçeği ortaya çıkmış olmaz mı?

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Emperyalist ABD, İran’a ambargo koyuyor..

O ambargo kararını, BM kararı gibi göstermek, Türk halkına böyle yedirmek, solcular görev oluyor..

“Ambargoyu delen Rıza Sarraf 250 yıl hapis yatacak” diye soruşturmaya tabi tutulduğunda..

Zalim ABD’nin söylemini haklı gibi gösterip, Türkiye’yi haksız lanse etmek, solcuların işi oluyor..

Rıza itirafçı yapılıp, çaktırmadan serbest bırakılıyor..

Bizim solcular “Hani 250 yıl hapis yatacak kadar tehlikeli birisi idi? Ne oldu, zalimler” diye soracaklarına.. Yine ABD emirerliğini icra ediyorlar..

“Her şeyi itiraf etti” mavalı ile, Türk halkını uyutmaya çalışıyorlar..

250 yıl hapis yatacak birisi, velev ki işlediği suçtaki ortaklarını itiraf etsin..

Kendisi zaten suçun asli faili.. Eğer ortada bir suç var ise.. O suçun işlenmesinde, daha vahim bir eylemi olan kimse yok.. Yok ki, Rıza Sarraf, 250 yıl hapis yatmaktan kurtulsun..

Tartışmaya neresinden yaklaşırsanız yaklaşın..

Zalimin, emperyalizmin sözcüsü solcuların; sahte devrimciliğini, sahte ulusalcılığını, sahte vatanperverliklerini görüyoruz..

Kime karşı?

ABD’ye posta koyarak gerçek devrimciliğini gösteren..

Halkbank’a talimat vermeye kalkanlara boyun eğmeyerek, milli ve yerli olduğunu ispat eden..

“Vatandaşımızı serbest bırakın, yoksa..” tehditlerine pabuç bırakmayarak, “bağımsız Türkiye” sevdalısı olduğunu dünyaya ilan eden Tayyip Erdoğan’a karşı..

Allah bu solculara, bu sahte vatanseverlere, yalancı devrimcilere fırsat vermesin..

Amin..