Emekli müftünün gazetesi de ‘eşcinsel sözleşmesini yaşatın’ derse!

Daha önce de aktardığım bir fıkra ile başlayalım..

Fıkra bu..

Sakın ha, kimse kalkıp da “Bu ne vahşet” falan itirazında bulunmasın..

Adı üzerinde, fıkra..

Fıkramıza göre, bir bilim adamı derin çalışmalar yapıyor..

Sineğin duyma organını bulmaya çalışıyor.. Sineğin bir ayağını koparıyor ve sineğe “Uç bakalım” diyerek bırakıyor. Sinek uçuyor.

Sözde bilim adamı, sineği yakalıyor ve ikinci ayağını da koparıyor. Yine sineğe “Uç bakalım” diyerek, bırakıyor. Sinek yine uçuyor.

Üçüncü ve dördüncü ayakların koparılmasından sonra da deney, sineğin uçması ile devam ediyor..

Sözde bilim adamı, sonuncu olarak sineğin kanadını koparıp, “Uç bakalım” diyor..

O ne?

Sinek uçamıyor!..

Zamane bilim adamımız “İşte buldum..” diyor..

Raporunu yazıyor: “Sineğin kanadı koparılınca, kulakları duymuyor.”

Bugünkü aktüel tartışmalara yaklaşımımız da sözde bilim adamının, fıkradaki çarpık tespitine benziyor..

Bir taraf “İstanbul Sözleşmesi” deyip, her şeyi düzeltecek büyülü değnek muamelesi yapıyor..

Bir taraf da bütün kötülüklerin anası, İstanbul Sözleşmesi diyerek, bir başka yanlışa imza atıyor..

İstanbul Sözleşmesi’ndeki, “cinsel yönelim” ifadesi eksenindeki maddeler, tümü ile örfümüze, inancımıza aykırı..

O maddelerin kesinlikle çekince konularak uygulamadan çekilmesi, mümkün değil ise, sözleşmenin tümü ile iptal edilmesi gerekir..

“İyi de, sözleşmede kimsenin itiraz etmeyeceği, kadına karşı şiddetin önlenmesi konusundaki maddeleri ne olacak” derseniz..

“Mevcut kanunlarda zaten benzer maddeler var, yine eksik gördüğünüz bir şey varsa ekleyin” derim..

Derdiniz gerçekten, kadınların öldürülmesini önlemek ise..

Çözüm var..

Ama bize “sineğin kanadı koparıldığında, kulakları duymaz” çarpıtmasını kabul ettirmek istiyorsanız..

Orada biz yokuz..

Eğer siz, “Kadına şiddeti önlemek istiyoruz” diye sunum yapıp..

Bize, “Gayliği, homoseksüelliği, lezbiyenliği meşru gösteren bir sözleşmenin yürürlükte kalması”nı öneriyorsanız..

“Evlilik farklı cinsten insanların arasındaki bir akittir”i değiştirip, “farklı cinsler” ifadesini ortadan kaldırıp, “Aynı cinsten” iki insanın da evlilik yapabileceğini söylerseniz..

Bizim için “erkek erkeğe veya kadın kadına ilişki”deki gibi bir başka ahlaksızlıktır, ama şu an için henüz dillendirmiyorlar; “İkiden fazla insanın” bir araya gelmesini de aile olarak tanımlamaya kalkarsanız..

Size “Hayır. Yüz defa hayır, bin defa hayır” demek, bizim boynumuzun borcudur..

Gerçeği çarpıtarak, ahlaksızlığı legalleştirmek isterken, “kadına şiddeti önlemek istiyoruz” diyen sahtekarların Muğla’daki cinayet üzerinden oluşturmak istedikleri algı ortada..

Kadınlar sokaklara dökülüyor.

“Kanadı kopan sinek, duymaz, duymadığı için de uç denilince uçamaz” diyen solcu medya ve onlara eşlik eden İstanbul eski müftüsünün yazarlık yaptığı, Ahmet Taşgetiren’lerin yazarlık yaptığı Karar gazetesi manşetler atıyor..

“Sözleşmeye dokunmayın, kadınları yaşatın”

Bre akılsız..

Sözleşme şu an yürürlükte..

Sözleşmede, kadınların yaşatılmasını sağlayan maddeler var ise, Pınar Gültekin ve onun gibi daha nice kadınlar, nasıl öldürülüyor?

Yoksa siz..

Dindar göründüğünüz halde..

Sırf Erdoğan’ı tuzağa çekmek için.

İstanbul Sözleşmesi’ndeki eşcinselliğin önünü açan maddeler yürürlükten kalkacak diye.

İstanbul Sözleşmesi’nin, kadına şiddeti önlediği şeklindeki sahtekarca yorumlara destek mi vereceksiniz?

Karar’ı geçtik, sol medyaya bakıyoruz..

Cumhuriyet veriyor: “Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü, ‘İstanbul Sözleşmesi’ni getirdiğimiz gibi götürürüz’ diyen Numan Kurtulmuş’a, ‘Pınar’ı geri getirin’ diye seslendi.”

Nato kafa, nato mermer..

İstanbul Sözleşmesi henüz götürülmedi.

Götürülmemiş iken, Pınar katledildi ise..

Demek ki İstanbul Sözleşmesi, Pınar’ın öldürülmesini önleyemiyor.

Veya Pınar’ın öldürülmesini önleyebilecek bir içeriği yok..

Böyle bir gücü yok..

Gücü var ise.

Sözleşme orada.

Biz size soralım, “Pınar’ın öldürülmesini, bu sözleşme niye önleyemedi?”

Bir başka solcu gazete Birgün, ahkam kesiyor:

“İktidarından medyasına, yandaşından kanunları uygulamayan yargı bürokrasisi ve kolluk kuvvetine herkes suçlu!”

Bunun altına bir de, “İstanbul Sözleşmesi’ndeki şu madde uygulansaydı, Pınar ölmezdi” diyebiliyorsanız, o zaman bu sözlerinizin bir anlamı olabilir..

Haydi başka örneklerde, bazı gerekçeler sunuyorlardı. Türkiye şartlarında yerine getirilmesi mümkün olmayacak şekilde, “Kadın talepte bulunmuş, niye 24 saat kendisini koruyacak polis görevlendirilmemiş” diyorlardı..

Peki, Pınar olayında ne yanlış yapılmış?

Bir koruma talebi yok.

Bir şikayet yok.. Bir tartışma bilinmiyor.

Öyle ki, katil öldürdüğü kızı yakmaya çalışırken, komşuları geliyor, “Ne o, yangın mı çıktı” diye soruyorlar, katil de “Burdaki lüzumsuz şeyleri yakıyorum” diyor..

Böyle bir cinayeti, İstanbul Sözleşmesi’nin hangi maddesi, nasıl önleyebilir?

Tüm bunlara ilaveten, kendisi de kadına şiddetten vukuatlı Fatih Altaylı gibi tipler çıkıp, “Bu sözleşmede ‘Kadınları her türlü şiddete karşı korumak ve kadına karşı şiddeti ve aile içi şiddeti önlemek, kovuşturmak ve ortadan kaldırmak’ maddesi var, bunun neyine karşı çıkıyorsunuz” demiyor mu..

İnsanın zekası ile alay eden bu riyakarların yakasına yapışıp, “İstanbul Sözleşmesi olmasa, bu ülkede kadına şiddet serbest mi kabul edilecek, angut” diyesiniz geliyor..

“2011’den önce, kadınlara şiddet, bu ülkede serbest miydi, yalancı herif” diyesiniz geliyor..

Özetleyelim..

İstanbul Sözleşmesi, bugün yürürlüktedir ve kadın cinayetlerini önleyememektedir..

İstanbul Sözleşmesi’ne karşı çıkışımız, “Kadına karşı şiddeti önleme maddeleri”nden dolayı değil..

“Cinsel yönelim” ile ilgili, yani eşcinsellik ile ilgili meşrulaştırıcı maddeleri sebebiyledir..

Nokta.