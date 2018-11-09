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Elele eylemine ihraç verenler dışarda, Sarıkaya cezaevinde!

09 Kasım 2018 Cuma

“Yaşayın, varolun” demeyelim de ne diyelim?

Yıl 1998.

Türkiye’nin tamamında..

Edirne’den Kars’a..

Askeri vesayetçileri titreten bir eylem..

Sivil mi sivil..

Barışçıl mı barışçıl..

Ne memurların veya işçilerin mesailerine zarar veriyor. Çünkü pazar günü yapıldı.

Ne yolları kilitliyor; çünkü kimi yerde kaldırımda, kimi yerde caddede tek sıra dizilerek yapıldı..

Edirne’den bir el ele tutuşuluyor ki..

Diğer el Kars’ta..

Samsun’dan bir el ele tutuşuluyor ki.. Diğer el Antalya’da.. Adana’da..

Amma velakin..

Bu genişlikteki bir sivil eyleme..

Pazar günü katıldığı iddiası ile..

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin kurucu dekanı Dursun Odabaş’ı ihraç ediyorlar.

Sadece dekanlıktan değil.

Sadece öğretim üyeliğinden değil.

Profesörlük unvanını bile kullanamayacak tenzili rütbe ile, kapının önüne koyuyorlar...

Kim yapıyor bunları?

Aynı üniversitede bir başka fakültede dekan olan Yücel Aşkın’ın da içinde bulunduğu Yüzüncü Yıl Üniversitesi rektörlüğü ile YÖK!

Kısa süre sonra da, Yücel Aşkın, bu üniversiteye rektör oluyor..

Ne yaptık, o Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nin yöneticilerine?.

Ne yapabildik, YÖK’ün o tarihteki başkanına, yöneticilerine?.

Hiçbir şey..

FETÖ’cüler bir ara Kemal Gürüz’ü tutuklamışlardı..

Onla kaldı..

FETÖ temizliği başladıktan sonra..

1998’deki bir dekana reva görülen o ahlaksızlığın hesabı soruldu mu?

Sorulmadı..

2005’te Van savcısı Ferhat Sarıkaya’nın, tarihi eser kaçakçılığı ve üniversiteye yapılan alımlardaki yolsuzluk sebebi ile açtığı dava, yıllar sonra sudan sebeplerle bitirildi..

 Suçu işleyenin yanına kâr kaldı..

Şimdi, o suçu takip eden Ferhat Sarıkaya’yı, bir avuç laikçinin isteği ile, tutukluyoruz..

HSYK’da üyelik yapacak kadar üst seviyede isimleri bile, iki tane bilgi verdi diye tahliye ediyoruz..

2013 emniyet darbesinden sonra, FETÖ’den yana tavır alıp, siyasi iktidara rest çeken HSYK üyelerine bile “İtirafçı oldular” gerekçesi ile özgürlük veriyoruz..

Ama..

FETÖ’nün gerçek yüzünü gösterdiği 17 Aralık 2013’ten sonra, o örgüt adına hiçbir olumsuz fiile destek vermeyen Ferhat Sarıkaya’yı içeri tıkıyoruz..

17 Aralık darbe girişiminden hemen sonra, FETÖ’nün emri ile, Sözcü gazetesine manşet atanlar serbest..

Laikçilerin dindarları ezdikleri yıllarda, bir üniversite rektörünü tutuklattı diye, Ferhat Sarıkaya’dan intikam alınıyor, FETÖ’den tutuklanıyor..

Oysa FETÖ’nün emri ile hareket edenler, sokaklarda geziyor.. Karşımıza geçip, nanik yapıyorlar..

Sözcü gazetesinin manşetinde karşımıza çıkıp, FETÖ’cü emniyetçileri ölümüne savunup, “Artık Başbakan’dan habersiz operasyon yapılmayacak. Yandaşın rüşvet alması yolsuzluk yapması ve çalıp çırpması serbest” diye ahlaksızca haber yapanlar, Sarıkaya’nın tutuklanmasını kutluyorlar..

23 Aralık 2013’te, FETÖ’cü emniyet müdürlerini savunurken, “Emniyet dağıtıldı, yeni operasyonların yapılması durduruldu. Yargının eli kolu bağlandı. Gazetecilerin emniyete girmesi yasaklandı” diyenler bugün serbest.

Bu yazdıklarından dolayı, hesap vermediler..

“Cemaatin yeni operasyonlarından korkan iktidar, tedbirini aldı. Emniyetin yolsuzlukla mücadele eden birimleri dağıtıldı..” diyerek FETÖ’cülerin avukatlığını yapan Saygı Öztürk serbest..

FETÖ’cü emniyet müdürleri ile görüşüp, onların isimlerini gizleyerek, “Bir yetkili şöyle konuştu: ‘Her şey yasaklandı. Bizim sadece oturup maaş almamızı istiyorlar.’ Görevden alınan şube müdürleri de polis akademisine ‘öğretmen’ kadrosuyla kızağa çekildi.” şeklinde anlatımlarla, bugün cezaevinde olan veya ABD’ye sığınan CIA bağlantılı FETÖ’cü komiserlerin emri ile haber yazanlar, kalem oynatanlar serbest..

Ama.. Başörtü yasakçısı Yücel Aşkın’ı tutuklatan Ferhat Sarıkaya cezaevinde..

Ferhat Sarıkaya, Zekeriya Öz’ler gibi.. Muammer Akkaş’lar gibi.. Celal Kara’lar gibi.. Onlarca dosyada, FETÖ’nün isteği doğrultusunda kararlar almış olur.. Dinlemeler yaptırmış olur.. Kumpas iddianameleri hazırlamış olur.. 

Canı cehenneme deriz..

Fakat...

Bir; Yücel Aşkın..

İki; Yaşar Büyükanıt.. 

İki başörtü yasakçısını korumak için, onları memnun etmek için, bir savcı gözümüzün önünde infaz edilmek isteniyorsa..

Vicdanlı her insan gibi..

Bizim de sesimizi çıkartmamız gerekir..

Başörtü yasakçılarının hesap vermediği bu ülkede..

Başörtü yasakçılarından hesap sorduğu için, bir savcı cezaevine konulamaz..

17 Aralık darbe girişimine, elindeki kalemle destek veren, FETÖ’cülerle kol kola girip, siyasi iktidarı devirmeleri için onlarca iftiraya imza atanların hesap vermediği bir ülkede..

2005 yılında yazdığı bir iddianame sebebi ile, 13 yıl sonra bir savcı tutuklanıyorsa, “Hop arkadaş” demek, bizim görevimizdir..

“Hop arkadaş” demek de yetmez..

“Çankaya’da umre ödüllü bilgi yarışması” diye başlık atıp, dindar yöneticileri hedef gösterip, FETÖ’cü Milli Eğitim bürokratlarının kızağa çekildiğini iddia eden Saygı Öztürk’ü sevindirenlere de “Kimi sevindiriyorsunuz, farkında mısınız” diye sormamız gerekir..

“Deneyimli bürokratları kızağa çeken, onları emekliliğe zorlayan Bakanlık yetkilileri, okullarda dini ağırlıklı eğitimi yerleştirmek için kadrolaşıyor” diye yazan adama, “Bu yazıyı yazarken, hangi FETÖ’cü ile görüşmüştün” diye sormuyorlarsa..

“Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde bulunan Mehmet Akif İnan Ortaokulu’nda, öğrencilere 250 Kur’an-ı Kerim dağıtıldı” diyerek, Kur’an-ı Kerim, sanki zararlı bir kitapmış gibi algı oluşturmak isteyen hokkabaza, “Sana bu bilgi, hangi FETÖ’cü bürokrattan geldi” diye sormuyorlarsa..

“Öğrencilere ödev olarak cami maketleri yaptırılıyor. Bunun, okul müdürü Mehmet Yılmaz’ın talimatıyla yaptırıldığı söylendi. Okul müdürüne sordum. ‘Ben değil, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni yaptırmış olabilir’ dedi” şeklinde, okul yöneticilerini hesaba çekmeye kalkışan şarlatana, “Sen kimsin? Kimin adına, cami maketini, Kur’an-ı Kerim dağıtımını sorgulayabiliyorsun?” denilmiyorsa..

Bunu sormayanlara da.. Bunu demeyenlere de.. Bir gün gelir..

“Ferhat Sarıkaya’yı, başörtüsü yasakçıları istiyor diye tutuklattınız.. Peki, okulda Kur’an-ı Kerim dağıtılmasını suçmuş gibi sorgulayan adama iki çift soruyu niye sormadınız? FETÖ’cü emniyet müdürlerini savunup, ‘kızağa çekiliyorlar’ diye halkı iktidara karşı kışkırtan adama niye, derdinin ne olduğunu sormadınız” denilir..

 

YORUM YAZ

  • HasanHasan12 dk önce
    sağ iktidarda sol müfredatta ne güzel başlık. Acaba sağ iktidarda mı. Asıl iktidar müfredattan belli olur. Çünkü insanlar bu müfredatla yetişiyorlar
  • Ahmet KoçakAhmet Koçak14 dk önce
    hükümetimiz adaletli karar verme konusunda maalesef başarılı olamadı.karşı tarafı memmun etmenin yüzünden haksız karalar verildi.yahu ali ihsan hoca niye yıpratıldı.çünkü küfür medyası öyle istedi.fetödeki mücadelede yapılan hatalar mağduriyetler hepten felaket halini aldı.adalet te sınıfta kaldık.
  • Necmettin kandemirNecmettin kandemir24 dk önce
    Yazik hala siyonizm is basindaBunlarla topyekun acimazisca mucadele etmedikce muslumana huzur yok. Sefee Düştü Gürcistan'aSefer düştü Gürcistan’aBizim ile gelen gelsinMert gelsin, namert gelmesinKanlı Çay’dan geçen gelsin Sefer düştü şu MoğolaBizim ile gelen gelsinMert gelsin , namert gelmesinKanlı Çay’dan geçen gelsin Kulak tut merdin sözüneİnelim meydan yüzüneEcel gömleğin özüneKender ile biçen gelsin Dinleyin yiğit sözünüÇekerim güzel nazınıGürcistan'ın has kızınıTerkin alıp kaçan gelsin Kırat'ıma verin yeminKimselere etmen zulümO yollarda çoktur ölümTatlı candan geçen gelsin Köroğlu der dem şu demdirKöhnelerde kalan gamdırGazad(a)'isen toy bayramdırMal u baştan geçen gelsin Kılıcından akan kanıŞerbet edip içen gelsin
  • AraştırmacıAraştırmacı25 dk önce
    Öncelikle Allah razı olsun.Sayın Erdoğan'ı bile hapse atanlar müebbet serbest iken 28 Şubat 'a kurban gidenler serbest.Eski Kırşehir Valisi Necati Şentürk'ün, bir okulu ziyareti sırasında, öğrencilere selam aleyküm dedi diye inceleme ve soruşturma başlatıldı.Sanki bir anlaşma var.Nato istikametli müslümana karşı.
  • YasinYasin40 dk önce
    ... Her yükselişin bir batışı vardır. Allah'a sığındık...İktidar olmak veya sevdalısı olmak; muktedir olmak veya haklı olmak anlamına gelmemekte...
  • ErcanErcan42 dk önce
    İsimsiz imza mektupları ile insanların işinden olduğu, derdini anlatana kadar aylarca içerde kalanların olduğu bir dönemde Fetöcü olduğu bal gibi belli olan birisini savunuyorsun ya yazıklar olsun sana
  • şahizer sikenşahizer siken42 dk önce
    elele eylemine destek verenleri trnin en zengini medya patronu yalı sahibi yapıp şakşaklık ederken bu günlerin geleceğini düşünmediniz mi? islam alimleri tutuklanırken susuyordunuz. kuytul. telegram piçleri! o dışarıdan anırttığın hödükten daha iyi durumda değilsin. üstteki hödük fikret giyimini kuşamını boyunu posuğu saçığın modeliği siktiğimin çocuğundan farklı değilsin patrona halil kabakçı mustafa!
  • İkrarİkrar44 dk önce
    Herkese hayirli cumalar herkes bir yorum yaparken birileri,sayin reisin haricinde yargisiz infaz pesinde. Akp, ilk donem bir ucagin yerden havalanisi gibi olanca gucunu sarf etti simdi duzlukde fakat yol almasina ramen gitmedigini yol almadigini sananlar lutfen aciklasin bir resimde hata bulanlar buyurun iste kagit iste firca buyurun en guzelini siz yapin eger varsa fotoye hizmet eden zamanla yakayi ele verirbiraz zaman ve sabir ve sadakat.
  • cccccc46 dk önce
    Laik düzen olduğu sürece Ak Partiyi Bırak hangi parti gelirse gelsin olan mazlumlara ve Müslümana olur... Kahrolsun laik düzen ... Yaşanabilir bir Türkiye ve dünya için İslami düzen istiyoruz.
  • Ziya Ziya 57 dk önce
    Doğru söze ne denir Allah razı olsun.
  • AyhanAyhan1 sa önce
    ...Iktidar bizde olsada muktedirlerin başkaları olduğunu görüyoruz.
  • Kocasolak Kocasolak 1 sa önce
    Reisim bindiğin dalı kesiyorsun diye bas bas bağırıyoruz ama, duyan yok. Allah aşkına bu kadar danışman NE İŞE yarıyor? Yoksa? Fetö, batı hizmetkârları danışmanlık mı yapıyor? Reis duy bizi! Yoksa bindiğin dal kesiliyor!
  • Fehmi Şerif BalkanFehmi Şerif Balkan2 sa önce
    "Şenoling" adlı hokkabaz, Sarıkaya "Fetö beni kullandı, ben fetönün maşasıydım diyen bir adamı ... fetöden maaş aldım diyor" demişsin. İyi adam itiraf etmiş... İsimlerini söylemiş. Sen hâlâ fetö namına havlıyorsun. Savcıdan intikam alıyorsun. Haysiyet fukarası hain Kripto seni gidi...
  • harunharun2 sa önce
    Allah razı olsun. Eskiden bize CHP zulüm yapardı...
  • Osman ÖzkanOsman Özkan3 sa önce
    ali kardeşim can kardeşim senin bu çırpınışlarını ben şahsen çok iyi anlıyorum anlamayı bırak taaa ciğerlerimde. bugünku tabirle hücrelerim,de,hissediyorum lakin bu feryadu fiğanı duyması gerekenler duymuyor yeni kuşak veya jenarasyon hiç ilgide duymuyor bilği sahibide değil çunkü gündem farklılaştı yeni nesil önce iş istiyor iktidardan iş verilincede hayatını yaşamak istiyiyor çevresinden gördükleri gibi.ancak bugünku iktidar nasıl iktidara geldi hangi mucadelelerden hanği ateş çemberlerinden geçti bilğileri sadece mağazınsel vede kulaktan dolma böyle olunca tüm sorumluluk ve yük reisin omuzlarında reisde allah selamet versin emine hanımla kursulere çıkınca biz milletin efendisi değiliz biz millete efendilik için değil millete hizmet için geldik vede milletin hizmetkarıyız dedikce kamu görevlilerinin kahir ekseriyeti bu sözlerin tam tersi bir uygulamayla biz devleti temsil ediyoruz devlet kutsaldır diye devlet zırhının arkasından masumları mazlumları madurları kimsesizleri çaresizleri vede allahdan başka derdini açacak kimseleri olmayanlara zülüm ediyorlar kan kusturuyorlar ve bu feryadu fiğanlar arşı alaya yükselirken parası olanlar kasası dolu olanlar mahiyetinde bir kaç tane hukuk burosuna iş verenler avukatlara butce ayıracak ekonomık güce sahip olanlar ise kerpetenlerle iktidarın ve devletin dişlerini söke söke haklı haksız helal haram demeden kasalarını doldurmaya vede saltanatlarını sürdurmeye devam ederken zatı aliniz gibi iki elin parmakları kadar az AZ ALLAH YOLUNUN KARA SEVDALILARI HIZLA YIKILIŞA DOĞRU FELAKETE DOĞRU KOŞAN BİR ÖMÜR VEREREK KANLARIMIZLA CANLARIMIZLA BU GÜNLERE TAŞIDIĞIMIZ AK PARTİ İKTİDARINI UYARMAK İSTİYORSUN ANCAK ÇOK ACIKI CAN KARDEŞİM NE SENİ DUYAN VAR NEDE MAZLUM MADUR VEDE ÇARESİZ MİLYONLARI.şimdi ustadın sakarya destanında söylediği gibi bin bir başlı kartalı taşımaya kanaryalar devam etsin.yol onun varlık onun gerisi angarya be can kardeşler.
  • Hakkı BakiHakkı Baki3 sa önce
    Vatandaş soruşturma, kovuşturma geçirmemiş. Karakola dahi gitmemiş. Bir dönem yasal sendikaya üye oldu diye gazete, dergi aboneliği var diye birileri ihraç etmiş...
  • Ş.TekinŞ.Tekin3 sa önce
    Ali Bey birde 10 Kasım Cumartesi günü okula gitmek zorunda bırakılan çocukları yazın. İçimiz kan ağlıyor
  • ŞenolingŞenoling5 sa önce
    Fetö beni kullandı, ben fetönün maşasıydım diyen bir adamı ... fetöden maaş aldım diyor
  • TunahanTunahan7 sa önce
    ... Alibey sen reisimizden devletimizden daha mi iyi biliyon.Kozmik odayi dusun.

Ali Karahasanoğlu

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