“Elektrik, doğalgaz, akaryakıt, her şey % 40 zamlandı” mı?

Öyle bir bombardımana tutuyorlar ki.

Bunların yalanlarına karşı kendimi bağışıklı hissetmeme rağmen..

“Hiçbir dediklerine inanmam, her sözleri yalan” diye gardımı alsam da..

Ben de..

Bu yalan bombardımanı karşısında, karamsarlığa düşüp, “işin ucu kaçtı” dediğim anlar oluyor..

Öncelikle şunu söyleyeyim..

Türkiye’de enflasyon konusunda, hiçbir sorun olmadığı, her şeyin dört dörtlük olduğunu iddia eden hiç kimse yok..

Ama bununla birlikte, iddia edildiği gibi, her şeyin çok kötü olduğu iddiaları da kocaman bir palavra..

Soyut anlatımları boşverelim..

Madde madde.

Konu konu, lafı eğip bükmeden, “nasıl olsa okur verdiğim rakamları araştırmaz. Araştırsa da, beni bulup da, yüzüme vuramaz” gibi, riyakar bir tavra da bürünmeden..

“Mail adresim belli. yeniakit.com.tr internet sitesinde yazımın altına yapılan yorumların hemen tamamı, küfür olmadıktan sonra yayınlanıyor. Hem ben okuyorum, hem de diğer okurlar okuyup, haklı eleştiri varsa yararlanıyorlar.. Dolayısı ile, okurlar yorum bölümünden de bana eleştirilerini ulaştırabilirler. Merak etmesinler, satır satır, hepsini okuyorum.. Yalan bir şey söylüyorsam, somut olarak hangi rakamın yalan olduğunu bana ulaştırabilirler” diyorum..

Ve rakamları açıklamaya başlıyorum..

Elektrikten doğalgaza..

Ve dün itibariyle de benzinden mazota korkunç zamlar geldiği, dolardaki artışın ise, hiç itirazsız, yıkıcı mahiyette olduğu söyleniyor..

30 Eylül 2021 günü, Cumhuriyet gazetesi, “Son dakika...” başlığı ile vermişti.. “CHP’li vekil: Elektrik fiyatlarına yüzde 15 zam yapılmış!” diye yazmıştı..

CHP milletvekilinin adı, aynı zamanda partinin Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın.

“Zam gelecek” değil.

“Geldi” diye açıklama yapmıştı..

Ama bir savcı, bu adamın kapısını çalmadığı için, aynı kara propaganda birçok üründe devam ediyor..

O zaman elektrikten başlayalım..

Bu yılın başında elektrik fiyatı ne idi, bugün ne?

İsteyen, EPDK’nın fatura sorgulama bölümünden, aynı sorgulamayı yapabilir..

1 Ocak 2021 günü, 100 kw harcamanın bedeli 79,61 TL.

15 Ekim tarihi itibari ile, aynı miktar elektrik harcamasının fatura bedeli ise, 91,56 TL.

10.5 ayda, elektriğe gelen zam % 15.

“Az mı” diyenlere, “Az değil. Haklısınız” derim.

Ama “Her şeye yılbaşından bu yana % 40 zam geldi” diyen ahlaksızlara da, “Rakam burda” derim..

Dün zam gelen akaryakıttan devam ediyorum..

1 Ocak 2021 tarihinde benzinin litresi, 7,18 TL. Mazotun fiyatı ise 6,61 TL. İsteyen, internetten arşiv kayıtlarından baksın..

Dün gelen zamlardan sonra, benzinin de mazotun da litresi 7,93 TL’ye çıktı.

Benzindeki zam oranı % 9.5.

Yani yüzde 10 bile değil..

Az bulduğum için değil, rakam bu olduğu için söylüyorum..

Mazottaki zam ise yüzde 20.

“Birbiri ile ilgisi yok ki” diyebilirsiniz ama..

Bir fikir oluşması için, benzin ve mazot fiyat artışının ortalamasını alalım..

% 15.

Yüzde 40’a varan bir zam var mı?

Yok.

Olsun mu?

Asla..

Ama.. Zam gelmeden, “zam geldi” diye elinde davul zurna ile dolaşanlar da olmasın..

Zammın gelmesi için, dedikodusunu yapıp, yüksek zam gelmesine ortam hazırlayanlar da olmasın.

Gelelim kur konusuna..

Orda fiyat değişikliği, biraz daha yüksek..

Onun da rakamlarını vereyim..

1 Ocak 2021 günü Merkez Bankası kapalı olduğu için, 31 Aralık 2020 döviz kuruna baktım.

1 dolar=7,41 TL.

15 Ekim 2021 itibari ile 1 dolar=9.19 TL.

Doların kazandığı değer ise, % 24.

Dövizdeki fiyat farklılaşmasını da verdik mi?

Hâlâ % 40’lık bir rakama ulaşamadığımız doğru mu?

Doğru..

“Asgari ücrete ne zam yapılmıştı ki, dolarda % 24 değer kaybı yaşanmış” derseniz.

“Haklısınız, asgari ücrete bir ara zam yapılmalı” derim.

Ama.. “Yılbaşından bu yana, her şeye % 40 zam geldi” diyenler için, “yalancılar” der, dediğimde ısrarcı olurum..

Şimdi “doğalgazdan bahset” diyenler çıkacak..

Doğalgazda biraz belediye rolü de var, belediyeler de ağırlıkla CHP’de diye, en sona bıraktım.

Ama doğalgazdaki zamlarıın da kaynağı, tabii ki yine siyasi iktidar.

Doğalgaz, dışardan geliyor..

Toptan veren şirket belli.

Dolayısı ile, zammın büyük miktarından siyasi iktidar, küçük farklılıklardan da belediye sorumlu..

Peki doğalgazda fiyat değişikliği ne olmuş?

Önce, karamsar tablo çizenlerin, doğruları söyleyenleri nasıl linç ettiklerini göstermek açısından, AKP Konya eski Milletvekili Dr. Hüsnüye Erdoğan’ın, doğalgaz zammı için yaptığı “Mini mini geldi” değerlendirmesine, solcu medyanın nasıl bir alaycı bakış açısı ile manşetlerine taşıyıp, kadın düşmanlığı yaptıklarını hatırlatıp..

Hüsniye hanımın açıkladığı rakamlardan aktarayım..

“Geçen yıl doğal gazın birim fiyatı 1.99’du, şu anda 2.33. Doğal gaza zam gelmiştir ama mini mini gelmiştir. Avrupa’ya bakıyorsunuz, İngiltere’ye vesaire… Hollanda, İsveç’te 3 kat artmış fiyatı.”

Bu sözleri, “her şeye % 40 zam geldi” yalanını uçuran ahlaksızlar, “AK Partili vekil, zamları az buldu” diye vermişler..

Büyük ihtimalle beni de benzer şekilde linç edeceklerdir..

Ama verdiğim rakamların hiçbirisini yalanlayamayacaklardır..

Hüsniye hanımın verdiği rakama ilaveten, İstanbul için, İGDAŞ’ın rakamını vereyim:

1 Ocak 2021’de birim fiyat 0,143 iken, 15 Ekim 2021 itibari ile birim fiyat 0,179’a çıkmış..

Burdaki zam oranı ne?

% 25.

Gördüğünüz üzere, verdiğimiz tüm maddelerdeki en fazla zam, CHP’li belediyenin de katkısı olan doğalgazda yaşanmış..

Ama o da, % 40’ın yanına yaklaşmamış..

Şimdi, aksini söyleyenler de azıcık bir ilkeli olma, yalan söylememe, dürüst olma hassasiyeti var ise..

Çıkıp söylesinler..

Verdiğim rakamların hangisi yalan.

Hangisi yanlış.

Yanlış yok ise, özür diler misiniz?

Bu vesile ile, AK parti iktidarına da, bir çağrı yapalım.

Evet, onlar ilkesiz, onlar yalancı..

Onlar bir olanı, bin gibi gösteriyorlar..

Ama sizler de, bir olanı bir olarak gösterip, onun gereği olarak dar gelirlilere ara dönemde de olsa, ne zam yapılması gerekiyorsa, lütfen yapınız..