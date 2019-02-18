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Dünkü Başbuğ bugünkünü nasıl yalanlıyor!

18 Şubat 2019 Pazartesi

 

Son günlerde, İlker Başbuğ’u sürekli kamuoyu önünde açıklamaları ile görüyoruz.

Bir gün Hürriyet’te..

Bir gün Cumhuriyet’te.. 

Bir gün Sözcü’de..

O kadar çok konuşuyor ki..

Bir şeyleri silme derdinde olduğu, unutturma peşinde olduğu çok aşikar..

 O diyorsa ki, “FETÖ’yle mücadeledeki aksaklıkları, iktidarın tutumunu anlatıyorum!”

Siz anlayın, aslında o, FETÖ ile mücadele etmediklerini, onlara zemin hazırladıklarını gizlemeye çalışıyor demektir..

Soyut eleştiri yapmayalım..

Somut delillerimizle, TSK’nın zirvesine kadar çıkan, sonra cezaevine giren İlker Başbuğ’un gizlemek istediklerini deşifre edelim..

Sayın Başbuğ’un, AK Parti ile FETÖ arasındaki ilişkileri üç döneme ayırıp irdelemesini boşverelim..

Başbuğ’un şahsında, TSK’nın aynı dönemlerde dindar insanlara nasıl, FETÖ’ye nasıl baktığını görelim..

Tarih 13 Ekim 2003.. 

AK Parti iktidarının ilk yılında..

Seçmene vaad ettiği, “İlk bir yıl içinde yapılacak değişiklikler” başlığındaki katsayı zulmünü kaldırmak için adım atılıyor..

Yani, İmam Hatip liselilere ve meslek liselilere uygulanan puan çalma operasyonuna son vermek için, kanun değişikliği hazırlanıyor..

 Bugünlerde, demokrat, sivil idareye karışmayan, eski dönemde de sadece FETÖ’cülerle mücadele ettiğini, dindar insanlara bir zorluk çıkarmadıklarını iddia eden İlker Başbuğ, bakın nasıl çıkıyor sahneye.

Gazete haberini birebir alıntılıyorum:

“Genelkurmay İkinci Başkanı İlker Başbuğ, Üniversitelerarası Kurul ile hükümet arasında uzlaşı yolunun açılmasından ümitlendik. Ancak hazırlanan kanun tasarısının TBMM’ye sevkedilmiş olması, uzlaşı ümitlerinin azalmasına neden oldu.. Tasarının Anayasa’nın ilgili maddelerine uyumlu olduğu konusunda ciddi endişelerimiz vardır.. Amaçları açık şekilde topluma anlatılmayan konuların neden öne çıkarıldığını anlamakta güçlük çekiyoruz.(..) İmam hatiplerden her yıl, Diyanet’in ihtiyacının beş katı mezun çıkıyor. Mezunların nerede kaldığını, ne olduğunu takdirlerinize sunarım.”

Gençler böylesi açıklamaların yabancısıdır..

Geldiğimiz nokta itibari ile, generallerin sivil idareye yönelik, sopa gösteren açıklamalarını, belki tahayyül bile edemiyorlardır..

Ama gördünüz işte..

AK Parti seçmene bir vaadde bulunmuş.

Vaadini hayata geçirmek üzere kanun taslağı TBMM’ye sunulmuş..

Ama TSK cenahından bir çatlak ses çıkıyor..

“Tasarının Anayasa ile uygunluğu konusunda ciddi endişelerimiz var” diyor..

Sen kimsin de, endişen de olsun?

Anayasa’da, senin endişe duymanı gerektiren bir görevin mi var?

Otur, oturduğun yerde.. Milli savunmadaki görevini ifa et..

Bu cevabın verilmesi gerekirdi kendisine..

Ama nerdee.

2019’da değil, 2003’teyiz..

Ve, İlker Başbuğ’un bu çıkışı sonrasında ne oluyor?

Onu da verelim:

16.10.2003 tarihli gazetelerden:

“İmam hatip tasarısı şimdilik donduruldu!”

Haberin metni de şöyle:

“Genelkurmay İkinci Başkanı Org. İlker Başbuğ’un tepkisini çeken İmam Hatip lisesi mezunlarına üniversiteye girişini kolaylaştıran tasarıyı   ...”

Bakmayın siz, “imam hatip mezunlarının üniversiteye girişini kolaylaştıran” ifadesine..

Kolaylaştırma falan yok.

Sadece eşitleme var..

Lise mezunu nasıl girecek ise.

Hangi kolaylıkta ya da hangi zorlukta giriyorsa..

Aynı kolaylıkta veya aynı zorlukta girecek..

Ama, bir hakkı çiğneyenler..

Bilinçaltına bile mesaj yolluyorlar..

Sanki, İmam Hatiplilere bir ayrıcalık tanınmak isteniyormuş da.. İlker Başbuğ’un itirazı ile, o ayrıcalık kabul edilmemiş..

Devam edelim, Başbuğ’un sivil idareye karışan, FETÖ’ye alan açan açıklamalarına..

25 Eylül 2006’da Başbuğ’un yaptığı konuşma:

Gazetelerde, “İRTİCA UYARILARI” diye manşet olmuş. 

Bakın neler demiş Başbuğ: “Bugün üzülerek ifade etmek istiyorum ki, irticai tehdit, bazı kesimler kabul etmese de, kaygı verici boyutlara ulaşmaktadır.”

“Ne olmuş, irticaya sahip çıkıyorsun” diyeceklere, irticayı açalım:

Yargıtay Başkanı Osman Arslan, o günlerde açıklama yapmış: “Laikliğin Anayasa’da açık bir tanımı yapılmamıştır”.

Başbuğ da, Yargıtay Başkanı’na cevap yetiştiriyor: “Laiklik kavramının neden tartışmaya açılmaya çalışıldığını anlamak mümkün değildir. Giderek güçlenen cemaatler, ekonomiyi yönlendirmeye, dine bağlı bir yaşam tarzı olarak sosyal kimliklerini ortaya koymaya çalışmaktadırlar. Bu cemaatlerle 677 sayılı kanunda varlığı yasaklanan tarikatler, devrime karşı hareketlerin odağı haline düşmektedirler. Ulusal kültürün, din eksenli bir yapıya oturtulmaya çalışıldığını görmekteyiz.”

O tarihteki laiklik kavramının niçin tartışmaya açıldığını hepimiz biliyoruz.

“Başörtü özgürlüğü, laikliğe aykırı mıdır, değil midir” tartışması..

Başbuğ demek istiyor ki, “Başörtü özgürlüğü getiremezsiniz.”

Devam ediyor, “Kültürde bile, din eksenli bir yapı istemiyoruz.”

Peki bu konuşmaların yapıldığı tarihlerde TSK’da neler oluyordu?

Ne olacak?

FETÖ, ekmeğine kaymak sürüyor, üzerine de bal döküp yiyordu..

Ne zaman anladık?

15 Temmuz hain darbe girişiminde..

Başbuğ’un bir şeyler açıklama derdi var ise..

İmam hatiplilere, başörtüye ölümüne düşmanlık ettiği o tarihlerde, FETÖ’ye karşı ne yapmış, onu açıklasın!

 

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YORUM YAZ

  • FragFrag4 dk önce
    Sizin dediğiniz o tarihlerde imamhatipliler yerine fetöye tek laf etse adam ne diyecektiniz bak adam fetöye laf dedi helal olsun falan mı diyecektin yav bak iste asker kafası hocaya neler söylüyor denirdi bir Baska iktidar olsaydı bütün fetö ün pisliklerini gözünüze sokarak ispatlasa genede inanılmazdı ama rte deyince görmeden bile tamam denilir Türkiye gibi dini uygulamayan ama dine cok saygı duyulan toplumda kendinde cok dindar olmadan bir cemaate savas acmak bir Baska liderin harcı değil en basta sen destek vermessin
  • Adem EvliyaAdem Evliya10 dk önce
    Bütün bu açıklamalar Ak Parti'nin(Cumhur İttifakı) konumundan kaynaklanıyor olmasın!
  • FragFrag21 dk önce
    Hep yazarlar aynı aman bir yanlışlıga gurban gidilmesin diye ilk once fetöye güzel bir cakılıyor sonrada pasaya giydirilmeye baslanıyor ya zaten fetöcü olmayan bir dindar orduya girebilirmiyfi kendini gizlemeden zaten fetö o zaman sizlere birsey yapmadıki ilker pasaya yaptı adam ondan su an konusuyor sen o zamanda rahattın simdide
  • KAPLANKAPLAN35 dk önce
    ŞİMDİ PAŞALAR SÜTTTENÇIKMIŞ AK KAŞIK OLDULAR .
  • halilhalil41 dk önce
    çok güzel tespitler. tebrikler.
  • ahmetahmet44 dk önce
    aynen katılıyorum...dün de HalkTV adlı darbesever mecrada idi...sanki askerlik konusunda aldığı maaşı haketmiş, gerekli mücadelenin nasıl yapıldığını bugün gördüğümüz halde kendisi pkk/fetö ile gerektiği gibi mücadele etmiş, "darbecilerle arasında mesafe koymuş!", kemalist görünümlü ABD Gladyo A ve müslümancemaat görünümlü Gladyo B ilegerekli mücadeleyi yapmış, TSK daki darbecilik ve NATOTÜRKÇÜLÜK/İSRAİLCİLİK yapan unsurları eleştirmiş, yüzleşmiş ve askerlik vazifelerini hakkıyla halletmiş gibi HUKUKÇULUĞA SOYUNMUŞTU! Bu ülke işini hakkıyla yapanları da, gaflet/dalalet/ihanet/ içinde olanları da, çalıntı sorular ve hormonlu şekilde hakkı olmayan göreve getirilenleri de sessiz kalanları da, kifayetsiz muhterisleri de kayıt yapmıştır....umarım çok geç olmadan ve günü geldiğinde tüm gerçekleri doğrudan öğreniriz
  • FragFrag59 dk önce
    Nicin hemen dindarlar falan belkide adam dindar olmayanlarada kötülük yapmıştır pasa ha ama dindarlar diyerek hep daha vurgulu olsun diye ahirette cezası aynı
  • YaziyorumYaziyorum1 sa önce
    Soyle gozatacak olursak bizlere hep yakin bildiklerimizden,zarar geliyor,sorsak birine ulke neden kalkinmiyor, bu fetullahcilar neden okul acma ihtiyaci duydular bunu gizli yapmadilar.silagonlari suydu kilicmi keskin kalemmi diye soyluyorlardigenelde kilic ,fakat kilicla deyil egiterek ulkeyi ele gecirme hesabi ,birde bizim de cocuklarimiz vardi onlarin okutmasi ile basarili olur sananlar,bana pek isinamadilar milli goruslu sakalli bir hocasina duyacagim sekilde kendini hocasina yakin gorerek hocam bu milli goruslu.kim derdiki birgun sadet partiside fotocu olacagini destek verecegini, lafi uzatmaya gerek yok,ulke ipotek veya somurge olmus,sa,hastanin bitkisel hayata girip hersey hastane persenolinin konturolunde oldugu gibi asker bizim sansakda, oyle seyler zorluklar yasasakda gunun birinde kendi insaninin dini inancini hayat tarzini baskalarinin istegi sekilde uygulandi en yakin dava arkadasim dedigin birgun oldun dusman ilan etti biri kalkiyor ben adam sanirdim siirini soyluye biliyor serefli bilirken ayriliga dusunce hakarete bas vuruyor .basbug komutan dusman varken goregi vatan savunmasi iken kendi halkina oluyor diken simdi o vazife yok o zanman dirayetini gosterip adamligini gosterecektin.
  • adam acikladiya haberin yokmuadam acikladiya haberin yokmu1 sa önce
    Ordudan atilacaklarin listesini donemin hukumetine verdim sumen alti edildi dediya o listedekiler daha sonra hukumet tarafinfan onleri acilarak hizlica terfi ettirildiler ve darbe girisimi...
  • Ayşe Ayşe 1 sa önce
    Tam isabet adrese gönderilmiş bir yazı ağzına sağlık
  • ŞaşkınŞaşkın1 sa önce
    Bırakın şahısları da, AK Parti'nin dünü ve bugününü yazın ki bir anlamı olsun.
  • Nuri ÇATALÇAMNuri ÇATALÇAM1 sa önce
    İlker paşamızla ilgili yerli ve millilik konusunda şüphelerim var. İkincisi geçmiş dönemin her adaletsizliğini imam hatiple başlayıp bitirmeyin. Lütfen meslek liseleri derseniz daha adil olabilir. çünkü ima hatiplileri engellemek için başlatılan bu zulüm meslek liselileri de daha fazla etkilemiş bugün Eğitim Bakanımızın dediği gibi sanayide kaliteli ara eleman bulunmamaktadır. Bir dönem seçme sınavı ile girilen bu okullardan işi bilen kaliteli doktor mühendis peynir ekmek gibi yetişirken şimdi fen ve Anadolu liselerinden zeki lakin uygulamada zorlanan nesil yetişiyor. 28 Şubat zihniyeti sayesinde özellikle Meslek liseleri insan kalitesi düştü serseri bir gençlik oluşuyor. Sayın Cumhurbaşkanım ve Eğitim Bakanım Meslek liselerine Ahilik teşkilatına benzer bir teşkilatla düzgün esnaf sanayici nasıl olması gerekir eğitimi ve uygulaması yapılması lazım acilen böyle bir ocak kuralım. Saygılarımla
  • Yunus 16 Yunus 16 1 sa önce
    YIL 1998 ; BATI ÇALIŞMA GRUBU, ALNI SECDEYE GİDEN HERKESİ ATACAĞIZ DEDİ. Bizimde pes ettiğimiz 1998. ALLAH IN AFFINA SIĞINARAK EŞİM BAŞ ÖRTÜSÜNÜ ÇIKARDI!! ALKOL ALMADIĞIM, NAMAZ KILDIĞIM VE BAŞÖRTÜSÜ YÜZÜNDEN "DİNİ DUYGULARI HASSASTIR" DİYE SİCİLİME YAZDINIZ YILLARCA BENİ TAKİP ETTİNİZ!! ASLINDA BEN ANADOLUYDUM!! İLKER VE DİĞER SIRALI KOMUTANLAR, AMERİKAN PİÇLERİNİ NEDEN TAKİP ETMEDİNİZ??? AMERİKAN KÖPEKLERİ NEDEN SERBEST DOLAŞTI?? 1997 - 1998 NAMAZ VE BAŞÖRTÜSÜNDEN TAVİZ VERMEYEN KOMANDO YÜZBAŞI ARKADAŞIMI ATTINIZ!! SİLAHCI BAŞÇAVUŞ ARKADAŞIMI, KIZI İMAM HATİP LİSESİ NE GİDİYOR DİYE ATTINIZ!! EŞİ BAŞÖRTÜLÜ F16 PİLOTUNU ATTINIZ!!! EŞİ BAŞÖRTÜLÜ SKORSKİ PİLOTUNU ATTINIZ..... ONLAR ANADOLUYDU!!! İLKER BAŞBUĞ. AMERİKAN KÖPEKLERİNİ NEDEN TAKİP ETMEDİNİZ?? NEDEN ATMADINIZ?? AMERİKAN TALİMATINI MI UYGULADINIZ??? İLKER BAŞBUĞ.
  • ademadem2 sa önce
    AKP hükümetlerinin iş başında olduğu son 15 yılda 125 büyük özelleştirme yapıldı. Diğer küçük özelleştirmelerle birlikte toplam  62 milyar dolar gelir elde edildi. 80 yılda elde edilen Cumhuriyet eserlerini 10 yılda satıp açıklar kapatılmaya çalışıldı ama buna rağmen Türkiye'nin iki yakası bir araya gelmedi, geçen 10 yılda 170 milyar doları aşan bütçe açığı verildi. Üretim ekonomisi yerine tüketimi körükleyen politikalar sonucu, yapılan yollar, açılan köprüler, şehirlere dikilen devasa plazalar ülkemizdeki, 15 milyon asgari ücretlinin açlık sınırının altında yaşamasına çözüm olmadı. Türkiye'nin son 5 sene içerisinde 400 milyar dolar borçlandığını belirten ekonomistler borçlanmaların üreterek ödenebileceğini belirtiyorlar. Ekonomide bu kötü gidişatı gören hükümet yeni kaynak arayışlarına girdi. Bunun için de Türkiye Varlık Fonu kuruldu. Türkiye'nin kalan kamu kuruluşları da teminat gösterilmek üzere bu fona devredildi. 80 yılın birikimi 15 yılda satıldı
  • Yunus 16 Yunus 16 2 sa önce
    YAŞLILIK AYNI ZAMANDA SUÇLULUK!!! MESELA ATILAN AMERİKAN OLMUŞ BU TUĞGENERAL LER (50 den fazla) BURAYA KADAR TERFİ EDERKEN!!! İLKER VE DİĞER KOMUTANLAR NE YAPMIŞ!!? BUNLARI TUGAY KOMUTANLIKLARINA UYGUN GÖRENLER KİM?? BU AMERİKAN IN DOĞURDUKLARI SİCİL VE TERFİYİ KİMLERDEN ALDI?? SON OTUZ YILIN SIRALI KOMUTANLARI HEPİNİZ SUÇLUSUNUZ!!! SİYASİ İKTİDAR MIŞ MIŞ MIŞ
  • ORHAN İNANORHAN İNAN2 sa önce
    BUNLAR KORKAK VE KAYPAK TİPLER..HER ZAMAN BÖYLE OLMUŞTUR.DEVLETİN GÜCÜ İLE MİLLETE SALDIRANLARDA CESARET ,HAYSİYET OLUR MU? OLSA ZATEN BU YOLA BAŞVURMAZLAR.HEPSİ İKİYÜZLÜ ,RİYAKAR VE GÜCE TAPAN TİPLER..İSTİKBALİ HER İKİ DÜNYADA DA KAYBETMİŞ TİPLER BUNLAR.
  • ŞenerŞener2 sa önce
    İşte bu zihniyetler fetö' yü yaratmıştır. Müslüman ülkede cami ahıra çevirilir, kuran harfleri yasaklanır, inancı olanlara örümcek kafalı algısı oluşturulur, Allah ismi yerine tanrı konulur, çekişme yaratılır, bedende arıza varsa virüsler aktifleşir. İyi-kötü farkı yaptıklarıyla anlaşılır. 15 temmuz da olduğu gibi. Fetö yü beslediler diyenlere ithaf olunur. Kim karşısındaydı? Kim yanındaydı? Kim alkışladı? Kim maç seyreder gibi seyretti?
  • Ahmet YÜCELAhmet YÜCEL3 sa önce
    2002 sonrası seçimlerde subay lojmanlarında HDP (pkk)' ya FETÖCÜ lerin faaliyetiyle oy patlaması görülmüştü. BAŞBUĞ bu konuda nasıl bir çalışma yaptı ? Ordu içinde"teröre bağlı hayat tarzından", "ulusal kültürün terör odaklı bir yapıya oturtulma" endişesi yaşıyor muydu lütfen açıklasın.
  • süper mega başbuğsüper mega başbuğ4 sa önce
    Başbuğ deyince ben de türkeş sandımdı; gerçi o da milletin başına belaydı.
  • DayıDayı8 sa önce
    Feto CHP tsk ip PKK HDP sol komünist vs. Bunların tek derdi Türkiye de İslam dini anlatipmasin yasanmasin bilinmesin .sahibife belli.
  • Şanlıurfa Şanlıurfa 8 sa önce
    Ali kardeş teşekkür ederim Diline sağlık

Ali Karahasanoğlu

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