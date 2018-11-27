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Dirsek teması, Saadet’i vebalden kurtarır mı?

27 Kasım 2018 Salı

31 Mart Mahalli Seçimleri’nde aday belirlemeleri sürerken, partiler arasındaki “seçimlere birlikte girme görüşmeleri”nde de sona yaklaşılıyor..

Kardeş partilerin seçime birlikte girme isteğinde tabii ki bir sorun yok..

AK Parti, MHP, SP, BBP’nin birlikte seçime girmesinde anlaşılmaz bir durum olmadığı gibi..

Hatta bu birliktelik safına, İP’i de kısmen katabiliriz..

CHP ile HDP’nin birlikte seçime girmesinde de mantığı zorlayan bir çelişki olmadığı kanaatindeyim.

Nitekim tarihte de bunun bir örneğini görmüştük..

Refah Partisi ile MHP, 1991’de ittifak yapmışlardı..

Bu ittifak yapılırken, Refah Partisi’nin genel başkanı Necmettin Erbakan, MHP’nin genel başkanı Alparslan Türkeş’ti.

Yani iki hareketin en önemli liderleri bu birlikteliğe onay vermişlerdi.

Muhsin Yazıcıoğlu ise, o tarihte MHP listesinden milletvekili adayıydı. Seçimden sonra BBP’yi kurmuştu..

Dolayısı ile, bu üç partinin ittifak yapmasında, tarihi süreci de dikkate aldığımızda, anlaşılmaz hiçbir durum söz konusu değil..

İyi Parti, MHP’den ayrılanlarla kurulduğuna göre, normal olanı, onların da bu safta bir ittifakta olmalarıdır.

Yine 1991’de, sol cenahın iki partisi; bugünkü CHP adına SHP ile, bugünkü HDP adına HEP, birlikte seçime girmişlerdi.

Nihai noktada, her iki gruptakilerin kendi içlerindeki ittifakları, kardeş partilerin anlaşması olarak nitelendirmek mümkün..

Ama..

İki ayrı grup olarak tanımlayabileceğimiz bu grupların içinden kafayı kaldıran bir veya iki partinin, karşı cenahtan bir veya iki parti ile ittifak yapması, zıt kardeşlerin birlikteliği olur ki, “inşa etmek” için değil, sadece “yıkmak” için gerçekleşebileceğini hatırlatmamız gerekir..

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24 Haziran seçimlerinde, maalesef suyun akışına ters birliktelikleri gördük.

AK Parti, MHP ile doğru olarak ittifak yaparken..

Maalesef İP ile SP, karşı cenahtan CHP ile ittifak kurdu..

Evet, bu ittifak sayesinde, İP de, SP de, TBMM’de temsil imkanı buldu ama..

Tarihlerine de, “kara bir leke”yi sürdüler..

Ben beklerdim ki..

İP de, SP de..

Aynı hatayı tekrar yapmasınlar..

Ama görünen, tarihin tekerrür edeceği..

Geçtiğimiz hafta Kemal Kılıçdaroğlu ile Meral Akşener buluştu.. 

Dün de..

Kılıçdaroğlu ile Temel Karamollaoğlu buluştu..

Çıkışta yapılan açıklamaya göre, Temel Karamollaoğlu’nun anlatımından çıkarttığımız netice şu ki, “ittifak” gözlerini korkutmuş..

Onun için de, “açıktan ittifak” yerine, “gizli ittifak”ı tercih etmişler..

Karamollaoğlu, bu “gizli ittifak”ı, şöyle ifade ediyor:

“Bu seçimlerde de biz, daha önceden de ifade etmiştim, genel bir ittifakın söz konusu olmadığını. Mümkün olduğu kadar biz seçim bölgelerinde, her seçim bölgesinde seçime girme gayreti içinde bulunacağımızı, ama geçmişte de söylediğimiz gibi Anadolu’da çeşitli yerlerde yeri geldiği zaman bir dirsek temasının yapılabileceğini ifade etmiştik. Bu düşüncemizde yine kararlıyız.”

“İttifak” mı, “dirsek teması” mı diye sorarsanız..

Şeffaflık taraftarı olarak, ben “ittifak” derim ama..

Mahalli seçimlerin yapısı gereği “dirsek teması”na mecbur kalındığı anlaşılıyor..

Peki, CHP ile “dirsek teması” kurmak, dinî hassasiyetleri olan bir partiye yakışır mı?

Mesela, Üsküdar’daki Hacı Mehmet amcaya, “Büyükşehir’de CHP adayına oy at.. İlçe belediye başkanlığında bizim adayımıza” denildiğinde..

Hacı Mehmet amca, bu isteği, tereddüt etmeden yerine getirebilecek midir?

Daha önemlisi..

Saadet Partisi yönetimi, böyle bir talimatın vebalini, gönül rahatlığı ile üstlenebilecek midir?

SP’nin desteği ile, CHP’nin İstanbul’da seçimleri kazanması pek mümkün görünmüyor ama..

Farzedelim kazandılar..

Göztepe Camii’nin yapılmaması için nasıl ölümüne mücadele ettiklerini bildiğimiz CHP’lilerin..

Hakeza, Validebağ Camii’nin yapılmaması için sokak hareketleri dahil hangi eylemlere imza attıklarını bildiğimiz CHP’lilerin..

İstanbul’a belediye başkanı olduklarında, bu mücadelelerini sokakta değil, belediye meclisinde çok daha rahat bir şekilde yapacaklarını tahmin ederek..

Yapılması gereken camilerin yapılmamasının vebalini, SP’liler yönetim olarak üstlenebilecekler mi?

Kur’an kurslarına, cami lojmanlarına, imam hatip liselerine AK Partili belediyelerin gösterdikleri ilgiyle kıyasladığımızda..

CHP’li bir ismin belediye başkanı seçilmesiyle (Milli Görüş’ün idealleri açısından bakıldığında), Saadet Partililerin, nasıl bir akıbetin kendilerini beklediğini düşünüp düşünmediklerini sormamız gerekmez mi?

“AK Partili belediye başkanının yaptıklarının tümünü, biz CHP’li başkana da yaptırırız” diyorlarsa..

Tercih kendilerinin..

Ama yaptıramazlarsa, bunun vebalini de, boyunlarında taşıyacaklarını, kendilerine hatırlatmamız gerekir..

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Tabii ki olayları tek taraflı düşünmeyelim..

AK Parti’ye de buradan bir öneride bulunalım..

Önceki mahalli seçimlerde, seçimi kazanan veya kıl payı kaybeden SP’li adayların olduğu yerlerde..

Bir jest yapılarak..

Milli Görüş’e vefa borcu da yerine getirilerek..

AK Parti ile başa baş mücadele eden..

Üstelik, SP yönetimini, CHP ile dirsek teması şeklinde de olsa, büyük bir vebalin altına da sokmamak için..

SP’li adayları destekleme kararı almaları, çok mu zor bir karar olacaktır?

Ne olur yani, 81 vilayetten 65’ini değil de, 63’ünü AK Parti kazansa..

Kıyamet mi kopar?

Sembolik de olsa..

Benzer şekilde BBP için de, bir jest yapılsa..

15 Temmuz gibi, ülkenin zor günlerinde, tüm muhafazakâr kesimin, bir saniye tereddüt etmeden birlik içinde hareket etmesinin altyapısı, sapasağlam kurulmuş olsa..

Ne olur?

Günah mı olur?

 

YORUM YAZ

  • AhmetAhmet25 dk önce
    Zıt kardeşler ne demek? Yani pkk'nın söyleminden ne farkı var? Çanakkaleye harbe giderken sen solcusun gelme, sen alevisin gelme, sen kürtsün gelme mi dediler? Bir arada olduğumuz için Allah bize zafer nasip etti..Bizim gibi düşünenler vatansever ama bizim gibi düşünmeyenler vatan haini şeklinde düşünce hem pkknın hem 28 şubatçıların hem fetöcülerin hem de bütün darbecilerin ana düşüncesiydi. Ülkesini seven ve ülkeyi daha iyi yönetebileceğini düşünen insanlar görüşleri ne olursa olsun bir araya gelip ittifak yapabilirler. Nitekim Rahmetli Erbakan hoca ile Ecevit ittifak kurmuş ve Kıbrısı düşman işgalinden kurtarmışlardı. Bu gün ki gibi Ege adalarımızın işgaline kör sağır kalmamışlar, askerimizin başına çuval geçirdiklerinde ne notası vereceğiz müzik notası mı dememişler..
  • Kemal ergünKemal ergün27 dk önce
    Siz hala temelinşevket kazanın abdüllatif şenerin oğuzhan asiltürkün devşirilmediğinimi sanıyorsunuz.
  • KORAYKORAY30 dk önce
    KAR KAPIDA MILLET, KISLIKLARI TAKIN ARABALARINIZA... YOKSA YANLISLIKLA DRIFT YAPABILIRSINIZ, BENDEN SÖYLEMESI...
  • Şeref KazanŞeref Kazan33 dk önce
    Sayın Karahasanoğlu nun yazısınıve yorumlara bakınca bitmişliğimizi tükenmişliğimizi daha iyi görebiliyorum ... ALLAH cc rüşveti yolsuzluğu adam kayırmayıyapanlara lanetetsin AMİN
  • AraştırmacıAraştırmacı33 dk önce
    MHP ile CHP'yi ayrı görüyorsunuz ya, değil.Aynı.28 Şubat'ı beraber yaptılar.Rahmetli Erbakan'ın karşısına beraber çıktılar.Sonra Ecevit'i sattı.CHP ğrenci andına sessiz kaldı MHP Beyoğlunda koca adamlara ant okuttu.Yani MHP mübah CHP mekruh.
  • EnsarustaEnsarusta34 dk önce
    Hatırlarsanız biz Kıbrıs’ında alımında beraber olmuştuk
  • HACI HACI 35 dk önce
    Çok zorlamışsın gurbanım.
  • DeliormanlıDeliormanlı36 dk önce
    Türkçülerle İslamcılar hiçbir zaman aynı cenahta olmadılar, bir dönem olmak zorunda kaldılar ama o dönem geçti, komünizm tehlikesi çoktan yok oldu.
  • iyildiziyildiz37 dk önce
    Bu kadar saptırma, yalan ve iftira ancak HİDAYET KARARMASI ile açıklanabilir... Yazıklar olsun size ki, RAHMETLİ ERBAKAN HOCAMIZI ve MİLLİ GÖRÜŞü zerre miskale anlamamışsınız...
  • murattmuratt46 dk önce
    ya admin geçen günde birisi size yazmıştı. nerdeyse sıfıra yakın oyu olan bir partiyi niye bu kadar cilalıyorsunuz diye.. bende aynısını soruyorum... hdp ile ittifak yapan bir partiyi neden ikidebir gündeme getiriyorsunuz..????
  • Vatan TuranVatan Turan58 dk önce
    Aynı hassasiyet ülkücü için de geçerli, ... İdeoloji ayrı bir şey, teslimiyet ayrı bir şeydir.
  • ŞaşkınŞaşkın1 sa önce
    Sayın yazar, her zaman olduğu gibi tuplumu ayrıştırmak yazınızın ana fikri olmuş. AK Parti dışındakileri topyekün "günahkar" ilan ediyorsunuz!?.. Bu sizin inançlarınızı gölgeler!.. "Kirâmen Kâtibîn melekleri"nin görevini siz mi üslendiniz deseler cevabınız ne olacak? Bir partinin sevdası sizi bu kadar mı şaşırttı? Kim olursa olsun "günahkar/vebal sahibi" ilan edip ötelemek yerine onları hakka davet etmek en doğrusu deği midir? İslamiyeti kendi partinize "hapsetmek" ne kadar doğrudur? Benim her partiden (AKP, CHP, MHP, HDP, İP, SP, BBP,..) tanıdığım insanların %99'u ben müslümanım diyor; bir kulun çıkıpta "hayır sen müslüman değilsin" deme hakkı varmıdır?.. Ayrıştırıcı değil birleştirici olun ve dini siyasete asla kurban etmeyin.
  • Tamer metinTamer metin1 sa önce
    Ne mi olur butun belediyeleri satar ... iki dolara...
  • erden canerden can1 sa önce
    Selamunaleykum ali bey yazinizi cok begenerek okudum allah sizden razi olsun amin
  • Tamer metinTamer metin1 sa önce
    ...bi gun seni de ...
  • Uğur KartalUğur Kartal1 sa önce
    ...haberin var mı bak ...
  • ŞahinŞahin1 sa önce
    Ali Bey 15 Temmuz A2 batılın çarpışmasını seyrettik diyen bir zihniyetle asla bir araya gelemez o safını buldu Erdoğan'dan anahtarları isteyen Temel Kemal den 2 tane fetocu soktu Melisa
  • emiremir1 sa önce
    vebal olup olmadigini Allah bilir senin buna karar verme haddin deyil ...
  • hayatihayati2 sa önce
    ALİABİ... DoktorbunlarıçoktanTABURCUetti..alıngötürün, evdeçolukçoçuğun yanındakalsın , istediğiniyesiniçsindedi....seniçindeki merhametlebunlarıkurtarmayaçalışman NAFİLE....
  • FEHMİ AYDEMİRFEHMİ AYDEMİR2 sa önce
    kendinızden yorumla yönlendirme yapmayın lütfen.reel politiğe göre değil hakka göre bakalım hadiselere."""HİÇBİR MÜSLÜMAN;BİR DİNSİZE, ALLAH CC VE ONUN DİNİNE AÇIK VEYA GİZLİ DÜŞMANLIK EDENE, ZALİME VE TARAFTARLARINA DESTEK VEREMEZ,TARAFINI TUTAMAZ,REY VEREMEZ.""""MEHMET ZAHİD KOTKU "R.A.
  • ertanertan2 sa önce
    Düne kadar dindarlara yobaz ülkücülere faşist diyen yazan cenah için eskiden hasımlıga şimdide kankalıga karar veren ulusal/küresel akılböyle olacaktıda madem yıllarca milleti niye gerdiniz
  • Ali gülüserAli gülüser2 sa önce
    Yıllardır aynı şeyleri söylüyoruz. Akıl ve sağ duyu bunu gerektirir vesselâm...
  • AHMETAHMET3 sa önce
    Kaleminize sağlık. Saadet partisi için cami yapılıp yapılmaması önemli değil ki. Ortada Erbakanın, fikir ve prensipleri kalmadı. SivasOtel olaylarında bütün solcu yazarlar T.Karamollaoğlunu suçladı. Demek bir bildikleri varmış. Provakatör olma ihtimali ortaya çıkıyor AK Partinin elini tutmasın. Eksik olsun. Ama niçin PKK ve pensilvanya ile iş tutanlara payanda oluyor ?
  • Oku mayınOku mayın3 sa önce
    Allah ve Rasulu bir meselede hüküm verdiğinde . Saadet partisi ve diğerleri bu ayetinin neresinde.Ahzâb Sûresi / 36.Ayet36. Allah ve Resûlü bir meselede hüküm verdiği zaman, inanan bir erkek ve kadına, artık o işte, kendi (arzu ve heves)lerine göre (başka) tercih hakkı yoktur. Kim Allah’a ve Resûlü’ne karşı gelir (onlar tarafından verilmiş hükümleri beğenmez, kendi tercihlerine önem verir)se, kesinlikle o, apaçık bir sapıklıkla sapmış olur.1Allah ve Resûlü’nün, herhangi bir konuda koyduğu bir hüküm varken hiç kimse onun aksine bir tercih yapamayacağı gibi, başkası için de “İsteyen yapsın istemeyen yapmasın.” diye bir serbesti tanıyamaz, bir ideolojik fikri dayatamaz. Çünkü ideolojiler hevâ ve heves putunun2 söylem şekilleridir. Çünkü bu durumda yeni bir din icat etmiş ve sapıtmış olur ki Allah ve Resûlü’nün hükümlerine bağlı mü’minlerce itibar görmezler.
  • DeluDelu3 sa önce
    Sayın Karahasanoğlu, yazınızı son bölümüne kadar severek okudum. Ancak son bölümde söylediğiniz SP adayını destekleme fikriniz biraz ütopik olmuş. Adamlar şeytanla işbirliği yapıyor. Siz diyorsunuz ki destekleyin. Tuhaf bir fantezi bence)::
  • Bozkurt Türk Bozkurt Türk 3 sa önce
    (Editörden: Mesajınız alınmıştır)
  • kanikani3 sa önce
    ... daha dune kadar fetöcu aksener ingiliz karamollaoglu diyordunuz
  • BabehBabeh4 sa önce
    Nokta kadar menfaat için virgül gibi eğildin be yazar,Gittiğin istikamet doğru olmadığının kanıtıdır.
  • HasanHasan4 sa önce
    Üstadım, şu Alı rıza demircan'ın verdiği son beyanatada bir cevap versene...oğlu aday yapılmayınca sahneye çıktı...
  • AndızAndız6 sa önce
    Sayın yazar, insanların inançlarını belirlemek gibi bir hakka sahip olduğunuzu düşünüyorsunuz ki bu "şirk"tir. Kimin müslüman ya da kafir/münafık olduğuna ancak Allah karar verir. Bir arada barış ve sevgi içinde yaşaması gereken toplumu asla barışma ihtimali olmayan gruplar olarak tanımlıyorsunuz ki bunun adı "fitne"dir. Yasal faaliyet gösteren partileri, sırf hakim gücün çıkarlarına himet için yasadışı ilan ediyorsunuz ki bu "adaletsizlik"tir, "güce tapmak"tır. Eğer bu partiler yasadışı ise suçludur, bu suçların işlenmesini seyreden iktidar ise dahada büyük suçludur. Gelinen noktada iktidar uğruna şeytanla işbirliği yapabilecek bir zihniyet hakim konumdadır. Siz siz olun bu tür ortaklıklardan uzak durun.
  • Hy-hyHy-hy8 sa önce
    Değil dirsek teması, ... temas olsa bile kurtarmaz.
  • hasanhasan9 sa önce
    AKP'ye oy vermek...
  • Ebubekir tuncerEbubekir tuncer9 sa önce
    Çok doğru ağzına sağlık

Ali Karahasanoğlu

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