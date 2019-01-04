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Diplomanı nereden aldın Gamze abla?

04 Ocak 2019 Cuma

 

Üniversite imtihanına girmiş..

Hem de Diş Hekimliğini kazanmış..

İlginç; bitirmiş de..

CHP’den milletvekili olmuş.

Hatta şimdi Genel Başkan Yardımcısı olmuş..

Ama..

Bir metin verilip..

“Bu metne göre aşağıdaki soruları cevaplayınız” ile hiç karşılaşmamış olmalı..

Ki..

Üç gündür tartıştığımız Çanakkale’de okullarda öğrencilere tavsiye edilen kitap listesinden Cahit Zarifoğlu’nun bir kitabının çıkarılması.. Yerine Kemal Tahir’in argo ifadeler olan kitabının konulmasının benzeri bir olay.. Yeni bir senaryo ile hazırlanmış.. Milli Eğitim Bakanlığı’nı yeniden tufaya düşürmek için, bir soru önergesi verilmiş..

İlgezdi’nin soru önergesi şöyle başlıyor:

‘’Beşiktaş’ta bulunan Anadolu liseleri arasında ‘Beşiktaş Yarışıyor’ adıyla yapılan deneme sınavında sorulan bir soru başta veliler olmak üzere kamuoyunun tepkisini çekmiştir. Bu soruda kullanılan dil ve terimler, ayrıştırıcı, kin ve nefrete sürükleyicidir.”

Ne imiş ki, “ayrıştırıcı, kin ve nefrete sürükleyen terim” diye merak ettim..

İlgezdi’nin soru önergesinde bahsi geçen, öğrencilere yöneltilen metni orjinalinden okudum..

Yahya Kemal Beyatlı’nın bir yazısından  alıntı yapılmış..

Sonra da altına, “Bu parçada boş bırakılan yere, düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir” diye sorulmuş..

Dikkat buyrun..

“Bu parçada” deniliyor..

Yani, "parçanın mantık bütünlüğünü esas alınız" deniliyor..

Belki “çocuklarımızı şaşırtmak mı istiyorsunuz” diye itiraz edenler olabilir düşüncesi ile..

Bir de fazladan..

 “Düşüncenin akışına göre” deniliyor..

Ve soru yöneltiliyor..

Bu tür sorularda..

Metnin içinde verilen bilgilerin doğruluğu-yanlışlığı tartışılmaz..

“Öğretmenin/öğrencinin, bu metinde anlatılan ifadeye katılıp-katılmadığı” tartışması yapılmaz..

O metin içinde, "mantıklı bir bütünlük gözeterek, soruyu cevaplandırınız" denilir..

Öğrencinin de..

Kendi düşüncesi, yazarın düşüncesine uyumlu olsa da, olmasa da..

Hatta..

Hayattaki gerçekler, o metinde anlatılanlarla uyumlu olsa da olmasa da.

Metnin içindeki ana fikri tespit edip, sorunun cevaplandırılması istenilir..

Bundan habersiz mi, yoksa hinliğine mi yapıyor bilmiyorum..

Gamze abla hemen itiraz ediyor..

“Soruya geçilmeden önce verilen metinde, şu şu ifadeler var, siz ne demek istiyorsunuz” moduna geçip, birden heyecan yapıyor..

Dur, Gamze abla.. Dur.. Biraz soluklan..

Heyecan yapma..

Metnin yazarı, Yahya Kemal Beyatlı..

Bu saatten sonra, ne Yahya Kemal Beyatlı’yı bulabilirsin..

Ne de o eserdeki bu anlatımı değiştirebilirsin..

O anlatımda, “Kendi kendime diyorum ki: Şişli, Kadıköy, Moda gibi semtlerde doğan, büyüyen, oynayan Türk çocukları milliyetlerinden tam bir derecede nasip alabiliyorlar mı? O semtlerdeki minareler görülmez, ezanlar işitilmez, ramazan ve kandil günleri hissedilmez” ifadeleri geçiyorsa..

Devamında da..

“Çocuklar, Müslümanlığın çocukluk rüyasını nasıl görürler? İşte bu rüya, çocukluk dediğimiz bu Müslüman rüyasıdır ki bizi henüz bir millet halinde tutuyor. Fazla medenileşen üst tabakanın çocukları ezansız yeni semtlerde alafranga terbiye ile yetişen (…) ve Türklükleri’ni hissedemiyorlar” deniliyorsa..

Ardından da.

“Soru: Bu parçada boş bırakılan yere, düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?” deniliyorsa..

Burda öğrencinin, “Şişli’de minare var mıdır, yok mudur” tartışması yapmasına gerek yoktur..

Bu yerleşim birimlerindeki çocukların, milliyetlerinden nasipleniyorlar mı, nasiplenmiyorlar mı tartışması yapmasına gerek yoktur..

Bunları söyleyen, Yahya Kemal Beyatlı..

Çocuklar, kendilerini, Yahya Kemal Beyatlı’nın yerine koyacaklar..

Siz isterseniz buna, empati yapma deneyimi deyin..

İsterseniz, “mantık bütünlüğü egzersizi” deyin..

Sonuçta..

Öğrenci, boş bırakılan yere, metnin yazarı kendileri imiş gibi..

Hangi şıktaki cümleyi yazmak doğru ise, o şıkkı işaretleyecekler..

Siz bu sorudan..

“Kin ve nefret söylemi” çıkartımı yapacak kadar olayı ideolojik noktaya taşıyorsanız..

Size göre de, cevap ihtimalini sunmuşlar..

Mesela..

b şıkkını işaretleyebilirsiniz..

Ne mi, b şıkkı?

Şöyle:

“b- Çocukların sütü çok temiz, karakterleri kuvvetli oluyor”

Öyle ya..

“Şişli, Kadıköy, Moda, camisi az olsa ne olur.. Ezansız olsa ne olur. Siz bunu dillendiremezsiniz.. Bunu dillendiren bir edebiyat ustasının eserinden parçayı alıp, mantıksal bütünlük kurulmasını hedefleyen sorulara da izin veremezsiniz” diyorsanız..

Cevabınızı da, “Çocukların sütü çok temiz.. Karakterleri kuvvetli oluyor” şeklinde, mantıksız bir cevap vermekte de hürsünüz..

Mantığınız bu kadar çalışıyorsa, illa doğru cevabı verme zorunluluğunuz da, yok hani..

**

Gamze abla, bakanlığa sorularını da sıralamış. Ben hem soruyu aktarayım.. Hem de bakanlık yorulmasın, muhtemel cevaplarını vereyim:

“Bu sınav ile ilgili bir soruşturma başlatılmış mıdır? Başlatılmadıysa başlatmayı düşünüyor musunuz?”

“Başlatılmamıştır. Düşünmüyoruz...”

Bu kadar net, bu kadar kısa..

Gamze abla devamında soruyor:

“Bu soru neden çocuklara sorulmuştur?”

Cevap net olmalı:

“Aslında sormaya, önce büyüklerden başlamalı idik.. Ama, siz bir şekilde diplomayı almışsınız.. Size sormamız ve bu sorudan böylesi çarpık çıkarımları yapan bir kişinin, üniversitede nasıl okuduğunu, nasıl bitirdiğini sorgulamamız gerekirdi...”

Biz hatırlatmış olalım..

Milli Eğitim Bakanlığı, Çanakkale’deki gibi, olayı ilgili ilçeye havale edip, sonra da “biz ne yaptık” şaşkınlığına yol açmamalı..

Eziklik kompleksinden çıkıp, “Biz bu soruyu soruyoruz. Siz iktidara gelin, siz istediğiniz soruyu sorarsınız” demeli.. Diyebilmeli..

 

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YORUM YAZ

  • görkemgörkem13 dk önce
    milyonlarca emeklinin hayal kirikligini, hüsrana ugrayislarini dert edinecegine, Gamze diye bir kadini konu ediniyorsun!..Senin elbette tuzun kuru:)))ancak biz emeklileri üzüyorsun muhterem!..
  • ŞenerŞener19 dk önce
    Allah razı olsun. Az bile yazmışsınız. Müslümanım diyenlerin içini cız eden bir konu. Zorunlu din derslerininin kaldırılması için başvurular bile yapıldı bu memlekette. Ama yeniyıl-noel etkinlikleri ismi ile çocukların zehirlenmesine sesini çıkarmayanlar, din geçen hertürlü konuda borazanı öttürüyor. Sorsanız: müslüman.
  • YaziyorumYaziyorum25 dk önce
    Garip kardes dizi yapicilari,halkin guzel yasantilarini konu yapmaz ilgi uyandirmaz oyle cirkef kurgu hayal sanaryo yaziyorki insan en yakinindan supeleniyor bunlarin hepsi toplumda olmayanbuna marjinal asri uc bir kumasin kenari bazan bal yedirir bazanda sokan ari bakarsin genc bayan olmus kokana kari bazan barda calisan kadini gosterir namuslu musluman kotu yola dusmus seytanin yardimcilari toplumun yikicilari anlamak zor buna sanatci deniyor ahlaki yikmak icin birde boyle deniyor.
  • ORHAN İNANORHAN İNAN32 dk önce
    ŞU FANİ DÜNYADA ÇOĞUNUN DERDİ "PARA" İKEN.SİZ CAMİDEN MİNAREDEN ,MANEVİYATTAN BAHSEDİYORSUNUZ. ADAM KALKMIŞ ALACAĞI MAAŞI SORUYOR.HEM DE BU YAZINIZI OKUDUKTAN SONRA BUNU YAPIYOR.BAZILARI "SİZİNKİLER-BİZİMKİLER "MODUNDAN HİÇ ÇIKMIYOR.SİZİNKİLER KÖTÜ,BİZİMKİLER İYİ,TERANESİNİ OKUMAYA DEVAM EDİYORLAR. BÜTÜN BUNLARA RAĞMEN AYNI ŞEVKLEDOĞRULARI YAZMAYA,BULANMIŞ İDRAKLERİ DURULTMAYA ÇALIŞIYORSUNUZ YA,SİZE HELAL OLSUN DİYORUM.SABRINIZA HAYRANIM.ALLAH(CC) YOLUNUZU AÇIK EYLESİN.
  • LütfiLütfi41 dk önce
    Gamze ablanın diplomasını ne güzel irdelemişsiniz.Çok çesur bir yazarsınız.Eminim yarınki yazında başka birine ait tartışmalı diploma konularınada girersin.
  • YaziyorumYaziyorum49 dk önce
    allahin emrini kabenin onemini bilmeyen gormezmisin,yuruyemeyen insanlar basustunde tasiniyor ayrica para verip tavaf ediyor gordunmu hic bisiket kosu ve tasitka kabeyionemini bilneyen,namazada spor diyenler Allaha cevap veremiyecekler burda deyil Ahiretde gorecekler yeni dogan cocugun kucuk dunyasindanbu dunyaya gelisine sahit oluyoruz Ahiretde,de bizleri bekledikleri kesin en cokda,halikimiz yaraticimiz,Allahimiz.
  • Kocasolak Kocasolak 52 dk önce
    Hocam bunlara CEVAP vermeye dahi değmez, it ürür kervan yürür. Bunlara cevap verdikçe SALDIRIRLAR.
  • adem şenadem şen58 dk önce
    Dün iş cıkışı pazara ugradım , inanın herkesin dilinde bu konu vardı sayın Ali bey .Bir kere daha halkın hislerine tercüman oldunuz.Allah yar ve yardımcınız olsun.
  • Adil CevazAdil Cevaz1 sa önce
    Harbiden karakayasin bazıları diplomaları nereden aldıysa o'da oradan almistir.Senin mahallende onbinlerin böyle diplomasi var ,yazsana bir günde onları.SU GERCEK Kİ SİZİN ALLAHTAN VE HUKUMLERİNDEN KORKUNUZ YOK.
  • Bir garipBir garip1 sa önce
    Genclerimiz tv dizilerindeki kahramnlara ozeniyor. Dizilerde eline silah alan adam olduruyor.Bu kisiler bazen bir knunsuz isler yapan bir ailenin ferdi oluyor.Belki sizin yazinizla bir ilgisi yok ama bu dizilerdeki takir takir adam oldurme sahnelericocuklarimzin genclerimizin kendi adaletimi kendim saglayabilirim fikrini uyandiriyor.Istemedigimiz olaylara sebebiyet veriyor.Cocuklarimiz okusun dogruyu yanlisi kendisi bulsun ama lutfen bu adam oldrmenin basitlestrildigi kutsandigi dizilere bir crki duzen verilsin.Ayrica Dallaslara donen aile kavramini yok eden diziler de.
  • Bir garipBir garip1 sa önce
    Genclerimiz tv dizilerindeki kahramnlara ozeniyor. Dizilerde eline silah alan adam olduruyor.Bu kisiler bazen bir knunsuz isler yapan bir ailenin ferdi oluyor.Belki sizin yazinizla bir ilgisi yok ama bu dizilerdeki takir takir adam oldurme sahnelericocuklarimzin genclerimizin kendi adaletimi kendim saglayabilirim fikrini uyandiriyor.Istemedigimiz olaylara sebebiyet veriyor.Cocuklarimiz okusun dogruyu yanlisi kendisi bulsun ama lutfen bu adam oldrmenin basitlestrildigi kutsandigi dizilere bir crki duzen verilsin.Ayrica Dallaslara donen aile kavramini yok eden diziler de.
  • 28 Şubat28 Şubat1 sa önce
    Bu soruların mantıksız ve ayrıştırıcı olduğunun siz de farkındasınız fakat anlamsız bir biçimde biz yaptık oldu olmalı olmak zorunda olacak diye tutturmusssunuz. Bu soru Reisin bu konudan bahsetmesinden hemen sonra hazırlanmış olması kraldan çok kralcilik değil mi?Yahya Kemal bir bahane amaç bagciyi dövmek çünkü Reis öyle dedi değil mi?Sizleri adam zannettik senelerce okuduk takip ettik.Anladik ki siz de para para para diyenlerdensiniz
  • Rasim DUMANRasim DUMAN1 sa önce
    Evet, Millî Eğitim Bakanlığımız gayet cesûr ve kararlı olmalı, böyle yüzsüz ve arsız sataşmalara, gereken cevâbı, hızlı, net ve sert bir şekilde ve soru sahiplerini de tâhkir ve istiskal ederek vermelidir.
  • zeynepzeynep2 sa önce
     ....Seviyorum çeşitliligiyle vatanimi .
  • VatanYahutSilistreVatanYahutSilistre2 sa önce
    Enflasyon= %20Memur maaş zammı=%10,7"...Hedefleri tutturduk...." Hadi sayın yazar bi zahmet aşağıdaki soruyu yanıtlayın!Yukarıdaki veriler bize ne ifade ediyor?a- Ce-Ha-Pe 68 yıldır iktidar değil ancak bundan Ce-Ha-Pe sorumlub- Dış güçler olmasaydı zam çok daha fazla olurduc- Benim başörtülü bacım...d- Bay Kemal zaten hesaptan hiç anlamaze- Dindar kesim hep mağdur,hep mağdur
  • emiremir2 sa önce
    ALI ABISI BU KADININ DIPLOMASI MOHOM DEELLL,SENI SORUN VALLA COKKK GUZEL SIKIYORSA VARSA YUREGIN CESARETIN BASIN ANLAYISIN COK SEVDIGIN AKP BASKANINA SORSANA NE ZAMANDIR SUPHELENIYOR HALK VARMI DIPLOMA YOKMU
  • KOÇKOÇ2 sa önce
    Üniversitede iken ziya gökalpin dinde türkçülük sorusu soruluyordu. Ve ilgili ders hocasının her yılki klasik sorusuydu. Olumsuz cevap veren arkadaşım dersten kalmıştı.
  • ayşe gülayşe gül2 sa önce
    çok güzel bir soru. evet şimdi bizim zihniyetimiz iktidar da ve istediğimizi sorarız. onlar da çalışsın gelsin onlarda istediğini sorsun ;tabii gelebilirler ise.
  • MustafaMustafa2 sa önce
    Bazı İslami okullarda şu soruyu soruyor. Bisikletle Kabe'nin etrafını ne kadar zamanla dolaşmayı tamamlarsiniz. Sadece laikler değil paranın müslümanları da aynı .
  • KorayKoray2 sa önce
    Alicim sen once kendinle barisiver bi zahmet. Hayata bakisin 100 de yuz degicektir ve eminim daha mutlu, neseli bir kisilige kavusup, yapici, birlestirici, kin ve nefretten uzak, insanlik isleyen yazilar yazabileceksin.. Iyi gunler arkadasim.
  • Mehmet YilmazMehmet Yilmaz4 sa önce
    Iste tam da bu zihniyet yuzunden egitim yerlerde surunuyor.. siz iktidara gelin siz istediginiz soruyu sorun ne demek!! Egitim iktidara ya da politik ruzgara gore degismez..bu kafayla cocuklarimiza gercekten yazik oluyor..
  • ŞenolingŞenoling5 sa önce
    Ali Bey bu ayrıştırıcı bir söylemdir. Aynı soruyu İstanbul’un falanca semtlerinde yetişen çocuklar çağdaşlıktan uzak, yeni fikirlere kapalı, hurafelere inanan bireyler olarak yetişirler diye sorsalar razı gelir miydiniz? Şu dönemde soracak başka soru mu yoktu? Ben bu sorunun maksatlı sorulduğunu düşünüyorum. Soru tam tersi şekilde sorulmuş olsaydı ben sizin burada bu ne biçim soru diye neler yazacağınızı tahmin edebiliyorum.
  • görkemgörkem8 sa önce
    Evet biz emekliler hüsrana ugradik sen Gamze ile ugrasiyorsun... Asgari ücretten maasimiz daha az.. biraz vicdan!

Ali Karahasanoğlu

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