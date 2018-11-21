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Demirtaş’ın cezaevinde kalmasını mal mal izleyeceksiniz!

21 Kasım 2018 Çarşamba

Tabiatım gereği, kimseye meydan okuma yanlısı değilim..

Ama..

Bana.. 

Benim değerlerime meydan okuyan birisi olursa..

Ona misli ile mukabelede bulunmak da hakkımız olsa gerek.

Bu kapsamda olmak üzere...

Selahattin Demirtaş’a meydan okuyalım:

“AİHM istediği kadar karar versin. Sen cezaevinde kalmaya devam edeceksin.. Sen cezaevinde kalmaya devam ederken..

Hem sen..

Hem de, milliyetçi geçinip,  “Siyasetçilerin tutuklu yargılanmasını doğru bulmuyoruz” diyen İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener..

İlaveten..

Seni Edirne F Tipi Cezaevi’nde ziyaret edip, tahliye edilmeni isteyen CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce..

İlaveten..

Türkiye adına AİHM’de yıllarca hakimlik yapıp, önüne gelen Refah Partisi kapatma davasında dindar insanlar aleyhine oy kullanan.. Başörtü yasağı davasında, Müslüman öğrenciler aleyhine karar veren.. Sonrasında da CHP’de milletvekili olan Rıza Türmen de..

Mal mal izleyecekler..”

Hayır, bana kızmayın..

Girişte söyledim..

Meydan okumayı sevmem..

Kimseye saygısızlık etme niyetim yoktur..

Ta ki..

Onlar saygısızlık etmesinler..

“Mal mal izleyecekler” derken..

Bu, benim kendi sözüm değil..

Selahattin Demirtaş’ın sözü..

O ki..

PKK/YPG’li teröristlerin Fırat’ın doğusunda kalıp, Batı’sına geçmemesi gerektiği yönünde tartışmalar yapılırken..

Hak-hukuk ekseninde değil..

ABD’den aldığı.

Emperyalizmden aldığı destekle..

Kan dökme üzerinden, kendinde var olduğuna inandığı sanal güçle..

“Halen Fırat’ın karşısına geçemezsiniz diyorlar, geçecekler.. Sen de göreceksin, suyun bu tarafından mal mal izleyeceksin!” demiştir..

O zaman..

Kimse kusura bakmasın..

Ben de..

Bu adama..

Bu adama destek çıkan sözde milliyetçilere..

CHP’nin cumhurbaşkanı adaylarına..

CHP’li milletvekillerine..

Aynı sözle hitap ederim...

¥

Kaldı ki..

Biz ABD’den aldığımız destekle.. Emperyalizmden aldığımız güçle bunu söylemiyoruz.

ABD’ye rağmen.. AB’ye rağmen.. Emperyalizme rağmen bunu söylüyoruz..

AİHM kararına güvenip..

“Bak bak.. AİHM, tutuklama kararının hukuka aykırı olduğuna hükmetti.. Hemen.. Ama hemen Demirtaş tahliye edilmeli” diyenlere, “Demirtaş cezaevinde kalmaya devam edecek.. Sizler de mal mal izleyeceksiniz” diyorum..

Hukuk gerekçemi de ortaya koyuyorum..

Selahattin Demirtaş için, AİHM bir karar vermiş..

“Tutuklama tamam.. Ama tutuklamanın uzatılması noktasında, yeterli gerekçe gösterilmemiş” demiş..

Yani şöyle bir karar vermemiş..

“Bu kişiyi asla ve asla tutuklayamazsınız” dememiş..

Mesela..

“Bu kişi milletvekilidir. Milletvekilini tutuklayamazsınız” dememiş..

Veya..

“Bu kişinin suçlandığı dosyada, yeterince tutuklama gerektirecek bir delil yok.. Tutuklama kararı yanlış” denilmemiş..

Ya ne denilmiş?

“Tutuklama verebilirsin, vermişsin. Doğru yapmışsın.. Ama bir ay sonra.. İki ay sonra.. Üç ay sonra.. Her ay dosyayı tekrar inceleyip, tutuklamanın sürmesi yönünde karar verirken.. Bir gerekçe göstermen gerekirdi.. O gerekçeyi göstermemişsin. Göstermediğin için de, kural hatası yapmışsın” demiş..

Madem gerekçe istiyorsunuz..

Yerel mahkeme de..

Bundan öncekileri de kapsayacak şekilde..

Tutuklama gerekçelerini sıralar..

Türkiye’de yüzbinlerce dosyada olmadığı şekilde..

Selahattin Demirtaş’ın dosyasında..

Öyle bir gerekçe silsilesi ortaya koyar ki..

Akşener’i de..

İnce’si de..

Türmen’i de..

Hatta AİHM’i de..

Hatta Kandil’dekileri de..

“Mal mal bakıp, izlerler”.

Böylece, AİHM kararına da aykırı davranılmamış olunur..

Gerekçe ise, buyursunlar gerekçe..

¥

Bir yol daha var..

“Biz PKK’yı terör örgütü olarak tanımlamıyoruz” diyen, asker ve polislerin, hatta sivillerin şehid edilmesine zımnen onay veren Selahattin Demirtaş’ın cezaevinde kalmasını sağlayacak..

 AİHM’in kararı, Selahattin Demirtaş’ın yargılandığı ana dava için verilmiş bir karar..

Ancak..

Aynı Demirtaş, bir davada da 4 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı..

Fakat karar henüz kesinleşmedi..

O kararın istinaf incelemesi zaten sürüyor..

Bugün yarın karar verilecek aşamada..

O karar çıktığında..

Demirtaş’ın cezası kesinleşmiş olur..

Yine cezaevinden çıkamaz..

Türk askeri için sarfettiği “Mal mal izleyeceksiniz” saygısızlığını, biz haklı olarak kendisine ve onun Akşener’li, İnce’li, Türmen’li destekçilerine tekrarlamış oluruz..

Böylece..

Kadir Mısıroğlu’nu ziyaret ettiği için, Diyanet İşleri Başkanı’nı hedef tahtasına koyanların..

“Bizim bir milletvekilimiz bir PKK’lının cenazesine katıldı diye linç edilebiliyor medyada. Seçmenimiz o bizim. Bize oy veren, güvenen insan. Evladını yitirmiş çatışmada. Bir bakıyorsunuz akşam havuz medyasında ‘milletvekili PKK’lı terörist cenazesinde’... Ben çok açık söyleyeyim; halkımızın acısına sahip çıkmayan milletvekiliyle ilgili kusura bakmasınlar ben soruşturma açtırırım, parti disiplini gereği. Sen oy almışsın o insandan, hassasiyetine dikkat edeceksin arkadaşım. Cenazesine de gideceksin, taziyesine de” diyen Selahattin Demirtaş için seferber olmalarındaki riyakârlığı hatırlatıp..

Hepsine birlikte, “Çatlayın, patlayın.. Hukuk ise hukuk.. Guguk ise guguk.. ‘PKK’lı teröristin cenazesine gitmeyen milletvekiline soruşturma açarım’ diyen adam cezaevinde kalacak.. Siz de mal mal izleyeceksiniz” deriz..

Bir şey yapamadığımız şehid ailelerinin  yüreklerine, birazcık olsun su serpmiş oluruz.

 

YORUM YAZ

  • ali ihsanali ihsan7 dk önce
    BİZİMMÜSTEMLEKE HUKUKUNA MECBUR EDİLDİĞİMİZİ ve BOYUN EĞECEĞİMİZİ SANANLAR UTANSIN. YENİ TÜRKİYE GEREĞİ NEİSE YAPILSIN İSTİYORUZ. DİK DURALIM EĞİLMEYELİM.
  • TunahanTunahan11 dk önce
    Bu millet sizin dusudugunuz kadar balik aklli degil.daha dune kadar fetoyapkk acilimini na verdiginiz destegi unutmadi.Mavimarmara ve bronson olayina hic girmeyelim.
  • ASLANASLAN11 dk önce
    BAŞLIKTAKİ ...  BAK. 
  • Uğur KartalUğur Kartal15 dk önce
    ... 2 yıl boyunca mahkemeye çıkmadan hapis kalsan. hakkında ne suçlama yapılıyor bilmesen ,hakkında 2 yıl geçmesine rağmen iddaname bir türlühazırlanmasa öylesine içeride bekletilsen acaba ne derdin.
  • Vatan TuranVatan Turan19 dk önce
    ... AİHM mı Türk hukukunun üzerine çıkartanlardan hesap sormak yerine , boş boş efelenmeler İddia ediyorum, AKP bu kararı uygulayacaktır. Seçime kadar efelenirler, 6 aylık sürenin sonuna doğru Demirtaş'ı serbest bırakırlar. Alman gazeci ve Amerikan rahip örnekleri gibi. ...
  • erolerol23 dk önce
    hadi bakalımgörücez  rahipte çıkmazdıalman gazetecideçıkmazdı
  • şabanşaban26 dk önce
    ... HDP milletvekili cumhuriyet düşmanı PKK'lının cenazesine gidince hapsi hak ediyor. Diyanet İşleri Başkanı (memur) cumhuriyet düşmanı fesli sözde tarihçinin geçmiş olsun ziyaretine ellerinde hediyelerle gidince istifa etmesi bile gerekmiyor. ...
  • Mehmet AliMehmet Ali29 dk önce
    borç alan, emir alır
  • Uğur KartalUğur Kartal29 dk önce
    Hükümlülükile tutukluluk arasındaki farkı anlayamayacak kadar da cahilsiniz sayın yazar. Adam yargılansa zaten %99.9çok ağır bir ceza alıcak. Suç ve delil çok net.
  • papazpapaz30 dk önce
    Brunson olayında da böyle gaza gelmiştiniz. Rahip salınınca, arkasından ... bakmıştınız hatırlatırım. Yarın Demirtaş da salınır, büyük konuşmayın o yüzden. ... Selam ve dua ile.
  • VefaVefa40 dk önce
    Neden şiir yazar gibi alt alta kısa cümleler yazıyorsunuz sayın yazar.  2 nokta 3 noktalardan harfleri göremiyoruz.
  • Menderes Koçer Menderes Koçer42 dk önce
    Sevgili kardeşim Akit çıktığından beri seni takip ediyorum, yüreğine sağlık Gana akra'dan selamlar.
  • Ergin YaşarErgin Yaşar51 dk önce
    Demirtaş; Reisi "BAŞKAN"seçtik sen "MAL MAL" baktın.Seni tahliye ettirmeyecekler gene "MAL MAL" bakacaksın.
  • Ergin YaşarErgin Yaşar56 dk önce
    Demirtaş sıkılmış olmalı.Saz hediye edelim "Kendim ettim,kendim buldum " çalıp söylesin avunsun gariban.Çok güvendiği batılı dostları unutmuş olmalı ki hatırlatıyor.Mal mal bekliyor:)
  • BreBre1 sa önce
    Sen çıkamaz dediysen şimdiden hayırlı olsun özgürlüğü demirtaş ın.
  • hayatihayati1 sa önce
    bu terör seviciler çıkarken biz ... izlemeyelim de 
  • Müslüm e cevapMüslüm e cevap1 sa önce
    Müslüm kardeş sizin reisiniz AİHM ye üç kez başvurmuş ...
  • Kocasolak Kocasolak 1 sa önce
    Reis de aynı lafı etti çok güzel ama, rahip bronson gibi olmasın sonu? AB kapı kulluğunu devam ettireceğiz, eşikden ayrılmayacağız demedi mi? AB üç milyar avro verecek diye AB yi darmadağın edecek mültecileri YAKALAYAN biz, ab nin isteğine karşı gelebilecekmiyiz? İnşaAllah!
  • ÇelişkiÇelişki1 sa önce
    AİHM yi şimdi tanımıyorum diyenler 3 kez oraya başvurmuş ...
  • MüslümMüslüm1 sa önce
    Zaten AİHM başvurmak ayıptır delikanliliga yakismaz şikayet etmek.Demirtas benim için vatan sadece bir vatan hainidir
  • RTE53RTE531 sa önce
    Sn Yazar ; ... Kur-an'ı iyi özümsemediğiniz ... çıkıyor.Saygılarımla.
  • Cengiz pekinCengiz pekin1 sa önce
    Ben öyle sizin gibi düsünmüyorum ...
  • MusaMusa1 sa önce
    Ajan Rahip Brunson meselesini hatırlayalım ve bu yazıyı bir yere kesinlikle not edelim.Çünkü bana bu yazı bir yerden tanıdık geldi Ajan Rahip Brunson! meselesinde..Bekleyip hep birlikte görelim bu meydan okumanın sonucunu..Biraz sabır..Ah şu bizim muhafazakar dindar kesimin kuru sıkı meydan okumaları yok mu?
  • samimsunsamimsun1 sa önce
    yok öyleydi yok böyleydi ankaraydı istanbuldu haktı falandı filandı TROLLERE inat devam kardeşim doğru bir tane bu milletin hainide trolüde bitmez anlatmaya gerek yok G.Ö.R .Ü .Y.O.S.U.N.U.Z
  • ErsinErsin1 sa önce
    ... yazanlar oldukca ...
  • Emrah KARASAKAL Emrah KARASAKAL 1 sa önce
    Inanilmaz bir yazı döşemişsin kalemine kağıdına sağlık simdi mal mal okuyup kudursunlar duygulara tercüman oldun
  • Yunus 16 Yunus 16 1 sa önce
    ÖZET OLARAK; BU DEMİRTAŞ, KARAYILANIN YARDIMCISI DEĞİL Mİ? YARDIMCISI. KARAYILAN ORTALIĞI KARIŞTIRIN, HENDEK KAZANLARI KORUYUN KOLLAYIN DEDİ BUNLARDA YAPTI MI? YAPTI. HALKI AYAKLANDIRDI 55 KİŞİ ÖLDÜ MÜ? ÖLDÜ. PKK YA YARDIM VE YATAKLIK ETMEK, 55 KİŞİNİN KATİLİ...... O KADAR ÇOK SUÇU VAR Kİ... SAY SAY BİTMEZ. GAVUR DA DİYOR Kİ SALIN ONU!!! AMERİKAN IN DOĞURDUĞU NASIL DA BELLİ OLUYOR ORTAYA ÇIKIYOR. ÇOCUĞUMUZU BIRAKIN DİYORLAR
  • MuzyMuzy1 sa önce
     ... göreceksin cikacak mi cikmayacakmi ...
  • NurNur2 sa önce
    Allah razı olsun tüm sözlernize katılıyorum hainlerekapak olsun o adamı o pkknın taşaronunu içerde olması yüreklere su serpiyor rezil partiyi meclise sokan onlara destek olan pkknın döktüğü kana elleri bulaşmıştır seçmenlerininde ip miş chp miş hdp miş bizim için aynı kulvarda
  • ŞaşkınŞaşkın2 sa önce
    FETÖ, PKK, BOP, Rahip ve daha nice iktidar "icraatını" mal mal izleyenlerin (hatta kahramalık destanları çıkaranların), yarın iktidar Demirtaş'ı uçurduğunda, destan yazmasalar bile, mal mal izleyecekleri kesin!.. Adaleti reise itaat sananlarla Demokrasiyi tren sananlarda çok görülen bir hastalıktır bu...
  • Tankut Tankut 2 sa önce
    Ben hiç te öyle olacağını zannetmiyorum, umarım yanılırım...
  • HasanHasan2 sa önce
    Demirtaşın çıkışı...
  • emiremir2 sa önce
    tabiki tum teroristler hapiste kalsin fakat Abdullah gul bu devletin cumhurbaskanligi yapmis bir kisi oda Ahime gitti nasil oluyor bu kurum
  • AyşenurAyşenur3 sa önce
    Ayşenur
  • OsmanOsman3 sa önce
    Ali ihsan bey biz yinede temkinli olalım ankarada kirli iş bitmez masumların suçlu suçlular masum çok olağan işler halinde önümüze konmuyormu .birazda fırsat bulunursanız masonik bürokrasinin aile mahkemelerinde ki silahlı gaspını yazın lütfen
  • MahoagaMahoaga3 sa önce
    Ali bey inşaallah dediğiniz gibi o terör sevicilerin kendileri de ''mal-mal izlerler''. Ama bu 35 yılla yargılanırken birden hayretler içerisinde serbest bırakılan üzücü evancelist/siyonist Brunson olayından sonramaalesef 'Acaba' diye de ümidimi yitiriyorum!
  • GhhhhGhhhh4 sa önce
    Insanlik ...
  • DenizDeniz4 sa önce
    ... Rahip nasıl uçtu ise Deniz nasıl coştu ise Selahaddin'de coşacak...
  • HançerHançer4 sa önce
    Ali bey, o koca yüreğine sağlık.
  • MemetMemet4 sa önce
    Büyük lokma ye büyük söz söyleme...
  • Bacco Bacco 5 sa önce
    Kasikcinin katilleri ellerini kollarini salayarak cikip gittiler,amerikali rahip ilk ucakla uctu ,alman gazeteci vs. Barzaniyi aclikla tehdit ettiniz, selahattin icerde yatmis cok mu, berfo Ana gozleri acik gitti. Meydan okuduklariniz,kafasina vurduklariniz ortak ozellikleri sizden hesap soramayacak olanlardir.
  • EthemEthem7 sa önce
    ... Ali ...
  • cemcem8 sa önce
    Deniz Yücel ve Rahip Brunson örneğinden gayet iyi biliyoruz. Baya tecrübeliyiz bu konuda
  • SidarSidar9 sa önce
    Senin ...

Ali Karahasanoğlu

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