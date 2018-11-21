Demirtaş’ın cezaevinde kalmasını mal mal izleyeceksiniz!

Tabiatım gereği, kimseye meydan okuma yanlısı değilim..

Ama..

Bana..

Benim değerlerime meydan okuyan birisi olursa..

Ona misli ile mukabelede bulunmak da hakkımız olsa gerek.

Bu kapsamda olmak üzere...

Selahattin Demirtaş’a meydan okuyalım:

“AİHM istediği kadar karar versin. Sen cezaevinde kalmaya devam edeceksin.. Sen cezaevinde kalmaya devam ederken..

Hem sen..

Hem de, milliyetçi geçinip, “Siyasetçilerin tutuklu yargılanmasını doğru bulmuyoruz” diyen İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener..

İlaveten..

Seni Edirne F Tipi Cezaevi’nde ziyaret edip, tahliye edilmeni isteyen CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce..

İlaveten..

Türkiye adına AİHM’de yıllarca hakimlik yapıp, önüne gelen Refah Partisi kapatma davasında dindar insanlar aleyhine oy kullanan.. Başörtü yasağı davasında, Müslüman öğrenciler aleyhine karar veren.. Sonrasında da CHP’de milletvekili olan Rıza Türmen de..

Mal mal izleyecekler..”

Hayır, bana kızmayın..

Girişte söyledim..

Meydan okumayı sevmem..

Kimseye saygısızlık etme niyetim yoktur..

Ta ki..

Onlar saygısızlık etmesinler..

“Mal mal izleyecekler” derken..

Bu, benim kendi sözüm değil..

Selahattin Demirtaş’ın sözü..

O ki..

PKK/YPG’li teröristlerin Fırat’ın doğusunda kalıp, Batı’sına geçmemesi gerektiği yönünde tartışmalar yapılırken..

Hak-hukuk ekseninde değil..

ABD’den aldığı.

Emperyalizmden aldığı destekle..

Kan dökme üzerinden, kendinde var olduğuna inandığı sanal güçle..

“Halen Fırat’ın karşısına geçemezsiniz diyorlar, geçecekler.. Sen de göreceksin, suyun bu tarafından mal mal izleyeceksin!” demiştir..

O zaman..

Kimse kusura bakmasın..

Ben de..

Bu adama..

Bu adama destek çıkan sözde milliyetçilere..

CHP’nin cumhurbaşkanı adaylarına..

CHP’li milletvekillerine..

Aynı sözle hitap ederim...

¥

Kaldı ki..

Biz ABD’den aldığımız destekle.. Emperyalizmden aldığımız güçle bunu söylemiyoruz.

ABD’ye rağmen.. AB’ye rağmen.. Emperyalizme rağmen bunu söylüyoruz..

AİHM kararına güvenip..

“Bak bak.. AİHM, tutuklama kararının hukuka aykırı olduğuna hükmetti.. Hemen.. Ama hemen Demirtaş tahliye edilmeli” diyenlere, “Demirtaş cezaevinde kalmaya devam edecek.. Sizler de mal mal izleyeceksiniz” diyorum..

Hukuk gerekçemi de ortaya koyuyorum..

Selahattin Demirtaş için, AİHM bir karar vermiş..

“Tutuklama tamam.. Ama tutuklamanın uzatılması noktasında, yeterli gerekçe gösterilmemiş” demiş..

Yani şöyle bir karar vermemiş..

“Bu kişiyi asla ve asla tutuklayamazsınız” dememiş..

Mesela..

“Bu kişi milletvekilidir. Milletvekilini tutuklayamazsınız” dememiş..

Veya..

“Bu kişinin suçlandığı dosyada, yeterince tutuklama gerektirecek bir delil yok.. Tutuklama kararı yanlış” denilmemiş..

Ya ne denilmiş?

“Tutuklama verebilirsin, vermişsin. Doğru yapmışsın.. Ama bir ay sonra.. İki ay sonra.. Üç ay sonra.. Her ay dosyayı tekrar inceleyip, tutuklamanın sürmesi yönünde karar verirken.. Bir gerekçe göstermen gerekirdi.. O gerekçeyi göstermemişsin. Göstermediğin için de, kural hatası yapmışsın” demiş..

Madem gerekçe istiyorsunuz..

Yerel mahkeme de..

Bundan öncekileri de kapsayacak şekilde..

Tutuklama gerekçelerini sıralar..

Türkiye’de yüzbinlerce dosyada olmadığı şekilde..

Selahattin Demirtaş’ın dosyasında..

Öyle bir gerekçe silsilesi ortaya koyar ki..

Akşener’i de..

İnce’si de..

Türmen’i de..

Hatta AİHM’i de..

Hatta Kandil’dekileri de..

“Mal mal bakıp, izlerler”.

Böylece, AİHM kararına da aykırı davranılmamış olunur..

Gerekçe ise, buyursunlar gerekçe..

¥

Bir yol daha var..

“Biz PKK’yı terör örgütü olarak tanımlamıyoruz” diyen, asker ve polislerin, hatta sivillerin şehid edilmesine zımnen onay veren Selahattin Demirtaş’ın cezaevinde kalmasını sağlayacak..

AİHM’in kararı, Selahattin Demirtaş’ın yargılandığı ana dava için verilmiş bir karar..

Ancak..

Aynı Demirtaş, bir davada da 4 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı..

Fakat karar henüz kesinleşmedi..

O kararın istinaf incelemesi zaten sürüyor..

Bugün yarın karar verilecek aşamada..

O karar çıktığında..

Demirtaş’ın cezası kesinleşmiş olur..

Yine cezaevinden çıkamaz..

Türk askeri için sarfettiği “Mal mal izleyeceksiniz” saygısızlığını, biz haklı olarak kendisine ve onun Akşener’li, İnce’li, Türmen’li destekçilerine tekrarlamış oluruz..

Böylece..

Kadir Mısıroğlu’nu ziyaret ettiği için, Diyanet İşleri Başkanı’nı hedef tahtasına koyanların..

“Bizim bir milletvekilimiz bir PKK’lının cenazesine katıldı diye linç edilebiliyor medyada. Seçmenimiz o bizim. Bize oy veren, güvenen insan. Evladını yitirmiş çatışmada. Bir bakıyorsunuz akşam havuz medyasında ‘milletvekili PKK’lı terörist cenazesinde’... Ben çok açık söyleyeyim; halkımızın acısına sahip çıkmayan milletvekiliyle ilgili kusura bakmasınlar ben soruşturma açtırırım, parti disiplini gereği. Sen oy almışsın o insandan, hassasiyetine dikkat edeceksin arkadaşım. Cenazesine de gideceksin, taziyesine de” diyen Selahattin Demirtaş için seferber olmalarındaki riyakârlığı hatırlatıp..

Hepsine birlikte, “Çatlayın, patlayın.. Hukuk ise hukuk.. Guguk ise guguk.. ‘PKK’lı teröristin cenazesine gitmeyen milletvekiline soruşturma açarım’ diyen adam cezaevinde kalacak.. Siz de mal mal izleyeceksiniz” deriz..

Bir şey yapamadığımız şehid ailelerinin yüreklerine, birazcık olsun su serpmiş oluruz.