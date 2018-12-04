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Değmez Nihat bey, bir seçime değmez!

04 Aralık 2018 Salı

Tamam, ANAP’lı Burhan Özfatura, İzmir’den belediye başkanı seçilmişti..

Şu an için AK Parti’nin oyu her ne kadar ciddi oranda geride kalıyor olsa da..

Eski yıllardaki somut örneklerle, İzmir’de muhafazakar bir ismin büyükşehir belediye başkanlığı seçimini kazanma ihtimali sıfır değil..

Ama İzmir’de belediye başkanlığını kazanacağız diye de.

Takla atmamıza gerek yok, herhalde..

Gerektiğinden fazla şirinlik yapmaya gerek yok..

Beni bu yoruma mecbur eden şey ne?

AK Parti’nin İzmir’den büyükşehir belediye başkanlığına aday gösterdiği Nihat Zeybekçi’nin, şu açıklaması:

“Bugün İzmir ile ilgili şunları duymuyor değilim: ‘Rakımıza dokunma’… Eyvallah. Bugün insanların özgürce içkilerini içebildiklerini ben biliyorum. AK Parti’deki arkadaşlarımız bugün içkisini içebilen, namazını da kılabilen, günü geldiğinde orucunu tutabilen bir hoş görü alanına sahiptir. Türkiye’nin bir özeti gibidir AK Parti. Demek ki biz anlatamamışız.”

Hani Nihat bey, şunu diyor olsa anlarım: “AK Parti iktidara gelirse bütün kadınların başlarını zorunlu olarak örtecek diye bir algı oluşturuluyor. Bu doğru değil.” 

Evet, gerçekten de, herkesin başını örtme diye AK Parti’nin kapalı kapılar ardında da, açıkta da bir niyeti, çalışması olmadı.

“Olmaması da doğrudur” denilebilir..

Ama bu işi abartıp..

İzmir’de başkanlık kazanacağız diye..

“Rakımıza dokunma, eyvallah” demenin de alemi olmasa gerek..

Ne demek, rakıma dokunma?

Ne demek, “rakıma dokunma talebine ‘eyvallah’ diye karşılık vermek.”

Hatta..

AK Parti’deki arkadaşların içki de içen, namazını da kılan, günü geldiğinde oruç da tutan kişiler olduğunu iddia etmek?

“İçki içen, namaz kılan, oruç da tutan” kardeşlere, “Allah yardımcınız olsun. Bir an önce, yanlışlardan kurtulmayı nasib etsin” deriz de..

Yaptıkları övünülecek, takdir edilecek bir şeymiş gibi..

“İçkisini içen, aynı zamanda namazını kılan, aynı zamanda orucunu tutan” söylemini, Nihat beyin de kabullenemeyeceğini tahmin ediyorum..

Öyle ya..

Rakı dediğiniz şey, İslam’ın (haşa) “iş olsun” diye yasakladığı bir fiil olmasa gerek.

İslam’a inanmadığını, en azından bazı emir-yasaklarına uyamamanın çaresizliği ile kafa karışıklığı yaşayanlar için söyleyelim..

“Rakının ne faydası vardır ki, kısıtlamaya çalışanlara düşmansınız?”

Ve “Rakıya dokunma” talebine, “eyvallah” karşılığı veren adayımıza soralım..

“Rakıya dokunurken, kendi keyfimize göre bir belirleme mi yapıyoruz ki, dokunulmamasına ‘Eyvallah’ diyorsunuz..”

Rakı içene de zarar..

İçmeyene de zarar..

İçenin başını derde düşürdüğü için zarar..

İçmeyenle karşılaştığında, ona da isteyerek veya istemeyerek zarar verdiği için zarar.

O zaman, rakıya dokundurtmamaya, niye eyvallah diyelim ki?

**

Bazı AK Partililerde vardır..

Karşı mahallenin söylemine haklılık verince..

Sanırlar ki..

Onlar da kendilerini alkışa tutacak..

Somut örneğimizde, sanılıyor ki, “Rakıma dokunma” diyenlere “Eyvallah” karşılığı verince..

İzmir’deki rakıcılar, akın akın AK Parti’ye oy verecekler.

Samimi kanaatimi söyleyeyim..

AK Parti’nin diğer partilerden farkı, popülist olmamasıdır..

Doğru olanı, en net şekilde dillendirmesidir..

Rakının tercih edilmesi gereken bir içecek olmadığına inanıyorsa, bunu seçmene söyleyebilmesidir..

Seçmen de..

Bu özelliği sebebi ile, AK Parti’yi 16 yıldır iktidarda tutuyor..

Birazcık yalakalık.. birazcık şirinlik kokan söylem görse..

Seçmen de, AK Parti’den anında vazgeçer..

Bu söylem ile AK Parti İzmir’de kazanamayacağı gibi..

Diğer illeri de tehlikeye düşürür.

Çünkü seçmen, “Oy için böyle söylemlerde bulunanlara güven olmaz” diyeceklerdir..

Geçmişten örnek verecek olursak..

AK Parti Türkiye’nin seçimlerini kazanırken, böyle çelişkili açıklamalar hiç yapmadı..

Ya ne yaptı?

Hatırlayalım 1993’de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini..

Tayyip Erdoğan’ın Beyoğlu’nda meyhane meyhane dolaşarak seçim çalışması yaptığını..

Hatırlayalım AK Parti 2002 seçimlerine girerken, rakıcılara verdiği mesajı: “Biz sizi rakıdan kurtaracağız..”

Hatırlayın genelev kadınının Tayyip Erdoğan’a seslenişini: “Bizi bu hayattan kurtarın. Kurtarırsanız siz kurtarırsınız..”

Sanılıyor ki..

Rakı içen herkes, zevkten dört köşe..

Yok böyle bir şey.

Medyayı yönlendiren bir avuç ahlaksız var..

“Rakı da rakı..” diye tepinip duruyorlar.

Emrah Serbes gibi..

“Alkol yasak, sigara yasak, 3 çocuk yapmamak yasak, ne serbest bu ülkede? Bir tek ben serbestim herhalde Emrah Serbes olarak” diyordu bu rakıcı..

Sonra ne çıktı?

Rakı ile yetinmiyormuş beyimiz..

Yanında uyuşturuçu..

Yanında viskisi.. Votkası.. Artık hangileri birbiri ile uyumlu veya değil..

Hepsi birlikte..

Önünde giden araca, arkadan 160 km hızla gidip vurunca..

O araçtaki üç kişinin katili olunca..

Rakıcılıktan hemen tornistan etti..

“Ne serbest bu ülkede” söyleminden vazgeçti.

Yanındaki elemanı, şoför direksiyonunda gibi gösterdi..

Olmadı..

Yemedik.

Cezaevine boylayacağını anlayınca..

Yine rakıcıları kullanarak..

Bir mektup yazdı: “Pişmanım, itiraf ediyorum” diye..

Oysa itirafta geç kalmıştı.

Savcılık çoktan tespit etmişti, şoför direksiyonunda kimin olduğunu..

O rakıcı, şimdi cezaevinde..

“Canım herkes Emrah Serbes gibi içmiyor ki. Adam gibi içenler de var” diyenler çıkabilir..

Ben bilmiyorum, adam gibi içmeyi.. İçtikten sonra adam gibi içmeye devam edebilir miyim, güvenemiyorum kendime..

Onun için de, hiç içmiyorum..

İçene de, “Bana zarar verme ihtimalin var.. İçme şu zıkkımı” diyorum..

Dinletemiyor olabilirim..

Ama en azından, “eyvallah” demiyorum..

Denilmemesi gerektiğini söylüyorum.

 

YORUM YAZ

  • CaltiliCaltili5 dk önce
    Çok doğru sayın binali yıldırımda bunu söylemişti ve kaybetti
  • oğuz şanlıoğuz şanlı8 dk önce
    önyargıyla başladım okumaya ama sonunda evet ne güzel anlatmış dedim.
  • İSMAİL AYDEMİRİSMAİL AYDEMİR11 dk önce
    Hakdan istemeyip halkdan istemek akp nin işine yaramaz. ilk seçimlerde yüzde 37 oy alduklarında anayasayı değiştirecek üstünlükteydi. Lakin oy oranı ve sayısı arttıkça potansiyeli azaldı. Az ve öz olanın hikmeti işte. Rabbim aza ve çoğa bakmıyor. Hakka ve özüne bakıyor. Akp kendine çekidüzen verse iyi olur. yoksa gene fetret devirleri yaşarız.
  • Herhangi bir MüslümanHerhangi bir Müslüman12 dk önce
    ... haramdır bile yazamamışsın .Zararlarından ve yararlarından bahsetmişssin...
  • AlacaciAlacaci16 dk önce
    Ali bey izmirin nasil kazanilacağini biliyordunuz...
  • eminemin20 dk önce
    Sıkıntı yok, Zeybekçi aslında şunu demek istiyor:Osmanlı da bizim atatrük de bizim. Namaz da bizim rakı da bizim. Hacc da bizim haç da bizim. Bir de diyor ki:"İzmiri kendimize değil, kendimizi İzmire benzetmeliyiz" demek partiyi eline geçirse adını Cumhuriyet Halt Partisi koyacak! Akparti İslam aleminin umudu?! Zeybekçi de İzmir aleminin umudu!!!
  • Vatan TuranVatan Turan22 dk önce
    Bakan doğru söylemiş; bendeki ak partili imajı ...
  • HasanHasan24 dk önce
    Aynen yazınıza katılıyorum.
  • HakanHakan31 dk önce
    Rakı için tövbe eder kurtulur, tekrar içer tekrar tövbe eder ve böyle devam eder sana göre, nereye kurtuluyor, kardeşim ancak kiliseye gider pazar günleri kurtulmayı umut edersin belli, rakı içen adam zaten kul hakkı yiyen adamdır, rakı içtin mi zaten her türlü kötülük onun içinde
  • abdullahabdullah36 dk önce
    içki içenin günahı kendine olabilir ama zararı herkese. o zıkkımı içim bir başkasını rahatsız etmeye kimsenin hakkı yok.
  • temel çeküçtemel çeküç40 dk önce
    Sayın zeybekçi tipik bir akp li görüntüsünde bu söylemlerle iki oy alacagını düşünüyorsa çok yanılıyor degil sarhoşa sempati ile bakmak şişeyi devirip yolda sızıp kalsa yüzüne bakan olmaz bu makamlara ulaştırılmış insanların sarhoşlara şirinlik yapması çok üzücü sayın zeybekçi oraya oraya akşamcıların oylarıyla geldigini düşünüyorsa kendisine geçmiş olsun diyoruz selamlar
  • mazlum hakkımazlum hakkı46 dk önce
    Rakı içenin günahı kendine. Tövbe eder kurtulur da ...
  • mazlum hakkımazlum hakkı46 dk önce
    Rakı içenin günahı kendine. Tövbe eder kurtulur da; gözünü bile kırpmadan kul hakkı yiyenler, onların haram parasıyla satın alınan kalemler bilsinler cehennemde yerleri hazır kazan manzaralı.
  • Acinacak halimiz Acinacak halimiz 50 dk önce
    Valla ben sasirmadim Allahin emirlerini sirf secim kazanma icin inkar eden Akp zihniyetine.: salliyorum her cuma bir Bakara-Makara diyen bizim yavsak , peygamber gurur yapti biz yapmadik diyen dümbük , Allahin sifatlarini üzerinde toplayan RTE diyen öküz oglu öküz, hoca her cuma hutbede akrabalarinizi kollayin diyor, ben de onun icin akrabalarima makam mevki dagitiyorum diyen pkk sempatizan bozuntusu, daha hangisini sayayim...Bu zeybekci ne ilk ne son olacak. Sirf secim icin Allahin ayetlerini inkar eden zihniyet. Allah kahretsin ya. Biz ne zaman bu kadar adi olduk. Insallah bu secimlerde iyi bir tokat yeriz de özümüze döneriz.
  • AlperAlper53 dk önce
    Faiz,rant,rüşvet,yolsuzluk,yalancılık,din tüccarlık,sahtekarlık vb.ortadoğu ülkelerinde tavan yapmış ama siz içkiye vb. gibi ikincil konulara takmışsınız.Devleti çökerten konulara hiç edilmemenizin neden?sanki iktidarda CHP var da onlar bu İslamın öğretilerini hiç saymışlar,insanları islamdan uzaklaştırmanın görevinin kime verildiği ortada.
  • hasanhasan55 dk önce
    milletin içkisine dokunmayacak madem Denizli'de neden dokunmuş...
  • ayhan adnanayhan adnan56 dk önce
    Her gün şöyle ezildik, böyle yasaklandık diye mağdur edebiyatı parçalayan Hasan gücü eline geçirince zalim olandan daha kötüsü var mı? İsteyen içsin Hasan, günahı kendi boynuna. Onu yasaklayıp zulmetmeyi söylemek yakışır ama sana.
  • ali canali can1 sa önce
    benimde fanatik AKP li arkadaşlarım var ...
  • Kocasolak Kocasolak 1 sa önce
    Ak parti karardıkça KAYBEDİYOR ama bunu anlamamakta DİRENİYOR. Bindiği dalı kesdiiii yakındır DÜŞER.Reis ab kapı kulluğunu sürdüreceğiz diyor.
  • ServiServi1 sa önce
    Radikalizm çok zararlı söyleyim rakıdan da
  • HüseyinHüseyin1 sa önce
    Ali bey AK parti hiç bir zaman sizin istediğiniz bir parti olmadı olamadı.
  • akmakm1 sa önce
    Bakara Suresi, 219. ayet: Sana içkiyi ve kumarı sorarlar. De ki: "Onlarda hem büyük günah, hem insanlar için (bazı) yararlar vardır. Ama günahları yararlarından daha büyüktür." Ve sana neyi infak edeceklerini sorarlar. De ki: "İhtiyaçtan artakalanı." Böylece Allah, size ayetlerini açıklar; umulur ki düşünürsünüz.Bu ayette içkide büyük günahlar olduğunu söyler ama İNFAK yapmayı da zorunlu kılar. İhtiyaçtan fazlasını infak yapın yanı ihtiyacı olanlara dağıtın diyor. Bu islamın bel kemiğidir. İslam adeleti eşitliği emreder. Ne var ki bu ayet zenginlerin işine gelmez. Herkes görmemezlikten gelir. Hiç bir ilahayetci , hiç bir hoca bundan bahis etmez. İhtiyaçtan arta kalanı verin diyen ayeti kırkta bir zekata çevirip saltanatlarını sürdürürler. Oysa burda ihtiyaçtan aratanı der. Her devrin ihtiyacı bellidir. O devirde birev birkaç deve falandı. Bundan fazlasını dağıtmak zorundaydılar. Ama devrin zenginleri şiddetle karşı çıktılar. . Peygamber en çok bunlarla savaştı.Bugünün ihtiyacı nedir. Bir evdir, bir arabadır ve yıllık ortalama geçim sağlayacak para. Gerisini senden düşük seviyede geliri olanlara dağıtacaksınkiadelet gerçekleşsin. Herksein bir evi bir arabası olduktan sonra iki eve geçilebirli. İslamda adeletbudur ...
  • Abbas El MusaviAbbas El Musavi1 sa önce
    Bugün fetö kumpaslarının gerçekte var olduğuna dair bir yazı kaleme almayıp, kumpasları öksüz bırakmışsın Karahasanoğlu...
  • AkiAki1 sa önce
    Rüşvet torpil rant kamu malı talanı kul hakkı adaletsizlik dinin emirleri değil sadece Filistin başörtüsü rakı dinin emirleri gibi bir din oluşturdular,tapındıkları lidere ve ekibine zarar gelmesin yeter gerisi bir şekilde hallolur dini sizinkilerinki
  • icki miicki mi1 sa önce
    Bence haram haramdir hos gorulemez icki faiz zina hirsizlik bunlari yapanlar seriata gore cezalandirilmalidir sundan eminim seriat olsa bile orada da adam kayirma olur zenginler siyasiler ceza almazlar olan yine bizim gibi garibana olur adalet herkes icin her zaman olmali..
  • ihsihs1 sa önce
    ALLAH razı olsun Ali bey, yerinde tespitler. Şahsen ben oyumu Ak partiye vermeyi düşünen birisi olarak; “Bugün İzmir ile ilgili şunları duymuyor değilim: ‘Rakımıza dokunma’… Eyvallah. Bugün insanların özgürce içkilerini içebildiklerini ben biliyorum. AK Parti’deki arkadaşlarımız bugün içkisini içebilen, namazını da kılabilen, günü geldiğinde orucunu tutabilen bir hoş görü alanına sahiptir. Türkiye’nin bir özeti gibidir AK Parti. Demek ki biz anlatamamışız.” diyen birisine asla oy vermem. Sadece yazıklar olsun derim. İnsan dediğin omurgalı olmalı, dürüst olmalı.
  • ömer farukömer faruk1 sa önce
    Akparti'nin Populist olmadığı konusuna artık katılmıyorum. Bu açıklamaların sebebi de direk bu olsa gerek
  • Murat düzMurat düz1 sa önce
    Allah razı olsun Ali İhsan bey. Tespitleriniz çok güzel. Makam mevki için inandıklarımızdan taviz vermemeliyiz.
  • GökmenGökmen1 sa önce
    Ellerine sağlık Ali abi müslüman ne olursa olsun Allah için omurgalı olacak TAVİZ TAVİZİ GETİRİR.
  • Mehmet AliMehmet Ali1 sa önce
    RÜŞVET konusunda da bu kadar hassas olsanız, ülke şimdi farklı bir yerde olurdu! ..
  • Fatma BalcıFatma Balcı1 sa önce
    Koyu bir Ak Partili olarak İzmir'de oy kullanmak durumunda olsaydım bu söylemler nedeniyle Ak Parti'ye oy vermez ve verdirmezdim. Bu aday dindar kimliğiyle beni küçümsüyor.
  • bay ...bay ...1 sa önce
    sakın inanmayin izmir halkı ...
  • KazımKazım1 sa önce
    Yalan söyleyen siyasetçilere laf yok. Bakara makara diyen din tüccarlarına laf yok. Yahu siz önce kendi içinizdeki din tüccarlarını temizleyin. Akp çok doğruymuş. Hahaha burda yalanlarınızı yazsak ağlarsınız. Kuran’da da yazıyor demi hedefe ulaşmak için yalan söylenebilir. Her şeyi görmek istediğiniz gibi algılıyorsunuz. Kuran’ı bile kendinize göre şekillendiriyorsunuz. İçki içenin bana hiç zararı olmadı hatta çok güldürdüler. Neşeli halleri harika. Yobazlar mı dersiniz sarhoş mu dersiniz ben sarhoş derim arkadaş. Yobazların ne halde oldukları belli. Din tüccarları!
  • aslıaslı1 sa önce
    İçkiden bende nefret ederim. İnsana bir faydası yoktur zararı çoktur. Herşeyden önce insanının aklını alır. Oysa insan aklıyla insandır. Velakin içki içen mümin değildir diye bir şey yoktur islamda. Bu ayetlerle sabittir. Ancak adeletsiz davrananlar insana zulüm edenler mümin değildir. Peygamberimiz ''MÜMÜN ELİNDEN VE DİLİNDEN HERKESİN EMİN OLDUĞU KİMDEDİR'' demiştir. İçki içmeyen, başını öreten şalvar takke giyen dememiş. Müslümanlığı temelinden yok etmişler. Temeli insan gibi insan olmaktır.•Bakara Suresi, 219. ayet: Sana içkiyi ve kumarı sorarlar. De ki: "Onlarda hem büyük günah, hem insanlar için (bazı) yararlar vardır. Ama günahları yararlarından daha büyüktür." Ve sana neyi infak edeceklerini sorarlar. De ki: "İhtiyaçtan artakalanı." Böylece Allah, size ayetlerini açıklar; umulur ki düşünürsünüz; •Maide Suresi, 90. ayet: Ey iman edenler, içki, kumar, dikili taşlar ve fal okları ancak şeytanın işlerinden olan pisliklerdir. Öyleyse bun(lar)dan kaçının; umulur ki kurtuluşa erersiniz. •Maide Suresi, 91. ayet: Gerçekten şeytan, içki ve kumarla aranıza düşmanlık ve kin düşürmek, sizi, Allah'ı anmaktan ve namazdan alıkoymak ister. Artık vazgeçtiniz değil mi? •NİSA-43, NİSA Suresi 43. ayet için Kuran Meallerini Kıyasla•NİSA-43 için 40 meâl bulundu. Ahmet Tekin (4/NİSÂ-43: Ey iman edenler, sizler sarhoş ve zihinsel uyuşukluk halindeyken ne söylediğinizi bilinceye kadar, cünüp iken de, yolları mescitten geçenler hariç, gusledinceye kadar namaza, mescide yaklaşmayın. Eğer hasta, yaralı olur veya yolculukta bulunursanız yahut herhangi biriniz ayakyolundan gelirse veya hanımlarınızla ilişkiye girmiş, su da bulamamışsanız, o zaman abdest alma veya gusul etme niyetiyle temiz bir toprakla teyemmüm edin, yüzlerinizi ve ellerinizi-kollarınızı meshedin, namazınızı kılın. Allah çok affedicidir, kullarını daima koruma kalkanına alır.)
  • MemetMemet2 sa önce
    Biraz daha havaya girsin izmir marşınıda söyler bakan bey
  • GolgeAdamGolgeAdam2 sa önce
    Bas ortusu ile rakiyi ayni konuda isleyebiliyorsun ya Ali bey ...
  • Kenan DönmezKenan Dönmez2 sa önce
    Biz haram diye içmiyorduk...
  • Hasan BaysalHasan Baysal2 sa önce
    ... E.ek ve hoşaf meselesi...
  • Osman ÖzkanOsman Özkan2 sa önce
    sayın zeybekçininrakı ile ilğilisözleri sehven söylediğini ve yanlış anlaşıldığinı açıklaması gerekir aksi taktirde İzmir büyük şehir belediyesini kazansa ne yazar .bu mantık ak partinin var oluş felsefesine on beş temmuz ruhuna ihanettir bu ihanetide hiç kimse af etmez.
  • RakıRakı2 sa önce
    e ona bakarsan akit var sen varsın...insanlik sizinle de yaşamak zorunda kaldi...
  • İbrahimİbrahim2 sa önce
    Bu Sözler Gayretullah(C.C.)'A Dokunmaktadır....Dostunu İhmal edip,Düşmanını şımartan Akp Kaybetmeye yelken açıyor.
  • ayşe gülayşe gül2 sa önce
    çok doğru diyorsunuz. ne demek eyvallah? haramlara karşı net olmalı insan,sayın zeybekci ALLAHın haram ettiğine hoşgörü gösteremez. gösterirse kaybeder.
  • Fikret Ceyhan Fikret Ceyhan 3 sa önce
    Bir müslüman olarak rakıya karşı tavır Hz Ömer gibi olmalı. Yasak edilmeli değil mi diyebilmek bir dava adamlığının özelliğidir. Aynı Hz Ömer Kudüs’ün Fethiye sırasında namaz kılacağı yer için ilerde Ömer namaz kıldığı için yerine mescit yaparlar diye boş bir arsayı tercih ediyor. Takla atmak ile hoşgörülü olmak arasındaki farkı izahınıza teşekkür ediyorum. Selam ve dua ile
  • İzmirliİzmirli3 sa önce
    Adam bakanlığını bırakıp belediye başkan adayı olacak hemde izmir gibi bir yere, biraz şirinlik yapmak lazım, muhtemelen isteklide değildir, lakin izmirin olayı rakı değil bakan bey çok yanlışyerden başladı! Böyle söylemler izmirde tepki görür, sen vaad ettiğin hizmetleri anlat! Varsa bünyende Atatürk ü an!
  • AHMETAHMET3 sa önce
    Namaz kılan, oruç tutan bilinçli bir Müslüman ağzına bir damla içki koymaz. Zeybekçi o sözü ile: "AK Partide böyle insanlara şahit oldum" demek istiyor. Yarın bu cümleAK Partililerin karşısına çıkar.
  • İbrahim akİbrahim ak4 sa önce
    İstiyorlar ki Müslüman olalım ama gavur gibi yaşayalım olmaz kardeşim herkesin kendince günahı var bu günahı aleni şekilde işleyip kimse bana karışmasın diyemezsin İslamiyet öyle bi din değil hee müslüman olmak zorunda değilsin o ayrı git neye inaniyorsan inan onlarca din var ama bu dine inanıyorsun elinden geldiği kadar gereğini yapmaya çalışırsın
  • merhaba merhaba 4 sa önce
    akparti şimdiden benim nazarımda gözden düştü ayyaşlardan oy isteyeceğiz diye ayyaş olan, feministlerden oy almak için bizde feministiz diyenler, kemalistlerden oy almak için bizde kemalistiz diyenler kusura bakma fabrika ayarlarına dönmezsen oy moy yok. sonrada bu seçimde oyumuz niye düştü diye boşu boşuna sağa sola anket yaptırırsınız. ömrümde ilk defa ak partiye oy yok benim ilimde kemalist birini ak parti aday gösterdi. madem öyle gidin kemalistler oy versin benden bu kadar
  • İkrarİkrar5 sa önce
    Allahim bize milletimize herseyin hayirlisini versin bir elektronik bir alet aldin,yaninda kullanma kilavuzu varonu yapan firma hersryi o kilavuza aciklamis bir araba alirsin bir arizada bilen bilmeyen el katiyor.simdi sadece tamirhane bakacak sekilde yapiyorlarki anlamayan kurcalamasin bir aksam trafikte ,oglumla gidiyoruz polis durduruyor sadece tek kelime soruyor nereye gidiyorsun ,onun amaci soforun konusmasindan ickilimi deyilmi tesbit yapiyormus.tutkiyede polis arabayi durduruyor ,soforden ehliyet soruyor.sofor polisle dalga geciyor ve bira sisesini uzatiyor.bana kalsa butun belediyeleri verin chp millet bir daha hazimeti yasasin derim.fakat akp hizmet yarisi yapmak istiyor.Allahimiz insanlari daha cok iyi kuluk yapacak diye imtihan etmesi gibi bu ulke insani bizim akp siz icmeyin ben iciyim demiyor sigara kotusagliga parasina zarar bunu kullanan,da biliyor biri ona nasihat etse kiziyor biri ona gel sigara yakalim dese onu dost goruyor.
  • tuzcutuzcu8 sa önce
    Anlatamıyor musunuz, anlamıyor muyum? Kimi dinlemeliyim ben şimdi? Kim yanlış anlatıyor?
  • şenay doğan şenay doğan 8 sa önce
    bence insanlar içkiyi sırf çağdaş değerler safsatası adına içiyorlar o iğrenç lezzete bu aşkla katlanıyorlar zamanla da varlıkları bağımlılık kazanıyor yoksa bir insan bu kadar leziz içeçek varken o iğrenç tada katlanmaz ben bir zamanlar çok açıktım her gece bugidilerle yatar makyajımda saçımda en ufak bir kusur olsa dışarı çıkmazdım giydiğim pantolonun fermuarını çekmeye güç yetiremeyip kardeşime çektirdiğimi bilirim erkek gücü bir gün ülkücü teşkilattan bir reis arkadaş bana erkeklerin seni nasıl hayal ettiğini tahmin edemezsin dedi şoka uğradım çünkü ben sadece güzel görünmek için yapıyordum bunu onun bunun hayallerini süslemek için değil derhal pantolonu bıraktım uzun etek giymeye başladım makyajımı azalttım kısa süre sonra amcam vefaat etti ben de testtüre girdim testtürün lezzetini kadınlar bilse bir tane açık kadın kalmazdı şimdi annemin yanında bile boneli ve eşarplıyım sadece boğazımda iğnesi eksik şimdi annemin bile yanında eteğimin altında uzun pijama var inanılmaz haz verici birşey kurban olduğum allahım bu batıl düzeni rahmeti ile hak ile yeksan etsin

Ali Karahasanoğlu

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