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Davutoğlu, AK Parti’nin oyunu, % 34’e nasıl indirdi?

02 Temmuz 2019 Salı

“Akademisyenlerden siyasetçi olmaz” diye bir görüş vardır..

Ben bu görüşün haklı çıkmasını arzu etmem.

Çünkü bu görüşü haklı çıkarmak isteyenler şunları öne sürerler: “Akademisyenler tribünlere oynamaz. Popülist söylem içinde olmazlar. Gerçekler ne ise, direkt söylerler. Bu da çoğu defa halkın hoşuna gitmez. Bunun için de, akademisyenler, siyasette başarılı olamazlar.” 

Doğru konuşanlar tabii ki siyaset yapsınlar..

Tribünlere oynamayanlar tabii ki siyasette olsunlar..

Gerçek ne ise, onu eğip-bükmeden dillendirenler, tabii ki devlet yönetiminde olsunlar..

Dolayısı ile..

Bu yönleri ile öne çıkan akademisyenler de..

Siyasette hem var olsunlar..

Hem de başarılı olsunlar..

Bu bakış açısı ile..

Ahmet Davutoğlu; siyasete girişinde belki benim fazla dikkatimi çekmemiş ise de..

Başbakanlık koltuğuna oturduğunda, kendi içimde, “İnşallah başarılı olur” temennisinde bulunmuşumdur..

Ama sürecin sonunda, bir akademisyen daha, siyasette başarısızlığını ilan etti.

Çok az kişiye nasip olan, altın tepsi içinde kendisine sunulan Başbakanlık koltuğunu bırakırken, mahalle dedikodusu yapmaktan kaçınması ne kadar alkışlanacak bir erdem idiyse..

Son haftalarda sergilediği tavır ile birlikte..

Elazığ’da yaptığı konuşma da..

O kadar tepkiyi hakedecek çirkinliği barındırıyor..

Tartıştığımız sadece çirkinlik değil.

Akademisyenlerin “doğrucu Davut” yönünü de iflas ettiren..

“Akademisyenler, siyasette de hep gerçekleri söylerler” tezini çürüten..

Nice hokkabaz politikacılara, pabucunu ters giydirecek çarpıtmalar yapan bir içerikle sahneye çıkan, bir Ahmet Davutoğlu ile karşılaştık..

Konuşması çok da uzun değil..

Ama medyada yer aldığı kadarı ile..

Kesilip biçilmiş..

Yaptığı çarpıtmalar görünmesin diye mi..

Yoksa, Ahmet Davutoğlu bir söylerken, on söylemiş gibi olsun diye midir, bilmiyorum..

Konuşmanın tam metnini hiçbir yerde bulamadım..

Dikkatimi çeken kısmını, kendim defalarca dinleyerek, yazılı metin haline getirdim..

Benim gözümde, akademisyen Ahmet Davutoğlu’nu, hokkabaz politikacılar seviyesine indiren konuşmasının ilgili bölümü şöyle:

“Tavanda hepimiz aynı resimleri versek de.. Bir hareketin tabanında % 10-15’lik kitle bir başka yere doğru seyretmeye başlamış ve trend bir parçalanmaya doğru gitmişse, kimse bunu engelleyemez.”

Ne diyor, gerçekleri yalın halde söylemesi gereken, konuyu çarpıtmadan aktarması gereken, bilim adamı Davutoğlu?

“AK Parti’nin tabanında, % 10-15’lik kitle bir başka yere kaymaya başladı.”

Bu tespit doğrumudur, değil midir, tartışabiliriz..

Ama şahsen..

Bu tespit üzerinden, Sayın Ahmet Davutoğlu’na eleştiri getirmeyi, ben haksızlık olarak görürüm..

Zaten kendisi de..

“Kaymıştır” demiyor.

“Kaymaya başlamıştır” diyor..

Tolere edebiliriz..

Hoşgörebiliriz..

“Çarpıtıyor” nitelemesi yapmayı, yanlış bulabiliriz..

Cümlenin devamına bakalım:

“Şimdi İstanbul Büyükşehir, İstanbul belediye seçimleri ile, 31 Mart seçimlerine bakalım. 1 Kasım 2015’te biz Türkiye genelinde % 49.5 oy aldık.”

Burda başlıyor “ene” fitnesi..

Burda karşımıza çıkıyor “Ben.. Ben”  şeytani refleksi..

7 Haziran’da aldığı oyu hatırlatmıyor, Ahmet Bey..

Sanki 7 Haziran’da, partinin başında başkası vardı..

1 Kasım’da Ahmet Bey, genel başkan olmuştu..

Hadi diyelim ki...

7 Haziran’ı hatırlatmamasının altında bir artniyet yok. Kısa süre aralığı ile yapılan iki seçimden, yüksek oranda oy alınanı hatırlattı.

Buna da eyvallah..

Peki, bundan sonra yaptığı çarpıtmayı, kusura bakmasın, rakamlar üzerinden yaptığı sahtekarlığı nereye koyacağız?

İfadesi aynen şöyle:

“(1 Kasım 2015) İstanbul’da  % 48.7 oy aldık. Son tekrar edilen seçimde Cumhur İttifakı olarak % 44.9 alındı. Ve 1 Kasım’da MHP oylarının % 8.9 olduğu düşünülürse, takriben % 8 ile % 10 arasında MHP oyunun olduğu düşünülürse.. Cumhur ittifakında, AK Parti’nin oyları takriben % 34 ile 36 bandına gerilemiş görünüyor.”

Haydi bakalım, “Bu akademisyen rakamları çarpıtmıyor” deyin..

Diyebilirseniz eğer..

Hani, “Maddi hata yapmış” diyebileceğim bir durum olsa..

Seve seve, “Ahmet Bey rakamları karıştırmış, yanılmış” diyeceğim..

Ama değil..

Planlı olarak, kafasında oluşturduğu algıyı desteklemek için, seçimler arasında işine gelen rakamları alıp, AK Parti’nin oyunu, % 34-36’ya indiriveriyor..

Aynen, Saadet Partisi Genel Başkanı’nın, akla ziyan söylemindeki gibi..

Soruyorum, bir akademisyene yakışır mı böyle bir çarpıtma?

2015 seçimini baz alıyorsunuz..

Orada AK Parti’nin aldığı oyu esas alıyorsunuz.

31 Mart ile karşılaştıracağınızı söyleyip, çaktırmadan 23 Haziran ile karşılaştırıyorsunuz.

Ona da eyvallah..

Ama karşılaştırma yaparken..

MHP’nin, 2015’teki oy oranını alıp..

MHP içinden İYİ Parti çıktığı gerçeğini gizleyip..

2015’deki MHP oy oranı aynen duruyormuş gibi yapıp..

23 Haziran’daki AK Parti oyundan düşüyorsanız.. Bu apaçık sahteciliktir.

Hani ben, son İmralı tartışmalarından sonra.. “Bir tane bile MHP’li, AK Parti adayına oy vermemiştir” diyeceğim ama..

“Binali Bey’in 23 Haziran’da aldığı % 44 oyun tamamı, AK Parti seçmeninden gelmiştir” diyeceğim ama..

Farzedelim, MHP’den de oy gelmiştir..

İyi de, MHP’den gelen oy, 2014 İstanbul mahalli seçimlerinde aldıkları % 4’ten daha fazla nasıl hesaplanabilir ki?

Mahalli seçim ile, mahalli seçimi karşılaştırabilirsiniz. En son mahalli seçim olan 2014’te de, MHP İstanbul’da, % 4 oy almış. 

23 Haziran’da da, % 44’den düşün % 4’ü.. Yine AK Parti’nin oyu % 40..

Davutoğlu ne diyor?

“AK Parti’nin oyu, % 34-36 bandına inmiştir!”

Gelin de Davutoğlu’nu, dürüst bir politikacı olarak tanımlayın..

Tanımlayabilirseniz..

 

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  • ErenEren33 dk önce
    David hızını alamaz. Kontrolü kaybeder.
  • Ayşe ÖzbekAyşe Özbek42 dk önce
    Sayın Karahasanoğlu Davutoğlu ve Ali Babacan Reis'in oyunu ne kadar düşürebilirlerse emin olun ülkemiz ve insanımız için o kadar hayırlı olur. Demokrasiye dönmek zorundayız, Tek adamla olmaz olmuyor. Örneğin o tek adam bizim Reis gibi neredeyse karacahilse ülke eninde sonunda duvara toslayacaktır. Baş örtüsü, baş örtüsü diye tutturdu, baş örtüsünün bir hiristiyan geleneği olduğundan haberi yok zavallının. Ben baş örtüsüne falan karşı değilim ama neden baş örtüsü? Kalın sağlıcakla.
  • erdem-75erdem-7552 dk önce
    Saadet zaten lastiği patlamış, CHP kuyruğutakılmış, kafasını da satmış, yahu bir de sakal bırakıp Erbakan hocaya ihanet... ne dersen var
  • SelmanSelman54 dk önce
    Dürüst mü???:))) Bu erdemin, davutoğlu ile uzaktan yakından alakasi yoktur! Zahiren durust ve karakterli gibi bir goruntu vermeye calissa da, esasen halis munafik ve yalancidir! Davutoglu, bu devrin sadettin köpeğidir ve bu basti bacaktaki iktidar ihtirasi bu ulkede kimse de yoktur...
  • HakanHakan58 dk önce
    Dava artik rayindan cikmissa dava icinden bunu firsat bilip bende varim diyen insanlarin cikmasi cok normal hrsey yolundayken herkes etrafinda toplanir siyasetin amacida bu degilmi zaten butun halk icerisiden enbuyuk oyu toplayip ikdidar olmak akpartinin islevi bitti artik bunu görmek lazim
  • nadim hatipoğulları nadim hatipoğulları 1 sa önce
    İSTANBULDA 23 HAZİRANDA AKPARTİNİN ALDIĞI OY KENDİ KEMİK OYUDUR ÇOK İDDALILAR İSE KURSUNLAR KURACAKLARI PARTİYİ ALSINLAR BOYLARININ ÖLÇÜSÜNÜ BİZ AKPARTİ VE REİS SÜTTEN ÇIKMIŞ AKKAŞIK DEMİYORUZ BELKİ ÇOK YANLIŞLARI VAR İNSANDIR HATA YAPACAKTIR BEŞER ŞAŞAR AMA EL İNSAF BU GÜN VARMI BUNDAN DAHA CESUR BİR ŞEKİLDE TÜM ÜLKEMİZDEKİ VE TÜM DÜNYADAKİ PROBLEMLARİ TESBİT EDEN VE ÇÖZÜMÜ İÇİN UĞRAŞAN BİR TANE LİDER GÖSTERİN VALLAHİ HEP BERABER DESTEKLEYELİM BU GÜNE KADAR YAPTIĞI BU KADAR BAŞARILI İŞLERE KARŞILIK ALLAHCC İNŞAALLAH BUNDAN SONRADA YAPMASINI NASİP EDER NE OLDUDA BİRDEN DÜĞMEYE BASILMIŞ GİBİ HEP BİR AĞIZDAN ŞÖYLE OLDU BÖYLE OLDU BİR İSTANBUL SEÇİMİ KAYBEDİLMESİ BİRİLERİNİ HAREKETE GEÇİRMİŞE BENZİYOR AMA NİYET HALİSSE ALLAHCC REİSE YARDIM EDER
  • HARUNHARUN1 sa önce
    Davutoğlu özetle şunlardan bahsetti. 1-Emanetin ehline verilmemesi2-Fetö ile mücadele altında bank asya önünden geçen gariban memurlar ihraç edilip açlığa mahkum edilirken açık oturumlarda cumhurbaşkanının halk beni afetsin hata ettik deyipte alay edercesine üst düzey fetöcüleri saraya alması ve önemli makamlara ataması. Atılan insanların akparti tabanı olması ve bu olayların tabanda memnuniyetsizliğeve adalet duygusunun zedelenmesine (30 .000 kişinin suçsuzluğu kanıtlandığı halde göreve başlamaması)3-Tarım ve hayvancılıkta gübre ve yem gibi girdileri yüksek tutarak 25 ilde de patates ekimini yasaklayarak çiftçinin tarım ve hayvancılık yapmasının önüne geçmesi diğer tarftan et ithal ederek (….) firmalara büyük rant sağlaması.4-Eğitimde köklü hiçbir değişim yapmayarak imam hatiplerde bile ateist yetişmesine, hırsızlığa haksızlığa kabadayılığa batıya özentili yaşam felsefesine meyilli öğrenciler yetişmesi ve bu yetişen neslin parti karşıtı olması. 5- KPSS sınavından sonra mülakat getirilerek sınavda 100 puan alanın giremediği 65 alan akpartilinin kazandığı memurluğun hem kul hakkına hem halkta adalet duygusunun zedelenmesine yol açması 6- İnşaat dışında hiçbir ekonomik ve sosyal yatırımın yapılmaması .7- Ensar vakfına haksızda olsa akpartililere sahip çıkılması halkta müslüman itibarının zedelenmesi.8-Mehmet cengiz gibi halka küfreden müteahhit ve iş adamlarının vergi borçlarının silinmesi-9 Suriyelilerin öz bizim üvey evlat görmesi ve suriyelilerin sürekli taşkınlık yapması-10- Tüm bunların üstünde tabanın büyük kısmının yapılan tüm adaletsiz atama ihale yolsuzluk hırsızlıklara taraftarlık adı altında sahip çıkması bununda bir taraftan islamdanuzaklaşmayı getirirken diğer taraftan müslümanın hırsız tecavüzcü ve geri kalmış şahıs olarak tanımlanmasına yol açması Allahtan korkun birazda emri bil maruf yapın.haksızlığa adaletsizliğe yardım ederseniz ateş size de dokunur.Hasan bey saldırdığın insanlar konusunda haklı olabilirsin ama durduğun yer yön yanlış savunduğun insanlar yanlış.oysa sen sadece doğruyu söylemekle mükellefsin.insanların yanlışını kapatmakla değil
  • Yunus 16 Yunus 16 1 sa önce
    İSTİŞARE KURULU NE? ALLAH AŞKINA BİRİSİ BANA ANLATSIN!! İSTİŞARE YAPACAK O KADAR ÇOK MAKAM KURUM VAR!! 1. BAŞKAN YARDIMCISI 2. BAKANLAR KURULU 3. MİLLİ GÜVENLİK KURULU 4. MİT 5. DANIŞMANLAR 6. 300 MİLLET VEKİLİ 7. MYK 8. MKYK 50 KİŞİ 9. 81 TANE VALİ 10. EMNİYET GENEL MÜDÜRÜ 11. GENEL KURMAY BAŞKANI VE KUVVET KOMUTANLARI......... ALLAH AŞKINA CUMHURBAŞKANLIĞI İSTİŞARE KURULU NEDİR? ÜSTÜNE ÜSTLÜK!! CUMHURBAŞKANIMIZI YALNIZ BIRAKANLAR,!! BEŞ TANE DARBE GİRİŞİMİ YAŞANDI! BU ZAT LAR HİÇBİRİSİNDE ERDOĞAN IN YANINDA DEĞİLDİ!! "BENİ KANDIRDILAR, ÇOK YALNIZ KALDIM " DEMEDİN Mİ? SENİ SIRTINDAN HANÇERLEYENLER BARINÇ, FÇELİK..... GİBİLERİ ESKİ KAŞARLARI! YANINA ALIYORSUN!! 15 TEMMUZ 2016 GECE SAKLANALARI YANINA ALIYORSUN! DEVLET BUNLARA YÜKSEK YÜKSEK MAAŞLAR ÖDEYECEK! HARAM OLMAZ MI? 251 ŞEHİDİMİZ VAR! KEMİKLERİ SIZLAMAZ MI? 2200 GAZİMİZ OLDU, BİNLERCE TANKLARIN ÖNÜNE KOŞAN KAHRAMANLARIMIZ!! VE FETÖ YÜ 16 TEMMUZ SABAH FARKINA VARAN AKILLI UYANIK TECRÜBELİ ÇOK ZEKİ DEVLET ADAMI BARINÇ! YILLARCA DEVLET İN EN ÜST MAKAMLARINDA GÖREV YAPMIŞ! KENDİ KİBİRLİ KİBİRLİ KENDİ SÖYLÜYOR!! NE HİKMETSE FARKEDEMEMİŞ!! ERDOĞAN DERSANELER HAŞ HAŞİLER DİYE BAS BAS BAĞIRIRKEN ANLAYAMAMIŞ (BÜTÜN MİLLET UYANDI) MİT MÜSTEŞARI KRİZİ DARBE GİRİŞİMİ BARINÇ UYANAMAMIŞ! GEZİ PARKI OLAYLARI DARBE GİRİŞİMİ BARINÇ UYANAMADI! 17-25 ARALIK 2013 YARGI DARBESİ! BÜYÜK BÜYÜK DEVLET ADAMI BARINÇ ANLAYAMADI!! 2014 MİT TIR'LARI İHANETİ DARBE GİRİŞİMİ! BARINÇ YİNE FETÖ YÜ FARKEDEMEMİŞ!! BEŞ TANE DARBE GİRİŞİMİ YAŞANDI!! BARINÇ HALA FETÖ YÜ GÖREMEDİ!! 16 TEMMUZ 2016 SABAH SAAT 06:15 DE BAŞKENTİMİZE ATILAN SON BOMBANIN SESİNE UYANMIŞ!!! "BEN BU FETÖ CÜLERİ FARKEDEMEDİM" DİYOR. VAY ŞEREFSİZ VATAN HAİNİ ALÇAK, SATILMIŞ AMERİKAN KÖPEKLERİ! DİYEMİYOR? FGÜLEN E TERÖRİST BAŞI DİYEMİYOR! FGÜLEN E HOCA EFENDİ DİYE İNANDIK" HAÇLI NIN PAPAZI ÇIKTI DİYEMEDİ!? TBMMECLİSİNİ BOMBALAYANLARA, CUMHURBAŞKANLIĞINI BOMBALAYANLARA, POLİS ÖZEL HAREKATI (51 ŞEHİDİMİZ) BOMBALAYANLARA! BAŞKENTİMİZİ DÜŞÜRMEK İÇİN BOMBALAYANLARA!! TERÖRİST DİYEMEYEN!! AMERİKAN IN KÖPEKLERİ DİYEMİYEN! BAŞLARI FGÜLEN E TERÖRİST BAŞI DİYEMİYEN! BÜLENT ARINÇ DAN BAHSEDİYORUZ!! YENİ GÖREVİ!! SAĞDA SOLDA DOLAŞIP, DEVLET İN ALEYHİNE ÇALIŞMASIN DİYE! UYDURULAN BİR GÖREV! YANİ GÖREV DEĞİL! GÖZÜMÜN ÖNÜNDE OTURSUN GÖREVİ!! ALDIĞI MAAŞ GÖZÜNE DİZİNE DURSUN, AĞZINDAN BURNUNDAN ÇIKSIN, HARAM ZIKKIM OLSUN. DEVLETİMİZİN PARASI! BENİMDE KARIŞMA HAKKIM VAR!
  • Yusuf 02Yusuf 021 sa önce
    Ellah,in c.c selamı rahmeti bereketi üzerinize olsun.
  • ÖzgüÖzgü1 sa önce
    YAV kim eleştirse , kim kötü birşey söylese hemen kötülüyorsunuz. Bir kere de dürüst olup eleştiri yapın. Hep poh poh, hep yaranma derdiniz sizin.Maçanız yerse bir kere elde tutulur bir eleştiri yapın. Ama nerdeher gün aynı şeyler.öyle orta sahada top gezdirim sonucu yine bir yandaşlıkla bağliyim ile ne tür bir yazar desek acaba size?her eleştiren kötü . var mı böyle bir dünya. Siz ki dürüstlükten bahsediyorsunuz birde.
  • BilalBilal1 sa önce
    KEŞKE davutoglu hem komşu hem Musluman Suriye gibi ulkelerin petrollerini çalmak için en vahşi insanlari hapisten cikarip egitip donatip orgutleyip yoldan geçenin katasini koparacak hale geetirip ortadoguya salarken milyonlarca insanin ölmesine milyonlarcasinin da multeci hale dusmesine sebep olurken de bu uyarilari yapsaydiniz. Ne secim miş be 3 puan şoyle oldu 5 puan boyle oldu tum derdiniz bir an evvel koltuklari kapip 40 akraba zengin etmek. Sahte diplomalari da tum akrabalara şeker gibi dagitmak. Prof doktor cerrah sara hanim nasillar acaba? Kocasi basbakanliktan kovulunca o da doktorlugu birakti mi?
  • Abdulmuttalib el ArabiAbdulmuttalib el Arabi1 sa önce
    Sen ne dersen de AKP nin en büyük hatası MHP ile beraber hareket etmesi.. Bu beraberliği ümmetçisi istemiyor, kürtler istemiyor, eeeee ?
  • Mertürk Mertürk 1 sa önce
    Halkın tercihlerinde birinci öncelik ,ekonomidir(samimi dava adamları dışında). Ak partinin 17 yıldır iktidarda olmasının en büyük nedeni , halkın refah düzeyinin artması, sağlıkta, ulaşımda yapılan atılımlar ile bürokratik oligarşinin yıkılması. Fakat bu refah,yapılan özelleştirme gelirleri ve özel+kamu kaynaklı yapılan dış borçlar üzerinden;emlak,konut,inşaat ve hizmet yatırımları üzerinden yaşanan ekonomik refahtı,sanayi ve üretim ve ihracat üzerinden yaşanan bir refah değildi. Artık satılacak fazla bir şey kalmadığı için ve dış borçların ödenme vakti geldiği için ,ve bu dış borcu çevirecek yeterli döviz bulamadığımız için ,ekonomik sıkıntılar yaşıyoruz. Çok iyi bir matematikçi olan Ali Babacan ,ekonominin git gide kötüye gideceğini ve bir bununda ,ak partiyi sarsacağını hesap ettiği için ,ayrı bir parti kurduğunu düşünüyorum
  • MertürkMertürk1 sa önce
    Halkın tercihlerinde birinci öncelik ,ekonomidir(samimi dava adamları dışında). Ak partinin 17 yıldır iktidarda olmasının en büyük nedeni , halkın refah düzeyinin artması, sağlıkta, ulaşımda yapılan atılımlar ile bürokratik oligarşinin yıkılması. Fakat bu refah,yapılan özelleştirme gelirleri ve özel+kamu kaynaklı yapılan dış borçlar üzerinden;emlak,konut,inşaat ve hizmet yatırımları üzerinden yaşanan ekonomik refahtı,sanayi ve üretim ve ihracat üzerinden yaşanan bir refah değildi. Artık satılacak fazla bir şey kalmadığı için ve dış borçların ödenme vakti geldiği için ,ve bu dış borcu çevirecek yeterli döviz bulamadığımız için ,ekonomik sıkıntılar yaşıyoruz. Çok iyi bir matematikçi olan Ali Babacan ,ekonominin git gide kötüye gideceğini ve bir bununda ,ak partiyi sarsacağını hesap ettiği için ,ayrı bir parti kurduğunu düşünüyorum.
  • Yunus 16 Yunus 16 1 sa önce
    ALİ BEY, .. HİÇMİ YANLIŞLARI SORGULAMAYALIM?
  • Yunus 16 Yunus 16 1 sa önce
    DAVUTOĞLU BABACAN AGÜL, EN TEHLİKELİSİ ORTADA DOLAŞIP SON ANDA GÜÇLÜDEN YANA GEÇEN BARINÇ DIR. BU ZAT LAR, BİZİM OYLARIMIZLA O KOLTUKLARA OTURDULAR! VERDİĞİM OYLAR HARAM ZIKKIM OLSUN, HUZURU MAHŞERDE HAKKIMI İSTEYECEĞİM. MİLLİ MUHAFAZAKAR OYLARI BÖLEN BÖLÜCÜLER!!! EMPERYALİSTLERİ SİYONİSTLERİ SEVİNDİRDİNİZ. KOLTUK GİTTİ DAVA BİTTİ! İHANET EDENE NE DENİR? HAİN DENİR.
  • ihsihs1 sa önce
    Ali bey ... İstanbul, Ankara, Antalya, Erzincan, Bolu, Bilecik ve daha pek çok şehir gerçekleri görmenize yetmiyor mu? AKP kendine gelmez özüne dönmezse sonu ANAP gibi olacak artık bunu görün.
  • ErenEren1 sa önce
    Çıkarı aklının önünde koşuyor.
  • m.sm.s1 sa önce
    ne yani.oy düşüşu olmadı mı. olmuyor mu.
  • EmeklEmekl1 sa önce
    Ben Davutoğlunun partisinin ilk seçimlerde %15-17 arası oy alır kanaatindeyim Akp ve MHP nin % 55 oyu var müşterek % 38-40 bandında seyreder bu oy dağılımını ekonomi+kinle ayrıştırma+suriyeliler+adalet+muhalefet belediye başkanlarının çalışmalarını kısıtlama+İşsizlik ya dahada düşürür yada yükseltir hükümetin tavrı bunu belirleyecektir
  • VatandaşVatandaş2 sa önce
    Yanlış yapıyor...çok yanlış..
  • Mehmet YILMAZMehmet YILMAZ2 sa önce
    Aynı davaya inanan insanlar birbirine düşmüşse o dava başarısız olmaya mahkumdur. Mevla'm memleketimizi korusun. Sığınacak başka yerimiz yok...
  • asafasaf2 sa önce
    saadetin genel başkanının akla ziyan söylemi neymiş söylesene! "köprüyü geçene kadar ayıya dayı diyenler de ayılaşmış" he mi?
  • KocasolakKocasolak2 sa önce
    Ali bey kardeşim, ... SORUN VAR........Ahmet hoca, ak parti İÇİNDE KALARAK yaptığı bütün eleştirilerini yapabilir, yapmalıdır. Her seçimde ak partiye çalışarak, seçim sononda da eleştiri yapmak bir GÖREVDİR.Eleştirilerini içerde trollerden dolayı dinletemeyen her üye, bunu açıktan yapmak ZORUNDADIR. Bunların neticesinde ak parti ihraç etmedikçe yeni parti kurmaya kalkan her üye BÖLÜCÜDÜR affedilemez. Tabi ki, kibar feyzo gibi ç i ş yaparak kendini kovdurmak yok. Ak parti yönetiminde sadece, bildikleri, gördükleri, yanlışları, gerekli gördüğü tavsiyeleri yaptığı halde kovulursa. Güç birliktedir, ayrılık güç kaybıdır, mücadele içerde yapılmalı. Hocam, haklı uyarılarına rağmen kovulursan, işte o zaman güç seni takip eder.Kim ne derse desin doğruyu ZAMANINDA ve YERİNDE söylemek, müslümanlıktır.Buna itiraz eden, zavallıdır.
  • adanalıadanalı2 sa önce
    . .biz bu dava için milli nizam milli selamet refaf-h fazilet ve ak partiyi kurduk.yenisinide kurarız.ak parti kendini düzeltmiyor hızla anaplaşıyor.bunu görmeyen gözler var maalesef.partiler ölür.dava baki kalır
  • Ak P’li seçmene vefanız yokAk P’li seçmene vefanız yok2 sa önce
    Ne Davutoğlu ne Gül ne de Babacan’ ın Ak P’li seçmene saygısı ve vefası yok.Sizi kim o makamlara getirdi? Biz değil mi?Sorun bakalım bize.
  • Ak P ilk kez iktidarı ne zaman kaybetti? Ak P ilk kez iktidarı ne zaman kaybetti? 2 sa önce
    7 Haziran 2015’de Ak P ilk defa iktidarı kaybetti. Sen Başbakandın. CHP-Ak P koalisyonu yapalım diye tutturdun. Reis yeniden seçim dedi. Kasım 2015 Ak P yeniden iktidar. Şimdi milletin hafızası ile dalga geçer gibi ötüyorsun.
  • Ercan GüvenErcan Güven3 sa önce
    Kalkın ey ehli vatan dediler ayağa kalktık. Herkes oturdu biz ayakta kaldık. Ülkenin kalkınması elitleri sayesinde olur. Halkın nabzına göre şerbet verip iktidara gelmeyi planlayıp da bu yolla iktidara gelenler eş dost hısım akraba gözeterek yola devam ederler ve sonunda duvara toslarız.
  • antitrolantitrol3 sa önce
    keşke kenanı okusan da şu trollükten gözü kapalı akp yalakalığından vazgeçsen...yahu akp kaybetti işte sizler yüzünden sizlerin nefreti yüzünden özeleştiri yapında akpkurtulsun ama derdiniz akp değil derdiinizsizin 5 para etmeyecek kindarlık ve dinciliğiniz dindar da değilsiniz yani..
  • Mehmet AnulMehmet Anul3 sa önce
    "Ben bu sözlerde bir yanlışlık sahtekarlık göremedim..1 Kasım 2015'te biz Türkiye'de yüzde 49,5 oy aldık. Şimdi Cumhur İttifakı olarak yüzde 44 oy aldılar. Yüzde 8 ile 10 oy oranında MHP'ninse, AKP'nin oy oranı yüzde 34'lere çekilmiştir. Bir seçimde beka kaygısından bahsedip bu şekilde düşünmeyen herkesi terörist olarak itham ettikten sonra diğer seçimde İmralı'ya başvurmak milletin vicdanından kopuştur. Adalet öylesine örselendi ki insanların hukuk sistemine güvenini sarsıyorlar.-Cumhurbaşkanı makamıyla genel başkanlık makamının birleştirilmesi hem cumhurbaşkanlığına hem de AK Parti'nin kurumsallaşmasına zarar vermiştir. FETÖ ile mücadele derken sıradan bir memura ceza verip FETÖ'nün üst düzey yöneticilerinin kardeşlerini devletin zirve yerlerinde görevlere getirirseniz halk adalete inanmaz.Devlet işleriyle aile yapısı kesinlikle ayrılmalıdır. Birinci dereceden akraba olmamalıdır.Şeffaflık, siyaset yasası derhal çıkarılmalıdır."
  • Libero Libero 3 sa önce
    Davutoğlu kendine mı oy verdik zannediyor acaba.
  • DermanDerman3 sa önce
    Akadamisyen ,gardas sen neymisyen herseyi birlirmisen.bu gecen secimlerde bir kiside yetenek azim kabiliyet var satis yok,olacaksa sayin baskan erdogan gibi olmali bakma kaybediyor gibi gorundugune haksizlik ediyorlar niye uc bes rakip parti eriyorlar kucuk menfatlar ugruna feda ediyorlar,sayin soylu hakeza bunlar cocuklugunu yasamadan siyaseti politikayi yasadi .ben davutoglunu turk sinamasinin jonu ,engin caglar,a benzetiyom ,nasil olmus,sa birileri ismine bakarak davutilu su gurubu veya partiyi dagitoglu bunlar sessiz gemi gibi ,olamaz birsayin erdogan gibi bir elinde gul bir elinde semsiye feda eder kendini bir kizi sevdim diye Turkiyeyi ,paket yapar hediye diye niye birkere sevdim diye kimileri toplama carpma yaparken, sayin davutoglu cikartna bolmeyi iyi yaptini dusunuyom.
  • KağıthaneKağıthane3 sa önce
    Damat mı indirdi Davutoğlu mu? Halk aileye ayrıcalık istemez. hala anlamamışsınız. Aile ile Reis bir tutulmaz halk sadece onu sevdi. Bu hatalar reise zarar veriyor
  • AyhanAyhan4 sa önce
    Sayın imamoglundan vazgeçtiniz sayın yazar ? Zamanın da öve öve bitiremediginiz sayın davutoglunu eleştirmeye başlamışsınız. Farkındamısın sen kimi eleştiriyorsan o kişi siyasette patlama yapıyor. Yani çok güzel tespitlerin var sayın yazar
  • rrrrrrrr4 sa önce
    7 hazirana kadar reis her yerde konuşuyordu millet vermedi ondan sonra kendini geri çekti. .. belediyede alınan oyun % 15-20 si MHP nin ciğer nerde bu ciğerse kedi nerde
  • Zekeriya gökçeZekeriya gökçe4 sa önce
    Tayyip Erdoğan, Erbakan dan ayrıldığında hiç bir zaman ayrıldığı yer hakkında konuşmadı. Kendisine nice kötü söz söylendi sustu. Siyasette sadakate inanıyordu. Bu suskunluk onun başarısı oldu.Ayrılacaksın eee “bak ben ayrılırsam %15 benimle gelir gel bana makam ver.” fetö%10 oyum var diyordu ne oldu? Hepsi yalan oldu. Eden kendine eder. İnsan kendi değerini kendi belirler.
  • Ali BULUT Ali BULUT 4 sa önce
    Davutoglunun akparti oylarında yarım puan bile artı payı yoktur o zaman alınan 49.5 milletin koalisyon olmasın refleksidir. Davutoglu hangi icraatlari yapmista milletin teveccühünü kazanmış? Ortaya ne koymuş? Bedava başbakanlık verilmiş oda ihanetle cevap vermiş
  • MustafaMustafa4 sa önce
    Davutoğlu doğru söylemiş lakin Siz nasıl ederim de Reisime şirin görünürüm derdindesiniz. %34 aslında Akpartiye çok bile. Bu kadar kötü yönetilmiş bir ülkede %20 bile fazla size...Siz , Turgay , Hilal , Nagehan , Soylu ve Bahçeli biraz daha itici olmaya devam edin , el birliğiyle nasıl Akpartiyi tarihe gömdüğünüzü göreceksiniz.
  • vatandas sabrivatandas sabri5 sa önce
    ayni yoldan gecmisiz biz
  • Yunus 16 Yunus 16 5 sa önce
    BİZ DAVA DİYE 17 YILDIR OY VERİYORUZ! BİZİM OYLARIMIZLA O KOLTUKLARA OTURDULAR! KOLTUK GİTTİ DAVA BİTTİ!! DAVUTOĞLU, BABACAN, AGÜL ÜÇLÜSÜ! BARINÇ ORTADA OYNUYOR! NERESİ GÜÇLÜ İSE ORAYA KAYIYOR! EN TEHLİKELİSİ BARINÇ! OYKARIM DÖRDÜNEDE HARAM ZIKKIM OLSUN, HUZURU MAHŞERDE HAKKIMI İSTEYECEĞİM. BU ZERZAVATLARI FETÖ CÜ İŞ ADAMLARI KULLANIYOR! AYNI ZAMANDA İNTİFADA BAŞLATAN ABLA HAYRUNNİSA, ABLA SARE, ABLA ZEYNEP İN DOLDURUŞUNA GELİYORLAR!! BU ÜÇ ZAT DAVUTOĞLU, BABACAN VE AGÜL BİRBİRİNE HUY OLARAK ÇOK BENZİYORLAR! SESSİZ, SAKİN YUMAŞAK BAŞLI UYSAL KOYUN GİBİ BİRŞEY!
  • vatandas sabrivatandas sabri5 sa önce
    SAP DONER ,SAMAN DONER ,GUN GELIR HESAP DONERsayin yazar beye saygilar sevgiler. maalesef ahde vafasiz milletiz.emperyalizm chp den baktilari ne dag olur ne kasaba. 9 defer 10 defer 11seferyenilmiste yenilmis. yenilmiste yenilmis.en guzeli ak partiyi .mhp .yi iceriden .kuskunler.fetoculer.cikarcilari menfaat odaklarini ayristirma planini uygulamaya koydular....zaten duygusal bir milletiz bugun yedigimizi 2 gun sonra unuturuz. bugun ictigimiz dost kahvesini bir hafta hatirimizda tutamayiz..KALDIKI birdebunca yatirim hizmet.otoyallar.hava alanlari.tuneller.kopruler.barajlar.altay milli tankimiz.atak helikopterimiz.milli ihalar.sihalar.milli roket.milli sa vunma sistemleri.MAALESEF VEFASIZ MILLETIZ..bu yapilanlarbaska bir ulkedeolacak birakinbelediye seciminiheryerde%99.9 tulum cikarir.zaferle odullendirirler..gercibabadanatadan yeminli %23chpli kardesler altindan kopru yapsaniz oy vermezler.taktiretmezler.beni uzen mutedeyn .muhafazakar sagduyu sahibi insanimizin parrca parca olusu......yazikyazik yazik 3 kuruslukdunya menfaati. feto duygusalligi degermialtinlapuludegismeye.....allah omur verdiginceak partiyegonul vermis vatandasim....saygilar selemlar.
  • Dadaş Dadaş 5 sa önce
    Bul karoyu al parayı karşısında not bekleyen talebe var zannedip konuşuyor
  • Mesut Mesut 5 sa önce
    Davutoğlu başbakanlığı hakedecek ne yaptın ki biraz vicdan olması lazım insanda
  • Rica minnet Rica minnet 5 sa önce
    Geçmişte rica minnet siyaset yapmaya ikna edilen sonra kuruldum deyip hatta Üniversiteye döneceğim diye tutturan A.D.’na bir haller oldu. Liderliğe soyundu. Ak P den bir parça koparmayı kimler ister? Arkasındaki destekçileri onlardır.Yeni bir A. Şener izliyoruz.
  • TacettinTacettin8 sa önce
    Sadete gel...
  • NurNur9 sa önce
    Allah konuşturuyor rezil ediyor eviriyor çeviriyor akla ziyan konuşmalar fikirler ben bunlara atık diyorum atıklardan ne olur hiç RTE nın eski elemanları reis bunların işe yaramadığınıdaha önce öğrendi kapıya koydu cesaretleri varsa kursunlar parti kim ne derse desin tc nin sınırlarını aşan bir güvenilen bir liderinolmadığı bir partiye verse verse pkklılar fötöcüler oy verir oda size iktidar getirmez izmir marşıyla gelir mehter marşıyla geri dönerdiniz liderlik vasfınız yok bu ülkeyi yönetecek akıla bilgeliğe karizmaya sahip değilsiniz
  • Almanya doğumluAlmanya doğumlu9 sa önce
    Ekrem le Davutoğlu bilir ben ne bileyim kardeşim
  • ENDERUNENDERUN10 sa önce
    AKP' de iç hesaplaşma başladı galiba.Herkes gardini almış gibi.Kim kimi yer kestirmek güç simdiden.Bildigim tek şey bu durumun sürdürülebilir olmadığı.İktidarı eleştiren hafif muhalif takılan AKP nin içindeki kimileri hafif kafa uzatır gibi oldular hemen akabinde AKP nin kalemsorleri salvo atışlara başladılar. Bizede bu kavgayi izlemek düşüyor.İzleyelim ve görelim.
  • KURTÇUKURTÇU10 sa önce
    Bence doğru tesbit davutoğlunun ki.
  • Süleyman Sırrı DinçerSüleyman Sırrı Dinçer10 sa önce
    Davutoğlu..üniversitede..hocalık..yapsın..bu..tür..beyanlar..verip.de..kendini..iyice..küçültmesin..

Ali Karahasanoğlu

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