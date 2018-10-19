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Danıştay ya Kocaeli’deki polis gibi yapsaydı?

19 Ekim 2018 Cuma

Kocaeli’de Atatürk büstü tokatlayan çocuğa, “Ben o. çocuğuyum” dedirten polis için ciddi bir cezai soruşturma yerine, dandikten bir idari soruşturma ile işkencenin üstünün örtüleceği bilgisi geldiğinde, uyanmamız gerekirdi..

Uyanamadık..

Oysa..

Bir polis memuru..

Gözaltındaki bir çocuğa..

“ Tekrarla bakalım.. ‘Ben bir o. çocuğuyum’ diyeceksin” şeklinde tehditte bulunup, ardından da “Sen nesin?” diye soruyor.. 

Çocuk da korkusundan, “Ben o. çocuğuyum” diyorsa..

Bu görüntü kayda alınıp, medyada yayınlanabiliyorsa..

Uyanmalı idik..

Uyanamamışız..

Gidişatı keşfetmeli idik..

Keşfedememişiz..

Ki.. Uyanma zili, dün akşam saatlerinde, ajans haberleri ile birlikte çaldı..

“Öğrenci andının okunma zorunluluğuna ilişkin yönetmelik maddesini kaldıran değişiklik iptal edildi..” haberi ile birlikte..

İlk aklıma gelen, Kocaeli’de bir polis memuru, 16 yaşındaki çocuğa “Ben bir o. çocuğuyum” dedirtiyor ve bir soruşturmaya muhatap olmuyorsa..

Ankara’daki Türk Eğitim-Sen neler yapar neler?

Kendi kızı üzerinden, Cumhurbaşkanı’na saldırılar yapılırken, tek satırlık açıklama yapmayan, cevap hakkını kullanmayan Danıştay Başkanı Zerrin Güngör, o koltukta oturmaya devam ederse, daha neler yaşarız, neler..

Ve en önemlisi..

Ulusalcılar bir yandan HDP’ye oy verilmesini bile istiyorlar..

Bir yandan da “Okullarda and tekrar zorunlu olsun” baskısı yapıp, Kürt vatandaşları tahrik ediyorlar: “Sizin çocuklarınıza okullarda ‘Ne mutlu Türküm diyene’ dedirtecekler!”

Ve böyle bir tabloda..

İlkokullardaki and tekrar yürürlüğe girecek şekilde, Danıştay 8. Daire karar veriyor..

Bize de..

“Buna da şükür..” demek kalıyor...

Ya çocukları toplayıp, Kocaeli’deki polisin yaptığı gibi..

“O sözleri tekrarlatacaksınız” deseydiler..

Ne yapardık?

Niye Danıştay kararına bu denli itiraz ediyorum?

Belki hatırlamazsınız..

İlkokullarda okutulan ve 2013 yılında zorunlu olmaktan çıkartılan and şu ifadelerden oluşuyor..

1933’deki ilk hali:

“Türküm, doğruyum, çalışkanım.

Yasam, küçüklerimi korumak, büyüklerimi saymak, yurdumu, budunumu özümden çok sevmektir.

Ülküm, yükselmek, ileri gitmektir.

Varlığım Türk varlığına armağan olsun.”

1972’de and şu hale dönüşüyor:

“Türküm, doğruyum, çalışkanım. Yasam, küçüklerimi korumak, büyüklerimi saymak, yurdumu, milletimi özümden çok sevmektir.

Ülküm yükselmek, ileri gitmektir.

Varlığım Türk varlığına armağan olsun.

Ey bu günümüzü sağlayan, Ulu Atatürk: açtığın yolda, kurduğun ülküde, gösterdiğin amaçta hiç durmadan yürüyeceğime ant içerim.

Ne mutlu Türküm diyene.”

Daha sonra tekrar ufak tefek değişiklikler yapılıyor..

Metne, “Ey Büyük Atatürk!” ifadesi ekleniyor..

CHP ile özdeşleşen bir Atatürk portresi çizerken..

Başörtü yasağını Atatürk’e kadar götürür iken..

Dindar insanlara yönelik her türlü engellemeler, Anayasa Mahkemesi’nden tutun, Danıştay kararlarına kadar.. Hepsinde “Atatürk cumhuriyetinde mümkün değil” denilir iken..

Siz benim çocuğuma, “Ey büyük Atatürk” dedirtirseniz..

Bu çocuk düşünmez mi?

“Kaç tane Atatürk var?”

Maalesef, sadece çocuklara değil, bizlere de “Kaç tane Atatürk var” dedirtilen bir Türkiye’de yaşıyoruz..

Ve bir başka açıdan baktığımızda..

Daha yeni yeni..

PKK’nın varlık sebebi gibi gösterilen o meşhur “Kürtler yok sayılıyor” söylemi hafızalardan silinir iken..

Tekrar “Ne mutlu Türküm diyene” dedirtilen çocuklar üzerinden..

Yine aynı propaganda ile..

Yine aynı istismar ile karşı karşıya kalacağız..

Ben, “Ne mutlu Türküm diyene” sözü tekrar ettiriliyor diye, kimsenin eline silah almasını doğru bulmam ama..

Bu söylem ile insanların eline silah verenlerin demokratik hoşgörü ile, bilimsel özgürlük söylemleri ile mazur görüldüğü bir Türkiye’de, istismarcılara malzeme verildiği de bir gerçek olsa gerek..

İtiraz için, bir çıkış noktam daha var..

Okullarda and hikayesinin mimarının, 1933’teki Milli Eğitim Bakanı Reşit Galip olması..

Adam, resmen bir kafatasçı.

Irkçı bir kimlik..

Bu kişinin icat ettiği bir and, Türkiye’ye huzur getirebilir mi?

Vatandaşlarımızdan, “Bu and, bizi ikinci sınıf insan olarak gösteriyor” söylemli bir itiraz geldiğinde, onlara ne cevap verebiliriz?

Bu vesile ile..

Türk Eğitim-Sen’e de bir itirazda bulunalım..

Kocaeli’deki polis, Atatürk büstüne tokat atan çocuğa verdiği ceza ile, ne sağlamıştır?

Atatürk’ün büyüklüğünü o çocuğa öğretmiş midir?

Ki..

Sizler de..

İlkokullarda and kaldırıldığında.. Hemen mahkemeye koşup..

“And tekrar yürürlüğe girmeli” şeklinde bir dava açtınız..

Zoraki söyletilen and, kime ne fayda getirir?

Hele hele bu içerikteki bir and..

Şunu yaparsanız..

Eyvallah..

“Doğruyum, çalışkanım..” diye başlarsınız..

Bu topraklarda yaşayan hiçbir insanın itiraz etmeyeceği, genel ilkeler üzerinden bir and metni oluşturursunuz..

“Çocuklara birliktelik ve temel ilkeler çerçevesinde bir motivasyon sağlar” diyerek destek verebilirim..

Ama..

Çaktırmadan, bazı vatandaşların siyasi düşüncelerine o and metni içinde, gol atmaya kalkışırsanız..

“Çaktırmadan gol atma dönemi bitti” derim..

Aynı itirazı, AK Parti’ye de yaparım..

Eğer bu söyleme sahip kötü niyetlilere fırsat verilirse..

AK Parti, yaptığı her olumlu değişikliği, böyle geri almaya kalkarsa..

Bunun sonu iflas olur..

Hatırlatalım..

Uyaralım..

Tuzağa düşülmemesini temenni edelim..  Ve inşallah diye bitirelim..

 

YORUM YAZ

  • engineerengineer41 dk önce
    dp,ap,anap,dyp gibi akp de nominal ömrünü tamamladı, "yeniAKP" adlı bir parti gerek,böylece düzen değişecek düzülen aynı kalmış olacak, yani değişen birşey olmayacak, bu filmi tekrar tekrar seyretmekten bıkmayacağız.
  • kadirkadir44 dk önce
    müslümanım-türküm..ama bu andımız baştan sona islam değerlerine aykırı..ne demek 'varlığım türk varlığına armağan olsun'..(varlığım sadece ALLAH a armagan olur)...o sloganı söylemek islami değerler noktasında kişiyi küfre bile götürür..bu ülkede 20 mil. kürt 5 milyon arap var...bunlara benlikleri neden zorla inkar ettirelim..bu baştan sona faşist sloganlarla dolu andımız tekrar geldiyse,bana göre yapılan tüm güzel şeylerin biteceği anlamına geliyor...evet o DANIŞTAYDAN başörtüsü konusunda da bir süpriz bekleriz artım..
  • Musettin AkmeşeMusettin Akmeşe46 dk önce
    Türk kelimesinden bu kadar rahatsız oluyorsanız Türkiyenin ismini değiğştirin bence kürtlerin andımızla sorunu yok bazı yalaka takımının sorunu var ekonomi batmış insanlar aç sefil onu yazmıyorsun yazdığın yazıya bak birilerine şirin görünmek için bu kadar takla fazla
  • ÖmerÖmer51 dk önce
    Ümmetçilik ile ümmetten olmayı birbirine karıştırmayın. Türklük ümmetten olmaya engel değil. Bu ülkede yaşayan herkes Türk milletinin birer ferdidir. Türk milletinin yuvası burası da değil ise peki neresi söyleyin?
  • AkpartiliAkpartili55 dk önce
    Sözcü gazetesi 1-2 hafta önce andımız tekrar okutulsun başlığı atmıştı. Şimdi de Danıştay okullarda tekrar andımızı okutacaksınız diye karar veriyor, BÖYLE BİR YETKİSİ OLMADIĞI halde! Demekki yargıda hala Sözcü zihniyeti hakim. Evet kamera önünde çoluk çocuğa işkence yapan "kanun adamı" polise kimsenin çıtı çıkmazsa azmaya müsait azınlığın HUKUK TANIMAZLIĞININ nereye varacağını hiç kimse kestiremez!!
  • ZOMBİZOMBİ1 sa önce
    ..AMA ATATÜRK ANAYASA MADDELERİ CUMHURİYET İLKELERİ MİLLETVEKİLLERİNİN YEMİN METNİNDE OKUDUKLARI İÇİN ARTIK UZATMA..
  • okurokur1 sa önce
    işte gelinen nokta hain,şerefsiz ,din düşmanı fetö,yle mücadele ediyoruz diye fetö cü olmayan işinin ehli polisleri araştırmadan,soruşturmadan atarsak,boşalan kadrolara liyakatsiz,eğitimsiz "bunlardan bize zarar gelmez" diyerek perinçek ve sol kesimin adamlarını alırsak daha çok vahim olaylar yaşanır.o temiz çocukların ve ailelerin göz yaşlarını kurutmadıkça sıkıntılar bitmeyecek.işini bilmeyen komserleryüzünden polis memurları iş yapmak istemiyor.bir şeyleri düzelttiğimizi zannediyoruz ama zamanla daha büyük sıkıntılar çıkarack hatalar yapılıyor.ALLAH c.c sonumuzu hayreylesin.amin.
  • ahmet ali sınavahmet ali sınav1 sa önce
    ak parti iktidar olmuş ama malesef muktedir olamamış.
  • aliali1 sa önce
    ...Türk eğitimsen üyesiyim hemde Koyu bir ATATÜRKÇÜ bu konuda sana hak veriyorum 80 milyonluk bir ülkede 20 milyon un kabul etmeyeceği bir and bir halta yaramaz Ama Atam Konusunda yanlışsın ...
  • Mehmedlerden BiriMehmedlerden Biri1 sa önce
    Bir kürt çocuğu akşam babasına soracak baba biz türk müyüz? Babası da diyecek ki: hayır oğlum biz kürdüz. bu andımızı bize ZORLA okutuyorlar. Şimdi bu andımız denen şey neye hizmet ediyor? Birleştirmeye mi bölmeye mi?10 Kasımda ilkokulları ortaokulları bir görün. kemalizmin sözde mabedlerine dönüşüyor her biri. Perinçek devletin korumasında, devletin kumanda masasında ülkeye hükmediyor. Siz de Erdoğan başta diye avunuyorsunuz.
  • Uğur KartalUğur Kartal1 sa önce
    Ey Büyük Atatürk deyince çocuk sorarmış kaç tane Atatürk vardır diye? O zaman Allah tan başka tapılacak ilah yokturdiyen çocuk demiyecek mi haa o zaman başka Allah larda var ama ben sadece buna iman etmeliyim diye.Yazar Bey in etimoloji her zaman olduğu gibi tamamen hatalı.
  • ottootto2 sa önce
    ADEM HAMZAOĞLU; Size ezberletilen cümleleri papağan gibi tekrarlamaktan başka bir meziyetiniz yok. Tutturmuşsun bir tek adam rejimi hikayesi gidiyorsunuz. Bu ülke de tek adam rejimi olsaydı, bu danıştay bu kararı verebilirmiydi? Tek adam rejimi olsaydı odtü lü okumuş cahiller o rezilliği yapabilirmiydi?Bu ülkede, 1 sene öncesine kadar, çok adam rejimi mi vardı?16 sene önce yine çok adam rejimi mi vardı?20 sene - 40 sene - 80 sene önce yine çok adam rejimi mi vardı?Sen hangi kafayı yaşıyorsun. Hangi coğrafya da yaşıyorsun farkında değilmisin?Biraz gerçek Tarih kitabı oku. bu ülke neler yaşamış, kimler kimleri nasıl iktidardan pert etmiş.Düne kadar (1973) bu ülkenin MİT maaşlarını usa ödüyordu. İster kabul edersin, ister etmezsin, bu ülke maalesef düne kadar bir abd mandası idi.Gerçek bu. Bugün bu mandalıktan çıkıp kurtulmanınsıkıntılarını yaşıyoruz. Sizler de bu savaşa tek adam rejimi diye kılıf uyduruyorsunuz.Hadi git işine .....
  • Adem AdemoğluAdem Ademoğlu2 sa önce
    Sayın yazar, sizlere günaydın demekten başka söz bulamıyorum.Ülkeyi tek adam rejimine götürürken ve Doğu Periçeki'in bütün tarkayların kökünu kazıyacağız derken bunların ezbere söylenen sözler olduğunu bilmeniz gerekirdi. MHP nin birdenbire Tayyipçi kesilesi öyle sıradan bir hadise değil bunların hepsi derin hadiseler. Ama ne yazıkki sizler iktidardan edindiğiniz birazcık dünyalığa tamah ederek tek adamlığa tam gaz testek vermenizin hediyesidir bu şikayet ettiğiniz hususlar. Ve bu açılan yaralarıda hiç bir dünyalık menfaatlerle kapatabileceğinizi zannetmiyorum.Bu tek adam rejimin arka planında küresel zındıka komitelerinin olduğunu önceden bilmeliydiniz ama heyhat size verilen dünyalıklar basiretinizi kapatti hiç bir şeyi göremediniz. Size bisinsi planı hatılatanları da hainlikle fetöcülükle suçladınız ama savunduğunuz sistemin neler dogurduğunu daha yeni gördünüz ama bunlar daha işin başlangıcı daha olacaklar geride. Bakın tek adamın hukmettiği ortadoğu ülkelerinin hepsinde perde önü farklı perde gerisi farklıdır. Irak, suriye, mısır, libya vs.açık örneklerdir. Bu bakımdan tek adamlık değil ortak aklın hükmettiği istişari ve meşveretin hüküm surdüğü rejimler ancak huzur ve mutluluk sağlar.Asr ı saadet gibi. Saygılarımla.
  • SALİHSALİH2 sa önce
    AK Parti hakediyor bunu. Hakimleri savcıları o kadar şımarttı ki onlar da "ülkeyi biz yönetiriz" diyorlar işte. Önceden askerlerin durumuna şimdi hakim savcılar geldi. Bir gruba gereğinden fazla değer verirsen böyle başına çıkarlar!...
  • MESUTMESUT3 sa önce
    Danıştay kararıyla,Herkes yeniden zorla Türk, doğru ve çalışkan olacak!Kemalizmin baskıcı uygulamalarını kaldırmak için Anayasa değişikliği yapmazsan böyle olur.Tabii Danıştay bu sistemde Başkana rağmen böyle bir karar verebilir mi?
  • osman gundogduosman gundogdu4 sa önce
    hocam haklisinizda.oataturk bussunu tokatlayan bebenin nir provokator oldugunu unutmayin.
  • komünistkomünist4 sa önce
    oylar yüzde 40 düşünce Türkçü, oylar yüzde 30a düşünce de Atatürkçü olur iktidarınız, kimi nereye çağırıyorsunuz, "güneydoğuda ne mutlu Türküm diyene" tabelasını kaldırırken külhan beyiydi, baktı Türk milleti milliyetçi değillsen siktiri çekerim dedi, milliyetçilik maskesi yüzlerde şimdi, ama yine gideceğiniz yer belli, parasız adam(iktidar) gereksizdir
  • AHMETAHMET5 sa önce
    Kaleminize sağlık Ali Bey. ArtıkDanıştay eski günlerine tekrar döndü. TBMM kapatılıp anahtarı Danıştay başkanına teslim edilsin. Ülkeyi onlar idare etsin. Bundan sonra gelin-kaynana kavgasını dahi Danıştaya götürelim.
  • fetösavarfetösavar8 sa önce
    yeni türkiyenin eski kurumları...kel başa şimşir tarak...
  • ramazanramazan8 sa önce
    Siz yazınızda kürt insanını neden kaşıyorsunuz ve sürekli bu Türk düşmanlığının sizde olmasının sebebi nedir her zaman Atatürk ve Türk düşmanlığı sizde zirve yapmış ve dünkü yazınızdaki şikayet ettiğiniz adamla aynı görüştesiniz bu konuda sadece o solcu siz islamcı ama ikinizde Türk ve Atatürk düşmanısınız Milliyetçilik ırkçılık değildir Hadisi Şerifte dediği gibi Kişi Kavmini Sevmekle Kınanamaz ve ayrıca sizin MHP düşmanlığınızı da biliyoruz her daim Milliyetçi düşmanı olduğunuzu da biliyoruz

Ali Karahasanoğlu

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